Cómo calcular las tarifas de gestión de proyectos (con fórmulas y ejemplos)

Ya conoce ese momento en el que está elaborando una propuesta de proyecto y todo va bien, hasta que llega a ese elemento: honorarios de gestión de proyectos.

De repente, no está seguro. ¿Cobra una cantidad fija? ¿Un porcentaje del coste total del proyecto? ¿Debería facturar por horas? ¿Y qué se incluye exactamente en la gestión de proyectos?

Algunos absorben silenciosamente el esfuerzo en su precio global, con la esperanza de que se compense. Otros lo piensan demasiado y presentan un número que parece desconectado del trabajo real que implica.

La verdad es que la gestión de proyectos es un trabajo real y cuantificable. Si dedica tiempo a coordinar a las partes interesadas, solicitar aprobaciones, ajustar cronogramas o asegurarse de que se entreguen los resultados, está realizando tareas de gestión de proyectos. Y eso merece una tarifa adecuada.

Esta guía le ayudará a calcular esa tarifa de forma clara y segura. Desglosaremos lo que se considera gestión de proyectos, repasaremos los diferentes modelos de precios que puede utilizar y le mostraremos fórmulas sencillas con ejemplos reales.

¿Qué son las tarifas de gestión de proyectos?

Las tarifas de gestión de proyectos son lo que se le paga a un gestor de proyectos (o a un equipo) por planificar, coordinar y supervisar su proyecto de principio a fin. Estas tarifas cubren todo, desde la creación de cronogramas hasta la gestión de presupuestos y la garantía de que el alcance del proyecto no se desvíe.

Si se pregunta cómo calcular las tarifas de gestión de proyectos, no hay una respuesta única para todos los casos.

💰 Por ejemplo, si el presupuesto de su proyecto es de 100 000 $, un gestor de proyectos podría cobrar entre un 5 % y un 15 %, dependiendo de la complejidad y el alcance.

Comprender las tarifas de gestión de proyectos es una parte importante del dominio de la gestión de costes de proyectos. Le ayuda a mantenerse dentro del presupuesto y evitar sorpresas desagradables a mitad del proyecto.

Métodos comunes para calcular las tarifas de gestión de proyectos

Existen diferentes modelos de precios para cada ocasión, dependiendo de la complejidad y duración de su proyecto, y de su grado de implicación diaria.

Analicemos los métodos más comunes y cuándo funciona mejor cada uno 👇

1. Método de tarifa por hora

Este es el enfoque más sencillo, en el que se cobra en función de las horas trabajadas. Es flexible y preciso cuando el alcance no está totalmente definido o se espera que evolucione.

⚒️ Fórmula: Honorarios totales = Tarifa por hora × Total de horas trabajadas

✅ Ideal para: Gestores de proyectos autónomos o consultores que trabajan en proyectos a corto plazo o de alcance variable, especialmente en sectores como los servicios creativos, la resolución de problemas informáticos o el desarrollo de productos en fase inicial, donde las tareas y los cronogramas cambian con frecuencia

2. Precios con tarifa fija

Usted acuerda por adelantado una tarifa total para todo el proyecto. Este modelo de precios exige un alcance del trabajo claro y cerrado, y a menudo se basa en datos históricos o en la experiencia previa.

⚒️ Fórmula: Honorarios totales = importe fijo predefinido (basado en la duración estimada × tarifa por hora o valor entregado)

✅ Ideal para: Agencias o gestores de proyectos que gestionan proyectos repetibles y claramente definidos, como implementaciones de software, planificación de eventos o cronogramas de construcción, en los que los entregables y las fases son predecibles

3. Porcentaje del coste total del proyecto

Su tarifa se calcula como un porcentaje del presupuesto total del proyecto. Este método alinea los incentivos, ya que los proyectos más grandes y complejos requieren una mayor supervisión y coordinación.

⚒️ Fórmula: Honorarios totales = Presupuesto del proyecto × % de honorarios (normalmente entre el 5 % y el 15 %)

✅ Ideal para: Gestores de proyectos que gestionan grandes proyectos de capital o construcciones de infraestructura en los que los presupuestos son significativos y los clientes esperan una participación durante todo el ciclo de vida, desde la adquisición y la gestión de proveedores hasta la elaboración de informes para las partes interesadas

4. Tarifa fija o mensual

El gestor de proyectos recibe un pago mensual constante durante un periodo definido. Este modelo funciona bien para el soporte continuo, la supervisión a largo plazo o cuando el gestor de proyectos está integrado en el equipo del cliente.

⚒️ Fórmula: Tarifa total = Tarifa mensual × Número de meses

✅ Ideal para: Empresas con ciclos de proyectos continuos, como startups de SaaS que amplían funciones con el tiempo, equipos de transformación interna o gestores de proyectos que dan soporte a iniciativas interdepartamentales sin fecha de finalización fija

5. Estimación ascendente

Este método consiste en dividir todo el proyecto en tareas más pequeñas, estimar cada una de ellas individualmente y, a continuación, agregar los costes o el tiempo. Es muy detallado y, a menudo, el más preciso, siempre que se tenga un conocimiento sólido del alcance total y de la estimación de los costes del proyecto.

⚒️ Fórmula: Estimación total del proyecto = Suma de todas las estimaciones de tareas individuales (coste o tiempo de la tarea × cantidad) + margen para imprevistos

✅ Ideal para: Proyectos complejos con múltiples entregables, como el desarrollo de software para corporaciones, la construcción o la producción de hardware, donde la precisión y el control de los componentes individuales son importantes

6. Estimación descendente

En la estimación de proyectos descendente, se comienza con el presupuesto general o las restricciones del cronograma y, a continuación, se asignan los recursos a las fases o tareas correspondientes. Este método para determinar las tarifas de gestión de proyectos utiliza las restricciones como entrada y las divide entre los segmentos del proyecto.

⚒️ Fórmula: Estimación total = Presupuesto predefinido o Duración ÷ Número de fases o tareas (ajuste las asignaciones en función de la prioridad o la complejidad)

✅ Ideal para: Proyectos con restricciones presupuestarias o plazos ajustados, como campañas de marketing con fechas límite fijas o revisiones de procesos internos, en los que el equipo debe trabajar hacia atrás a partir de objetivos no negociables

Factores que influyen en las tarifas de gestión de proyectos

Cuando se calcula cuánto cobrar por gestionar un proyecto (o cuánto se pagará por ello), hay varios factores que entran en juego. Analicémoslos:

1. Tamaño y complejidad del proyecto

Cuando intente calcular las tarifas de gestión de proyectos, tenga en cuenta el tamaño y la complejidad.

📌 Una pequeña campaña de marketing es mucho menos compleja que un gran proyecto de construcción. Si estás coordinando docenas de elementos móviles o trabajando con varios equipos, eso requerirá más tiempo, experiencia y esfuerzo, lo que se suma al coste.

2. Sector

Algunas industrias simplemente exigen una mayor experiencia, lo que puede aumentar los costes de los proyectos.

📌 Por ejemplo, la gestión de proyectos en el sector tecnológico o de la construcción suele ser más costosa, ya que estos campos suelen estar sujetos a normativas más estrictas, requieren conocimientos especializados y entrañan mayores riesgos. Compárelo con la gestión de un evento local en el que las cosas son más sencillas.

3. Duración del proyecto

La duración de un proyecto influye directamente en su coste.

📌 Si se trata de una iniciativa a corto plazo, la tarifa puede ser menor, pero para proyectos a largo plazo, necesitarás un equipo que se confirme durante meses o incluso años, lo que puede resultar caro.

Además, cuanto más largo sea el proyecto, más recursos se necesitarán, lo que afectará tanto a la asignación de recursos como a las tarifas.

4. Ubicación

La ubicación del proyecto juega un rol muy importante.

📌 Si se trata de una zona con un alto coste de vida, como Nueva York o San Francisco, las tarifas serán más elevadas. Esto se debe a que los salarios son más altos en esas zonas

La incorporación de clientes también puede implicar abordar retos relacionados con la ubicación, lo que podría ajustar las tarifas para reflejar factores locales. ¿Localidades remotas o pequeñas? Normalmente, las tarifas son más bajas.

5. Experiencia y conocimientos

El nivel de experiencia y conocimientos puede añadir un valor considerable a las tarifas de gestión de proyectos, por lo que vale la pena tenerlo en cuenta.

Cuanto más experimentado o especializado sea un gestor de proyectos, más podrá cobrar. Si contrata a alguien que ha gestionado proyectos multimillonarios o tiene un montón de certificaciones, espere pagar una prima.

6. Cambios en el alcance

A veces, el cliente puede querer añadir más funciones o cambiar el objetivo final. Estos cambios dan como resultado tarifas más altas porque el gestor de proyectos tiene que recalibrar y dedicar más horas. Si esto ocurre después de haber facturado al cliente, ajusta la tarifa en consecuencia para reflejar el nuevo alcance (no dudes en solicitar pagos adicionales cuando el alcance cambie).

Cómo elegir la estructura de tarifas adecuada

Determinar la estructura de tarifas adecuada consiste en encontrar la que mejor se adapte a usted y a su cliente.

Le guiaremos a través de algunas opciones para que pueda ver cuál se adapta mejor a su proyecto y estilo:

Estructura de tarifas Ventajas Desventajas Ejemplo Tarifa por hora Flexibilidad, fácil seguimiento de las horas, funciona bien para proyectos indefinidos Menos predecible, puede resultar caro para proyectos de mayor envergadura Un consultor contratado durante unas horas a la semana para un proyecto pequeño Tarifa fija/tarifa plana Costes predecibles para el cliente, lo que incentiva la eficiencia Riesgo de subestimación, sin pago adicional por problemas inesperados Un proyecto de desarrollo de software con un cronograma y entregables claros Retener Alinea las metas del gestor de proyectos con el presupuesto, orientado al rendimiento Puede resultar difícil ajustar las tarifas si cambia el alcance o existe la posibilidad de que no se utilicen todos los servicios contratados Difícil de estimar el coste final, menos predecible Porcentaje del coste del proyecto Alinea las metas del gestor de proyectos con el presupuesto, orientado al rendimiento Difícil de estimar por adelantado, posibles conflictos sobre la estimación precisa de los costes Un proyecto de construcción en el que el gestor del proyecto obtiene un porcentaje del presupuesto total Coste más margen Cubre los costes reales, el cliente solo paga por lo que se utiliza Difícil de estimar el coste final, menos predecible Un proyecto de construcción o fabricación en el que los costes pueden variar Pago por hitos/progreso El cliente solo paga cuando se cumplen los entregables clave, alineando los incentivos Puede retrasar el pago si los hitos no están claros o se retrasan Un proyecto de diseño web en el que los pagos se realizan una vez completada cada fase Precios basados en el valor Cargos basados en el valor proporcionado, mayor beneficio potencial Difícil de determinar el valor, requiere un profundo conocimiento de las necesidades del cliente Una campaña de marketing que impulsa significativamente el equipo de ventas de un cliente

Cómo utilizar ClickUp para definir el alcance, realizar el seguimiento y justificar las tarifas de gestión de proyectos

Ha calculado sus tarifas de gestión de proyectos. Ha elegido el modelo de precios adecuado. Pero la mayoría de los clientes no se fiarán solo de su palabra.

Te harán preguntas como:

💭 «¿Por qué se nos cobran las reuniones internas?»💭 «¿Puede mostrar cuánto tiempo se dedicó a la coordinación?»💭 «Se suponía que era una tarifa fija, ¿por qué nos cobran más?»

Y, a menos que tenga datos que lo respalden, esas conversaciones se vuelven incómodas rápidamente.

Ahí es donde el software de gestión de proyectos como ClickUp cambia las reglas del juego. Es la app, aplicación, para el trabajo que te ayuda a definir claramente el alcance, realizar un seguimiento preciso de los costes y justificar con confianza, tanto si cobras por horas, por meses o por hitos.

Veamos exactamente cómo hacerlo 👇

Utilice el control de tiempo para registrar las horas reales

Como gestor de proyectos, cuando facturas por horas o trabajas con un anticipo, la pregunta más importante que te harán es: «¿Dónde se ha ido todo ese tiempo?»

Para esos casos y muchos más, el control de tiempo de proyectos de ClickUp te ofrece una respuesta precisa. Puedes realizar un seguimiento del tiempo directamente en las tareas, subtareas, reuniones o incluso en las comunicaciones con los clientes, para que no tengas que hacer conjeturas ni rellenar manualmente hojas de horas al final de la semana.

Registra las horas de trabajo, el tiempo dedicado a tareas de alta prioridad y exporta todos los detalles a los clientes en un abrir y cerrar de ojos con el control de tiempo de ClickUp

Así es como puede utilizarlo:

🔁 Realiza un seguimiento del tiempo de forma flexible, desde cualquier lugar: Inicia y detén los cronómetros directamente desde una tarea, registra el tiempo manualmente o sincroniza entre el escritorio, el móvil y la web. ClickUp incluso se integra con herramientas como Toggl, Harvest y Everhour para una mayor flexibilidad.

🗂 Organice el tiempo registrado con notas y rótulos: Adjunte notas a las entradas de tiempo para explicar lo que se ha hecho. Utilice rótulos como «Llamada al cliente», «Planificación del cronograma» o «Bucle de retroalimentación» para mostrar exactamente lo que cuenta para la gestión de proyectos.

Las herramientas de control de tiempo de ClickUp te permiten rotular y marcar las entradas de tiempo como facturables para una facturación clara

📊 Cree y personalice hojas de horas: Agrupe los registros de tiempo por miembro del equipo, etiqueta, tarea o fecha. Las vistas semanales y mensuales le permiten ver rápidamente quién ha dedicado tiempo a qué, lo que resulta perfecto para la facturación a clientes (todos los costes directos e indirectos) y las revisiones internas.

📈 Vea el tiempo estimado frente al tiempo real registrado: Compare el tiempo que pensaba que llevaría algo con el tiempo que realmente ha llevado. Ideal para detectar fácilmente el exceso de servicio, los cambios en el alcance o las imprecisiones en la planificación.

Establezca duraciones estimadas y realice un seguimiento del tiempo real dedicado a las tareas en ClickUp para planificar y gestionar mejor los proyectos

Utilice campos personalizados y campos de fórmula para realizar cálculos basados en el modelo de precios elegido

Puede utilizar los campos personalizados y los campos de fórmula de ClickUp para calcular las tarifas de gestión de proyectos creando un sistema estructurado que calcule dinámicamente las tarifas en función de parámetros como el presupuesto del proyecto, la duración o las horas trabajadas.

💰 Empiece por decidir su estructura de tarifas: puede elegir entre una tarifa plana, un porcentaje del presupuesto total del proyecto, tarifas por hora multiplicadas por el tiempo trabajado o una tarifa por niveles en función del tamaño o la complejidad del proyecto.

✍🏼 Dirígete a tu Lista o Espacio de ClickUp donde se encuentran las tareas de tu proyecto y añade estos Campos personalizados:

Para tarifas basadas en porcentajes: Presupuesto del proyecto: campo Moneda % de la tarifa de gestión de proyectos: campo Número (por ejemplo, 10 para un 10 %)

Presupuesto del proyecto: Campo Moneda

Porcentaje de la tarifa de gestión de proyectos: campo Número (por ejemplo, 10 para un 10 %)

Para calcular la tarifa por hora: Horas trabajadas: campo Número (también puede registrarlo en el campo Control de tiempo) Tarifa por hora de PM: campo Moneda

Horas trabajadas: Campo de número (también puede registrarlo en el campo Control de tiempo)

Tarifa por hora de PM: Campo de moneda

Para tarifas planas o configuraciones más complejas: Tarifa plana de gestión de proyectos: Campo de moneda Tarifas adicionales: Campo de moneda (para complementos personalizados)

Tarifa plana de gestión de proyectos: Campo de moneda

Tarifas adicionales: Campo de moneda (para complementos personalizados)

Presupuesto del proyecto: Campo Moneda

Porcentaje de la tarifa de gestión de proyectos: campo Número (por ejemplo, 10 para un 10 %)

Horas trabajadas: Campo número (también puede registrarlo en el campo Control de tiempo)

Tarifa por hora de PM: Campo de moneda

Tarifa plana de gestión de proyectos: Campo de moneda

Tarifas adicionales: Campo de moneda (para complementos personalizados)

Cree campos personalizados en ClickUp para calcular las tarifas de gestión de proyectos

🤝 Recordatorio: Solo necesita los campos que coincidan con su modelo de tarifas. No se preocupe por el resto.

🧮 Añadir un campo de fórmula: Haga clic en «Añadir campo personalizado» → Seleccione Fórmula. A continuación, asigne al campo el nombre «Tarifas de gestión de proyectos» o «Tarifa de proyecto» e introduzca una fórmula en función de su modelo de tarifas:

📌 Ejemplo: {Horas trabajadas} * {Tarifa por hora del gestor de proyectos}

Una vez que introduzca el valor en ambos campos, obtendrá un valor calculado automáticamente para las tarifas de su proyecto en el campo Fórmula.

💡 Consejo profesional: Active el modo Editor avanzado para cálculos complejos, por ejemplo, cuando desee utilizar un modelo híbrido para calcular la tarifa del proyecto, y se lea algo así: IF({Presupuesto del proyecto} > 10000, {Tarifa plana de gestión de proyectos} + ({Presupuesto del proyecto} 0,05), {Tarifa plana de gestión de proyectos} + ({Presupuesto del proyecto} 0,1)). (Se cobra un 5 % como tarifa si el presupuesto del proyecto es superior a 10 000 $; en caso contrario, se cobra un 10 %)

Cree propuestas transparentes en documentos dirigidos a los clientes

Una de las formas más rápidas de generar confianza (y evitar rechazos en tus tarifas de gestión de proyectos) es mostrar exactamente lo que se incluye. Para ello, utiliza ClickUp Docs para crear propuestas para los clientes en cuestión de minutos.

Cree propuestas de proyectos colaborativas y listas para los clientes con ClickUp Docs

Los documentos le ayudarán a:

✍️ Redacta propuestas bien formateadas y con un alcance definido: Utiliza encabezados, tablas, secciones plegables y llamadas para presentar cronogramas, entregables, cadencia de comunicación y tu estructura de tarifas.

🔗 Enlace tareas y cronogramas en la propuesta: Muestre a los clientes cómo el alcance se conecta con el trabajo real. Por ejemplo, enlazar una tarea de «Configuración del cronograma» o una tarea periódica de «Elaboración de informes semanales» hace que su gestor de proyectos parezca auténtico.

👀 Controle la visibilidad y los permisos: mantenga ocultas las notas internas y comparta solo las secciones relevantes para el cliente. También puede conceder acceso solo para comentarios si desea recibir comentarios del cliente sin que este realice cambios en la propuesta.

📌 Control de versiones y actualizaciones en tiempo real: Ya no tendrás que enviar archivos PDF actualizados ni pedir a los clientes que «comprueben la última versión». Solo tienes que actualizar el documento y el cliente siempre verá el alcance y los términos del contrato más recientes.

Y si redactar propuestas te parece una pérdida de tiempo, te encantará ClickUp Brain . El asistente de IA nativo de ClickUp te ayuda a redactar automáticamente el alcance de las propuestas, desglosar los entregables o incluso reescribir respuestas listas para el cliente con tu propio tono.

Realice un seguimiento de los presupuestos y compárelos con las estimaciones

ClickUp cuenta con un completo conjunto de funciones de software de gestión de proyectos que le proporcionan visibilidad sobre todos los entregables. La solución para equipos de gestión de proyectos de ClickUp incluye paneles para supervisar el gasto presupuestario, más de 15 vistas para ampliar el alcance, hitos para vincular la facturación a la entrega y mucho más.

Obtenga una vista general de los entregables de los clientes, los calendarios de los proyectos, los costes y mucho más con la solución para equipos de gestión de proyectos de ClickUp

Esto es lo que queremos decir ⬇️

Compare lo que está planificado con lo que está sucediendo realmente: Utilice Utilice los campos personalizados de ClickUp para añadir el tiempo y el coste estimados a cada tarea y compárelos con el tiempo real registrado. Utilice la vista Tabla de ClickUp para filtrar aún más por persona asignada, etiqueta o tipo de tarea, de modo que siempre sepa qué partes del proyecto se están saliendo del presupuesto

Obtenga información instantánea con los paneles: utilice utilice los paneles visuales en tiempo real de ClickUp , que muestran el tiempo controlado, el presupuesto consumido, la utilización del equipo o el coste por hito. Y si los cronogramas cambian o surgen nuevos requisitos a mitad del proyecto, puede actualizar sus presupuestos y contratos en tiempo real

Para ir un paso más allá, despídase de revisar manualmente paneles, documentos y tareas para encontrar ese byte de información justo antes de que su cliente sincronice.

Solo tiene que pedirle a ClickUp Brain una actualización rápida y dejar que recorra todo su entorno de trabajo para encontrar la respuesta más relevante y actualizada a su consulta en un abrir y cerrar de ojos

Utilice ClickUp Brain para obtener actualizaciones instantáneas sobre tareas, flujos de trabajo y entregables

Ejemplos de escenarios de cálculo de tarifas de proyectos

¿El cálculo de las tarifas de los proyectos aún le parece abstracto? Estos ejemplos le mostrarán exactamente cómo funciona la estimación de proyectos en la práctica 👇

1. Retribución de la agencia de marketing (tarifa plana mensual)

Supongamos que diriges una startup de SaaS en crecimiento y necesitas una producción de marketing constante: blogs, SEO, actualizaciones de contenido, etc. No quieres renegociar el alcance cada mes, y tu agencia no quiere hacer un seguimiento de las horas dedicadas a cada mensaje de Slack. Ahí es donde una tarifa plana mensual funciona a la perfección para tu equipo de gestión de proyectos y para el cliente.

Entregables al mes Valor estimado 4 entradas de blog (1000-1500 palabras) 2000 $ Investigación y elaboración de informes SEO 1000 $ 2 llamadas estratégicas o de revisión 500 $ Soporte y ediciones de Slack 500 $ Tarifa total 4000 $ al mes

Esta configuración ofrece previsibilidad a ambas partes. Usted obtiene resultados fiables sin tener que microgestionar las tareas. La empresa de gestión de proyectos obtiene un flujo de ingresos constante y puede planificar mejor su ancho de banda.

2. Desarrollo de software (tarifa por hora + margen)

Imagina que estás creando un MVP para un producto FinTech. El alcance aún está evolucionando, pero tienes un plazo de tres meses y necesitas un equipo de desarrollo que trabaje rápido. En este caso, un modelo de tarifa por hora con un margen para imprevistos es una apuesta más segura que un precio fijo.

Rol Tarifa por hora Horas estimadas Coste Responsable técnico 120 $ 160 19 200 $ Desarrollador backend 100 $ 160 16 000 $ Desarrollador front-end 90 $ 160 14 400 $ Subtotal 49 600 $ 10 % para imprevistos 4960 $ Estimación total 54 560 $

El margen de seguridad te protege si los cronogramas cambian o si descubres casos extremos a mitad del sprint. También mantiene a tu equipo motivado para seguir siendo eficiente sin subestimar el trabajo.

3. Proyecto de construcción (porcentaje del coste total)

Supongamos que usted es un constructor residencial que cotiza un proyecto de vivienda personalizado. El costo total de la construcción se estima en $400,000. Para el cliente, eso incluye todo: materiales, mano de obra, permisos. Para usted, gestionar este proyecto a tiempo completo durante 6 a 8 meses requiere supervisión, coordinación de proveedores, control de calidad y seguimiento del cronograma del proyecto.

En lugar de facturar por horas, puede cobrar un coste de gestión de proyectos como porcentaje del coste total (una práctica habitual en la construcción).

Coste total del proyecto 400 000 $ Honorarios de gestión de proyectos (10 %) 40 000 $ Calendario de pagos 25 % por adelantado, el resto enlazado a las fases de construcción

Este modelo alinea sus incentivos con el progreso del proyecto. Si los costes aumentan debido a cambios impulsados por el cliente, sus honorarios se ajustan proporcionalmente.

📌 Por ejemplo, las cuatro grandes firmas no suelen utilizar una fórmula de precios estándar para sus proyectos. En su lugar, configuran sus tarifas en función de las características específicas de su compromiso, como el alcance, el tamaño de la empresa, la ubicación y el tipo de resultados que busca.

En función de sus necesidades, pueden cobrar por horas, establecer una tarifa fija por proyecto, vincular los pagos a hitos o incluso enlazar sus honorarios a los resultados que le ayuden a conseguir.

La tarifa suele tener en cuenta:

Composición y antigüedad del equipo

Duración del compromiso

Tamaño del cliente y sector

Entrega global frente a entrega local

Valor entregado frente a esfuerzos de gestión de proyectos realizados

Las expectativas de margen interno (~30-40 %) y el coste de contratar socios/expertos también se tienen en cuenta a la hora de fijar los precios.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuál es la tarifa estándar por la gestión de proyectos?

No existe una tarifa plana universal para los honorarios de gestión de proyectos. Todo depende del tipo de proyecto, el alcance y el sector. Dicho esto, la mayoría de los honorarios de gestión de proyectos se ajustan a una de estas estructuras comunes:

Porcentaje del coste del proyecto: Normalmente entre el 5 % y el 15 %, especialmente en construcción, eventos e implementaciones a gran escala

Tarifa por hora o por día: Intervalos de entre 50 y más de 200 dólares por hora, dependiendo de la experiencia del gestor de proyectos y de la complejidad del proyecto

Tarifa plana o anticipo: Se utiliza a menudo para proyectos de marketing, diseño o consultoría cuyo alcance es predecible

Si su proyecto es complejo, a largo plazo o implica la coordinación de varios equipos y proveedores, espere tarifas más elevadas. Para proyectos más cortos o bien definidos, puede ser más adecuada una tarifa plana o un porcentaje más bajo.

2. ¿Se pueden cobrar las tarifas de gestión de proyectos por separado de otros servicios?

Sí, puede hacerlo y, en muchos casos, debería hacerlo. Cobrar por separado las tarifas de gestión de proyectos (PM) ayuda a aclarar el valor de la supervisión, la coordinación y la entrega que va más allá del trabajo de ejecución.

Por ejemplo, una empresa de gestión de proyectos podría facturar por separado el trabajo de diseño y el tiempo dedicado a llamadas con el cliente, cronogramas y ciclos de retroalimentación.

3. ¿Debe facturar la gestión de proyectos como un porcentaje del presupuesto o por horas?

Si tu proyecto tiene un alcance claro y un presupuesto mayor, cobrar un porcentaje es más fácil y se adapta bien. Pero si las cosas son más flexibles o el esfuerzo del gestor de proyectos varía, opta por la facturación por horas. Elige lo que te ofrezca mayor claridad y control.