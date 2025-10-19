Plantillas gratis de documentos para presumir con las que llevar un seguimiento de tus logros

¿Alguna vez ha acudido a una evaluación de rendimiento y se ha quedado en blanco respecto a todas las cosas increíbles que ha logrado? Es frustrante, ¿verdad?

Sabes que has hecho trabajo duro, has abordado grandes proyectos y tal vez incluso hayas salvado la situación en algunas ocasiones, pero tu mente se queda en blanco cuando llega el momento de hablar de ello.

Ahí es donde entra en juego un documento para presumir. Te ayuda a mantener un seguimiento de tus logros para que siempre estés preparado cuando más importa.

¿Y lo mejor de todo? No tienes que empezar desde cero. Hemos recopilado 13 plantillas gratuitas de documentos para presumir que te ayudarán a llevar el seguimiento de tus logros sin esfuerzo y a estar siempre preparado.

¡Empecemos a explorar!

Pero primero, repasemos rápidamente los conceptos básicos de las plantillas de documentos para presumir.

¿Qué son las plantillas de documentos para presumir?*

Un documento para presumir es una recopilación de tus logros, comentarios positivos y pruebas de tu trabajo, registrados de forma segura en un solo lugar.

En lugar de esforzarte por recordar todo durante una evaluación de rendimiento o una conversación sobre una promoción, los documentos para presumir organizan todos esos momentos.

¿Ese correo electrónico de tu jefe elogiando tu liderazgo? Añádelo. ¿El proyecto que superó las expectativas y recibió comentarios positivos de tu gerente? Añádelo. Con el tiempo, estos pequeños logros se convierten en un sólido argumento para el crecimiento y el reconocimiento.

Una buena plantilla de documento ayuda a estructurar todo para que las actualizaciones resulten sencillas. Las secciones para los logros de metas profesionales, métricas, momentos de liderazgo y comentarios garantizan que no se pierda nada.

🧠 Dato curioso: El reconocimiento regular no solo hace que los empleados se sientan bien, sino que también ayuda a las empresas a retener a sus mejores talentos. Los empleados que reciben reconocimiento regularmente se sienten dos veces más comprometidos y productivos, y tienen un mayor sentido de pertenencia en comparación con los empleados que no lo reciben.

¿Qué hace que una plantilla de documento para presumir sea buena?

Una plantilla sólida para documentos de logros mantiene todo organizado, lo que facilita el seguimiento del progreso y la demostración del crecimiento.

Las mejores incluyen:

Logros clave con impacto medible: Un buen documento para presumir destaca los principales logros con resultados concretos, en lugar de una lista vaga de tareas. Detalles como resolver un problema crítico o implementar una nueva estrategia ayudan a pintar una imagen clara de las contribuciones

*comentarios positivos y reconocimiento: La plantilla debe ofrecer espacio para recopilar elogios de jefes, compañeros y clientes para reforzar los puntos fuertes. Los mensajes de agradecimiento de los empleados , los correos electrónicos con comentarios positivos y las notas de las evaluaciones de rendimiento proporcionan una prueba irrefutable de su valor

Objetivos y progreso en el desarrollo profesional: una buena plantilla incluye espacio para llevar un seguimiento de una buena plantilla incluye espacio para llevar un seguimiento de las metas de desarrollo profesional a corto y largo plazo

Crecimiento personal y lecciones aprendidas: Un documento para presumir también debe capturar los momentos de crecimiento. Anotar las conclusiones clave y la autoevaluación de proyectos desafiantes, las habilidades que han mejorado o las nuevas responsabilidades asumidas puede ayudar a mostrar un desarrollo continuo

Comentarios de compañeros y directivos: incluir opiniones de incluir opiniones de formularios de evaluación de compañeros y comentarios de directivos ofrece una vista completa del rendimiento

Las mejores plantillas de documentos para presumir

Estas son algunas de las plantillas de documentos para presumir más eficaces que te ayudarán a llevar un seguimiento de tus logros, mostrar tu impacto y estar preparado para cualquier cosa, ya sea una evaluación de rendimiento, una promoción o la búsqueda de empleo:

1. Plantilla de evaluación de rendimiento de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Haz que las evaluaciones de rendimiento sean eficientes y fáciles con la plantilla de evaluación de rendimiento de ClickUp

Las evaluaciones de rendimiento son cruciales, pero organizarlas puede ser todo un reto. La plantilla de evaluación de rendimiento de ClickUp hace que estas evaluaciones sean más eficientes y menos estresantes.

Ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados, establecer metas claras y recopilar comentarios exhaustivos de diversas fuentes. Este documento listo para usar simplifica las evaluaciones de rendimiento y garantiza que todos reciban indicaciones rápidamente.

🌟 Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento y evalúa el rendimiento de los empleados de forma eficiente.

Establece metas y objetivos claros con cronogramas concretos.

Organiza evaluaciones de 360° de empleadores, compañeros y los propios empleados.

Utiliza campos personalizados como satisfacción laboral, crecimiento y rendimiento para una gestión precisa de las evaluaciones.

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. y gerentes que buscan un enfoque organizado para las evaluaciones de rendimiento.

2. Plantilla de formulario de evaluación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realiza evaluaciones justas y coherentes con la plantilla de formulario de evaluación de ClickUp.

Las evaluaciones hacen que los equipos sigan creciendo y proporcionan un mapa de desarrollo claro, pero ¿cómo elaborarlas desde cero? La plantilla de formulario de evaluación de ClickUp elimina las complicaciones de las evaluaciones de rendimiento al proporcionar un formato fácil de usar.

Desde el seguimiento del progreso hasta la identificación de áreas de mejora, garantiza que los comentarios sean claros, organizados y prácticos. Crea coherencia entre los departamentos utilizando el mismo formato, realizando un seguimiento del progreso de los empleados y asegurándote de que todas las evaluaciones sean objetivas y equitativas.

🌟 Por qué te gustará:

Recopila comentarios rápidamente creando y compartiendo (uso compartido) un formulario personalizado con los gerentes y empleados.

Utiliza la vista Lista de evaluaciones de empleados para comprobar los resultados de todos los empleados evaluados.

Añade campos personalizados, como «Premios y hitos obtenidos», «Áreas a mejorar» y «Trabaja bien en equipo».

🔑 Ideal para: directores de RR. HH. y jefes de equipo que deseen realizar evaluaciones exhaustivas.

🔎 ¿Sabías que las empresas que se centran en el rendimiento de sus empleados tienen 4,2 veces más probabilidades de obtener mejores resultados que sus competidores? ¡Esto se traduce en un crecimiento de los ingresos un 30 % mayor!

3. Plantilla de formulario de evaluación del rendimiento de los empleados de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realiza evaluaciones exhaustivas y justas con la plantilla de formulario de evaluación del rendimiento de los empleados de ClickUp.

La plantilla de formulario de evaluación del rendimiento de los empleados de ClickUp ofrece un enfoque estructurado y completo para las evaluaciones. Te ayuda a establecer metas y expectativas claros, facilita los comentarios constructivos e identifica los puntos fuertes y las áreas de mejora.

Asegúrate de que tus evaluaciones sean coherentes, justas y estén alineadas con los objetivos de la organización mediante el uso compartido del formulario de evaluación con las partes interesadas pertinentes.

🌟 Por qué te gustará:

Establece metas y expectativas claras para los empleados.

Proporciona comentarios constructivos para mejorar.

Actualiza el estado de la evaluación para garantizar que las partes interesadas estén al tanto del proceso de valoración.

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. y directivos que desean optimizar las evaluaciones de rendimiento de los empleados.

Echa un vistazo al vídeo para saber cómo puedes gestionar tus OKR utilizando los estados, los campos personalizados y las vistas en ClickUp.

4. Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Encuentre el trabajo perfecto con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

Embarcarse en la búsqueda de empleo es emocionante y abrumador a la vez. La plantilla para la búsqueda de empleo de ClickUp transforma este proceso caótico en uno simplificado y manejable.

Te permite realizar un seguimiento meticuloso de las solicitudes, supervisar las ofertas de empleo, evaluar las valoraciones de las empresas y organizar los recursos para las entrevistas en una plataforma fácil de usar.

🌟 Por qué te gustará:

Controla el estado de las solicitudes sin esfuerzo con estados como «abierta», «solicitada», «entrevista telefónica», «entrevista en persona», «sin oferta» y «oferta aceptada».

Enumera la información relevante sobre las empresas, incluyendo valoraciones, puntos de contacto, seguro médico y notas, en la vista Lista.

Organiza el material de preparación para las entrevistas de forma sistemática y supervisa las próximas entrevistas con la vista del Calendario.

🔑 Ideal para: Personas en busca de empleo que desean organizar y optimizar su proceso de búsqueda de trabajo.

💡 Consejo extra: ¿Cansado de rebuscar entre documentos antiguos y mensajes de Slack para recordar lo que hiciste el último trimestre? ¡Deja que ClickUp Brain te refresque la memoria! Así es como se utiliza: Resumir tus logros con ClickUp Brain Resumir tus logros semanales, novedades, notas de reuniones o logros para obtener los aspectos más destacados de tu rendimiento que quizá hayas olvidado

Genera un borrador con los puntos clave para tu documento de logros. Solo tienes que utilizar una indicación de IA como «Resumir los logros clave del tercer trimestre»

Utiliza la IA para prepararte para tu próxima entrevista o promoción haciendo que genere preguntas

Crea o reformula tu trabajo con un lenguaje claro y seguro para asegurarte de contar tu historia de la forma que te gusta

Genera transcripciones de reuniones y convierte la voz en texto

5. Plantilla de currículum de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Consigue el trabajo de tus sueños con la plantilla de currículum de ClickUp

¿Quieres conseguir tu próximo gran rol en el sector tecnológico, pero no estás seguro de que tu currículum destaque? La plantilla de currículum técnico de ClickUp te ayuda a mostrar tus habilidades de forma que llamen la atención.

Con un diseño fácil de usar y pensado específicamente para profesionales de la tecnología, destaca tu experiencia técnica, proyectos, certificaciones y logros, asegurando que los responsables de contratación vean tu valor de un vistazo.

🌟 Por qué te gustará:

Destaca tus habilidades técnicas y competencias clave en un documento bien diseñado

Haz las secciones personalizadas para adaptarlas a diferentes rols tecnológicos

Usa el uso compartido de tu currículum con enlaces públicos o privados para recibir comentarios de compañeros, amigos y expertos en el campo

Actualiza rápidamente tus habilidades y experiencia accediendo al documento desde cualquier lugar

🔑 Ideal para: Profesionales del sector tecnológico que desean un currículum limpio y optimizado.

➡️ Más información: Plantillas de currículums técnicos para destacar ante los reclutadores

6. Plantilla de carta de presentación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Escribe una carta de presentación convincente con la plantilla de carta de presentación de ClickUp

Escribir la carta de presentación perfecta que llame la atención es todo un reto, especialmente si estás solicitando varios puestos de trabajo. ¡La plantilla de carta de presentación de ClickUp te facilita la tarea!

Este documento listo para usar y totalmente personalizable ofrece un diseño profesional para mostrar tus cualificaciones y tu entusiasmo por el rol. Con él, será más fácil que nunca expresar de forma convincente tus experiencias y habilidades y garantizar que tu solicitud destaque ante los responsables de contratación.

🌟 Por qué te gustará:

Haz que las secciones sean personalizadas para reflejar tus experiencias únicas

Usa el uso compartido de la carta de presentación con tus compañeros y familiares para que te den su opinión

Destaca tus logros y habilidades clave de forma eficaz

🔑 Ideal para: Personas en busca de empleo que desean causar una buena impresión con una carta de presentación bien redactada.

➡️ Lea también: El mejor software de gestión de habilidades

7. Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Asegúrate de que todas tus metas estén a tu alcance con la plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

La plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp te ayuda a desglosar metas ambiciosas en pasos factibles, asegurando que cada meta sea específica, medible, alcanzable, relevante y con un plazo determinado.

Para realizar un seguimiento eficaz del progreso, utiliza estados personalizados como «No iniciado», «Planificación», «Ejecución», «Evaluación» y «Completada». Aprovecha los Campos personalizados, como «Estado del objetivo», «Resultado», «Obstáculos» y «Departamento», para obtener información detallada sobre el estado de cada objetivo.

🌟 Por qué te gustará:

Divida las metas grandes en tareas manejables y asigne plazos para mantener la responsabilidad

Supervisa el progreso con estados y campos personalizables

Visualiza tu plan de acción con múltiples vistas, como la pizarra de planificación de metas SMART, el cronograma y el estado de las metas

🔑 Ideal para: Personas y equipos que desean optimizar su proceso de establecimiento de objetivos con una plantilla para establecer objetivos.

8. Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Identifica las carencias en habilidades y a las personas adecuadas para cada tarea con la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

comprender las fortalezas técnicas y las áreas de crecimiento de tu equipo es fundamental para el éxito del proyecto. La plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp ofrece una panorámica clara de las capacidades de cada miembro, lo que te permite asignar tareas de manera eficaz e identificar las necesidades de formación.

Úsalas como herramienta de gestión de habilidades y realiza el seguimiento de habilidades que van desde el desarrollo de software hasta la gestión de riesgos. Obtén información para orientar tu desarrollo profesional y elabora un plan de carrera con múltiples vistas, como las competencias básicas y el análisis de deficiencias

🌟 Por qué te gustará:

Visualiza claramente las habilidades y competencias del equipo para garantizar que cada empleado sea adecuado para la tarea que se le ha asignado

Identifica y aborda de forma proactiva las carencias en tus habilidades, como aprender un nuevo lenguaje de programación

Obtén una visión general de las habilidades de los miembros de tu equipo utilizando la vista Lista de habilidades técnicas

🔑 Ideal para: Jefes de equipo que buscan optimizar las capacidades de la plantilla y planear iniciativas de formación con objetivo.

📮ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que despierta mayor interés. Por ejemplo, los trabajadores no técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En tales casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como aplicación integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en esto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendar pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

9. Plantilla de registro diario de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Registra tus actividades diarias con la plantilla de registro diario de ClickUp

la plantilla de registro diario de ClickUp proporciona una plataforma centralizada para registrar y supervisar tus tareas diarias, prioridades y progreso.

Registra las actividades de cada día, asigna tareas con fechas de vencimiento y establece prioridades para asegurarte de que nada se te escape. Utiliza imágenes en tiempo real para comprender mejor tu progreso, lo que te ayudará a mantenerte organizado y responsable.

🌟 Por qué te gustará:

Registra y organiza rápidamente las tareas diarias con campos personalizados como Tipo de tarea, Gastos y Detalles

Asigna fechas de límite y establece prioridades para cada tarea

Identifica las tareas que consumen más tiempo y recursos, y planifica en consecuencia

🔑 Ideal para: Personas y profesionales que desean aumentar su productividad.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de matrices de habilidades en Excel y ClickUp

10. Plantilla de documento para presumir de Dev. To

Hacer un seguimiento de tus logros a lo largo de todo un año sin anotarlos puede ser como intentar recordar lo que comiste hace tres martes. No es una buena idea, ¿verdad? La plantilla de documento para presumir de Dev. Para que sea mucho más fácil.

Esta plantilla de plan de desarrollo te ofrece espacio para reflexionar sobre lo que has hecho y cómo has crecido. Desde detallar proyectos específicos hasta esbozar planes de desarrollo personal, utilízala para asegurarte de que tu esfuerzo obtenga el reconocimiento que merece.

🌟 Por qué te gustará:

Desglose claramente sus logros con el formato Situación-Comportamiento-Impacto

Reflexiona sobre cómo cada meta se relacionaba con los resultados reales de la empresa

Destaca las mejoras y las áreas en las que estás trabajando activamente

🔑 Ideal para: Profesionales que desean realizar seguimiento y comunicar su impacto a lo largo del año.

💡 Consejo extra: Almacena tus logros como un profesional con ClickUp Docs. Es la herramienta definitiva para la colaboración en documentos, que te permitirá mantener tu documento de logros organizado y actualizado. A continuación te explicamos cómo sacarle partido: Crea páginas anidadas para organizar tus logros con ClickUp Documento Crea un documento vivo como principal colaborador para llevar un seguimiento de tus logros a lo largo del año

Vincula tareas, metas y comentarios directamente en tu documento

Utiliza páginas anidadas para organizarlas por trimestre, proyecto o principio de liderazgo

Aprovecha ClickUp Brain para escribir o perfeccionar tus textos

Añade comentarios, aspectos destacados y recordatorios para facilitar las actualizaciones

Colabora con tu jefe o mentor en tiempo real.

Utiliza el control de versiones de documentos para volver a un formato anterior si es necesario.

11. Plantilla de documento para presumir de principios de liderazgo de Dev. To

Si tu empresa se toma en serio los principios de liderazgo, la plantilla de documento para presumir de los principios de liderazgo de Dev. To es tu herramienta ideal. Te ayuda a alinear tus logros con los valores fundamentales del liderazgo, de modo que no te limites a enumerar tareas, sino que cuentes una historia sobre cómo lideras, piensas y cumples.

Repasa los momentos clave utilizando un marco de situación-comportamiento-impacto, vinculando cada uno de ellos a un principio específico. Utiliza el espacio final para la autoevaluación, asegurándote de que estás preparado para ese chat sobre la promoción si llega el momento adecuado.

🌟 Por qué te gustará:

Crea conexiones directas entre tus logros y principios de liderazgo como la obsesión por el cliente o la predisposición a la acción.

Reflexiona profundamente sobre tus metas con el formato estructurado SBI (Situación-Comportamiento-Impacto).

Mantén a tu jefe al tanto con un progreso claro y documentado.

🔑 Ideal para: Profesionales de alto rendimiento en entornos orientados al liderazgo que desean documentar sus logros.

12. Plantilla de registro de trabajo para ingenieros de software de Pragmatic Engineer

vía Pragmatic Engineer

¿Quieres llevar un seguimiento de tus contribuciones semanales como ingeniero de software? La plantilla de registro de trabajo de Pragmatic Engineer ofrece un método sencillo para documentar elementos clave del trabajo, como cambios en el código, revisiones del código, documentos de diseño y esfuerzos de colaboración.

Crea un registro completo de tus actividades profesionales y obtén claridad sobre las prioridades y la gestión de la carga de trabajo. Planifica y optimiza tu agenda para asegurarte de no sobrecargarte.

🌟 Por qué te gustará:

Documenta tus logros y tareas semanales.

Aclara las prioridades y gestiona la carga de trabajo de forma eficaz.

Facilita las evaluaciones de rendimiento y las conversaciones sobre promoción.

Reflexiona sobre tus metas profesionales , tu crecimiento y tus áreas de mejora.

🔑 Ideal para: Ingenieros de software que desean registrar sus contribuciones de trabajo de forma sistemática.

13. Plantilla de documento para presumir de Notion

vía Notion

La plantilla de documento para presumir de Notion es una forma intuitiva de documentar tus logros a medida que se producen. Te permite registrar comentarios positivos, proyectos exitosos e hitos, lo que te garantiza un registro completo de tu crecimiento profesional.

Al actualizar regularmente tu documento para presumir, podrás mostrar con confianza tus contribuciones y progresos cuando surjan oportunidades. ​

🌟 Por qué te gustará:

Documenta y organiza fácilmente tus logros profesionales.

Lista los comentarios positivos y tus mayores logros en la plantilla.

Utiliza la vista «Quarterly Rewind» para repasar tus logros de la semana pasada.

Reflexiona sobre tu crecimiento y realiza el ajuste de tus metas profesionales para el futuro.

🔑 Ideal para: Profesionales que buscan una forma organizada de llevar un seguimiento y mostrar sus logros profesionales.

Destaca tus logros al estilo ClickUp

Una buena plantilla de documento para presumir te libera de la presión de recordar todo lo que has logrado y te ayuda a presentarlo todo con confianza y de forma positiva. Ya sea para preparar una evaluación de rendimiento o simplemente para hacer un seguimiento de tu crecimiento, contar con la estructura adecuada marca la diferencia.

Con ClickUp, tienes todo lo que necesitas en un solo lugar (documento, IA, plantilla y mucho más) para registrar tus logros a medida que se producen y reflexionar sobre tu progreso con facilidad.

¡Regístrate gratis, gratuito/a, hoy mismo!