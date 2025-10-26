Los 11 mejores programas de IDP para la automatización de documentos en 2025

el 48 % de los encuestados afirma tener dificultades para encontrar documentos rápidamente, mientras que el 47 % considera que el sistema de archivo en línea de su empresa es confuso e ineficaz. La consecuencia es una pérdida de tiempo, una disminución de la productividad en los procesos empresariales y un aumento de los errores humanos.

Un software de procesamiento inteligente de documentos (IDP) ayuda a solucionar este problema al eliminar la necesidad de manejar los documentos manualmente.

Extrae automáticamente la información clave de archivos no estructurados y la transforma en datos organizados y utilizables. Esto significa que su equipo dedicará menos tiempo a buscar y más tiempo al trabajo con información precisa que tiene un flujo sin problemas hacia sus sistemas existentes.

En este artículo, encontrará un resumen de las mejores opciones de software IDP que pueden simplificar las tareas que requieren un gran volumen de documentos, reducir la entrada repetitiva de datos e integrarse con las herramientas que ya utiliza.

Los 10 mejores programas de IDP de un vistazo

Aquí tiene una rápida comparación de las principales soluciones de software IDP para ayudarle a elegir la más adecuada en función de algunas funciones clave, funciones adicionales, precios y valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión de documentos basada en IA, flujos de trabajo automatizados y colaboración en equipo Creación de documentos con IA, asistencia contextual, integración de OCR, automatizaciones, plantillas Planes gratis, personalizados para empresas ABBYY Extracción de datos e inteligencia de procesos basadas en IA IA preentrenada, OCR multilingüe, minería de procesos, habilidades plug-and-play Precios personalizados UiPath Combinación de IDP con RPA Bots integrales, validación con intervención humana, modelos personalizados, herramientas sin código Planes de pago a partir de 25 $ al mes por usuario IBM Datacap Captura multicanal de nivel de corporación NLP, extracción ML, redacción basada en rol, implementación en la nube/local Precios personalizados Microsoft Azure Flujos de trabajo de documentos con IA empresarial flexible Modelos predefinidos y personalizados, Power Automate, cumplimiento de las normas de seguridad Precios personalizados Google Document IA Extracción generativa impulsada por IA Procesadores listos para usar, herramientas personalizadas, integración con BigQuery/Vertex AI Precios personalizados Appvia Autoservicio de seguridad para desarrolladores nativo en la nube Guardrails, orquestación de Kubernetes, visibilidad multicloud Precios personalizados Rossum Flujos de trabajo sin papel basados en IA Captura sin plantillas, validación, extensiones de bajo código e integraciones Precios personalizados Infrrd Procesamiento sin intervención impulsado por SLA procesamiento 24/7, validación mediante IA, detección inteligente de imágenes Precios personalizados Docsumo Flujos de trabajo sin intervención humana y extracción de grandes volúmenes Tablas inteligentes, modelos preentrenados, flujos de trabajo personalizados, panel de control en tiempo real Planes de pago a partir de 199 $ al mes por usuario Nanonets Flujos de trabajo de IA flexibles, alta precisión OCR con IA, motores de decisión sin código, integraciones, rápido retorno de la inversión Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en un software de IDP?

En cualquier lugar de trabajo, los empleados necesitan un acceso rápido y fiable a la información. Pero sin un procesamiento inteligente de documentos, los equipos dedican mucho tiempo a buscar entre archivos desorganizados.

De hecho, casi dos de cada tres empleados han tenido que volver a crear un documento que no podían encontrar, y muchos dedican más de cuatro horas a la semana a buscar archivos digitales.

El software IDP adecuado reduce este desperdicio mediante el uso del aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento óptico de caracteres para automatizar la documentación de los procesos, clasificar los archivos y extraer los datos relevantes con precisión.

A la hora de elegir una solución de procesamiento inteligente de documentos, busque estas funciones en el software de automatización de documentos:

Extracción precisa de datos para datos estructurados y no estructurados

Fácil integración con los sistemas existentes y otros sistemas de empresa

Potentes funciones de seguridad para proteger los datos confidenciales

Procesamiento de documentos automatizado y escalable para grandes volúmenes

Configuración sencilla y flujos de trabajo fáciles de usar para reducir el procesamiento manual de documentos

🧠 ¿Sabías que... el 66 % de las organizaciones ya están probando la automatización? Los ejemplos y casos de uso de la automatización de flujo de trabajo te muestran cómo automatizar las tareas cotidianas para que tu equipo dedique menos tiempo a las tareas rutinarias y más tiempo a lo que realmente importa.

Los 11 mejores programas de IDP

¿Quiere dejar de ahogarse en la entrada manual de datos obsoletos?

Aquí tiene los 11 mejores programas de software IDP que harán que su empresa siga avanzando gracias al procesamiento automatizado de documentos.

1. ClickUp (el mejor para el enrutamiento de flujos de trabajo y la colaboración en documentos entre equipos)

Convierta notas y borradores desordenados en documentos claros y estructurados con ClickUp Docs, basado en IA

Un usuario de Reddit lo describe a la perfección cuando se refiere al software IDP ideal:

Si tuviera que elegir una solución IDP hoy, tendría la probabilidad de elegir una solución comercial con una trayectoria probada, que esté en constante evolución y se adapte a las nuevas tecnologías.

Si tuviera que elegir una solución IDP hoy, tendría la probabilidad de elegir una solución comercial con una trayectoria probada, que esté en constante evolución y se adapte a las nuevas tecnologías.

Eso es precisamente lo que ofrece ClickUp.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp combina el procesamiento inteligente de documentos, el contenido impulsado por IA y los flujos de trabajo automatizados. También ofrece potentes integraciones para que los equipos puedan manejar tanto datos estructurados como no estructurados.

*cree y comparta documentos basados en IA con ClickUp Docs

ClickUp Docs, con tecnología ClickUp Brain, convierte los archivos estáticos en documentos inteligentes.

Los equipos pueden utilizar el procesamiento del lenguaje natural para generar borradores, resumir largas actualizaciones de proyectos o reescribir textos técnicos densos en instrucciones claras que todo el mundo pueda entender.

Por ejemplo, un equipo de producto puede convertir las notas de sprint en documentación de proyecto estructurada en cuestión de minutos. Del mismo modo, un equipo de soporte puede crear instantáneamente artículos de la base de conocimientos a partir de consultas repetitivas.

Obtenga asistencia contextual con ClickUp Brain

Busque tareas, comentarios y actualizaciones al instante para que su equipo nunca pierda tiempo buscando información a través de ClickUp Brain

Más allá de la generación de contenido, ClickUp Brain ofrece servicios contextuales que muestran información relevante justo cuando la necesita.

Ya sea que esté redactando un documento, revisando un proyecto o buscando respuestas, ClickUp Brain puede recopilar tareas, comentarios y recursos relacionados de todo su entorno de trabajo, lo que le ahorrará ese tiempo tan valioso que dedica a buscar detalles.

Aquí tiene un vídeo sobre cómo puede obtener respuestas a sus preguntas en cuestión de segundos en ClickUp Brain:

Y ClickUp se vuelve más potente con Brain Max , con el que podrás: Búsqueda unificada: Encuentre al instante contratos, facturas y documentos importantes en ClickUp, Google Drive, SharePoint y todas sus apps, aplicaciones de conexión (a internet), además de en la web

Conversación a texto: utilice comandos de voz para cargar, organizar y recuperar documentos sin necesidad de utilizar las manos, lo que agiliza el procesamiento de documentos y lo hace más accesible

Solución de IA todo en uno: Sustituya múltiples herramientas desconectadas como ChatGPT, Claude y Gemini por una única plataforma preparada para empresas que comprende sus flujos de trabajo y automatiza las tareas documentales repetitivas Brain MAX es la superaplicación de IA que realmente le entiende, porque conoce su trabajo. Deshágase de la proliferación de herramientas de IA, utilice su voz para realizar el trabajo, crear documentos de políticas, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Es su compañero de escritorio contextual, diseñado para agilizar la gestión de documentos y aumentar la productividad.

automatice sus flujos de trabajo con ClickUp Automatizaciones y AI Agents*

Envíe documentos, actível los aprobaciones y asigne las tareas automáticamente para reducir el trabajo repetitivo con ClickUp Automatización

Las entregas manuales, los archivos perdidos y las actualizaciones repetitivas pueden ralentizar los procesos empresariales. ClickUp Automatización gestiona los pasos rutinarios de forma automática. Un documento enviado puede actuar como desencadenante para activar revisiones, aprobaciones o alertas a las partes interesadas sin necesidad de intervenciones manuales.

Imagine un equipo financiero que procesa cientos de informes de gastos. Con ClickUp, cuando una factura escaneada entra en el sistema, la automatización puede asignarla al departamento financiero, etiquetarla con fechas de vencimiento y actualizar el estado del pago una vez aprobada. Sí, ¡así de fácil!🚀

💡 Consejo profesional: ClickUp también cuenta con funciones de agentes de IA automatizados que pueden gestionar procesos repetitivos, responder preguntas e incluso actuar como desencadenante de acciones basadas en el contenido de los documentos o las consultas de los usuarios. Estos agentes trabajan en segundo plano para sugerir e implementar de forma proactiva los siguientes pasos. Esto permite a los equipos centrarse en trabajo de mayor valor, mientras que las tareas rutinarias y la recuperación de información se gestionan automáticamente.

Pruebe la integración OCR con los Campos personalizados de ClickUp

Extraiga datos de documentos escaneados e insértelos directamente en tareas y campos personalizados para facilitar el seguimiento

ClickUp se integra fácilmente con herramientas OCR a través de Google Drive, Zapier u otras aplicaciones conectadas. Los equipos pueden escanear documentos en papel o extractos bancarios, extraer datos clave con OCR e introducir esos datos directamente en tareas de ClickUp o campos personalizados de ClickUp para su seguimiento.

Un equipo jurídico, por ejemplo, puede almacenar contratos escaneados y capturar automáticamente fechas, partes y condiciones como campos de búsqueda dentro de ClickUp.

terminado su trabajo fácilmente con la gestión del conocimiento y la búsqueda conectada de ClickUp*

Uno de los principales retos del IDP no es solo extraer datos, sino hacer que sean accesibles y utilizables al instante por los equipos. ClickUp Connected Search cubre esta necesidad al:

Extraiga información de Slack, correo electrónico y las herramientas de proyecto con una sola búsqueda utilizando la búsqueda conectada de ClickUp

Búsqueda federada: búsqueda instantánea en todos los documentos cargados, datos extraídos y tareas o flujos de trabajo relacionados

Preguntas y respuestas contextuales: los usuarios pueden formular preguntas en lenguaje natural (por ejemplo, «Muéstrame todas las facturas del proveedor X en el segundo trimestre») y obtener respuestas directas, no solo listas de documentos

Conocimiento integrado: establece la conexión entre los datos extraídos de los documentos con las tareas del proyecto, los comentarios y las bases de conocimiento, para que los equipos puedan actuar en función de la información obtenida sin tener que cambiar de herramienta

💡 Consejo profesional: Crear documentos es fantástico. Pero convertirlos en conocimientos fiables y duraderos es lo que diferencia a los mejores de los buenos. ¿Quiere ser uno de los primeros? Entonces recurra a las funciones de gestión del conocimiento de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierta notas dispersas en documentos pulidos con redacción impulsada por /IA y resumen inteligente

Realice tareas y comentarios relacionados con la superficie al instante con la asistencia contextual de ClickUp Brain

Automatice el envío de documentos, las aprobaciones y la transferencia de tareas con flujos de trabajo de gestión de documentos sencillos

Integre herramientas OCR para capturar datos clave de documentos en papel o escaneados

Utilice plantillas como el documento del plan de proceso para estandarizar los pasos, los propietarios y las revisiones

ClickUp: Límites

Requiere OCR de terceros para la extracción completa de datos

Las automatizaciones avanzadas tienen una curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 4,7/5 (más de 9400 opiniones)

Capterra 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Este usuario de G2 dejó una nota:

ClickUp se ha convertido en la aplicación más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, las metas y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación.

ClickUp se ha convertido en la app, aplicación, más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, los meta y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación.

💡Consejo profesional: ¿Está cansado de buscar entre versiones de archivos desordenadas? El blog «¿Por qué es importante el control de versiones de documentos? » le muestra cómo mantener todos los documentos organizados y actualizados para que su equipo nunca pierda tiempo adivinando qué archivo es el definitivo.

2. ABBYY (el mejor para la extracción de datos basada en IA y la inteligencia de procesos)

a través de ABBYY

El procesamiento manual de documentos ralentiza a los equipos cuando se trata de facturas, reclamaciones o documentación de clientes en docenas de formatos e idiomas. ABBYY ayuda a las empresas a sustituir las tareas repetitivas de introducción de datos por la extracción automatizada de datos.

Por ejemplo, un equipo de cuentas por pagar puede utilizar ABBYY Vantage para capturar automáticamente los datos de las facturas, cotejarlos con las órdenes de compra y marcar las excepciones para su revisión. Las aseguradoras pueden procesar miles de reclamaciones más rápidamente clasificando los formularios, extrayendo datos clave como los números de reclamación y enviándolos al gestor adecuado con un mínimo de intervenciones manuales.

ABBYY combina esto con inteligencia de procesos, para que los responsables de operaciones puedan ver exactamente dónde se producen los cuellos de botella y solucionarlos.

Las mejores funciones de ABBYY

Automatización del procesamiento de facturas, la incorporación de nuevos clientes y las reclamaciones extrayendo datos de cualquier tipo de documento

Los modelos de IA preentrenados manejan diferentes formatos, idiomas y escrituras manuscritas con gran precisión

Combine la minería de procesos con IDP para detectar retrasos, costes ocultos y formas de optimizar los flujos de trabajo

Utilice ABBYY Marketplace para descargar habilidades de documentos plug-and-play y empezar a trabajar rápidamente

Convierta los documentos en papel y los archivos escaneados en datos estructurados listos para sus sistemas centrales

Límites de ABBYY

Es posible que se necesite una configuración especializada para flujos de trabajo personalizados

Óptimo solo cuando se combina con proyectos de automatización más amplios

Precios de ABBYY

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ABBYY

G2 4,5/5 (más de 340 opiniones)

Capterra 4,7/5 (más de 420 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre ABBYY

Este usuario de G2 destacó:

ABBYY FineReader Engine ofrece una solución muy elegante, sencilla y fácil de usar para escanear documentos físicos. El programa es muy sencillo y solo ofrece las opciones más utilizadas.

ABBYY FineReader Engine ofrece una solución muy elegante, sencilla y fácil de usar para escanear documentos físicos. El programa tiene muy pocos elementos superfluos y solo ofrece las opciones más utilizadas.

📖 Lea también: Cómo utilizar la /IA/ para la documentación

3. UiPath (el mejor para combinar IDP con la automatización robótica de procesos)

a través de UiPath

Los equipos que se ven abrumados por el papeleo repetitivo y las aplicaciones desconectadas suelen tener dificultades para ampliar la automatización cuando los datos de los documentos aún requieren comprobaciones manuales. UiPath aborda este problema de frente con Document Understanding, un módulo que combina el procesamiento inteligente de documentos, la IA y la automatización robótica de procesos (RPA) en una plataforma de seguridad.

Por ejemplo, una compañía de seguros que gestiona un gran volumen de formularios de reclamación puede implementar los robots de UiPath para leer los envíos escaneados y extraer datos clave como números de póliza, importes de reclamaciones e información de clientes. Cualquier discrepancia puede marcarse para su rápida revisión por parte de un humano.

Del mismo modo, los proveedores de atención médica pueden utilizar el analizador de PDF para capturar los registros de los pacientes en formatos mixtos y enviarlos automáticamente al equipo adecuado, lo que reduce los retrasos administrativos.

Las mejores funciones de UiPath

Automatice flujos de trabajo complejos de principio a fin combinando bots de RPA con software inteligente de procesamiento de documentos

Utilice modelos basados en IA para gestionar datos no estructurados, formularios escritos a mano y archivos escaneados

Valide las excepciones con Action Center para que los equipos puedan gestionar los casos extremos sin interrumpir los flujos de automatización

Cree y entrene modelos de documentos personalizados rápidamente, con herramientas sin código para usuarios de empresa

Integre a la perfección con CRM, ERP y otros sistemas de empresa para un procesamiento directo

Límites de UiPath

Requiere tiempo inicial para entrenar modelos de extracción personalizados

Puede resultar complejo para equipos sin experiencia en RPA

Es posible que algunos complementos avanzados de IA requieran una licencia independiente

Precios de UiPath

Plan básico : 25 $ al mes por usuario

Estándar : Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre UiPath

G2 4,6/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre UiPath

Esta reseña de Reddit compartió:

Después de probar UiPath Studio durante unos días, sinceramente, estoy muy impresionado con su oferta de productos. Es capaz de actuar como un bot que navega por la web con las automatizaciones que realizo, así como de mover información directamente mediante integraciones.

Después de probar UiPath Studio durante unos días, sinceramente, estoy muy impresionado con su oferta de productos. Es capaz de actuar como un bot que navega por la web con las automatizaciones que yo configuro, así como de mover información directamente mediante integraciones.

📮ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo profundo y concentrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. Con los agentes de IA y ClickUp Brain de ClickUp, puede automatizar flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyecto y transformar las notas de sus reuniones en pasos prácticos, todo ello dentro de la misma plataforma. No necesita herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp le ofrece todo lo que necesita para automatizar y optimizar su jornada laboral en un solo lugar. 💫 Resultados reales: RevPartners redujo un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, obteniendo una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información más fácil de gestionar y escalar. »

4. IBM Datacap (el mejor para la captura multicanal de nivel de corporación)

vía IBM

Las industrias que utilizan mucho papel siguen dedicando demasiado tiempo a volver a introducir datos en formularios y a enviar archivos escaneados a través de sistemas desconectados.

Entonces, ¿qué hace IBM Datacap de manera diferente? Combina el procesamiento inteligente de documentos, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para capturar, clasificar y enrutar todo tipo de documentos.

Por ejemplo, un equipo de tramitación de reclamaciones puede tomar fotos de formularios escritos a mano en una tableta y dejar que la IA de Datacap extraiga los campos de datos clave con una redacción basada en rol para garantizar la privacidad. A continuación, el flujo de los datos procesados se dirige directamente a su sistema de gestión de casos.

Las mejores funciones de IBM Datacap

Compatibilidad con la captura multicanal desde escáneres, correo electrónico, dispositivos móviles y app, aplicación

Utilice el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el aprendizaje automático para extraer datos de diseños complejos o desconocidos

Aplique la redacción basada en rol para proteger los datos confidenciales durante el procesamiento

Integre datos limpios directamente con otras herramientas de automatización empresarial de IBM

Impleméntelo en la nube con Datacap on Cloud para obtener una escala flexible

Límites de IBM Datacap

Puede requerir una configuración avanzada para flujos de trabajo específicos del sector

Puede resultar pesado para equipos pequeños que solo necesitan un procesamiento básico de documentos

La integración más allá del ecosistema de IBM puede requerir una configuración adicional

Precios de IBM Datacap

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM Datacap

G2 : 4,1/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre IBM Datacap

Esta reseña de G2 recoge:

IBM Datacap es una herramienta de bajo código/sin código (no siempre) para la captura de contenido de documentos, y hace lo que dice. Es fácil de usar con la herramienta de desarrollo basada en reglas, que ofrece un montón de funciones para manejar OCR/ICR/IA (con ADP) para extraer/identificar contenido de documentos escaneados estructurados y no estructurados.

IBM Datacap es una herramienta de bajo código/sin código (no siempre) para la captura de contenido de documentos, y está pendiente de lo que dice. Es fácil de usar con la herramienta de desarrollo basada en reglas, que ofrece un montón de funciones para manejar OCR/ICR/IA (con ADP) para extraer/identificar contenido de documentos escaneados estructurados y no estructurados.

👀 Dato curioso: El primer intento conocido de «procesamiento de documentos» se remonta al siglo XIX, cuando Christopher Sholes, inventor de la máquina de escribir, quiso agilizar la documentación manuscrita. La distribución del teclado QWERTY que todavía se utiliza hoy en día se diseñó originalmente para ralentizar a los mecanógrafos y evitar que las claves se atascaran.

5. Microsoft Azure (el mejor para flujos de trabajo de documentos con IA flexibles de nivel empresarial)

a través de Microsoft

Algunas empresas necesitan un control estricto sobre cómo y dónde se procesan los documentos. Microsoft Azure le ofrece ese control. Puede ejecutar la extracción de documentos basada en IA en la nube, en las instalaciones o en el perímetro, según sus necesidades de seguridad y cumplimiento.

Azure AI Document Intelligence combina plantillas listas para usar para recibos y facturas con herramientas para crear sus propios modelos personalizados. Puede adaptar la extracción a sectores, formatos o idiomas específicos. Además, los equipos pueden establecer la conexión de los datos extraídos a Power Automate y Azure Search para completar flujos de trabajo completos de principio a fin.

Las mejores funciones de Microsoft Azure

Ejecute la extracción de documentos mediante IA en la nube o en servidores locales

Empiece rápidamente con plantillas predefinidas o entrene modelos personalizados

Conecte los datos de los documentos a Microsoft Power Automate y Azure Search

Aplique la seguridad y el cumplimiento normativo en cada fase.

Aumente o reduzca el procesamiento en función de la carga de trabajo.

Límites de Microsoft Azure

Los costes pueden aumentar rápidamente si se producen picos de uso.

Las configuraciones personalizadas complejas requieren desarrolladores con experiencia.

El portal de Azure puede resultar abrumador para los usuarios nuevos.

Precios de Microsoft Azure

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Azure

G2 : 4,4 (más de 2080 opiniones)

Capterra: 4,6 (más de 1920 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Microsoft Azure

Esta reseña de Capterra incluye la función:

Una de las funciones más destacadas de Microsoft Azure es su completa suite de servicios, que abarca todo, desde la informática y el almacenamiento hasta la /IA y el aprendizaje automático.

Una de las funciones más destacadas de Microsoft Azure es su completa suite de servicios, que abarca todo, desde la informática y el almacenamiento hasta la /IA y el aprendizaje automático.

📖 Lea también: Organización de archivos y carpetas: estrategias para mejorar su flujo de trabajo.

6. Document IA (el mejor para la extracción generativa flexible basada en IA)

a través de Google

La mala calidad de los datos perjudica a casi todas las empresas, pero solo una pequeña parte la considera una prioridad. En una encuesta reciente, el 91 % de los profesionales de datos afirmaron que los datos erróneos afectan al rendimiento, pero solo el 23 % dijeron que es un área de interés real.

Google Document IA aborda esta brecha transformando archivos desordenados y sin estructura en datos limpios y estructurados en los que puede confiar.

Los equipos pueden empezar rápidamente con procesadores ya preparados para facturas, nóminas o tarjetas de identificación, o crear modelos personalizados con solo unos pocos ejemplos. Los resultados se introducen directamente en BigQuery para realizar análisis profundos o se conectan a los flujos de trabajo a través de Vertex AI y otras herramientas de Google Cloud.

Lo que lo hace destacar es su estrecha integración con el amplio ecosistema de IA de Google. Los equipos pueden beneficiarse de un OCR de nivel corporación en más de 200 idiomas, un reconocimiento de escritura manuscrita de primera categoría y un enfoque sencillo para desarrollar aplicaciones de documentos inteligentes.

Las mejores funciones de Google Document IA

Comience con procesadores preconfigurados para formularios comunes.

Utilice Workbench para crear herramientas de extracción personalizadas con una mínima cantidad de datos de entrenamiento.

Conéctese a BigQuery y Vertex IA para realizar análisis avanzados.

Potente OCR con reconocimiento de escritura manuscrita en más de 50 idiomas.

Fácil de implementar a través de API o Google Cloud Console.

Límite de Google Document IA

Carece de procesamiento por lotes de gran capacidad para archivos de gran tamaño.

Menos especializado que los proveedores dedicados a IDP.

La automatización más allá de la captura suele requerir una configuración adicional con otras herramientas.

Precios de Google Document IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Document IA

G2 : 4,2 (más de 35 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Google Document IA

Esta reseña de G2 nota:

Document IA nos ha resultado extremadamente útil para la implementación del OCR. Fue muy sencillo entrenarlo, ponerlo en marcha e integrarlo en nuestro flujo de trabajo existente.

Document IA nos ha resultado extremadamente útil para la implementación del OCR. Fue muy sencillo entrenarlo, ponerlo en marcha e integrarlo en nuestro flujo de trabajo existente.

👀 Dato curioso: la NASA lleva utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de documentos desde la década de 1960 para digitalizar las notas manuscritas de los astronautas, los registros de misiones y los planes de vuelo, conservando así millones de páginas de la historia del espacio.

📚 Lea también: El mejor software PSA para automatizar los procesos de empresa.

7. Appvia (el mejor para la transformación segura nativa en la nube y el autoservicio para desarrolladores)

a través de Appvia

Appvia ayuda a las organizaciones a aprovechar las ventajas de las operaciones modernas en la nube sin perder el control ni el sueño. Su objetivo principal es simplificar y garantizar la seguridad de las complejas infraestructuras en la nube.

Con Wayfinder (la plataforma interna de desarrollo de autoservicio de Appvia), sus desarrolladores pueden implementar y gestionar recursos en la nube bajo demanda, mientras que su equipo de plataforma mantiene estrictas medidas de seguridad.

Las mejores funciones de Appvia

Habilite un autoservicio de seguridad para los desarrolladores con barreras de protección claras

Control centralizado y visibilidad en múltiples proveedores de nube

Automatice la implementación de clústeres de Kubernetes y la gestión del ciclo de vida de los documentos

Mejore las habilidades de sus equipos con asistencia práctica y transferencia de conocimientos

Reduzca los tiempos de implementación al tiempo que cumple con estrictas normas de seguridad

Límites de Appvia

Puede requerir una configuración personalizada para entornos híbridos muy complejos

Reseñas de la comunidad con límite en comparación con los grandes actores de la nube

Los mejores resultados suelen depender del uso de la consultoría de Appvia junto con la plataforma

Precios de Appvia

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Appvia

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Appvia

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

La función de autoservicio integral es un activo valioso para mis tareas de gestión en la nube, complementada por el control centralizado que mejora mi eficiencia. Además, la visibilidad y la automatización en la nube facilitan aún más mi carga de trabajo.

La función de autoservicio integral es un activo valioso para mis tareas de gestión de la nube, complementada por el control centralizado que mejora mi eficiencia. Además, la visibilidad y la automatización de la nube facilitan aún más mi carga de trabajo.

📖 Lea también: El mejor software de asistencia para la redacción con IA

8. Rossum (el mejor para flujos de trabajo sin papel basados en IA)

a través de Rossum

Muchas empresas siguen ahogadas en papel. Casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas, para ser exactos. Pero Rossum ayuda a cerrar esa brecha.

La plataforma nativa en la nube y basada en IA de Rossum captura, valida y envía datos limpios directamente a sus sistemas. La reducción de errores y la agilización de los flujos de trabajo permiten a sus equipos centrarse en el trabajo que impulsa la empresa sin plantillas rígidas ni pérdidas de tiempo.

Las mejores funciones de Rossum

Capture datos de documentos de transacción sin plantillas predefinidas

Aumente la eficiencia al automatizar las aprobaciones, el seguimiento de proveedores y la validación de datos con agentes de IA

Amplíe de forma segura los flujos de trabajo de documentos de principio a fin, desde el preprocesamiento hasta el posprocesamiento

Se integra fácilmente con SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics y muchos más

Gestión de la plataforma mediante extensiones de bajo código, microservicios y SaaS llave en mano

Límites de Rossum

Puede requerir una gestión del cambio para los equipos que no estén familiarizados con el IDP

Las necesidades de personalización pueden ampliar la implementación para casos específicos

Un enfoque totalmente libre de plantillas puede requerir formación para documentos poco habituales

Precios de Rossum

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rossum

G2 : 4,5/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Rossum

Esta reseña de G2 tiene la función de:

La plataforma automatiza todo el ciclo de vida de los documentos, desde su recepción hasta el envío de datos a los sistemas internos, lo que reduce significativamente el esfuerzo manual. Rossum IA está diseñado para facilitar su implementación, lo que permite a las empresas integrarlo rápidamente y comenzar a automatizar sus flujos de trabajo de procesamiento de documentos con una configuración mínima.

La plataforma automatiza todo el ciclo de vida de los documentos, desde su recepción hasta el envío de datos a los sistemas internos, lo que reduce significativamente el esfuerzo manual. Rossum AI está diseñado para facilitar su implementación, lo que permite a las empresas integrarlo rápidamente y comenzar a automatizar sus flujos de trabajo de procesamiento de documentos con una configuración mínima.

9. Infrrd (el mejor para el procesamiento de documentos sin intervención manual basado en SLA)

vía Infrrd

Infrrd va más allá del OCR tradicional al ofrecer un procesamiento de documentos inteligente, sin intervención manual y basado en acuerdos de nivel de servicio (SLA). ¿Cómo es esto? Imagine un equipo de recursos humanos de una corporación que gestiona cientos de registros de empleados, contratos y documentos de cumplimiento normativo cada semana con plazos muy ajustados.

En lugar de que el personal dedique horas a comprobar si faltan datos o si hay errores en la entrada manual de datos, la IA de Infrrd automatiza la extracción, la validación y el enrutamiento de principio a fin.

Las mejores funciones de Infrrd

Proporcione una extracción de datos sujeta a SLA sin intervención manual alguna

Gestión de más de 1000 tipos de documentos en más de 22 idiomas con una tasa de error inferior al 0,1 %

Automatice los flujos de trabajo de principio a fin con agentes de IA y reglas de extracción personalizadas

Habilite la detección inteligente de imágenes y el chat en vivo con documentos para obtener información en tiempo real

Amplíe sus operaciones con seguridad con un procesamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Límites de Infrrd

Puede requerir tiempo inicial para personalizar reglas de extracción personalizadas

Los precios son personalizados, por lo que la planificación del presupuesto requiere una consulta directa

Los equipos más pequeños pueden considerar que una implementación a gran escala es más avanzada de lo necesario

Precios de Infrrd

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Infrrd

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Infrrd

Esta reseña de G2 destacó:

Infrrd cuenta con un equipo dedicado a llevar la comprensión de documentos y la extracción de datos a las empresas, en el espacio único y desafiante de los documentos no estructurados, con los que trabajamos en grandes volúmenes en el caso de los documentos de construcción.

Infrrd cuenta con un equipo dedicado a llevar la comprensión de documentos y la extracción de datos a las empresas, en el espacio único y desafiante de los documentos no estructurados, con los que trabajamos en grandes volúmenes en el caso de los documentos de construcción.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para la redacción de contenido que agilizan la creación de contenido

10. Docsumo (ideal para flujos de trabajo sin contacto y extracción de documentos de gran volumen)

a través de Docsumo

Docsumo elimina la fatiga de copiar y pegar y la entrada repetitiva de datos al transformar documentos no estructurados en tablas limpias y estructuradas. Imagine un equipo de operaciones que gestiona montones de contratos de proveedores e informes de gastos mensuales de varios departamentos.

En lugar de perder el tiempo en tediosas tareas de introducción de datos, pueden utilizar la IA de Docsumo para capturar detalles clave, señalar anomalías para su rápida revisión y organizar todo en formatos estructurados y fáciles de buscar. Esto se traduce en aprobaciones más rápidas, menos errores manuales y más tiempo para que los equipos se centren en tareas de mayor valor.

Las mejores funciones de Docsumo

Automatización de la extracción de datos complejos de facturas, extractos bancarios, nóminas y mucho más

Convierta datos desordenados y sin estructurar en tablas similares a las de Excel, listas para su análisis

Gestione archivos PDF escaneados, imágenes, documentos largos y formularios escritos a mano

Entrene modelos personalizados o utilice más de 100 modelos preentrenados para casos de uso específicos del sector

Cree flujos de trabajo personalizados con reglas de validación, gestión de excepciones e integraciones

Obtenga paneles en tiempo real, registros de auditoría y búsquedas avanzadas para una visibilidad total de los datos

Límites de Docsumo

Algunos usuarios nota que hay una curva de aprendizaje a la hora de personalizar los modelos de extracción

La implementación para documentos muy variables puede requerir un tiempo de configuración adicional

Para aprovechar todas las ventajas, se necesitan ejemplos previos y un plan claro del proceso

Precios de Docsumo

Starter : 199 $ al mes por usuario

Crecimiento : 499 $ al mes por uso

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Docsumo

G2 : 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Docsumo

Esta reseña de G2 señaló:

Ha reducido el tiempo que nos lleva realizar la extracción manual de datos, con una probabilidad del 80-90 %, incluso incluyendo las comprobaciones manuales de los datos de salida.

Ha reducido el tiempo que nos lleva realizar la extracción manual de datos, con una probabilidad del 80-90 %, incluso incluyendo las comprobaciones manuales de los datos de salida.

📖 Lea también: Plantillas y formatos POE gratis, gratuitos/as

11. Nanonets (el mejor para flujos de trabajo de IA flexibles y captura de datos de alta precisión)

a través de Nanonets

Nanonets está diseñado para equipos que desean automatizar el tedioso procesamiento de documentos sin plantillas rígidas ni soporte informático complejo. Ya sea que esté automatizando cuentas por pagar, procesamiento de reclamaciones o conciliación de pedidos, Nanonets combina OCR, aprendizaje automático y flujos de trabajo sin código.

Esto permite a su equipo capturar datos de documentos desordenados y trasladarlos directamente a su CRM, ERP o cualquier sistema de registro.

Las mejores funciones de Nanonets

Extraiga datos de facturas, órdenes de compra, tarjetas de ID, recibos y mucho más con el avanzado OCR con IA.

Automatice flujos de trabajo de documentos complejos con motores de decisión sin código.

Integre fácilmente herramientas como Slack, Salesforce, Dropbox o Microsoft Dynamics.

Valide, marque o enriquezca los datos automáticamente antes de exportarlos a sistemas posteriores.

Obtenga un retorno de la inversión cuantificable rápidamente, con un rendimiento medio de 3,5 veces en solo seis meses.

Límites de Nanonets

Puede requerir tiempo inicial para ajustar los flujos de trabajo en el caso de diseños de documentos complejos o heredados/a.

Es posible que siga siendo necesaria la revisión manual para casos extremos o formatos poco comunes.

Precios de Nanonets

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nanonets

G2 : 4,8/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 80 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Nanonets

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

El reconocimiento OCR es bastante bueno desde el primer momento. El equipo de Nanonets también se encargó del entrenamiento inicial del modelo y proporcionó una lógica personalizada para hacer coincidir los campos de nuestro ERP para la integración.

El reconocimiento OCR es bastante bueno desde el primer momento. El equipo de Nanonets también se encargó del entrenamiento inicial del modelo y proporcionó una lógica personalizada para hacer coincidir los campos de nuestro ERP para la integración.

💡Consejo profesional: ¿Le cuesta que todos estén en la misma página? ¿Qué es la colaboración en equipo? El blog de 10 estrategias eficaces para su equipo desglosa formas sencillas de inspirar el trabajo en equipo para que sus proyectos avancen más rápido y de forma más inteligente.

Si está buscando más formas de automatizar los flujos de trabajo de documentos, aquí tiene otras tres herramientas de procesamiento inteligente de documentos que vale la pena tener en cuenta, además de las principales que hemos mencionado:

Hyperscience : utiliza la IA para la automatización de la clasificación de documentos y la extracción de datos, al tiempo que mantiene a los humanos al tanto para gestionar las excepciones.

Kofax TotalAgility : combina IDP con la coordinación de procesos, la automatización de flujo de trabajo y RPA para un procesamiento avanzado de facturas.

Amazon Textract : detecta texto impreso, escritura manuscrita, tablas y pares clave-valor sin necesidad de plantillas predefinidas.

Automatice de forma más inteligente, haga más trabajo rápido: la ventaja de ClickUp.

Desde archivos extraviados hasta horas perdidas en la introducción repetitiva de datos, los equipos de todo el mundo pierden cada día un tiempo valioso y precisión.

El software de procesamiento inteligente de documentos (IDP) cambia las reglas del juego con datos limpios, buscables y procesables. Sin embargo, aunque muchas herramientas IDP automatizan la extracción de datos o agilizan las aprobaciones, a menudo no logran establecer la conexión (a internet) entre sus documentos y el resto de su trabajo diario.

Esa es la brecha que llena ClickUp.

ClickUp reúne el procesamiento inteligente de documentos, la redacción basada en IA, el enrutamiento automatizado y los flujos de trabajo colaborativos en un único entorno de trabajo unificado. Se acabó el tener que saltar entre aplicaciones desconectadas, preocuparse por el control de versiones o buscar información perdida.

¿Listo para recuperar tu tiempo? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!