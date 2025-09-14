las 11 mejores alternativas a Moveworks para un soporte informático basado en IA en 2025

Ha implementado la automatización de la gestión de tickets y chatbots, pero su equipo sigue dedicando horas a buscar actualizaciones y responder a las mismas preguntas de TI.

Si utiliza Moveworks, o algo similar, es probable que le hayan prometido flujos de trabajo más fluidos. Sin embargo, para muchos equipos, la realidad no se ajusta del todo a lo prometido. Aunque Moveworks ayudó a definir el soporte informático impulsado por IA, sus elevados costes, su personalización limitada o su pronunciada curva de aprendizaje no ayudan.

En cualquier caso, existen herramientas de productividad con IA más innovadoras. Estas alternativas a Moveworks van más allá de los bots básicos y ofrecen asistencia técnica en tiempo real, estudios de automatización y una integración perfecta con sus sistemas existentes. Ayudan a los equipos de RR. HH. y TI a trabajar de forma más eficiente.

Veamos las mejores alternativas diseñadas para ofrecer resultados reales.

¿Por qué optar por alternativas a Moveworks?

Moveworks es una potente plataforma de soporte impulsada por IA. Sin embargo, a medida que su organización crece o diversifica sus necesidades, sus límites pueden hacerse más evidentes. Quizás sea la flexibilidad restrictiva en la personalización del flujo de trabajo, los altos costes y los tiempos de implementación más lentos, o la dificultad para integrarse con sistemas heredados/a.

Sea cual sea el caso, aquí tienes algunos ejemplos de por qué los equipos están explorando las alternativas a Moveworks:

Más control sobre los flujos de trabajo : algunas alternativas ofrecen opciones de bajo código o de código abierto para una personalización más profunda en los procesos de TI y RR. HH

Transparencia y flexibilidad en los costes : estas plataformas ofrecen planes de precios detallados y escalables que se adaptan a equipos más pequeños y startups

Incorporación y usabilidad simplificadas : es posible una adopción más rápida gracias a curvas de aprendizaje más cortas

capacidades de integración mejoradas*: los conectores integrados o las API abiertas permiten sincronizar de forma perfecta con su infraestructura tecnológica

automatización avanzada y capacidades de IA*: los competidores ofrecen respuestas generativas de IA y estudios de automatización de código de arrastrar y soltar que superan a Moveworks

¿El resultado final? Si desea mejorar la productividad, automatizar las tareas de forma más inteligente y prestar las funciones de soporte de TI y RR. HH. sin problemas, vale la pena echar un vistazo a las herramientas que se indican a continuación.

🧠 Dato curioso: El primer chatbot nació en 1966, y era un terapeuta. Eliza, desarrollado en el MIT, simulaba a un psicoterapeuta rogeriano y utilizaba la coincidencia de patrones para reflejar las preguntas a los usuarios. Aunque era básico, despertó la imaginación temprana sobre la interacción entre humanos y ordenadores. Los agentes de IA actuales, como los de IBM y Espressive, pueden analizar el lenguaje, el contexto e incluso el tono emocional. Desde Eliza hasta los agentes de nivel de corporación, ha sido un viaje apasionante.

Alternativas a Moveworks de un vistazo

¿Tienes poco tiempo? Aquí tienes una comparación rápida de los principales competidores de Moveworks, incluyendo sus puntos fuertes, sus capacidades más destacadas y el precio mensual inicial.

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp IA y automatización de flujos de trabajo agenticos y gestión de proyectos ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, automatización de tareas , chat con IA Planes gratis disponibles, personalizados para corporaciones Aisera Automatización de servicios de nivel empresarial IA conversacional, AiseraGPT, automatización de tickets, soporte omnicanal Precios personalizados Leena IA Automatización del soporte de RR. HH. y TI Plan Free, el plan de pago comienza en 140 $ al mes Precios personalizados IBM Watson Assistant Comprensión del lenguaje natural y chatbots NLP, Watsonx, flujo de diálogo, integraciones empresariales de seguridad Plan Free, el plan de pago comienza en 140 $ al mes Kore. ai Plataformas de IA conversacional Creador de bots de bajo código, SmartAssist, bots de TI/RR. HH. preconfigurados Precios personalizados n8n Automatización de flujo de trabajo de código abierto Constructor de arrastrar y soltar, más de 200 integraciones, opciones de autoalojamiento Plan gratuito, el plan de pago comienza en 65 $ al mes Rezolve. ai Servicio de asistencia técnica con IA integrado en MS Teams Respuestas automáticas, tickets inteligentes, LMS integrado, implementación centrada en los equipos Precios personalizados Agente virtual de ServiceNow Servicios de asistencia técnica para grandes corporaciones Creación de bots sin código, inteligencia predictiva y profunda integración ITSM Precios personalizados (paquete) Espressive IA para el autoservicio de los empleados Motor NLP, chatbot Barista, automatización de servicios de RR. HH./TI Precios personalizados UiPath Automatización robótica de procesos (RPA) StudioX, IA Center, bots desatendidos, automatización sin código El plan de pago comienza en 25 $ al mes OpenDialog Diseño conversacional de bajo código Chatbots basados en escenarios, creación de lógica y control de la corporación Plan Free, el plan de pago comienza en 65 $ al mes

Las mejores alternativas a Moveworks que puedes utilizar

Cada una de las herramientas que se enumeran a continuación aporta una ventaja única, ya sea la resolución de incidencias basada en IA, el diseño de flujos de trabajo personalizados o la implementación de RPA a gran escala.

En lugar de ofrecer funciones de compatibilidad genéricas, estas plataformas se especializan en resolver problemas operativos reales, como retrasos en las respuestas, procesos dispersos o tareas repetitivas de gran volumen.

Desde el entorno de trabajo inteligente de ClickUp hasta los chatbots basados en escenarios de OpenDialog, estos competidores de Moveworks están diseñados para ayudar a los equipos de TI y RR. HH. a hacer más con menos fricciones. Veamos cómo se comparan entre sí.

1. ClickUp (la mejor opción para la automatización de flujos de trabajo y la gestión de proyectos)

Organice las tareas utilizando más de 15 vistas, incluyendo vista Gantt, Calendario y cronograma, con ClickUp

el trabajo actual no funciona. * El 60 % de nuestro tiempo lo dedicamos al uso compartido, buscar y actualizar información en diferentes herramientas. Nuestros proyectos, documentación y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que merman la productividad.

ClickUp resuelve este problema con la app, aplicación todo en uno para el trabajo, que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo.

Actúa como centro de mando para los equipos de TI, RR. HH. y de la corporación que desean funcionar de forma ágil, automatizar a gran escala y colaborar sin caos.

Mientras que Moveworks se centra en la IA para los tickets de servicio y las solicitudes de los empleados, ClickUp amplía el alcance al ofrecer automatización inteligente, colaboración en tiempo real y visibilidad integral de los proyectos en una plataforma unificada. Es más adecuado para equipos que necesitan flexibilidad más allá de la resolución de tickets.

ClickUp Brain

Todo comienza con ClickUp Brain, un motor de IA generativa que va mucho más allá del manejo básico de consultas. A diferencia de Moveworks, que principalmente responde a las preguntas de los empleados, las funciones de ClickUp Brain le ayudan a hacer eso y mucho más.

Extrae información de su entorno de trabajo de ClickUp y de las herramientas conectadas, lo que lo convierte en un auténtico segundo cerebro para su organización. Brain también le ayuda a redactar POEEs, borradores de respuestas de TI, resumir hilos de reuniones y generar resúmenes de proyectos, todo ello dentro de su flujo de trabajo.

Genere resúmenes instantáneos, actualizaciones de tareas y respuestas con IA sensible al contexto dentro de su entorno de trabajo utilizando ClickUp Brain

Para los responsables de servicios de asistencia técnica que deben equilibrar el soporte y la estrategia, esta herramienta de colaboración basada en IA pasa de ser una simple capa de asistencia técnica a convertirse en un auténtico copiloto.

💡 Bonificación: Si quieres dar vida a tus flujos de trabajo Y: Busca de forma instantánea e intuitiva en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps conectadas, además de en la web, para encontrar el contexto de trabajo

Utilice Talk to Text para preguntar, dictar y ejecutar trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aproveche herramientas de IA como ChatGPT, Claude y DeepSeek directamente desde Brain MAX, con todo el contexto de su trabajo Pruebe ClickUp Brain MAX, un compañero de escritorio con IA superpotente que realmente le entiende, porque conoce su trabajo. Deshágase de la proliferación de herramientas de IA, utilice su voz para crear flujos de trabajo personalizados, crear documentación, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

Automatizaciones de ClickUp

Para ir un paso más allá, utilice ClickUp Automatización, la columna vertebral de cualquier sistema de soporte escalable. Mientras que Moveworks automatiza la clasificación y el enrutamiento de tickets, ClickUp le permite automatizar secuencias de incorporación, escaladas de tickets, recordatorios de SLA e incluso actualizaciones de seguimiento de activos.

Configure cadenas de automatización de varios pasos que activen como desencadenante acciones en tareas, personas asignadas y estados

Puede elegir entre más de 100 reglas o crear una lógica personalizada, sin necesidad de escribir una sola línea de código. Solo tiene que establecer sus reglas (por ejemplo, pasar las consultas de los empleados de abiertas a cerradas, o transferir nuevas tareas de incorporación de un equipo a otro cuando se cumpla una condición) y la Automatización se encarga del resto.

Agentes de ClickUp AI

Y lo que es aún mejor, los agentes de piloto automático de ClickUp pueden reaccionar automáticamente a los desencadenantes y realizar un uso compartido de actualizaciones, (elaboración de) informes o respuestas justo donde los necesitas.

Por ejemplo, el canal del equipo de gestión de proyectos lanza un agente de respuestas automáticas. Cuando un interesado pregunta: «¿Quién es el responsable del proyecto?», el agente responde al instante con el nombre y dos fuentes de información.

Configure los agentes de ClickUp Autopilot para eliminar el trabajo repetitivo de responder a preguntas comunes y recurrentes

Es ideal para equipos de TI que prestan compatibilidad a los empleados y gestionan proyectos internos o flujos de trabajo de cumplimiento normativo.

🎥 Ver: Aquí tienes una breve introducción sobre cómo configurar tu primer agente:

La plataforma también le permite comunicarse con sus compañeros de equipo dentro del entorno de trabajo.

Mientras que Moveworks prospera en Slack o Teams, ClickUp Chat permite que tus conversaciones permanezcan dentro de tu espacio de trabajo. Las conversaciones cruciales permanecen siempre en ClickUp, por lo que no es necesario cambiar de contexto.

Mantenga a los equipos de TI y RR. HH. alineados con debates sobre tareas, menciones y actualizaciones en tiempo real con ClickUp Chat

¿Necesita aclarar un ticket o aprobar una implementación? Etiquete a su compañero de equipo, vincule la tarea y documente la decisión justo donde importa, sin tener que saltar de un canal a otro ni perder el contexto.

ClickUp le ofrece lo que Moveworks no puede: visibilidad completa de los tickets, las tareas y los equipos, sin un precio elevado.

Las mejores funciones de ClickUp

Asigne tareas automáticamente utilizando desencadenantes como actualizaciones de estado, fechas de límite o envíos de formularios

Enrute los tickets de TI con lógica personalizada utilizando generadores de automatización visuales

Cree POEEs, guías de servicio y documentos internos directamente en su entorno de trabajo

Visualice las métricas de soporte con paneles y widgets de (elaboración de) informes totalmente personalizables

Colabora en tiempo real con comentarios a nivel de tareas, adjuntos y menciones

Cree cadenas de dependencia para gestionar flujos de trabajo complejos de TI o RR. HH. entre equipos

Realice un seguimiento del trabajo con duración estimada, vista Carga de trabajo y opciones de seguimiento de sprints

ClickUp: Límites

Curva de aprendizaje ligeramente pronunciada para los usuarios novatos, especialmente con automatizaciones avanzadas

El rendimiento puede verse ralentizado en entornos de trabajo muy grandes o complejos

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

ClickUp ha completado por completo la forma en que gestionamos nuestras tareas internas en la agencia. Me permite realizar un seguimiento del flujo de trabajo de todo el equipo en un solo lugar, priorizar los asuntos urgentes y mantener la comunicación centralizada. La capacidad de automatizar procesos, cambiar entre múltiples vistas (como lista, tablero y calendario) e integrarse con otras herramientas ha aumentado significativamente mi productividad diaria. Es una plataforma todo en uno que se adapta perfectamente a nuestro flujo de trabajo y hace que la gestión del equipo sea mucho más eficiente.

💡 Consejo profesional: Utiliza la IA conectada en ClickUp para convertir cada entrada (notas de reuniones, solicitudes de soporte o sesiones de brainstorming) en una ejecución instantánea. Así es como se hace: resumir tus notas con ClickUp Brain, genera automáticamente tareas con propietarios y plazos claros, y luego configura las automatizaciones para impulsar las actualizaciones o escalar los retrasos. No solo es inteligente, sino que se mueve por sí solo. Este bucle elimina la necesidad de realizar seguimientos manuales y mantiene los proyectos en marcha, incluso cuando no estás conectado. Configúralo una vez y deja que Connected IA dirija el ritmo de tu flujo de trabajo.

2. Aisera (la mejor para la automatización de servicios de nivel empresarial)

a través de Aisera

La IA que espera órdenes es cosa del pasado. La IA conversacional de Aisera está diseñada para anticipar intenciones, resolver solicitudes de forma independiente y adaptarse a los equipos de TI, RR. HH. y atención al cliente, sin necesidad de intervención humana constante.

Mientras que Moveworks se centra principalmente en la gestión reactiva de tickets de TI, Aisera ofrece AiseraGPT en la tabla: una capa de automatización proactiva que entiende el lenguaje natural, actúa como desencadenante de acciones en el backend y aprende de cada interacción.

No se trata solo de chatbots. Este competidor de Moveworks puede restablecer contraseñas, conceder acceso o sugerir artículos de la base de conocimientos al instante, y hace trabajo en plataformas como Slack, Teams e incluso por voz.

Las mejores funciones de Aisera

Personalice las experiencias de los empleados con un aprendizaje adaptativo basado en el comportamiento del usuario

Habilite las aprobaciones y solicitudes de acceso impulsadas por IA a través de flujos de trabajo de autoservicio

Correlacionar rutas de resolución de incidencias utilizando el análisis de causas raíz impulsado por IA

Supervise el rendimiento en tiempo real con análisis de servicios seleccionados por IA

Mantenga la coherencia del conocimiento con bases de conocimientos centralizadas y actualizadas automáticamente

Acelere la implementación con más de 400 integraciones y flujos de trabajo predefinidos que reducen la necesidad de creaciones personalizadas

Límites de Aisera

Los usuarios informan de que se requiere compatibilidad para la implementación de flujos de trabajo personalizados

Formación y documentación con límite para los equipos de ingeniería

Precios de Aisera

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aisera

G2 : 4,4/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Aisera?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Aisera utiliza la IA para ofrecer soluciones de autoservicio, como chatbots y agentes virtuales que pueden gestionar eficazmente un amplio intervalo de consultas de los consumidores. Esto reduce la dependencia de los agentes humanos y ahorra gastos operativos. La plataforma ofrece una disponibilidad constante, lo cual es crucial para las corporaciones de comercio electrónico que operan a nivel mundial y tienen clientes en varias zonas horarias.

📖 Lea también: Plantillas de servicio al cliente para respuestas a clientes

3. Leena IA (la mejor para la automatización del soporte de RR. HH. y TI)

a través de Leena IA

Más allá de responder a sus preguntas, Leena IA va un paso más allá y actúa como el asistente virtual de RR. HH. y TI de su equipo. Mientras que Moveworks destaca en la automatización de tickets de TI, Leena IA aporta paridad entre ambos departamentos, ofreciendo una experiencia unificada para los empleados impulsada por la inteligencia conversacional.

La fortaleza de Leena radica en su profundidad específica en el ámbito. Este software de asistencia técnica no solo muestra información, sino que automatiza la incorporación, gestiona las consultas sobre nóminas y ayuda a los empleados a acceder a los documentos de políticas, todo ello desde una interfaz de Slack o Teams. Su IA está preentrenada en flujos de trabajo de RR. HH. y TI, por lo que está lista para funcionar sin necesidad de una gran personalización.

Las mejores funciones de Leena IA

Realice encuestas de RR. HH. y análisis de opiniones impulsados por IA para realizar un seguimiento de la satisfacción de los empleados y usuarios

Configure flujos de trabajo para la salida de empleados, la movilidad interna y las rutas de formación

Proporcione compatibilidad multilingüe a equipos globales utilizando modelos lingüísticos dinámicos

Personaliza el comportamiento del asistente virtual para que se adapte al tono y las normas culturales de la empresa

Mantenga registros de auditoría y documentación de cumplimiento mediante registros de automatización

Límites de Leena IA

Visibilidad limitada de las opciones de personalización sin una demostración

El trabajo funciona mejor con bases de conocimiento estructuradas y procesos claros

Precios de Leena IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Leena /IA

G2 : 4,6/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Leena IA?

Una reseña de G2 dice:

La app, que responde a todas las consultas de nuestros compañeros y en nombre del departamento de RR. HH., permite a nuestro equipo centrarse en otras áreas importantes del trabajo de forma eficiente. Las ventajas de utilizar un agente autónomo con IA incluyen una mayor eficiencia, disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respuestas coherentes y precisas, la capacidad de gestionar múltiples tareas simultáneamente, ahorro de costes y una mejor experiencia de usuario gracias a las interacciones personalizadas.

📮 ClickUp Insight: El 32 % de los trabajadores ocasionalmente realiza trabajo más allá de su horario previsto, mientras que el 24 % dedica horas extras la mayoría de los días. ¿Cuál es el problema? Sin límites, las horas extras se convierten en la norma en lugar de la excepción. A veces, necesitas un poco de ayuda para establecer esos límites. Pide a ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, que tome el paso y cree un calendario optimizado para ti. Integrado directamente en tu entorno de trabajo, te muestra qué tareas son realmente urgentes y cuáles no 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

4. IBM Watson Assistant (ideal para la comprensión del lenguaje natural y los chatbots de IA seguros)

a través de IBM Watson

IBM Watson Assistant combina la seguridad de nivel de corporación con la IA conversacional. Diseñado para grandes organizaciones con estrictas necesidades de cumplimiento normativo y privacidad, Watson se diferencia de Moveworks al ofrecer una comprensión más profunda del lenguaje natural, flujos de diálogo personalizables y una integración perfecta con los sistemas internos, sin depender de complementos de terceros.

Watsonx, la plataforma de IA y datos de IBM, ayuda a Watson Assistant a destacar. Ofrece a las corporaciones un control más estricto sobre sus datos y modelos, al tiempo que permite interacciones inteligentes y similares a las humanas. Ofrece compatibilidad con árboles de decisión complejos, conversaciones de varios turnos y lógica de respaldo que Moveworks no siempre puede manejar de forma nativa.

Watson también está diseñado para ofrecer flexibilidad. Puede implementar chatbots en aplicaciones web, de voz o de mensajería, y ajustar su comportamiento mediante el reconocimiento avanzado de intenciones y la extracción de entidades. Ofrece más control que los agentes de IA plug-and-play para equipos con datos confidenciales o necesidades de cumplimiento normativo a nivel mundial.

Las mejores funciones de IBM Watson Assistant

Diseñe conversaciones de múltiples turnos utilizando lógica de diálogo avanzada y condiciones de respaldo

Implemente bots en IVR, aplicaciones móviles y sitios web personalizados utilizando API flexibles

Entrene modelos /IA con datos específicos del dominio para interacciones personalizadas

Mantenga una estricta gobernanza de los datos con opciones de implementación en la nube privada o en las instalaciones

Supervise la precisión de las intenciones y la participación de los usuarios con análisis de IA en tiempo real

Límites de IBM Watson Assistant

Curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con las plataformas de IA sin código

Requiere una configuración más técnica para casos de uso no estándar

Precios de IBM Watson Assistant

Plan Lite : gratuito (1000 mensajes al mes)

Plan Plus : desde 140 $ al mes (hasta 1000 usuarios al mes)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (más de 320 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watson Assistant?

Una reseña de G2 cita:

Me encanta lo bien que se integra IBM Watsonx Assistant con todo lo que ya tenemos en funcionamiento. Es impresionante en lo que respecta al procesamiento del lenguaje natural, y hace que nuestro servicio de atención al cliente sea más receptivo y el usuario más intuitivo. Lo hemos enlazado con nuestro CRM y otros métodos de comunicación, de modo que las consultas de los clientes se registran automáticamente y las respuestas son rápidas. Ha reducido significativamente los tiempos de respuesta y ha aumentado la productividad en general.

👀 ¿Sabías que...? La comprensión del lenguaje natural (NLU) es un subcampo de la inteligencia artificial (IA) y un componente fundamental del procesamiento del lenguaje natural (NLP) centrado en permitir que los ordenadores comprendan, interpreten y extraigan significado del lenguaje humano, ya sea escrito o hablado. A diferencia de los sistemas que simplemente procesan o generan texto, la NLU tiene como objetivo comprender la intención, el contexto y el sentimiento detrás del lenguaje, lo que permite a las máquinas interactuar con los humanos de forma más natural e intuitiva.

5. Kore. ai (la mejor para plataformas de IA conversacional entre departamentos)

a través de Kore.ai

La IA debe hacer algo más que hablar: debe actuar. Kore. ai ofrece herramientas de conversación de nivel de corporación que van mucho más allá de los tickets básicos de TI.

En lugar del agente virtual de Moveworks, con un enfoque muy limitado, Kore. ai es un proveedor de un ecosistema completo de gestión de servicios para implementar asistentes virtuales inteligentes (IVA) en TI, RR. HH., equipo de ventas y soporte.

La plataforma XO de bajo código de Kore. ai le permite crear, entrenar e implementar rápidamente bots específicos para cada rol utilizando plantillas o lógica personalizad. Cuenta con compatibilidad multicanal (a través de WhatsApp, MS Teams, voz y más) y ofrece un potente procesamiento del lenguaje natural (NLP), análisis y personalización para una IA unificada en toda la corporación.

Las mejores funciones de Kore. ai

Asigne rols y permisos detallados para controlar el acceso a la creación de bots en todos los equipos

Implemente asistentes multilingües con traducción en tiempo real y adaptación local

Personaliza las experiencias de los usuarios con la detección de sentimientos y la modulación del tono integradas

Integre bots en CRM, ERP y herramientas ITSM externas a través de una API de seguridad

Simule conversaciones con herramientas de prueba de escenarios antes de ponerlas en marcha

Límites de Kore. ai

La complejidad de la plataforma puede resultar abrumadora para equipos pequeños

El tiempo de configuración inicial es mayor en comparación con las soluciones plug-and-play

Precios de Kore. ai

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kore. ai

G2 : 4,7/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kore. ai?

Una reseña de G2 dice:

Kore. IA es la mejor plataforma que ayuda a las personas a desarrollar chatbots y asistentes virtuales. Es una plataforma sin código y con poco código en la que podemos crear chatbots fácilmente. Y lo mejor es que nos enseñan mediante formación y nos ayudan a comprender los conceptos de cómo crear y probar el bot, lo que me ayuda a conseguir el mejor bot fácil de usar.

6. n8n (la mejor para la automatización de flujos de trabajo de código abierto)

a través de n8n

Si está cansado de encontrarse con barreras de pago para automatizaciones sencillas, n8n le permite crear flujos de trabajo según sus propios términos.

A diferencia del sistema cerrado de Moveworks, esta herramienta de flujo de trabajo de IA de código abierto ofrece a los desarrolladores un control total para crear y ampliar la automatización en todas las funciones. No se limita al soporte informático: los equipos pueden autohospedar y hacer personalizado el flujo de trabajo para cualquier caso de uso.

la interfaz de arrastrar y soltar de n8n le permite vincular acciones en más de 200 herramientas, como Jira, GitHub y Slack, sin dependencia de un proveedor. Con compatibilidad para lógica de rama y flujos de múltiples pasos, es perfecto para potenciar la respuesta a incidentes, CI/CD o flujo de trabajo de RR. HH. entre bastidores.

las mejores funciones de n8n

Cree flujos de trabajo impulsados por webhook para automatizar las respuestas de servicio en tiempo real

Conecte bases de datos y API utilizando nodos HTTP, MySQL y GraphQL nativos

Flujos de trabajo de control de versiones mediante herramientas CLI e integraciones Git

Programa tareas periódicas y trabajos de mantenimiento con la compatibilidad integrada con cron

Desencadena flujos desde aplicaciones de mensajería, webhooks o eventos de sistemas externos

límites de n8n

Requiere conocimientos técnicos para su configuración y mantenimiento

Carece de compatibilidad nativa para IA conversacional o capacidades de agente virtual

precios de n8n

plan Free *

Corporación: Precios personalizados

valoraciones y reseñas de n8n

G2 : 4,8/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

📖 Lea también: Ejemplos y casos de uso de la automatización de flujos de trabajo

7. Rezolve. ai (la mejor opción para la automatización del servicio de asistencia técnica dentro de Microsoft Teams)

a través de Rezolve.ai

Si su equipo ya utiliza Microsoft Teams, Rezolve. ai se reúne con ellos en Teams. A diferencia de Moveworks, que se integra en todas las plataformas, Rezolve. ai está diseñado específicamente para Teams, transformándolo en un servicio de asistencia técnica completo sin añadir otra herramienta más a su conjunto.

Diseñado para organizaciones de tamaño medio a grandes, Rezolve. ai combina la gestión de tickets impulsada por IA, la automatización de procesos y el microaprendizaje, todo ello accesible a través de un sencillo chat para chatear.

Rezolve. ai combina la inteligencia contextual con una profunda integración con Microsoft 365 para optimizar el soporte interno. Comprende la intención del usuario, actúa como desencadenante de flujos de trabajo y guía a los empleados en tiempo real, convirtiendo Teams en un hub de soporte proactivo.

Las mejores funciones de Rezolve. ai

Inicie módulos de microaprendizaje de TI y RR. HH. directamente en las sesiones de chat para aprender

Clasifique automáticamente los tickets de soporte técnico mediante árboles de conversación dinámicos y enrutamiento basado en IA

Habilite la incorporación, las aprobaciones y las preguntas frecuentes en tiempo real dentro de la interfaz de Teams

Integre con sistemas back-end como Workday, Freshservice y Active Directory

Activa la automatización en segundo plano para tareas de administrador repetitivas mediante flujos de trabajo sin código

Resolve. ai limitaciones

El diseño centrado en Teams puede no ser adecuado para organizaciones que utilizan Slack u otras plataformas

Personalización limitada fuera del ecosistema de Microsoft

Precios de Rezolve. ai

Precios personalizados

Rezolve. ai: valoraciones y opiniones

G2 : 4,9/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. ServiceNow Virtual Agent (ideal para servicios de asistencia técnica de grandes corporaciones)

a través de ServiceNow

Cuando se gestiona una corporación a gran escala, las herramientas de soporte «suficientemente buenas» simplemente no son suficientes. El agente virtual de ServiceNow está diseñado específicamente para grandes organizaciones que necesitan una automatización profundamente integrada y altamente controlada, especialmente en entornos de herramientas ITSM.

A diferencia de Moveworks, que ofrece una personalización con límite y depende de integraciones de terceros, ServiceNow integra su agente virtual de forma nativa en su plataforma.

ServiceNow permite a las corporaciones crear chatbots inteligentes que van más allá de las preguntas frecuentes: actualizan tickets, actúan como desencadenantes de flujos de trabajo y extraen datos en tiempo real. Sus creadores sin código y su profunda integración con la plataforma Now lo hacen ideal para escalar la automatización en TI, activos y operaciones, todo bajo un mismo techo.

Las mejores funciones de ServiceNow Virtual Agent

Cree flujos de conversación personalizados utilizando los generadores de arrastrar y soltar de Now Platform

Ejecute operaciones complejas de backend, como reinicios del sistema o aprovisionamiento de accesos, mediante el 'chatear'

Supervise el rendimiento de los bots con paneles de control de precisión en el reconocimiento de intenciones y resolución

Localice el contenido de los bots utilizando la compatibilidad multilingüe integrada y la memoria de traducción

Conecte los bots a los módulos de RR. HH., finanzas o instalaciones para lograr la automatización interfuncional

Límites del agente virtual de ServiceNow

Ideal para empresas que ya utilizan el conjunto de herramientas ITSM de ServiceNow

Alta inversión inicial y complejidad de implementación para los nuevos usuarios

Precios de ServiceNow Virtual Agent

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: No hay valoraciones disponibles

9. Espressive (la mejor opción para el autoservicio de los empleados con precisión NLP)

a través de Espressive

Los empleados no deberían tener que crear tickets solo para saber cómo restablecer contraseñas. Esa es la idea fundamental detrás de Espressive, un agente de soporte virtual /IA diseñado para actuar como puerta de entrada a todos los servicios internos.

A diferencia de Moveworks, que opera dentro de aplicaciones de mensajería, el agente Barista de Espressive ofrece una interfaz dedicada y fácil de usar para usuarios con un profundo procesamiento del lenguaje natural y un enfoque en el autoservicio para toda la corporación.

Barista capta la intención de los empleados detrás de las preguntas sobre vacaciones, acceso a software o nóminas, y ofrece respuestas rápidas y precisas sin necesidad de asistencia adicional. Su exclusivo modelo de lenguaje para empleados se adapta al lenguaje natural, mientras que los flujos de trabajo predefinidos de Espressive agilizan la compatibilidad de TI, RR. HH. e instalaciones con menos tickets y un enrutamiento más inteligente.

Las mejores funciones de Espressive

Analice las tendencias de uso y las tasas de resolución con análisis de compatibilidad impulsados por IA

Ofrezca respuestas personalizadas basadas en la ubicación, el departamento y el rol de los empleados

Actualice los conocimientos de forma dinámica mediante el aprendizaje automático a partir de interacciones pasadas

Conéctese a sistemas de gestión de tickets como Jira, Zendesk y ServiceNow para realizar traspasos híbridos

Derive las consultas sin responder a agentes en vivo con el historial completo del chatear y el contexto intactos

Límites expresivos

Menos flexible para organizaciones que buscan una automatización profunda del backend

Es posible que sea necesario reformatear el contenido interno para obtener un rendimiento óptimo de la IA

Precios expresivos

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas expresivas

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay valoraciones disponibles

10. UiPath (la mejor opción para la automatización robótica de procesos a gran escala)

a través de UiPath

No todas las tareas necesitan una persona, ni siquiera un chatbot. UiPath elimina los flujos de trabajo repetitivos con la automatización robótica de procesos (RPA), que funciona silenciosamente en segundo plano y libera por completo a su equipo del trabajo rutinario.

Mientras que Moveworks se centra en la compatibilidad de conversación, UiPath automatiza los procesos entre bastidores, como las actualizaciones del sistema, las transferencias de datos y las integraciones de aplicaciones de corporación sin necesidad de que el usuario dé una indicación.

El generador de código bajo StudioX de UiPath permite a los usuarios sin conocimientos técnicos diseñar automatizaciones, mientras que el departamento de TI escala los bots de nivel corporación con herramientas de gobernanza.

Desde el procesamiento de formularios hasta la clasificación de tickets, aumenta la eficiencia administrativa y se integra con las plataformas clave de empresa. Sus bots impulsados por IA permiten tomar decisiones inteligentes en tiempo real, lo que resulta perfecto para crear plantillas digitales resilientes.

Las mejores funciones de UiPath

Coordine bots independientes en máquinas virtuales y entornos en la nube

Automatizaciones de seguridad con acceso basado en rol, registro y pistas de auditoría

Aproveche el Centro de /IA para entrenar modelos que guíen la toma de decisiones en tiempo real

Conecte flujos de trabajo entre sistemas heredados/a y herramientas SaaS modernas a la perfección

Supervise el rendimiento de los bots, los errores y el retorno de la inversión desde un centro de comandos centralizado

Límites de UiPath

Requiere un equipo dedicado para la gobernanza de la RPA y la gestión del ciclo de vida

Las licencias pueden resultar complejas con flotas de bots más grandes

Precios de UiPath

Básico : desde 25 $ al mes

Planes Standard y plan Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre UiPath

G2 : 4,6/5 (más de 6900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

💡 Consejo profesional: antes de automatizar nada, correlaciona. Utilice una plantilla de mapa de procesos de ClickUp para visualizar cada paso de su flujo de trabajo de TI o RR. HH. y, a continuación, marque los que sean repetitivos, requieran muchas aprobaciones o sean urgentes. Estos son sus puntos clave para la automatización. Una vez correlacionados, conecte esos pasos a ClickUp Automations o herramientas como n8n para eliminar retrasos y traspasos manuales. Cuanto más claro sea su mapa de procesos, más rápido convertirá los flujos de trabajo lentos en sistemas autónomos.

11. OpenDialog (ideal para el diseño de conversación personalizada y el control de escenarios)

a través de OpenDialog

Cuando el cumplimiento normativo se reúne con la conversación, OpenDialog da el paso. A diferencia de Moveworks, que ofrece flujos de trabajo preconfigurados y una personalización limitada, OpenDialog proporciona a las corporaciones un control completo sobre el comportamiento del chatbot mediante un diseño basado en escenarios, ideal para sectores con flujos de diálogo complejos y necesidades normativas.

El exclusivo motor de conversación de OpenDialog separa la lógica del lenguaje, lo que permite interacciones adaptativas y no lineales con los chatbots.

Gestiona conversaciones en tiempo real basadas en políticas, ramificaciones y diálogos por capas. Adecuado para empresas del sector financiero, sanitario y jurídico, con compatibilidad para la implementación local, configuraciones centradas en la privacidad y una profunda integración informática, lo que ofrece un control y una flexibilidad superiores a los de los agentes de IA SaaS básicos.

Las mejores funciones de OpenDialog

Separe el contexto de conversación, la lógica y las capas de experiencia de usuario para un diseño modular de chatbot

Diseñe conversaciones multihilo con fragmentos de diálogo reutilizables

Aloje el sistema en sus instalaciones para tener plena propiedad de los datos y cumplir con la normativa

Integre a la perfección con los sistemas de conocimiento internos y las capas de autenticación

Utilice herramientas de modelado de conversación visual para alinear los equipos jurídicos, técnicos y de experiencia de usuario

Límites de OpenDialog

Requiere un pensamiento estratégico de diseño y la colaboración del equipo desde el principio

Comunidad y ecosistema más pequeños en comparación con las plataformas de IA más grandes

Precios de OpenDialog

Experiment : Gratis

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OpenDialog

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay valoraciones disponibles

