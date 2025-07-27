Plantillas gratuitas para inventario doméstico para organizar y proteger tus pertenencias

Intente hacer una lista de todos los cargadores, tazas de café y cámaras después de un robo, una rotura de tuberías o una mudanza importante: el estrés es lo mínimo que se puede sentir.

Las compañías de seguros no pueden reembolsar lo que no se puede demostrar, y alrededor del 5-6 % de todas las reclamaciones de seguros de propietarios son denegadas en su totalidad, a menudo debido a la falta de documentación adecuada.

Una plantilla sólida para el inventario del hogar te permite capturar cada detalle antes de que ocurra un desastre. Esto significa que una lista de inventario pulida puede estar lista para enviar en minutos en lugar de meses. Ya sea que vivas en un estudio o en una casa de seis habitaciones, la plantilla de lista de inventario adecuada (Hojas de cálculo de Google, PDF o una app, aplicación) facilita mucho el seguimiento de tus bienes personales.

Esta guía explora por qué es importante crear un inventario doméstico, qué incluir y dónde encontrar plantillas gratis, como las de ClickUp (entre otras), para proteger tus pertenencias y tu tranquilidad.

👀 ¿Sabías que... Los incendios representan casi una cuarta parte de todos los gastos por reclamaciones de seguros en EE. UU., lo que supone el 23 % del total de los pagos.

¿Qué son las plantillas de inventario doméstico?

Las plantillas de inventario doméstico son listas de control o hojas de cálculo listas para usar que recopilan todas las lámparas, ordenadores portátiles y recuerdos que posee en un archivo organizado. Incluyen columnas predefinidas para la habitación, el nombre del elemento, el número de serie, la fecha de compra, el precio, la garantía y las fotos.

Pero primero, ¿qué es una plantilla de inventario doméstico? Es un marco personalizable que se abre en Hojas de cálculo de Google, Excel, aplicaciones de inventario para móviles o como un PDF rellenable. Escanea un código de barras, añade detalles e inserta imágenes mientras las fórmulas integradas se encargan de los cálculos.

Se acabaron las notas adhesivas, las fotos dispersas o los cuadernos a medio llenar.

Así, cuando utilice una plantilla de inventario doméstico, podrá:

Optimice el registro y la valoración de cada elemento en un solo lugar

Ordena, filtra o busca en tu lista en cuestión de segundos para obtener respuestas rápidas

Comparte un único archivo con tu familia, los transportistas o las aseguradoras

Ponga en marcha un sistema completo creando un sistema de inventario que se sincronice con los recibos y las garantías

Incorpóralas a tus hábitos generales de gestión doméstica para mantener siempre todo en orden

Una plantilla de inventario doméstico es ideal para propietarios, inquilinos y personas preocupadas por los seguros que desean llevar un registro de sus pertenencias, reclamaciones o mudanzas.

¿Qué hace que una plantilla de inventario doméstico sea buena?

Una buena plantilla de inventario doméstico hace mucho más que listar tus pertenencias: te ayuda a mantenerte organizado, preparado y listo para presentar una reclamación rápidamente. Busca estas características imprescindibles:

Estructura por habitaciones: Divídelo por salón, cocina, dormitorios, garaje e incluso el rincón del sótano

Campos detallados para los elementos: Incluye la marca, el modelo, el número de serie, la fecha de compra, el precio y la condición de cada elemento

Fotos o vídeos: Añada imágenes o un vídeo para proporcionar a las aseguradoras pruebas visuales de sus bienes personales

Actualizaciones sencillas: Utiliza una hoja de cálculo de inventario basada en la nube o un formato flexible como Hojas de cálculo de Google, que puedes editar con el tiempo

Diseño adaptable: Elige una plantilla que se adapte a tus dispositivos electrónicos, muebles, colecciones y mucho más, porque no todos los hogares son iguales

Almacenamiento con copia de seguridad: Guarde una versión en línea y mantenga una copia impresa fuera de su hogar en caso de incendio, robo o fallo técnico

📚 Lea también: IA para la gestión de inventarios

12 plantillas para inventario doméstico

Llevar un registro de todos los objetos que hay en tu casa puede parecer imposible. Pero estas plantillas de listas de inventario doméstico ofrecen formas realmente sencillas y sin estrés de catalogar y proteger tus pertenencias.

1. Plantilla de inventario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de los niveles de existencias, los envíos y los puntos de reorden con la plantilla de inventario de ClickUp

La plantilla de inventario de ClickUp centraliza todas tus pertenencias en un entorno de trabajo en tiempo real, para que siempre tengas un registro de ellas. También funciona como un marcador para realizar un seguimiento de los niveles de existencias, los pedidos y las fechas de envío de tus electrodomésticos o equipos de oficina.

Los campos personalizados también le permiten capturar detalles del proveedor, reordenar puntos y costes unitarios. Las seis vistas integradas le ayudan a dividir los datos por elemento, ubicación o estado del pedido.

Utilice esta plantilla para:

Guarde registros detallados de la información de compra, los contactos de los proveedores y los costes, todo en un solo lugar

Configura las automatizaciones de ClickUp para recibir recordatorios sobre suministros bajos y necesidades de reposición

Colabora fácilmente compartiendo actualizaciones del inventario en tiempo real a través de los documentos integrados de ClickUp

Simplifica la gestión de electrodomésticos, material de oficina y otras pertenencias sin tener que lidiar con múltiples archivos

🎯 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas, gerentes de almacenes y usuarios de oficinas domésticas que buscan una forma sencilla pero eficaz de reducir los errores en el seguimiento del inventario.

2. Plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de los movimientos de stock, la disponibilidad y los cambios en los costes con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Ya sea que se esté preparando para una mudanza, presentando documentos para el seguro o simplemente tratando de llevar un control de lo que posee, la plantilla de gestión de inventario de ClickUp pone orden en sus pertenencias, sin necesidad de carpetas ni hojas de cálculo dispersas.

Organiza tus elementos en una sola carpeta donde los estados personalizados pueden marcar los elementos como en stock, retirados o pendientes de revisión. Las automatizaciones integradas envían recordatorios de stock bajo para que nunca te quedes sin lo esencial y puedas actualizar los registros desde el escritorio o el móvil. Combina su vista «Valor» con la guía de ClickUp para una planificación más inteligente del inventario y decide exactamente cuándo reponer.

Esta plantilla te permite:

Registre los cambios de coste y las condiciones con los campos personalizados para obtener valoraciones precisas para el seguro

Visualice su inventario en vistas de tabla, lista, cronograma y valores para identificar rápidamente las faltas

Automatice los recordatorios de reposición y el análisis de tendencias para prever necesidades futuras

Colabora en las actualizaciones desde el escritorio o el móvil para una gestión doméstica perfecta

🎯 Ideal para: Propietarios, inquilinos y personas preocupadas por los seguros que desean visibilidad en tiempo real y un control proactivo del inventario

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Microsoft Excel

Mientras tanto, echa un vistazo a este vídeo sobre cómo crear y gestionar estados personalizados:

3. Plantilla de informe de inventario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Genera información sobre el inventario en tiempo real con tablas, gráficos y flujos de trabajo de aprobación con cálculo automático utilizando la plantilla de informe de inventario de ClickUp

La plantilla de informe de inventario de ClickUp facilita a los propietarios e inquilinos convertir los datos de los elementos de su hogar en informes profesionales para reclamaciones de seguros o listas de control para mudanzas.

Puedes actualizar los recuentos con campos sin código y guiar cada informe a través de las fases de borrador, revisión y publicación sin tener que hacer malabarismos con aplicaciones separadas. Esta plantilla mantiene tus pertenencias documentadas, compartibles y listas para cuando necesites pruebas o claridad.

También puede realizar fácilmente un seguimiento de las métricas clave del inventario, lo que facilita la supervisión de las tendencias y la detección de problemas antes de que se conviertan en problemas.

Consigue esta plantilla para:

Cree informes de valoración con cálculos en tiempo real, sin necesidad de fórmulas manuales

Controla los cambios en los patrones de inventario para prepararte para el seguro o futuras mudanzas

Adjunte recibos o fotos directamente en el informe para tener una prueba instantánea

Comparte resúmenes pulidos y listos para las partes interesadas con aseguradoras o miembros de tu familia

Programa auditorías periódicas para mantener un registro actualizado del inventario

🎯 Ideal para: Propietarios y arrendatarios preocupados por los seguros que necesitan informes profesionales y fáciles de compartir para reclamaciones y mudanzas.

🧠 Dato curioso: los antiguos mesopotámicos (alrededor del 3000 a. C.) utilizaban tokens de arcilla para llevar un registro de los bienes y el ganado, lo que se considera una de las primeras formas de control de inventario.

4. Plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza todas las tareas de la mudanza con listas de control por fases, vistas de tablero y cronograma, y recordatorios inteligentes con la plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp

La plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp convierte el caos de mudarse de casa en un plan claro y paso a paso para propietarios e inquilinos. Te ayuda a hacer malabarismos con el embalaje, los traslados de servicios públicos y las revisiones finales.

En un entorno de trabajo en vivo, encontrarás fases predefinidas, desde la preparación previa a la mudanza hasta la instalación, cada una con tareas prácticas y fechas límite. Adjunta fotos de elementos frágiles, asigna responsabilidades a familiares o a los encargados de la mudanza y configura recordatorios para los cambios de dirección.

Con las vistas Tablero, Lista y Cronograma, verás todas las fechas límite de un vistazo y evitarás pasar por alto cajas u olvidar tareas.

Esta plantilla te permite:

Correlacione las tareas en fases como «Antes de la mudanza», «Día de la mudanza» y «Instalación» para una sincronización perfecta

Asigna zonas de embalaje y responsabilidades a los miembros del equipo o de la familia

Adjunte fotos de los elementos y notas especiales de manipulación para los objetos frágiles

Automatice los recordatorios para transferencias de servicios públicos, reenvío de correo y depósitos de seguridad

🎯 Ideal para: Inquilinos y propietarios que necesitan una hoja de ruta fiable y compatible con dispositivos móviles para organizar cada paso de la mudanza.

5. Plantilla de renovación del hogar de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Coordina cada detalle de la reforma en un entorno de trabajo compartido con la plantilla de renovación del hogar de ClickUp

La plantilla de renovación del hogar de ClickUp reúne todos los aspectos de tu remodelación en un entorno de trabajo en vivo, lo que facilita la planificación, el presupuesto y el seguimiento del progreso en tiempo real.

Puede definir las metas del proyecto, dividirlas en tareas con estimaciones de costos y asignar responsabilidades a contratistas o miembros de la familia. Las vistas interactivas Cronograma y Tareas le permiten alternar entre una panorámica y listas detalladas, para que nada se le escape.

Utilice esta plantilla para:

Esboza fases como la demolición, el armazón y los acabados con cronogramas y dependencias claros

Asigne tareas y realice un seguimiento de los costes de mano de obra y materiales con los campos personalizados

Cambia entre las vistas Gantt, Tablero y Lista para equilibrar los calendarios generales y las tareas diarias

Colabora en notas, fotos y aprobaciones con contratistas utilizando documentos integrados

Controla el presupuesto frente al gasto real para evitar sorpresas desagradables

🎯 Ideal para: propietarios de viviendas que se enfrentan a reformas importantes y contratistas que necesitan un flujo de trabajo de renovación centralizado y transparente.

📚 Lee también: Cómo crear y gestionar una hoja de cálculo de inventario en Excel

6. Plantilla de pedido de compra e inventario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Envía pedidos, supervisa entregas y automatiza alertas de stock bajo para elementos domésticos de gran valor con la plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp

Para los propietarios e inquilinos que gestionan elementos de gran valor, la plantilla de pedido de compra e inventario de ClickUp mantiene los electrodomésticos, los dispositivos y el equipo organizados desde la compra hasta la entrega.

Manténgase al tanto de todos los pedidos gestionando las solicitudes de compra y el stock actual en una carpeta en tiempo real. Envíe nuevos pedidos, registre los datos de los proveedores y realice un seguimiento de las fechas de entrega, junto con los niveles de inventario en tiempo real. Las alertas automáticas señalan los elementos con stock bajo, mientras que los estados personalizados mueven cada pedido de «Enviado» a «En tránsito» y «Entregado» sin necesidad de adivinar.

Esta plantilla te permite:

Registre y priorice los pedidos de compra de elementos domésticos caros

Compare los pedidos pendientes con el inventario disponible para evitar compras excesivas

Realice un seguimiento de los datos de los proveedores, las fechas de entrega previstas y el estado de los pagos

Automatice las alertas de existencias bajas para electrodomésticos y material de oficina

🎯 Ideal para: Propietarios, inquilinos y arrendadores que necesitan un seguimiento preciso de electrodomésticos, aparatos electrónicos y equipos de oficina de alto valor.

📮 Información de ClickUp: El 47 % de los participantes en nuestra encuesta nunca ha probado la IA para realizar tareas manuales, pero el 23 % de los que la han adoptado afirma que ha reducido significativamente su carga de trabajo. Este contraste podría ser algo más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptarla están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando el potencial transformador de la IA para reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥 ClickUp Brain cierra esta brecha al integrar a la perfección la IA en tu flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar entre herramientas esenciales ni empezar desde cero. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas personalizables de elaboración de informes de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

7. Plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Registra el recuento de suministros, activa recordatorios automáticos para reponer existencias y clasifica por departamento o proyecto con la plantilla de inventario de suministros de oficina de ClickUp

Imagina que necesitas imprimir un formulario importante... y te das cuenta de que te has quedado sin papel, otra vez. La plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp te ayuda a mantener las oficinas domésticas y las zonas de estudio familiares bien abastecidas sin tener que salir corriendo a última hora.

En una sola lista, registrarás cantidades de elementos como papel para impresora, cuadernos y bolígrafos, y establecerás umbrales de stock bajo que desencadenarán recordatorios automáticos. Los campos personalizados te permiten anotar quién solicitó cada suministro y su ubicación, mientras que las vistas múltiples facilitan ver qué habitaciones o escritorios necesitan reabastecimiento.

Además, te garantiza que nunca te quedarás sin bolígrafos, papel para la impresora o carpetas, elementos esenciales para trabajar desde casa, cuando más los necesitas.

Utilice esta plantilla para:

Realice un seguimiento de los niveles de existencias y reciba alertas automáticas cuando se estén agotando para evitar interrupciones durante el trabajo o los estudios

Clasifique los elementos por oficina doméstica, aula o proyecto para buscar y realizar pedidos más rápidamente

Cambia entre las vistas Tabla, Tablero y Calendario para planificar tus compras según tu agenda

Asigna tareas de reposición y comparte actualizaciones en tiempo real a través de ClickUp Docs para que todo el equipo tenga visibilidad

🎯 Ideal para: Familias y profesionales remotos que necesitan un sistema proactivo para mantener el material de oficina y escolar sin caos de última hora.

👀 ¿Sabías que solo el 47 % de los propietarios preparan un inventario de su hogar antes de presentar una reclamación?

8. Plantilla de inventario doméstico en Excel de Vertex42

vía Vertex42

¿Necesitas un diseño de Excel sencillo y eficaz para catalogar todos los elementos de tu hogar? La plantilla de lista de inventario doméstico de Excel de Vertex42 es una plantilla sin florituras en la que puedes añadir información de todo, desde muebles hasta aparatos electrónicos, en un solo archivo.

Esta plantilla ofrece columnas preformateadas para descripciones, números de serie, fechas de compra y costes, además de categorías de muestra para que puedas empezar rápidamente. Esta plantilla te permite:

Registre los detalles y valores de los elementos en un formato de hoja de cálculo familiar para facilitar la entrada de datos

Clasifique y filtre los activos por habitación o categoría para localizar elementos al instante

Incrusta fotografías junto a las entradas para proporcionar una prueba clara de la propiedad

Personaliza las columnas para las fechas de garantía o los costes de sustitución según tus necesidades de seguimiento

🎯 Ideal para: Propietarios que buscan una solución sencilla, basada en hojas de cálculo, para proteger sus pertenencias y agilizar las reclamaciones al seguro.

ClickUp es extremadamente flexible. Puedo usar «tareas» o elementos para cualquier número de cosas: elementos de acción, proyectos, eventos completos (con subtareas como elementos de acción), contactos, documentos y recursos, objetos físicos/inventario, artículos, recortes web y cualquier otra cosa que necesite. Las tareas no solo pueden ser cualquier cosa que necesites, sino que también puedes verlas de la forma que quieras. La posibilidad de alternar entre la vista de un conjunto de tareas/elementos en forma de lista, tablero o calendario mejora la capacidad del sistema para ser una plataforma multiuso para la gestión de proyectos y recursos.

9. Plantilla de inventario doméstico en Excel de Spreadsheet123

vía Spreadsheet123

No todos los hogares necesitan un software sofisticado, a veces basta con una hoja de cálculo sólida. Por ejemplo, la Hoja de cálculo para inventario doméstico de Spreadsheet123 es una opción práctica para cualquiera que solo quiera registrar sus pertenencias en un archivo Excel ordenado.

Añade números de serie, fechas de compra, condiciones e incluso fotos. Tanto si te estás preparando para una mudanza como si solo intentas recordar de dónde sacaste esa batidora, esta aplicación requiere poco esfuerzo y es sorprendentemente útil.

Utilice esta plantilla para:

Introduce, almacena y actualiza los detalles de los elementos en un diseño de Excel

Clasifica y filtra tus pertenencias por habitación, categoría o valor para buscarlas rápidamente

Incrusta fotos junto a las entradas para capturar pruebas visuales de propiedad

Personaliza columnas para garantías, costes de sustitución o números de serie

🎯 Ideal para: Propietarios, arrendadores y administradores de pequeñas propiedades que necesitan una herramienta sencilla y sin complicaciones para catalogar sus pertenencias con fines de seguro o para prepararse para una mudanza.

10. Plantilla de inventario doméstico en hoja de cálculo de Coefficient

vía Coefficient

La plantilla de inventario doméstico en hoja de cálculo de Coefficient ofrece una hoja de cálculo compatible con la nube que convierte las caóticas listas de activos en un sistema organizado de gestión de recursos.

Disponible en formatos Excel y Hojas de cálculo de Google, estructura los campos de datos para los nombres de los elementos, modelos, números de serie, detalles de compra y valores estimados. Con cálculos automáticos y gráficos integrados, obtienes una visibilidad clara de lo que posees y de su valor.

Consigue esta plantilla para:

Calcule al instante el valor de los elementos y el valor total de su hogar

Sincroniza las actualizaciones entre Excel y Hojas de cálculo de Google descargadas sin problemas

Visualice la distribución de sus bienes por habitación o categoría en gráficos

Realice un seguimiento de los números de serie, las fechas de compra y las fechas de caducidad de las garantías

Comparte hojas en tiempo real con aseguradoras o familiares para obtener asistencia rápida en caso de siniestros

🎯 Ideal para: Propietarios, inquilinos y personas preocupadas por los seguros que necesitan un seguimiento preciso y compatible con la nube para agilizar las reclamaciones y las mudanzas.

11. Plantilla PDF de lista de control de inventario doméstico de Budget Insurance

vía Budget Insurance

¿Necesita una guía imprimible, habitación por habitación, para registrar todas sus pertenencias? La Lista de control de inventario doméstico en PDF de Budget Insurance podría ser justo lo que necesita.

Desde aparatos electrónicos de alta gama hasta herramientas de jardín, todo queda registrado en un documento fácil de usar. Las columnas calculadas automáticamente gestionan el recuento de elementos y los valores totales, mientras que los campos integrados te permiten registrar las fuentes de compra utilizando plantillas de listas de proveedores. También puedes adjuntar recibos y fotos directamente, lo que hace que tu inventario sea completo y esté listo para la aseguradora.

Esta plantilla te permite:

Registra los elementos con recuentos y calcula automáticamente los valores totales

Adjunte recibos e imágenes para demostrar claramente la propiedad

Capture las fuentes de compra utilizando plantillas integradas de listas de proveedores

Mantenga una lista de control estructurada, habitación por habitación, para una documentación rápida

Prepare un inventario listo para reclamaciones sin herramientas digitales

🎯 Ideal para: Propietarios e inquilinos que prefieren una lista de control sencilla, offline e imprimible para preparar inventarios completos y listos para reclamaciones.

👀 ¿Sabías que...? Los profesionales del sector de los seguros afirman que el proceso de reclamación es hasta un 100 % más rápido cuando los clientes ya tienen un inventario completo preparado.

12. Plantilla de inventario doméstico en hoja de cálculo de Superjoin

vía Superjoin

La plantilla de inventario doméstico en hoja de cálculo de Superjoin utiliza valores predeterminados basados en IA para simplificar el seguimiento. Convierte cualquier hoja de cálculo en un potente software de optimización de inventario para uso doméstico.

A medida que registras los elementos, te sugiere categorías, valores y condiciones para que evites tener que adivinar manualmente. La incrustación de fotos y los campos personalizados capturan los números de serie, las fechas de compra y las fechas de caducidad de la garantía en una interfaz fácil de usar que funciona en todos los dispositivos sin necesidad de instalaciones voluminosas.

Utilice esta plantilla para

Aproveche las sugerencias de IA para categorizar y valorar los elementos con precisión

Incrusta fotos y notas para comprobar al instante la propiedad

Realice un seguimiento de los números de serie, las fechas de compra y los detalles de la garantía sin esfuerzo

Sincroniza las actualizaciones entre dispositivos para acceder al inventario en tiempo real

🎯 Ideal para: Propietarios, inquilinos y personas preocupadas por los seguros que desean una hoja de cálculo inteligente con IA para proteger sus objetos de valor.

Protege tu hogar y tu tranquilidad con ClickUp

Gestiona tu inventario de forma sencilla y sin complicaciones. ClickUp te permite mantener todo conectado (niveles de inventario, pedidos de compra, alertas de reposición y tareas relacionadas) en un solo lugar.

Ya no tendrás que cambiar de app, ni preocuparte por perder algo importante. Con vistas personalizables y automatizaciones, siempre estarás al tanto de lo que hay en stock y de lo que necesita atención.

Por supuesto, hay muchas plantillas disponibles. Pero ClickUp te ofrece mucho más que una simple lista: es un sistema completo para optimizar tu inventario y los flujos de trabajo relacionados.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a utilizarlo!