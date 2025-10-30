Las 11 mejores IA que escuchan y toman nota en 2025

Tomar notas ya no significa garabatear en un cuaderno o escribir frenéticamente mientras intentas seguir el hilo de la conversación.

Gracias a la IA que escucha y toma nota, puedes mantenerte totalmente concentrado en reuniones, conferencias o sesiones de brainstorming, mientras la tecnología se encarga del trabajo pesado. Estas herramientas transcriben conversaciones en tiempo real, resumen las ideas clave y organizan tus notas automáticamente.

Y no es solo publicidad. Según ClickUp Insights, el 88 % de los encuestados utiliza la IA de alguna forma, y más de la mitad (55 %) utiliza herramientas de IA varias veces al día. Los asistentes para reuniones y las aplicaciones de notas de reuniones con IA se encuentran entre los principales casos de uso.

En este blog, hemos recopilado las mejores herramientas de IA para tomar notas que están ayudando a profesionales y estudiantes a dejar de tomar notas manualmente para siempre.

¿Qué debes buscar en una IA que escuche y tome nota?

No todas las herramientas de IA para tomar nota son iguales.

Algunas simplemente transcriben tus reuniones virtuales, mientras que otras convierten las discusiones no estructuradas del equipo en resúmenes concisos de las reuniones, resaltan los elementos de acción clave e integran todo de forma ordenada en tu flujo de trabajo.

Aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta a la hora de elegir la /IA adecuada que escucha y toma nota:

Transcripción en tiempo real: elige una herramienta con alta precisión de transcripción, especialmente si tus reuniones son rápidas o incluyen varios interlocutores con diferentes acentos.

Resumen inteligente: elige una herramienta que haga más que transcribir y capture los puntos clave, las decisiones, las dependencias y los siguientes pasos.

Integración del flujo de trabajo: busca herramientas que se sincronicen con tu calendario, gestor de tareas y plataforma de documentación para que tus notas de reunión formen parte de tu proceso general.

Base de conocimientos con función de búsqueda: elige un software que te permita organizar y recuperar fácilmente tus notas dentro de una configuración elige un software que te permita organizar y recuperar fácilmente tus notas dentro de una configuración de gestión del conocimiento personal que sea eficiente.

La mejor IA que escucha y toma notas de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación entre las principales app, aplicación para tomar notas, para que puedas comparar las funciones de IA, los precios y los casos de uso de un vistazo.

Nombre de la herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión integral de tarea, documento y reunión. • AI Notetaker con resúmenes en tiempo real • Integrado con ClickUp tareas y documentos • Notas de reunión centralizadas con ClickUp Brain Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Otter. ai Transcripción y subtítulos en tiempo real • Transcripciones en directo con identificación del hablante • Otter IA Chat para preguntas y respuestas instantáneas • Captura automática de diapositivas durante las reuniones Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16,99 $/usuario/mes. Fireflies Resúmenes del equipo de ventas y reuniones internas • Transcripción y búsqueda basadas en IA • Inteligencia y análisis de conversaciones • Integraciones con CRM y calendarios Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 18 $/usuario/mes. Avoma Equipos de ingresos y reuniones con clientes • Toma de notas en tiempo real e inteligencia para reuniones • CRM y videoconferencias sincronizadas • Información sobre acuerdos y herramientas de coaching Los planes de pago comienzan desde 29 $/usuario/mes. Notta Captura de notas ligera y reuniones multilingües • Transcripción en tiempo real en más de 100 idiomas. • Resúmenes de IA con detección de palabras clave. • Carga de archivos y vocabulario personalizado. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 13,49 $/usuario/mes. Tactiq Teams que utilizan Google Meet y Zoom • Barra lateral con transcripción en directo durante las reuniones. • Resalta y realiza un uso compartido de las notas al instante. • Exporta a Documentos de Google y Notion. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes. Sembly Colaboración en equipo con análisis de conversación • Resúmenes e información de reuniones con IA • Espacios de trabajo compartidos para notas • Extracción de tareas y elementos de acción Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 15 $/usuario/mes. Krisp Cancelación de ruido con toma de nota de nota • Cancelación de ruido y eco • Asistente de reuniones con IA y resúmenes automáticos • Análisis del tiempo de conversación y de las reuniones Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 16 $/usuario/mes. Fathom Notas de IA gratis, gratuitas, para Zoom y Google Meet. • Resúmenes de reuniones generados por IA • Notas organizadas automáticamente por tema • Integración con CRM y búsqueda de transcripciones Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $/usuario/mes. MeetGeek Videollamadas con información detallada y automatización • Resúmenes de IA y aspectos destacados de las transcripciones. • Uso compartido automático en Slack, Notion y HubSpot. • Seguimiento y análisis de palabras clave. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $/usuario/mes. Jamie IA Generación rápida de notas, independiente del idioma. • No es necesario registrarse en ningún bot. • Trabaja en todas las plataformas. • Los resúmenes de IA se envían al instante después de la reunión. plan Free disponible; planes de pago a partir de ~28 $ al mes.

La mejor /IA que escucha y toma notas

Analicemos en detalle cada app, aplicación de IA para tomar nota.

ClickUp (la mejor para la gestión integral de tareas, documento y reunión)

Mantén tus notas de reunión, tareas y conversaciones conectadas con ClickUp.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp es tu centro de mando para convertir las conversaciones en elementos rastreables.

Para empezar, ClickUp Calendario encuentra de forma inteligente los mejores horarios para tu equipo, eliminando las idas y venidas de la programación manual. Ya se trate de reuniones periódicas o de llamadas estratégicas puntuales, puedes configurar las reuniones directamente desde tu entorno de trabajo y dejar que ClickUp se encargue de la logística.

¡Pídele a ClickUp Brain que programe reuniones por ti!

Ya sea una reunión periódica o una llamada estratégica puntual, ClickUp AI Notetaker se une automáticamente a tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, y proporciona un resumen que completar con grabación de audio, los puntos principales de la reunión de un vistazo y una lista de control de elementos de acción para aclarar responsabilidades y mantener el ritmo.

También recibirás una transcripción completa de la conversación, que podrás ampliar y consultar siempre que lo necesites, junto con una grabación de audio completar, ideal para reproducir rápidamente o ponerte al día si te has perdido la reunión.

Captura transcripciones precisas de reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Y la magia no se detiene ahí. ClickUp Brain, la potente red neuronal de ClickUp, puede traducir las notas de las reuniones a cualquier idioma, extraer elementos de acción, convertirlos en tareas y enlazarlos a los cronogramas de tus proyectos existentes.

También puede descubrir información valiosa de conversaciones anteriores, ya que tus transcripciones se pueden buscar en ClickUp. De esta manera, puedes concentrarte en la conversación mientras ClickUp se encarga de la documentación y el seguimiento.

Haz preguntas específicas relacionadas con las transcripciones de tus reuniones y obtén una respuesta completa con ClickUp Brain.

Todas tus notas de reuniones se almacenan automáticamente en ClickUp Doc y se puede acceder a ellas fácilmente a través de tu calendario o del hub de documentos. ¿Quieres almacenar debates en curso? Crea una base de conocimientos interna. ¿Prefieres formatos estructurados? Prueba una plantilla de notas de reuniones para reuniones diarias o actualizaciones de clientes.

Pero eso no es todo. En ClickUp, todo tu flujo de trabajo, incluidos los chats y los comentarios de las tareas, se puede convertir instantáneamente en tareas de ClickUp. Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas en un canal de chat en ClickUp, dejando comentarios en un documento o discutiendo los siguientes pasos en un comentario de tarea, todas las conversaciones en el espacio de trabajo son procesables.

Con solo un clic, puedes transformar cualquier mensaje o comentario en una tarea rastreable, asignarla a la persona adecuada y establecer plazos. Este enfoque unificado significa que cada discusión, decisión e idea, sin importar dónde se produzca, puede capturarse, con seguimiento y ejecutarse dentro de ClickUp. Tu equipo puede pasar sin problemas de la conversación a la acción, manteniendo los proyectos en marcha y a todos alineados.

¿Quieres ver cómo la IA Notetaker de ClickUp ayuda a que las reuniones tengan mayor productividad? Mira este vídeo ⬇️

Las mejores funciones de ClickUp

Calendario con IA: programa automáticamente bloques de trabajo, mantén todos los eventos, tareas y notas sincronizados y colabora sin problemas con visibilidad de la disponibilidad de tus compañeros de equipo con ClickUp Calendar.

Integración de trabajo + chat : vincula las conversaciones con las tareas y documentos relevantes con ClickUp Chat y convierte cualquier mensaje en una tarea con título, descripción y enlaces rellenados automáticamente con ClickUp Brain.

Automatización del flujo de trabajo: elige entre una amplia biblioteca de flujos de trabajo ya preparados: asigna tareas, cambia estados, mueve listas, envía correos electrónicos y mucho más con : elige entre una amplia biblioteca de flujos de trabajo ya preparados: asigna tareas, cambia estados, mueve listas, envía correos electrónicos y mucho más con ClickUp Automations

ClickUp: Límites

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador al principio para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

¡ClickUp es muy útil solo como lista de tareas pendientes! Al principio, estaba segura de que preferiría las notas escritas, pero es muy agradable tener todo organizado como prefieras y poder cambiar las fechas límite y adjuntar archivos a las tareas, etc. Así te aseguras de que nunca se olvida nada, porque todo está en un solo lugar.

💟 Bonificación: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA que transforma la forma en que capturas información con sus avanzadas capacidades de voz a texto. Simplemente expresa tus pensamientos, discusiones de reuniones o sesiones de lluvia de ideas, y Brain MAX escucha en tiempo real, transcribiendo instantáneamente tus palabras en notas organizadas y fáciles de buscar. Gracias a su profunda integración en tu entorno de trabajo, puede vincular automáticamente las notas a tareas, proyectos o contactos relevantes, lo que garantiza que nada se pierda ni se olvide. Ya sea que estés en una reunión, en una llamada o simplemente pensando en voz alta, Brain MAX hace que tomar notas sea fácil, preciso y siempre esté sincronizado con tu flujo de trabajo.

2. Otter. ai (la mejor para la transcripción de reuniones en tiempo real y la colaboración en equipo)

a través de Otter.ai

El tomador de notas gratis con IA de Otter escucha tus conversaciones en Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, y luego crea al instante notas inteligentes de la reunión que puedes editar, buscar y compartir.

Se integra a la perfección con las principales plataformas de videoconferencia a través de su bot «OtterPilot», que se une automáticamente a las llamadas para capturar transcripciones en directo con marca de tiempo y identificación automática de los interlocutores. La plataforma destaca por su productividad tras las reuniones, ya que genera resúmenes concisos mediante IA, señala los elementos pendientes y ofrece un entorno de trabajo colaborativo en el que los miembros del equipo pueden realizar edición de las transcripciones.

También puedes añadir comentarios y compartir lo más destacado directamente en herramientas como Slack, Notion y Salesforce, todo ello mientras aprendes vocabulario personalizado para mejorar la precisión.

Las mejores funciones de Otter.ai

Obtén transcripciones en directo para Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, lo que ayudará a los asistentes a seguir las conversaciones a medida que se desarrollan.

Utiliza la función de captura automática para las diapositivas y las imágenes clave que se muestran durante las reuniones virtuales, y consúltalas cuando lo necesites.

Crea un repositorio centralizado para todas tus reuniones con una búsqueda basada en palabras clave en todas las transcripciones, lo que agiliza considerablemente la recuperación de información.

Límite de Otter.ai

La experiencia de la aplicación móvil parece limitada en comparación con la suite completa para ordenador, especialmente para edición o etiquetado de notas.

Precios de Otter.ai

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro: 16,99 $ por usuario/mes

Empresa: 30 $ por usuario al mes.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta cómo Otter AI revisa toda la transcripción de la reunión y resume todos los puntos clave de la conversación, y si hay algo que no aparece en la lista, puedes hacer edición en la sección del resumen para añadirlo.

3. Fireflies (la mejor para conversaciones con función de búsqueda y compatibilidad entre plataformas)

a través de Fireflies

Fireflies está diseñado para equipos que buscan un asistente de reunión con IA que vaya más allá de la simple generación de nota. Esta herramienta escucha tus reuniones, las transcribe con precisión y proporciona transcripciones con función de búsqueda que te permiten volver a revisar las conversaciones días o incluso meses después.

Fireflies se distingue por su profunda inteligencia de conversación y su potente función «Ask Fred», que utiliza la funcionalidad GPT para permitir a los usuarios chatear con el contenido de sus reuniones, recuperar respuestas al instante, extraer detalles clave o generar contenido de seguimiento, como correos electrónicos o publicaciones en redes sociales.

Más allá de la transcripción automática y los resúmenes de IA, Fireflies proporciona análisis en profundidad que registran el tiempo de habla y el sentimiento de los interlocutores, así como rastreadores de temas para supervisar palabras clave específicas. Esto la convierte en una herramienta fiable para que los equipos de ventas, marketing y contratación analicen conversaciones, registren datos automáticamente en CRM como Salesforce y HubSpot, y obtengan información útil de sus llamadas.

Las mejores funciones de Fireflies

Obtén compatibilidad con reuniones multiplataforma en Zoom, Google Meet, Webex y más, lo que permite a los equipos que utilizan diferentes herramientas mantenerse sincronizados.

Utiliza funciones de búsqueda inteligente para descubrir tendencias, temas recurrentes o decisiones tomadas en las llamadas.

Automatiza el resumen de reuniones con IA y organiza las notas en secciones como acciones pendientes, preguntas y tareas para un rápido seguimiento después de la reunión.

Límite de Fireflies

La precisión de la transcripción puede variar en entornos ruidosos o cuando varios interlocutores se interrumpen entre sí.

Precios de Fireflies

Free

Pro: 18 $ por usuario/mes

Empresa: 29 $ por usuario al mes.

Corporación: 39 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Fireflies

G2: 4,8/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies?

Una reseña de G2 dice:

Fireflies se une silenciosamente a cada llamada, transcribe la conversación con una precisión sorprendente y luego crea elementos de acción, resúmenes e incluso notas específicas de cada interlocutor, sin que yo tenga que mover un dedo. Las funciones de búsqueda con IA y Smart Highlights son especialmente útiles cuando necesito recordar conversaciones de hace semanas en cuestión de segundos.

👀 ¿Sabías que...? Las notas más antiguas de la historia fueron grabadas en tablillas de arcilla en Mesopotamia hace más de 5000 años. ¡Los antiguos escribas fueron básicamente los primeros en tomar notas!

4. Avoma (ideal para equipos de ventas y de éxito del cliente que necesitan información estructurada sobre las reuniones)

a través de Avoma

Avoma va más allá de las aplicaciones habituales de IA para tomar notas, ya que ofrece información contextualizada y detallada sobre las reuniones.

Su clave fortaleza es la integración de cuatro módulos básicos: un asistente de reunión con IA para transcribir y tomar nota, un programador y enrutador de clientes potenciales para reservar y enrutar, inteligencia de conversación para el análisis en profundidad de las llamadas y inteligencia de ingresos para la automatización de CRM y el seguimiento de riesgos en las transacciones.

Avoma también puede generar tarjetas de puntuación de coaching personalizables y sensibles al contexto para los representantes, realizar un seguimiento del cumplimiento de las metodologías de equipo de ventas (como MEDDIC/BANT) y actualizar automáticamente los campos del CRM, lo que proporciona un potente sistema para la gestión del estado del pipeline y del rendimiento del equipo.

Desde resúmenes de reuniones basados en funciones hasta análisis del tiempo de conversación, esta información está diseñada para equipos de ventas, éxito del cliente y productos. Incluso puedes incorporar esta información a una base de conocimientos interna para mantener a tu equipo alineado.

Las mejores funciones de Avoma

Permite a los participantes añadir notas en tiempo real con la edición colaborativa de nota en directo.

Obtén un desglose de cuánto ha hablado cada participante con el análisis del tiempo de conversación generado por IA, lo que ayuda a los gerentes a detectar las voces dominantes o la falta de participación.

Habilita el CRM nativo para sincronizar información y elementos directamente en plataformas como Salesforce y HubSpot.

Límite de Avoma

Las funciones avanzadas están diseñadas para equipos de ventas y de atención al cliente, por lo que es posible que los autónomos o los estudiantes no puedan beneficiarse de todas las funciones.

Precios de Avoma

Startup: 29 $ al mes por usuario.

Organización: 39 $ al mes por usuario.

Corporación: 39 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Una reseña de G2 dice:

Avoma ha supuesto un cambio revolucionario para nuestra organización. La transcripción y los resúmenes de reuniones basados en IA garantizan que se recopile la información sobre los clientes y que los siguientes pasos a seguir estén claros para todos. Existen integraciones nativas con Zoom, HubSpot (nuestro CRM actual) y otras herramientas que han mejorado nuestros flujos de trabajo, facilitando la coordinación de los equipos y el seguimiento de los proyectos.

💡 Consejo profesional: Elige un método para tomar notas en función de tus metas, tu estilo y el nivel de detalle que necesites en las notas: Método de esquema : escribe los temas principales como encabezados y coloca los subpuntos debajo.

Método Cornell : divide la página en tres secciones: Notas (contenido principal durante la reunión), Pistas (palabras clave, preguntas, acciones a realizar) y Resumen (conclusiones clave al final).

Método de gráficos: utiliza tablas para realizar el seguimiento de quién dijo qué, los plazos o las categorías (por ejemplo, Tema | Decisión | Acción | Propietario | Fecha límite)

5. Notta (la mejor para transcripciones multilingües y conversión de notas)

vía Notta

Notta ofrece compatibilidad con la transcripción en tiempo real a través del Notta Bot, que puede unirse a reuniones en Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y Webex, con opciones de transcripción tanto monolingüe como bilingüe.

Destaca por su versatilidad y compatibilidad con distintos idiomas, ya que ofrece unas capacidades excepcionales de transcripción y resumir en 58 idiomas, con traducción a 42 idiomas, lo que la convierte en la mejor opción para equipos internacionales y comunicación multilingüe.

Entre las funciones más destacadas de Notta se incluyen la capacidad de grabar y transcribir hasta cinco páginas web simultáneamente, una función de resumir con un solo clic para vídeos de YouTube y opciones de integración de hardware, lo que permite a los usuarios capturar y organizar sin esfuerzo el audio de reuniones virtuales en directo, archivos pregrabados e incluso debates presenciales.

Tienes la opción de aplicar plantillas para tomar notas y añadir vocabulario personalizado, como jerga específica de la empresa, para mejorar la precisión de la transcripción. Las transcripciones se pueden exportar en múltiples formatos, incluyendo TXT, DOCX, PDF y SRT.

Las mejores funciones de Notta

Utiliza la transcripción de voz a texto en tiempo real para capturar las palabras pronunciadas al instante, con compatibilidad para más de 50 idiomas y dialectos para la colaboración global.

Segmenta las transcripciones automáticamente con la organización de notas por temas, lo que facilita el repaso de grabaciones largas.

Exporta a Notion, Evernote y Word para integrar tus notas con flujos de trabajo profesionales.

Sin límite.

El panel del escritorio puede parecer desordenado, especialmente cuando se manejan múltiples grabaciones o notas superpuestas.

Precios de Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mes por usuario.

Empresa: 27,99 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notta

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta?

Una reseña de G2 dice:

Arrastra y suelta un enlace o archivo de vídeo y obtén un resumen completo del vídeo en segundos. También puedo arrastrar varios archivos de 10 a 20 a la vez, lo que me encanta. Luego lo convierto al formato de resumen de YouTube. Lo uso para los vídeos de los cursos y es imprescindible.

6. Tactiq (la mejor para subtítulos en directo y exportaciones rápidas de reuniones)

a través de Tactiq

Tactiq utiliza una extensión de Chrome para transcribir reuniones en directo, sin necesidad de que un bot se una a la llamada.

Puedes utilizar indicaciones de IA para extraer información específica, seguimientos, resúmenes, actualizaciones de proyectos, etc., e incluso automatizar tareas posteriores a las reuniones (compartir resúmenes, actualizar CRM, crear tickets, sincronizar información) basadas en desencadenantes.

Admite la transcripción en tiempo real en Google Meet, Zoom y MS Teams, y sus «acciones de IA personalizadas» garantizan que tus indicaciones sean reutilizables.

Dado que este generador de notas con IA garantiza la seguridad de los datos a través de SOC-2 Tipo II, ISO 27001, GDPR y otras normas pertinentes, es una buena opción para las organizaciones que dan prioridad a la confidencialidad y el cumplimiento normativo.

Las mejores funciones de Tactiq

Obtén transcripciones de reuniones en directo en Google Meet, Zoom y Microsoft Teams con subtítulos en pantalla.

Utiliza la función de captura de citas para guardar declaraciones clave durante las llamadas y añadir contexto para recordarlas mejor más adelante.

Exporta a Documentos de Google y Notion para conectar al instante los flujos de trabajo de toma de nota y documentación.

Límite de Tactiq

No tiene gestión de tareas integrada, por lo que los elementos pendientes capturados deben trasladarse manualmente a herramientas de productividad.

Precios de Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario.

Equipo: 20 $ al mes por usuario.

Empresa: 40 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Una reseña de G2 dice:

Hay varias cosas, pero probablemente mi función marcar como favorita son los resúmenes generados por IA. Después de mis reuniones, Tactiq me ofrece un resumen rápido en el que se destacan los puntos clave y las medidas a tomar. Esto es increíble, especialmente si tengo reuniones consecutivas y no tengo tiempo para tomar una nota detallada.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de los encuestados quiere aprovechar la IA para destacar profesionalmente aplicándola a reuniones, correo electrónico y proyectos. Aunque la mayoría de las aplicaciones de correo electrónico y plataformas de gestión de proyectos tienen IA integrada como una función, es posible que no sea lo suficientemente fluida como para unificar los flujos de trabajo entre las diferentes herramientas. ¡Pero en ClickUp hemos descifrado el código! Con las funciones de gestión de reuniones basadas en IA de ClickUp, puedes crear fácilmente elementos del orden del día, tomar notas de las reuniones, crear y asignar tareas a partir de las notas de las reuniones, transcribir grabaciones y mucho más, gracias a nuestro AI Notetaker y ClickUp Brain. Combínalos con los agentes de ClickUp y tendrás a tu disposición un potente conjunto de herramientas. ⭐️ Ahorra hasta 8 horas de reunión a la semana con ClickUp, ¡igual que nuestros clientes de Stanley Seguridad!

7. Sembly (la mejor para el análisis de reuniones y el seguimiento de decisiones)

vía Sembly

Sembly se especializa en ser proveedor de resúmenes detallados y estructurados de reuniones mediante IA, con un fuerte enfoque en la gestión de tareas y el conocimiento organizacional.

Entre sus capacidades más destacadas se incluyen el reconocimiento y la extracción automáticos de elementos clave, como decisiones, requisitos, riesgos y problemas, de la transcripción, lo que garantiza que no se pase por alto ninguna confirmación.

Sembly también ofrece «chatear multirreunión» y «artefactos de IA», que permiten a los usuarios acceder a todo su historial de reuniones para encontrar información en múltiples debates. Es una herramienta útil para los gestores de proyectos y programas que necesitan realizar un seguimiento del progreso y consolidar la información a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de Sembly

Sube archivos de audio y vídeo de hasta 5 horas de duración y 500 MB de tamaño para procesar grabaciones de reuniones sin conexión.

Filtra reuniones pegadas por participantes, fuente, palabras clave, intervalo de fechas, etc., con una potente función de búsqueda.

Agrupa las reuniones relacionadas en «Colecciones» para una mejor estructura y utiliza plantillas personalizables y formatos de notas de reunión.

Límite de Sembly

Su interfaz no es la más intuitiva para los usuarios novatos, y la curva de aprendizaje puede ralentizar la incorporación de nuevos equipos.

Precios de Sembly

Personal: Gratis, gratuito/a

Profesional: 15 $ al mes por usuario.

Equipo: 29 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sembly

G2: 4,6/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sembly?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta el chat con IA. Puedes procesar las notas de la reunión dando indicaciones al chat con IA. De hecho, fue mucho más rápido y mejor que un humano.

🧠 Dato curioso: un estudio de Frontiers in Psychology demuestra que escribir a mano activa más regiones del cerebro y ofrece una mejor compatibilidad de memoria que escribir a máquina. La buena noticia es que muchas app, aplicación de toma de notas basadas en IA ahora pueden reconocer e índice la escritura manuscrita desordenada, lo que permite buscar incluso en notas escritas a mano.

8. Krisp (la mejor para obtener un audio limpio y transcripciones automáticas)

vía Krisp

Además de transcribir llamadas/reuniones y proporcionarte notas generadas por IA, Krisp modifica el acento del hablante en tiempo real, para que el oyente escuche un acento más neutro o comprensible a nivel local.

La capacidad principal y más destacada de Krisp es su tecnología patentada de cancelación de ruido, eco y voces de fondo basada en IA. Ofrece una calidad de audio clara y constante al separar de forma inteligente la voz del usuario de prácticamente todos los sonidos circundantes, incluidos los clics del teclado, el tráfico y las conversaciones de otras personas.

Krisp funciona como un dispositivo de audio virtual ligero y se integra a la perfección en todas las aplicaciones de comunicación sin necesidad de un bot ni de hardware especial. Las funciones avanzadas, como el asistente de IA para resumir reuniones, completan la oferta.

Las mejores funciones de Krisp

Garantiza un audio nítido con la cancelación de ruido y la eliminación de eco en tiempo real.

Utiliza la IA para resaltar palabras clave, tareas y puntos de debate sin necesidad de realizar una revisión manual completa.

Obtén un desglose posterior a la llamada del tiempo que cada participante dedicó a hablar.

Límite de Krisp

Se centra principalmente en la calidad del audio y menos en resúmenes detallados de las reuniones o en la generación de tareas de seguimiento.

Precios de Krisp

Free

Pro: 16 $ al mes por usuario.

Empresa: 30 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Krisp

G2: 4,7/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Krisp?

Una reseña de G2 dice:

Se integra perfectamente con Zoom, Teams y otras herramientas de conferencia, y la configuración es rápida y sencilla. La calidad de la transcripción ha mejorado mucho con el tiempo, la función de grabación de vídeo es estupenda y el asistente de IA de los puntos de acción de la reunión siempre da en el clavo.

💡 Consejo profesional: algunos profesionales prefieren plantillas estructuradas, mientras que otros prefieren la captura de formato libre. ¿No sabes qué te conviene más? Estos métodos para tomar notas pueden ayudarte a decidirlo.

9. Fathom (la mejor para resúmenes basados en rol y registro automático de CRM)

vía Fathom

Para los gestores de proyectos que desean un menor retraso entre el resumen de la reunión y el seguimiento, Fathom es una buena opción, ya que genera resúmenes en unos 30 segundos tras la finalización de la reunión.

También hay una interfaz de asistente de IA donde puedes hacer preguntas sobre tus grabaciones (por ejemplo, «¿Qué se dijo sobre X?») y obtener respuestas rápidas.

También cuenta con una amplia integración, especialmente para los equipos de ventas y de éxito del cliente, ya que sincroniza automáticamente los vídeos de las llamadas, las transcripciones y los resúmenes estructurados directamente en plataformas CRM como Salesforce y HubSpot, junto con un asistente de IA «Ask Fathom» para realizar consultas sobre el contenido de las reuniones.

Con esta herramienta de IA para notas de reuniones, los equipos pueden crear un repositorio de uso compartido y con función de búsqueda de llamadas/transcripciones anteriores, lo que permite conservar el conocimiento, poner al día a los nuevos miembros del equipo y facilitar el acceso a la información de las reuniones.

Las mejores funciones de Fathom

Resalta partes de una reunión durante o después de la llamada y compártelas con los miembros del equipo en lugar de compartir la transcripción completa.

Haz preguntas sobre una reunión y recupera información mediante marcas de tiempo, etc.

Realiza un seguimiento de la información específica de cada acuerdo (puntos débiles, rols de compra, etc.) y sincronízala con el CRM para alinear el contenido de las reuniones con los flujos de trabajo de ingresos.

Comprender los límites

Solo trabaja con Zoom, lo que podría suponer un límite para los equipos que utilizan otras plataformas de reunión como Google Meet o MS Teams.

Precios de Fathom

Free

Premium: 20 $ al mes por usuario.

Equipo: 18 $ al mes por usuario.

Empresa: 28 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 5400 reseñas)

Capterra: 5/5 (más de 790 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Una reseña de G2 dice:

Fathom hace que tomar notas en las reuniones sea muy fácil: puedo centrarme en la discusión sin preocuparme por perderme detalles. Las transcripciones automáticas, los resúmenes y las funciones para resaltar información me ahorran mucho tiempo y garantizan un seguimiento preciso.

10. MeetGeek (la mejor para el análisis posterior a las reuniones y la obtención de información útil para el coaching)

a través de MeetGreek

Con MeetGreek, puedes controlar a qué reuniones se une la herramienta de IA: si a todas las reuniones del calendario, solo a las que organizas tú, o puedes invitar manualmente al tomador de notas o pegar un enlace de la reunión.

La fortaleza de la plataforma radica en su capacidad para detectar automáticamente el tipo de reunión (por ejemplo, equipo de ventas, reunión de equipo, incorporación) y aplicar una plantilla de resumen correspondiente y altamente contextual, lo que garantiza que las notas generadas sean inmediatamente relevantes y prácticas.

Puede proporcionar análisis en profundidad con más de 100 indicadores clave de rendimiento (KPI) centrados en el compromiso, la eficiencia y las opiniones de los ponentes, que los gerentes pueden utilizar para el coaching de equipos.

Para una mayor privacidad, la herramienta te permite elegir quién recibe los correos electrónicos con los resúmenes de las reuniones generados automáticamente: todos los participantes en la llamada, las personas de tu dominio empresarial o solo tú.

MeetGeek también ofrece una API abierta, lo que te permite extraer transcripciones, aspectos destacados, resumen y datos de reuniones a tus propias herramientas o actuar como desencadenante de un flujo de trabajo.

Las mejores funciones de MeetGeek

Analiza la puntualidad, la participación y el equilibrio en la intervención a lo largo del tiempo con métricas de rendimiento de las reuniones.

Obtén resúmenes generados por IA con formatos estructurados (por ejemplo, puntos clave, tareas, riesgos) para que el seguimiento posterior a la reunión sea muy sencillo.

Entrena la herramienta con vocabulario personalizado para ayudarla a adaptarse a la jerga de tu empresa y obtener transcripciones más precisas.

Límite de MeetGeek

La interfaz de escritorio puede ralentizarse un poco durante las reuniones en directo, especialmente cuando se realizan varias tareas a la vez.

Precios de MeetGeek

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro: 19 $ al mes por usuario.

Empresa: 39 $ al mes por usuario.

Corporación: 59 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de MeetGeek

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek?

Una reseña de G2 dice:

Todo lo que tengo pendiente es admitir al bot en la reunión y todo lo demás está a mi cargo. Es muy fácil de usar y los complementos me ayudan a estar al tanto si es necesario.

11. Jamie IA (la mejor para tomar notas instantáneas de reuniones sin necesidad de grabar)

a través de Jamie IA

Muchas herramientas de reunión requieren que un bot se una a las reuniones para capturar las transcripciones. Jamie AI evita esto capturando el audio a través de tu dispositivo/app, aplicación, de forma silenciosa en segundo plano. Por ello, es una opción sólida para reuniones en el campo, debates presenciales o ajustes híbridos.

Con esta herramienta de IA para tomar notas, obtienes un hub centralizado para todas las transcripciones y resúmenes de tus reuniones, que están perfectamente organizados, se pueden buscar y están etiquetados.

Se centra en generar notas de reuniones de alta calidad, similares a las humanas, con detección avanzada de temas, que desglosa largas discusiones en resúmenes organizados y divididos en capítulos. El diseño que prioriza la privacidad, combinado con funciones como la identificación inteligente de interlocutores y la capacidad de chatear con la IA para obtener respuestas instantáneas y contextuales, lo hace ideal para usuarios que priorizan la discreción y la documentación limpia y estructurada.

Las mejores funciones de Jamie IA

Recibe recordatorios por micrófono que te indican iniciar Jamie cuando comience la reunión.

Define plantillas para el aspecto que deben tener los resúmenes y compártelos fácilmente, incluso con personas que no utilizan Jamie.

Añade vocabulario personalizado o jerga para equipos técnicos, multilingües o de campos especializados.

Limitación de Jamie IA

Carece de integraciones con herramientas comunes como Notion o Slack, lo que podría ralentizar tu flujo de trabajo de documentación.

Precios de Jamie IA

Free

Estándar: ~28 $ (25 €) al mes por usuario.

Pro: ~ 55 $ (47 €) al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jamie IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Listo para dejar de tomar notas manuales? Prueba ClickUp.

Existen numerosas herramientas de IA para tomar notas que pueden transcribir reuniones o resumir conversaciones.

Algunas son perfectas para equipos multilingües, otras para coaching o integración CRM. ¿La buena noticia? Tienes opciones.

Pero si buscas algo más que otro asistente de reunión con IA, ClickUp lo reúne todo (notas, tareas, documentos e IA) en un solo lugar. Con ClickUp AI Notetaker, puedes capturar resúmenes de reuniones, vincularlos a tu flujo de trabajo y realmente hacer las cosas sin tener que saltar de una herramienta a otra.

¿Quieres convertir tus notas de reunión en acciones? Prueba ClickUp gratis, gratuito/a y descubre cómo transforma tu día.

Preguntas frecuentes

Sí, la IA puede escuchar audio y tomar notas. Las herramientas modernas basadas en IA pueden transcribir palabras habladas de reuniones, conferencias o conversaciones y generar automáticamente resúmenes o notas detalladas, lo que facilita la captura de información importante sin esfuerzo manual.

Sí, hay varias herramientas de IA diseñadas para tomar notas por ti. Estas aplicaciones pueden unirse a reuniones, grabar audio, transcribir la conversación y proporcionar notas organizadas o elementos de acción, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse concentrados y ahorrar tiempo en la toma de notas manual.

ChatGPT por sí solo no escucha audio de forma nativa, pero cuando se integra con otras herramientas o plataformas que son proveedores de transcripción de audio, puede ayudar a resumir u organizar el contenido transcrito en notas claras. Algunas plataformas combinan ChatGPT con reconocimiento de voz para ofrecer esta funcionalidad.

Sí, hay muchas apps disponibles que pueden escuchar conversaciones o reuniones y tomar notas automáticamente. Algunos ejemplos son Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom con funciones de transcripción y otras herramientas de asistencia para reuniones que utilizan IA para transcribir y resumir debates en tiempo real.