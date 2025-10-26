Plantillas gratuitas para presupuestos de reformas del hogar con las que hacer el seguimiento de los costes

Planear la reforma de una vivienda puede ser emocionante, pero sin un sistema de presupuestación sólido, los costes pueden dispararse.

de hecho, según Houzz, más de un tercio de los propietarios se exceden en su presupuesto de renovación. * Esto ocurre porque o bien no realizan un seguimiento de los gastos en absoluto o bien se basan en una hoja de cálculo de presupuesto de renovación obsoleta que hace más daño que bien.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de presupuesto para reformas del hogar. Le ofrecen una visión clara de todos los gastos, desde los materiales hasta la mano de obra, para que mantenga el control, tome decisiones más inteligentes y termine sin salirse del presupuesto.

En esta guía, listaremos plantillas gratuitas y listas para usar de presupuestos de renovación del hogar, creadas por ClickUp, que eliminan el estrés de la gestión de los costes.

👀 ¿Sabías que...? El sector de las reformas del hogar en EE. UU. tiene un valor aproximado de 509 000 millones de dólares y se espera que alcance la impresionante cifra de 600 000 millones de dólares en 2027

Plantillas para presupuestos de reformas del hogar de un vistazo

Aquí tienes un resumen de todas las plantillas de presupuesto para reformas del hogar que aparecen en este blog:

¿Qué son las plantillas de presupuesto para reformas del hogar?

las plantillas de presupuesto para reformas del hogar son herramientas prediseñadas que le ayudan a planificar y realizar un seguimiento de todos sus gastos de reforma en un solo lugar. * Funcionan como un sistema de gestión de gastos adaptado a su proyecto, para que cada céntimo quede en cuenta.

Con estas plantillas, podrás:

Detecte a tiempo los costes ocultos (por ejemplo, gastos de envío, herramientas adicionales, horas extras de los contratistas) antes de que se acumulen

Evite sobrepasarse del presupuesto haciendo un seguimiento en tiempo real del gasto frente a los límites presupuestados

mantén la misma página con los contratistas* mediante el uso compartido de los transparentes plan de costes

ajuste fácilmente su plan* cuando los precios cambien a mitad del proyecto (por ejemplo, si se produce un aumento en el coste de los materiales)

Priorice los gastos en función del flujo de caja disponible y las fases del proyecto

guarda toda la documentación en un solo lugar* para deducciones fiscales, solicitudes de préstamos o proyectos futuros

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de presupuesto para reformas del hogar?

Una buena plantilla de presupuesto para reformas del hogar debe facilitar la planificación y el seguimiento, no complicarlos. Esto es exactamente lo que debe buscar 👇

Categorías de costes claras: Separa los materiales, la mano de obra, los permisos, los electrodomésticos y otros gastos inesperados

Columna de estimaciones frente a gastos reales: Ofrece un diseño en paralelo que muestra lo que planearon gastar frente a lo que realmente gastaron

Secciones editables: le permiten añadir, eliminar o renombrar filas fácilmente en función del alcance específico de su reforma

Cronograma o cronograma integrado: le ayuda a planear los pagos por fase del proyecto, como demolición, instalación, acabados, etc

*cálculo automático del total: ahorra tiempo y evita errores al sumar todos tus costes en tiempo real

Notas y seguimiento de cambios: le ayuda a registrar gastos inesperados, cambios en el alcance o mejoras en el diseño para una total transparencia

Columna de contingencias: garantiza que disponga de un presupuesto de copia de seguridad para reparaciones inesperadas o subidas de precios

*señales visuales o códigos de color: Facilitan la detección de excesos, costes pendientes o elementos de alto precio de un solo vistazo

Opciones sencillas de exportación o impresión: ideal para el uso compartido sin conexión con contratistas, arquitectos o agentes de préstamos cuando sea necesario

🏡 Dato curioso: Estas son las principales razones por las que los propietarios realizan reformas en sus viviendas. ¿En qué categoría se encuentra usted? Para reparar daños (35 %)

Para aumentar el confort (35 %)

Para mejorar la habitabilidad de su hogar (32 %)

Para mejorar el atractivo estético de su hogar (32 %)

Para personalizar su hogar (31 %)

Para aumentar el valor de su vivienda (30 %)

Plantillas para presupuestos de reformas del hogar

Las siguientes plantillas gratuitas para presupuestos de reformas cubren todo, desde el simple seguimiento de gastos hasta la gestión completa del presupuesto de construcción. Cada plantilla viene con vistas útiles, Campos personalizados e integraciones para que el seguimiento de los costes de la reforma sea más fácil que nunca.

Exploremos estas plantillas y veamos cómo pueden ayudarle a mantener su reforma dentro del plazo y del presupuesto previstos.

1. Plantilla de renovación del inicio de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Planifique cada detalle de la reforma de su hogar con la plantilla para reformas del hogar de ClickUp

Renovar tu hogar suena emocionante hasta que te ves sumergido en chats de WhatsApp, recibos extraviados y diez tareas que se solapan. Ese es precisamente el lío que puedes evitar con la plantilla de renovación del hogar de ClickUp.

Te ofrece una vista general completa de todo tu proyecto de renovación, desde la demolición inicial hasta los últimos retoques. Puedes desglosar tu proyecto habitación por habitación, establecer plazos para las tareas y marcar las dependencias para que, por ejemplo, no se empiece a instalar la fontanería antes de que se haya terminado el suelo.

También te ayudará a coordinar a todas las personas involucradas (contratistas, proveedores y miembros de la familia) y a mantener tu proyecto de renovación organizado, dentro del plazo y del presupuesto.

Por qué le encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento del estado del proyecto utilizando la vista visual del tablero Kanban de ClickUp para detectar obstáculos y trabajos completados al instante

Automatice las actualizaciones y alertas rutinarias para mantener a su equipo o contratistas sincronizados sin necesidad de realizar seguimientos manuales

Agrupa el trabajo exterior, el trabajo interior y el trabajo de diseño en carpetas separadas para una mejor organización y navegación

✅ Ideal para: Propietarios que gestionan renovaciones a gran escala y desean claridad, control y menos dolores de cabeza con las hojas de cálculo

🎥 Ver: Cómo utilizar ClickUp para gestionar la renovación de tu hogar:

2. Plantilla de gestión de proyectos de renovación del hogar de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Gestiona fácilmente equipos, aprobaciones y cronogramas con la plantilla de gestión de proyectos de renovación del hogar de ClickUp

¿Sabía que el 12 % de los propietarios retrasan sus proyectos de renovación simplemente porque no tienen tiempo, y que el 9 % los cancelan por la misma razón? Renovar una vivienda implica mucho más que realizar tareas individuales; se trata de coordinar a los contratistas, obtener los permisos necesarios y trabajar en varios frentes al mismo tiempo.

La plantilla de gestión de proyectos de renovación del hogar de ClickUp aclara esa confusión actuando como un contratista general virtual que nunca ficha la salida. Con sus herramientas integradas de programación y colaboración, garantiza que todos los miembros del equipo sepan qué hacer y que todas las aprobaciones se obtengan a tiempo, para que su proyecto se mantenga dentro del plazo y del alcance previstos.

Por qué le encantará esta plantilla:

Establece hitos clave para cada fase de la reforma y haz un seguimiento sencillo de ellos en el cronograma de la plantilla para asegurarte de que las fases principales se completan a tiempo

Asigna rols y responsabilidades claras a los miembros del equipo con visibilidad de la distribución de la carga de trabajo

Realice un seguimiento de las métricas clave de rendimiento utilizando el panel de control integrado ClickUp , diseñado específicamente para el seguimiento de propiedades y proyectos

Organice varias propiedades o fases utilizando carpetas y etiquetas personalizadas para una navegación rápida

✅ Ideal para: Contratistas o responsables de reformas que gestionan varios equipos, proveedores y fases, especialmente cuando cada retraso supone un coste económico

3. Plantilla de presupuesto sencilla de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Controle los ingresos y gastos mensuales mientras mantiene un seguimiento de sus gastos con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp

La plantilla de presupuesto simple de ClickUp simplifica la elaboración del presupuesto para la renovación de su hogar al proporcionar vistas y categorías ya preparadas para su hoja de cálculo presupuestaria. Es perfecta si solo desea tener una visión clara de lo que entra, lo que sale y cuánto margen tiene realmente para maniobrar.

Lo que las hace tan útiles es que no solo realizan seguimiento de lo que gastas, sino que te muestran cómo figuran tus gastos a lo largo del tiempo.

Así, si tus gastos en materiales empiezan a aumentar mes tras mes, lo detectarás a tiempo. Esto te dará la oportunidad de ajustar, reducir o hacer una pausa antes de que las cosas se te vayan de las manos, lo que lo convierte en una de las formas más sencillas de gestionar los presupuestos de los proyectos sin estrés.

Por qué le encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los ingresos procedentes de múltiples fuentes con campos de ingresos específicos y tipos de cuentas filtrables

Cambie entre las vistas Plan, Ingresos y Gastos para obtener una vista general y detallada de su situación financiera

Calcula automáticamente los totales mensuales y anuales para saber cuánto estás ahorrando o gastando de más

✅ Ideal para: Propietarios de viviendas o personas que renuevan por primera vez y buscan un sencillo controlador de presupuesto de renovación para gestionar los gastos e ingresos mensuales del proyecto sin tener que lidiar con una cuenta compleja

🎉 Dato curioso: Según datos de NARI y REALTOR®, el 43 % de los propietarios afirman sentirse realmente felices tras completar la reforma de su vivienda, mientras que otro 38 % se sienten satisfechos. De hecho, la puntuación media de satisfacción con los proyectos de renovación es de un sólido 8,2 sobre 10. Así que sí, el polvo, los retrasos y el estrés por el presupuesto pueden poner a prueba tu paciencia, pero ¿la recompensa? ¡Una casa que realmente te encanta!

4. Plantilla de presupuesto para proyectos de ClickUp con WBS

Obtenga la plantilla gratis Divida el alcance de su proyecto en actividades detalladas y supervise el gasto de forma eficiente con la plantilla de presupuesto de proyectos ClickUp con WBS

Cuando su proyecto de renovación abarca más de una habitación, cada una con su propio contratista, cronograma y centro de costes, la plantilla de presupuesto de proyectos ClickUp con WBS es un salvavidas. WBS son las siglas de Work Breakdown Structure(estructura de desglose del trabajo), y esta plantilla le ayuda a dividir su plan de proyecto en partes claras y manejables por habitación, fase o equipo.

No solo sabrá lo que está pasando, sino también cuándo, por qué y cuánto le está costando. Es como hacer zoom en su reforma sin perder el seguimiento del panorama general.

Por qué le encantará esta plantilla:

Asigna fechas de inicio, prioridades y estimaciones de mano de obra a cada tarea para un plan y programación estructurados

Realice un seguimiento de las horas de trabajo y los costes estimados frente a los reales en una vista comparativa para evitar sobrecostes

Visualice el progreso por fases y las dependencias a través de las vistas integradas de Gantt , Presupuesto y Cronograma

✅ Ideal para: Jefes de proyecto, equipos de construcción o cualquier persona que gestione renovaciones en varias fases o proyectos a gran escala con presupuestos estrictos

💡 Consejo profesional: La mayor parte del caos de las reformas del hogar proviene de una cosa: herramientas de plan dispersas que no se comunican entre sí. Cuando su presupuesto está en un archivo, sus tareas en otro y sus notas en la bandeja de entrada de otra persona, dedica más tiempo a coordinar que a crear. Aquí puedes utilizar ClickUp Brain para transformar la forma en que planificas y presupuestás la remodelación de tu hogar. Se trata de un asistente basado en IA que conoce tu presupuesto, tu lista de tareas, los costes de los materiales e incluso el cronograma del proyecto. Con la IA unificada y la búsqueda en todo tu entorno de trabajo de ClickUp, puedes preguntar al instante: crea un plan presupuestario para renovar una cocina por menos de 20 000 $, incluyendo armarios, alicatado y fontanería»

«Resumir el cronograma de mi proyecto de baño y avísame si superamos el presupuesto de 8000 $»

lista todas las tareas etiquetadas como "pendientes de aprobación" y calcula el tiempo de completada si los materiales llegan antes del viernes»

«¿Cuánto he gastado del presupuesto para la reforma de mi salón y en qué estoy gastando de más?»

5. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Obtenga una vista clara de su proyecto y realice un seguimiento eficaz del rendimiento con la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

Casi el 80 % de los propietarios se exceden del presupuesto durante las reformas, y dos tercios se endeudan solo para financiarlas. La razón es la falta de una plan de presupuesto adecuado, y ahí es donde la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp da un paso como su red de seguridad financiera.

Le proporcionan un marco para planear su proyecto de renovación del hogar teniendo en cuenta los costes en cada paso. Le ayudan a equilibrar las prioridades, los recursos y los cronogramas del proyecto dentro de un presupuesto establecido, garantizando que cada tarea contribuya a sus metas sin excederse en el gasto.

Por qué le encantará esta plantilla:

Organice las tareas de renovación en fases estructuradas para gestionar los cronogramas y el seguimiento del presupuesto con mayor claridad

Realice un seguimiento de los costes estimados, reales y restantes en tiempo real utilizando columnas de presupuesto específicas

Clasifique las tareas utilizando campos como la fase del proyecto, el estado del presupuesto y el porcentaje de progreso

Visualice los calendarios y los hitos utilizando la vista de calendario del proyecto integrada, similar al diagrama de (diagrama de) Gantt

✅ Ideal para: Jefes de proyecto y contratistas de reformas que deben gestionar proyectos con presupuestos estrictos, asegurándose de que cada tarea y compra esté justificada

6. Plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Controle todos los gastos y optimice la colaboración con la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

La plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp le ofrece una visibilidad completa de todos los gastos de los proyectos de renovación del hogar, lo que le ayuda a controlar cada céntimo que gasta. Mientras que la plantilla de gestión de proyectos presupuestados le ayuda a planear dentro de un presupuesto establecido, esta está diseñada para ayudarle a realizar el seguimiento, analizar y controlar los gastos en cada fase.

Va más allá de una simple hoja de cálculo de presupuesto y actúa como un centro de comandos para realizar el seguimiento de los costes en tiempo real, compararlos con su presupuesto y abordar las desviaciones presupuestarias antes de que se conviertan en problemas.

Por qué le encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento del rendimiento de los costes en múltiples proyectos utilizando vistas de tabla que comparan los gastos plan y los reales

Redirija los recursos infrautilizados a áreas de prioridad identificando tempranamente las brechas de costos o las ineficiencias

Establece alertas y límites para detectar con antelación los gastos excesivos gracias a la automatización integrada

Alinea los presupuestos con los cronogramas, los hitos y los entregables utilizando vistas enlazadas como Calendario, Documentos y Lista de proyectos

✅ Ideal para: *Gestores de proyectos o contratistas que supervisan proyectos de construcción o remodelaciones que requieren una supervisión detallada de los costes

💡 Consejo profesional: Aquí tienes algunos consejos probados y comprobados para la gestión de costes, directamente de los profesionales de la renovación: Elabore un presupuesto detallado antes de empezar, incluyendo materiales, mano de obra, permisos, gastos de manutención y un margen del 10-15 % para imprevistos

Defina el alcance del proyecto desde el principio durante la fase de diseño para evitar cambios costosos a mitad del proyecto

Priorice lo imprescindible sobre lo deseable para que lo esencial quede cubierto, incluso si los costes varían

Realice un seguimiento de los gastos en tiempo real utilizando hojas de cálculo o herramientas; registre todas las facturas, presupuestos y pagos

Evite tomar decisiones apresuradas , como finalizar los diseños y materiales antes de que comience el trabajo, para evitar sobrecostes

Viva en su casa durante un tiempo antes de renovarla para comprender qué es lo que realmente necesita cambiar (y qué no)

Ten cuidado con los costes «ocultos», como el transporte, los accesorios o los toques finales, que a menudo se pasan por alto

7. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Cree propuestas presupuestarias detalladas y profesionales para la renovación de viviendas con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp le ayuda a crear una propuesta presupuestaria profesional y detallada para garantizar la obtención de un préstamo para la mejora del hogar o la aprobación del proyecto. Desglosa todos los costes, explica el valor y muestra exactamente a dónde va el dinero.

En lugar de empezar desde cero, estará preparado con un documento que habla su mismo idioma y le ayuda a tomar decisiones más rápidamente.

Por qué le encantará esta plantilla:

Organice su propuesta en secciones presupuestarias preestructuradas que separen claramente las fuentes de ingresos, los gastos proyectados y las justificaciones

Personaliza los datos financieros con campos de edición para categorías de costes, plazos, fuentes de financiación y notas adaptadas a cada proyecto

Asigne tareas de revisión y aprobación a las partes interesadas directamente en la propuesta para acelerar el proceso de aprobación

Adjunte archivos, hojas de cálculo o documentos de copia de seguridad relevantes junto a cada sección para proporcionar un contexto completado en una sola vista

*✅ Ideal para: propietarios de viviendas, gestores de proyectos o propietarios de pequeñas empresas que necesitan presentar una propuesta de presupuesto de renovación o construcción para obtener la aceptación de las partes interesadas, los inversores o los prestamistas

⚡ Archivo de plantillas: ¿Alguna vez ha intentado obtener un préstamo para la renovación de su hogar con una hoja de cálculo garabateada y una plegaria? Spoiler: no funciona. Una plantilla de propuesta de presupuesto limpia y bien estructurada muestra a los prestamistas o a las partes interesadas que ha terminado sus deberes hasta el último dólar. Te ayudan a presentar tu plan con claridad, confianza y contexto. Cuando tu propuesta habla el lenguaje de los desgloses de costes, los cronogramas y el valor, se toma en serio (y, a menudo, se aprueba más rápido).

8. Plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Mantenga sus proyectos de construcción en marcha sin problemas con estados personalizados, campos y vistas flexibles utilizando la plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp

No le sorprenderá saber que el 87 % de los proyectos de construcción sufren retrasos y que casi la mitad de los contratistas culpan a una mala planificación y coordinación. La plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp le ayuda a prevenir esos problemas antes de que surjan.

Esta plantilla de presupuesto de construcción está diseñada para contratistas y empresas de reformas. Combina la gestión de calendarios con el seguimiento de costes y la gestión de campo.

Le permite realizar un seguimiento de las actividades in situ y los costes del trabajo, gestionar los controles de seguridad y el cumplimiento normativo, y mantener organizados todos sus documentos de construcción (como presupuestos y facturas). Con vistas del proyecto por fases y actualizaciones en tiempo real, puede supervisar las remodelaciones residenciales o comerciales ligeras con confianza y precisión.

Por qué le encantará esta plantilla:

Añada datos específicos del proyecto utilizando 14 campos personalizables para documentar aspectos como la ubicación, el presupuesto, el tamaño del proyecto y el propietario de la tarea

Cambie entre 5 vistas, incluyendo mapa mental, lista y vista Gantt, para visualizar el trabajo a su manera y plan los cronogramas de construcción de manera eficiente

Vincule tareas relacionadas entre sí para crear dependencias entre ellas y recibir alertas cuando los cronogramas corran peligro

Organice su espacio con fases personalizadas que reflejen las actividades reales del sitio, como permisos, adquisiciones y arquitectura

✅ Ideal para: Jefes de obra o empresas de reformas que gestionan varias remodelaciones de alto presupuesto a la vez y necesitan un espacio de trabajo colaborativo para coordinar el trabajo de campo, el cumplimiento de las normas de seguridad y el seguimiento del presupuesto de forma conjunta

🎥 Ver: Cómo utilizar ClickUp para la gestión de la construcción

⚡ Bonificación: Cuando gestionas varios proveedores o planteas una gran remodelación, las herramientas adecuadas marcan la diferencia. Utiliza un software de gestión de proyectos de construcción para dejar de «apagar incendios» y empezar a trabajar en el flujo real del proyecto. Lo mejor es que te ahorra llamadas constantes, malentendidos y sorpresas de última hora. Y cuando llegue el momento de presentar su plan, no deje que una propuesta desordenada le frene. Elija entre las mejores plantillas de propuestas de construcción para exponer claramente el alcance, el desglose de costes, los cronogramas y las condiciones.

9. Plantilla de plan de proyecto de remodelación del hogar de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Programa inspecciones, aprobaciones de diseños y hitos clave de la reforma con la plantilla de plan de proyecto de reforma del hogar de ClickUp

La plantilla de plan de proyecto de remodelación del hogar de ClickUp sirve como modelo para su proyecto de remodelación del hogar (como una renovación integral o la adición de una nueva habitación), con flujos de trabajo predefinidos que cubren todo, desde la demolición y los permisos hasta las inspecciones y las aprobaciones de diseño.

Incluye estados personalizados adaptados a la remodelación (por ejemplo, estructura, fontanería, electricidad, acabados) para que puedas realizar un seguimiento del progreso en cada fase de la construcción. Su plan estructurado, sus comentarios y sus cronogramas visuales garantizan que no se pase por alto ningún paso importante.

Por qué le encantará esta plantilla:

Cree flujos de trabajo estructurados para permisos municipales, aprobaciones de clientes y puntos clave de decisión utilizando listas de control de tareas

Coordina a todos los equipos etiquetando a los contratistas, diseñadores o propietarios directamente en las tareas para mantener la comunicación centralizada

Separa las principales áreas de renovación, como la electricidad, los armarios y los suelos, utilizando listas de tareas individuales y vistas Tablero

Sube fotos del antes y el después para registrar el progreso de la renovación y mantener un historial visual documentado

✅ Ideal para: Equipos que se encargan de renovaciones completas de viviendas o mejoras en varias fases que requieren una estrecha colaboración y un seguimiento de los hitos

10. Plantilla de planificación de proyectos de mejora del hogar de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realice pequeñas mejoras, como pintar o cambiar la iluminación, con facilidad gracias a la flexible plantilla de planificación de proyectos de reformas del hogar de ClickUp

No todas las mejoras en el hogar requieren una remodelación a gran escala. La plantilla de planificación de proyectos de mejora del hogar de ClickUp proporciona la estructura necesaria para planificar y ejecutar mejoras a menor escala en su proyecto de mejora del hogar sin abrumarle con detalles.

Te ayuda a elaborar una lista de las tareas, los materiales y los costes de cada mini-proyecto (como renovar una habitación durante el fin de semana o hacer una sencilla reforma en la cocina) y a realizar un seguimiento hasta su completación. Puedes utilizarlo para planear una habitación cada vez o para gestionar un montón de pequeñas mejoras en toda la casa, sin perder de vista el tiempo y los gastos.

Por qué le encantará esta plantilla:

Priorice las tareas más urgentes utilizando un panel visual claro, habitación por habitación, para centrarse mejor en las tareas

Planifique las tareas de renovación individuales por habitación utilizando el diseño Room View, que permite arrastrar y soltar elementos

Reutilice las estructuras guardadas para replicar listas de control frecuentes de mejoras en el hogar sin tener que empezar desde cero

Etiqueta cada tarea con los materiales o herramientas necesarios para estar siempre preparado antes de comenzar el trabajo

✅ Ideal para: Propietarios y aficionados al bricolaje que gestionan proyectos rápidos de mejora del hogar o pequeñas reformas

11. Plantilla de ClickUp para el plan de proyecto de reforma del cuarto de baño

Obtenga la plantilla gratuita Solucione los retrasos, los sobrecostes y los malentendidos con los contratistas en la reforma del baño con la plantilla de plan de proyecto de reforma de baño de ClickUp

Las reformas de baños pueden parecer pequeñas, pero son uno de los proyectos que requieren más coordinación en cualquier hogar. La plantilla de plan de proyecto de reforma de baños de ClickUp divide tu proyecto de baño en secciones claras para planificar los cambios de fontanería, la instalación de accesorios, los trabajos de alicatado y las actualizaciones eléctricas.

Al organizar la remodelación en estos componentes, podrá abordar el proyecto paso a paso y asegurarse de haber puesto en cuenta los permisos, las inspecciones y la secuencia de los trabajos.

Por qué le encantará esta plantilla:

Agrupa las tareas por tipo de trabajo (por ejemplo, fontanería, electricidad) y asigna fechas límite

Realice un seguimiento de las aprobaciones de inspección y el estado del servicio con columnas integradas para actualizaciones específicas de cada tarea

Evite desviaciones en el alcance del proyecto dividiendo las instalaciones complejas en subtareas con fechas de entrega claras

Adjunte documentos esenciales, como diseños o presupuestos de proveedores, directamente a cada tarea

Obtenga visibilidad del progreso en tiempo real a través de barras de finalización, recordatorios y actualizaciones de estado automatizadas

✅ Ideal para: Propietarios, diseñadores o contratistas que están planificando una reforma de baño pequeña o mediana que implique múltiples oficios

Veamos algunos de los últimos costes y tendencias en reformas de baños , según la encuesta de Houzz: Las reformas de baños están ganando popularidad y alcanzando a las de cocinas; el 24 % de los propietarios renovó sus baños, la misma proporción que las cocinas

Las reformas importantes de baños principales pequeños (menos de 9 m²) experimentaron un aumento del 13 %, con un gasto medio que ascendió a 17 000 dólares

Los baños grandes (más de 9 m²) se mantuvieron estables en 25 000 dólares para las reformas estándar

Las renovaciones de baños de alta gama experimentaron un gran aumento: los baños grandes de lujo tenían un precio inicial de 70 000 dólares, mientras que los baños pequeños de lujo tenían un precio inicial de 45 000 dólares El aumento de los costes pone de relieve la necesidad de empezar a elaborar presupuestos y a planear antes de lanzarse a un proyecto de renovación del cuarto de baño.

12. Plantilla de diseño de interiores de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Organice las tareas de diseño, coordine con los proveedores y realice un seguimiento de los comentarios del cliente utilizando la plantilla de diseño de interiores de ClickUp

La plantilla de diseño de interiores de ClickUp ayuda a los diseñadores y decoradores de interiores a gestionar todo, desde el tablero de inspiración inicial hasta la instalación final. Ofrece un espacio para planear conceptos de diseño, buscar y realizar un seguimiento de muebles o materiales, coordinarse con los proveedores y gestionar los comentarios y las aprobaciones de los clientes.

Puede centrarse en el diseño general mientras ClickUp gestiona discretamente el presupuesto, el cronograma y la comunicación con el cliente. Garantiza que su visión (y la del cliente) se haga realidad sin contratiempos y sin gastos excesivos.

Por qué le encantará esta plantilla:

Incruste tableros de inspiración de diseño utilizando Pinterest, maquetas en 3D o Documentos de Google directamente en las tareas del proyecto para consultarlos rápidamente

Realice un seguimiento de los proveedores, las entregas y los plazos de entrega por habitación para evitar retrasos en la llegada de los muebles o los materiales

Gestiona los comentarios y las revisiones de los clientes a través de los campos de estado de aprobación integrados para facilitar las firmas

Cree un hub de recursos para todas las muestras, muestras y referencias creativas y mantenga el proyecto organizado

✅ Ideal para: Diseñadores de interiores y decoradores que gestionan proyectos de clientes de alto nivel, desde el concepto hasta completarse

Facilita la elaboración del presupuesto para la renovación de tu hogar con ClickUp

Las reformas del hogar rara vez salen exactamente como se planearon, especialmente en lo que respecta al dinero. Entre los costes de los materiales, los honorarios de los contratistas y los cambios inesperados, es fácil perder el seguimiento.

Por eso tiene sentido utilizar una plantilla de presupuesto de ClickUp. Mantiene todo, desde los presupuestos hasta los costes reales, en un solo lugar, para que no tengas que rebuscar entre recibos o hojas de cálculo a medio completar.

Si estás llevando a cabo una reforma en tu hogar, estas plantillas te quitarán un gran peso de encima. Y, sinceramente, esa tranquilidad merece totalmente la pena. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!