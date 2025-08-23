Plantillas profesionales gratuitas de descripción de puestos de trabajo para Documentos de Google

¿Las publicaciones de empleo te parecen un déjà vu? Escribir, copiar, pegar, modificar, repetir... Se vuelve aburrido rápidamente. Para los responsables de RR. HH., es solo otra tarea más en un día ya repleto de entrevistas, incorporaciones y controles de empleados.

Ahí es donde entra en juego la plantilla de descripción de puestos de trabajo de Documentos de Google. Ahorra tiempo, mantiene tus publicaciones impecables y facilita la colaboración. Free, personalizables y fáciles de compartir, estas plantillas eliminan lo aburrido de la contratación.

¿Qué son las plantillas de descripción de puestos de trabajo en Documentos de Google?

Las plantillas de descripción de puestos de trabajo de Documentos de Google son documentos con formato preformateado diseñados para ayudarte a crear listas de empleo claras, estructuradas y atractivas. Considéralas un punto de partida, no un guion rígido: te guían con secciones clave como el título del puesto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y la cultura de la empresa.

Documentos de Google ofrece plantillas de descripción de puestos de trabajo profesionales y gratuitas en su galería de plantillas. También puedes importar plantillas de terceros descargadas y personalizarlas para adaptarlas a las necesidades específicas de tu empresa.

Como todo se hace en Documentos de Google, estas plantillas son colaborativas y fáciles de compartir. Tu equipo puede perfeccionar las descripciones de los puestos de trabajo en tiempo real. Funciones útiles como el historial de versiones, las sugerencias inteligentes y la accesibilidad en la nube te ayudan a mantener tus publicaciones de empleo pulidas y actualizadas.

Con estas herramientas, redactar una descripción del puesto que atraiga a los candidatos perfectos será más rápido, sencillo y eficaz.

¿Qué hace que una plantilla de Documentos de Google para descripciones de puestos de trabajo sea buena?

Una buena plantilla de descripción de puesto para Documentos de Google es fácil de entender y personalizada. Debe ayudar a los empleadores a crear rápidamente anuncios de empleo que atraigan a los candidatos adecuados.

Las funciones clave incluyen:

Título y resumen concisos del puesto: definir claramente el rol

Sección de responsabilidades: Lista de tareas clave sin entrar en detalles excesivos

Cualificaciones y habilidades: Especifique los requisitos imprescindibles y los deseables

panorámica de la empresa:* Es proveedor de información sobre la cultura de la empresa

*formato fácil de edición: ofrece un diseño sencillo con títulos, viñetas y espacio para personalizarlo

funcionalidad colaborativa:* permite que el equipo edite directamente en Documentos de Google

💡 Consejo profesional: Reutilizar plantillas antiguas sin actualizar puede dejar información desactualizada y confundir a los candidatos. ¡Revisa siempre tu lista antes de publicarla!

Plantillas de descripción de puestos de trabajo en Documentos de Google

Aquí tienes una lista de plantillas listas para usar y adaptadas a diferentes roles y sectores. Encontrarás la plantilla perfecta para ti, independientemente de la cultura de tu empresa, su tamaño o la posición que estés buscando cubrir.

1. Plantilla de rolos y responsabilidades del personal de Template. Net

a través de Template.net

La plantilla de roles y responsabilidades del personal proporciona una forma sencilla de definir y comunicar los roles básicos dentro de tu equipo.

Las ayudas visuales pueden convertir listas rutinarias en narrativas atractivas que todo el mundo puede entender, lo que las hace ideales para los profesionales de RR. HH. que dirigen el barco hacia una tripulación más organizada e informada.

También puedes:

Define expectativas laborales claras para mantener la coherencia entre todos los departamentos

Mejora la cuenta asignando claramente las responsabilidades

Simplifica la coordinación del equipo para optimizar la colaboración

🔑 Ideal para: profesionales de RR. HH., jefes de equipo y propietarios de empresas que necesitan una forma estructurada de definir y comunicar las funciones del personal dentro de su organización.

2. Plantilla de diseño de descripción de puestos de trabajo de Template. Net

a través de Template.net

Imagina una descripción de puesto clara, profesional y realmente agradable de leer. Esta plantilla te permite estructurar la descripción de tu puesto con claridad y facilidad. Tanto si estás redactando un puesto de equipo de ventas como de creativo, la plantilla de diseño de descripción de puesto te ayuda a causar una primera impresión impecable.

Es perfecto para los responsables de contratación que creen que una oferta de empleo clara es un paso más hacia la búsqueda del candidato ideal.

Con esta plantilla, podrás:

Organiza las secciones clave utilizando un diseño preformateado

Destaca los detalles importantes con una jerarquía visual clara

Simplifica el formato con un diseño limpio y minimalista

Adapta la plantilla a diversos sectores y rols

🔑 Ideal para: Reclutadores, responsables de contratación y propietarios de empresas que desean un marco fácil de usar para redactar descripciones de puestos de trabajo.

3. Plantilla de anuncio de empleo para investigador editorial de Template. Net

a través de Template.net

Al igual que Sherlock con su cuaderno, tus futuros investigadores editoriales buscarán datos con una dedicación incansable. La plantilla de anuncio de empleo para investigador editorial está diseñada para atraer a personas detallistas que se desenvuelven con soltura en el vertiginoso mundo editorial.

De este modo, las responsabilidades quedan claramente definidas, lo que ahorra tiempo a todos y te acerca al editor de tus sueños.

Esto te ayuda a:

Verifica la precisión de la investigación mediante la comprobación de datos

Refuerza la colaboración con redactores, editores y estrategas

🔑 Ideal para: Editoriales, empresas de medios de comunicación y equipos de contenido que buscan investigadores meticulosos para mejorar la precisión.

4. Plantilla de descripción del puesto de contable general de Template. Net

a través de Template.net

Los números cuentan historias cuando se narran desde la perspectiva adecuada. Esta plantilla de descripción del puesto de contable general te permite esbozar las expectativas para los detectives financieros del más alto nivel.

Es ideal para cualquier equipo financiero que busque a alguien capaz de controlar fácilmente los presupuestos y cumplir con las normas de cumplimiento, garantizando así el buen funcionamiento de las finanzas de su organización.

Esta plantilla te permite:

Garantiza el cumplimiento de las normativas financieras clave y estándares de elaboración de informes

Atrae a candidatos meticulosos y con experiencia en contabilidad, elaboración de presupuestos y preparación de impuestos

Haz que la descripción del puesto sea personalizada para adaptarse a las necesidades financieras de cualquier sector

🔑 Ideal para: equipos financieros, departamentos de RR. HH. y propietarios de empresas que necesitan una guía estructurada para contratar a un contable con sólidos conocimientos financieros.

5. Plantilla de descripción del puesto de asistente de dirección de Template. Net

a través de Template.net

Para aquellos que necesitan un segundo al mando para sus proyectos cinematográficos, esta plantilla de descripción del puesto de asistente de dirección captura la esencia del liderazgo y la coordinación. Es un recurso excelente para ejecutivos que buscan cubrir un rol vital y polifacético que requiere visión y versatilidad.

¿Qué hace que esta plantilla destaque?

Muestra la implicación del rol con varios equipos

Define las áreas clave en las que el asistente de dirección tiene autonomía para tomar decisiones

Asegura un equilibrio entre el plan general y las tareas de gestión diaria

🔑 Ideal para: Ejecutivos, profesionales de RR. HH. y gestores de proyectos que buscan compatibilidad estratégica y liderazgo para impulsar las metas de la organización.

💡 Consejo profesional: ¡Evita las descripciones de puestos demasiado genéricas o vagas! Pueden atraer a un montón de candidatos no cualificados y retrasar la contratación. ¡Sé claro y específico!

6. Plantilla de descripción del puesto de empleado de archivo de Template. Net

a través de Template.net

Maestro de los archivos: esta plantilla es para personas meticulosas que se sienten cómodas en una sala de archivos bien organizada. Ya sean digitales o en papel, tus documentos estarán en buenas manos. La plantilla de descripción del puesto de archivero resulta atractiva para los responsables de oficina que buscan candidatos que valoren el pedido y demuestren la paciencia necesaria para mantener un catálogo digno de admiración.

¿Qué hace que esta plantilla sea única?

Gestiona de forma eficiente las responsabilidades relacionadas con los registros en papel y electrónicos.

Garantiza el manejo seguro de documentos confidenciales en lo que respecta a la seguridad

Establece un sistema estructurado para clasificar y crear índice de los archivos correctamente

🔑 Ideal para: Gerentes de oficina, equipos de RR. HH. y propietarios de empresas que necesitan contratar a un profesional meticuloso para gestionar la organización de documentos y el archivo de registros.

7. Plantilla de anuncio de empleo para representante de equipo de ventas de publicidad de Template. Net

a través de Template.net

¿Buscas un equipo al estilo Mad Men que atraiga a los clientes con soluciones publicitarias innovadoras? Esta plantilla de anuncio de empleo para representante de ventas publicitarias te ayuda a atraer a personas ambiciosas, persuasivas y empáticas, capaces de convertir las necesidades de los clientes en una oferta publicitaria atractiva.

Es perfecto para empresas de medios de comunicación que desean reforzar su equipo de ventas con talento que se nutre de las relaciones interpersonales y los resultados.

Esto es lo que puede hacer pendiente:

Muestra los posibles incentivos económicos para atraer a los mejores equipos de ventas

Demuestra en la práctica tácticas de llamadas en frío, networking y creación de relaciones

Explica cómo los representantes del equipo de ventas colaboran con los Teams de marketing para crear soluciones publicitarias eficaces

🔑 Ideal para: Empresas de medios de comunicación, agencias de publicidad y equipos de ventas que buscan profesionales persuasivos y orientados al resultado para vender espacios publicitarios y aumentar los ingresos.

8. Plantilla de descripción del puesto de director financiero de Template. Net

a través de Template.net

Dirige con seguridad los asuntos financieros de tu empresa para pegar las tormentas del mercado con un director financiero que no tema trazar gráficos para nuevos rumbos. Esta plantilla de descripción del puesto de director financiero hace hincapié en la combinación de perspicacia y supervisión, que es fundamental para que los líderes dirijan la estrategia financiera y el cumplimiento normativo de forma conjunta.

Esta plantilla te permite:

Encárgate del análisis presupuestario, la previsión y las responsabilidades de cumplimiento normativo

Desarrolla estrategias para mitigar los riesgos financieros de manera eficaz

Dirige los esfuerzos de coordinación con ejecutivos, cuentas y jefes de departamento para el plan financiero

🔑 Ideal para: directores financieros, equipos de RR. HH. y directivos de empresas que buscan un experto en finanzas para gestionar presupuestos, (elaboración de) informes financieros y plan estratégico.

9. Plantilla de descripción del puesto de fotógrafo jefe de Template. Net

a través de Template.net

Un jefe de fotografía no solo se dedica a hacer buenas fotos, sino que también dirige equipos, establece la dirección creativa y cuenta historias impactantes a través de imágenes. Para encontrar al candidato ideal, necesitas una descripción del puesto que sea tan detallada como sencilla.

Esta plantilla de descripción del puesto de fotógrafo jefe te ayuda a contratar a un profesional de la fotografía con experiencia que pueda equilibrar la visión artística con la ejecución técnica.

Esta plantilla te ofrece la posibilidad de:

Dirige un equipo de fotógrafos, desde la tutoría hasta la gestión de proyectos

Desarrolla estrategias creativas para figura la narrativa visual de la marca

Supervisa el equipo y la tecnología para mantener un equipo fotográfico de primera categoría

Colabora fácilmente con los Teams editorial y de marketing

🔑 Ideal para: Organizaciones de medios de comunicación, agencias creativas y equipos editoriales que buscan un líder visionario para dirigir proyectos fotográficos y mantener una narrativa visual de alta calidad.

10. Plantilla de descripción del puesto de redactor de subvenciones por contrato de Template. Net

a través de Template.net

Para conseguir subvenciones se necesita algo más que escribir bien. La investigación, la estrategia y la persuasión también son importantes. La plantilla de descripción del puesto de redactor de subvenciones por contrato ayuda a las organizaciones a atraer a profesionales capaces de elaborar propuestas convincentes y conseguir financiación crucial.

Utiliza esta plantilla para:

Investiga oportunidades de financiación para identificar las subvenciones que mejor se adapten a tus necesidades

Redacta propuestas persuasivas y bien estructuradas que cumplan la reunión de las directrices de financiación

Gestiona los plazos y los calendarios de envío para garantizar que las solicitudes se envíen a tiempo

Colabora con organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y agencias de financiación para facilitar la comunicación

🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas y organizaciones de investigación que necesitan un redactor cualificado para garantizar la seguridad de la financiación mediante propuestas de subvención convincentes.

11. Plantilla de descripción del puesto de director de marketing de Template. Net

a través de Template.net

¿Busca al próximo líder estratégico de su marca? Esta plantilla de descripción del puesto de director de marketing garantiza que los posibles candidatos conozcan las metas que deben alcanzar desde el primer momento, desde los mensajes de la marca hasta las campañas revolucionarias.

Esta plantilla te permite:

Define la posición y los mensajes de tu marca para crear una fuerte presencia en el mercado

Desarrolla estrategias de marketing basadas en datos que se integren con las metas de empresa

Dirige equipos multifuncionales para ejecutar campañas en múltiples canales

Optimiza el rendimiento del marketing analizando métricas clave y el ROI

🔑 Ideal para: directores generales, equipos de RR. HH. y propietarios de empresas que buscan un líder de marketing estratégico para ayudar con el crecimiento de la marca, la fidelización del personal y los ingresos.

12. Plantilla de descripción del puesto de director de información por Template. Net

a través de Template.net

El intento correcto de una empresa depende de cómo utilice la tecnología. Un director de sistemas de información (CIO) se asegura de que la estrategia de TI se integre con las metas empresariales, impulsando la eficiencia y la innovación. Esta plantilla de descripción del puesto de director de sistemas de información ayuda a las organizaciones a atraer a los mejores líderes tecnológicos que pueden garantizar el futuro de sus operaciones.

Esta plantilla te ofrece la posibilidad de:

Supervisa las medidas de ciberseguridad para proteger los datos confidenciales de la empresa

Lidera iniciativas de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa

Gestiona los presupuestos y las inversiones en TI para maximizar el retorno de la inversión en tecnología

🔑 Ideal para: directores generales, profesionales de RR. HH. y responsables de TI que buscan un ejecutivo capaz de alinear la estrategia tecnológica con los objetos empresariales y mejorar la ciberseguridad.

13. Plantilla de perfil de puesto de trabajo de HubSpot

a través de HubSpot

¿Necesitas una plantilla genérica y sencilla? Prueba la plantilla de perfil de puesto de trabajo, que te ayudará a crear un perfil detallado en el que se describen las responsabilidades clave, las habilidades necesarias y las expectativas, para que atraigas al candidato perfecto a la primera.

Esta plantilla te permite:

Define claramente los objetos del rol para integrar las expectativas desde el principio

Destaca las habilidades y cualificaciones esenciales para atraer a los candidatos perfectos

Personaliza de forma personalizada las descripciones de los puestos de trabajo para diferentes rols y departamentos

Organiza el proceso de contratación mediante la provisión de una panorámica organizada del puesto

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y propietarios de empresas que desean una forma establecida de describir las responsabilidades, habilidades y cualificaciones clave para cualquier rol.

14. Plantillas de descripción de puestos de trabajo de VIVAHR

a través de VIVAHR

¿Estás abrumado por currículos que no dan en el blanco? Es probable que tu descripción del puesto necesite una mejora. Las plantillas de descripción de puestos de trabajo de VIVAHR eliminan las conjeturas a la hora de redactar publicaciones claras y atractivas.

Estas plantillas listas para usar te ayudan a destacar lo importante, mantener todo organizado y ahorrar un tiempo valioso en el proceso de contratación.

Con esta plantilla, podrás:

Haz las plantillas personalizadas de forma fácil para adaptarlas a los requisitos específicos del puesto y a las necesidades de la empresa

Optimiza las ofertas de empleo con un formato optimizado para SEO y llega a más candidatos

Mayor eficiencia con diseños estructurados que aclaran las responsabilidades y las expectativas

🔑 Ideal para: Startups, profesionales de RR. HH. y responsables de contratación que necesitan descripciones de puestos personalizables para atraer a los mejores talentos y organizar el proceso de selección.

👀 ¿Sabías que...? Cinco estados de EE. UU. (Illinois, Minnesota, Nueva Jersey, Vermont y Massachusetts) están a favor de las leyes de transparencia salarial. Estas leyes obligan a los empleadores a revelar los intervalos salariales en las ofertas de empleo para promover prácticas salariales justas.

Límite del uso de Documentos de Google para crear descripciones de puestos de trabajo

Aunque documentos de Google ofrece flexibilidad y facilidad para colaborar, carece de funciones clave para la contratación que podrían organizar el proceso. Estas son algunas limitaciones que debes tener en cuenta:

*carece de formato estructurado: a diferencia del software especializado en recursos humanos , Documentos de Google no ofrece plantillas de descripción de puestos de trabajo integradas ni herramientas de formato organizadas, por lo que la configuración lleva más tiempo

sin integración con sistemas de seguimiento de candidatos:* No se establece la conexión (a internet) con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) más populares, lo que dificulta la optimización del proceso de contratación

*control de colaboración con límite: la edición en tiempo real es útil, pero varios colaboradores pueden sobrescribir los cambios o provocar confusiones entre las versiones

*sin funciones de automatización: carece de sugerencias inteligentes, indicaciones específicas para cada rol y herramientas de optimización de palabras clave que suelen encontrarse en el software de RR. HH

*formato inconsistente: Las descripciones de los puestos pueden verse diferentes en distintos dispositivos o al copiarlas en tableros de empleo, lo que requiere ajustes adicionales

*no se pueden publicar ofertas de empleo directamente: Documentos de Google no permiten publicar descripciones de puestos directamente en tableros de empleo, lo que añade pasos innecesarios

Si estas limitaciones están ralentizando tu proceso de contratación, tal vez sea el momento de plantearte una solución más inteligente.

📮 Información de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp puede cambiar eso. Descubre ClickUp Brain. Te ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Teams como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales con ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que podría crear tu equipo con una semana extra de productividad cada trimestre!

Plantilla alternativa de descripción de puestos de trabajo en Documentos de Google

Redactar descripciones de puestos de trabajo no debería parecer una tarea interminable de copiar y pegar. Si Documentos de Google no te basta, ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, ofrece una forma más inteligente de crear, gestionar y optimizar las ofertas de empleo.

Las mejores plantillas de ClickUp para descripciones de puestos de trabajo y contratación

Cuando las tareas de contratación superan las capacidades de Documentos de Google, las plantillas de ClickUp proporcionan un sistema organizado para gestionar todo, desde las descripciones de los puestos hasta la incorporación de los nuevos empleados, en un único espacio de trabajo.

1. La plantilla de descripción de puestos de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Redacta la descripción de puesto perfecta con la plantilla de descripción de puesto de ClickUp

Olvídate de la molestia de redactar descripciones de puestos de trabajo desde cero. La plantilla de descripción de puestos de trabajo de ClickUp es una plantilla estructurada y personalizable que mantiene todo organizado para que puedas centrarte en la contratación, no en el formato.

También puedes combinarlo con ClickUp Brain para mejorar la claridad y el compromiso. Úsalo con esta plantilla para perfeccionar las descripciones de los puestos de trabajo y garantizar la coherencia entre las diferentes funciones. Se integra directamente en los flujos de trabajo de contratación, enlazando las descripciones de los puestos de trabajo con los procesos de selección de personal mediante IA y la incorporación de nuevos empleados. Como parte de este proceso, explorar las herramientas de IA para la selección de personal puede mostrar cómo la automatización ofrece compatibilidad en todo, desde la redacción de las descripciones de los puestos hasta la optimización de la selección de candidatos.

Puedes:

Obtén una estructura de documento lista para usar, que te permitirá empezar en cuestión de segundos

Disfruta de un formato fácil de usar que simplifica el proceso de redacción

Garantiza la claridad y la coherencia al describir las expectativas del puesto y la cultura de la empresa

Facilita la captación de los mejores candidatos mediante descripciones bien estructuradas

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH. y reclutadores que buscan una herramienta de colaboración estructurada con descripciones de puestos de trabajo basadas en IA.

descubre cómo ClickUp Brain transforma la contratación mediante el uso de IA para resumir y optimizar al instante las descripciones de los puestos, los perfiles de los candidatos y los flujos de trabajo de reclutamiento. Míralo ahora para verlo en acción. *

2. La plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea propuestas de trabajo profesionales y atractivas con la plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp

¿Quieres presentar un nuevo rol o contratar a alguien para una posición clave? La plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp te ayuda a presentar los roles, las expectativas y los resultados esperados en un formato claro y atractivo que convencerá a la dirección.

Sus funciones te ayudan a:​

Demuestra el valor de tus servicios con métricas y muestra tu impacto de forma eficaz

Explica claramente los objetos del proyecto para obtener el acuerdo de las partes interesadas

Crea tareas con distintos estados personalizados para realizar un seguimiento del progreso de cada propuesta de trabajo

Clasifica y añade atributos para gestionar tus ofertas de empleo y visualizar fácilmente el progreso

Empieza con esta plantilla y crea tu flujo de trabajo, incluyendo listas, diagramas de Gantt, carga de trabajo, calendario y mucho más

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., gestores de proyectos y jefes de equipo que necesitan un enfoque pulido y estructurado para redactar propuestas de empleo con colaboración integrada.

Leon Prather II, director de Operaciones de Productos Digitales de AVIXA, hizo uso compartido de su experiencia con ClickUp:

ClickUp es lo suficientemente avanzado como para dar soporte a usuarios avanzados y profesionales de la gestión de proyectos, a la vez que es lo suficientemente flexible como para permitir a los usuarios con menos requisitos terminar su trabajo en la misma herramienta y en el mismo espacio.

ClickUp es lo suficientemente avanzado como para dar soporte a usuarios avanzados y profesionales de la gestión de proyectos, a la vez que es lo suficientemente flexible como para permitir a los usuarios con menos requisitos terminar su trabajo en la misma herramienta y en el mismo espacio.

3. La plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Haz que la búsqueda de talento sea más inteligente con la plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp

Gestionar el proceso de contratación de múltiples rols y candidatos puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora. La plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp lo organiza todo, desde las publicaciones de puestos de trabajo hasta las entrevistas y las cartas de oferta.

Esta plantilla ofrece un conjunto completo de funciones para organizar tu proceso de selección.

Simplifica las publicaciones de empleo en múltiples plataformas para atraer a un grupo diverso de candidatos

Supervisa el progreso de los candidatos con estados y campos personalizables, lo que garantiza un seguimiento eficiente para los responsables de contratación

Estandariza las evaluaciones de las entrevistas utilizando tarjetas de puntuación personalizadas para una evaluación coherente de los candidatos

Automatiza las comunicaciones con los candidatos mediante correos electrónicos y recordatorios predefinidos

Colabora con los miembros del equipo a través del uso compartido de comentarios y hilos de discusión

🔑 Ideal para: Reclutadores, equipos de RR. HH. y responsables de contratación que necesitan un sistema organizado y completo para realizar el seguimiento de los candidatos, gestionar las entrevistas y organizar los flujos de trabajo de contratación.

📚 Lee también: Las preguntas estratégicas más importantes que debes hacer en una entrevista

Obtenga una plantilla gratuita Organiza de forma eficiente el proceso de contratación con la plantilla para candidatos de ClickUp

Mantenerse al día con las solicitudes, las entrevistas y las decisiones de contratación no debería parecer un trabajo a tiempo completo. La plantilla para candidatos de ClickUp perfecciona cada fase del proceso con un flujo de trabajo estructurado y fácil de seguir.

Esto es lo que puedes hacer con esta plantilla:

Compara a los candidatos mediante tablas interactivas y tableros de seguimiento

Supervisa el progreso de los candidatos con estados personalizados como «Enviado», «en curso», «Entrevista telefónica», «Oferta» y «Rechazado»

Clasifica la información de los candidatos utilizando Campos personalizados para una mejor visualización de los datos

Visualiza el proceso de contratación a través de varias vistas, incluyendo Seguimiento de candidatos de Read Me HR, Vista de chat, Galería completa, Lista completa y Vista de lista

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que desean realizar un seguimiento de los candidatos, programar entrevistas y gestionar las decisiones de contratación de forma eficiente.

5. Plantilla de proceso de entrevista de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Optimiza el proceso de entrevistas con la plantilla para procesos de entrevistas de ClickUp

Tu tiempo es valioso, al igual que el de tus candidatos. La plantilla para el proceso de entrevistas de ClickUp realiza un seguimiento de las fases de las entrevistas, gestiona la comunicación y garantiza una experiencia más fluida tanto para los reclutadores como para los candidatos.

La plantilla ofrece funciones únicas para:

Evalúa a los candidatos de manera eficiente utilizando sistemas de valoración personalizables adaptados a tus criterios específicos

Colabora eficazmente con las partes interesadas mediante el uso compartido de comentarios y opiniones dentro de la plataforma

Visualiza el cronograma de entrevistas con (diagrama de) Gantt para identificar y resolver posibles cuellos de botella

Automatiza las comunicaciones, como los formatos de las entrevistas , la programación y las solicitudes de comentarios, para mejorar la eficiencia

💡 Consejo profesional: Optimiza la preparación de las entrevistas utilizando ClickUp Forms para recopilar los datos de los candidatos antes de cada fase. Puedes personalizar los campos para adaptarlos a los formatos de las entrevistas y enviarlos automáticamente con ClickUp Automatización.

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que necesitan un sistema eficiente para coordinar entrevistas, realizar un seguimiento de los candidatos y simplificar las decisiones de contratación.

👀 ¿Sabías que...? Existe una gran desconexión entre los responsables de contratación y los candidatos en cuanto a la claridad de las descripciones de los puestos de trabajo. Mientras que el 72 % de los responsables de contratación consideran que sus descripciones son claras, solo el 36 % de los candidatos están de acuerdo. Esta disparidad sugiere que muchas ofertas de empleo pueden resultar más confusas que informativas.

6. Plantilla de notas para reuniones de entrevistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Captura los momentos clave de las reuniones con la plantilla de notas de reuniones de entrevistas de ClickUp

Una buena entrevista merece un buen registro. La plantilla de notas de reuniones de entrevistas de ClickUp te ayuda a recopilar las respuestas de los candidatos, los comentarios y las conclusiones clave en un formato estructurado para que no se pierda ningún detalle.

Las funciones clave incluyen:

Organiza la documentación de las reuniones estructurando notas, elementos de acción y seguimientos en una sola plantilla

Destaca las decisiones clave y los puntos de debate, garantizando la claridad para futuras consultas

Integra esta herramienta en tu flujo de trabajo sincronizando las notas de las reuniones con las tareas y los proyectos

Facilita la colaboración entre los Teams de contratación permitiendo actualizaciones en tiempo real y facilitando el uso compartido de las notas de las reuniones

🔑 Ideal para: Reclutadores, equipos de RR. HH. y responsables de contratación que necesitan una forma fiable de documentar, revisar y comparar los comentarios de las entrevistas de forma eficiente.

7. Plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento sencillo de las solicitudes de empleo con la plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

La plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp ayuda a los equipos a comparar candidatos de forma objetiva mediante la evaluación de habilidades, experiencia y cualificaciones en un formato claro y comparativo.

Las funciones únicas te permiten:

Identifica a los mejores candidatos puntuándolos en función de los requisitos específicos del rol y los comentarios del equipo

Aclara las fortalezas y debilidades de los candidatos mediante una matriz clara y visual

Céntrate en las competencias y valores clave que se alinean con la cultura de tu empresa para obtener mejores resultados en la contratación

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que necesitan un enfoque basado en datos para evaluar y comparar candidatos de forma eficaz.

📚 Lee también: Cómo mejorar tus habilidades de reclutamiento

8. Plantilla de lista de control para la contratación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén todo organizado, desde la búsqueda de candidatos hasta la incorporación, con la plantilla de lista de control para contrataciones de ClickUp

Un proceso de contratación desorganizado puede provocar retrasos o incluso la pérdida de los mejores talentos. Utiliza la plantilla de lista de control para la contratación de ClickUp para mantener cada fase bajo control, desde la publicación de la oferta de empleo hasta la incorporación, y garantizar una experiencia de contratación fluida y eficiente.

Las funciones clave te ayudan a:

Crea un flujo de trabajo estructurado para reclutar nuevos miembros del equipo y ayudar a estandarizar el proceso de contratación

Mejora la gestión de proyectos con funciones como respuestas a comentarios, subtareas anidadas, personas asignadas múltiples y rótulos de prioridad para mejorar la colaboración y el seguimiento de las tareas

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que desean un proceso estructurado y repetible para organizar la contratación y la incorporación de nuevos empleados.

💡 Consejo profesional: No te limites a hacer una lista de requisitos, ¡muéstrales a los candidatos lo que pueden ganar! Destaca las oportunidades de crecimiento profesional, las opciones de trabajo a distancia, las ventajas y la cultura de la empresa para atraer a los mejores talentos.

9. La plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Proveedor de listas de control estructuradas para la incorporación de nuevos empleados con la plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp

La primera impresión es importante, y la descripción del puesto sienta las bases de lo que pueden esperar los candidatos. La plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp ayuda a los Teams de RR. HH. a crear un proceso de incorporación estructurado y atractivo que ajusta a los nuevos empleados para el intento correcto desde el primer día.

Esta plantilla te ayuda a:

Permite a los equipos de RR. HH. asignar responsabilidades y facilitar la comunicación

Personaliza las tareas y los plazos de manera personalizada para adaptarlos a las necesidades específicas de incorporación

Visualiza el cronograma de incorporación utilizando vistas como Lista, (diagrama de) Gantt y Calendario

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., gestores de proyectos y líderes empresariales que desean organizar la incorporación y ajustar a los nuevos empleados para el intento correcto desde el primer día.

💡 Consejo profesional: La plantilla de formulario de descripción del puesto de trabajo de ClickUp te permite recopilar información detallada sobre los candidatos, realizar un seguimiento del estado de las solicitudes y gestionar el proceso de selección de forma eficiente. Con los Campos personalizados y las vistas, puedes adaptar la plantilla a las necesidades específicas de tu organización, lo que garantiza una experiencia de contratación sin esfuerzo.

10. Plantilla de informe de evaluación de candidatos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Recopila, organiza y visualiza fácilmente los informes de evaluación con la plantilla de informe de evaluación de candidatos de ClickUp

Encontrar al candidato adecuado no es solo cuestión de currículos, sino de adecuación. La plantilla de informe de evaluación de candidatos de ClickUp te ayuda a encontrar exactamente eso. Permite a Teams evaluar a los candidatos de forma exhaustiva, recopilando información clave sobre sus habilidades, experiencia y potencial general.

Esto es lo que puedes hacer pendiente con ella:

Consolida los datos de diversas evaluaciones en un único informe completo para realizar un análisis exhaustivo

Automatiza los flujos de trabajo mediante el ajuste de notificaciones y recordatorios para los plazos de evaluación y los seguimientos

Compara los resultados de diferentes evaluaciones para identificar tendencias, puntos fuertes y áreas que necesitan mejorar

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que necesitan un marco coherente para evaluar y comparar candidatos de forma eficaz.

Crea y personaliza descripciones de puestos de trabajo con ClickUp Documento

ClickUp simplifica las descripciones de puestos de trabajo al ofrecer plantillas personalizables, lo que garantiza la coherencia y la eficiencia en tu proceso de selección. Además, funciones como ClickUp Docs permiten una experiencia de edición mucho más sencilla y eficiente que Documentos de Google.

Haz que las descripciones de los puestos de trabajo sean personalizadas con ClickUp Documento

Puedes crear y personalizar descripciones de puestos con formato de texto enriquecido, archivos incrustados y colaboración en tiempo real, todo ello en un entorno de trabajo centralizado.

Crear y guardar una plantilla para más adelante es muy sencillo: solo tienes que seleccionar «Guardar como plantilla», darle un nombre y elegir la opción de uso compartido. Para mayor flexibilidad, las plantillas de página te permiten aplicar plantillas a páginas individuales dentro de Documento, que se añaden como subpáginas si el contenido ya existe.

Accede a todas las plantillas a través del Centro de plantillas desde la barra de herramientas, hub de documentos o los ajustes de Workspace. Docs se integra fácilmente con Tareas, automatizaciones y flujos de trabajo. Te permite edición, actualización y aplicación de plantillas de descripción de puestos de trabajo sin tener que cambiar de herramienta.

Escribe de forma más inteligente con ClickUp Brain

Para obtener ayuda con la redacción basada en IA, utiliza ClickUp Brain.

Accede al conocimiento al instante, automatiza tareas y organiza el flujo de trabajo con ClickUp Brain

Con el asistente de IA integrado, crearás descripciones de puestos claras, atractivas y optimizadas en cuestión de segundos. Solo tienes que empezar a escribir un comando o seleccionar una de las categorías predefinidas, como RR. HH., correo electrónico o producto. A continuación, puedes realizar la edición de las plantillas generadas modificando los datos introducidos, regenerando el contenido o adaptando el tono y el nivel de creatividad para satisfacer necesidades específicas.

Lo mejor es que las plantillas creadas con ClickUp AI optimizan la colaboración en equipo al organizar los detalles del proyecto en espacios de trabajo compartidos.

Organiza el trabajo en equipo y aumenta la productividad con las herramientas de colaboración de ClickUp

ClickUp Collaboration también ayuda a Teams a mantenerse sincronizados mostrando cuándo otros están trabajando activamente en las tareas. Esta visibilidad en tiempo real garantiza una comunicación más fluida, lo que reduce la confusión y los retrasos. Es como tener un «levanta manos» virtual que te permite saber quién está trabajando y cuándo, lo que garantiza que todo funcione de manera eficiente.

Esta función también es relevante para los equipos de RR. HH. que se enfrentan a retos de coordinación , ya que ayuda con la contratación, la incorporación y el compromiso de los empleados.

Gestiona todo el flujo de trabajo de contratación con la gestión de proyectos de ClickUp HR

Gestiona el proceso de contratación con ClickUp HR Gestión de Proyectos

ClickUp Gestión de Proyectos te permite realizar un seguimiento de los candidatos, gestionar las fases de las entrevistas y organizar programas de formación, optimizando cada paso con flujos de trabajo automatizados, plantillas personalizables y asignaciones de tareas claras.

Al mantener todo organizado en un solo lugar, los equipos de RR. HH. pueden centrarse en crear equipos excelentes en lugar de lidiar con hojas de cálculo y documentos dispersos.

Más allá de los Documentos de Google, ClickUp ofrece plantillas totalmente integradas que van más allá del formato: potencian al máximo tu flujo de trabajo de contratación.

Simplifica la contratación con las plantillas de ClickUp

Contratar bien es mucho más que cubrir un rol: requiere estructura, claridad y atención al detalle. Desde redactar descripciones de puestos sólidas hasta evaluar a los candidatos de forma eficiente, cada paso es importante.

¿Tienes que hacer malabarismos con todos esos pasos en documentos dispersos, correos electrónicos y notas adhesivas? Eso se complica rápidamente.

ClickUp te ayuda a tener todo en un solo lugar. Ya sea que estés redactando descripciones de puestos, coordinando entrevistas o incorporando nuevos miembros al equipo, las plantillas de ClickUp te ayudan a mantenerte organizado. El uso de plantillas para entrevistas hace que el proceso de contratación sea más rápido, justo y coherente.

Mantén tu proceso de contratación claro y manejable. Prueba ClickUp ahora y crea un flujo de trabajo que realmente funcione.