Plantillas gratuitas de certificados de prácticas para empleadores y equipos de RR. HH

Acaba de concluir un ciclo de prácticas satisfactorio. Sus becarios han aportado un valor real, contribuyendo a los proyectos, aprendiendo rápidamente y formando parte del equipo. Ahora llega el paso final: reconocer oficialmente su trabajo.

Pero en lugar de tener que crear certificados desde cero, ¿qué pasaría si tuviera opciones profesionales y personalizables listas para usar? Introduzca las plantillas de certificados de prácticas.

Unas prácticas bien diseñadas reconocen el esfuerzo, generan credibilidad y dan una buena imagen de su organización. La plantilla adecuada mantiene la atención en el mensaje, no en el formato.

Exploremos las mejores plantillas gratuitas de certificados de prácticas para ayudarte a concluir cada práctica con el reconocimiento que se merece.

🔍 ¿Sabías que la duración media de las prácticas es de unas 18,3 semanas?

¿Qué son las plantillas de certificados de prácticas?*

las plantillas de certificación de prácticas son formatos listos para usar que las empresas pueden personalizar para certificar la experiencia de un becario. * Ahorran tiempo y garantizan que toda la información necesaria se incluya de forma profesional y coherente.

Estos son los elementos estándar de una plantilla de certificado de prácticas:

Nombre del becario : El nombre completo del becario garantiza que el certificado sea personalizado y se expida correctamente al becario adecuado

Logotipo y nombre de la empresa : el logotipo y el nombre oficiales de la organización se colocan en la parte superior

duración de las prácticas*: se indican claramente las fechas específicas de inicio (fecha de inicio) y finalización (fecha de finalización), especificando el período exacto de las prácticas

Rol y departamento : La posición del becario y el departamento para dar una idea del alcance y el contexto de sus responsabilidades

Firma y fecha: Firma del jefe de equipo y del director para verificar que el becario ha cumplido con las expectativas

🧠 Dato curioso: Entre los siglos XI y XVI, en Europa, los jóvenes de tan solo 12 años se convertían en aprendices: vivían con maestros artesanos, a cambio de alojamiento y manutención, pero sin recibir ningún salario. Aprendían oficios como la herrería, el tejido o la panadería durante un periodo de entre 2 y 7 años.

¿Qué hace que una plantilla de certificado de prácticas sea buena?*

Una plantilla de prácticas no es solo una formalidad, sino un registro de la experiencia profesional que añade valor a la trayectoria profesional del candidato.

Esto es lo que debe incluir para garantizar que su plantilla cumpla tanto con los estándares de RR. HH. como con las expectativas profesionales.

Claridad y legibilidad : elija un diseño limpio con títulos claros y suficiente espacio. Esto ayuda a los destinatarios a leer y verificar fácilmente los detalles

*campos esenciales: seleccione una plantilla con espacios para el nombre del becario, las fechas de las prácticas, los eventos gestionados, el tipo de trabajo, el nombre de la empresa y una declaración clara de finalización. Esto garantiza una certificación completa

Espacio para la firma y el sello : elija una plantilla con secciones para la firma del responsable, el sello oficial y su designación. Añade credibilidad al certificado

Permite la personalización : busca plantillas personalizables para que puedas adaptar los cuadros de texto o añadir secciones y otros elementos fácilmente

Coherencia de marca: elija un diseño que se ajuste al logotipo, el color y el estilo de fuente de su empresa. Esto mejora la profesionalidad y el reconocimiento

*plantillas de certificados de prácticas

Las plantillas de certificados de prácticas ofrecen un formato profesional y organizado para incluir los detalles clave de las prácticas. Estas son las opciones de plantillas de prácticas que debería probar:

1. Certificado de logros con banda de color

a través de Microsoft

Reconozca los logros de los becarios con un certificado profesional y elegante utilizando este Certificado de logros con banda de color de Microsoft personalizable. La plantilla para descargar ofrece flexibilidad, tanto si imprime como si hace uso compartido del diseño en línea.

Por qué le gustará:

Personalícelas con fotos, gráficos y elementos de diseño

Añada animaciones, transiciones o vídeos para las versiones digitales

Incluya secciones clave para destacar el rendimiento del becario

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH., fundadores de startups, instituciones educativas y reclutadores que necesitan un formato profesional para hacer la lista de los logros de los becarios al completar las prácticas.

2. Plantilla de certificado de prácticas en color

a través de Template.Net

La plantilla de certificado de prácticas colorida de Template. Net presenta un diseño limpio que comienza con los datos de la empresa y un resumen de los logros del becario. También incluye el tipo de prácticas, como programas cooperativos o prácticas de verano.

Por qué le gustará:

Haz cada elemento personalizado para que coincida con el color de tu marca

Añada logotipos, imágenes o elementos de diseño para personalizar el certificado

Cambie los detalles o añada cuadros de texto para que se adapte al formato de certificación de su empresa

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. y reclutadores que buscan un formato estructurado para emitir problema de certificaciones.

3. Certificado de agradecimiento con degradado azul

vía Canva

El certificado de agradecimiento con degradado azul de Canva se puede personalizar para adaptarlo al formato de su empresa. Con un diseño organizado, esta plantilla para prácticas le ayuda a destacar detalles clave como la duración de las prácticas, los proyectos principales y los logros más destacados.

Por qué le gustará:

Añada insignias o reconocimientos formales obtenidos durante las prácticas

Cree una hoja de cálculo enlazada para almacenar y realizar un seguimiento de los detalles de los certificados de todos los becarios

Incluya las firmas de los respectivos jefes de equipo

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. que desean gestionar los datos de los becarios y crear un certificado impecable.

4. Certificado de logros

vía Adobe

Crear un certificado de prácticas pulido y detallado es muy sencillo con la plantilla Certificado de logros de Adobe. Gracias a la personalización, desde los márgenes hasta las fuentes, puede adaptar fácilmente el diseño para que coincida con la imagen de marca de su empresa.

Ya sea impresa o compartida digitalmente, esta plantilla para prácticas te ayuda a emitir certificados con un aspecto profesional y personalizados.

Por qué le gustará:

Añada cuadros destacados para mostrar las fechas clave y los logros de los becarios

Incluya claramente la información esencial de la empresa y los detalles de las prácticas

Conéctese a su entorno de trabajo para agilizar la edición y el uso compartido de archivos

🔑 Ideal para: Instituciones educativas y reclutadores que desean un formato profesional para crear certificados de prácticas fácilmente.

💡 Consejo profesional: utilice las automatizaciones de ClickUp para notificarle a usted o a su equipo cuando finalicen las prácticas, lo que le indicará que debe generar y enviar el certificado.

5. Certificado de prácticas en PDF de Jotform

a través de Jotform

El Certificado de prácticas en PDF de Jotform incluye toda la información clave: nombre del becario, duración de las prácticas, proyectos realizados y logros. ¿Lo mejor? Incluye la herramienta Firma para que el emisor certifique el documento.

Por qué le gustará:

Cree un formulario para recopilar los datos de las prácticas y generar certificados automáticamente

Haga lo personalizado añadiendo imágenes, logotipos o iconos para mejorar su atractivo visual

Uso compartido: comparte el certificado digitalmente o imprímelo

🔑 Ideal para: Equipos pequeños que buscan una plantilla completa para emitir certificados.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Documento para crear y almacenar tus plantillas de certificados de prácticas. Puedes diseñar una plantilla reutilizable, colaborar con tu equipo y duplicar o realizar edición fácilmente en los certificados de cada becario.

6. Plantilla de certificado de formación en espacios confinados con bordes y aspecto profesional

a través de Certificador

La plantilla de certificado de formación en espacios confinados con bordes y profesional de Certifier le ayuda a reconocer la completación de la formación en programas de seguridad y cumplimiento. También está disponible en formatos Figma y Microsoft Word.

Además, la plantilla de prácticas le permite personalizar el diseño y otros elementos gráficos para incluir detalles de la formación y presentarla como prueba de los logros alcanzados.

Por qué le gustará:

Lista los temas completados del curso y los hitos clave de la formación

Añada insignias o certificaciones obtenidas para su reconocimiento visual

Personalice la plantilla en línea y emita certificados de forma masiva

🔑 Ideal para: Centros educativos autorizados por el Instituto de Formación de la OSHA (OTI) y formadores autorizados por la OSHA que deseen documentar la formación.

7. Certificado de participación de Freepik

vía Freepik

La plantilla de certificado de participación de Freepik ofrece un diseño limpio y profesional para destacar los logros clave del becario. Esta plantilla garantiza que su certificado tenga un aspecto impecable e incluya toda la información esencial.

Por qué le gustará:

Adapta el diseño a tu marca personalizando los color, los cuadros de texto y el diseño

Añada insignias como «Mejor becario» u otros reconocimientos

Inserte un código QR para acceder fácilmente a los registros o portafolios de los becarios

Enlazado a una unidad de uso compartido con documentos de compatibilidad o comentarios

🔑 Ideal para: Instituciones educativas y equipos pequeños que desean un formato profesional para certificar a los becarios tras el periodo de prácticas.

8. Plantilla de incorporación de empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice la lista de control de incorporación, ajuste reuniones y planifique la formación con la plantilla de incorporación de empleados de ClickUp

¿Tiene dificultades para contratar becarios y realizar un seguimiento de su trayectoria? Pruebe la plantilla de incorporación de empleados de ClickUp. Cuenta con compatibilidad con listas de tareas organizadas en materia de recursos humanos, asuntos legales, seguridad, formación, software y hardware.

Esta plantilla de incorporación le permite estructurar cada ocasión, desde el uso compartido de recursos y la gestión de documentos hasta la evaluación y la certificación final.

Por qué le gustará:

Cree formularios detallados de incorporación de becarios para realizar un seguimiento preciso del progreso y el rendimiento

Personalice las listas de control de incorporación para cada becario

Establezca desencadenantes automáticos para actualizar el estado de las tareas a medida que se completa cada fase

Optimiza la contratación, la incorporación y la certificación para ofrecer una experiencia fluida y coherente tanto a los equipos como a los becarios

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH., fundadores de startups y reclutadores que desean estructurar las experiencias de incorporación de los becarios y documentar los hitos de formación para las certificaciones.

9. Plantilla de metas SMART de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifique las metas de los becarios, realice un seguimiento de ellas y cree comentarios detallados con la plantilla de metas SMART de ClickUp

La plantilla de objetivos SMART de ClickUp le ayuda a mantenerse organizado y centrado en sus metas a lo largo del programa de prácticas.

Por qué le gustará:

Realice un seguimiento de los logros de sus becarios en «Objetivos de las prácticas» para garantizar la transparencia y la retroalimentación

Califica el esfuerzo de cada tarea del 1 al 10 para priorizar las áreas de desarrollo de los becarios

Cree tarjetas de tareas con subtareas, listas de control y recursos para garantizar la claridad

Con la vista de pizarra, puede definir objetivos claros y específicos para cada becario, completando con imágenes y códigos de color para una rápida referencia

Utilice la vista Tablero para realizar un seguimiento del progreso de un vistazo y poder orientar a los becarios de forma eficaz en cada fase

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, centros de formación y reclutadores que buscan una estructura organizada para evaluar a los becarios y garantizar un proceso de certificación fluido.

📣 Opinión del cliente: Esto es lo que Karthik Itharajula, responsable de anotaciones en carscan.AI, opina sobre el uso de ClickUp: Con la ayuda de ClickUp, supervisamos diariamente el progreso de las tareas relacionadas con la productividad, y también podemos abordar todos los problemas relacionados con el estado, como pasar de «en curso» a «completar» y luego a «en revisión», para que la alta dirección pueda hacerse una idea del estado. Con la ayuda de ClickUp, supervisamos diariamente el progreso de las tareas relacionadas con la productividad, y también podemos abordar todos los problemas relacionados con el estado, como pasar de «en curso» a «completar» y luego a «en revisión», para que la alta dirección pueda hacerse una idea del estado.

10. Plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establezca objetivos para los becarios, documente el progreso e identifique los puntos fuertes clave con la plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp

¿Busca una plantilla que garantice una incorporación y un proceso de certificación fluidos para sus becarios? Pruebe la plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp. Le permite esbozar las tareas clave en las fases de 30, 60 y 90 días de las prácticas. Además, puede realizar el seguimiento de quién está a cargo, quién está asignado, la prioridad de las tareas y las fechas de vencimiento, todo en un solo lugar.

Por qué le gustará:

Elabore un plan de incorporación estructurado con objetivos claros a lo largo de las prácticas

Utilice la vista de calendario para correlacionar las tareas y adelantarse a los plazos

Guarde todos los documentos de incorporación, formación y evaluación en la pestaña Referencias

Con la vista Tablero, puede supervisar el progreso en tiempo real y mover las tareas a través de cada hito con facilidad

🔑 Ideal para: Reclutadores que buscan una herramienta para organizar las metas y la documentación de los becarios para un proceso de certificación fluido.

11. Plantilla de entrevista de salida de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Recopile los comentarios finales y los datos de rendimiento antes de emitir la certificación con la plantilla de entrevista de salida de ClicUp

Cuando llega el momento de que los becarios se marchen, tener todo organizado garantiza un proceso de emisión de certificados fluido y sin complicaciones. La plantilla de entrevista de salida de ClickUp le ofrece un formato estructurado para recopilar y almacenar todos los datos necesarios.

Esta plantilla le ayuda a crear fácilmente preguntas claras para la entrevista de salida, lo que le permitirá realizar una evaluación exhaustiva.

Por qué le gustará:

Añada páginas para incluir documentos justificativos, comentarios y referencias

Registre los ID profesionales del supervisor del becario y del responsable para una validación precisa

Inserte comentarios o vincule documentos relacionados a cada sección para mejorar el contexto

Secciones específicas para los datos del becario, los resultados del aprendizaje, la experiencia laboral, la satisfacción laboral, los comentarios y las firmas

🔑 Ideal para: Directores de RR. HH. que buscan un formato estructurado para facilitar la retroalimentación y la certificación de los becarios.

➡️ Más información: Plantillas de mapas profesionales para crear una hoja de ruta profesional clara

12. Plantilla de plan de formación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Correlacionar los objetivos de aprendizaje de los becarios y recopile comentarios con la plantilla de plan de formación de ClickUp

La plantilla del plan de formación de ClickUp le ayuda a diseñar una experiencia de aprendizaje clara y orientada a metas. Le permite esbozar los objetivos de aprendizaje, los hitos y los módulos de formación de los becarios, todo ello correlacionado con los resultados de la certificación.

Además, esta plantilla garantiza que su proceso de formación esté completado, medible y esté alineado con los criterios de certificación finales.

Por qué le gustará:

Secciones específicas para metas de formación, horarios, resumen de contenido y recursos

Convierta los objetivos de formación en tareas viables con plazos de entrega

Especifique los métodos de formación: talleres, tareas prácticas o módulos en línea

Documente los comentarios posteriores a las prácticas para agilizar la preparación del certificado

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. e instituciones de formación que desean un formato estructurado para correlacionar las metas y el éxito de los becarios con vistas a la expedición del certificado.

💡 Consejo profesional: Las herramientas basadas en IA, como ClickUp Brain, son una forma estupenda de crear certificados de prácticas personalizados. Genere una certificación profesional con detalles específicos del becario

Redacte comentarios y notas sobre las tareas del becario en un formato fácil de seguir

Genere un resumen del progreso del becario y del estado de las tareas para una rápida revisión y documentación

Elija entre varios estilos visuales, incluyendo fotográfico, anime, artístico y más

13. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de las tareas y la finalización de los becarios para evaluar el progreso con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Los becarios suelen tener que compaginar múltiples tareas. La plantilla de gestión de tareas de ClickUp facilita tanto a los becarios como a los equipos el seguimiento de sus tareas. Con vistas personalizadas predefinidas, la plantilla ayuda a realizar un seguimiento de las personas asignadas, las fechas de vencimiento y la duración estimada.

Por qué le gustará:

Incluya tarjetas de tareas detalladas para una mayor visibilidad y una consulta rápida

Utilice la función de arrastrar y soltar en la vista de calendario para un plan flexible

Defina las dependencias de las tareas para evitar retrasos y gestionar los cronogramas sin problemas

Ordene las tareas por prioridad y departamento para plan y supervisar el progreso fácilmente desde un panel central

🔑 Ideal para: Directores de RR. HH. e institutos de formación que deseen documentar las tareas de los becarios y las valoraciones de completado para emitir certificados.

14. Plantilla de hoja de asistencia de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de las horas de los becarios, supervise su disponibilidad y establezca recordatorios con la plantilla de hoja de asistencia de ClickUp

La plantilla de hoja de asistencia de ClickUp ofrece un formato estructurado para registrar y revisar fácilmente los registros de asistencia. Su formulario de asistencia personalizado le ayuda a realizar un seguimiento de si un becario ha estado presente, ha llegado tarde o ha estado de baja, manteniendo los datos claros y listos para la revisión de la certificación.

Por qué le gustará:

Registre los datos de contacto de los becarios para poder consultarlos fácilmente

Registre el tiempo registrado, el proyecto asignado, el instructor y las notas diarias de aprendizaje para un seguimiento eficiente

Establezca recordatorios flexibles para los becarios sobre sus horarios de trabajo

Sincroniza automáticamente todos los datos de entrada en los formularios con la hoja de seguimiento principal, lo que elimina la necesidad de introducir manualmente la entrada

🔑 Ideal para: Pequeños equipos y centros de formación que desean realizar el seguimiento de las horas de trabajo de los becarios para determinar su elegibilidad para obtener el certificado.

15. Plantilla de documentación de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Documente los proyectos y las tareas específicas de los becarios con la plantilla de documentación de proyectos de ClickUp

La plantilla de documentación de proyectos de ClickUp sirve tanto como herramienta de seguimiento del rendimiento como prueba de certificación, lo que hace que la documentación del proyecto sea fluida y fiable.

Le ayuda a convertir los objetivos de los becarios en hitos medibles. ¿Cómo? Con secciones específicas para los objetivos del proyecto, los antecedentes y el resumen, puede documentar claramente el rol del becario. Además, la revisión del proyecto le ayuda a evaluar su rendimiento y los resultados del aprendizaje.

Por qué le gustará:

Cree una tabla estructurada en la que se incluyan los hitos de los becarios, el jefe de equipo y los comentarios o observaciones

Cree un cronograma visual con fechas de vencimiento para cada tarea a fin de realizar un seguimiento de la productividad de los pasantes

Defina métricas clave de rendimiento para evaluar eficazmente las contribuciones de los becarios

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. e institutos de formación que deseen realizar un seguimiento de las contribuciones de los becarios a los proyectos y validar la certificación.

16. Plantilla de informe semanal de estado de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento semanal del progreso del becario con la plantilla de informe de estado semanal de ClickUp

Gestiona el rendimiento y los registros de participación de los becarios de forma fluida con la plantilla de informe de estado semanal de ClickUp. Ofrece una visión general clara de los proyectos actuales del becario, lo que facilita documentar las contribuciones y realizar un seguimiento del crecimiento a lo largo del tiempo.

También facilita las evaluaciones y ofrece compatibilidad con un proceso de certificación sin contratiempos.

Por qué le gustará:

Añada una vista previa de la lista de tareas de la próxima semana para mantener la continuidad

Personalice las tablas o añada otras nuevas para registrar métricas de rendimiento específicas

Cree subpáginas para organizar de forma clara los registros semanales de tareas a lo largo de las prácticas

Le ayuda a mantener un registro semanal del becario con detalles como la fecha límite, la fecha de finalización, el jefe de equipo y los comentarios

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, reclutadores e instituciones educativas que deseen realizar un seguimiento del rendimiento semanal de los becarios para una evaluación eficiente en el momento de la certificación.

17. Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establezca metas claras y evalúe el rendimiento de los becarios de forma exhaustiva con la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

Diseñada para evaluaciones de 360 grados, la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp le permite recopilar comentarios de sus compañeros, realizar seguimiento de los logros cuantificables y evaluar la idoneidad para la certificación, todo en un solo lugar.

Ya se trate de números de ventas, puntuaciones de satisfacción del cliente o índices de completación de tareas, esta plantilla de evaluación del rendimiento le ayuda a documentarlo todo.

Por qué le gustará:

Enumere la lista de métricas de rendimiento claras para evaluar las contribuciones de los becarios

Incluya una sección de autoevaluación para fomentar la reflexión de los becarios

Cree páginas para diferentes becarios para mantener organizadas las evaluaciones de los becarios

Agiliza el seguimiento posterior a la revisión con los becarios, lo que hace que las decisiones de recontratación sean más organizadas y eficientes

🔑 Ideal para: Pequeñas empresas e institutos de formación que necesitan una herramienta completa para evaluar el rendimiento de los becarios.

🔍 ¿Sabías que...? De media, el 53 % de los becarios aptos pasaron a ser empleados a tiempo completo en puestos de entrada.

18. Plantilla de registro de empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice las tareas, evaluaciones y registros de salida de los becarios con la plantilla de registros de empleados de ClickUp

Organizar las tareas y evaluaciones de los becarios ya no es una molestia con la plantilla de registro de empleados de ClickUp. Es su solución integral para realizar un seguimiento, gestionar y documentar cada paso del recorrido del becario.

Esta plantilla ofrece un marco estructurado para almacenar tareas, evaluaciones y detalles de salida. Las subpáginas le permiten añadir documentos esenciales como contratos de empleados, informes de progreso y mucho más, lo que facilita la gestión de las prácticas de principio a fin.

Por qué le gustará:

Registra los detalles completos, incluyendo formación, experiencia laboral, contratación y salida de la empresa

Establezca métricas de rendimiento en formato de lista de control para simplificar las evaluaciones

Añada comentarios y recomendaciones para futuras consultas o certificaciones

🔑 Ideal para: responsables de RR. HH., equipos pequeños e instituciones de formación que deseen mantener organizados los datos de los becarios.

Registre y realice un seguimiento del rendimiento de los becarios con ClickUp

Las plantillas de certificados de prácticas facilitan la inclusión de todos los detalles esenciales del recorrido de un becario en un formato estructurado.

ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, te ayuda a optimizar todo este proceso. Desde el registro de documentos y el seguimiento del rendimiento hasta la emisión de certificados que reflejan las contribuciones de los becarios, ClickUp te lo pone fácil.

Gracias a las plantillas personalizables y a las potentes funciones de seguimiento, la gestión de los registros de los becarios es muy sencilla.

No dejes que los datos dispersos provoquen errores en la certificación. Regístrate hoy mismo en ClickUp para simplificar el proceso de documentación de tus prácticas.