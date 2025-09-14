las 10 mejores herramientas de IA para la entrada de datos que ofrecen automatización de su flujo de trabajo

La entrada manual de datos no es el trabajo soñado por nadie. Copiar facturas, registrar resultados de encuestas, actualizar hojas de cálculo... Es un proceso lento y repetitivo. Y un solo error tipográfico puede provocar el caos.

Si sus días parecen un bucle interminable de copiar y pegar, es hora de pedir refuerzos.

Las herramientas de IA para la entrada de datos están diseñadas para realizar las tareas más tediosas. Extraen, limpian, validan y organizan su información, mientras usted se centra en el trabajo que realmente marca la diferencia.

En esta lista, hemos recopilado las mejores herramientas para automatizar los flujos de trabajo de introducción de datos. ¿Dirige una pequeña empresa o gestiona un equipo? ¿O tal vez simplemente le gustan los flujos de trabajo limpios? En cualquier caso, estas herramientas de IA para la introducción automatizada de datos le ayudarán a ahorrar tiempo.

¿Listo para la reunión con tus nuevos ayudantes para el procesamiento de datos?

dato curioso: *Deutsche Bank utilizó en su día la automatización robótica de procesos (RPA) para procesar más de 500 000 transacciones al año, con una precisión de datos del 99 % y sin pausas para el café. Es un verdadero recordatorio de que, cuando los bots se encargan de las tareas aburridas, los humanos pueden centrarse en trabajos de mayor valor.

¿Está listo para dejar que los bots entrenados se encarguen de sus operaciones de entrada de datos? Aquí tiene un resumen rápido de las mejores herramientas de automatización de IA para que pueda elegir su compañero digital con confianza.

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Flujos de trabajo de tareas y entrada de datos impulsados por IA. Función Talk-to-Text para la entrada de datos por voz Entrada de datos con IA + vista Tabla + automatización Plan Free Forever para siempre disponible; personalizaciones para corporaciones Nanonets Procesamiento inteligente de documentos Aprende automáticamente los diseños de los documentos Gratis con 200 $ en créditos; precios personalizados Docsumo Extracción de facturas y recibos Precisión a nivel de línea de elemento de artículo Los planes de pago comienzan en 149 $ al mes Rossum Conversión de correo electrónico a datos Análisis de correo electrónico con tecnología de IA El precio comienza en 1500 $ al año Nintex RPA RPA de la corporación y automatización de la entrada de datos Generador de procesos robóticos de arrastrar y soltar Versión de prueba gratuita disponible; precios personalizados según el uso Jotform Captura de datos basada en formularios Formularios mejorados con IA y lógica condicional Plan Free; planes de pago desde 39 $ al mes Typeform Recopilación de datos basada en formularios conversacionales Saltos lógicos y flujo de encuesta de IA Plan Free con respuestas con límite; planes de pago desde 25 $ al mes Zapier Automatización del flujo de trabajo entre aplicaciones Automatización multiaplicación sin código Plan Free con límites de tareas; planes de pago desde 22,81 $ al mes Explorar IA Extracción de datos web «Robots» preconfigurados para la captura de datos Plan Free disponible; planes de pago desde 48 $ al mes OpenRefine Limpieza y transformación de datos Limpieza masiva con navegación por facetas Herramienta totalmente gratis, gratuita y de código abierto

Elegir el software de entrada de datos automatizada adecuado significa encontrar uno que se adapte al ritmo, la precisión y el estilo de flujo de trabajo de su equipo. Esto es lo que debe priorizar:

Extracción automatizada de datos para extraer información de formularios, archivos PDF y correos electrónicos con una configuración mínima, manteniendo la integridad de los datos

Reducción de errores y validación en las tareas de procesamiento de datos para ayudarle a detectar errores antes de que afecten a su trabajo

Integración de flujos de trabajo personalizados para mantener sincronizados sus sistemas existentes, como el CRM, las hojas de cálculo o las herramientas de proyecto

Escalabilidad que garantiza que pueda procesar grandes volúmenes sin ralentizar sus capacidades de procesamiento de datos

Experiencia de usuario que permite a su equipo ponerse manos a la obra rápidamente sin necesidad de pasar por una curva de aprendizaje

👀 ¿Sabías que hay varias formas de automatizar la entrada de datos? Cada una resuelve un problema diferente. Estas son algunas de ellas: Las herramientas de automatización basadas en formularios, como Jotform o Typeform, ayudan a recopilar datos estructurados en el origen

Las herramientas de extracción de datos de documentos, como Docsumo o Nanonets, escanean facturas, recibos y archivos PDF mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer automáticamente los campos clave

El análisis de correo electrónico (como Rossum) captura datos tanto del cuerpo del mensaje como de los adjuntos

Las herramientas de extracción web, como Browse AI, extraen información en tiempo real de los sitios web Y herramientas como ClickUp se encargan de todo, desde la simple introducción, extracción y validación de datos hasta la automatización completa del flujo de trabajo. Mantiene tus datos sincronizados entre hojas de cálculo, CRM y tableros de tareas sin necesidad de introducirlos manualmente.

Ahora viene lo bueno. A continuación encontrará todo lo que necesita saber sobre las soluciones de entrada de datos más inteligentes que le ayudarán a mejorar su trabajo en este ámbito.

1. ClickUp (la mejor opción para integrar la gestión de tareas basada en IA con los flujos de trabajo de entrada de datos)

Automatice la entrada de datos con ClickUp Configure tareas de automatización complejas para la validación diaria, semanal o mensual de datos con ClickUp

La entrada de datos no consiste solo en recopilar información, sino en garantizar que llegue a las manos adecuadas, se procese rápidamente y se mantenga organizada en múltiples flujos de trabajo.

Pero cuando se acumulan los envíos o se rompe la coordinación del equipo, los pequeños errores pueden provocar grandes retrasos.

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, transforma la entrada manual de datos en un flujo inteligente y automatizado optimizado para la productividad.

Automatizaciones de ClickUp

¿Desea eliminar la introducción manual repetitiva de datos mediante la configuración de desencadenantes y acciones? Instancia, podría crear tareas de introducción de datos cuando se reciban nuevos datos, actualizar estados, asignar miembros del equipo o generar tareas periódicas para la introducción rutinaria de datos.

ClickUp Automatización le libera del trabajo pesado.

Configure desencadenantes basados en reglas para asignar tareas automáticamente, actualizar estados y notificar a las partes interesadas cuando se envíen nuevos datos con ClickUp Automatización

He aquí un ejemplo de un proceso de automatización. Cuando un cliente rellena un formulario de solicitud, ClickUp puede crear automáticamente una tarea, asignarla al compañero de equipo adecuado, cambiar la prioridad de la tarea e incluso enviar un correo electrónico de seguimiento, todo ello sin intervención humana.

Es perfecto para jefes de operaciones, equipos de incorporación de clientes y administradores que gestionan grandes volúmenes de solicitudes.

Puede adaptar ClickUp a sus flujos de trabajo únicos añadiendo campos personalizados, configurando reglas de validación y diseñando plantillas para necesidades específicas de entrada de datos. Solo tiene que establecer las reglas y él se encargará de todo en segundo plano.

Agentes de piloto automático de ClickUp Para los equipos que manejan datos de entrada, también puede utilizar ClickUp Autopilot Agents, que se adapta a los cambios en su entorno de trabajo y actúa de forma autónoma según las instrucciones proporcionadas. Estos agentes se pueden configurar utilizando opciones predefinidas o un generador sin código para agentes personalizados. Estas automatizaciones no solo reducen los errores humanos, sino que también liberan un tiempo valioso para realizar análisis y tomar decisiones de mayor nivel, al tiempo que mantienen interacciones coherentes. Vea el vídeo a continuación para obtener más información:

ClickUp Brain

Las automatizaciones se potencian con IA. Puede crear sus propias automatizaciones personalizadas simplemente indicando a ClickUp Brain lo que desea automatizar en lenguaje sencillo. Este configurará todo por usted en cualquier espacio, carpeta o lista.

Utilice ClickUp Brain para generar automáticamente descripciones de tareas, correos electrónicos de seguimiento o etiquetas de prioridad a partir de entradas de datos no estructuradas

ClickUp Brain actúa básicamente como su asistente inteligente, capaz de extraer datos de documentos (incluidos archivos PDF mediante integraciones OCR inteligentes), generar tareas a partir de notas de reuniones, resumir archivos y responder preguntas contextuales sobre su entorno de trabajo en tiempo real.

¿Quiere garantizar una alta calidad e integridad de los datos a lo largo de todo el proceso? Pruebe las indicaciones basadas en IA para generar plantillas de hojas de cálculo estructuradas, automatizar la extracción de datos e implementar mecanismos de comprobación de errores.

Brain reduce drásticamente la entrada manual de datos, minimiza los errores y garantiza que los datos estén siempre actualizados y sean precisos.

Puede realizar absolutamente cualquier tarea de entrada de datos utilizando la IA en ClickUp, ya sea el procesamiento de facturas, las actualizaciones de CRM, la gestión de bases de datos o el procesamiento de pedidos.

ClickUp no es solo tu entorno de trabajo preferido para el control, sino también para la claridad.

Vista Tabla de ClickUp

Si echas de menos Excel para la visualización de datos, prueba ClickUp vista Tabla. Imita la interfaz familiar de las hojas de cálculo, pero facilita la revisión, edición y actualización de datos estructurados.

Gestión de entradas de datos de gran volumen en un diseño estructurado en el que cada fila representa una tarea ejecutable con la vista Tabla de ClickUp

Cada tarea se muestra como una fila, con columnas personalizables para diferentes campos de datos, lo que permite realizar acciones masivas, navegar rápidamente e incluso utilizar atajos de copiar y pegar para introducir datos rápidamente. También puede ordenar los envíos por estado, filtrarlos por persona asignada y actualizar varios registros a la vez.

Esta vista es especialmente eficaz para gestionar grandes volúmenes de datos, validar entradas y garantizar la calidad de los datos.

ClickUp también ofrece compatibilidad con más de 100 integraciones con creadores de formularios o sistemas CRM, incluidos Salesforce, HubSpot y muchos más. Esto permite la captura automatizada de datos y la creación de tareas, de modo que los datos fluyen sin problemas a su entorno de trabajo de ClickUp.

Esta centralización, junto con una gestión de proyectos automatizada y optimizada, puede transformar por completo su sistema de organización de datos.

Ya sea para gestionar unas pocas tareas de introducción manual de datos o miles de entradas de datos, la arquitectura flexible y las sólidas capacidades de automatización de ClickUp lo hacen escalable para empresas de cualquier tamaño. Sus funciones basadas en /IA se adaptan al creciente volumen de datos y a los requisitos cambiantes del flujo de trabajo, lo que favorece la eficiencia y el crecimiento a largo plazo.

Las mejores funciones de ClickUp

Colabora en tiempo real a través de hilos de comentarios, asignación de tareas, uso compartido de documentos y el chat integrado en la aplicación ClickUp Chat

Cree paneles dinámicos de ClickUp para supervisar la introducción de datos en todos los equipos

Importe entradas desde archivos CSV o formularios sincronizados directamente a vistas estructuradas

Desencadenante alertas en Slack o por correo electrónico cuando los nuevos datos cumplan una reunión de condiciones específicas

Agrupa las tareas por tipo de datos, fase del proyecto u origen del formulario para un seguimiento más claro

Automatice la comprobación de errores y controle los permisos y el acceso de invitados para mejorar la seguridad de los datos

Límites de ClickUp

La personalización de flujos de trabajo avanzados requiere un tiempo de adaptación para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Una herramienta fundamental para aumentar la eficiencia de las operaciones. Esta es la única herramienta de gestión de proyectos que elimina la carga que supone la introducción de datos. ¡La extensión de Chrome y la función de formularios son una INVERSIÓN MUY RENTABLE!

Una herramienta fundamental para aumentar la eficiencia de las operaciones. Esta es la única herramienta de gestión de proyectos que elimina la carga que supone la entrada de datos. ¡La extensión de Chrome y la función de formulario son una auténtica ganga!

💡 Bonificación: Si quieres dar vida a tus flujos de trabajo de entrada de datos Y: Busca de forma instantánea e intuitiva en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones conectadas, además de en la web, para encontrar el contexto de trabajo

Utilice Talk to Text para preguntar, dictar y ejecutar trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aproveche herramientas de IA como ChatGPT, Claude y DeepSeek directamente desde Brain MAX, con todo el contexto de su trabajo Pruebe ClickUp Brain MAX, un compañero de escritorio con IA superpotente que realmente le entiende, porque conoce su trabajo. Deshágase de la proliferación de herramientas de IA, utilice su voz para crear flujos de trabajo personalizados, crear documentación, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

2. Nanonets (la mejor opción para el procesamiento inteligente de documentos)

a través de Nanonets

Nanonets está diseñado para equipos que gestionan una avalancha diaria de papeleo (facturas, contratos, documentos de identidad o formularios escaneados) y necesitan una forma más inteligente y rápida de digitalizarlo todo. Utiliza el aprendizaje profundo para reconocer campos y diseños, incluso si los documentos tienen diferentes formatos o idiomas.

Solo tiene que cargar unas pocas muestras, poner un rótulo a los campos una vez y la IA aprenderá a gestionar las variaciones por sí misma. Sigue mejorando con cada documento que procesa, lo que reduce la necesidad de volver a entrenarla o de comprobar dos veces los resultados.

Las mejores funciones de Nanonets

Cargue documentos de forma masiva para procesarlos por lotes en cuestión de segundos

Establezca umbrales de confianza para marcar las entradas inciertas o de baja confianza

Dirija los documentos a diferentes flujos de trabajo en función del tipo de contenido

Exporte datos estructurados en formatos JSON, XML o Excel

Configure notificaciones webhook personalizadas para eventos de extracción

Utilice registros de auditoría para realizar un seguimiento de los cambios y mejorar la gobernanza de los datos

Límites de Nanonets

El precio puede resultar prohibitivo para equipos pequeños

Requiere tiempo de configuración para entrenar modelos personalizados

Precios de Nanonets

Gratis (200 $ en créditos)

Pago por uso : precios basados en el uso sin confirmación mensual

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nanonets

G2 : 4,8/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nanonets?

Una reseña de G2 dice:

Las funciones del motor OCR, principalmente en lo que respecta al entrenamiento del motor con los documentos, el amplio intervalo de tipos de documentos compatibles, el modelo sin entrenamiento y la facilidad para añadir rápidamente datos de entrenamiento adicionales sobre la marcha, son realmente buenas. El rápido soporte proporcionado por el proveedor de atención al cliente de Nanonets y el que se ofrece a través de las llamadas es realmente apreciable.

Las funciones del motor OCR, principalmente en lo que respecta al entrenamiento del motor con los documentos, el amplio intervalo de tipos de documentos compatibles, el modelo sin entrenamiento y la facilidad para añadir rápidamente datos de entrenamiento adicionales sobre la marcha, son realmente buenas. El rápido soporte proporcionado por el proveedor de atención al cliente de Nanonets y el que se ofrece a través de las llamadas es realmente apreciable.

👀 ¿Sabías que las bases de datos relacionales no son solo para desarrolladores, sino que también son increíblemente útiles para organizar el trabajo diario? Al estructurar tus datos en tablas enlazadas, puedes crear flujos de trabajo más inteligentes en los que una actualización actúa como desencadenante de cambios en todos los registros conectados. Herramientas como ClickUp le permiten crear campos relacionales para establecer la conexión entre tareas, clientes o proyectos sin necesidad de utilizar SQL. Esto significa que el panel de control de su campaña, el rastreador de clientes y el calendario de contenido pueden comunicarse entre sí automáticamente. Es una forma eficaz de reducir la duplicación de datos, simplificar la elaboración de informes y obtener una visión general de un solo vistazo.

3. Docsumo (la mejor para la extracción de facturas y recibos)

a través de Docsumo

Diseñado para equipos financieros y operativos que se ven desbordados por facturas, recibos o extractos bancarios, Docsumo captura todo, hasta el último elemento del recibo. Extrae datos a nivel de línea, lo que lo hace ideal para empresas que necesitan realizar un seguimiento preciso de cada cargo, tarifa o unidad.

Docsumo también aplica una lógica de validación para señalar los errores y enviar las excepciones para su revisión antes de exportar los datos a plataformas de contabilidad, CRM o sistemas internos. Supone un enorme ahorro de tiempo para las cuentas por pagar, la contabilidad o los flujos de trabajo con un alto nivel de cumplimiento normativo, en los que la precisión no es opcional.

Las mejores funciones de Docsumo

Importe documentos a través de API, correo electrónico o sincronizar carpetas en la nube

Establezca umbrales de confianza a nivel de campo para la aprobación o revisión

Clasifique automáticamente los documentos entrantes por tipo o cliente

Realice un seguimiento del tiempo de procesamiento y el rendimiento con paneles visuales para el procesamiento de datos financieros

Exporte datos estructurados directamente a plataformas de cuenta o herramientas de BI

Mantenga un historial de versiones para auditorías y seguimiento interno

Límites de Docsumo

Funciona mejor solo con documentos financieros estructurados

La interfaz puede resultar demasiado técnica para usuarios no especializados

Precios de Docsumo

Starter: 149 $/mes (1000 páginas/mes; hasta 3 usuarios)

Crecimiento: 499 $ al mes (5000 páginas al mes; hasta 10 usuarios)

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Docsumo

G2: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Docsumo?

Una reseña de G2 dice:

Antes de DocSumo, nos llevaba mucho tiempo transferir información y datos de archivos PDF a nuestro libro de trabajo, ya que teníamos que hacerlo manualmente. Desde que tenemos DocSumo, solo se necesitan unos pocos clics y nuestros documentos se convierten fácilmente, y la información y los datos necesarios ahora se pueden transferir fácilmente a nuestros libros de trabajo.

Antes de DocSumo, nos llevaba mucho tiempo transferir información y datos de archivos PDF a nuestro libro de trabajo, ya que teníamos que hacerlo manualmente. Desde que tenemos DocSumo, solo se necesitan unos pocos clics y nuestros documentos se convierten fácilmente, y la información y los datos necesarios ahora se pueden transferir fácilmente a nuestros libros de trabajo.

¿Sabías que ClickUp Brain ofrece el uso de múltiples modelos de IA genérica como Claude, ChatGPT y Gemini? Deshazte de la proliferación de IA y obtén todo lo que necesitas de la IA con ClickUp.

4. Rossum (la mejor para la conversión de correo electrónico a datos)

a través de Rossum

Su bandeja de entrada está desbordada. Rossum ve eso como una oportunidad. Se especializa en convertir hilos de correo electrónico caóticos y documentos adjuntos en datos estructurados y utilizables, sin que usted tenga que abrir una hoja de cálculo.

Su función más potente es el análisis de correos electrónicos basado en IA. En lugar de descargar manualmente los adjuntos y copiar los campos, Rossum lee el cuerpo del mensaje, abre el PDF y extrae los datos automáticamente.

Sus modelos de IA preentrenados también pueden gestionar facturas, pedidos de compra y otros documentos comerciales estándar, lo que agiliza considerablemente la configuración.

Las mejores funciones de Rossum

Asigne bandejas de entrada de correo electrónico como fuentes de datos para flujos de trabajo específicos

Anote documentos de forma colaborativa para mejorar el aprendizaje de la IA

Resalte los campos inciertos para que sean revisados por personas, de modo que nada pase sin ser sometido a verificación

Realice un seguimiento de las excepciones y señale las anomalías antes de la exportación

Ajusta para sincronizar en tiempo real con sistemas ERP o de gestión de facturas

Visualice el rendimiento de la bandeja de entrada a los datos con análisis de extracción

Límites de Rossum

Personalización con límite más allá de los tipos de documentos básicos

Precios de Rossum

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rossum

G2 : 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rossum?

Una reseña de usuario en G2 dice:

Rossum nos está ayudando a acelerar el tiempo de procesamiento de nuestras facturas, por lo que tenemos más tiempo para atender las consultas. Nos ayuda a reducir las facturas duplicadas y a evitar que se realicen pagos duplicados. Rossum también nos permite detectar problemas y errores en las facturas antes de que lleguen a nuestro sistema contable.

Rossum nos está ayudando a acelerar el tiempo de procesamiento de nuestras facturas, por lo que tenemos más tiempo para atender las consultas. Nos ayuda a reducir las facturas duplicadas y a evitar que se realicen pagos duplicados. Rossum también nos permite detectar problemas y errores en las facturas antes de que lleguen a nuestro sistema contable.

5. Nintex RPA (la mejor opción para la automatización de procesos robóticos (RPA) y la entrada de datos en la corporación)

a través de Nintex RPA

Nintex RPA le permite crear trabajadores digitales que imitan las acciones humanas (copiar, pegar, hacer clic, validar) sin necesidad de descansos para tomar café. Su gran atractivo es el generador de procesos robóticos de arrastrar y soltar, que hace que el diseño de bots se parezca menos a escribir código y más a jugar con bloques.

Puede automatizar las tareas aburridas en herramientas de corporación, como SAP, Oracle, Citrix o sistemas internos heredados/a. Ya sea sincronizando facturas de proveedores o procesando documentos de incorporación de clientes, los bots ejecutan flujos de trabajo de gran volumen con precisión a nivel de máquina.

Usted controla exactamente cómo se comporta cada bot, cuándo es el desencadenante y qué condiciones marca para la intervención humana.

Las mejores funciones de Nintex RPA

Implemente bots desatendidos para ejecutar tareas según un calendario o desencadenante

Conecte los bots de RPA con herramientas de firma electrónica, formularios y flujo de trabajo

Supervise el rendimiento de los bots a través de paneles de análisis centralizados

Aproveche las plantillas integradas para las automatizaciones empresariales más comunes

Utilice almacenes de credenciales con seguridad para proteger los datos de inicio de sesión confidenciales

Aplique el acceso basado en rol para gestionar quién crea, ejecuta y realiza edición en los bots

Límites de Nintex RPA

No apto para principiantes, equipos pequeños o sin conocimientos técnicos

Requiere precios personalizados en función del entorno y el uso del bot

Precios de Nintex RPA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nintex

G2: 4,2/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nintex?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Nintex cuenta con la hoja de ruta profesional más completa y que completa para planear una automatización de procesos que resulte en un intento correcto, con un fuerte énfasis en la primera fase, que es la digitalización de los procesos mediante el uso colaborativo de Nintex promapp.

Nintex cuenta con la hoja de ruta profesional más completa y que completa para planear una automatización de procesos con intento correcto, con un fuerte énfasis en la primera fase, que es la digitalización de los procesos mediante el uso colaborativo de Nintex promapp.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de automatización creativa

6. Jotform (la mejor para la captura de datos basada en formularios)

a través de Jotform

Jotform está diseñado para equipos que necesitan recopilar datos estructurados rápidamente, ya sea de clientes, clientes o equipos internos.

El creador de formularios con IA y lógica condicional le ayuda a crear formularios más inteligentes y dinámicos en cuestión de minutos. En lugar de que todos los encuestados vean el mismo diseño, Jotform adapta las preguntas en función de las respuestas anteriores, creando un flujo personalizado que aumenta tanto la velocidad como la precisión.

Puede incrustar formularios en cualquier lugar, recopilar respuestas en tiempo real e incluso actuar como desencadenante de correo electrónico o de asignación de tareas una vez que se produzca el envío de los formularios. Es adecuado para la captura de clientes potenciales, la admisión de clientes, las inscripciones a eventos y casi cualquier caso de uso en el que el cansancio por los formularios sea real.

Las mejores funciones de Jotform

Habilite el cifrado de formularios para una captura segura de datos confidenciales

Utilice plantillas prediseñadas para encuestas, cuestionarios y formularios de solicitud

Integre las respuestas directamente con Hojas de cálculo de Google, Slack o Airtable

Acepte cargas de archivos o firmas digitales dentro de los campos de los formularios

Personaliza los temas para que se adapten a la identidad de su marca

Genere envíos en PDF para necesidades de archivo o impresión

Límites de Jotform

Control de diseño con límite sin CSS personalizado

Las capacidades de IA son específicas para cada formulario y presentan lagunas de conocimiento

Precios de Jotform

Starter: Gratis, gratuito/a para hasta 5 formularios

Bronce: 39 $ al mes (25 formulario)

Plata: 49 $ al mes (50 formularios)

Gold: 129 $ al mes (100 formulario)

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,6/5 (más de 3600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Una reseña de G2 dice:

Mi organización utiliza Jotform para varias cosas, pero principalmente lo usamos para los clientes de nuestro sitio web cuando necesitan formularios más complejos en su sitio web que van más allá de los formularios de «contacto» habituales. Jotform tiene muchas opciones diferentes en su creador de formularios, y es muy fácil arrastrar y soltar lo que necesites.

Mi organización utiliza Jotform para varias cosas, pero principalmente lo usamos para los clientes de nuestro sitio web cuando necesitan formularios más complejos en su sitio web que van más allá de los formularios de «contacto» habituales. Jotform tiene muchas opciones diferentes en su creador de formularios, y es muy fácil arrastrar y soltar lo que necesites.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. Las tres barreras principales son la falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿qué pasa si la IA está integrada en su entorno de trabajo y ya tiene seguridad? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, lo hace realidad. Es capaz de procesar el lenguaje natural y entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, lo que resuelve las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo de ClickUp. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

7. Typeform (la mejor opción para la recopilación de datos basada en formularios conversacionales)

a través de Typeform

¿Quiere transformar las encuestas y los formularios estáticos en una experiencia fluida, similar a un chat, que también aumente las tasas de finalización? El flujo de encuestas asistido por IA de Typeform se parece más a una conversación que a un formulario, lo que le ayuda a recopilar datos precisos y detallados sin abrumar a su público.

Le permite crear rutas de preguntas totalmente personalizadas basadas en respuestas anteriores, de modo que los usuarios vean una pregunta relevante tras otra.

Las mejores funciones de Typeform

Incorpore formularios como ventanas emergentes, experiencias a página completa o widgets en línea

Personaliza las fuentes, los color y las imágenes para que se adapten al tono de tu marca

Realice un seguimiento de las tasas de participación y de completada con análisis detallados

Traduce formularios a varios idiomas para llegar a un público global

Conéctese directamente a CRM, herramientas de correo electrónico y Notion

Habilite la lógica de la calculadora para estimar precios, puntuaciones o resultados en tiempo real

Límites de Typeform

Las opciones de exportación tienen un límite en los planes gratuitos y básicos

Puede resultar caro cuando se amplía a varios equipos o regiones

Precios de Typeform

Plan Free disponible

Básico: 29 $ al mes

Además: 59 $ al mes

Empresa: 99 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Typeform

G2: 4,5/5 (más de 850 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Una reseña de G2 dice:

La interfaz es elegante, fácil de usar y atractiva para los encuestados. La lógica bajo condición y las integraciones hacen que los flujos de trabajo sean fluidos.

La interfaz es elegante, fácil de usar y atractiva para los encuestados. La lógica bajo condición y las integraciones hacen que los flujos de trabajo sean fluidos.

📖 Lea también: Software de automatización de TI para optimizar los procesos de TI

8. Zapier (la mejor para la automatización de flujos de trabajo entre aplicaciones)

a través de Zapier

Zapier es la versión en Internet de la cinta adhesiva. Creado para usuarios que desean vincular sus aplicaciones favoritas sin necesidad de aprender a escribir código, destaca por automatizar flujos de trabajo de varios pasos en herramientas como Hojas de cálculo de Google, Typeform, Slack y CRM.

Su función principal es la automatización multiaplicación, que le permite transferir datos sin esfuerzo entre plataformas.

Por ejemplo, el envío de un nuevo formulario puede desencadenar al instante una notificación de Slack, actualizar una hoja de cálculo y enviar un correo electrónico de bienvenida, sin necesidad de intervención manual.

Desde la automatización del marketing hasta el éxito de los clientes y los procesos de contratación, Zapier es la potente herramienta sin código que mantiene tus sistemas comunicados y tus manos alejadas del teclado.

Las mejores funciones de Zapier

Cree Zaps (flujos de trabajo) utilizando filtros, condiciones y lógica de varios pasos

Programa Zaps para que se ejecuten diariamente, semanalmente o en intervalos personalizados

Clona y comparte automatizaciones entre equipos o departamentos

Realice un seguimiento del historial de tareas y las tasas de intento correcto de cada Zap

Gestión de integraciones de más de 6000 apps, aplicación, desde un único panel de control

Proteja los flujos de trabajo con la autenticación de dos factores y los controles de permiso

Límites de Zapier

Los Zaps complejos pueden ser difíciles de solucionar

Los límites de tareas en los planes gratuitos y básicos restringen la automatización de grandes volúmenes

Precios de Zapier

Free

Profesional: 22,81 $ al mes

Equipo: 78,72 $ al mes para 25 usuarios

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Una reseña de G2 dice:

Lo más útil y ventajoso de Zapier es que elimina el trabajo manual al automatizar las tareas repetitivas entre diferentes aplicaciones con un buen número de funciones. Es muy fácil de ajustar, incluso sin conocimientos de código, y me ahorra horas de trabajo al mantener mis herramientas sincronizadas (frecuencia de uso). La facilidad de implementación y el proceso de integración con otras herramientas es muy rápido, excelente y sin estrés. El soporte al cliente tampoco está mal.

Lo más útil y ventajoso de Zapier es que elimina el trabajo manual al automatizar las tareas repetitivas entre diferentes aplicaciones con un buen número de funciones. Es muy fácil de configurar, incluso sin conocimientos de código, y me ahorra horas de trabajo al mantener mis herramientas sincronizadas (frecuencia de uso). La facilidad de implementación y el proceso de integración con otras herramientas es muy rápido, excelente y sin estrés. La soporte al cliente tampoco está mal.

📖 Lea también: Ejemplos y casos de uso de la automatización de flujos de trabajo

9. Browse IA (la mejor para la extracción de datos web)

a través de Browse IA

Imagina que pudieras entrenar a un robot para que navegara por Internet y que realmente te hiciera caso. Browse AI te permite extraer datos de sitios web, como listados de productos, tablas de precios o bolsas de empleo, sin escribir una sola línea de código.

Los «robots» preconfigurados para sitios web populares le ayudan a empezar a extraer datos al instante. La configuración es tan sencilla como señalar y hacer clic en los elementos de la página que desee. Una vez entrenado, su robot puede funcionar según un calendario, guardar datos en hojas de cálculo o actuar como desencadenante de alertas cuando aparezca nueva información.

Elimina horas de trabajo de copiar y pegar de la ecuación para los equipos que gestionan la investigación, las operaciones de crecimiento o la prospección de equipo de ventas.

Explore las mejores funciones de IA

Programa robots para extraer datos cada hora, cada día o cada semana

Capture datos estructurados de resultados paginados con una sola configuración

Exporte el contenido extraído a CSV, Hojas de cálculo de Google o puntos finales API

Clone configuraciones de robots en sitios o dominios similares

Configure notificaciones cuando se detecte contenido nuevo

Visualice los resultados de la extracción con seguimiento de error y tasas de intento correcto

Explorar los límites de la IA

No funciona bien en páginas complejas con mucho JavaScript

Puede requerir una limpieza manual dependiendo de la estructura del sitio

Consulte los precios de la IA

Gratis (50 créditos al mes)

Personal: 48 $ al mes (2000 créditos)

Profesional: 87 $ al mes (5000 créditos)

Premium: desde 500 $ al mes (facturado anualmente con más de 600 000 créditos)

Consulte las valoraciones y reseñas sobre IA

G2: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Browse IA?

Una reseña de G2 dice:

Browse AI ha optimizado mis proyectos de extracción de datos web y automatización de datos. El ajuste de los bots no requiere código, y las diversas integraciones con Hojas de cálculo de Google y Zapier facilitan la extracción de datos y la hacen mucho más rápida.

Browse AI ha optimizado mis proyectos de extracción de datos web y automatización de datos. Los ajustes de los bots no requieren código, y las diversas integraciones con Hojas de cálculo de Google y Zapier facilitan la extracción de datos y la hacen mucho más rápida.

10. OpenRefine (la mejor para la limpieza y transformación de datos)

a través de OpenRefine

OpenRefine es como un cepillo de dientes para tus datos: limpia, abrillanta y llega a los pequeños huecos que las hojas de cálculo pasan por alto. Esta potente herramienta de código abierto está diseñada para cualquiera que tenga que lidiar con conjuntos de datos desordenados que necesitan una limpieza a fondo.

Lo que le da ventaja es su capacidad de navegación por facetas, que le permite segmentar sus datos por categorías, filtros o patrones, de modo que pueda detectar inconsistencias y corregirlas de forma masiva.

Las mejores funciones de OpenRefine

Aplica edición masiva utilizando expresiones regulares y scripts de transformación

Agrupe entradas similares para combinar duplicados con un solo clic

Reconciliar conjuntos de datos comparando campos con bases de datos externas

Deshacer/rehacer pasos para revertir los cambios durante la limpieza

Importe/exporte datos en formatos como CSV, TSV, JSON o XML

Utilice el seguimiento del historial para documentar cada modificación con fines de auditoría o reversión

Límites de OpenRefine

Solo para escritorios, sin sincronizar con la nube integrada

Curva de aprendizaje más pronunciada para usuarios sin conocimientos técnicos que solo buscan simplificar los procesos de entrada de datos

Precios de OpenRefine

Free

OpenRefiner: valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpenRefine?

Una reseña de G2 dice:

¡Me encanta lo fácil que es usar esta herramienta! Cada vez que pienso que es perfecta, descubro que mis datos han mejorado. Utilizo esta herramienta tanto a nivel personal como profesional y he descubierto que me facilita mucho el trabajo

¡Me encanta lo fácil que es usar la herramienta! Cada vez que pienso que es perfecta, descubro que mis datos han mejorado. Utilizo esta herramienta tanto a nivel personal como profesional y he descubierto que me facilita mucho el trabajo

