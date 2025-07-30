las 10 mejores alternativas a Tally Forms para crear formularios mejores

¿Estás buscando un creador de formularios que vaya más allá de lo básico?

Aunque Tally Forms ofrece un enfoque sencillo y sin complicaciones, los profesionales del marketing, los equipos de startups, los gestores de productos, los responsables de operaciones y los emprendedores individuales suelen necesitar funciones más avanzadas.

Piense en integraciones perfectas, automatización potente y una interfaz de usuario más elegante. Si desea mejorar la creación de formularios, capturar datos más completos o optimizar sus flujos de trabajo, ha llegado al lugar adecuado.

Hemos recopilado una lista de las 10 mejores alternativas a Tally Forms que ofrecen herramientas para todo, desde encuestas complejas y generación de clientes potenciales hasta inscripciones a eventos y cobro de pagos.

Y no, ¡no necesitas conocimientos de programación para utilizarlas!

¿Qué debe buscar en una alternativa a Tally?

Cuando estés listo para dar un paso más allá de lo que ofrece Tally Forms en la creación de formularios, es inteligente saber exactamente qué funciones marcan la diferencia.

¿La primera regla? ¡No equipares un formulario complejo con un formulario avanzado!

En su lugar, aquí tienes algunos aspectos clave que vale la pena tener en cuenta:

✅ Lógica avanzada y campos dinámicos: Busque capacidades que permitan a sus formularios «pensar». Esto significa mostrar u ocultar preguntas, omitir secciones o incluso alterar el flujo del formulario en función de las respuestas anteriores del usuario

✅ Personalización profunda y control de la marca: tus formularios son una extensión de tu marca. Busca alternativas que permitan ajustes visuales exhaustivos, incluyendo fuentes, colores y diseños personalizados, así como la opción crucial de utilizar tus propios dominios personalizados

✅ Integraciones perfectas y automatización potente: los datos no tienen valor si están aislados. Las mejores alternativas se conectan sin esfuerzo con tu CRM, plataformas de marketing por correo electrónico, herramientas de gestión de proyectos y otras apps empresariales. Y lo que es mejor, te permiten automatizar los flujos de trabajo directamente desde el envío de formularios

✅ Informes y análisis robustos: Vaya más allá del simple recuento de respuestas. Una alternativa sólida proporciona paneles, gráficos e información sobre el rendimiento de los formularios, lo que le permite identificar tendencias, localizar puntos de abandono y comprender sus datos

✅ Cobro seguro de pagos: Si vendes productos, cobras entradas a eventos o gestionas suscripciones, es imprescindible contar con un procesamiento de pagos seguro e integrado. Busca integraciones directas con pasarelas de pago populares

✅ Experiencia de usuario (UX) tanto para el creador como para el encuestado: Un buen creador de formularios es intuitivo y cuenta con una interfaz limpia de arrastrar y soltar. Igualmente importante es que los formularios que crea sean atractivos, se adapten a dispositivos móviles y sean fáciles de completar para tu público, lo que aumentará las tasas de finalización

✅ Funciones de cumplimiento y seguridad: para los datos confidenciales, asegúrese de que la herramienta ofrezca las certificaciones necesarias, como HIPAA, GDPR o PCI, junto con funciones como CAPTCHA y cifrado de datos para proteger la información

10 alternativas a Tally de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes una guía rápida para ayudarte a encontrar la opción más adecuada:

Nombre de la herramienta Funciones clave Ideal para Precios ClickUp Formularios dinámicos, automatización, información de IA, personalización de marca, creación directa de tareas Flujos de trabajo automatizados y completos Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones NoteForms Integración con Notion, lógica condicional, personalización de marca, notificaciones Captura de datos en bases de datos Notion Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes Typeform Formularios conversacionales, saltos lógicos, medios enriquecidos, análisis Formularios conversacionales Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes Jotform más de 10 000 plantillas, integraciones de pago, formularios de varias páginas, editor de PDF Amplias opciones de plantillas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 39 $ al mes Formularios de Google Formularios ilimitados, integración con Sheets, colaboración Recopilación de datos sencilla Plan Free disponible; planes de pago a partir de 6 $/usuario/mes SurveyMonkey Lógica avanzada, análisis IA, integraciones, multilingüe Información avanzada sobre encuestas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 99 $ al mes Formularios de Formstack Cumplimiento de HIPAA/PCI/GDPR, automatización del flujo de trabajo, análisis Flujos de trabajo seguros y conformes con la normativa (versión de) prueba gratis durante 14 días; planes de pago a partir de 99 $ al mes Zoho Forms Responsivo para dispositivos móviles, flujos de trabajo de aprobación, pagos Integración con la suite Zoho Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes Formsite Arrastrar y soltar, cumplimiento de SSL/PCI/HIPAA, informes visuales Formularios seguros, operaciones No hay plan gratuito (versión de prueba de 14 días); los planes de pago empiezan desde 24 $ al mes Cognito Forms Cálculos avanzados, firmas electrónicas, portales Cálculos avanzados Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes

👀 ¿Sabías que... Ya en el siglo XII en Inglaterra, los abogados y los secretarios utilizaban colecciones impresas de documentos de muestra, llamados libros de formularios , para redactar alegatos, escritos, contratos y otros textos oficiales. Estos servían como plantillas estandarizadas para ahorrar tiempo y garantizar la precisión, y finalmente dieron lugar a la proliferación de formularios legales preimpresos en el siglo XVII

Las mejores alternativas a Tally

Tómese el tiempo necesario para explorar algunas de estas alternativas a Tally, muchas de las cuales ofrecen versiones de prueba gratuitas o generosos planes gratuitos, y compruebe de primera mano cómo pueden transformar sus esfuerzos de recopilación de datos y potenciar su empresa. ¡Allá vamos!

1. ClickUp (ideal para flujos de trabajo automatizados y completos)

Imagina un mundo en el que los datos que recopilas no se quedan en una hoja de cálculo, sino que desencadenan acciones al instante, crean proyectos e incluso ofrecen información inteligente. Esa es la potente realidad con ClickUp, ¡la app, aplicación para todo el trabajo!

Crear un formulario en ClickUp es muy sencillo e intuitivo. Con una interfaz de arrastrar y soltar, puedes crear rápidamente formularios adaptados a tus necesidades, ya sea para recopilar comentarios de los clientes, gestionar solicitudes de servicio o realizar encuestas internas. Puedes añadir tu propia marca, elegir entre una variedad de tipos de preguntas y correlacionar cada respuesta para que se capture de una manera específica.

Captura los comentarios de los empleados, realiza encuestas de pulso, recopila ideas y realiza un seguimiento del estado de ánimo del equipo con ClickUp Forms

Cuando un usuario envía una respuesta, esta se convierte instantáneamente en una tarea de ClickUp, con los datos clave correlacionados con campos personalizados específicos, con todos los detalles que necesitas, lo que facilita el seguimiento, la asignación y la gestión directamente desde tu panel.

Pero la verdadera magia ocurre con las automatizaciones de ClickUp. Puedes configurar potentes desencadenantes para que, tan pronto como se envíe un formulario, las tareas se asignen automáticamente al miembro adecuado del equipo o se prioricen en función de la información proporcionada. Por ejemplo, si una respuesta a una encuesta se marca como «urgente», ClickUp puede marcarla instantáneamente como de alta prioridad y notificarlo a la persona adecuada.

Active el desencadenante de automatización y observe cómo los flujos de trabajo se ejecutan por sí solos

Y si alguna vez necesitas ayuda para redactar una encuesta desde cero o dar sentido a todas las respuestas que has recopilado, ClickUp Brain está listo para ayudarte.

Este asistente con IA puede generar preguntas para encuestas, analizar los datos de tus formularios, resumir los comentarios e incluso destacar tendencias clave o elementos de acción. Tanto si empiezas desde cero como si buscas extraer información valiosa de una montaña de respuestas, ClickUp Brain hace que todo el proceso sea más inteligente y fluido, para que puedas centrarte en lo que más importa.

Analiza los datos de envío de formularios en tiempo real y obtén información de IA con ClickUp

¡Y así es como se crea un flujo de trabajo de formularios automatizado y completo sin 10 integraciones, amigos! Si necesitas ayuda para empezar, prueba esta plantilla de formulario sencillo de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Crea formularios dinámicos con lógica condicional: ClickUp Forms te permite mostrar u ocultar campos en función de las respuestas anteriores, lo que garantiza que solo recopiles la información más relevante y detallada de los encuestados, creando una experiencia altamente personalizada

Personaliza tus formularios para ofrecer una imagen profesional y coherente: Personaliza el aspecto de tus formularios ClickUp con el logotipo de tu empresa, los colores de tu marca, fondos personalizados e incluso dominios personalizados

Convierte los envíos de formularios directamente en tareas procesables: Cada formulario de ClickUp completado puede generar instantáneamente nuevas tareas dentro de tus proyectos

Enriquezca los datos con campos personalizados versátiles: Correlacione las respuestas de sus formularios directamente con campos personalizados en sus tareas y proyectos

Impulse los flujos de trabajo con automatización inteligente: Aproveche el robusto motor de automatización de ClickUp para desencadenar una cascada de acciones basadas en el envío de formularios

Obtenga información inteligente con ClickUp Brain: utilice el potente asistente de IA de ClickUp para resumir datos, identificar tendencias o extraer elementos de acción clave de las respuestas

Centraliza todos los datos recopilados en un entorno de trabajo unificado: cada envío de formularios de ClickUp se integra a la perfección con las tareas, los documentos y las comunicaciones relacionados, creando un flujo de trabajo interconectado

Límites de ClickUp

La naturaleza integral y el amplio conjunto de funciones de ClickUp, aunque potentes, pueden suponer una curva de aprendizaje inicial más pronunciada para los equipos que se centran exclusivamente en la creación de formularios básicos

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Opinión de un usuario:

Cuando configuré nuestra primera automatización de ClickUp, fue como un momento de inspiración. Ahora, con algo tan simple como añadir una etiqueta, toda la plantilla de subtareas se aplica automáticamente. Ya no perdemos tiempo buscando entre subtareas o preocupándonos de que alguien haya olvidado un paso crucial. También hemos añadido automatizaciones que asignan tareas, actualizan estados y envían recordatorios; todas ellas pequeñas cosas por sí solas, pero que juntas han optimizado por completo nuestro funcionamiento. No se trata solo de ahorrar tiempo (aunque sin duda lo hacemos), sino de crear un entorno más fluido y menos estresante en el que el equipo pueda centrarse en hacer su mejor trabajo sin verse entorpecido por tareas administrativas.

💟 Bonus: Como tu compañero de IA de escritorio dedicado, Brain MAX optimiza cada paso del flujo de trabajo de tus formularios. Solo tienes que decir tus requisitos con la función de voz a texto, y MAX te ayudará a redactar preguntas, localizar y extraer datos relevantes de todas tus aplicaciones conectadas, y resumir instantáneamente las respuestas una vez completada la encuesta. También te da acceso a múltiples LLM para razonamiento avanzado y generación de contenido, lo que te permite crear, analizar y optimizar formularios de forma más rápida e inteligente, todo en un solo lugar. Prueba ClickUp Brain Max para agilizar tus tareas

💡 Consejo profesional: ¿Formas parte de un equipo de control de calidad que intenta recopilar comentarios sobre la experiencia de usuario o el NPS? ¡Echa un vistazo a estos formularios para equipos de software!

2. NoteForms (ideal para recopilar datos directamente en bases de datos Notion)

a través de NoteForms

Si tu equipo vive y respira en Notion, NoteForms es un cambio revolucionario para la creación de formularios. Te permite crear formularios elegantes y con tu marca que se rellenan automáticamente en tus bases de datos de Notion, lo que elimina la entrada manual de datos y garantiza que toda tu información esté organizada donde más la necesitas.

Esto resulta especialmente atractivo para emprendedores individuales, equipos de startups y gestores de productos que utilizan Notion como hub central para todo, desde CRM hasta planificación de contenidos. Olvídate de las integraciones complicadas; NoteForms hace que la conexión (a internet) sea fluida, lo que supone un avance significativo con respecto a las herramientas básicas de creación de formularios.

Las mejores funciones de NoteForms

Genera formularios directamente desde tu base de datos Notion existente

Añade automáticamente los nuevos envíos de formularios como nuevos elementos o actualiza los existentes

Personaliza ampliamente los formularios con los colores, fuentes y logotipos de tu marca, e incluso añade dominios personalizados

Incluye varios tipos de campos, como carga de archivos, firmas y valoraciones con estrellas

Implemente lógica condicional para crear formularios más inteligentes y dinámicos que se adapten a las respuestas de los usuarios

Configura notificaciones en tiempo real por correo electrónico, Slack o Discord para nuevos envíos

Permite a los encuestados editar sus envíos después de haberlos enviado

Limitaciones de NoteForms

El valor principal está vinculado a Notion; si tu flujo de trabajo no depende en gran medida de Notion, su principal ventaja se ve reducida

Al ser una solución más especializada centrada en Notion, es posible que no ofrezca la misma variedad de integraciones con herramientas no específicas de Notion que algunos creadores de formularios de uso general

Precios de NoteForms

Free

Pro: Desde 24 $ al mes

Equipo: Desde 59 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre NoteForms

G2 : No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre NoteForms?

Opinión de un usuario:

Probé Notion Forms para solicitudes internas y es muy práctico si ya utilizas Notion. La integración con las bases de datos es perfecta y la interfaz de usuario es limpia. Todavía es un poco limitado (aún no hay lógica condicional ni personalización más profunda), pero es una primera versión sólida con mucho potencial.

💡 Consejo profesional: Si aún quieres seguir con Excel, aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo crear un formulario en Excel

3. Typeform (ideal para experiencias conversacionales)

vía Typeform

¿Quieres transformar un formulario básico en una conversación atractiva? Ese es el superpoder de Typeform. Esta plataforma redefine fundamentalmente la creación de formularios al presentar las preguntas de una en una, creando una experiencia visualmente elegante y altamente interactiva que conecta con los encuestados.

Para los profesionales del marketing centrados en maximizar las tasas de conversión o los gestores de productos que buscan datos cualitativos más completos, Typeform ofrece una alternativa refrescante a los formularios tradicionales y estáticos. Ofrece un enfoque pulido y centrado en las personas que lo distingue significativamente de muchas alternativas a Tally Forms, haciendo que cada interacción se sienta cuidadosamente diseñada y más atractiva.

Las mejores funciones de Typeform

Crea interacciones atractivas con su interfaz de una pregunta a la vez

Implemente potentes funciones avanzadas, como la sofisticada lógica condicional y los «saltos lógicos», para crear rutas dinámicas y personalizadas

Disfrute de amplias opciones de personalización, desde fuentes y colores hasta fondos y diseños

Integración perfecta con un amplio ecosistema de herramientas empresariales, incluidos los mejores CRM, plataformas de marketing por correo electrónico y soluciones de análisis

Facilite el cobro seguro de pagos directamente en los formularios con las principales pasarelas de pago, como Stripe y PayPal

Incrusta contenido multimedia como imágenes, GIF y vídeos directamente en tus preguntas

Utiliza sólidas funciones de análisis integradas, como las tasas de abandono pregunta por pregunta, para obtener información detallada

Limitaciones de Typeform

La inversión en Typeform puede ser mayor que en otras soluciones de creación de formularios, especialmente para empresas con grandes volúmenes de envíos o que necesitan acceder a funciones avanzadas específicas en los niveles superiores

Aunque visualmente impresionante, el formato de una sola pregunta no siempre es eficiente para formularios en los que los encuestados deben revisar varios campos simultáneamente o introducir rápidamente una gran cantidad de información

Algunos usuarios informan de que funciones avanzadas como reCAPTCHA para la protección contra bots están restringidas a planes más caros, lo que puede ser un motivo de frustración para los usuarios preocupados por los costes

Precios de Typeform

Free

Básico: 29 $ al mes

Además: 59 $ al mes

Business: 99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Typeform

G2 : 4,5/5 (más de 870 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Opinión de un usuario:

Mi experiencia general con Typeform ha sido positiva, especialmente debido a su diseño intuitivo, su facilidad de uso y su capacidad para crear formularios visualmente atractivos y atractivos. Destaca por ofrecer una experiencia fluida y fácil de usar tanto para los creadores como para los encuestados. Sin embargo, cuando se trabaja con un gran volumen de proyectos o flujos de trabajo complejos, se hacen evidentes ciertas limitaciones. La falta de herramientas organizativas avanzadas, como la función de arrastrar y soltar para duplicar proyectos entre carpetas, puede ralentizar la productividad. Creo que algo similar ocurre con la ausencia de opciones de edición masiva de texto o ajustes globales para las diapositivas, lo que puede hacer que las tareas repetitivas sean más tediosas.

📖 Lea también: Plantillas de formularios de comentarios gratis, gratuitos/as

4. Jotform (la mejor para opciones de plantillas extensas)

vía Jotform

Para los equipos que exigen flexibilidad y una amplia matriz de puntos de partida, Jotform destaca como una plataforma integral de creación de formularios. La herramienta cuenta con más de 10 000 plantillas de formularios listas para usar, lo que permite una rápida implementación para prácticamente cualquier propósito, desde formularios de contacto hasta solicitudes de empleo.

Va mucho más allá de las capacidades de Tally Forms al integrar funcionalidades avanzadas, como una sólida lógica condicional, amplias integraciones de terceros e incluso una potente base de datos integrada similar a una hoja de cálculo llamada Jotform Tables.

Esto permite a los usuarios gestionar y analizar los datos de envío directamente dentro de la plataforma, transformando la información recopilada en conocimientos útiles en lugar de simples entradas sin procesar.

Las mejores funciones de Jotform

Diseña formularios con opciones de personalización avanzadas, incluyendo capacidades CSS

Procese pagos de forma segura directamente a través de formularios utilizando integraciones con más de 40 pasarelas de pago

Implemente lógica condicional avanzada para crear formularios altamente dinámicos y adaptables

Aproveche Jotform Tables, una base de datos integrada, para gestionar, organizar y analizar datos

Aproveche funciones robustas como el cumplimiento de la HIPAA, las firmas electrónicas y un editor de PDF dedicado

Limitaciones de Jotform

Aunque son muy completas, lograr una estética de diseño única o vanguardista puede requerir algunos conocimientos personalizados de CSS, en comparación con otras alternativas a Jotform

El precio puede convertirse en un factor importante a medida que aumenta el uso; los mayores volúmenes de envío y el mayor número de formularios empujan rápidamente a los usuarios hacia planes de pago más caros

Precios de Jotform

Free

Bronce: 39 $ al mes

Silver: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2 : 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Opinión de un usuario:

Jotform facilita y agiliza la creación de formularios sencillos mediante herramientas de arrastrar y soltar para recopilar datos. Lo hemos utilizado para crear formularios para diversas tareas, entre las que se incluyen: envíos de pedidos de productos personalizados, solicitudes de información en nuestros sitios web, envíos de registros de nuevas cuentas, firmas de exenciones, aprobaciones de pruebas, etc. Me encanta que los formularios y los envíos se puedan integrar con multitud de aplicaciones para optimizar aún más nuestros procesos. Por ejemplo, integramos la mayoría de nuestros formularios con Hojas de cálculo de Google para crear automáticamente una hoja de cálculo con la información de los envíos. También integramos algunos formularios con Adobe Sign, lo que facilita enormemente la recopilación de firmas.

📮ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar en correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales con ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

5. Google Forms (ideal para la recopilación de datos sencilla y colaborativa)

a través de Google Forms

Cuando se necesita recopilar datos de forma sencilla y sin ningún coste, Google Forms es una solución inmejorable. Esta herramienta, profundamente integrada en Google Workspace, permite a cualquier persona con una cuenta de Google crear encuestas, cuestionarios o formularios de comentarios de forma rápida y sin complicaciones.

Su principal ventaja es su facilidad de uso y sus capacidades de colaboración en tiempo real, lo que lo convierte en el favorito de educadores, pequeños grupos comunitarios o emprendedores individuales que necesitan recopilar información rápidamente y compartirla sin esfuerzo.

Aunque no cuenta con muchas de las funciones avanzadas ni la amplia personalización que ofrecen las plataformas premium de creación de formularios, Google Forms ofrece resultados fiables de forma constante, lo que lo convierte en una herramienta invaluable para los usuarios que cuidan su presupuesto.

Las mejores funciones de Google Forms

Utilice formularios y envíos ilimitados

Disfrute de una integración perfecta con Hojas de cálculo de Google para realizar análisis, clasificaciones y (elaboración de) informes de forma inmediata

Facilite la colaboración en tiempo real, permitiendo que varios usuarios editen y gestionen formularios

Utilice lógica condicional básica para ramificaciones sencillas dentro de los formularios

Aproveche las amplias opciones de uso compartido, que incluyen enlaces directos, correo electrónico, redes sociales e incrustación directa

Obtenga resúmenes y gráficos automatizados de las respuestas generadas directamente en la interfaz de los formularios

Acceda a una selección de plantillas prediseñadas para situaciones habituales, como confirmaciones de asistencia a eventos

Limitaciones de Google Forms

Los formularios suelen tener un aspecto genérico, lo que dificulta su perfecta alineación con la estética específica de una marca

Muchas funciones avanzadas, como el procesamiento de pagos integrado, las firmas electrónicas, los controles granulares de carga de archivos o la lógica compleja de varias páginas, no están disponibles de forma nativa

La conexión con CRM de terceros o herramientas de automatización de marketing suele requerir la exportación manual de datos o una suscripción de pago a Zapier

No está diseñado para flujos de trabajo de datos muy complejos ni para estudios de mercado de nivel profesional, sino que ofrece mejores resultados en tareas sencillas de recopilación de información

Precios de Google Forms

Free

Business Starter: 6 $/usuario/mes

Business Standard: 12 $/usuario/mes

Business Plus: 18 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Google Formulario

G2 : 4,6/5 (más de 40 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Forms?

Opinión de un usuario:

En general, estoy satisfecho con la facilidad de uso, las funciones de automatización (en referencia a la configuración del envío de un correo electrónico después de que una persona rellena el formulario) y el uso de Hojas de cálculo de Google, ya que también estoy familiarizado con ellas. También puedo conectarme con otras herramientas como Zapier para una mayor automatización.

6. SurveyMonkey (la mejor para obtener información avanzada sobre encuestas)

a través de SurveyMonkey

¿Alguna vez te has preguntado qué piensan realmente tus clientes? ¿O necesitas tomar el pulso a tu mercado sin que te dé un dolor de cabeza?

SurveyMonkey es básicamente el profesional experimentado del mundo de las encuestas, perfecto para equipos que necesitan profundizar en los comentarios. Te permite diseñar encuestas profesionales utilizando una gigantesca biblioteca de plantillas escritas por expertos, además de un montón de tipos de preguntas, incluyendo cosas interesantes como opciones de clasificación y preguntas especializadas de NPS (Net Promoter Score).

Entre las funciones adicionales se incluyen «lógica de omisión» (las preguntas cambian en función de las respuestas anteriores), «piping» (inserción de respuestas anteriores en nuevas preguntas) y «aleatorización» para que las encuestas resulten realmente personales y atractivas. Para los profesionales del marketing, los gestores de productos o cualquier persona que realice investigaciones serias, SurveyMonkey ofrece potentes herramientas para recopilar los datos más relevantes.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Utilice la IA para analizar el tono de los comentarios abiertos, el análisis de texto e incluso los datos de referencia

Aproveche SurveyMonkey Audience, un panel global masivo, para obtener respuestas rápidamente

Conéctese sin problemas con más de 200 apps populares para empresas

Personalice sus encuestas con elementos visuales para que se adapten totalmente a su marca

Obtenga compatibilidad con encuestas multilingües, lo que le permite recopilar comentarios en diferentes idiomas

Limitaciones de SurveyMonkey

Aunque es muy potente, algunas personas consideran que la interfaz, especialmente para encuestas muy complejas, no es tan elegante ni moderna como la de otros creadores de formularios más nuevos y centrados en el diseño

Su principal punto fuerte son sin duda las encuestas, por lo que si solo necesitas una herramienta para crear formularios muy sencilla, puede que te resulte excesiva

Precios de SurveyMonkey

Plan Free

Tarifa mensual estándar: desde 99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Nota: Hay más planes anuales de pago disponibles en el sitio web

Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SurveyMonkey?

Opinión de un usuario:

Me gustaría que hubiera más compatibilidad con IA. Por lo que he probado hasta ahora, las opciones de IA son útiles para empezar, pero una vez creada la plantilla, no es muy fácil ajustarla o realizar modificaciones con las indicaciones de la IA.

📖 Lea también: Alternativas y competidores de SurveyMonkey

7. Formstack Forms (ideal para formularios seguros y que cumplen con la normativa)

vía Formstack

¿Considera que la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo son necesidades absolutas? Entonces Formstack Forms destaca como una solución robusta. Esta plataforma se ha creado con un fuerte énfasis en la protección de la información confidencial, ofreciendo certificaciones como el cumplimiento de HIPAA y PCI, lo que la hace invaluable para los sectores sanitario, financiero o jurídico.

Va más allá de la simple creación de formularios, ya que permite a los equipos de operaciones y a las empresas crear flujos de trabajo inteligentes en los que los datos recopilados desencadenan automáticamente los siguientes pasos, las firmas electrónicas o la generación de documentos. Formstack ofrece una importante mejora con respecto a Tally Forms, ya que garantiza que sus formularios no solo sean seguros, sino que también estén profundamente integrados en sus procesos empresariales cruciales.

Las mejores funciones de Formstack Forms

Garantice la máxima seguridad de los datos y el cumplimiento de normas industriales como HIPAA y GDPR

Automatice flujos de trabajo complejos con desencadenantes para enviar notificaciones, generar documentos, etc.

Utilice análisis detallados de formularios para identificar los puntos exactos en los que los usuarios abandonan el proceso

Genere automáticamente documentos o contratos pulidos y prellenados a partir del envío de formularios

Implemente ajustes granulares de acceso y permisos de los usuarios, lo que permite una colaboración segura en equipo

Limitaciones de Formulario

Aunque es muy funcional, algunos usuarios consideran que el diseño general y la interfaz de usuario de la plataforma son menos modernos o intuitivamente elegantes

La compatibilidad con dominios personalizados completos para URL de formularios directos se limita principalmente a subdominios (tuempresa.formstack.com)

Precios de Formstack Forms

14 días gratis, versión de prueba

Formularios: Desde 99 $ al mes

Suite: Desde 2,99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Formstack Forms

G2 : 4,3/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formstack Forms?

Opinión de un usuario:

Formstack ha implementado estrictas medidas de seguridad para proteger los datos confidenciales, ya sea que se recopilen, compartan o almacenen. Se pueden utilizar contraseñas de seguridad para cifrar los datos y garantizar que solo las personas con la autorización adecuada puedan acceder a datos concretos. Además, se ha implementado un flujo de trabajo de aprobación, de modo que los usuarios solo pueden acceder al formulario a través de entradas autorizadas. Gracias a ello, los usuarios pueden supervisar de cerca y realizar un seguimiento de cada entrada del formulario.

8. Zoho Forms (el mejor para la creación integrada de formularios dentro de la suite empresarial Zoho)

a través de Zoho Forms

Zoho Forms puede parecer una extensión de sus operaciones empresariales existentes, especialmente si ya utiliza otros productos de Zoho. Funciona mejor como parte de un ecosistema más amplio, diseñado para que los datos fluyan sin esfuerzo a través de sus herramientas de CRM, marketing y soporte.

En comparación con las capacidades básicas de muchas alternativas a Tally Forms, la herramienta ofrece un amplio conjunto de funciones, como formularios de varias páginas, opciones de guardar y reanudar para los encuestados y lógica condicional compleja para crear experiencias de formularios muy dinámicas y guiadas por el usuario.

Las mejores funciones de Zoho Forms

Crea formularios adaptables a dispositivos móviles que se ajustan a cualquier dispositivo e incluso capturan datos sin conexión

Establezca flujos de trabajo de aprobación sofisticados para el envío de formularios

Facilite el cobro seguro de pagos con integraciones nativas para pasarelas populares, como PayPal

Personalice los formularios ampliamente con un intervalo de temas, colores personalizados, fuentes únicas y dominios personalizados

Reciba notificaciones instantáneas por correo electrónico, Slack u otros canales cada vez que se envíen nuevos formularios

Limitaciones de Zoho Forms

Conectarse con aplicaciones de terceros que no son de Zoho a veces puede ser menos sencillo o requerir más esfuerzo en comparación con los creadores de formularios integrados universalmente

Ciertos tipos de campos o escenarios de uso específicos pueden encontrar limitaciones en el recuento de caracteres o el tamaño de los datos, lo que podría afectar a necesidades de recopilación de datos muy específicas o complejas

Precios de Zoho Forms

Plan Free

Básico: 12 $ al mes

Estándar: 30 $ al mes

Profesional: 60 $ al mes

Premium: 110 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Forms?

Opinión de un usuario:

El sistema Zoho en general es muy confuso, ya que la mayoría de las herramientas requieren un pago adicional. Al implementar el formulario Zoho, tuvimos una gran confusión con las páginas de destino de Zoho y también con la cuenta personal y la cuenta de trabajo de los clientes. Esto le obligó a pagar dos veces por el mismo servicio, ya que no pudimos conectar la cuenta personal al CRM que estaba con su cuenta de trabajo.

9. Formsite (el mejor para crear formularios seguros)

a través de Formsite

Cuando se trata de recopilar datos de forma segura y hacer que funcionen sin esfuerzo dentro de la configuración actual de su empresa, Formsite es un nombre en el que puede confiar. Esta plataforma no es nueva en el ámbito de la creación de formularios; es una veterana con experiencia conocida por dar prioridad a funciones de seguridad de primer nivel, como el cifrado SSL y el cumplimiento de la normativa PCI, que son absolutamente vitales para las empresas que manejan información confidencial.

Esta herramienta es una elección inteligente para los responsables de operaciones y las empresas en crecimiento, ya que ofrece un enfoque práctico para la captura de datos segura, funcional e integrada.

Las mejores funciones de Formsite

Diseña formularios profesionales con un sencillo generador de arrastrar y soltar

Elija entre más de 50 tipos de elementos versátiles y aplique una amplia personalización para obtener un diseño preciso

Garantice una seguridad de datos sólida y el cumplimiento normativo con funciones como el cifrado SSL, la prevención de spam CAPTCHA y el cumplimiento opcional de la HIPAA (en los planes Enterprise)

Utilice la función «Guardar y volver» para guardar envíos parciales y permitir a los usuarios completar los formularios cuando les resulte más conveniente

Genere informes visuales detallados directamente a partir de los datos recopilados, utilizando gráficos y tablas integrados, con opciones de exportación sencillas

Limitaciones de Formsite

Las opciones de personalización para la estética visual, especialmente sin recurrir a conocimientos avanzados de CSS, pueden ser algo limitadas

Los informes de algunos usuarios indican limitaciones en la funcionalidad de la app móvil o una capacidad de respuesta del diseño que no es óptima en determinados dispositivos móviles

La integración con plataformas de terceros menos comunes o altamente especializadas puede requerir un trabajo API personalizado, lo que añade una capa de complejidad a las configuraciones especializadas

Precios de Formsite

14 días gratis, versión de prueba

Personal: 24 $ al mes

Profesional: 39 $ al mes

Business: 69 $ al mes

Business Plus: 99 $ al mes

Enterprise: 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Formsite

G2 : 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formsite?

Opinión de un usuario:

Muy fácil de usar y se integra con Slack y otros programas. Ayuda con todo, desde pedidos de pedidos de ventas hasta la recopilación de información.

👀 ¿Sabías que...? En 1790, el primer censo de EE. UU. (posiblemente la primera encuesta oficial del gobierno del país) fue dirigido por Mahlon Dickerson y supervisado por el hermano de George Washington, Samuel Washington. ¿Y adivina qué? Solo se pedían seis datos, entre ellos cuántos «hombres blancos libres mayores de 16 años» había en tu hogar.

10. Cognito Forms (ideal para formularios con cálculos avanzados)

a través de CognitoForms

Si tu trabajo implica cálculos complejos, lógica intrincada o interacciones dinámicas de datos dentro de tus formularios, Cognito Forms podría ser tu solución ideal. Esta plataforma es una opción sólida para gerentes de producto, jefes de operaciones o emprendedores independientes que necesitan que su herramienta de creación de formularios haga más que recopilar entradas básicas.

Destaca en la creación de formularios inteligentes que pueden gestionar cualquier cosa, desde calculadoras de precios hasta formularios de pedido detallados con lógica condicional y secciones repetidas.

Las mejores funciones de Cognito Forms

Cree formularios con sofisticados cálculos personalizados, precios dinámicos, puntuación automatizada, etc.

Desencadene tareas de seguimiento, envíe notificaciones y envíe datos para su aprobación directamente desde la plataforma

Permite a los usuarios añadir múltiples entradas (por ejemplo, varios asistentes, múltiples productos)

Utilice las firmas electrónicas para recopilar aprobaciones o acuerdos legalmente vinculantes

Proporcione portales seguros y de autoservicio donde los usuarios externos puedan ver sus envíos anteriores

Garantice la seguridad y el cumplimiento de los datos con funciones como la preparación para HIPAA

Limitaciones de Cognito Forms

La personalización para el diseño estético puede ser menos flexible que la de algunos competidores, lo que puede dificultar la creación de una imagen de marca visual única o personalizada sin CSS avanzado

El plan Free ofrece un buen punto de partida, pero rápidamente se vuelve limitado para los usuarios activos, especialmente en términos de almacenamiento y disponibilidad de funciones avanzadas

Algunos usuarios han expresado su deseo de contar con una mayor variedad de plantillas integradas adaptadas a sectores específicos, más allá de la oferta general

Precios de Cognito Forms

Plan Free

Pro: 19 $ al mes

Equipo: 39 $ al mes

Enterprise: 129 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cognito Forms?

Opinión de un usuario:

Las posibilidades son casi ilimitadas con esta herramienta, que puede utilizarse como lista de tareas pendientes, método de recopilación de datos, almacenamiento, documentación, etc.

📖 Lea también: Software de automatización de formularios para un análisis y una recopilación de datos más rápidos

Crea tus formularios con ClickUp

Ahí lo tienes: una visión completa de algunas de las mejores alternativas a Tally Forms disponibles en la actualidad. Tanto si tu prioridad es la personalización profunda, la automatización perfecta o las integraciones robustas con tu tecnología existente, existe una solución de creación de formularios diseñada para satisfacer tus necesidades específicas.

Si buscas una solución que unifique realmente tu recopilación de datos con la gestión de proyectos y automatice los flujos de trabajo desde el envío de cada formulario, ClickUp destaca como un potente competidor. Su capacidad para convertir los datos de los formularios directamente en tareas e información útil dentro de una única plataforma integrada puede aumentar significativamente la productividad y la eficiencia de tu equipo.

¿Estás listo para transformar la creación de formularios y potenciar tus flujos de trabajo? ¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo!