Las 11 mejores alternativas a Speak IA para la conversión de voz a texto en 2025

¿Cansado de encontrar límites con Speak AI? ¿Tu transcripción se corta a mitad de la conversación o te ves obligado a cambiar constantemente de app, solo para asignar un simple elemento?

Lo que comienza como un ahorro de tiempo acaba añadiendo más trabajo con contexto perdido, flujos de trabajo desordenados y funciones que simplemente no llegan lo suficientemente lejos. Si ha estado buscando algo que se adapte a su flujo de trabajo diario, está en el lugar adecuado.

Hemos recopilado 11 alternativas a Speak IA que van más allá de la transcripción básica, sin descuidar la precisión, el coste y la integración.

¡Empecemos! 💪

¿Por qué optar por una alternativa a Speak IA?

Speak AI cubre lo básico, pero no consigue convertir tus reuniones en flujos de trabajo prácticos.

He aquí por qué podrías considerar probar una alternativa a Speak IA. 💁

Capacidades de transcripción con límite: Carece de la creación automatizada de tareas o elementos de acción a partir de conversaciones.

Sin integraciones profundas: la herramienta no se conecta directamente con aplicaciones de gestión de proyectos o colaboración en equipo.

Capacidades de búsqueda con límite: las transcripciones no se pueden buscar en varias reuniones o llamadas.

Sin transcripción automática de clips de voz: los mensajes de voz no se transcriben ni se enlazan con tareas/comentarios relevantes.

Configuración fragmentada del flujo de trabajo: la herramienta de lenguaje con IA requiere varias herramientas independientes para notas, tareas y comunicación.

Sin resúmenes inteligentes: Sin resúmenes de reuniones generados por IA en tiempo real ni extracción de puntos clave.

Alternativas a Speak IA de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa de todas las alternativas a Speak IA. 📊

Herramienta Lo mejor para Las mejores funciones Precios ClickUp Transcripciones y flujos de trabajo de gestión de proyectosTamaño del equipo: Equipos de todos los tamaños, incluyendo individuos, equipos pequeños y operaciones de corporación. Resúmenes automáticos de reuniones con AI Notetaker, ClickUp Brain para obtener información contextual, documentos integrados para la edición colaborativa e integración perfecta de tareas con ClickUp Tasks. plan Free disponible; personalizaciones disponibles para empresas. Descript Contenido de vídeo y podcast con transcripción integrada Tamaño del equipo: Creadores de contenido y podcasters Overdub para clonación de voz, grabación de pantalla, edición multipista, eliminación de palabras de relleno, herramientas de publicación para podcasts y vídeos. Plan Free disponible; desde 24 $ al mes (Hobbyist). Otter. ai Transcripciones de reuniones en directo, resúmenes automatizados y toma de notas enlazado al calendario. Tamaño del equipo: Pequeñas y medianas empresas. Transcripción en tiempo real, toma de notas con IA , transcripciones de consultas con Otter AI Chat e integraciones con Zoom, Teams y Google Meet. Plan Free disponible; desde 17 $ al mes por usuario (Pro). Rev Transcripciones verificadas por humanos en documentación legal, académica y profesional. Tamaño del equipo: Corporaciones y bufetes de abogados. Transcripción humana y mediante IA, marcas de tiempo automáticas y rótulos de hablantes, transcripciones editables para uso de corporación. No hay nivel gratuito; a partir de 15 $ al mes (básico). Duolingo Nuevos idiomas a través de lecciones gamificadas y activadas por voz. Tamaño del equipo: Estudiantes individuales de idiomas. Nuevos idiomas con herramientas de conversación basadas en IA, como Roleplay, revisión de errores a través de Practice Hub y fácil comprensión de conceptos. Desde 67,89 $ al año (plan Business). Sonix Transcripción rápida y multilingüe con traducción y etiquetado de hablantes. Tamaño del equipo: Empresas medianas. Transcripción y traducción de audio en más de 40 idiomas, análisis de texto con herramientas de IA, generación de subtítulos y transcripciones detalladas con alta precisión. Precios personalizados Google Cloud Speech-to-Texto Transcripción integrada y escalable Tamaño del equipo: Corporaciones y desarrolladores Reconocimiento de voz en tiempo real en varios idiomas e interacciones con el usuario, diarización de hablantes, marcas de tiempo a nivel de palabra para mayor precisión, integración de API. Desde 0,024 $/minuto. Susurro Modelos de IA de transcripción personalizables y de código abierto para investigaciónTamaño del equipo: Investigadores y desarrolladores Modelo de código abierto para ASR multilingüe, procesamiento de archivos sin conexión para garantizar la privacidad, manejo eficaz de diversos acentos y ruido de fondo. plan Free disponible. Verbit Transcripción y subtitulación conformes con la ADA en ajustes educativos, jurídicos y empresariales. Tamaño del equipo: Empresas e instituciones educativas. Transcripción con IA y edición humana, precisión específica para cada ámbito, subtítulos en tiempo real para los sectores educativo y jurídico. Plan Free disponible; desde 29 $ al mes (autoservicio). Amazon Polly Texto a voz realista para aplicaciones de voz, sistemas IVR y herramientas de aprendizaje. Tamaño del equipo: Desarrolladores y empresas. Conversión de texto a voz con resultados realistas, personalización del tono y el timbre con SSML, transmisión de audio en tiempo real. Plan Free disponible; desde 4 $ al mes (voces estándar). Assembly IA Creación de apps con detección de temas y análisis de opiniones Tamaño del equipo: Desarrolladores y corporaciones Transcripción de voz con detección de hablantes, análisis de sentimientos y redacción de datos confidenciales. plan Free disponible; precios personalizados.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Speak IA que puedes utilizar

Estas son las mejores app, aplicación de aprendizaje de idiomas con IA que ofrecen más control y una mejor colaboración en comparación con Speak AI. 🎯

ClickUp (la mejor para transcripciones y flujos de trabajo de gestión de proyectos)

Pruébalas ahora. Transcribe notas de voz, vídeos, notas de reunión y mucho más con ClickUp AI.

El trabajo actual no funciona.

Nuestros proyectos, conocimientos y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que ralentizan nuestro trabajo.

ClickUp soluciona este problema al ser el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que combina la toma de notas con IA, la transcripción rápida, la automatización contextual y la documentación dinámica, todo ello en un único entorno de trabajo.

Encuentre información más rápidamente con ClickUp Brain.

Todas tus notas, debates y hilos se pueden buscar mediante IA en el entorno de trabajo de ClickUp.

Con ClickUp Brain, puedes integrar los datos de las reuniones en el resto de tu espacio de trabajo.

Pídele un resumen de las entrevistas con clientes del mes pasado o de lo que está pendiente en tu canal de contenido. Extrae información valiosa basada en documentos, tareas y notas reales, sin necesidad de saltar de una plataforma a otra ni rebuscar en carpetas.

Para los equipos que gestionan una gran cantidad de datos de voz, ClickUp Brain ayuda a priorizar, organizar y realizar un seguimiento.

Analiza tu entorno de trabajo y destaca las áreas que requieren atención, como el trabajo atrasado o las dependencias que faltan. Solo tienes que preguntar y sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural lo entenderán.

Además, cualquier grabación de voz o vídeo que grabes en el entorno de trabajo de ClickUp se transcribe al instante y se puede buscar con ClickUp Brain.

No vuelva a perderse ningún elemento con ClickUp AI Notetaker.

Empezamos con ClickUp AI Notetaker, que se une automáticamente a tus llamadas de Zoom, Google Meet o Teams para grabar y transcribir la conversación en tiempo real. Pero eso no es todo: también identifica los elementos clave y los convierte en tareas de ClickUp, asignándolas a las personas adecuadas con fechas de límite y contexto relevante.

Supongamos que estás en una llamada para planificar un producto. En lugar de escribir frenéticamente o hacer un seguimiento más tarde para mayor claridad, puedes utilizar la IA para tomar notas de la reunión. Captura la conversación, destaca los siguientes pasos (como «actualizar el texto de la página de destino antes del martes») y los enlaza directamente a tu lista de tareas.

¿Ha perdido una llamada de un cliente? AI Notetaker le ofrece transcripciones con función de búsqueda, resúmenes estilo TL; DR y aspectos destacados de las llamadas instantáneas, todo ello guardado en ClickUp Doc privado para su consulta. Ni siquiera tendrá que perder tiempo actualizando manualmente las notas de las reuniones o convirtiendo los puntos de voz en listas de tareas.

Captura cada palabra con el tomador de notas con IA de ClickUp. Convierta los puntos clave de cada llamada en una tarea rastreable con ClickUp AI Notetaker.

Trabajo en tu documentación de forma colaborativa ClickUp Documento

Todo esto se integra en ClickUp Docs, donde puedes convertir transcripciones en documentos de trabajo.

Cree esquemas de contenido, especificaciones de productos o notas de reuniones con su equipo, edítelos conjuntamente en tiempo real y convierta los aspectos más destacados en tareas directamente desde el documento. Todo permanece enlazado: transcripciones, cronogramas y tareas pendientes, para que los proyectos se basen en lo que se dijo y se acordó.

Convierte tus notas desordenadas en documentos vivos con ClickUp Docs

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte los elementos de acción en tareas al instante: crea, asigna y realiza un seguimiento automático de las tareas a partir de las notas de las reuniones con crea, asigna y realiza un seguimiento automático de las tareas a partir de las notas de las reuniones con tarea de ClickUp

Accede a transcripciones con función de búsqueda: utiliza ClickUp Connected Search para encontrar citas, contexto o términos clave en cualquier reunión o nota.

Graba y transcribe clips de voz: convierte comentarios de voz o grabaciones de pantalla en contenido transcrito y buscable con convierte comentarios de voz o grabaciones de pantalla en contenido transcrito y buscable con ClickUp Clips

Publicación automática en canales de equipo: envía los aspectos más destacados de las reuniones y las tareas a envía los aspectos más destacados de las reuniones y las tareas a ClickUp Chat enlazado a Documento y otros proyectos relevantes.

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su personalización extensiva.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas complementarias. […] Todo en un solo entorno de trabajo de ClickUp. Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos OKR sin tener que cambiar de aplicación. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se conectan rápidamente. Permiso granulares + automatización robusta. Es fácil dar a los contratistas acceso solo para comentar o actuar como desencadenante de flujos de trabajo de varios pasos cuando cambia un estado. *

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas de complemento. […] Todo en un solo entorno de trabajo. Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos OKR sin tener que cambiar de app. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se conectan rápidamente. Permiso granulares + automatización robusta. Es fácil dar a los contratistas acceso solo para comentar o actuar como desencadenante de flujos de trabajo de varios pasos cuando cambia un estado. *

📮 ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, con una duración de hasta una hora cada una. Esto se traduce en una cantidad ingente de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda su organización. ¿Y si pudiera recuperar ese tiempo? El bloc de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarle a aumentar la productividad hasta un 30 % mediante resúmenes instantáneos de reuniones, mientras que ClickUp Brain le ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización de los flujos de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

2. Descript (la mejor para contenido de vídeo y podcasts con transcripción integrada)

a través de Descript

Descript es un editor de audio y vídeo de calidad profesional que simplifica el proceso de producción tanto para creadores como para equipos y educadores. Su transcripción basada en IA convierte tus grabaciones en texto editable, lo que te permite cortar, recortar y pulir el contenido con la misma facilidad con la que se realiza la edición de un documento.

Desde la regeneración de clips de voz mediante IA hasta la eliminación del ruido de fondo y la generación de contenido visual, la grabadora de voz con IA da prioridad a la creación de contenido de principio a fin. Esto la convierte en la opción ideal para los profesionales que desarrollan estrategias de contenido centradas en los medios, y no solo analizan datos de conversaciones.

Las mejores funciones de Descript

Corrija errores de audio, cree introducciones o duble contenido utilizando las herramientas de clonación de voz y generación de voz sintética con IA de Descript.

Utilice Edit for Clarity y Remove Retakes para limpiar el discurso con un solo clic y reforzar su narrativa.

Deja que la función integrada Speaker Detective identifique y etiquete las voces en cuestión de segundos, lo que te ahorrará tiempo de etiquetado manual.

Utiliza la IA para identificar y extraer los mejores momentos para los clips de redes sociales, lo que aumentará la participación.

Límites de Descript

La edición de contenido de vídeo con varios locutores o de larga duración provoca retrasos.

La IA puede malinterpretar frases, lo que requiere una revisión manual.

Precios de Descript

Free

Aficionados: 24 $ al mes por usuario

Creador: 35 $ al mes por usuario

Empresa: 65 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Echa un vistazo a una reseña de G2 sobre esta alternativa a Speak IA:

El hecho de poder hacer edición/cortar/pegar texto y también edición del vídeo/audio subyacente es un gran cambio. Para el trabajo que hago (producir videoconferencias para cursos en línea), esto es esencial y no he encontrado ninguna otra app, aplicación como esta... La transcripción ha empeorado. Antes era mejor y más precisa. Además, sincronizar el guion con el audio es muy complicado. Poder sincronizar una transcripción con el audio es muy importante y es una de las razones por las que utilizo Descript, pero a veces es muy frustrante porque la app, aplicación, a menudo no detecta con precisión dónde debe ir el texto, ESPECIALMENTE si hay varias tomas (lo cual siempre ocurre, ya que grabamos en directo en el estudio). *

El hecho de poder hacer edición/cortar/pegar texto y también hacer edición del vídeo/audio subyacente es un gran cambio. Para el trabajo que hago (producir videoconferencias para cursos en línea), esto es esencial y no he encontrado ninguna otra app, aplicación, como esta... La transcripción ha empeorado. Antes era mejor y más precisa. Además, sincronizar el guion con el audio es muy complicado. Poder sincronizar una transcripción con el audio es muy importante y es una de las razones por las que utilizo Descript, pero a veces es muy frustrante porque la app, aplicación, a menudo no detecta con precisión dónde debe ir el texto, ESPECIALMENTE si hay varias tomas (lo cual siempre ocurre, ya que grabamos en directo en el estudio). *

🧠 Dato curioso: A principios de la década de 1990, Dragon Systems lanzó «Dragon Dictate», seguido de «Dragon NaturallySpeaking», que podía reconocer voz continua a 100 palabras por minuto, un avance que nos acercó a las herramientas de transcripción con IA que utilizamos hoy en día.

3. Otter. ai (la mejor para transcripciones de reuniones en directo y resúmenes automatizados)

a través de Otter.ai

Otter. ai es un completo agente de reuniones con IA para profesionales que se ven desbordados por reuniones consecutivas.

Lo que distingue a Otter es su IA proactiva que participa. Su Meeting Agent puede unirse automáticamente a sesiones de Zoom, Teams y Google Meet.

Esta herramienta de IA genera transcripciones en directo con una precisión superior al 95 % y envía instantáneamente las notas a herramientas como Documentos de Google, Salesforce, Notion y Asana. Además, el transcriptor de transcripciones de IA ofrece compatibilidad con transcripciones en varios idiomas, incluidos inglés, francés y español, lo que permite atender a una base de usuarios muy diversa.

Las mejores funciones de Otter.ai

Utilice asistentes personalizados como Media Agent para la creación de contenido, Sales Agent para el seguimiento de CRM o Education Agent para la automatización de apuntes de clase.

Haga preguntas a AI Chat sobre reuniones pasadas y obtenga respuestas contextuales, resúmenes o incluso borradores de correos electrónicos.

Aplica Studio Sound para mejorar la claridad del audio grabado y la precisión de la transcripción.

Realiza los ajustes para los resúmenes, el comportamiento de los agentes y las integraciones para adaptar la herramienta a tu flujo de trabajo.

Límites de Otter.ai

La precisión de la transcripción varía en función de los acentos no estándar y el audio poco claro.

Incluso con la versión premium, algunos nombres, términos o frases pueden interpretarse erróneamente, lo que hace que los usuarios recurran a alternativas a Otter.ai.

Precios de Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 30 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Aquí tienes una reseña de G2 sobre esta alternativa a Speak IA:

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a las personas con las que hablo por teléfono, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones pueden tener un flujo más libre, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información, porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio... Actualmente, creo que lo que se podría mejorar es la sección de las notas sobre los puntos de acción. A veces se omiten, por lo que tengo que revisar esa parte de la conversación para obtener el punto de acción completo. *

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a las personas con las que hablo por teléfono, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones pueden tener un flujo más gratuito, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información, porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio... Actualmente, creo que lo que se podría mejorar es la sección de las notas sobre los puntos de acción. A veces se omiten, por lo que tengo que revisar esa parte de la conversación para obtener el punto de acción completo. *

📣 La ventaja de ClickUp: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA que pone la productividad basada en la voz en el centro de tu flujo de trabajo. Con funciones avanzadas de conversión de voz a texto, solo tienes que decir tus ideas, tareas, recordatorios o mensajes, y Brain MAX los transcribe y organiza al instante. Ya sea para tomar notas rápidas, redactar correos electrónicos o actualizar tu lista de pendientes, Brain MAX te permite mantenerte organizado y con productividad sin esfuerzo y sin necesidad de usar las manos. Esta experiencia fluida y centrada en la voz te ayuda a avanzar más rápido, reducir el esfuerzo manual y mantenerte centrado en lo que más importa.

4. Rev (la mejor opción para transcripciones verificadas por humanos en documentación jurídica, académica y profesional)

vía Rev

Rev es un software veterano de conversión de voz a texto que se adapta a sectores en los que la precisión es imprescindible, como el jurídico, el sanitario y el de los medios de comunicación. Ofrece transcripciones admisibles en los tribunales y que cumplen con la HIPAA.

A diferencia de Speak AI, que a menudo tiene problemas con la claridad de múltiples hablantes o la precisión a nivel legal, Rev ofrece a investigadores, equipos jurídicos, periodistas y consultores la posibilidad de elegir su nivel de precisión. Con una sólida aplicación móvil, seguridad de nivel industrial y comparación de múltiples archivos, esta alternativa ofrece compatibilidad para realizar análisis profundos de conversaciones.

Las mejores funciones de Rev

Elija entre transcripciones con IA con una precisión superior al 96 % o transcripciones realizadas por personas con una precisión digna de un tribunal.

Convierte largos testimonios, llamadas de descubrimiento o entrevistas en conclusiones clave con marcas de tiempo enlazadas.

Utilice Multi-File Insights para detectar discrepancias en varias grabaciones para revisiones de declaraciones.

Utilice su asistente de IA para identificar pruebas, citas o momentos clave en horas de testimonios.

Límites de Rev

Algunos usuarios elaboran informes de que los archivos desaparecen temporalmente y es necesario volver a subirlos.

Falta de procesamiento por lotes o automatización para flujos de trabajo a gran escala.

Precios de Rev

Básico: 14,99 $ al mes por usuario.

Pro: 34,99 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valora las valoraciones y las opiniones

G2: 4,7/5 (más de 420 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rev?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Me encanta usar la app para grabar audio mientras visito edificios para las historias que estoy escribiendo... Me gusta usar las transcripciones de IA asequibles, que están mejorando, pero espero que sigan mejorando. Curiosamente, la transcripción en directo que aparece en la pantalla suele ser mejor que la transcripción de IA que puedo pedir más tarde, y me gustaría poder optar por usar esa versión, pero parece que Rev no la guarda.

Me encanta usar la app para grabar audio mientras visito edificios para las historias que estoy escribiendo... Me gusta usar las transcripciones de IA asequibles, que están mejorando, pero espero que sigan mejorando. Curiosamente, la transcripción en directo que aparece en la pantalla suele ser mejor que la transcripción de IA que puedo pedir más tarde, y me gustaría poder optar por usar esa versión, pero parece que Rev no la guarda.

🧠 Dato curioso: la transcripción mediante IA ha avanzado mucho desde 1952, cuando un sistema llamado «Audrey» solo podía reconocer dígitos hablados. En los años 60, Shoebox de IBM podía entender 16 palabras, lo que era todo un logro en aquella época.

5. Duolingo (la mejor opción para aprender nuevos idiomas a través de lecciones gamificadas y activadas por voz)

a través de Duolingo

Duolingo puede ser conocido por enseñar idiomas, pero puede resultar útil para los creadores de contenido que trabajan en proyectos multilingües. Si estás creando contenido para una audiencia global o manejando diferentes idiomas, su reconocimiento de voz, explicaciones gramaticales, comentarios sobre la pronunciación y su enorme base de datos lingüística pueden ayudarte a perfeccionar tu expresión.

No es una herramienta de transcripción completa, pero es ideal para mejorar la claridad, localizar tus guiones y asegurarte de que tus frases suenen naturales. Piensa en ella como un complemento de tu configuración de transcripción principal, especialmente si la precisión y los matices lingüísticos son importantes para tu trabajo.

Las mejores funciones de Duolingo

Conéctese con personajes de IA como «Lily» a través de videollamadas, simulando conversaciones de la vida real.

Utiliza rachas diarias, recordatorios y tablas de clasificación para mantener la motivación y fomentar la mejora del habla a largo plazo.

Fomente el uso de Duolingo for Empresa para mejorar la comunicación entre los empleados mediante programas de idiomas estructurados con análisis de administrador.

Utilice el reconocimiento de voz basado en IA para corregir la pronunciación y mejorar la fluidez oral al instante.

Límites de Duolingo

Algunos usuarios consideran que la interfaz es demasiado nítida o agresiva para la vista.

El enfoque similar al de un juego puede priorizar la participación por encima del aprendizaje profundo o inmersivo del idioma.

Precios de Duolingo

Free

plan Business: 67,89 $/usuario al año.

Valoraciones y opiniones sobre Duolingo

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Duolingo?

Echa un vistazo a esta reseña de Capterra:

Mi experiencia fue muy buena, a pesar de que la app tiene muchos anuncios, pensé que valía la pena invertir en mi educación en otros idiomas y por eso me suscribí a la versión superior de la app, aplicación. En mi opinión, la app podría tener más idiomas disponibles para aprender, incluso si solo sabes portugués. Como esto aún no es posible, los brasileños deben aprender inglés primero y luego aprender la mayoría de los otros idiomas de la app, aplicación.

*Mi experiencia fue muy buena, a pesar de que la app tiene muchos anuncios, pensé que valía la pena invertir en mi educación en otros idiomas y por eso me suscribí a la versión superior de la app, aplicación... En mi opinión, la app podría tener más idiomas disponibles para aprender, incluso si solo sabes portugués. Como esto aún no es posible, los brasileños deben aprender inglés primero y luego aprender la mayoría de los otros idiomas de la app, aplicación.

💡 Consejo profesional: Utiliza las plantillas de listas de tareas de ClickUp para asignar automáticamente acciones de seguimiento a partir de los resúmenes de tu AI Notetaker. De esta manera, cada idea clave se convierte en una tarea sin mover un dedo.

6. Sonix (la mejor para transcripciones multilingües y etiquetado de hablantes)

a través de Sonix

Sonix es una herramienta de transcripción con IA que convierte contenido de audio y vídeo en texto de alta precisión en más de 53 idiomas. También puede resaltar momentos clave, dejar comentarios y exportar en múltiples formatos (incluidos SRT, DOCX y PDF).

A diferencia de las herramientas que simplemente generan una transcripción básica, Sonix también crea un reproductor multimedia con una transcripción para uso compartido o incrustar, lo que facilita la revisión o presentación de su contenido. Desde un editor intuitivo en el navegador hasta la generación fluida de subtítulos, proporciona un flujo de trabajo completo para transcribir, traducir, analizar y compartir notas con facilidad.

Las mejores funciones de Sonix

Genere resúmenes, detecte temas y opiniones, y etiquete automáticamente capítulos con sus funciones avanzadas de análisis de IA.

Gestiona el acceso multiusuario con control completo sobre los privilegios de carga, edición y comentarios.

Uso compartido de clips o transcripciones completas utilizando su reproductor multimedia nativo, que también cuenta con compatibilidad para la publicación optimizada para SEO.

Integre con Zoom, Dropbox, Adobe Premiere y más para adaptarse perfectamente a su flujo de trabajo actual.

Límites de Sonix

La herramienta no cuenta con compatibilidad para la conversión de voz a texto en tiempo real.

Carece de ciertas funciones avanzadas posteriores a la transcripción, como el análisis de sentimientos y la categorización temática.

Precios de Sonix

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix

G2: 4,7/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix?

Según una reseña de Capterra sobre esta alternativa a Speak IA:

Este es uno de los pocos servicios que puede manejar varios idiomas y traducciones. Me gustó la interfaz de usuario fácil de usar y la posibilidad de exportar a software como Adobe y Atlas. ti. Lo mejor es la facilidad para la edición de las transcripciones... Lo que no me gustó es que ofrecen análisis cualitativos básicos por un coste adicional. Me encantaría que estuvieran incluidos, pero entiendo que mi licencia era básica.

Este es uno de los pocos servicios que puede manejar varios idiomas y traducciones. Me gustó la interfaz de usuario fácil de usar y la posibilidad de exportar a software como Adobe y Atlas. ti. Lo mejor es la facilidad para la edición de las transcripciones... Lo que no me gustó es que ofrecen análisis cualitativos básicos por un coste adicional. Me encantaría que estuvieran incluidos, pero entiendo que mi licencia era básica.

🧠 Dato curioso: Mucho antes de que tuviéramos teclados y almacenamiento en la nube, los antiguos escribas eran los mejores encargados de llevar registros. En Egipto, eran personas muy importantes, en quienes los faraones confiaban para documentar la historia, los impuestos y los rituales mediante intrincados jeroglíficos. En el antiguo Israel, los escribas eran expertos legales y eruditos religiosos que ayudaban a preservar la Biblia hebrea.

7. Google Cloud Speech-to-Texto (la mejor opción para transcripciones integradas y escalables)

*a través de la nube de Google Speech-to-Texto

Google Cloud Speech-to-Texto es una API de reconocimiento de voz que aprovecha Chirp, su modelo base entrenado con millones de horas de audio y miles de millones de frases multilingües. Eso se traduce en un mejor rendimiento con acentos, jerga específica de cada ámbito y ruido de fondo.

La herramienta funciona en tres modos flexibles: sincrónico, asincrónico y streaming, lo que la hace ideal para aplicaciones en tiempo real, procesamiento por lotes y todo lo demás. Los investigadores que hacen trabajo con datos confidenciales o las empresas con estrictas necesidades de cumplimiento encontrarán útil su API V2, que ofrece registro de nivel de corporación y control regional de la transcripción.

Las mejores funciones de Google Cloud Speech-to-Text

Entrene el modelo para dar prioridad al vocabulario específico del dominio o a la terminología específica de la marca para mejorar los resultados.

Elige entre modelos optimizados para tareas de telefonía, vídeo o comandos, o crea el tuyo propio con la interfaz de usuario de conversión de voz a texto.

Transcribe contenido de audio para audiencias globales con compatibilidad nativa en dialectos principales y secundarios.

Límites de Google Cloud Speech-to-Text

Ajustar y configurar modelos para adaptarlos a necesidades específicas puede resultar complicado.

La precisión disminuye significativamente con ruido de fondo o grabaciones poco claras.

Precios de Google Cloud Speech-to-Texto

API de conversión de voz a texto V1: 0,024 $/minuto

API de conversión de voz a texto V2: 0,016 $/minuto

Valoraciones y reseñas de Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Cloud Speech-to-Texto?

Directamente de una reseña de G2:

Añadir a mi primer miembro del equipo a mi empresa fue muy fácil... Los detalles de la configuración de administrador pueden resultar un poco difíciles de navegar. Sin embargo, si tienes un equipo muy pequeño, probablemente no necesites meterte en todo eso. Y si estás en una empresa más grande, probablemente tengas los recursos para que un miembro del personal o todo un departamento se encargue de la configuración administrativa de los usuarios.

Añadir a mi primer miembro del equipo a mi empresa fue muy fácil... La configuración detallada de administrador puede resultar un poco difícil de navegar. Sin embargo, si tienes un equipo muy pequeño, probablemente no necesites meterte en todo eso. Y si estás en una empresa más grande, probablemente tengas los recursos para que un miembro del personal o todo un departamento se encargue de la configuración administrativa de los usuarios.

8. Whisper (la mejor opción para modelos de transcripción personalizables y de código abierto)

a través de Whisper

Whisper, creado por OpenAI, se ha entrenado con 680 000 horas de audio multilingüe y multitarea para realizar un trabajo fiable en condiciones reales, no solo en grabaciones con calidad de estudio.

La herramienta funciona con un potente modelo Transformer de codificador-decodificador que identifica idiomas, añade marcas de tiempo, admite audio multilingüe e incluso traduce el habla al inglés, todo ello en un proceso fluido. Y como es completamente de código abierto, los desarrolladores, investigadores y equipos de producto pueden modificarla y ampliarla libremente, sin problemas de licencias.

Las mejores funciones de Whisper

Genere marcas de tiempo para frases automáticamente para simplificar la edición de medios y la sincronización de contenido.

Accede y modifica la arquitectura del modelo y el código de inferencia de Whisper para crear aplicaciones de voz personalizadas o herramientas de investigación académica.

Implemente Whisper sin conexión en equipos locales o servidores privados para mejorar la privacidad de los datos.

Límites de Whisper

Puede generar palabras o frases inexactas (alucinaciones), especialmente en audios ruidosos o complejos.

La herramienta procesa el audio en fragmentos de 30 segundos, lo que da lugar a transcripciones incompletas o fragmentadas para entradas más largas.

Precios de Whisper

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Whisper

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Whisper?

Esto es lo que opinó un usuario:

Whisper impresiona por su interfaz de usuario fluida, que garantiza una comunicación sin esfuerzo. Su implementación es sencilla, aunque un poco de orientación inicial mejoraría la experiencia de incorporación... Aunque en general es eficaz, Whisper podría beneficiarse de una mejor orientación de incorporación para los nuevos usuarios. Además, se han notado retrasos ocasionales en los tiempos de respuesta del soporte al cliente.

Whisper impresiona por su interfaz de usuario fluida, que garantiza una comunicación sin esfuerzo. Su implementación es sencilla, aunque un poco de orientación inicial mejoraría la experiencia de incorporación... Aunque en general es eficaz, Whisper podría beneficiarse de una mejor orientación de incorporación para los nuevos usuarios. Además, se han notado retrasos ocasionales en los tiempos de respuesta del soporte al cliente.

👋🏾 Aprende a utilizar la IA para tomar notas en reuniones. Mira este tutorial:

9. Verbit (la mejor para transcripciones y subtítulos que cumplen con la ADA)

a través de Verbit

Verbit utiliza un enfoque híbrido único: en primer lugar, su /IA genera rápidamente transcripciones, y luego una red de editores humanos profesionales las perfecciona. Este modelo por capas permite a Verbit cumplir con altos estándares de precisión, incluso en grabaciones complejas, técnicas o con ruido.

Lo que distingue a Verbit es su enfoque en las necesidades de las corporaciones. Está diseñado para sectores como la educación, el derecho y los medios de comunicación, que requieren estrictas normas legales, académicas y de accesibilidad. La plataforma también ofrece subtítulos en directo, extracción de palabras clave, resúmenes automáticos de notas y formato personalizable.

Las mejores funciones de Verbit

Ofrece subtítulos accesibles y que cumplen con la ADA tanto para eventos en directo como para contenido grabado.

Exporta transcripciones en formatos como PDF, Word, CSV, JSON y SRT con funciones como códigos de tiempo SMPTE e identificación de hablantes.

Incruste transcripciones con Smart Player con transcripciones buscables, clips de reproducción y subtítulos en pantalla.

Utilice sus herramientas especializadas, como Captivate™ y Gen. V™, para convertir el contenido hablado en información útil.

Límites de Verbit

El formato de la transcripción no está optimizado para facilitar la lectura y carece de una segmentación natural.

Es difícil deshacer los errores de programación, como corregir errores, lo que requiere ponerse en contacto con un representante.

Precios de Verbit

gratis (hasta 30 minutos)

Autoservicio: 29 $ al mes por usuario.

Servicio completo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Verbit

G2: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Verbit?

Aquí tienes una reseña de G2 sobre esta alternativa a Speak IA:

Algunas cosas que me gustan de Verbit son su interfaz fácil de usar, su ASR preciso y su enfoque personalizado. Lo uso todos los días; está integrado en nuestro sistema... Verbit no ofrece un servicio peer-to-peer; es necesario firmar un contrato para poder utilizarlo.

Algunas cosas que me gustan de Verbit son su interfaz fácil de usar, su ASR preciso y su enfoque personalizado. Lo uso todos los días; está integrado en nuestro sistema... Verbit no ofrece un servicio peer-to-peer; es necesario firmar un contrato para poder utilizarlo.

🔍 ¿Sabías que...? En la década de 1970, la Universidad Carnegie Mellon, con el respaldo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, desarrolló un sistema de reconocimiento de voz llamado «Harpy» para comprender oraciones completas utilizando un vocabulario de 1000 palabras, lo que supuso un gran avance para la tecnología de transcripción de IA.

a través de Amazon Polly

Si te estás preguntando cómo añadir una voz en off a un vídeo, esta herramienta es lo que necesitas. Amazon Polly es el avanzado motor de conversión de texto a voz (TTS) de Amazon Web Services, diseñado para crear experiencias de voz interactivas. Convierte texto sin formato, documentos e incluso guiones multilingües en voz realista, ofreciendo voces naturales gracias a las redes neuronales.

La ventaja de Polly radica en su capacidad para interpretar contextos complejos, manejando homógrafos, pasajes multilingües, unidades y fechas con una precisión casi humana. Con compatibilidad para 47 voces en 24 idiomas, la herramienta ofrece una gran cobertura lingüística. Es especialmente valiosa para equipos que crean módulos de aprendizaje electrónico, herramientas de accesibilidad o aplicaciones de voz globales.

Las mejores funciones de Amazon Polly

Inserte etiquetas de lenguaje de marcado de síntesis de voz para ajustar el énfasis, el tono, la velocidad de habla y la pronunciación.

Exporta audio como archivos MP3, Ogg o PCM, adecuados para todo, desde podcasting hasta sistemas IVR.

Conecta Polly a otros servicios de AWS, como Lambda o S3, para disfrutar de flujos de trabajo avanzados de automatización e implementación.

Límites de Amazon Polly

Los usuarios informan de una capacidad limitada para personalizar de forma profunda el tono de voz, la pronunciación o crear perfiles de voz únicos.

A pesar de las mejoras, algunos usuarios siguen considerando que las voces de Polly carecen de profundidad emocional o inflexión natural.

Precios de Amazon Polly

Free

Voces estándar: 4 $ al mes por cada millón de carácteres.

Neural Voices: 16 $ al mes por cada millón de carácteres.

Voces generativas: 30 $ al mes por cada millón de caracteres.

Voces de formato largo: 100 $ al mes por cada millón de caracteres.

Valoraciones y reseñas de Amazon Polly

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon Polly?

Aquí tienes un fragmento de una reseña de G2:

Me gusta mucho cómo Amazon Polly hace que los ordenadores hablen como humanos. Suena muy natural y puedes elegir diferentes voces. Es ideal para hacer locuciones para vídeos o para que tus apps hablen. ¡Es muy fácil de usar!… No me gusta que Amazon Polly tenga tarifas de uso, lo que significa que tienes que pagar por el número de caracteres que lee en voz alta. Puede resultar caro si lo usas mucho.

Me gusta mucho cómo Amazon Polly hace que los ordenadores hablen como humanos. Suena muy natural y puedes elegir diferentes voces. Es ideal para hacer locuciones para vídeos o para que tu app, aplicación, hable. ¡Es muy fácil de usar!… No me gusta que Amazon Polly tenga tarifas de uso, lo que significa que tienes que pagar por el número de carácteres que lee en voz alta. Puede resultar caro si lo usas mucho.

11. Assembly IA (la mejor para crear app, aplicación, con detección de temas y análisis de opiniones)

a través de Assembly IA

AssemblyAI está diseñado pensando en los desarrolladores y los equipos técnicos: aquellos que necesitan un reconocimiento de voz fiable que se integre a la perfección en los flujos de trabajo personalizados. En lugar de limitarse a convertir el audio en texto, ayuda a los equipos a profundizar en lo que se dice y quién lo dice.

La herramienta admite más de 99 idiomas, separa a los hablantes, reconoce términos específicos del sector y detecta automáticamente el idioma, todo ello a través de una API. Es muy útil para equipos de producto, investigadores e ingenieros que desean tener un mayor control sobre el procesamiento de los datos de voz.

Las mejores funciones de Assembly IA

Captura y transcribe conversaciones en directo con una latencia inferior a 500 ms y detección avanzada del final de la emisión.

Utilice el modelo universal entrenado con más de 12,5 millones de horas de datos multilingües para obtener una precisión superior al 93,3 % y la tasa de error de palabras más baja del sector.

Convierte números, fechas y mayúsculas/minúsculas automáticamente para obtener un texto limpio y legible, sin necesidad de posprocesamiento.

Asigna cada palabra pronunciada al hablante correcto para obtener transcripciones más claras y análisis de conversación más profundos.

Límites de Assembly IA

Incluso con un entorno de pruebas, la interfaz API puede resultar intimidante para quienes no son desarrolladores.

Los resultados de la API pueden carecer del formato adecuado, a diferencia de la versión de interfaz gratis.

Precios de Assembly IA

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Assembly IA

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Assembly IA?

Esto es lo que un usuario opinó sobre esta alternativa a Speak AI:

Yo utilizo AssemblyAI para obtener transcripciones de mis episodios de podcast, y la precisión es bastante buena. La marca de tiempo asociada a cada palabra nos permite hacer fácilmente una conexión (a internet) con el audio del podcast y saltar directamente al lugar que necesitamos. El soporte al cliente ha sido estupendo... A veces resulta un poco complicado cuando el podcaster dice la ortografía del código promocional que utiliza. Por ejemplo, si el código promocional es SUMMER. Puedo obtener S-U-M-M-E-R, lo cual no es fácil de trabajo. Pero creo que es un caso extremo. *

Yo utilizo AssemblyAI para obtener transcripciones de mis episodios de podcast, y la precisión es bastante buena. La marca de tiempo asociada a cada palabra nos permite hacer fácilmente una conexión con el audio del podcast y saltar directamente al lugar que necesitamos. El soporte al cliente ha sido estupendo... A veces resulta un poco complicado cuando el podcaster dice la ortografía del código promocional que utiliza. Por ejemplo, si el código promocional es SUMMER. Puedo obtener S-U-M-M-E-R, lo cual no es fácil de trabajo. Pero creo que es un caso extremo. *

🔍 ¿Sabías que...? ¡La IA está ayudando a dar vida a la historia! Aaron Newcomer, coleccionista de cartas históricas, utilizó su pasión para lanzar una startup de IA que transcribe manuscritos del siglo XIX. Gracias al aprendizaje automático, ahora podemos leer documentos centenarios que antes eran casi imposibles de descifrar.

Escucha tu flujo de trabajo y elige ClickUp.

Cada una de estas alternativas a Speak AI aporta algo valioso a la tabla, ya sea transcripción, colaboración en tiempo real o análisis avanzado del habla. Pero si buscas algo más que la conversión de voz a texto, ClickUp destaca como la solución todo en uno que conecta tus conversaciones directamente con tu trabajo.

Con ClickUp AI Notetaker, puedes grabar y transcribir reuniones automáticamente, mientras que ClickUp Brain ofrece compatibilidad contextual de IA en todo tu entorno de trabajo. Y no nos olvidemos de ClickUp Docs, donde puedes colaborar en el contenido, extraer elementos de acción y mantener todo en conexión para tomar decisiones informadas.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅