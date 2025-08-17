los 11 mejores generadores de notas SOAP para una documentación clínica más rápida y precisa

Es el final del día y acaba de atender a su último paciente. Lo ideal sería que estuviera relajándose y preparándose para salir. Pero, en cambio, está mirando una pila cada vez mayor de notas de pacientes que aún deben escribirse, un final frustrante para un largo día de monitoreo de síntomas, actualización de registros médicos y seguimiento del progreso de los pacientes.

Las notas SOAP (subjetivas, objetivas, de evaluación y plan) son esenciales para la práctica clínica, pero redactarlas de manera eficiente y precisa, especialmente bajo presión, puede resultar difícil. Ahí es donde un generador de notas SOAP puede ayudar.

Si tiene una consulta muy ajetreada o aún está en formación, estas herramientas optimizarán su flujo de trabajo y mantendrán sus notas claras, completas y conformes con la normativa.

Echemos un vistazo. 🧰

Generadores de notas SOAP de un vistazo

Las notas SOAP garantizan la coherencia en el registro de los datos de los pacientes, lo que ayuda a reducir los errores de comunicación entre los equipos de atención médica. Por lo tanto, para facilitar su decisión, aquí tiene una lista de todos los generadores de notas SOAP:

Nombre de la herramienta Ideal para Caso práctico Precios* ClickUp Flujos de trabajo personalizados y documentación SOAP con IA Gestión de la documentación entre equipos y proyectos sanitarios Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones SOAPNoteAI. com Generación de notas independientes sin necesidad de un sistema EHR Genere rápidamente notas SOAP a partir de taquigrafía, dictados o sesiones de telesalud Precios personalizados Suki IA Documentación clínica con función de voz Uso de comandos de voz o escucha ambiental para crear notas clínicas integradas en EHR Precios personalizados IA SOAP Documentación clínica multilingüe con ICD-10 Formateo automático de notas clínicas en estructura SOAP mediante IA Gratis; planes de pago a partir de 60 $ al mes por usuario DeepScribe Toma de notas clínicas en el entorno Captura de conversaciones entre médicos y pacientes y generación de notas en tiempo real Precios personalizados Notable Health Automatización de las tareas clínicas Automatización de los flujos de trabajo administrativos y de documentación en las organizaciones sanitarias Precios personalizados Tali IA Asistente de voz integrado en EHR Transcripción por voz, dictado y búsqueda médica dentro de los sistemas EHR Gratis; planes de pago a partir de 49,99 $ al mes por usuario Augmendix Transcripción en tiempo real y participación del paciente Proporciona soporte de transcripción remota en tiempo real para documentar las visitas de los pacientes Precios personalizados Carepatron Portales de clientes en línea Gestión de citas, facturación y registros de pacientes Gratis; planes de pago a partir de 19 $ al mes Healthie Proveedores de telesalud y bienestar Compatibilidad con la atención virtual, el seguimiento del bienestar y notas SOAP precisas para nutricionistas y entrenadores de bienestar Gratis; planes de pago a partir de 49 $ al mes por usuario SimplePractice Recetas electrónicas y gestión de medicamentos Optimización de la admisión de clientes, la programación, la facturación y la documentación SOAP para proveedores independientes Los planes de pago empiezan desde 49 $ al mes por usuario

¿Qué debe buscar en los generadores de notas SOAP?

Desde la personalización hasta la automatización, aquí tienes un resumen rápido de las funciones imprescindibles para que tu documentación clínica sea más rápida, inteligente y sin estrés. ⚒️

Cumplimiento y seguridad: Lo primero es lo primero: asegúrese de que cumple con la HIPAA. Necesitará cifrado integrado tanto para la información almacenada como para la compartida, además de funciones inteligentes como el borrado automático de la información médica protegida (PHI) para mantener seguros los datos de los pacientes

Personalización y especialización: Elija herramientas con Elija herramientas con plantillas para tomar notas específicas para su especialidad. Se valorará que los campos sean personalizables y que la plataforma sea compatible con diferentes estilos de notas, como SOAP, DAP o BIRP

Funciones de IA y automatización: Busque herramientas basadas en IA que utilicen el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para convertir notas de audio o taquigráficas en documentación estructurada

Flexibilidad de salida: Asegúrese de que sus notas se puedan exportar en diferentes formatos, como PDF o Word, y compartir fácilmente con otros proveedores cuando sea necesario

📚 Imprescindible: Aquí tiene un breve glosario con todos los términos que debe conocer: HIPAA: Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico

PHI: Información médica protegida

DAP: Datos, evaluación, plan

EHR: Historial médico electrónico

ICD-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª revisión

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los mejores generadores de notas SOAP

¿Busca el mejor generador de notas SOAP? Cada vez más médicos recurren a herramientas digitales para ahorrar tiempo, reducir errores y centrarse en la atención al paciente.

Estas son las mejores herramientas que destacan por su interfaz fácil de usar, sus funciones inteligentes y su compatibilidad. ⚓

1. ClickUp (el mejor para flujos de trabajo de documentación médica personalizados)

Entre las visitas de los pacientes, el trabajo administrativo y el intento de mantenerse al día con la documentación, es fácil sentirse abrumado por el gran volumen de información.

ClickUp , la app para todo el trabajo, combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo. Con una integración perfecta, ClickUp te ayuda a centrarte en las interacciones con los pacientes sin tener que cambiar de app.

Con el software de gestión de proyectos ClickUp Healthcare, los médicos disponen de una plataforma única e inteligente para gestionar los flujos de trabajo de los pacientes, optimizar la creación de notas SOAP y mantener todo conectado.

Nota sobre cumplimiento normativo: ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos que cumple con el RGPD y ofrece funciones sólidas de seguridad y privacidad. Para las organizaciones sanitarias, ClickUp se puede configurar para cumplir con los estándares de cumplimiento de la HIPAA cuando se utiliza bajo un acuerdo de socio comercial (BAA) activo con ClickUp. Con ClickUp, los equipos sanitarios pueden optimizar la documentación, la colaboración y la gestión del flujo de trabajo, todo en un entorno de trabajo flexible.

Optimice los flujos de trabajo de los pacientes de principio a fin con el software de gestión de proyectos ClickUp Healthcare

Pero, ¿cómo ayuda la herramienta de gestión de proyectos sanitarios?

Supongamos que acaba de terminar la visita de un paciente y necesita anotar rápidamente sus notas SOAP antes de continuar. Se acabaron las notas en papel: solo tiene que abrir el Bloc de notas de ClickUp y empezar a escribir o dictar desde su entorno de trabajo. En lugar de buscar papel, utilice el Bloc de notas de ClickUp desde su entorno de trabajo para escribir (o dictar) al instante sus ideas. Esto resulta especialmente útil a la hora de anotar los síntomas de un paciente durante las rondas o las consultas.

Tome notas rápidas sin complicaciones con el Bloc de notas de ClickUp

Es privado, solo visible para usted, por lo que puede intercambiar ideas libremente o tomar notas preliminares antes de formalizarlas. Una vez que sus notas están en el sistema, puede convertirlas directamente en tareas de ClickUp.

Pero si desea una herramienta de documentación más estructurada con colaboración en tiempo real, opte por ClickUp Docs.

Almacene todas sus notas de forma centralizada con ClickUp Docs

Puede crear sus plantillas de notas SOAP en ClickUp Docs, organizarlas en carpetas y colaborar con su equipo. Estas plantillas están creadas por los usuarios y no están preconfiguradas para la asistencia sanitaria, pero puede personalizarlas completamente para adaptarlas a su flujo de trabajo.

Escriba notas SOAP, enlácelas a tareas (como programar seguimientos o pedir pruebas) e incluso incruste vistas de su flujo de trabajo clínico, como listas de pacientes, calendarios o vistas de tablero, directamente en el documento. Docs consolida la información subjetiva y objetiva en un solo lugar, lo que facilita el seguimiento del formato de sus notas SOAP.

ClickUp Docs es una app de documentos para tomar notas que te permite utilizar texto enriquecido, listas de control y adjuntos de imágenes, ideal para crear borradores estructurados de entradas SOAP, narrativas de enfermedades actuales o notas de procedimientos sobre la marcha. Estos elementos visuales facilitan el doble la consulta de los resultados de exámenes físicos o las notas de tratamientos anteriores.

Además, su colaboración en tiempo real permite que todo su departamento trabaje simultáneamente en el mismo plan de cuidados, deje comentarios o se etiquete entre sí para intercambiar opiniones.

¿Quiere ir más allá con la ayuda de la IA? Entre en ClickUp Brain.

🎥 ¡Aquí tienes un vídeo rápido para facilitar la escritura con IA!

El motor de Brain está profundamente integrado en su entorno de trabajo y comprende su contexto, notas, tareas, documentos, equipo y metas.

Supongamos que ha escrito una nota HPI preliminar y desea perfeccionarla en un formato SOAP pulido. Solo tiene que indicar al asistente de IA en lenguaje natural que le ayude a limpiarla, resumir los puntos clave y adaptar la terminología a los estándares de documentación clínica.

También puede pedir a la herramienta de IA para tomar notas que:

Genere resúmenes de los casos de pacientes en curso

Ayuda a redactar instrucciones para los pacientes basadas en entradas recientes

Cree resúmenes educativos rápidos basados en la literatura médica que haya enlazado en su entorno de trabajo

También puede pedir a la herramienta de IA para tomar notas que genere resúmenes de los casos de pacientes en curso, le ayude a escribir instrucciones para los pacientes basadas en entradas recientes o cree informes educativos rápidos basados en la literatura médica que haya enlazado en su entorno de trabajo.

ClickUp AI Notetaker para equipos sanitarios

El AI Notetaker de ClickUp puede unirse automáticamente a las reuniones de su equipo, transcribir conversaciones y generar resúmenes concisos y elementos de acción, lo que ayuda a los equipos sanitarios a mantenerse organizados y alineados.

Nota: ClickUp AI Notetaker no es una herramienta dedicada a la documentación clínica. Es más adecuada para reuniones internas, discusiones de casos y llamadas administrativas.

🚨 ClickUp Insights: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, el cambio de contexto es cosa del pasado. Simplemente haz la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de tu entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas

Las mejores funciones de ClickUp

Personalice plantillas de notas SOAP, formularios de admisión de pacientes o planes de tratamiento para mantener la coherencia en toda su documentación a partir de una lista de más de 1000 plantillas de ClickUp

Utilice los paneles de ClickUp para visualizar métricas clave como la distribución de casos, las notas pendientes o los cronogramas de seguimiento para una mejor supervisión operativa

Automatice tareas repetitivas como asignar seguimientos, cambiar el estado de las tareas o enviar recordatorios para revisar la documentación con Automatizaciones de ClickUp

Convierta las entradas del Bloc de notas en tareas para su seguimiento o para tomar medidas adicionales.

Colabore en tiempo real con su equipo en los borradores de documentación

Límites de ClickUp

Puede que los usuarios nuevos tengan que pasar por un proceso de aprendizaje

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 080 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dice una reseña de G2

Necesito un blog para escribir todo lo que me gusta de ClickUp. Lo tiene todo: tareas (en vista Lista, tabla, tablero, calendario, mapa, etc.), documentos, IA, paneles, automatizaciones... Puedes compartir enlaces públicos de tareas o documentos. Las tareas tienen una pestaña de actividad para que puedas ver todo el historial de esa tarea. Es muy flexible y profesional. Con ClickUp, no hay excusas para no ser extremadamente productivo.

Necesito un blog para escribir todo lo que me gusta de ClickUp. Lo tiene todo: tareas (en vista de lista, tabla, tablero, calendario, mapa, etc.), documentos, IA, paneles, automatizaciones... Puedes compartir enlaces públicos de tareas o documentos. Las tareas tienen una pestaña de actividad para que puedas ver todo el historial de esa tarea. Es muy flexible y profesional. Con ClickUp, no hay excusas para no ser extremadamente productivo.

2. SOAPNoteAI. com (el mejor para la generación de notas SOAP independientes sin necesidad de un EHR)

a través de SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com es un generador ligero basado en la web que ayuda a los médicos a crear notas SOAP rápidamente mediante sencillas indicaciones basadas en formularios. En lugar de depender de entradas de texto libre, la herramienta guía a los usuarios a través de cada sección (Subjetivo, Objetivo, Evaluación y Plan) utilizando campos estructurados.

Una vez rellenado, el sistema compila los datos introducidos en una nota con formato lista para copiar o descargar. Aunque no se integra directamente con los EHR, puede ser utilizado por proveedores individuales, estudiantes o profesionales que desean una forma de generar notas sobre la marcha sin necesidad de iniciar sesión.

SOAPNoteAI. com mejores funciones

Seleccione entre plantillas especializadas para diferentes casos de uso, como fisioterapia, enfermería, salud mental y mucho más

Dicte o grabe sesiones y deje que el asistente de IA cree automáticamente notas SOAP detalladas

Reciba recomendaciones en tiempo real sobre códigos ICD-10 para mejorar la precisión diagnóstica y el cumplimiento normativo en la documentación clínica

Limitaciones de SOAPNoteAI.com

Las grabaciones de audio utilizadas para la generación de notas se eliminan en un plazo de 24 a 48 horas

Precios de SOAPNoteAI.com

Plan solo de audio: 69 $ al mes por usuario

Plan Unlimited de audio y texto: 79 $ al mes por usuario

Paquetes de crédito: pago por uso:

Paquete básico: 9 $ por una sola vez para 10 créditos (≈0,90 $ por nota)

Paquete Pro: 19 $ por una sola vez para 25 créditos

Ultra Pack: 59 $ por una sola vez para 100 créditos

Valoraciones y reseñas de SOAPNoteAI.com

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: ¡La terapia ocupacional se remonta al año 100 a. C.! Un médico griego llamado Asclepiades ya utilizaba el movimiento, la música y los baños para ayudar a las personas con enfermedades mentales a sentirse mejor. Básicamente, la antigua Grecia tenía su propia versión de las sesiones de terapia y las estrategias de tratamiento

3. Suki IA (la mejor para documentación clínica con función de voz)

a través de Suki IA

Suki IA es un asistente ambiental con tecnología de voz diseñado para ayudar a los médicos a documentar más rápido y con menos carga cognitiva. En lugar de escribir o navegar por plantillas, usted habla y Suki genera notas SOAP completas sobre la marcha, incluyendo signos vitales dictados, instrucciones para el paciente y códigos ICD-10.

Se integra directamente con los principales sistemas de EHR, como Epic y Cerner. Suki también ayuda con la entrada de pedidos, la respuesta a preguntas clínicas y la minimización de la documentación fuera del horario laboral.

Las mejores funciones de Suki IA

Impleméntelos en más de 99 especialidades clínicas con compatibilidad tanto para flujos de trabajo de atención primaria como especializada

Genere notas SOAP completas a partir de grabaciones de voz ambiental mediante el reconocimiento de voz impulsado por IA

Acceda a información clave sobre los pacientes y a resúmenes con la nueva función «Resumen del paciente»

Límites de Suki IA

A veces tiene dificultades con los acentos, el ruido de fondo o la terminología médica compleja

Precios de Suki IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Suki IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

4. SOAP IA (ideal para documentación clínica multilingüe con ICD-10)

a través de SOAP IA

SOAP IA es ideal para obtener sugerencias de diagnóstico en tiempo real y la integración con ICD-10, lo que ayuda a los médicos y enfermeros a llegar a diagnósticos más precisos. Esto es muy valioso para mejorar la precisión de la facturación y reducir la carga cognitiva durante la toma de decisiones clínicas en entornos de trabajo acelerados.

La plataforma es compatible con la documentación de telesalud sin interrupciones, ya que convierte las grabaciones de visitas virtuales en notas SOAP estructuradas.

Las mejores funciones de IA para SOAP

Plantillas de notas personalizadas adaptadas a campos específicos como psiquiatría, enfermería, fisioterapia y logopedia

Elimina automáticamente todos los datos de la sesión tras el procesamiento, sin conservar ninguna información médica protegida tras la generación

Ofrezca asistencia a una amplia variedad de pacientes con compatibilidad para 19 idiomas

Límites de la IA en SOAP

A veces puede transcribir incorrectamente las notas de las reuniones y el audio

Precios de SOAP IA

Free

Profesional: 60 $ al mes por usuario

Unlimited: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de IA SOAP

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: Utilice el método de toma de notas SQ3R (encuesta, pregunta, lectura, recitación y revisión) para mejorar la eficiencia de sus notas SOAP. Le ayuda a interactuar activamente con el contenido, mejorar la retención e identificar rápidamente la información clave, como el historial del paciente, los signos vitales, el diagnóstico y el tratamiento.

5. DeepScribe (el mejor para tomar notas clínicas en el entorno)

vía DeepScribe

¿Y si sus notas clínicas se escribieran solas mientras usted se centra en su paciente? DeepScribe utiliza tecnología de voz ambiental para capturar conversaciones naturales entre el paciente y el proveedor y convertirlas automáticamente en notas clínicas precisas y procesables.

Con plantillas personalizables adaptadas a más de 50 especialidades, DeepScribe está diseñado para adaptarse a su flujo de trabajo único. También mejora la precisión de la codificación y acelera los tiempos de cierre de los gráficos, lo que le ayuda a mejorar la productividad y los resultados de los pacientes.

Las mejores funciones de DeepScribe

Edite y revise notas de forma interactiva con herramientas de edición de texto sincrónica y corrector ortográfico con DeepScribe Notes

Fomente la colaboración internacional entre equipos con documentación multilingüe en más de 25 idiomas

Acceda a indicaciones clínicas en tiempo real y a información útil durante la atención al paciente con DeepScribe Assist, que muestra la información más relevante cuando la necesita

Limitaciones de DeepScribe

Los usuarios se quejan de que a veces borra los hallazgos y planes de los pacientes y los organiza en secciones incorrectas

Precios de DeepScribe

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DeepScribe

G2: 4,1/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DeepScribe?

Esto es lo que dice una reseña de G2

Yo confío en las notas de transcripción con IA de DeepScribe, y DeepScribe confía en los servidores de Amazon, que se caen de vez en cuando sin previo aviso, ¡y a veces se pierden todas mis transcripciones del día! Me gustaría que hubiera alguna forma de guardar el audio en mi dispositivo y subirlo cuando los servidores vuelvan a funcionar. Por lo que sé, es posible que esa función ya se haya añadido, porque solo he perdido transcripciones

Yo confío en las notas de transcripción de DeepScribe IA y DeepScribe confía en los servidores de Amazon, que se caen de vez en cuando sin previo aviso, ¡y a veces se pierden todas mis transcripciones del día! Me gustaría que hubiera alguna forma de que mi audio se guardara en mi dispositivo y se subiera cuando los servidores volvieran a funcionar. Por lo que sé, es posible que esa función ya se haya añadido, porque solo he perdido transcripciones

6. Notable Health (el mejor para la automatización de tareas clínicas)

vía Notable Health

Notable Health es una plataforma basada en IA que se encarga de la admisión de pacientes, la programación de citas, las autorizaciones previas, la documentación exhaustiva y la gestión de derivaciones y pacientes.

La plataforma también revisa la documentación clínica para capturar diagnósticos completos y categorías jerárquicas de condiciones (HCC) para mejorar las puntuaciones de riesgo.

Su función «Crecimiento, adquisición y acceso» utiliza la automatización inteligente para identificar y captar nuevos pacientes, optimizar la programación y mejorar el acceso a la atención. La función «Gestión del ciclo de ingresos» también automatiza los flujos de trabajo de codificación, facturación y reclamaciones para acelerar los reembolsos y reducir las denegaciones.

Las mejores funciones de Notable Health

Las herramientas integradas recopilan y analizan los comentarios de los pacientes a gran escala para descubrir tendencias de satisfacción e identificar deficiencias en el servicio

Compatible con más de 150 idiomas, tanto para voz como para texto, lo que facilita la atención a poblaciones de pacientes con diversidad lingüística

Envíe recordatorios automáticos de citas y notificaciones de seguimiento para reducir las ausencias

Notable Health tiene algunas limitaciones

Puede resultar difícil mantenerse al día con los estándares de seguridad en constante evolución para los proveedores de atención médica

Precios destacados de Health

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas destacadas sobre salud

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: Aquí tienes algunas estrategias para tomar notas que debes conocer: Escucha activa: en lugar de transcribir, reformule las ideas clave con sus propias palabras para mejorar la comprensión y la memoria

Codificación por colores: utilice colores coherentes para detectar patrones, prioridades y elementos de acción al instante

Mapas mentales: Convierta notas dispersas en redes visuales para que pueda ver cómo se conectan las ideas y recordarlas más rápidamente más adelante

7. Tali IA (el mejor asistente de voz integrado en EHR)

a través de Tali IA

Tali IA te permite dictar tus notas directamente en el EHR. Si necesitas verificar una directriz durante una visita, solo tienes que preguntar y obtendrás respuestas de fuentes clínicas fiables.

También es compatible con el dictado multilingüe, sugiere códigos médicos, detecta diferentes interlocutores en una conversación y puede realizar tareas administrativas como configurar recordatorios o rellenar formularios. Funciona en ordenadores de escritorio, dispositivos móviles y navegadores, y cumple con las normas HIPAA y SOC 2 Tipo 2 para la seguridad de los datos.

Las mejores funciones de Tali IA

Busque en el historial médico mediante comandos de voz sobre dosis de medicamentos y consultas clínicas de fuentes fiables como Merck Manuals y OpenFDA

Diferencie automáticamente a los interlocutores durante las conversaciones para atribuir los diálogos con precisión durante la documentación

Automatice la toma de notas clínicas con «Ambient Scribe», que genera notas médicas basadas en conversaciones

Límites de Tali IA

Los usuarios se quejan de la repetición y la mala organización de las notas transcritas en audio

Precios de Tali IA

Personal: 0 $ al mes por usuario

Premium: 49,99 $ al mes por usuario

Pro: 150 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tali IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tali IA?

Esto es lo que dice una reseña de Capterra:

Me ayuda a centrarme más en el paciente durante la consulta, ya que sé que mis notas se están transcribiendo. También son notas muy detalladas en un minuto una vez que completo la consulta... A veces capta palabras incorrectas y tengo que corregir algunas.

Me ayuda a centrarme más en el paciente durante la consulta, ya que sé que mis notas se están transcribiendo. También son notas muy detalladas en un minuto una vez que completo la consulta... A veces recoge palabras equivocadas y tengo que corregir algunas.

8. Augmedix (el mejor para la transcripción en tiempo real y la participación del paciente)

vía Augmedix

Augmedix ofrece un conjunto flexible de herramientas de documentación basadas en IA diseñadas para todos los niveles de soporte clínico, desde la generación rápida de notas de autoservicio hasta la transcripción completa.

Con «Augmendix Go», puede generar notas médicas de alta calidad en cuestión de segundos utilizando IA. Además, se integra directamente con sistemas EHR como Epic, Cerner y Athena, lo que garantiza un flujo de datos bidireccional sin interrupciones.

También es compatible con tecnología wearable, como gafas inteligentes, para acceder a la información del paciente y documentar sin usar las manos mientras se centra en la atención.

Las mejores funciones de Augmedix

Edite, codifique y finalice notas generadas por IA con compatibilidad adicional con EHR tras la visita a través de «Augmedix Assist»

Reciba soporte completo para el flujo de trabajo clínico antes, durante y después de las visitas con «Augmedix Live», incluido un servicio personalizado de un especialista en documentación médica (MDS) dedicado

Acceda a recordatorios en tiempo real sobre deficiencias en la atención y facturación con «CareCues», que ayuda a los médicos a abordar exámenes preventivos, contraindicaciones de medicamentos y otras tareas

Limitaciones de Augmedix

Algunos dicen que no tiene corrector ortográfico integrado y que la herramienta sufre cortes de energía ocasionales

Precios de Augmedix

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Augmedix

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Augmedix?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Los escribas de Augmedix han hecho que mi día sea mucho más eficiente. Como cualquier otra cosa, hay una curva de aprendizaje. Me gusta mantener mis planes muy detallados para poder consultarlos más tarde. Los escribas no pueden leer mi mente, así que lo mejor es dictarles unas cuantas frases rápidas justo después de terminar con el paciente. Sigue siendo mucho más eficiente que cualquier otro sistema que haya utilizado.

Los escribas de Augmedix han hecho que mi día sea mucho más eficiente. Como cualquier otra cosa, hay una curva de aprendizaje. Me gusta mantener mis planes muy detallados para poder consultarlos más tarde. Los escribas no pueden leer mi mente, así que lo mejor es dictarles unas pocas frases rápidas justo después de terminar con el paciente. Sigue siendo mucho más eficiente que cualquier otro sistema que haya utilizado.

9. Carepatron (el mejor para crear portales de clientes en línea)

vía Carepatron

Carepatron es una plataforma de gestión de consultas que integra la comunicación con los clientes, la facturación, la documentación y la programación.

En esta plataforma, los clientes pueden reservar sus citas a través de un portal en línea, lo que reduce las idas y venidas. Y la IA integrada se encarga de las tareas administrativas rutinarias, lo que ayuda a los proveedores a liberar tiempo en su semana.

También es compatible con la atención en equipo, con calendarios compartidos, toma de notas colaborativa y acceso basado en roles, de modo que cada persona ve solo lo que es relevante para su rol.

Las mejores funciones de Carepatron

Configure la facturación recurrente para los clientes habituales y genere facturas con su portal de facturación y pago integrado

Permita a los clientes acceder a sus citas, notas de progreso, archivos, reservas y completar formularios con un portal dedicado para clientes

Desencadene acciones basadas en la actividad del cliente y automatice recordatorios, seguimientos y sugerencias de documentación con «Carepatron IA»

Limitaciones de Carepatron

Algunos usuarios informan de que el proceso de creación de formularios es engorroso y requiere mucho tiempo

Precios de Carepatron

Free

Imprescindible: 19 $ al mes

Además: 24 $ al mes

Avanzado: 29 $ al mes

Valoraciones y opiniones de Carepatron

G2: 4,5/5 (más de 380 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 510 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Carepatron?

Esto es lo que dice una reseña de G2

En segundo lugar, el software en sí es muy fácil de usar y eficaz, pero requiere algunos pasos adicionales para la versión gratuita (lo cual es totalmente comprensible), y estoy deseando ver lo que ofrece la versión de suscripción. Fue muy fácil de implementar e integrar en mi empresa. Dado que será mi principal fuente de conexión (a internet), espero con interés el crecimiento de ambos

En segundo lugar, el software en sí es muy fácil de usar y eficaz, pero requiere algunos pasos adicionales para la versión gratuita (lo cual es totalmente comprensible), y estoy deseando ver qué ofrece la versión de suscripción. Fue muy fácil de implementar e integrar en mi empresa. Dado que será mi principal fuente de conexión (a internet), ¡espero que ambos crezcamos juntos!

📖 Lea también: El mejor software de gestión clínica para una práctica exitosa

10. Healthie (ideal para proveedores de telesalud y bienestar)

vía Healthie

Diseñado para dietistas, nutricionistas y profesionales del bienestar, Healthie ayuda a programar citas, organizar sesiones de vídeo seguras, gestionar historias clínicas electrónicas, facturar a los clientes y mantener el flujo de trabajo sin problemas.

También incluye formularios personalizables y un portal para clientes que le ayudará a mantener sus notas organizadas, automatizar tareas tediosas y ofrecer una atención más personalizada. Esta herramienta también cuenta con funciones de autocompletado inteligente que recopilan automáticamente datos relevantes del cliente, como notas de sesiones anteriores, metas, signos vitales o comidas registradas, para completar sus notas.

Las mejores funciones de Healthie

Realice sesiones de telesalud seguras, incluyendo visitas individuales y grupales por vídeo

Grafique las interacciones con los clientes y mantenga registros electrónicos de salud con plantillas personalizables

Asigne y realice el seguimiento de tareas con «Tareas inteligentes» para automatizar los seguimientos rutinarios

Limitaciones de Healthie

Carece de IA integrada para realizar análisis nutricionales en profundidad y no ofrece soporte al cliente

Precios Healthie

Free

Essentials: 49 $ al mes por usuario

Además: 129 $ al mes por usuario

Grupo: 149 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Healthie

G2: Usuarios insuficientes

Capterra: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Healthie?

Esto es lo que dice una reseña de Capterra

Me gusta que cumpla con la HIPAA, que permita funciones para hablar con los clientes a través de la app, que la función de facturación sea estupenda y que el servicio de atención al cliente sea bueno. Creo que la aplicación para teléfonos tiene muchas incidencias y podría mejorar mucho; por ejemplo, la facturación, la edición de imágenes para permitir comentarios sobre partes (por ejemplo), parece que se cuelga a menudo con mis clientes y no ofrece muchas conexiones (a internet) con redes sociales.

Me gusta que cumpla con la HIPAA, que permita funciones para hablar con los clientes a través de la app, que la función de facturación sea estupenda y que el servicio de atención al cliente sea bueno. Creo que la aplicación para teléfonos tiene muchos errores y podría mejorar mucho; por ejemplo, la facturación, la edición de imágenes para permitir comentarios sobre partes (por ejemplo), parece que se cuelga a menudo con mis clientes y no ofrece muchas conexiones (a internet) con redes sociales.

11. SimplePractice (ideal para recetas electrónicas y gestión de medicamentos)

vía SimplePractice

Si busca una práctica más orientada al cliente, SimplePractice es una herramienta excelente. Con recordatorios automáticos de citas por texto, correo electrónico o teléfono, reducirá las ausencias sin mover un dedo. La telesalud también es muy sencilla con el uso compartido de vídeo y pantalla integrado.

También cuenta con un portal seguro para clientes, donde estos pueden completar trámites, realizar pagos y solicitar citas en cualquier momento. Su función «ePrescribe» le permite enviar recetas electrónicamente a más de 40 000 farmacias en todo el país.

Las mejores funciones de SimplePractice

Personalice y complete los procesos de documentación clínica con plantillas de notas flexibles y los planificadores de tratamiento de Wiley

Realice un seguimiento del progreso de los clientes con evaluaciones integradas como PHQ-9 y GAD-7, además de gráficos visuales de progreso

Automatice la contabilidad de seguros con informes de pagos integrados para una contabilidad precisa con sus funciones de «Seguros»

Limitaciones de SimplePractice

Carece de personalización para facturas y «superfacturas»

Precios de SimplePractice

Starter: 49 $ al mes por usuario

Esencial: 79 $ al mes por usuario

Además: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de SimplePractice

G2: 4,1/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SimplePractice?

Esto es lo que dice la reseña de Capterra

El calendario es estupendo, fácil de usar y permite ver las horas programadas para los clientes. Se pueden configurar notificaciones para recibir alertas sobre las horas de las citas. El servicio de atención al cliente ha sido muy útil y me han respondido rápidamente. Ofrecen muchas funciones estupendas... Preferiría que las facturas y las superfacturas fueran más personalizables.

El calendario es estupendo, fácil de usar y permite ver las horas programadas para los clientes. Se pueden configurar notificaciones para recibir alertas sobre las horas de las citas. El servicio de atención al cliente ha sido muy útil y me han respondido rápidamente. Ofrecen muchas funciones estupendas... Preferiría que las facturas y las superfacturas fueran más personalizables.

La forma más inteligente de gestionar las notas SOAP

Hemos explorado algunos de los mejores generadores de notas SOAP disponibles, pero para una solución integral que va más allá de la documentación, ClickUp destaca por encima del resto.

Con ClickUp Docs, puede crear y organizar notas SOAP en carpetas estructuradas. El Bloc de notas facilita la captura de observaciones rápidas durante la gestión de pacientes, mientras que ClickUp Brain garantiza que pueda recuperar información al instante sin perder tiempo buscando.

ClickUp lo reúne todo en una plataforma segura y optimizada, lo que ayuda a los profesionales de la salud, fisioterapeutas, estudiantes de medicina y médicos a documentar de manera más eficiente y centrarse en lo que más importa: la atención al paciente.

👉 Empieza a usar ClickUp gratis hoy mismo. ✅