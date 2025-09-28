Plantillas gratuitas de programas de mantenimiento para una planificación eficiente

Si se salta una fecha de mantenimiento, de repente todo se desincroniza.

Para los equipos de mantenimiento ocupados que se encargan de todo, desde maquinaria pesada hasta unidades de climatización, el seguimiento de las tareas periódicas es la única forma de evitar costosas averías y tiempos de inactividad no planificados.

Una plantilla de programa de mantenimiento organiza el mantenimiento de los equipos, asigna tareas y garantiza que todas las tareas de mantenimiento preventivo se realicen sin problemas. Tanto si gestiona unas instalaciones, una flota o un complejo proceso de gestión de activos, un programa listo para usar le ahorrará tiempo y eliminará las conjeturas.

A continuación, veamos los programas de mantenimiento diseñados para ayudar a los equipos a mantenerse al día, seguros y a la vanguardia.

¿Qué son las plantillas de programas de mantenimiento?*

Una plantilla de programa de mantenimiento es una herramienta preformateada que se utiliza para planificar y realizar un seguimiento de las tareas de mantenimiento periódicas de equipos, instalaciones o vehículos. En ella se describen detalles clave como el tipo de tarea, el personal asignado, la frecuencia y las próximas fechas de mantenimiento.

Por ejemplo, un ejemplo de una fábrica puede utilizar un programa de mantenimiento preventivo mensual para inspeccionar las cintas transportadoras, lubricar las piezas móviles y comprobar los sensores, lo que garantiza un rendimiento constante y reduce el tiempo de inactividad.

Una plantilla de programa de mantenimiento no solo sirve para los activos físicos; los equipos también pueden utilizarla para respaldar la gestión del ciclo de vida de las TI.

Desde el mantenimiento del hardware hasta las actualizaciones de software, las tareas programadas regularmente ayudan a prolongar la vida útil de los sistemas críticos, reducir el tiempo de inactividad y mantener el cumplimiento normativo en toda la pila tecnológica.

🔍 ¿Sabías que... el 50 % de las organizaciones siguen gestionando el mantenimiento mediante hojas de cálculo o métodos manuales, lo que da lugar a errores en los datos y a tareas olvidadas? Una plantilla estructurada reduce ese riesgo desde el primer día.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de programa de mantenimiento?*

Una plantilla de programa de mantenimiento bien estructurada ayuda a los equipos a organizar las tareas, realizar un seguimiento del progreso y minimizar el tiempo de inactividad.

Aquí tiene una lista de control de mantenimiento con las funciones que debe buscar:

Desglose claro de tareas : lista cada tarea de mantenimiento con los miembros del equipo asignados y los plazos

Franjas horarias editables : ajuste la fecha de inicio, la frecuencia y la duración según sea necesario para cada elemento

Estado codificado por color : vista de un vistazo las tareas completadas, pendientes o vencidas

seguimiento automático de fechas*: establezca recordatorios periódicos basados en el último y el próximo mantenimiento

Registro del historial de mantenimiento : almacene datos históricos para detectar patrones o problemas recurrentes

Lista de control integrada : asegúrese de que no se pase nada por alto durante el mantenimiento rutinario

Columna de seguimiento de costes : supervise los costes de reparación y mano de obra en un solo lugar

Fórmulas predefinidas: calcule automáticamente fechas o totales para una mejor gestión de los activos

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para el análisis de árbol de fallos

plantillas de programas de mantenimiento*

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, ofrece excelentes plantillas de programas de mantenimiento que no se limitan a marcar casillas. Ayudan a organizar el trabajo de su equipo, priorizar tareas y prevenir fallos evitables.

Aquí tienes 15 plantillas personalizables que destacan por su calidad.

1. Plantilla de procedimientos operativos estándar (POE) de mantenimiento programado de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Estandarice las rutinas de mantenimiento preventivo con la plantilla POE de mantenimiento programado de ClickUp

La plantilla POE de mantenimiento programado de Clickup está diseñada para ayudarle a convertir las tareas de mantenimiento recurrentes en un proceso predecible y repetible.

Es especialmente útil si gestiona múltiples activos en diferentes ubicaciones y desea que todos los miembros del equipo sigan el mismo conjunto de procedimientos. El formato basado en documentos simplifica la documentación, lo que facilita el seguimiento del progreso y reduce los pasos omitidos.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Cree listas de tareas claras con las personas asignadas y los plazos

Establezca un mantenimiento periódico basado en el tiempo o el uso

Documente los procedimientos de paso para cada tarea

Realice un seguimiento de las actualizaciones con comentarios, vistas y listas de control

🔑 Ideal para: equipos responsables del mantenimiento de instalaciones, maquinaria pesada u operaciones en múltiples emplazamientos.

🎥 Vea cómo Diggs utiliza ClickUp para centralizar las operaciones y optimizar la eficiencia:

💡 Consejo profesional: Utilice el marco DACI para evitar cuellos de botella. Aclare quién es el responsable, el aprobador, el colaborador y el informado de las tareas para evitar retrasos cuando las responsabilidades se solapan. Con los campos personalizados de ClickUp, puede crear un campo para los rols DACI y asignarlos directamente dentro de cada tarea de incorporación

2. Plantilla POE del programa de mantenimiento preventivo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Configure tareas periódicas y realice un seguimiento del mantenimiento preventivo con la plantilla POE del programa de mantenimiento preventivo de ClickUp

La plantilla POE de programa de mantenimiento preventivo de ClickUp está diseñada para la planificación a largo plazo y la ejecución diaria. Ayuda a su equipo de mantenimiento a gestionar las inspecciones, las reparaciones y las comprobaciones de rendimiento mediante flujos de trabajo repetibles.

Lo que hace que esta plantilla destaque es que también funciona como un software de gestión de tareas. Combina listas de activos, asignaciones de tareas y análisis de rendimiento, lo que la hace útil para empresas que mantienen grandes inventarios.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Lista los activos por tipo, ubicación o categoría utilizando Campos personalizados

Establezca recordatorios periódicos para el mantenimiento mensual o semanal

Asigne a los miembros del equipo tareas específicas de inspección o reparación

Realice un seguimiento del progreso y los problemas utilizando la información del panel de control

🔑 Ideal para: equipos que supervisan el mantenimiento de equipos críticos en operaciones complejas o con múltiples ubicaciones.

📮 ClickUp Insight: Menos del 5 % de las personas que participaron en nuestra reciente encuesta están trabajando activamente para alcanzar grandes metas en la vida, como comprar una casa, viajar por el mundo o poner en marcha una empresa. ¿Por qué? Porque esos grandes sueños a menudo parecen demasiado abrumadores o lejanos como para empezar a planearlos. 🔭 Pero con la plantilla de plan de vida o la plantilla de metas anuales de ClickUp, puedes convertir esos sueños a largo plazo en pasos concretos. Divide tus metas en hitos, visualiza tu progreso a lo largo de meses o incluso años con la vista de cronograma y mantén el rumbo con plazos claros. ¡Convierte ese «algún día» en un plan de acción!

3. Plantilla de plan estratégico para técnicos de mantenimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establezca metas de mantenimiento a largo plazo con la plantilla de plan estratégico para técnicos de mantenimiento de ClickUp

La plantilla de plan estratégico para técnicos de mantenimiento de ClickUp va más allá de la programación, ya que le ayuda a diseñar y ejecutar una estrategia de mantenimiento más amplia.

Con herramientas para definir objetivos, asignar propiedad y visualizar cronogramas, es una solución ideal para instalaciones industriales que gestionan múltiples técnicos y maquinaria.

Las vistas como Cronograma y (diagrama de) Gantt facilitan la planificación, mientras que los Campos personalizados capturan la complejidad, la prioridad y el impacto de las tareas. Obtienes una visión general sin perder el seguimiento de los detalles.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Defina metas de mantenimiento estratégicas y alinéelas con los objetivos empresariales

Utilice vistas de cronograma, carga de trabajo y vista Gantt para equilibrar la disponibilidad de los técnicos

Realice un seguimiento de las fases del proyecto utilizando etiquetas de estado como «pendiente», «en curso» y «completada»

Visualice los KPI y el impacto de las iniciativas de mantenimiento con paneles

🔑 Ideal para: Responsables de mantenimiento que gestionan operaciones a largo plazo y asignan recursos entre equipos.

🔗 Consejo adicional: Antes del día 1, incluya una fase de preparación, a veces denominada «día 0». Esto incluye recorridos por el entorno de trabajo, configuración de herramientas, formación en seguridad y POEEs básicos.

4. Plantilla de gestión de instalaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de las ubicaciones, los gastos y los proveedores con la plantilla de gestión de instalaciones de ClickUp

La plantilla de mantenimiento de instalaciones de ClickUp está diseñada para ofrecer a los administradores de propiedades y a los equipos de operaciones una visión completa de cada sitio activo. Desde una configuración de carpetas estructurada, puede registrar solicitudes de mantenimiento, gestionar el uso del espacio y supervisar las condiciones de los equipos.

Su configuración multivisión (que incluye la calculadora de costes y la vista de ubicación) le permite coordinar a los proveedores, realizar el seguimiento de las actualizaciones y equilibrar la planificación de recursos entre oficinas o edificios sin ninguna confusión.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Asigne tareas a los equipos adecuados en múltiples propiedades

Realice un seguimiento de los costes y calcule presupuestos futuros utilizando la vista Calculadora de costes

Registre los datos de contacto de los proveedores y las partes interesadas para facilitar la comunicación

Actualice el estado de las tareas de «Mantenimiento» a «Operativo» sin perder el contexto

🔑 Ideal para: gestores de instalaciones que se encargan de las operaciones, reparaciones y presupuestos de edificios en múltiples ubicaciones

📣 Opinión del cliente: Esto es lo que Will Helliwell, director creativo de United Way Suncoast, opina sobre ClickUp: No tengo palabras suficientes para elogiarlo. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp. » No tengo palabras suficientes para elogiarlo. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp. »

➡️ Más información: Cómo realizar un análisis de la causa raíz

5. Plantilla de gestión de servicios de instalaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Optimice las solicitudes de servicio con la plantilla de gestión de servicios de instalaciones de ClickUp

La plantilla de gestión de servicios de instalaciones de ClickUp está diseñada para gestionar las solicitudes entrantes, realizar un seguimiento de los tiempos de respuesta y mejorar la productividad del equipo. Con estados de tareas categorizados y una vista de formulario integrada, es fácil derivar problemas como averías del sistema de climatización o reparaciones de iluminación a las personas adecuadas.

Las actualizaciones en tiempo real y los flujos de trabajo automatizados lo hacen útil para ubicaciones con un gran volumen de trabajo, donde las solicitudes llegan a diario y necesitan una resolución rápida.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Registra las solicitudes de servicio con formularios de admisión integrados

Asigne y realice un seguimiento de los problemas utilizando estados personalizados como «Nueva solicitud» y «En curso»

Utilice panel para supervisar el rendimiento del equipo y la resolución de problemas

Registra los detalles de los problemas, las aprobaciones y la documentación en un solo lugar

🔑 Ideal para: equipos de instalaciones que gestionan solicitudes de servicio, emisión de tickets y seguimientos de mantenimiento.

💡 Consejo profesional: Añada un campo de «lista de deseos» para las metas de aprendizaje técnico de sus empleados. Los técnicos suelen detectar carencias o desear mejores recursos. Ofrezca un lugar donde puedan registrarlo. Esto ayuda a los responsables a detectar problemas en los procesos de forma temprana y fomenta el compromiso al demostrar que sus comentarios son importantes.

➡️ Más información: Cómo utilizar las 5 preguntas para el análisis de la causa raíz con ejemplos

6. Plantilla de calendario de 24 horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifique las inspecciones y tareas diarias con la plantilla de programa de 24 horas de ClickUp

La plantilla de programa de 24 horas de ClickUp ayuda a los equipos de mantenimiento a planear el trabajo urgente y rutinario a lo largo de un solo día. Tanto si se trata de reparaciones reactivas, inspecciones diarias o turnos rotativos de técnicos, el diseño desglosa claramente qué hay que hacer y cuándo.

La vista de calendario diario le permite ver las tareas que se solapan o las lagunas en la disponibilidad de recursos, lo cual es fundamental para el mantenimiento de equipos en los que el tiempo es un factor clave.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Organice las tareas de mantenimiento diario por franjas horarias para una programación clara de los técnicos

Utilice Campos personalizados para marcar trabajos críticos y registrar notas de los técnicos

Realice un seguimiento del progreso con actualizaciones de estado en tiempo real en todos los tickets de reparación

Revisar las tareas completadas para medir el rendimiento del equipo y reinicie para el día siguiente

🔑 Ideal para: responsables de mantenimiento que gestionan flujos de tareas diarias, rondas de inspección o reparaciones con poca antelación.

🔍 ¿Sabías que... El coste medio del tiempo de inactividad no planificado es de 260 000 dólares por hora, lo que convierte la programación y el mantenimiento preventivo en una prioridad financiera para todos los equipos de operaciones.

➡️ Más información: El mejor software de órdenes de trabajo para solicitudes de mantenimiento

7. Plantilla de calendario por horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Desglese los turnos de trabajo y las tareas de mantenimiento con la plantilla de programación por horas de ClickUp

La plantilla de programación por horas de ClickUp está diseñada para equipos de mantenimiento que necesitan un control estricto de su cronograma diario; piense en inspecciones por horas, turnos rotativos o trabajos de reparación consecutivos.

Es útil en sitios donde el tiempo es fundamental, como centros de salud, almacenes o plantas de fabricación. Úsela para dividir la jornada de un técnico en bloques de tareas estructurados, supervisar los pagos por trabajo por turnos o asignar prioridades en función de la hora del día.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Asigne y realice un seguimiento de las tareas de mantenimiento por horas para evitar solapamientos y lagunas

Utilice las vistas para calcular el pago por técnico para cada turno

Registre el rendimiento y añada notas para cada trabajo utilizando Campos personalizados

Correlacionar su semana utilizando la vista de calendario con actualizaciones en tiempo real del estado de las tareas

🔑 Ideal para: equipos de mantenimiento que gestionan cargas de trabajo por turnos, tareas urgentes o contratos de nivel de servicio.

consejo adicional: *Una tarea como «inspeccionar el sistema de calderas» está bien, pero es pasiva. Incluya indicadores de comportamiento como «señalar anomalías de forma independiente» o «escalar problemas utilizando el protocolo X». Estos le ayudarán a medir el criterio y la toma de decisiones, no solo la completada.

8. Plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique el trabajo de mantenimiento por franjas horarias con la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

La plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp es ideal para equipos de mantenimiento que necesitan dividir el día en períodos de trabajo según el tipo de tareas.

Ya se trate de mantenimiento preventivo, revisiones rotativas de edificios o inspecciones en múltiples ubicaciones, esta plantilla lo mantiene todo organizado. Asigne bloques de tiempo a categorías como revisiones de equipos, auditorías de seguridad o formación de técnicos.

También puede realizar seguimiento de la ubicación de las tareas mediante campos basados en la ubicación, lo que resulta muy útil en instalaciones grandes o en obras de construcción.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Establezca bloques de tiempo específicos para categorías de mantenimiento o tipos de equipos concretos

Utilice vistas para organizar las tareas por ubicación, técnico o turno

Etiqueta las tareas con Campos personalizados como disponibilidad o necesidad de recursos

Haga vista diaria, semanal o mensual de las tareas para una programación más ajustada y la prevención de conflictos

🔑 Ideal para: equipos que gestionan tareas de mantenimiento, tanto periódicas como urgentes, en múltiples áreas.

🧠 Dato curioso: La «programación por bloques » se popularizó originalmente en el ámbito educativo, con el fin de proporcionar a los estudiantes periodos más largos para concentrarse más profundamente. Resulta que a los equipos de mantenimiento también les encanta. ¿Por qué? Menos cambios de tarea significan menos errores y más tiempo para arreglar lo que importa.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para el análisis de las causas raíz con la técnica de las cinco preguntas

9. Plantilla de programación de bloques de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifique proyectos de mantenimiento semanales con la plantilla de programación de bloques de ClickUp

La plantilla de programación por bloques de ClickUp es ideal para organizar tareas de mantenimiento preventivo y proyectos recurrentes en bloques basados en el tiempo entre equipos. Puede agrupar las órdenes de trabajo por tipo de tarea, asignar bloques por departamento y obtener un cronograma completo para evitar la sobrecarga de recursos.

Es beneficioso para instalaciones que gestionan múltiples proyectos de mantenimiento y cuentan con un número limitado de técnicos. La configuración de 18 estados le permite realizar un seguimiento incluso de los traspasos más pequeños sin perder visibilidad.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Asigne bloques de tiempo a los departamentos o equipos en función del equipo y la carga de trabajo

Utilice las vistas de cronograma y calendario para planear los días de mantenimiento sin solapamientos

Realice un seguimiento de los proyectos grandes desde la preparación hasta su completada utilizando estados codificados por color

Equilibre la carga de trabajo de los técnicos en todas las ubicaciones utilizando la vista Carga de trabajo

🔑 Ideal para: coordinadores de mantenimiento que gestionan proyectos de gran volumen, tareas periódicas y la programación de todo el equipo.

10. Plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Bloquea los turnos de los técnicos y las ventanas de disponibilidad con la plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp

Los responsables de mantenimiento pueden adaptar la plantilla de calendario de disponibilidad de ClickUp para realizar el seguimiento de la disponibilidad de los técnicos para trabajos de reparación, llamadas de emergencia o mantenimiento rutinario.

En lugar de depender de intercambios de correos electrónicos o pizarras, utilice esta configuración para registrar la disponibilidad con antelación y evitar duplicaciones o lagunas en la programación. Con vistas personalizadas y seguimiento del estado, siempre sabrá quién está libre y cuándo, sin interrumpir el trabajo en curso.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Registre la disponibilidad del equipo por día, hora y categoría de tarea

Utilice vistas de actividades para lista turnos, ubicaciones o inspecciones programadas

Actualice los estados para reflejar «Programado», «Terminado» o «Cancelado» sin confusión

Correlacione la disponibilidad de los técnicos junto con las órdenes de trabajo de mantenimiento pendientes

🔑 Ideal para: coordinadores de mantenimiento que gestionan la disponibilidad de los técnicos, la cobertura de los turnos y la plan de las llamadas de servicio

11. Plantilla de planificador diario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Manténgase al día con las tareas de mantenimiento diarias con la plantilla de planificación diaria de ClickUp

La plantilla de planificador diario de ClickUp es perfecta para los responsables de mantenimiento que necesitan realizar un seguimiento diario de las inspecciones, las reparaciones urgentes o los trabajos específicos de cada sitio.

Le ayuda a asignar tareas por prioridad y categoría, como comprobaciones de seguridad, acciones preventivas o llamadas de emergencia, mientras mantiene todo centralizado. Con una vista de calendario y un seguimiento visual del progreso, la plantilla garantiza que su equipo de mantenimiento se mantenga centrado.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Clasifique las tareas de mantenimiento por tipo de equipo, ubicación o urgencia

Priorice las órdenes de trabajo utilizando campos integrados e indicadores visuales

Realice un seguimiento de la tarea diaria completada con actualizaciones de estado y gráficos

Utilice múltiples vistas para planear el día y revisar rápidamente el progreso del trabajo

🔑 Ideal para: equipos que gestionan un gran volumen de tareas de mantenimiento a corto plazo o inspecciones rutinarias en diferentes emplazamientos.

➡️ Más información: Cómo resolver los retos habituales del servicio de atención al cliente

12. Plantilla de programa diario de horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona los turnos de mantenimiento por horas y la disponibilidad del equipo con la plantilla de horario diario de ClickUp

La plantilla de horario diario de ClickUp está pensada para supervisores de mantenimiento que necesitan realizar un seguimiento de los turnos de los técnicos, registrar las ausencias y planear bloques de tiempo para los trabajos de reparación.

Tanto si gestiona un equipo rotativo como si atiende varias llamadas de servicio al día, esta plantilla de mantenimiento le facilitará las cosas. Divide el día en franjas horarias con espacio para llevar un seguimiento de quién está presente, qué tareas se han asignado y qué queda por hacer.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Asigne horas de trabajo y actualice el estado de los técnicos como Presente, Ausente o Cerrada

Registre las ausencias e incluya los motivos con la documentación de compatibilidad

Utilice la vista de programa diario para supervisar la carga de trabajo de los técnicos en tiempo real

Planifique el calendario de mantenimiento utilizando las vistas Flujo de trabajo diario y Calendario

🔑 Ideal para: responsables de mantenimiento que gestionan turnos por horas, registros de técnicos y asignaciones de tareas basadas en el tiempo.

➡️ Más información: El mejor software de gestión de servicios de campo

13. Plantilla de calendario de turnos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice los turnos de los técnicos con la plantilla de programación de turnos de ClickUp

La plantilla de programa de turnos de ClickUp está diseñada para equipos de operaciones que requieren un control preciso de la cobertura de mantenimiento, especialmente en entornos que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ya sea que esté gestionando turnos rotativos, realizando seguimiento del absentismo o tratando de evitar interrupciones durante las horas punta, esta herramienta le ayuda a registrar turnos, asignar técnicos y obtener vista de las actualizaciones.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Asigne turnos con visibilidad de los rols y las ubicaciones de los equipos

Realice un seguimiento de los motivos de las ausencias y ajuste la lista según sea necesario

Utilice las actualizaciones de estado para supervisar si los turnos están completados y el flujo de tareas

Simplifique los traspasos de turnos y la continuidad de las tareas con listas y vistas organizadas

Los Campos personalizados le permiten nota ausencias o problemas específicos de cada turno

🔑 Ideal para: gestores de instalaciones o equipos de operaciones que programan turnos rotativos, gestionan vacíos de cobertura o se encargan de equipos de mantenimiento 24/7.

14. Plantilla de renovación del hogar de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifique las actualizaciones de los equipos y las reparaciones de las instalaciones con la plantilla de renovación del hogar de ClickUp

La plantilla de renovación de viviendas de ClickUp es igualmente eficaz para los equipos de instalaciones que gestionan renovaciones internas, reparaciones de oficinas o actualizaciones de sistemas. Puede registrar tareas como la instalación de suelos, la instalación de iluminación o la sustitución de sistemas de climatización, asignar contratistas o equipos internos y realizar un seguimiento de los costes de materiales y mano de obra.

Está diseñado para la coordinación entre equipos con actualizaciones de estado en tiempo real y vistas centralizadas para evitar retrasos y malentendidos durante los trabajos de mantenimiento físico.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Divida los proyectos de renovación en fases, como demostración, instalación e inspección

Utilice campos personalizados para realizar un seguimiento de los costes de mano de obra, presupuesto y materiales

Ajustes de plazos y dependencias para trabajos complejos de varios pasos

Cambie entre las vistas de lista y de tablero para obtener actualizaciones diarias o una planificación general

🔑 Ideal para: gestores de instalaciones o equipos de operaciones que se encargan de reparaciones estructurales, actualizaciones de sistemas o proyectos de renovación por fases

➡️ Más información: Plantillas de TI para gestores tecnológicos y equipos de TI

15. Plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Optimice la incorporación de técnicos con un plan estructurado de 3 meses con la plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp

La plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp está diseñada para los técnicos de mantenimiento de plantas que hacen el paso a nuevos rols. Ofrece a los empleados y directivos una estructura de uso compartido para establecer metas, registrar el progreso y realizar un seguimiento de la preparación para el trabajo en tiempo real.

⭐ Por qué le encantará esta plantilla

Campos personalizados para realizar el seguimiento de las fases de incorporación y la propiedad de las tareas

Vistas específicas para planes de incorporación, chat, calendario y materiales de referencia

Opciones de estado como «Pendiente», «En curso» y «A la espera del cliente» para supervisar cada tarea

Herramientas (diagrama de) Gantt y panel para visualizar los hitos a 30, 60 y 90 días

🔑 Ideal para: equipos de instalaciones que contratan personal de mantenimiento que necesita ponerse al día rápidamente con claridad y responsabilidad

mantenga a su equipo de mantenimiento en seguimiento con ClickUp*

La plantilla de programa de mantenimiento adecuada le ayuda a ver qué hay que hacer, quién es el responsable y dónde empiezan a producirse retrasos.

Ya sea para gestionar el mantenimiento preventivo, las inspecciones de equipos o los proyectos de gestión de activos, ClickUp proporciona a su equipo la estructura necesaria para planear de forma más inteligente y responder con mayor rapidez.

Desde POE detallados hasta el seguimiento por turnos y plan estratégicos de 30, 60 y 90 días, estas plantillas eliminan las conjeturas y ayudan a los equipos a mantenerse centrados. No hay tareas pendientes, ni prisas de última hora, solo una forma más sencilla de trabajo.

Empiece a planear el mantenimiento como un profesional. Obtenga acceso gratuito a ClickUp ahora mismo.