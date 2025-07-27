Plantillas gratuitas de investigación de usuarios para optimizar tus conocimientos y planificación de UX

Diseñar un producto sin hablar con los usuarios es como escribir una carta de amor a un desconocido y esperar que le llegue al corazón. Sabes qué palabras escribir, pero nunca va a causar impresión

La investigación de usuarios es una parte crucial del proceso de desarrollo de productos. Proporciona a los diseñadores de UX, los gestores de productos y los investigadores la información necesaria para crear soluciones que realmente funcionen. Ahí es donde una plantilla sólida de investigación de usuarios se vuelve esencial para su equipo de UX.

Ya sea que realice entrevistas, planifique pruebas de usabilidad o analice los resultados de la investigación, las plantillas le ayudan a mantenerse organizado, centrado y alineado con todos los equipos.

En esta guía, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas de planes de investigación de UX para optimizar tu flujo de trabajo, de modo que puedas dedicar menos tiempo a ordenar el caos y más tiempo a crear experiencias que encantarán a tus usuarios.

👀 ¿Sabías que...? El 88 % de los usuarios no vuelve a visitar un sitio web tras una mala experiencia. Esto significa que casi nueve de cada diez visitantes potenciales podrían desaparecer solo porque la experiencia de usuario no cumplió con sus expectativas.

¿Qué son las plantillas de investigación de usuarios?

Las plantillas de investigación de usuarios son documentos preestructurados o formatos digitales que ayudan a optimizar el proceso de planificación, realización y análisis de la investigación de usuarios. Estas plantillas facilitan la planificación de estudios, la recopilación de información y la coordinación de los equipos en función de las necesidades y comportamientos de los usuarios.

Al utilizar una plantilla de investigación de usuarios, podrás:

Defina claramente los objetivos y el alcance de su investigación

Mantén la coherencia en diferentes proyectos de investigación

Implemente formatos reutilizables para guiones, preguntas de entrevistas y notas, y ahorre tiempo

Mejora la colaboración entre los equipos de diseño, producto e investigación

Convierta los datos sin procesar en información significativa más rápidamente

Estas plantillas son muy útiles para diseñadores de UX, gestores de productos, profesionales del marketing e investigadores de diseño que necesitan un marco fiable para mantener su estrategia de investigación de usuarios centrada y eficiente.

👀 ¿Sabías que...? Invertir en la experiencia del usuario (UX) genera importantes beneficios. Por cada dólar gastado en UX, las empresas pueden esperar un retorno de hasta 100 dólares, lo que se traduce en un ROI del 9900 %. Esta estadística subraya las ventajas financieras de dar prioridad a la investigación y el diseño centrados en el usuario.

Las mejores plantillas para la investigación de usuarios

1. Plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Crea planes de investigación estructurados, eficientes y reveladores con la plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp

La plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp es una herramienta completa y fácil de usar, diseñada para optimizar el proceso de investigación de usuarios de principio a fin.

Esta plantilla de UX para investigación simplifica el proceso de investigación de usuarios guiándote paso a paso a través de actividades de creación de perfiles. Con diseños estructurados y campos predefinidos, no empezarás desde cero, sino que te basarás en un marco probado que garantiza la claridad y la coherencia.

Esta plantilla gratuita te ayuda a:

Utilice la sección «Descripción del problema» para definir los problemas de los usuarios y de la empresa, y documente los desencadenantes de la investigación, como la insatisfacción de los clientes o el descenso de las métricas

Asigna tareas y realiza un seguimiento de quién es responsable de cada parte del plan de investigación de usuarios con la vista Tablero de ClickUp

Identifique las necesidades, motivaciones y comportamientos de su público objetivo para tomar decisiones informadas sobre futuros productos. Utilice ClickUp Docs para intercambiar ideas y establecer la meta de su investigación de usuarios

🔑 Ideal para: Diseñadores de UX, gestores de productos, investigadores y equipos multifuncionales que necesitan un enfoque estructurado para planificar y llevar a cabo investigaciones de usuarios.

2. Plantilla de estudios de usuarios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Planifica, realiza el seguimiento y organiza cada parte de tu proceso de investigación de usuarios en un solo lugar con la plantilla de estudios de usuarios de ClickUp

El comportamiento de los usuarios nunca es estático. A medida que cambian las preferencias, las rutinas y las expectativas, es fundamental mantenerse en sintonía con su público.

La plantilla de estudios de usuarios de ClickUp te ayuda a capturar y responder a estos cambios con claridad y rapidez. Con más de 10 campos personalizables, puedes redefinir tus perfiles objetivo, recopilar comentarios sobre funciones específicas del producto e identificar áreas que necesitan una investigación más profunda.

Esta plantilla hace que la investigación posterior al lanzamiento sea clara y viable, ya que te permite:

Asigna tareas relacionadas a tus compañeros de equipo directamente desde la plantilla para una ejecución más rápida y una toma de decisiones alineada

Recopila comentarios significativos a través de los formularios y encuestas integrados de ClickUp que se envían directamente a los usuarios existentes

Acceda y organice los datos de los usuarios en vistas personalizadas específicas, como «Información», «Proceso de investigación» y «Acciones necesarias»

🔑 Ideal para: Investigadores de UX, gestores de productos y equipos de diseño que desean realizar estudios de usuarios e integrar los comentarios en el desarrollo de productos.

💡 Consejo profesional: Realice la investigación de usuarios en las primeras fases del proceso de desarrollo. Esto evitará costosos rediseños posteriores. Identificar las necesidades de los usuarios y los posibles problemas desde el principio garantiza que los productos se creen correctamente a la primera, lo que ahorra tiempo y recursos.

3. Plantilla de perfil de usuario de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Cree un perfil completo del cliente con la plantilla de perfil de usuario de ClickUp, organizando los conocimientos de la investigación y correlacionando los escenarios de los usuarios

Aclara quiénes son realmente tus usuarios con la plantilla de perfiles de usuario de ClickUp. Te ayuda a crear perfiles de clientes detallados y personalizables o mapas de perfiles para orientar el desarrollo de productos, el marketing y la investigación de usuarios.

Diseñada para adaptarse a tus metas de investigación, esta plantilla de perfiles de usuario te permite organizar y categorizar perfiles por industria, rol laboral o segmento de servicio. Puedes crear varios tipos de perfiles en cada categoría, lo que facilita el análisis de diversos grupos de usuarios.

Esta plantilla ayuda a crear perfiles de usuario eficaces para llegar al público objetivo. Te permite:

Lanza formularios de perfiles de usuario predefinidos para obtener información relevante como el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, el salario, la ocupación y el uso de Internet

Personalice cada perfil añadiendo o eliminando campos para adaptarlo a las necesidades de investigación de su equipo

Sube imágenes para dar a cada persona una identidad visual y diferenciarlas dentro de tu entorno de trabajo

🔑 Ideal para: equipos de producto, profesionales del marketing e investigadores de UX que desean comprender a sus usuarios objetivo, crear perfiles basados en datos y tomar decisiones informadas.

💡 Consejo profesional: ¿No sabes por dónde empezar con tu cuestionario de investigación de usuarios? Pide ayuda al asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain. Te sugerirá preguntas personalizadas en función de las metas de tu proyecto, tu público y la fase de la investigación. Genera cuestionarios rápidos o campañas completas de investigación de usuarios con ClickUp Brain

4. Plantilla de historias de usuarios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Acorta la distancia entre las necesidades de los usuarios y las funciones del producto con la plantilla de historias de usuario de ClickUp

Si estás creando productos que realmente sirven a tus usuarios, comprender sus expectativas es imprescindible. La plantilla de historias de usuarios de ClickUp te ayuda a esbozar las necesidades de los usuarios de una manera estructurada y ágil para convertir los conocimientos de los usuarios en tareas claras y viables a lo largo de tu ciclo de desarrollo.

Ofrece más de 15 vistas flexibles, incluida la vista Carga de trabajo para planificar la capacidad del equipo. También hay una vista Calendario para los cronogramas de lanzamiento, de modo que puedas supervisar fácilmente el flujo de historias y asegurarte de que nada se pase por alto.

Qué puede hacer con esta plantilla:

Documente historias detalladas de los usuarios utilizando un formato coherente como: Como [usuario], quiero [meta] para que [razón]

Prioriza las historias de los usuarios según la urgencia, el impacto o la viabilidad

Divida las historias en tareas y subtareas y realice su seguimiento a lo largo de los sprints

Utilice esta plantilla de Pizarra de ClickUp para permitir a los equipos correlacionar historias de usuarios, organizar comentarios y alinear cada función con una meta real del usuario

🔑 Ideal para: Gestores de productos ágiles, diseñadores de UX y desarrolladores de software que desean alinear su hoja de ruta de productos con el comportamiento de los usuarios y garantizar que cada función ofrezca un valor cuantificable.

Aquí tienes una guía rápida sobre cómo utilizar ClickUp como diseñador de UX/UI:

5. Plantilla de mapeo de historias de usuarios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Correlacione el recorrido de sus usuarios con claridad y confianza utilizando la plantilla de mapeo de historias de usuarios de ClickUp

Tanto si estás empezando a investigar perfiles como si estás planificando tu próximo sprint de producto, la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp puede ser tu mejor aliado. Se trata de una plantilla de pizarra flexible y fácil de usar para principiantes que te ayuda a visualizar toda la experiencia del cliente desde la perspectiva del usuario.

Esta plantilla le permite organizar visualmente cada interacción en un flujo de usuarios y guiar a su equipo distribuido con pasos en el documento para mantener a todos alineados, lo que resulta ideal para crear una comprensión compartida de las necesidades de los usuarios.

Te permite:

Añade o elimina notas adhesivas, dibuja conexiones (a internet) con flechas, enlaza documentos o sitios web, inserta figuras, imágenes e incluso bocetos a mano alzada

Utiliza secciones prediseñadas para las actividades de los usuarios, los pasos, los lanzamientos y los perfiles

Obtenga respuestas a preguntas de investigación como: ¿Qué es lo que frustra al usuario? ¿Qué funciones necesitan actualizaciones, adiciones o eliminaciones? y mucho más

🔑 Ideal para: Gestores de productos, diseñadores de UX y profesionales del marketing que desean crear productos centrados en el usuario alineando las prioridades de desarrollo con los recorridos y el comportamiento reales de los clientes.

6. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Visualice y optimice el recorrido de sus usuarios como nunca antes con la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

¿Desea diseñar experiencias de usuario fluidas que guíen a su público sin esfuerzo a través de su producto? La plantilla de flujo de usuarios de ClickUp es su herramienta ideal para correlacionar recorridos intuitivos de los usuarios que se alinean con el comportamiento real de los clientes. Obtenga ayuda estructurada para que su equipo identifique los puntos de fricción y mejore la usabilidad.

Creada dentro de la Pizarra de ClickUp, la plantilla incluye herramientas flexibles de edición y diagramación. Solo tienes que arrastrar, soltar y conectar figuras desde el punto de partida hasta cada nodo de decisión, y tu gráfico de flujo de usuarios estará listo.

Tanto si estás perfeccionando la incorporación, el proceso de pago o cualquier interacción fundamental, esta plantilla de mapa de empatía te facilita:

Crea diagramas de flujo que desglosan cada paso que da un usuario para completar una tarea

Marque las tareas con estados personalizados como «Abierta» y «Completa» para realizar un seguimiento del progreso de cada flujo de usuarios

Empatiza con tus usuarios visualizando su experiencia de forma clara y estructurada

Optimice el flujo de usuarios obteniendo información sobre cómo interactúan las personas con su producto y su marca

🔑 Ideal para: Investigadores de UX y equipos de desarrollo que desean crear experiencias de usuario intuitivas y eficientes.

📮 ClickUp Insight: El 30 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA para la investigación y la recopilación de información. Pero, ¿existe una IA que te ayude a encontrar ese archivo perdido en el trabajo o ese hilo importante de Slack que olvidaste guardar? ¡Sí! La búsqueda conectada con IA de ClickUp puede buscar instantáneamente en todo el contenido de tu entorno de trabajo, incluidas las apps de terceros integradas, y extraer información, recursos y respuestas. ¡Ahorra hasta 5 horas a la semana con la búsqueda avanzada de ClickUp!

7. Plantilla «La voz del cliente» de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Convierta los comentarios dispersos en información visual con la pizarra «La voz del cliente» de ClickUp

¿Quieres convertir los comentarios sin procesar de los clientes en información real? La plantilla «La voz del cliente» de ClickUp es tu punto de partida. Esta plantilla facilita la recopilación y organización de comentarios de encuestas, entrevistas y redes sociales.

Ya sea que realice una sesión de investigación de lluvia de ideas o profundice en los puntos débiles de los usuarios, su equipo de intentos correctos de los clientes puede colaborar sin esfuerzo, compartir información y tomar medidas rápidamente.

Además, los diferentes colores y tamaños de las notas adhesivas te ayudan a categorizar los comentarios, descubrir patrones y realizar un seguimiento de lo que realmente importa a lo largo del recorrido del cliente. No se trata solo de recopilar comentarios, esta plantilla puede ayudarte a que estos cuenten.

Con esta plantilla, podrás:

Personalice su flujo de trabajo para adaptarlo al estilo y los procesos de su equipo

Colabora en tiempo real, debate los puntos débiles y coordínate para dar los siguientes pasos

Visualice los comentarios de los clientes de forma clara, organizada y práctica

🔑 Ideal para: Equipos de éxito del cliente, investigadores de UX y equipos de marketing que desean centralizar los comentarios, identificar temas recurrentes y tomar decisiones basadas en datos para mejorar la experiencia y la retención de los usuarios.

Antes era una locura. Lanzábamos algo y teníamos que dar marcha atrás porque la función tenía demasiadas incidencias y no estaba bien planificada. Hemos observado una importante disminución de las incidencias notificadas, y ClickUp nos ayuda a evitar muchos problemas.

8. Plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Visualice todo el recorrido de sus clientes con la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

¿No sabes por dónde empezar con el mapeo del recorrido del cliente? Empieza con la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp. Esta plantilla sencilla e intuitiva, con estilo de pizarra, ayuda a los equipos a visualizar todo el ciclo de vida del cliente, desde la primera interacción hasta la conversión.

Te ayuda a correlacionar visualmente cada fase de la interacción de tus clientes con tu marca, al tiempo que aprovechas potentes funciones como la grabación de pantalla, la colaboración en tiempo real, la automatización y la IA para optimizar cada paso del ciclo de vida del cliente.

Te ayuda a:

Descubra cuándo los clientes potenciales descubren su marca por primera vez

Ten en cuenta dónde evalúan tus ofertas, comparan opciones y exploran funciones

Estudie el punto de decisión en el que se confirman y se convierten en clientes de pago

🔑 Ideal para: equipos de marketing, gestores de productos, diseñadores de UX y estrategas de experiencia del cliente que desean identificar puntos débiles, alinear los mensajes y mejorar el recorrido del cliente de principio a fin.

9. Plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Planifica, gestiona y realiza un seguimiento de las pruebas de usabilidad con facilidad utilizando la plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp

La plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp elimina las conjeturas de las pruebas de usabilidad al proporcionar a tu equipo una ruta clara y estructurada desde la planificación hasta la elaboración de informes finales, todo en un solo lugar. Las pruebas de usabilidad evalúan la facilidad de uso de tu producto mediante la observación de usuarios reales mientras completan tareas típicas.

Esta plantilla de pruebas de usabilidad le permite planificar y ejecutar pruebas de forma eficaz con funciones que:

Correlacione y gestione elementos procesables a lo largo del tiempo con un cronograma visual agrupado por iniciativa

Utilice la vista Lista completa agrupada por iniciativa para mantener los objetivos centrados, medibles y organizados

Identifica en qué fase se encuentra cada tarea con los campos personalizados, lo que permite que tu equipo esté coordinado e informado en cada paso

🔑 Ideal para: Desarrolladores de productos y desarrolladores de software que desean probar su software con usuarios reales de su público objetivo para obtener información útil y centrada en el usuario.

🧠 Dato curioso: Las pruebas con solo cinco usuarios pueden revelar aproximadamente el 85 % de los problemas de usabilidad. El experto en usabilidad Jakob Nielsen defiende este principio y destaca la eficiencia de las pruebas a pequeña escala para identificar problemas importantes.

10. Plantilla de pizarra de investigación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Simplifica la planificación de tu investigación con la plantilla Pizarra de investigación de ClickUp

La investigación de usuarios no tiene por qué ser aburrida. Con la plantilla de pizarra Plan de investigación de usuarios de ClickUp, puedes convertir tus conocimientos en una experiencia visual e interactiva. Tanto si recopilas comentarios a través de entrevistas, encuestas o sesiones en directo, esta plantilla te ayuda a organizarlo todo en un único espacio colaborativo.

Añade rápidamente notas adhesivas digitales, correlaciona las opiniones de los usuarios e involucra a las partes interesadas con solo compartir un enlace. También es perfecto para la investigación interna de UX, ya que todo el mundo puede participar, comentar y contribuir en tiempo real.

Esta plantilla de plan de investigación de UX te permite:

Realice un seguimiento del progreso de cada tarea de investigación con estados personalizados, lo que garantiza la claridad en las fases de finalización de las tareas

Detecta tendencias y patrones en los datos de tu investigación, lo que te ayudará a llegar a conclusiones reveladoras

Aprovecha funciones como la grabación de pantalla, la edición colaborativa, las automatizaciones y la IA para optimizar tus planes de investigación de UX

🔑 Ideal para: Investigadores académicos, equipos de desarrollo de productos y analistas de mercado que buscan organizar y gestionar proyectos de investigación de manera eficiente.

Utilizo ClickUp de forma intermitente para gestionar varios proyectos de UX a la vez. La razón principal por la que me gusta ClickUp es que puedo separar todo mi trabajo en proyectos y equipos, y luego verlo todo con el nivel de detalle que desee.

Obtenga la plantilla gratis Realice un seguimiento y gestione las interacciones con los clientes con la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp

¿Estás cansado de perder mensajes de clientes o de buscar en hilos de correo electrónico para encontrar esa solicitud? La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp puede ser tu arma secreta. Permite a los equipos recopilar, organizar y actuar de manera eficiente sobre los comentarios, preguntas o problemas de los clientes, todo ello en un entorno de trabajo centralizado.

Esta plantilla hace que la interacción con los clientes sea un proceso más estructurado y orientado al equipo. Así es como funciona:

Utilice los campos personalizados para recopilar datos cualitativos e información vital sobre los clientes, como el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono, el nombre de la empresa y la naturaleza de su consulta

Implemente estados personalizados como «Nueva solicitud», «En revisión», «Bloqueada» y «Completa» para supervisar el progreso de cada cliente, lo que garantiza un seguimiento y una resolución oportunos

Mantenga una base de datos de interacciones con los clientes, lo que facilita el análisis de tendencias , los bucles de retroalimentación y la toma de decisiones informadas para mejorar los productos o servicios

🔑 Ideal para: equipos de soporte al cliente, profesionales de marketing y propietarios de empresas que desean recopilar y gestionar consultas, comentarios e información de contacto de los clientes.

12. Plantilla de gestión de pruebas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Gestiona casos de prueba y colabora con tu equipo para identificar errores, solicitudes de funciones y mucho más con la plantilla de gestión de pruebas de ClickUp

Para garantizar que su software sea fiable y esté realmente listo para su lanzamiento, necesita algo más que unas pocas pruebas rápidas. Necesita un sistema de gestión de pruebas sólido y completo, y la plantilla de gestión de pruebas de ClickUp le ofrece precisamente eso.

Esta plantilla ayuda a los equipos de control de calidad a estructurar todo su flujo de trabajo de pruebas, ya sea para depurar un sitio web pequeño o validar una aplicación a gran escala. Está organizada, es escalable y está diseñada para coordinar a su equipo desde la planificación de las pruebas hasta la elaboración de informes.

La plantilla de investigación hace que las pruebas sean más inteligentes al permitirte:

Realice un seguimiento de cada paso de la prueba con 11 estados detallados, como «Omitir», «En curso» y «Listo para revisión»

Añade ID de casos de prueba, niveles de prioridad y duraciones estimadas para mantener todos los detalles en un solo lugar

Cambia entre las vistas Lista, Tablero e Incrustar para adaptarte a la forma en que tu equipo prefiere visualizar el progreso y los conocimientos

🔑 Ideal para: equipos de control de calidad, probadores de software y gestores de proyectos que buscan un enfoque estructurado y eficiente para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de las pruebas de software.

13. Plantilla de pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realice un seguimiento preciso de cada hito de la prueba de aceptación del usuario con la plantilla de lista de control de pruebas de aceptación del usuario de ClickUp

Las pruebas de aceptación del usuario (UAT) son una de las fases más cruciales antes del lanzamiento de un producto. Sin embargo, mantenerse al día con las listas de control, las aportaciones de las partes interesadas y las aprobaciones puede convertirse rápidamente en un caos.

El uso de la plantilla de pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp puede simplificar enormemente todo el proceso de UAT.

Diseñada para sustituir las hojas de cálculo dispersas y los comentarios fragmentados, esta plantilla aporta claridad y estructura a cada fase de su proceso de UAT. Este marco estructurado le ayuda a planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de las actividades de investigación de forma eficaz.

Con esta plantilla de UAT, podrás:

Realice un seguimiento de cada paso con cuatro opciones de estado claras: «Pendiente», «En curso», «En espera» y «Completada»

Empiece con confianza con una guía de inicio dedicada Vista, diseñada para guiarle a través de cada fase de su UAT

La vista Fases y pasos de la UAT te ayuda a organizar tu proceso en partes más pequeñas y viables

🔑 Ideal para: Gestores de productos y equipos de control de calidad que necesitan una forma estructurada de realizar sesiones de pruebas con usuarios y recopilar comentarios útiles sobre el producto antes de lanzarlo.

¿Qué hace que una plantilla de investigación de usuarios sea buena?

Una plantilla de investigación de usuarios bien diseñada va más allá de la organización básica. Estas funciones clave están diseñadas para guiar todo el proceso de investigación con claridad y coherencia:

Objetivos de investigación claros : describa lo que intenta aprender para alinear al equipo y mantener el estudio centrado

Sección de perfil de los participantes : identifica segmentos de usuarios y participantes ideales para recopilar información relevante

Seguimiento de la metodología : documente : documente los métodos de investigación de usuarios (por ejemplo, encuestas, entrevistas, pruebas de usabilidad) y cómo se ejecutará cada uno de ellos

Generador de preguntas y guiones : proporcione espacio para listar preguntas clave o indicaciones para obtener comentarios coherentes e imparciales

Campos de recopilación de datos : estandarice la forma en que se registran las notas, citas y observaciones para simplificar el análisis

Documentación de información: resume los hallazgos clave, los temas y los posibles pasos a seguir

Estructura flexible : adapta la plantilla a diferentes necesidades de investigación sin formatos complejos o rígidos

Herramientas de colaboración: permita a las partes interesadas contribuir, revisar y actuar sobre la investigación en un espacio compartido

Obtenga mejores conocimientos a través de la investigación de usuarios con ClickUp

Una investigación de UX excepcional no requiere reinventar el proceso. Solo necesita la estructura adecuada para formular preguntas inteligentes, descubrir información significativa y mantener a su equipo alineado.

Las plantillas gratuitas de investigación UX de ClickUp hacen precisamente eso.

Tanto si estás planificando entrevistas con usuarios, realizando pruebas de usabilidad o correlacionando recorridos de empatía, estas plantillas están diseñadas para aportar claridad y coherencia a tu flujo de trabajo. No hay configuraciones complejas ni múltiples herramientas, solo recursos prácticos y escalables creados para equipos de UX modernos.

Con todo en un solo lugar, desde las metas de la investigación hasta los conocimientos, dedicará menos tiempo a buscar notas dispersas y más tiempo a diseñar productos que sus usuarios realmente necesitan.

Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis y potencie su investigación de UX con plantillas que funcionan tan bien como usted.