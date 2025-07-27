Plantillas gratuitas para programar entrevistas y agilizar su proceso de contratación

Cuando se trata de programar entrevistas, el 64 % de los reclutadores afirma que el intercambio de correos electrónicos es su mayor problema.

Añada retos de RR. HH. como la disponibilidad de los entrevistadores, los conflictos de calendario y los cambios de última hora, y todo se complicará rápidamente. Sin un sistema de programación de entrevistas infalible, corre el riesgo de perder candidatos prometedores y comprometer la marca de su empresa.

Por eso hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas para programar entrevistas, para ayudarte a mantenerte al día.

Tanto si estás contratando para un solo rol como si estás haciendo malabarismos con una docena, estas herramientas te ayudarán a que todo vaya sobre ruedas. Haz que la programación de entrevistas sea una cosa menos de la que preocuparte.

¿Qué son las plantillas de programación de entrevistas?

Las plantillas de programación de entrevistas son herramientas estructuradas especialmente diseñadas para agilizar su proceso de selección. Los equipos de RR. HH., los responsables de contratación y los propietarios de pequeñas empresas pueden utilizar estas plantillas para estar al tanto de su proceso de selección y evitar conflictos de programación. Le ayudan a gestionar cada paso del proceso de entrevista, desde la entrevista inicial hasta los comentarios finales.

Obtendrá una vista centralizada de los detalles de las entrevistas, incluidos los nombres de los candidatos, los roles solicitados y las fases de la entrevista, junto con las fechas y horas disponibles y los entrevistadores asignados.

Esto le ayudará a actualizar el estado de las entrevistas, mantener cada fase del proceso de contratación bajo control, coordinarse con los equipos internos y enviar comentarios sobre las entrevistas.

En resumen, las plantillas de programación de entrevistas permiten que todos sepan quién entrevista a quién, cuándo y por qué. Garantizan una comunicación más fluida, una toma de decisiones más rápida y una experiencia mucho mejor para los candidatos.

👀 ¿Sabías que...? El 51 % de los responsables de contratación pueden discernir si un candidato es adecuado para el título del puesto en los primeros cinco minutos de una entrevista.

Plantillas para programar entrevistas

Puedes obtener plantillas personalizables y gratuitas para programar entrevistas en ClickUp, la app para todo el trabajo, y en otras fuentes fiables. Estas plantillas están diseñadas para que tu proceso sea fluido, tu equipo esté sincronizado y tus candidatos queden impresionados.

Estas son las mejores para mantenerte organizado y eficiente:

1. Plantilla de calendario de trabajo para empleados de ClickUp

Hacer malabarismos con los turnos, la disponibilidad y la carga de trabajo del equipo de RR. HH. puede ser un gran dolor de cabeza para los reclutadores y los equipos de RR. HH. La plantilla de calendario de trabajo de empleados de ClickUp te ayuda a optimizar la planificación de la plantilla, organizar los horarios del equipo de reclutadores, supervisar el ancho de banda y realizar un seguimiento del progreso del proceso de entrevistas.

Esta plantilla te permite:

Planifique visualmente los horarios de trabajo de sus equipos de RR. HH. para que tengan tiempo suficiente para gestionar el proceso de entrevistas de los candidatos

Identifique y sincronice las tareas críticas de las entrevistas con la disponibilidad y las habilidades de reclutamiento específicas de RR. HH

Realice un seguimiento del estado y el progreso de las tareas de reclutamiento para posiciones específicas con los estados personalizados

Supervise las dependencias de las tareas en el proceso de entrevista para garantizar que todos los miembros de su equipo de reclutamiento estén preparados para gestionar entrevistas presenciales y virtuales

Crea plazos para comunicar el calendario a los empleados con los hitos de ClickUp

🔑 Ideal para: Programar los turnos del equipo de contratación, supervisar la disponibilidad y ayudar a los reclutadores a planificar según los cronogramas de contratación y la carga de trabajo

2. Plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

el 40 % de los candidatos esperan recibir una invitación a una entrevista en un plazo de seis días tras solicitar un puesto de trabajo. Si no aprovechas esa oportunidad, corres el riesgo de perder a los mejores talentos. *

La plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp te ayuda a cumplir con los plazos al mantenerte al día sobre los cronogramas de las entrevistas, la disponibilidad del equipo y las tareas pendientes. Te permite asignar fechas con precisión a cada candidato, evitando solapamientos en la programación y largas demoras.

Puede utilizar esta plantilla para:

Planifique los horarios de las entrevistas presenciales y por vídeo de forma rápida y precisa

Asigne a los reclutadores adecuados a las tareas de entrevista para una posición específica

Comprenda las dependencias entre las tareas de reclutamiento y asegúrese de que las partes interesadas estén disponibles

Abra bloques de tareas en 7 vistas diferentes con las vistas personalizadas para que pueda visualizar y organizar fácilmente su calendario

🔑 Ideal para: Organizar calendarios de entrevistas, evitar conflictos de agenda y mantener el proceso de contratación en marcha y centrado en los candidatos

3. Plantilla de horarios por hora de ClickUp

Un horario claro por horas mantiene las entrevistas concisas y directas. Te ayuda a hacer preguntas estratégicas sin alargar las cosas, para que los candidatos se mantengan interesados y tú obtengas la información que necesitas.

La plantilla de programación por horas de ClickUp te ayuda a correlacionar cada tarea de reclutamiento, manteniendo cada entrevista enfocada, eficiente y alineada con tus metas de contratación.

Te ayudará a:

Aumente la productividad de las entrevistas estableciendo metas y prioridades claras en el Calendario ClickUp , que se puede compartir

Mantenga el proceso de reclutamiento organizado con un cronograma diario flexible pero estructurado

Supervise el progreso con respecto a los objetivos de contratación a través de la vista de tareas

Utilice cuatro estados personalizados diferentes, como «Cancelada», «Completada», «En curso» y «Pendiente», para ver qué entrevistas están pendientes, cuáles se han terminado y cuáles se han cancelado y reprogramado

🔑 Ideal para: Estructurar flujos de trabajo diarios de reclutamiento, cumplir con el calendario de entrevistas a candidatos y mantener una visibilidad completa del proceso de contratación

🧠 Dato curioso: Famoso por sus preguntas capciosas, Google le preguntó una vez a un candidato: «¿Cuántas pelotas de baloncesto caben en esta habitación?» Spoiler: no buscaban un número, querían ver su proceso de resolución de problemas.

4. Plantilla de programación de bloques de ClickUp

Encontrar un horario de entrevista que funcione para todos es el reto número uno al que se enfrentan los reclutadores a la hora de programar entrevistas. Sin una visibilidad clara de la disponibilidad de su equipo de RR. HH., es posible que envíe invitaciones a entrevistas con fechas incorrectas y tenga que lidiar con tareas de reclutamiento que se solapan.

La plantilla de programación de bloques de ClickUp ofrece una forma rápida y sencilla de crear y ajustar los horarios del equipo de contratación.

Utilice esta plantilla para:

Visualice y priorice las tareas de reclutamiento con la sencilla función de arrastrar y soltar

Organice proyectos en bloques en un espacio compartido para que todos sepan cuándo programar las próximas entrevistas

Gestione recursos como herramientas de evaluación del talento , manuales de reclutamiento y guías para varios equipos de contratación en un solo lugar

Reprogramá las entrevistas en el Calendario de ClickUp para mantener a todos informados en caso de circunstancias imprevistas

🔑 Ideal para: Coordinar los horarios de las entrevistas para varios títulos y mantener a todos al día con actualizaciones del calendario en tiempo real

💡 Consejo profesional: Mantén tu agenda al día con la función Calendario de ClickUp, tu hub todo en uno para gestionar tareas, plazos y disponibilidad del equipo. Sincroniza con Google o Outlook, arrastra y suelta tareas entre vistas y planifica tu semana con total visibilidad de todos los proyectos. Programa automáticamente tus tareas prioritarias con el Calendario IA de ClickUp

5. Plantilla de disponibilidad de agenda personal de ClickUp

En primer lugar, debes conocer el horario individual de cada miembro para determinar la disponibilidad del equipo de contratación. Utiliza la plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp para ver qué tareas tienen en trámite, cuándo y si se pueden mover para dar cabida a entrevistas urgentes.

Esta plantilla le permite:

Visualice y personalice su agenda semanal en el Calendario compartido en tiempo real

Utilice la vista Calendario de ClickUp para correlacionar su agenda y completar sus tareas, eventos y citas a tiempo

Realice un seguimiento de la disponibilidad y las próximas actividades de los gerentes de contratación y otros reclutadores de un vistazo para planificar los cronogramas de entrevistas

Identifique y solucione con antelación posibles conflictos en la programación de entrevistas

🔑 Ideal para: Comprobar la disponibilidad de los miembros del equipo y planificar citas semanales para optimizar los horarios de las entrevistas y evitar cualquier conflicto con las tareas de reclutamiento en curso.

💡 Consejo profesional: Pide a ClickUp Brain que programe una franja horaria gratuita para ti y otro entrevistador, y luego deja que cree automáticamente eventos en el calendario y envíe recordatorios para que no se pierda nada. Utilice ClickUp Brain para programar reuniones al instante

6. Plantilla de planificador de calendario de ClickUp

La plantilla de planificador de calendario de ClickUp convierte tu calendario habitual en una herramienta estratégica de planificación de entrevistas. Puedes planificar las tareas de reclutamiento para la semana o el mes con antelación. Esto ayuda al equipo de contratación a enviar las invitaciones a las entrevistas y planificar sus horarios en consecuencia.

Esta plantilla le ayudará a:

Mantén la organización y el control con tareas diarias, semanales y mensuales para realizar entrevistas eficaces

Analiza tus tareas y metas para encontrar los mejores horarios para las entrevistas y envía invitaciones automáticamente a los candidatos con el Calendario de ClickUp

Comparte los plazos y otras fechas importantes del proceso de selección en el Calendario para mantener informados a los candidatos y a los reclutadores

Ajuste los horarios de las entrevistas en panel sin alterar el cronograma de reclutamiento

Comprueba el flujo de trabajo y el progreso general de la contratación

🔑 Ideal para: Configurar una vista clara y compartida de los calendarios de entrevistas y los cronogramas de contratación para mantener la eficiencia y la colaboración en el proceso

7. Plantilla de reunión de ClickUp

Cuando tienes varias entrevistas programadas para diferentes títulos, los reclutadores pueden tener dificultades para recordar todas las citas. Esto puede provocar retrasos en el envío de las invitaciones a las entrevistas, entrevistas perdidas y candidatos frustrados.

Utiliza la plantilla de reuniones de ClickUp para realizar un seguimiento de las reuniones de entrevistas programadas y mantener al equipo de contratación al día. Esta plantilla te permite:

Asigne reuniones de entrevistas presenciales y virtuales a los reclutadores adecuados

Programa la fecha y la hora de la entrevista según la disponibilidad de las partes interesadas

Utiliza la gestión de tareas de ClickUp para codificar por colores o etiquetar las tareas por título del puesto, entrevistador o fase de la entrevista, lo que facilita la distinción entre las diferentes citas para entrevistas

Añada enlaces a reuniones, listas de control y preguntas de entrevista para evaluar la personalidad y la cualificación para cada título

Configure recordatorios para informar a los reclutadores y candidatos sobre las próximas entrevistas

🔑 Ideal para: Organizar entrevistas para múltiples roles abiertos y enviar recordatorios de manera sistemática

Con ClickUp, hemos reducido el tiempo que se tarda en enviar las tareas y ejecutarlas, de un par de días a un par de horas. Ahora, los empleados saben qué tareas están pendientes para su incorporación y qué tienen que hacer, lo cual es una pesadilla intentar organizar por correo electrónico. Gracias a las plantillas, los gerentes están a un clic de crear tableros de incorporación para cada nuevo empleado. Un cambio revolucionario.

8. Plantilla de proceso de entrevistas de ClickUp

Las entrevistas estructuradas tienen un mayor coeficiente de validez, lo que las hace más eficaces a la hora de seleccionar a los candidatos adecuados. Para estructurar las entrevistas, debe esbozar un proceso estándar que todos los reclutadores deben seguir.

La plantilla de proceso de entrevistas de ClickUp te permite configurar un marco de entrevistas estandarizado y repetible para que todos los candidatos sean evaluados de forma justa y coherente.

Con esta plantilla, podrás:

Diseña, prueba y optimiza tu proceso de entrevistas

Evalúa a los candidatos de forma rápida, precisa y justa

Decida los formatos y estilos de entrevista adecuados en colaboración con su equipo de contratación

Configure preguntas de entrevista para diferentes posiciones de trabajo, de modo que los reclutadores puedan recopilar toda la información necesaria

🔑 Ideal para: Reducir los sesgos y garantizar una evaluación coherente de los candidatos para cada posición.

💡 Consejo profesional: También puedes pedir a los agentes de IA predefinidos de ClickUp que te recuerden las entrevistas del día. Basándose en tu calendario, pueden enviarte la entrevista programada si se da el desencadenante adecuado. Cree una indicación en el campo y añada desencadenantes

9. Plantilla de gestión de entrevistas y elaboración de informes de ClickUp

¿Tienes tantas opciones que no sabes por cuál decidirte debido al gran volumen de entrevistas? La plantilla de gestión de entrevistas y elaboración de informes de ClickUp te ayudará a elegir a la persona adecuada de entre un amplio grupo de candidatos. Tendrás una breve panorámica de la posición del candidato en el proceso de contratación y de su rendimiento en un solo lugar.

Puede asignar ID a los candidatos y utilizarlos para buscar perfiles específicos. Piense en ello como un sistema de seguimiento de candidatos, pero mucho más sencillo.

Esta plantilla le ayudará a:

Mantenga una lista de todos los candidatos y su estado en un entorno de trabajo organizado, asegurándose de que ningún candidato se pase por alto durante el proceso de contratación

Actualice los estados a medida que los candidatos avanzan por las diferentes fases de la entrevista, manteniendo informadas a todas las partes interesadas y reduciendo el riesgo de malentendidos o pasos omitidos

Añada campos personalizados como «Adecuación a la cultura », «Habilidades comunicativas», «Experiencia», «Archivo de la entrevista» y «Habilidades técnicas» al registro de cada candidato

Recopile todos los datos y comentarios de las entrevistas en informes completos con ClickUp Docs , que se pueden compartir fácilmente con el equipo de contratación para tomar decisiones de forma colaborativa

🔑 Ideal para: Establecer una forma sencilla y organizada de realizar un seguimiento de los candidatos, evaluar su rendimiento y seleccionar a los más adecuados para el puesto de trabajo y la cultura de la empresa.

Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplíamos los plazos, teníamos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién debía tomar las decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero diría que ClickUp ha sido la columna vertebral del funcionamiento de la empresa, especialmente por sus excelentes flujos de trabajo.

Los sesgos inconscientes en la selección de personal pueden afectar a la imparcialidad de tu proceso de contratación. Con un sistema de valoración cuantificable, la plantilla de candidatos para contratación de ClickUp ayuda a reducir estos sesgos. Puedes realizar un seguimiento de la puntuación de cada candidato, evaluar la imparcialidad de las valoraciones y mantener la transparencia y la coherencia del proceso.

Además, comparta comentarios con los candidatos para mejorar su experiencia, incluso si no han sido seleccionados.

Utilice esta plantilla para:

Evalúa a los candidatos con precisión gracias a las escalas de valoración personalizables

Mantén el orden con listas de control, fechas límite y otros recordatorios

Utilice la vista Tabla y los tableros de seguimiento para revisar y comparar las cualificaciones y valoraciones de los candidatos de forma paralela

Captura y organiza todos los detalles necesarios sobre el candidato

🔑 Ideal para: Minimizar los sesgos, mejorar la transparencia y garantizar que todos los candidatos sean evaluados de forma justa

👀 ¿Sabías que...? El 67 % del tiempo de un reclutador se dedica a coordinar los horarios de las entrevistas.

11. Plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp

La plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp también es una excelente herramienta para mantener tu proceso de contratación justo y medible. Organiza tus tareas de reclutamiento, almacena las solicitudes de empleo y ofrece tarjetas de puntuación para pasar a los candidatos adecuados a la siguiente fase.

Esta plantilla le permite:

Realice un seguimiento de los candidatos a lo largo del proceso de contratación con tarjetas de puntuación de entrevistas

Organice los formularios de solicitud de empleo en carpetas para cada posición vacante

Utilice las automatizaciones de ClickUp para asignar tareas, enviar recordatorios y actualizar los estados a medida que los candidatos avanzan en el proceso, minimizando el trabajo manual y los retrasos

Visualice y gestione cronogramas con las vistas Gantt y Cronograma, lo que garantiza que los plazos y las dependencias estén claros

Sincroniza con calendarios externos (Google Calendar, Outlook), tableros de empleo y correo electrónico para mantener todas las actividades de reclutamiento conectadas y actualizadas

🔑 Ideal para: Crear un sistema centralizado para gestionar las ofertas de empleo, evaluar a los candidatos de forma objetiva y agilizar el proceso de contratación, desde la solicitud hasta la contratación final.

💡 Consejo profesional: Un correo electrónico claro y oportuno con la programación de la entrevista mejora las tasas de respuesta de los candidatos y establece el tono para una experiencia profesional. Incluye el tipo de entrevista (teléfono o vídeo), las opciones de horario, el enlace a la reunión (si es virtual) y los datos del entrevistador. Para evitar idas y venidas, también puedes utilizar un calendario compartido como ClickUp Calendar o integrarlo con herramientas de reserva de calendario como Calendly.

12. Plantilla de lista de control para contrataciones de ClickUp

Los candidatos que informan de una mala experiencia de selección son menos propensos a volver a presentar su candidatura o a recomendar a otras personas. Y durante los ciclos de contratación más intensos, incluso los equipos de selección más diligentes pueden saltarse pasos o perder la pista del progreso.

Facilita su trabajo con la plantilla de lista de control de contratación de ClickUp. En ella se detallan todos los pasos cruciales en una lista de control sencilla y fácil de seguir que puedes añadir a cualquier tarea de reclutamiento.

Con esta plantilla, podrás:

Asegúrate de que tu equipo ha comunicado los detalles a los candidatos que han pasado a la siguiente fase y ha informado a los que no lo han hecho

Proporciona una forma coherente y organizada de revisar las solicitudes

Asigne acciones de seguimiento, realice un seguimiento de las dependencias y asegúrese de que no se pase nada por alto durante los procesos de contratación con un gran volumen de candidatos

Realice un seguimiento del papeleo, como pruebas de cualificaciones, acuerdos de confidencialidad y contratos de trabajo

🔑 Ideal para: Establecer un proceso repetible en el que no se pase por alto ningún paso importante, especialmente durante ciclos de contratación intensos y rápidos.

13. Plantilla de esquema de calendario de entrevistas de RR. HH. de Template. Net

La Plantilla de HR para el esquema de la agenda de entrevistas de Template. Net es una plantilla sencilla para establecer todos los detalles sobre las próximas entrevistas de su empresa. Puede especificar la dirección de la oficina, proporcionar una descripción detallada del puesto y establecer un cuestionario estándar.

Utilice esta plantilla para:

Proporcione la dirección de la oficina y las indicaciones para llegar a las entrevistas presenciales

Esboza la agenda de la entrevista para que ambas partes estén en sintonía

Haga una lista de preguntas que el reclutador debe hacer en las entrevistas en panel

Establezca criterios de evaluación de los candidatos y detalles sobre las cualificaciones requeridas para garantizar la imparcialidad de las entrevistas

🔑 Ideal para: Mantener a los entrevistadores alineados y a los candidatos informados, al tiempo que se estandariza el proceso de entrevistas en todos los departamentos y roles.

📮 Información de ClickUp: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quieren utilizar la IA para organizar sus vidas mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 apps utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en IA, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a espacios libres en tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

14. Plantilla de carta de confirmación de agenda de entrevistas de Template. Net

Redactar diferentes correos electrónicos para confirmar entrevistas es otra tarea repetitiva en la ya apretada agenda de su equipo de RR. HH. Esto se vuelve aún más difícil durante los ciclos de contratación de gran volumen. La plantilla de carta de confirmación de agenda de entrevistas de Template. Net simplifica esta tarea con una plantilla de correo electrónico personalizable.

Esta plantilla puede ayudarte a:

Redacta una invitación a una entrevista convincente con el nombre de la empresa, los detalles del puesto y la hora de la entrevista

Invite a los candidatos a varias posiciones de trabajo a tiempo sin necesidad de escribir correos electrónicos individuales

Personaliza el asunto y adapta el texto del correo electrónico para que se ajuste a las diferentes vacantes

🔑 Ideal para: Enviar invitaciones personalizadas a entrevistas con todos los detalles importantes en un tono profesional y de forma rápida.

📖 Lea también: Descubra cómo es un día en la vida de un reclutador

15. Plantilla de calendario de entrevistas semanal de Template. Net

La plantilla de calendario semanal de entrevistas de Template. Net es un marco ideal para gestionar los calendarios de entrevistas cada semana. Puede discutir la disponibilidad de su equipo y listar las fechas y los horarios de las entrevistas en un documento compartido.

Esta plantilla le permite:

Informe a sus reclutadores sobre quiénes serán los candidatos, cuándo y para qué título, y prepárese en consecuencia

Permita a los reclutadores revisar y solicitar ajustes en el calendario si necesitan más tiempo

Escribe notas sobre tus expectativas para las entrevistas de esta semana o sobre cómo presentar la empresa, ayudando así a los equipos de RR. HH. a realizar entrevistas más eficaces

🔑 Ideal para: Organizar y gestionar calendarios semanales de entrevistas.

16. Plantilla de correo electrónico para programar entrevistas de Workable

Empiece con buen pie personalizando la invitación a la entrevista con la plantilla de correo electrónico para programar entrevistas de Workable. Le muestra exactamente cómo redactar el asunto, presentar el título del puesto y dar formato al correo electrónico para causar una buena impresión al candidato.

Puede utilizar esta plantilla para:

Comunique la hora y la fecha de la entrevista, así como las expectativas estándar que se esperan del candidato

Pídeles que te indiquen sus franjas horarias preferidas en la sección «fechas siguientes» del correo electrónico

Personalice correos electrónicos masivos para cada título de puesto vacante

Detalla los siguientes pasos para las entrevistas de seguimiento y aclara las expectativas de los candidatos

🔑 Ideal para: Confirmar entrevistas y establecer una primera comunicación con el candidato.

17. Plantilla de programación de entrevistas de Pocket HRMS

La plantilla de programación de entrevistas de Pocket HRMS es ideal para invitar a los candidatos a entrevistas presenciales. Muestra cómo debe proporcionar indicaciones a su oficina y qué documentos debe llevar el candidato. Puede personalizarla según los títulos de los puestos que está contratando.

Con esta plantilla, podrás:

Confirma las entrevistas presenciales con los candidatos

Permita a los candidatos seleccionar sus fechas y horas preferidas para la entrevista

Especifique los códigos de vestimenta y los documentos necesarios para una entrevista en su empresa

🔑 Ideal para: Enviar invitaciones personalizadas para entrevistas presenciales a gran escala.

19. Plantilla de formulario de programación de entrevistas de Jotform

¿Está cansado de preguntar repetidamente a cada candidato por su disponibilidad? Utilice la plantilla de formulario de programación de entrevistas de Jotform para que los candidatos elijan sus fechas y franjas horarias preferidas, entre otras opciones, a través de un formulario personalizable.

Esta plantilla le ayudará a:

Recopile datos importantes sobre los candidatos

Deja que los candidatos seleccionen una entrevista en tu horario disponible

Elija el formato que prefiera: entrevista telefónica, entrevista en vídeo o entrevista presencial

🔑 Ideal para: Eliminar los cuellos de botella en la programación y dar a los candidatos más control sobre el proceso de entrevista.

💡 Consejo profesional: Envía con antelación una lista de control para la entrevista en vídeo, incluyendo los requisitos técnicos, las opciones de copia de seguridad y el código de vestimenta. Además, confirma siempre la estabilidad de la conexión a Internet y los ajustes del fondo para evitar distracciones. Esto garantiza una interacción fluida y ayuda a los candidatos a presentar su experiencia profesional de forma eficaz. Para obtener más información, lee los consejos sobre cómo prepararse para una entrevista a distancia.

¿Qué hace que una plantilla de programación de entrevistas sea buena?

Las plantillas gratuitas de RR. HH. pueden ahorrarle tiempo, dinero, cordura y reputación. Pero, para ello, deben tener algunas cualidades específicas, como:

Estructura y criterios claros: Lista el nombre de la empresa, los nombres de los candidatos, los roles, las fases de la entrevista, los horarios y los detalles del entrevistador en un formato organizado. Incluye campos donde los reclutadores pueden introducir su disponibilidad para coordinar entrevistas en panel

Visibilidad de conflictos: destaca los horarios que se solapan y la indisponibilidad de los entrevistadores para evitar problemas con las reservas. Ayuda a identificar y corregir errores para evitar cambios frecuentes en la programación y mantener un tono profesional desde el principio

Opciones de personalización: le permiten añadir o eliminar campos en función de su proceso de entrevista y las necesidades específicas de cada rol. Ofrece flexibilidad para adaptar la plantilla a múltiples ciclos de contratación

Seguimiento de fases: Realiza un seguimiento de los candidatos a lo largo de cada fase: entrevista inicial, rondas técnicas y Realiza un seguimiento de los candidatos a lo largo de cada fase: entrevista inicial, rondas técnicas y seguimiento tras la entrevista . Incluye correos electrónicos de invitación a entrevistas personalizables con líneas de asunto y plantillas que puedes automatizar en cada paso

Herramientas de colaboración: Permite a los reclutadores, gerentes de contratación y entrevistadores añadir notas, compartir comentarios y actualizar la disponibilidad en un solo lugar. Mantiene a todos alineados y garantiza una experiencia coherente para los candidatos

Planificación del seguimiento: proporciona espacio para registrar los siguientes pasos, como entrevistas de seguimiento, fechas de decisión y plazos para enviar comentarios. Mantiene a los candidatos informados y comprometidos durante todo el proceso de entrevista

Compatibilidad con múltiples roles: gestiona los calendarios de entrevistas de múltiples roles y departamentos en una sola plantilla. Elimina la necesidad de mantener calendarios separados para cada vacante

Programa entrevistas de manera eficiente y optimiza tu proceso de reclutamiento con ClickUp

Todas las plantillas mencionadas anteriormente cuentan con funciones que facilitan la programación de entrevistas.

Pero ClickUp es tu mejor opción para programar fácilmente entrevistas con las mejores plantillas y mantener tu ciclo de reclutamiento consistente y centralizado. Se puede utilizar como software de RR. HH. y como base de conocimientos para todo tu equipo de reclutamiento.

Úselas para mantener informados a los candidatos, coordinados a los reclutadores y los ciclos de contratación dentro de los plazos establecidos.

Además, se integra con más de 1000 plataformas, por lo que puedes sincronizar fácilmente tu tecnología de reclutamiento existente con ClickUp.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y organice todas las entrevistas de sus candidatos sin esfuerzo!