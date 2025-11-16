10 herramientas de automatización de Excel para ahorrar horas de trabajo manual

Excel está en todas partes: ya sea para realizar seguimiento de los presupuestos, crear modelos o ajustar paneles, es probable que hoy hayas abierto una hoja de cálculo. Sin embargo, las tareas pendientes que hay que realizar repetidamente, como actualizar valores, transferir datos o dar formato a celdas, pueden suponer una gran pérdida de tiempo.

Por eso muchos profesionales recurren a herramientas de automatización que se encargan del trabajo pesado y reducen el esfuerzo manual.

En esta guía, repasaremos algunas de las herramientas de automatización de Excel más útiles para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual.

La elección de la herramienta de automatización de Microsoft Excel adecuada para tareas complejas depende de su flujo de trabajo, el tamaño de su equipo y la complejidad de las tareas. Estas son las funciones clave que debe tener su próxima herramienta para automatizar los procesos manuales en un libro de Excel:

Facilidad de uso: busca herramientas con interfaces intuitivas, opciones de bajo código o generadores de automatización de arrastrar y soltar.

Cobertura de tareas: Evalúa si la herramienta puede manejar un amplio intervalo de tareas repetitivas en tus hojas de cálculo (como importación/exportación de datos, elaboración Evalúa si la herramienta puede manejar un amplio intervalo de tareas repetitivas en tus hojas de cálculo (como importación/exportación de datos, elaboración de informes de Excel , etc.).

Capacidades de integración: Investiga si la herramienta se puede integrar con las plataformas que ya utilizas actualmente para poder Investiga si la herramienta se puede integrar con las plataformas que ya utilizas actualmente para poder automatizar los flujos de trabajo de Excel en toda tu pila.

Escalabilidad: Asegúrate de que puede manejar conjuntos de datos cada vez más grandes, múltiples usuarios y lógica compleja a medida que tus necesidades evolucionan, sin ralentizarte.

IA para funciones inteligentes: Comprueba la automatización básica con Comprueba la automatización básica con herramientas de IA para Excel , como el reconocimiento de patrones de datos, la limpieza automática o el análisis predictivo, para mejorar la precisión.

Estas herramientas de automatización de Microsoft Excel te ayudan a trabajar más rápido, mantener la precisión y centrarte en el trabajo al eliminar las tediosas tareas de las hojas de cálculo. ¡Elige la que mejor se adapte a tus metas!

ClickUp (ideal para optimizar la ejecución de proyectos basados en hojas de cálculo)

Convierte tus hojas de cálculo en bases de datos visuales con la vista Tabla de ClickUp.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por IA, lo que te ayuda a hacer trabajo de forma más rápida e inteligente.

La plataforma convierte los flujos de trabajo con gran cantidad de hojas de cálculo en sistemas de tareas colaborativos y de automatización.

¿Cómo? La vista Tabla de ClickUp gestiona presupuestos, inventarios y cronogramas con capacidades añadidas de estructura, responsabilidad, automatización y extracción de datos. Donde Excel se limita a filas y fórmulas, ClickUp introduce bases de datos relacionales, tareas enlazadas y potentes vistas para ayudar a tu equipo a actuar sobre los datos en lugar de solo almacenarlos.

Una vez que tus datos estén estructurados, puedes configurar ClickUp Automatizaciones para asignar tareas automáticamente, activar notificaciones cuando una campaña pase a «Lista para lanzarse» o actualizar automáticamente un campo personalizado cuando las tareas se marquen como completadas.

Utiliza más de 100 plantillas de automatización de ClickUp preconfiguradas para automatizar tus tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo.

Supongamos que estás gestionando el lanzamiento de un producto. Cuando una nueva tarea se etiqueta como «Activo de lanzamiento», ClickUp Automatización puede asignarla al equipo de diseño, establecer una fecha límite tres días después y notificar a las partes interesadas al instante.

Este trabajo se refleja en los paneles de ClickUp, que proporcionan un informe en tiempo real, visual y dinámico de todo lo que ocurre en la vista Tabla de ClickUp. En lugar de exportar manualmente gráficos de Excel o tablas dinámicas, puede crear visualmente widgets que realicen seguimiento del rendimiento de las campañas, las tasas de completar de los proyectos o el consumo del presupuesto.

Realice un seguimiento de su rendimiento y recopile datos para obtener información detallada con los paneles de ClickUp.

¿Quieres saber cuántas solicitudes de clientes están vencidas o cuánto tiempo ha dedicado tu equipo a cada campaña? Genera un panel de ClickUp que se actualiza automáticamente mientras tu equipo trabaja en la vista Tabla y la automatización se ejecuta en segundo plano.

Echa un vistazo a este vídeo sobre cómo ajustar los paneles de ClickUp 👇

Si tu trabajo está en archivos Excel, CSV, TSV o JSON, utiliza Spreadsheet Importer para transferir datos a ClickUp. Puedes importarlos directamente a listas o espacios existentes, reutilizar asignaciones de campos entre equipos y enlazar tus datos a estados, prioridades y subtareas existentes.

Importa datos de Microsoft Excel a ClickUp con el importador de hojas de cálculo.

Las mejores funciones de ClickUp

Ordena, filtra y agrupa tus datos, aplica Campos personalizados como presupuestos, propietarios, plazos y crea relaciones de dependencia entre tareas.

Desencadena resúmenes automatizados, análisis de datos o actualizaciones de proyecto utilizando ClickUp Brain en cualquier tarea o campo personalizado.

Elige entre más de 1000 integraciones de ClickUp o utiliza webhooks personalizados para sincronizar herramientas como CRM, calendarios, análisis y plataformas de desarrollo.

Cambia entre diferentes LLM como ChatGPT, Claude, etc., desde ClickUp Brain.

Límites de ClickUp

Demasiadas funciones pueden abrumar a un nuevo usuario (sin embargo, ClickUp University ofrece un proceso guiado para comprender cómo funciona).

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de TrustRadius dice lo siguiente:

Ahora utilizamos una sola herramienta para realizar el seguimiento del trabajo. Eso es todo. Se acabó tener que hacer malabarismos con dos o tres herramientas y hojas de Excel.

⭐️ Bonificación: cómo los agentes de ClickUp AI pueden ahorrarle horas de trabajo manual La gestión manual de datos puede resultar tediosa y llevar mucho tiempo. Los agentes de IA automatizan las tareas repetitivas, lo que agiliza y hace más eficiente su flujo de trabajo. Automatice la entrada y limpieza de datos: los agentes de IA pueden importar, validar y limpiar datos de múltiples fuentes, lo que reduce el esfuerzo manual y los errores.

Genera informes al instante: configura automatizaciones para crear y actualizar informes, gráficos y paneles en tiempo real, sin necesidad de realizar cálculos manuales.

Asignación automática de tareas y recordatorios: utiliza como desencadenante la asignación de tareas o recordatorios de seguimiento basados en cambios de datos o plazos.

Resuma y analice datos: deje que la IA resuma rápidamente grandes conjuntos de datos, destaque tendencias y proporcione información útil.

Recupere y comparta información al instante: utilice asistentes con tecnología de IA para responder preguntas u capturar datos específicos, sin tener que buscar entre interminables filas. Los agentes de piloto automático de ClickUp mantienen el flujo de información en el entorno de trabajo, con una intervención manual mínima.

2. Microsoft Power Automate (la mejor opción para la automatización de procesos en aplicaciones de Microsoft)

a través de Microsoft Power Automate

Power Automate es la plataforma de automatización basada en la nube y con poco código de Microsoft que le permite diseñar, crear y escalar flujos de trabajo en aplicaciones de escritorio, servicios en la nube y sitios web sin una gran implicación del departamento de TI.

Te permite identificar oportunidades de automatización mediante la extracción de tareas y procesos, y agiliza el trabajo repetitivo, ya sea actuando como desencadenante de acciones cuando cambian los valores de Excel, gestionando flujos de aprobación o sincronizando datos entre app.

La plataforma incorpora capacidades avanzadas de IA: creación de flujos de lenguaje natural (con tecnología Copilot), automatizaciones sugeridas por IA y modelos integrados para procesar documentos, imágenes y generar contenido. Todo ello envuelto en herramientas de gobernanza, seguridad y supervisión de nivel de corporación para garantizar que su esfuerzo de automatización se amplíe de forma segura y eficaz.

Las mejores funciones de Microsoft Power Automate

Controle el retorno de la inversión mediante herramientas de análisis integradas que muestran exactamente cuánto tiempo ahorra con cada automatización.

Utilice la minería de procesos para identificar los cuellos de botella en sus flujos de trabajo basados en Excel y optimizarlos para mejorar la eficiencia.

Crea automatizaciones con capacidad de autorreparación que se adapten a los cambios en sus plantillas de hojas de cálculo o estructuras de datos, gracias a las capacidades de IA.

Límites de Microsoft Power Automate

El ejecutor de flujo de escritorio puede bloquearse debido a un ligero cambio en la interfaz de usuario de la aplicación de objetivo.

La gestión de errores puede ser complicada y llevar mucho tiempo.

Precios de Microsoft Power Automate

Free

Power Automate Premium: 15 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Proceso de Power Automate: 150 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Proceso alojado de Power Automate: 215 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Power Automate

G2: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Power Automate?

Un crítico de G2 dice:

Lo que me encanta de Power Automate es lo fácil que es configurar flujos entre las aplicaciones que utilizo a diario, como Outlook, Teams y SharePoint. Pude crear un flujo de aprobación para el envío de documentos en el trabajo sin necesidad de tener conocimientos de programación.

🧠 Dato curioso: Los informes sugieren que más del 90 % de los empleados experimentan un aumento de la productividad y una reducción de los niveles de estrés gracias a la automatización del trabajo.

3. Zapier (la mejor para la automatización de Excel entre aplicaciones)

a través de Zapier

Con Zapier, puedes crear Zaps, flujos de trabajo automatizados que enlazan Excel con miles de otras apps, aplicaciones. Estos Zaps te permiten configurar desencadenantes y acciones para que las actualizaciones rutinarias, las notificaciones o las transferencias de datos se realicen automáticamente, sin esfuerzo manual.

Instancia, puedes crear un flujo de trabajo de varios pasos en el que los comentarios de los nuevos clientes de un formulario de Google añadan instantáneamente una fila a tu hoja de Excel. Ese mismo Zap puede actualizar las celdas relacionadas con valores calculados y actuar como desencadenante de una tarea de seguimiento en tu herramienta de hoja de cálculo para la gestión de proyectos.

Al encadenar varias apps y acciones, Zapier ayuda a los equipos a transferir datos entre sistemas sin problemas y a mantener las hojas de cálculo actualizadas sin necesidad de copiar y pegar.

Las mejores funciones de Zapier

Limpia y aplica formato a los datos entrantes antes de que lleguen a tus hojas de Excel utilizando las herramientas de transformación de datos integradas de Zapier.

Configura la lógica condicional para dirigir diferentes tipos de datos a hojas de Excel específicas basadas en reglas personalizadas.

Añada retrasos entre pasos para controlar cuándo se realizan las acciones.

Límites de Zapier

La depuración puede ser un reto si un Zap falla debido a un error de la aplicación.

Incluye una curva de aprendizaje para crear Zaps complejos y de varios pasos.

Precios de Zapier

Gratis para siempre

Profesional: 29,99 $/usuario al mes

Equipo: 103,99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,7/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Un crítico de G2 hace uso compartido:

La mayor ventaja y utilidad de Zapier es que elimina el trabajo manual al automatizar tareas repetitivas entre diferentes apps, aplicación con un buen número de funciones.

4. SheetFlash (la mejor para la automatización masiva de Excel)

a través de SheetFlash

SheetFlash es un complemento de Excel sin código que lleva la automatización del flujo de trabajo directamente a tu hoja de cálculo. Reemplaza las complejas macros y los scripts VBA con un sistema visual basado en tarjetas: cada tarjeta de acción representa un paso en tu secuencia de automatización.

SheetFlash te permite registrar y documentar flujos de trabajo de varios pasos en un formato legible, lo que hace que las tareas repetitivas sean transparentes y transferibles.

Como funciona íntegramente dentro de Excel, la instalación es muy sencilla a través del menú «Complementos», sin necesidad de configuración externa. Está diseñado para acelerar transformaciones de datos complejas, de modo que tareas que de otro modo podrían llevar horas se pueden completar en minutos, lo que agiliza las operaciones para usuarios con cualquier nivel técnico.

Las mejores funciones de SheetFlash

Crea proyectos para organizar automatizaciones diarias, semanales o mensuales.

Utilice la IA para capturar datos externos y transformar la información interna de las hojas de cálculo, reduciendo así el tiempo de investigación y procesamiento.

Modifica la lógica o el pedido de la tarea sin necesidad de programar.

Límites de SheetFlash

El plan Free limita a los usuarios a guardar solo un proyecto.

La capacidad de almacenamiento está limitada a 5 MB por acción en la versión gratuita.

Precios de SheetFlash

Free Forever

Estándar: 4,99 $/licencia al mes

Premium: 8,99 $/licencia al mes

Valoraciones y reseñas de SheetFlash

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SheetFlash?

Un usuario de Reddit escribe:

Herramientas como SheetFlash ya automatizan la mayoría de las tareas de Excel sin necesidad de código…

5. Numerous. ai (la mejor para la automatización de Excel con tecnología de IA)

Numerous. ai hace que Excel piense como ChatGPT. Integra la IA generativa directamente en Excel y Hojas de cálculo de Google con la sencilla función =IA() (o =NUM. IA).

Puede indicar a ChatGPT dentro de su hoja de cálculo que realice tareas como resumir texto, limpiar datos, categorizar elementos o generar copias, sin necesidad de API, código ni configuración. Esta herramienta permite a las personas y a los equipos automatizar tareas masivas, utilizar hojas de cálculo como usuarios avanzados y crear prototipos de flujos de trabajo de IA de manera eficiente.

Numerous. ai: las mejores funciones

Genere contenido para campañas directamente en su hoja de cálculo : cree palabras clave de AdWords, estructuras de anuncios de Facebook y contenido SEO sin cambiar de contexto.

Limpia automáticamente las entradas de datos desordenadas utilizando IA, lo que te ahorrará horas de trabajo manual de formato y estandarización.

Prueba prototipos de IA y comparte los resultados con tu equipo utilizando el formato de hoja de cálculo estructurada.

Numerosas limitaciones de ai.

Tu eficiencia en Numerous.ai depende de la competencia de las aplicaciones de IA de terceros.

Precios de Numerous.ai

Free

Ventaja: Precios personalizados

Numerosas valoraciones y reseñas de ai.

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Numerous.ai?

Un usuario dice:

Utilizo esta herramienta a diario y me ha facilitado mucho el trabajo rutinario, lo que me permite centrarme en las cosas importantes.

6. Power Consulta (ideal para la limpieza de datos sin trabajo manual)

a través de Power Query

Si alguna vez ha abierto Excel, ha importado un CSV desordenado y ha pasado media hora limpiándolo, sabrá lo tedioso que es preparar datos repetitivos. Power Query elimina esa carga. Permite a los analistas establecer conexión (a internet), transformar y combinar datos de múltiples fuentes a través de una interfaz visual, paso a paso, sin necesidad de código.

Puede dar forma, filtrar y reestructurar los datos una vez y guardar esos pasos para que se ejecuten automáticamente la próxima vez. Ya sea para combinar varias hojas de cálculo, extraer datos de bases de datos o transformar archivos sin procesar en tablas limpias, Power Query convierte la limpieza repetitiva en un flujo de trabajo repetible. Para los usuarios de empresa, eso significa menos tiempo discutiendo y más tiempo analizando.

Las mejores funciones de Power Query

Elimine columnas, cambie tipos de datos, divida o combine columnas y ordene datos con sencillas operaciones de apuntar y hacer clic que Power Query recuerda y repite.

Importe datos de diversas fuentes, como plantillas de bases de datos , archivos CSV y páginas web, y luego figurelelos exactamente como lo necesite.

Limpia los datos desordenados gestionando los valores que faltan, buscando y sustituyendo texto, desarticulando datos para tablas dinámicas y combinando múltiples fuentes de datos en un único conjunto de datos limpio.

Límites de Power Query

La configuración inicial requiere aprender la interfaz de Power Query y los conceptos básicos del código M.

Precios de Power Query

Power Query es parte del ecosistema de Power BI.

Free Forever

Power BI Pro: 14 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Power BI Premium por usuario: 24 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Power BI Embedded: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Power Query

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Power Query?

Un usuario de Reddit dice:

Power Query tiene sus ventajas. Requiere un enfoque ligeramente diferente. En Excel pensamos en filas y columnas y en cómo se relacionan entre sí. En Power Query pensamos más en tablas y en cómo se relacionan entre sí. Pero, como regla general, si se entiende Excel, se entiende Power Query.

7. Visual Basic para Aplicaciones (VBA) (ideal para usuarios avanzados de Excel)

a través de Visual Basic para Aplicaciones (VBA)

Visual Basic for Applications (VBA) es el lenguaje de programación integrado de Microsoft para Excel y otras aplicaciones de Office. Accesible desde la pestaña Desarrollador, te permite automatizar tareas repetitivas, personalizar hojas de cálculo e incluso crear flujos de trabajo entre aplicaciones.

VBA puede grabar macros que reproducen tus acciones o te permite escribir código para crear funciones completamente nuevas adaptadas a tus reglas de empresa. Puede responder a eventos, como la entrada de datos, la apertura de libros de trabajo o las actualizaciones de hojas, lo que hace que la automatización sea dinámica y sensible al contexto. Más allá de Excel, VBA puede enlazarse con Word, Outlook y Access, convirtiendo la suite Office en un entorno programable para la automatización de extremo a extremo.

Las mejores funciones de Visual Basic para Aplicaciones (VBA)

Crea (elaboración de) informes automatizados de Excel extrayendo datos de varias hojas, calculando totales y aplicándoles un formato coherente.

Cree formularios interactivos y cuadros de diálogo personalizados para automatizar las tareas de introducción de datos y facilitar la toma de decisiones.

Accede al modelo de objetos de Excel para manipular intervalos, gráficos y el comportamiento de los libros de trabajo.

Límites de Visual Basic para Aplicaciones (VBA)

Hay una curva de aprendizaje si quieres ir más allá de la grabación básica de macros.

Precios de Visual Basic para Aplicaciones (VBA)

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Visual Basic para Aplicaciones (VBA)

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Visual Basic para Aplicaciones (VBA)?

Un usuario de Reddit dice:

VBA es actualmente el único lenguaje que vincula e integra de forma nativa todas las aplicaciones de la suite Microsoft Office. Mientras Office siga siendo ampliamente utilizado en entornos empresariales, VBA seguirá estando presente.

8. UiPath (la mejor para la automatización integral de Excel con RPA)

a través de UiPath

UiPath ofrece un potente conjunto de actividades de automatización de Excel diseñadas específicamente para gestionar tareas complejas en hojas de cálculo. Tanto si necesita actualizar cientos de celdas, gestionar datos en varias hojas de cálculo o realizar cálculos en varios libros de trabajo, estas actividades predefinidas agilizan el proceso.

Un complemento de Excel perfectamente integrado le permite utilizar la selección con solo apuntar y hacer clic en celdas, tablas y intervalos, sin necesidad de introducir manualmente referencias de celda o fórmulas. Esta estrecha integración hace que la creación de flujo de trabajo sea mucho más intuitiva, lo que le permite configurar visualmente las operaciones de Excel sin necesidad de escribir código para ninguno de los detalles de bajo nivel.

Las mejores funciones de UiPath

Cree flujos de trabajo visuales en Excel mediante actividades de arrastrar y soltar.

Crea automatizaciones visuales en UiPath Studio.

Utiliza /IA para clasificar documentos y extraer datos estructurados.

Límites de UiPath

Carece de función de escaneo de códigos de barras.

El estudio puede ralentizarse con flujos de trabajo más grandes o complejos.

Precios de UiPath

Básico: 25 $/usuario al mes

Estándar: Precio personalizado

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UiPath

G2: 4,6/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre UiPath?

Un usuario de G2 escribe:

Aprecio cómo UiPath simplifica la automatización con una interfaz intuitiva que es accesible tanto para principiantes como para expertos.

Aprecio cómo UiPath simplifica la automatización con una interfaz intuitiva que es accesible tanto para principiantes como para expertos.

9. Microsoft 365 Copilot (la mejor opción para la automatización del lenguaje natural en las aplicaciones de Microsoft)

a través de Microsoft 365 Copilot

Imagina que le pides a Excel: «Resumir las tendencias de ingresos del último trimestre» y, al instante, recibes gráficos, información y recomendaciones. Microsoft 365 Copilot lo hace posible.

Integrado directamente en las aplicaciones de Microsoft 365, como Excel, Word, Outlook y Teams, Copilot utiliza indicaciones en lenguaje natural para crear, analizar y visualizar datos en contexto. En Excel, no solo genera fórmulas o gráficos, sino que también puede resaltar factores clave, identificar valores atípicos y sugerir escenarios basados en sus datos de empresa reales.

Al basarse en los documentos, correos electrónicos, calendarios, chats y hojas de cálculo de su organización, Copilot proporciona respuestas contextuales en lugar de resultados genéricos. El resultado es una forma más natural de pensar, analizar y trabajo, lo que le ayuda a pasar de los datos brutos a la información útil más rápido que nunca.

Las mejores funciones de Microsoft 365 Copilot

Extraiga contenido relevante de reuniones, correo electrónico o chats recientes.

Haz preguntas sobre tus datos y obtén respuestas contextuales.

Convierte el lenguaje natural en acciones de Excel: ya no tendrás que buscar en los menús ni recordar fórmulas complejas.

Obtenga ayuda para el análisis de datos con información y visualizaciones instantáneas.

Límites de Microsoft 365 Copilot

Solo trabaja con archivos de Excel almacenados en la nube de Microsoft.

En ocasiones puede actuar como proveedor de sugerencias irrelevantes.

Precios de Microsoft 365 Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365 Copilot

G2: 4,3/5 (más de 80 valoraciones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft 365 Copilot?

Un usuario de Reddit hace uso compartido:

Para mí, Copilot ha sido de gran ayuda en Excel. El hecho de que ni siquiera tenga que pensar mucho en cómo visualizar los datos por mí mismo es increíble.

10. Appy Pie Automatización (la mejor para programar copias de seguridad en Excel)

a través de Appy Pie Automatización

¿Necesita actualizar las hojas de inventario basándose en los datos de equipo de ventas?

Appy Pie Automatización te permite establecer la conexión (a internet) entre Excel y tus aplicaciones favoritas, como plataformas de comercio electrónico, CRM o herramientas de marketing, sin necesidad de código.

Cada vez que se produzca un nuevo evento (como una venta o un nuevo contacto), podrás añadir o actualizar automáticamente filas en las tablas de Excel. Esto elimina la necesidad de copiar, pegar o transferir fórmulas manualmente, y permite a tu equipo centrarse en la información útil en lugar de en tareas repetitivas.

Las mejores funciones de Appy Pie Automatización

Configura acciones basadas en el tiempo o activadas por evento para actualizar archivos de Excel cuando se cumplan condiciones específicas.

Programa copias de seguridad automatizadas de archivos Excel importantes para evitar la pérdida de datos.

Cree flujos de trabajo personalizados en Excel utilizando una interfaz visual sin código que resulta muy intuitiva, incluso si nunca antes ha automatizado nada.

Límites de Appy Pie Automatización

Cuanto más complejas sean tus automatizaciones de Excel, mayor será el nivel de precios que necesitarás.

Precios de Appy Pie Automatización

Estándar: 12 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Profesional: 30 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Empresa: 80 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Appy Pie Automate

G2: 4,7/5 (más de 1380 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1390 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Appy Pie Automate?

Un crítico de G2 escribe:

Aunque no sepas programar, puedes crear el producto que has planificado sin dedicarle demasiado tiempo. No es necesario que hagas un gran esfuerzo para aprender código y conocer todos los detalles. Puedes recibir ayuda personalizada y resolver problemas cuando te quedes atascado.

Ve más allá de la automatización de Microsoft Excel con ClickUp.

La automatización de tareas de Excel ahorra tiempo, pero a menudo requiere un esfuerzo manual considerable, lo que te obliga a lidiar con archivos desconectados, una colaboración limitada y supervisión manual. Si tu equipo está creciendo o tus procesos empresariales se están volviendo más complejos, considera la posibilidad de actualizar a una plataforma integrada.

Con ClickUp, puedes gestionar tus datos con la vista Tabla, eliminar el trabajo superfluo con más de 100 automatizaciones, crear paneles en tiempo real e importar tus hojas de Excel existentes en cuestión de minutos.

¿Listo para mejorar tu experiencia de automatización? ¡Regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a y evita la proliferación de hojas de cálculo!