Los 12 mejores generadores de cronogramas con IA para proyectos en 2025

Los generadores de cronogramas con IA no solo crean cronogramas, sino que los ajustan cuando las cosas cambian.

¿Se han modificado los plazos? ¿Han cambiado las dependencias? La herramienta se adapta automáticamente, por lo que todo el equipo permanece sincronizado sin necesidad de actualizaciones manuales constantes.

Si sus cronogramas han sido un punto débil, este es un buen lugar para empezar.

Esta guía desglosa lo que es importante a la hora de elegir un generador de cronogramas con IA y algunas herramientas destacadas que hacen que la planificación de proyectos resulte menos caótica.

Hemos elaborado una tabla comparativa rápida para ayudarte a detectar las diferencias de un vistazo. A continuación, te ofrecemos un desglose completar. 📋

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Cronogramas de proyecto codificados por color, ClickUp Brain, diagrama de Gantt, pizarra y tareas. Lo mejor para convertir cronogramas en flujos de trabajo prácticos con IA. Plan Free disponible; precios personalizados para empresas. Generador de cronogramas con IA de Venngage Plantillas personalizables, generación de texto alternativo, verificadores de contraste. Iconos. Lo mejor para transformar datos en cronogramas. Gratis; planes de pago desde 19 $/usuario/mes. MyLens IA Múltiples entradas, integración con Hojas de cálculo de Google y Excel, extensión de Chrome. Ideal para convertir documentos complejos en cronogramas interactivos. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 20 $ al mes por usuario. Preceden Búsqueda integrada, 4600 iconos y control de privacidad. Lo mejor para crear cronogramas profesionales. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 25 $ al mes por usuario. Generador de infografías de cronogramas con IA de Piktochart Editor de arrastrar y soltar, creación de cronogramas con tecnología de IA. Ideal para transformar información compleja en narrativas. Gratis; los planes de pago empiezan desde 29 $ al mes por usuario. MyMap. Creador de cronogramas con IA Barra de herramientas integrada, exportación de cronogramas en resolución 4K. Lo mejor para crear cronogramas profesionales para la planificación de proyectos. Gratis, gratuito/a; precios personalizados. Edraw. Creador de cronogramas con IA Chatbot integrado, 210 tipos de dibujos, importación desde Visio, Word y Excel. Lo mejor para convertir texto en cronogramas Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 7,9 $ al mes por usuario. ChronoZoom Narrativa global, herramienta de autor. Lo mejor para visualizar la historia Free ClioVis Modo de presentación, geoetiquetado e importación de imágenes de Wikimedia Commons. Lo mejor para visualizar conexiones (a internet) Gratis; los planes de pago empiezan desde 6,99 $ al mes por usuario. IA Graph Maker Cronogramas impulsados por IA, exporta cronogramas en formatos como PNG, SVG y Mermaid. Lo mejor para crear cronogramas estructurados Gratis; los planes de pago empiezan desde 5 $ al mes por usuario. Tiki‑Toki Vista de cronograma en 3D, 4 opciones de vista e integración con YouTube y Vimeo. La mejor para crear un cronograma interactivo en 3D. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 9,5 $ al mes por usuario. CallidusAI Cronogramas Investigación basada en IA, complemento para Microsoft Word y cifrado AES de 256 bits. Ideal para plataformas jurídicas que desean automatizar la investigación jurídica. Los planes de pago comienzan desde 149 $ al mes por usuario.

¿Qué debe buscar en los generadores de cronogramas con IA?

Un buen generador de cronogramas con IA te ayuda a correlacionar tareas y dependencias en cuestión de minutos. Simplifica tu flujo de trabajo y no añade más capas de trabajo.

Estas son algunas de las funciones clave que debe buscar:

Empieza rápidamente: selección un generador de cronogramas con IA que sea fácil de aprender y no requiera horas de ajuste o aprendizaje.

Personaliza tu cronograma: personaliza personaliza el cronograma de tu proyecto con los color, logotipos y preferencias de diseño de tu marca para que todo resulte familiar y acorde con la imagen de marca.

Conecta tus herramientas existentes: integra plataformas como Google Calendar o Outlook para mantener todo sincronizado.

Aproveche las sugerencias inteligentes: deje que la IA le recomiende la duración de las tareas, asigne recursos y establezca hitos basándose en sus aportaciones.

Cambia entre vistas: muévete entre diagramas de (diagrama de) Gantt, tableros Kanban o diseños de calendario, según cómo prefiera trabajar tu equipo.

Sigue el progreso en tiempo real: genera informes en tiempo real para supervisar el proceso de completación de las tareas y detectar los cuellos de botella con antelación.

Los mejores generadores de cronogramas con IA

Aquí tienes algunas herramientas diseñadas para simplificar el plan, adaptarse a los cambios y ayudar a tu equipo a mantener reuniones a tiempo de forma eficaz sin prisas de última hora.

ClickUp (la mejor para convertir cronogramas en flujos de trabajo prácticos con IA)

Cuando se trata de gestionar cronogramas, ClickUp ayuda a crear planos críticos que mantienen a su equipo centrado en los plazos y los hitos clave.

En el centro se encuentra ClickUp Brain + ClickUp Calendario, que aporta inteligencia en tiempo real a cada paso de su proyecto.

En conjunto, estas herramientas analizan las notas de tus reuniones, los hilos de chat y los datos de los proyectos para generar y mantener un cronograma realista con tareas de ClickUp rastreables en tu calendario. Cuando cambian las prioridades, la IA ajusta automáticamente tu calendario.

Por ejemplo, en un proyecto de rediseño de un sitio web, la vista de cronograma de ClickUp le permite programar tareas visualmente, establecer dependencias y ajustar las fechas de inicio o de finalización con controles intuitivos de arrastrar y soltar. Puede agrupar las tareas por persona asignada o por prioridad, lo que facilita detectar conflictos de recursos o cuellos de botella y reasignar el trabajo según sea necesario.

Las múltiples vistas de ClickUp, que incluyen Lista, Tablero (Kanban), (diagrama de) Gantt, Calendario y Cronograma, permiten a las diferentes partes interesadas realizar un seguimiento del progreso de la forma que mejor se adapte a su flujo de trabajo, ya sea un diseñador que gestiona tareas creativas o un gestor de proyectos que analiza la ruta crítica.

Mientras tú te centras en la estrategia, Brain mantiene el progreso, adapta las prioridades y llena los vacíos, todo ello en tiempo real y con el contexto completo de todos tus flujos de trabajo.

Obtenga sugerencias sobre cronogramas de tareas y cree gráficos (diagrama de) Gantt en ClickUp con ClickUp Brain.

Cuando se combinan con los diagramas de Gantt de ClickUp, estas líneas de tiempo generadas por IA se convierten en hojas de ruta visuales interactivas. Puede arrastrar y ajustar tareas, ampliar duraciones, establecer dependencias y ver el progreso en una interfaz clara e intuitiva. A medida que avanzan las tareas, la línea de tiempo se actualiza automáticamente para mantener a todo el equipo alineado con una vista en tiempo real de lo que debe suceder a continuación.

Planifica, programa y realiza un seguimiento del trabajo a lo largo del tiempo con claridad y facilidad en la vista de (diagrama de) Gantt de ClickUp.

Para visualizar fácilmente los obstáculos, las relaciones de dependencia impiden que los miembros del equipo comiencen una tarea antes de que se haya completado la tarea previa.

Las mejores funciones de ClickUp:

Gestión de tareas: Crea, establece conexión y automatiza tareas que se sincronizan con tus documentos, chats y pizarras utilizando Crea, establece conexión y automatiza tareas que se sincronizan con tus documentos, chats y pizarras utilizando Tarea de ClickUp

Inicie conversaciones que impulsen la acción: cree canales, envíe mensajes y convierta los hilos de chat en tareas, todo ello dentro de su entorno de trabajo con ClickUp Chat

Pizarras digitales: correlaciona tus ideas, conéctalas con tareas y convierte tus garabatos en estrategias con correlaciona tus ideas, conéctalas con tareas y convierte tus garabatos en estrategias con ClickUp Whiteboard

Marca los hitos clave: convierte las tareas clave en hitos para destacar lanzamientos de productos, entregas o puntos de control críticos con convierte las tareas clave en hitos para destacar lanzamientos de productos, entregas o puntos de control críticos con ClickUp Milestones

Manténgase al día con los plazos: realice un seguimiento de las horas desde cualquier dispositivo, enlace el tiempo a las tareas y compare el tiempo registrado con la duración estimada con realice un seguimiento de las horas desde cualquier dispositivo, enlace el tiempo a las tareas y compare el tiempo registrado con la duración estimada con ClickUp Time Tracking , para que su equipo siempre sepa si va al día o se está retrasando.

Cambie de perspectiva al instante: desde la lista al calendario o al diagrama de Gantt, puede alternar entre las diferentes vistas para organizar, realizar un seguimiento y gestionar el trabajo desde todos los ángulos con las más de 15 vistas personalizadas de ClickUp

Límites de ClickUp

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios sin una orientación clara.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo bien que funciona todo en conjunto. La combinación de chat, pizarra y espacios nos permite intercambiar ideas, asignar tareas y realizar un seguimiento del trabajo, todo en un solo lugar. Es flexible, visual y altamente personalizable, perfecto para gestionar múltiples equipos y proyectos en diferentes departamentos.

🤖 Dato curioso: los usuarios de ClickUp Brain ahorran 1,1 días a la semana. No se trata solo de «unas pocas horas». Es tiempo suficiente para ver toda una temporada de Stranger Things o, por fin, terminar ese proyecto paralelo.

2. Generador de cronogramas con IA de Venngage (el mejor para transformar datos en cronogramas)

a través de Venngage

¿Tienes datos, fechas y un plazo? Venngage te ayuda a crear cronogramas con un aspecto impecable y fáciles de seguir sin tener que preocuparte por el formato.

Solo tienes que introducir una indicación en la IA y esta te mostrará tus hitos en cuestión de segundos.

La plataforma está diseñada para la comunicación visual, no solo para la gestión de proyectos. Esto la hace ideal para transformar informes con mucho texto, datos históricos o mapas de procesos internos en recursos visuales de calidad profesional, como infografías.

Desde informes sin ánimo de lucro hasta fases de plan hospitalario, las plantillas diversas y altamente personalizables te garantizan que puedas mantener la estética de tu marca. Fundamentalmente, Venngage se centra en la accesibilidad, ofreciendo funciones como la generación de texto alternativo y comprobaciones de contraste de diseño, lo que garantiza que cada infografía sea clara, conforme y tenga impacto para un público más amplio.

Las mejores funciones del generador de cronogramas con IA de Venngage

Elige entre más de 10 000 iconos, ilustraciones e imágenes para dar vida a tu cronograma.

Comparte cronogramas a través de un enlace privado o expórtalos como imagen, PDF o PowerPoint.

Accede a fotos de archivo de alta calidad directamente desde Pixabay y Pexels dentro del editor.

Límites del generador de cronogramas con IA de Venngage

Los cronogramas no se actualizan automáticamente con los cambios en el progreso del proyecto, por lo que son más adecuados para contar historias que para planear proyectos en tiempo real.

Precios del generador de cronogramas con IA de Venngage

Free

Premium : 19 $ al mes por usuario.

Empresa : 49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del generador de líneas de tiempo con IA de Venngage

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el generador de cronogramas con IA de Venngage?

Aquí tienes una reseña de G2:

Por último, tenemos una herramienta diseñada para que los aficionados puedan crear gráficos atractivos. La interfaz de usuario interactiva de la plataforma hace que sea muy fácil para cualquiera utilizar esta herramienta. Con montones de plantillas y excelentes gráficos, Venngage se distingue de sus competidores.

3. MyLens IA (la mejor para convertir documentos complejos en cronogramas interactivos)

a través de MyLens IA

MyLens IA extrae automáticamente las fechas y los eventos clave de tus documentos y los organiza en un cronograma claro y editable.

Identifica los hitos importantes del proyecto, los ordena correctamente y le ayuda a controlar la gestión del tiempo del proyecto sin necesidad de realizar tareas manuales. Esta herramienta de IA también le permite añadir medios, ajustar rótulos y exportar su cronograma como infografía, diapositiva de presentación o elemento visual.

La extensión de Chrome mejora aún más su utilidad al permitir a los usuarios resumir y convertir al instante el contenido web en formatos visuales sobre la marcha.

Las mejores funciones de MyLens IA

Extraiga fechas y hitos de archivos PDF, CSV/Excel, imágenes y páginas web.

Importa datos sin problemas mediante integraciones con Hojas de cálculo de Google y Microsoft Excel.

Utiliza la extensión de Chrome para extraer contenido de sitios web o vídeos de YouTube y convertirlo en líneas de tiempo visuales.

Límites del generador de cronogramas con IA MyLens

El rendimiento de la herramienta depende de que los datos introducidos sean claros y estén bien estructurados. Los datos introducidos que sean deficientes o ambiguos pueden degradar significativamente la calidad del resultado.

Precios del generador de cronogramas con IA MyLens

Free

Pro : 20 $ al mes por usuario

Crecimiento : 200 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MyLens IA Cronograma Generator

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MyLens IA?

Aquí tienes una reseña de Product Hunt:

¡Genial! Muy interesante, he probado algunas cronogramas impresionantes con esta herramienta. Todo funciona a la perfección. Si proporcionas más explicaciones, los resultados serán aún mejores.

4. Preceden (la mejor para crear cronogramas profesionales)

vía Preceden

Preceden le ayuda a convertir planes complejos en cronogramas claros, sin el lío de las hojas de cálculo o las pesadas herramientas de proyectos. Es ideal para equipos que necesitan visualizar hitos entre departamentos, alinear rápidamente a las partes interesadas o presentar cronogramas en contratos, presentaciones o informes.

Puede crear cronogramas manualmente o generarlos con IA, y luego personalizados todo, desde capas y seguimiento del progreso hasta temas y formatos de exportación.

Para usuarios avanzados, admite dependencias, lo que permite que un evento comience automáticamente cuando otro finaliza, lo que minimiza los ajustes manuales cuando los planes cambian. También cuenta con un editor masivo para la entrada rápida de datos y puede procesar duraciones (por ejemplo, introducir «3 semanas» y dejar que el software calcule la fecha de finalización), lo que proporciona un nivel de detalle que a menudo solo se encuentra en el software de gestión de proyectos de alta gama.

Las mejores funciones de Preceden

Introduce eventos en múltiples formatos para la fecha, la hora y la duración.

Elige entre una biblioteca de 4600 iconos para representar diversos eventos.

Controle la visibilidad del cronograma haciéndolo público, privado, protegido con contraseña o mediante uso compartido a través de una URL secreta.

Límites de Preceden

No muestra claramente la relación entre eventos y subeventos, lo que dificulta la comprensión de cronogramas complejos.

Precios de Preceden

Free

Básico : 25 $ al mes por usuario.

Pro: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Preceden

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Preceden?

Aquí tienes una reseña de G2:

Preceden le ayuda a supervisar proyectos individuales mediante la creación de un calendario en tiempo real para cada una de sus tareas. El curso de los eventos es realmente impecable y perfecto.

📮 ClickUp Insight: Uno de cada cinco empleados afirma que el simple hecho de saber cuándo se tomarán las decisiones les ayudaría a hacer el trabajo más rápido. Sin embargo, en el ajetreo de un día ocupado, la comunicación de los cronogramas a menudo se queda en el olvido. Ahí es donde ClickUp Brain da el paso. Actuando como su copiloto de trabajo impulsado por IA, recopila automáticamente las actualizaciones de tareas, hilos y documentos, y le ofrece resúmenes diarios, informes de decisiones y comentarios resumidos. Por no tener que perseguir nunca más a las personas (ni a la información). 💨

5. Piktochart IA Cronograma Infographic Generator (la mejor para transformar información compleja en narrativas)

a través de Piktochart IA

Piktochart IA hace que la creación de cronogramas sea rápida, impresionante y muy sencilla, incluso si no eres diseñador. Solo tienes que describir tu idea en una frase y, en cuestión de segundos, transformará tu contenido en una infografía con cronograma.

Te ayudan a correlacionar los hitos de los proyectos, a diseñar la trayectoria de una empresa o a visualizar eventos históricos. El editor te permite modificar el diseño, añadir iconos o archivos multimedia y mantener la coherencia con la marca gracias a su biblioteca de herramientas de diseño.

A continuación, puede exportar su cronograma como imagen o PDF y compartirlo con solo un clic. Su función AI Outline analiza de forma inteligente el texto pegado o los documentos cargados (PDF, DOCX) para crear una estructura clara y lógica antes de que comience el proceso de diseño, lo que garantiza que el resultado final del cronograma esté organizado y sea legible.

Las mejores funciones del generador de infografías de cronogramas con IA de Piktochart

Crea cronogramas a partir de cualquier indicación describiendo tu idea en 120 caracteres o menos.

Reorganiza eventos, añade hitos y personaliza el diseño con un editor de arrastrar y soltar.

Colabora con hasta 3 miembros del equipo en el plan Free para facilitar el trabajo en equipo.

Límites del generador de infografías de cronogramas con IA de Piktochart

Las descargas tienen un límite al formato PNG si tienes el plan gratuito o Pro.

Precios del generador de infografías de cronogramas con IA de Piktochart

Free

Pr0 : 29 $ al mes por usuario

Empresa : 49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del generador de infografías de cronogramas con IA Piktochart

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el generador de infografías de cronogramas con IA de Piktochart?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

¡Mi experiencia con Piktochart ha sido fantástica! Ha agilizado mucho mi flujo de trabajo, y las herramientas de IA son un sueño para cualquiera que quiera crear informes, infografías y presentaciones atractivos sin necesidad de tener conocimientos avanzados de diseño.

6. MyMap. IA Timeline Maker (ideal para crear líneas de tiempo profesionales para la planificación de proyectos)

a través de MyMap.IA

MyMap. IA hace que convertir ideas en imágenes sea tan fácil como mantener una conversación. Solo tienes que decirle en qué estás trabajando, ya sea un plan de proyecto, apuntes de clase o una estrategia de contenido, y generará al instante diagramas de flujo, mapas mentales, matrices o incluso presentaciones completas.

A diferencia de otras herramientas, MyMap extrae el contexto de múltiples fuentes.

Pega archivos PDF, añade un enlace o deja que busque en la web en tiempo real; reunirá la información clave en una imagen clara y editable.

Su interfaz de chat nativa de IA combina la capacidad de procesar múltiples formatos de entrada (archivos, URL, texto) con búsquedas web en tiempo real en Google/Bing. Esto significa que puede pedirle que genere un plan para un evento actual o un tema de tendencia, y la IA extraerá el contexto más reciente de la web para crear la línea de tiempo, lo que la hace ideal para estrategias de contenido de rápida evolución o análisis competitivos.

MyMap. Las mejores funciones de IA Cronograma Maker

Guarda los cronogramas como imágenes o archivos PDF, o comparta enlaces con el equipo.

Utiliza la barra de herramientas integrada para cambiar al modo de presentación y mostrar tu trabajo durante las reuniones.

Exporta cronogramas como imágenes de alta calidad, incluida la resolución 4K.

MyMap. Límites del generador de cronogramas con IA

El plan básico solo incluye un límite en la posibilidad de subir un archivo (adecuado para un uso ocasional). Actualiza a un plan de pago para disfrutar de más funciones.

MyMap. Precios de IA Cronograma Maker

(versión de) prueba gratis

Precios personalizados

MyMap. Valoraciones y reseñas de AI Timeline Maker

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. Edraw. IA Cronograma Maker (la mejor para convertir texto en cronogramas)

a través de Edraw.IA

Edraw. IA te ayuda a crear cronogramas profesionales con su chatbot integrado, que genera indicaciones para ti. Una vez que tu cronograma esté listo, puedes mejorarlo arrastrando y soltando símbolos e iconos de la sección Clipart y ajustando los diseños con el panel Canvas de la derecha.

Edraw. Las mejores funciones de IA Cronograma Maker

Elige entre más de 210 tipos de dibujos, desde mapas mentales hasta diagramas de flujo, para crear contenido diverso.

Importe archivos de Excel, Word y Visio para convertir los datos en cronogramas organizados.

El trabajo funciona a la perfección en múltiples plataformas, incluyendo Windows, macOS y dispositivos móviles.

Edraw. Limitaciones de IA Cronograma Maker

Edraw. IA es una aplicación basada exclusivamente en la nube.

Edraw. Precios de IA Cronograma Maker

Free

Pro : 7,9 $ al mes por usuario.

Ilimitado: 9,9 $ al mes por usuario.

Edraw. Valoraciones y reseñas de AI Timeline Maker

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Edraw. IA Cronograma Maker?

Aquí tienes una reseña de Product Hunt:

Edraw. IA ha supuesto un gran cambio para mí, ya que me permite la creación de cronogramas visuales de proyectos. Con sus plantillas de diagramas de flujo y diagrama de Gantt, puedo asignar tareas de forma eficiente, realizar un seguimiento de los plazos y supervisar el progreso.

8. ChronoZoom (la mejor para visualizar la historia)

a través de ChronoZoom

ChronoZoom no es la típica herramienta de cronogramas para proyectos, sino que está diseñada para contar historias con una visión global.

Su base es la tecnología de zoom profundo Seadragon, desarrollada en Windows Azure, que permite a los usuarios hacer zoom en escalas de tiempo enormes, desde el Big Bang hasta la actualidad (un factor de zoom de casi 5 billones), sin ningún retraso, lo que la convierte en una potente herramienta de visualización para la investigación de la Gran Historia y la narración interdisciplinaria.

Para los equipos B2B SaaS, se trata de una herramienta creativa de correlación temporal que permite trazar la evolución de su sector, las funciones de sus productos o las necesidades de sus clientes. Piense en presentaciones o contenido de gran impacto en los que quiera sorprender con el contexto, como mostrar cómo las herramientas de soporte basadas en IA se han vuelto inevitables tras décadas de sistemas de tickets poco eficaces.

Las mejores funciones de ChronoZoom

Utiliza una herramienta de autoría para crear cronogramas históricos que cuenten historias interdisciplinarias.

Conecta eventos, tendencias y temas a lo largo del tiempo utilizando conocimientos de diferentes campos.

Explora múltiples perspectivas a través de cronogramas ya preparados, medios de comunicación y recursos seleccionados.

Límites de ChronoZoom

La interfaz de usuario parece anticuada y poco intuitiva, lo que puede ralentizar la experiencia del usuario.

Precios de ChronoZoom

Free

Valoraciones y reseñas de ChronoZoom

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChronoZoom?

Aquí tienes una reseña de Edutopic:

ChronoZoom da vida a la historia. No sabría decirte cuántos estudiantes me han dicho que antes siempre les parecía aburrida la historia. Ahora les parece lógica. Ven cómo encajan los diferentes aspectos del pasado.

9. ClioVis (la mejor para visualizar conexiones)

a través de ClioVis

ClioVis combina líneas de tiempo interactivas, mapas de historias y mapas mentales para ayudarte a visualizar cómo las ideas, los eventos y las personas se conectan a lo largo del tiempo.

¿Quiere mostrar la causa y el efecto?

Puede codificar por color los eventos, establecer conexiones entre ellos e incluso citar sus fuentes primarias o secundarias directamente dentro de la plataforma.

Permite a los usuarios avanzados (como los que escriben tesis doctorales o realizan investigaciones a largo plazo) reunir y visualizar conexiones y relaciones entre personas, eventos y conceptos a lo largo del tiempo, en lugar de limitarse a correlacionar cuándo ocurrieron. Este enfoque en el modelado de relaciones es esencial para los investigadores y genealogistas que buscan descubrir y justificar la causalidad y las conexiones dentro de grandes conjuntos de datos.

Las mejores funciones de ClioVis

Presente los cronogramas utilizando el modo de presentación integrado de ClioVis, sin necesidad de PowerPoint o Prezi.

Añada geoetiquetas colocando marcadores en los mapas o cargando mapas personalizados.

Sube imágenes y audio, o importa elementos visuales directamente desde Wikimedia Commons y otras fuentes.

Límites de ClioVis

Solo ofrece compatibilidad con URL de imágenes, que suelen terminar en .jpg o .png.

Precios de ClioVis

Free

Premium : 6,99 $ al mes.

Corporación : Precios personalizados

Grupos: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ClioVis

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. IA Graph Maker Cronograma (la mejor para crear cronogramas estructurados)

a través de /IA Graph Maker

AI Graph Maker te permite crear automáticamente líneas de tiempo con IA y organizar eventos en orden cronológico. Ya sea que estés trabajando en proyectos educativos, planificación personal o gestión de proyectos, esta herramienta te ayuda a crear líneas de tiempo claras y profesionales.

Todo lo que tienes que hacer es introducir manualmente los eventos clave o cargar un archivo. La función «Generar con IA» se encarga del resto. A continuación, puedes personalizar el cronograma ajustando los color, las fuentes, el diseño y el contenido.

Las mejores funciones de AI Graph Maker

Exporta cronogramas en formato PNG, SVG y Mermaid para un uso compartido fácil.

Diseño personalizado, contenido y elementos de diseño sin esfuerzo.

El diseño visual estructurado hace que los cronogramas sean fáciles de leer y seguir.

Límites de AI Graph Maker

Aunque puedes hacer uso compartido de los archivos exportados, no hay colaboración en tiempo real ni compatibilidad para comentarios.

Precios de IA Graph Maker

Free

Afición: 5 $ al mes

Valoración y reseñas de AI Graph Maker

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

11. Tiki‑Toki (la mejor para crear cronogramas interactivos en 3D)

a través de Tiki-Toki

Tiki-Toki no es solo otro creador de líneas de tiempo, es donde el diseño atractivo se reúne con una potente funcionalidad. Su función destacada? Una vista de línea de tiempo en 3D giratoria que le da a su proyecto una sensación dinámica, casi cinematográfica.

Admite cuatro opciones de visualización diferentes además de la vista estándar en espiral 3D (incluida una función de «alejar» para evitar el desorden), lo que, combinado con su perfecta integración con vídeos de YouTube y Vimeo, permite la creación de cronogramas multimodales inmersivos que son muy eficaces para fines educativos y de presentación de proyectos.

Tanto si quieres mostrar los hitos de tu empresa como si estás creando un proyecto histórico para clase, Tiki-Toki te ayuda a convertir fechas estáticas en una historia interactiva que atraerá la atención de tus lectores.

Las mejores funciones de Tiki-Toki

Cree cronogramas inmersivos en 3D con zoom, control del tamaño del panel y ajustes direccionales.

Añada imágenes, vídeos y audio para disfrutar de una experiencia multimedia enriquecida.

Código los eventos por color y organícelos por categorías para mayor claridad.

Incrusta cronogramas en tu blog o sitio web (con planes premium).

Límites de Tiki-Toki

La aplicación de escritorio no se puede utilizar para crear líneas de tiempo basadas en la web.

Precios de Tiki-Toki

Free

Profesor : 150 $ al año

Bronce : 9,50 $ al mes.

Plata: 25 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Tiki-Toki

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

12. CallidusAI Cronogramas (la mejor para plataformas jurídicas que desean automatizar la investigación jurídica)

a través de CallidusAI

CallidusAI está diseñado específicamente para abogados que se ocupan de litigios complejos. Extrae automáticamente los datos y fechas clave de sus documentos y los organiza en cronogramas claros que se integran perfectamente en los memorandos de los casos, las declaraciones de hechos o los informes.

¿Lo mejor? Su función AI Timelines está integrada en un sistema más amplio que realiza comprobaciones anti-alucinaciones patentadas para garantizar un 0 % de alucinaciones en los nombres de los casos en sus resultados de investigación jurídica. Está diseñado para generar documentos de calidad profesional que son nativos de Word e incluye una función de redlining que se puede entrenar con la guía de estilo propia de la empresa, yendo mucho más allá de una simple herramienta de extracción de fechas para litigios.

La herramienta actúa esencialmente como un asistente legal completo, ayudándole a redactar memorandos de investigación jurídica, revisar contratos, examinar documentos de descubrimiento y corregir con múltiples perspectivas.

Las mejores funciones de CallidusAI

Genere automáticamente cronogramas de litigios directamente a partir de los archivos de casos cargados.

Redacta memorandos legales de 20 a 30 página en 10 minutos, con todas las citas y el formato adecuados.

Revise y compare contratos 10 veces más rápido utilizando su propia guía de estilo.

Utilice el complemento de Microsoft Word para integrar cronogramas, notas y mucho más.

Límites de CallidusAI

El módulo General Legal no incluye funciones de redacción de documentos.

Precios de CallidusAI

Individual : 149 $ al mes por usuario

Estándar : 249 $ al mes por usuario

Premium: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de CallidusAI

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

