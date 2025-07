10 apps de timeboxing para planificar cada hora con un propósito

«¡No puedo concentrarme en nada durante más de 10 minutos!»

Entre las interminables notificaciones, las reuniones consecutivas y los constantes cambios de contexto, a muchos nos resulta imposible mantener la concentración. Un estudio demuestra que la mayoría de las personas trabajan menos de cuatro horas al día, sí, de una jornada laboral de ocho horas.

Pero, ¿y si pudieras planificar tu día con tanta precisión que las distracciones dejaran de ser relevantes?

Ahí es donde te ayudan las apps de timeboxing. Piensa en ellas como tus guardias personales, protegiendo tu calendario para que puedas concentrarte.

Ya sea que estés haciendo malabares con los plazos de tus trabajos como autónomo, gestionando un equipo remoto o simplemente intentando domar tu interminable lista de tareas pendientes, estas herramientas te ayudarán a programar bloques de tiempo para tareas específicas, crear mejores rutinas y, sí, finalmente completar las tareas que realmente importan.

Hablemos de las 10 mejores aplicaciones de time blocking, incluidas las que incluyen gestión de proyectos, para bloquear tu día a propósito.

Las mejores aplicaciones de timeboxing de un vistazo

Estas son algunas de las mejores herramientas disponibles, cada una con sus ventajas, dependiendo de cómo te guste planificar, controlar o bloquear tu tiempo:

Nombre de la herramienta Ideal para Usos clave Precios* ClickUp Herramienta todo en uno para la gestión del tiempo; Tamaño del equipo: Autónomos, emprendedores individuales, equipos pequeños, startups, pymes, corporaciones Gestión de tareas, planificación de proyectos, control de tiempo, programación, tareas periódicas e integraciones con herramientas como Google Calendar y Slack Plan Free, personalizaciones para corporaciones Sunsama Planificación diaria con integración de calendario; Tamaño del equipo: Autónomos, equipos pequeños, startups Organiza tareas de Gmail, Slack y GitHub en franjas horarias del calendario, con duraciones estimadas basadas en IA y rituales de planificación diaria Desde 20 $ al mes por usuario Todoist Planificación diaria con integración de calendario; Tamaño del equipo: Autónomos, equipos pequeños y startups Priorización de tareas, tareas periódicas, filtros personalizados e integraciones con Google Calendar, Gmail y Slack Gratis; planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario Motion Automatización de horarios con IA; Tamaño del equipo: pymes, corporaciones Priorización de tareas impulsada por IA, resolución de conflictos, vistas de cronogramas y planificación de recursos Planes de pago a partir de 49 $ al mes por usuario Akiflow Gestión centralizada de tareas y calendario; Tamaño del equipo: Autónomos y emprendedores individuales Captura tareas de correos electrónicos y mensajes, programa con solo arrastrar y soltar, y crea rituales de planificación diarios o semanales (Versión de) prueba gratis, 34 $ por usuario/mes Recupera Bloqueo inteligente del tiempo; Tamaño del equipo: Equipos pequeños, pymes Programación automática de tareas, bloqueo de tiempo de concentración, vista de calendario unificada y ajustes en tiempo real Gratis; planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario TickTick Productividad personal con cronómetro integrado; Tamaño del equipo: Autónomos, emprendedores individuales, particulares Gestión de tareas, seguimiento de hábitos, recordatorios periódicos y múltiples vistas de calendario 35,99 $ por usuario/año TimeCamp Control de tiempo con funciones de facturación; Tamaño del equipo: Autónomos, consultores Control de tiempo automático, categorización de la productividad, elaboración de informes e integraciones con herramientas como Trello y Asana Gratis; planes de pago a partir de 3,99 $ al mes por usuario Toggl Track Control de tiempo ligero en todos los proyectos; Tamaño del equipo: Equipos pequeños, pymes Control de tiempo en tiempo real y sin conexión, integración con el calendario y seguimiento de actividades en segundo plano Gratis; planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario En el sentido de las agujas del reloj Optimización del calendario del equipo y tiempo de concentración; Tamaño del equipo: pymes y grandes corporaciones Programación de reuniones basada en IA, creación de tiempo de concentración, análisis de la carga de reuniones y enlaces de programación para la coordinación externa Gratis; planes de pago a partir de 6,75 $ al mes por usuario

¿Qué debes buscar en las apps de timeboxing?

Encontrar la app de timeboxing adecuada puede mejorar considerablemente tu flujo de trabajo diario. Basándonos en los comentarios de los usuarios y en las necesidades reales, estas son las funciones clave que debes buscar al elegir tu herramienta de bloqueo de tiempo:

Integraciones perfectas: Sincroniza con tu app de calendario y herramientas de gestión de tareas como Sincroniza con tu app de calendario y herramientas de gestión de tareas como ClickUp , Trello o Asana para bloquear tiempo sin tener que saltar de una plataforma a otra

Programación inteligente: Prioriza las apps que reprograman automáticamente las tareas pendientes utilizando tus Prioriza las apps que reprograman automáticamente las tareas pendientes utilizando tus métricas de productividad , plazos y la importancia de tareas específicas

Herramientas de concentración integradas: Busca funciones como cronómetros Pomodoro, bloqueo de sitios web y ruido blanco para mantenerte concentrado durante tus sesiones de trabajo

Flexibilidad entre dispositivos: Elige herramientas que funcionen en iOS, Android y aplicaciones web, para que puedas añadir tareas o ajustar tu calendario semanal en cualquier momento

Calendario con fusión de tareas: Elige apps que combinen funciones de gestión de tareas con bloques de calendario, para que puedas arrastrar y soltar tareas, asignarles colores y adjuntar detalles a cada bloque

Informes de tiempo: Prioriza las apps con Prioriza las apps con control de tiempo y elaboración de informes integrados para comprender mejor tus hábitos y ajustar la forma en que realizas el seguimiento de tus progresos y planificas con antelación

🧠 Dato curioso: ¡Empleados felices = equipos productivos! Un estudio sugiere que los trabajadores más felices son un 13 % más productivos. ¡Esa es una razón más para bloquear bloques de tiempo para el trabajo productivo y los descansos en tu organización!

Las mejores apps de timeboxing

Si estás listo para hacer más y estresarte menos, una app de timeboxing fiable te ayudará en tu rutina de trabajo.

Desde hojas de horas automatizadas hasta programación inteligente, estas son las mejores apps de timeboxing para ayudarte a recuperar tu calendario y concentrarte mejor.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor para la gestión del tiempo todo en uno con administración de tareas)

¿Quieres aprovechar cada hora? ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo, está diseñada para gestionar tus tareas, planificar tus proyectos y organizar tu tiempo sin tener que cambiar de plataforma.

Planifica proyectos en periodos de tiempo fijos, establece eventos en el calendario y adelántate a los plazos con las herramientas integradas de control de tiempo, programación y progreso. Y lo que es mejor, deja que ClickUp se encargue de todo tu «trabajo sobre el trabajo», para que puedas centrarte en las tareas que te acercan a tus metas.

Tanto si gestionas un equipo como tu propia agenda apretada, ClickUp mantiene el trabajo en marcha, y visible, en cada paso del camino. ¿Cómo?

💜 Calendario ClickUp

Utiliza el Calendario de ClickUp para realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea en un calendario completo

¡Dale la bienvenida al Calendario ClickUp! No es solo una herramienta para llevar un registro de las fechas, sino que está diseñado para organizar tu día con un propósito.

Programa fácilmente bloques de tiempo, arrastra y suelta tareas, y alinea los eventos de tu calendario con las metas del equipo o tus prioridades personales. Se sincroniza con herramientas como Google Calendar y Microsoft Outlook Calendar y extrae directamente de tu lista de tareas, para que tu planificación sea dinámica y viable.

Una vez que vinculas tu app de calendario a ClickUp, organizar tu día por bloques de tiempo se convierte en un juego de niños. Puedes ver y planificar fácilmente tu horario justo donde se encuentran tus tareas. Además, configura el calendario para que bloquee automáticamente tu horario para un nuevo hobby o para practicar una presentación.

¿Sabías que pierdes cuatro horas a la semana cambiando de una app a otra? Con ClickUp, puedes eliminar los cambios de contexto. Únete a reuniones de Google Meet, Zoom o Microsoft Teams directamente desde la app para ahorrar tiempo. Y con el tomador de notas con IA, puedes capturar notas de la reunión mientras te mantienes enfocado en la conversación.

💜 Control de tiempo ClickUp

El control de tiempo de proyectos de ClickUp también es una herramienta muy potente para cualquiera que se tome en serio estar al día con su trabajo y organizar su día con timeboxing. Te permite supervisar exactamente cuánto tiempo llevan las tareas, lo que te ayuda a gestionar las cargas de trabajo, cumplir con los plazos y crear bloques de tiempo estructurados para tus tareas más importantes.

Realiza un seguimiento del tiempo desde cualquier lugar con ClickUp para estar al tanto de tus necesidades de timeboxing

Tanto si trabajas solo como en equipo, las funciones de gestión del tiempo de ClickUp te permiten controlar el tiempo sin esfuerzo. Puedes iniciar y detener cronómetros directamente desde las tareas y realizar un seguimiento del trabajo en tiempo real sin cambiar de app.

¿Has olvidado poner el cronómetro? No te preocupes, solo tienes que registrar manualmente el tiempo dedicado al trabajo anterior para que todo sea preciso. Y cuando necesites profundizar más, ClickUp genera informes detallados sobre el tiempo, lo que te ofrece una visión clara de dónde va tu tiempo. Incluso puedes comparar el tiempo estimado con el real para mejorar la planificación futura y cumplir los plazos de forma más coherente.

Además, ajustar tareas periódicas en ClickUp es muy fácil. Por ejemplo, puedes configurar una tarea para «Revisar el correo electrónico» todas las mañanas a las 9 a. m., de modo que reaparezca automáticamente todos los días, lo que te ayudará a crear una rutina más predecible.

💜 Plantilla de ClickUp Time Box

Obtenga la plantilla gratis Desglosa los hitos de los proyectos, establece plazos viables y asigna los recursos de manera eficiente con la plantilla Time Box de ClickUp

¿Listo para empezar tu viaje con el timeboxing? Empieza con la plantilla Time Box de ClickUp. Está diseñada para resolver los problemas habituales de gestión del tiempo ayudándote a bloquear tu día en sesiones de trabajo enfocadas e intencionadas.

Esta plantilla te permite:

Personaliza tu horario diario con funciones de bloqueo de tiempo ya configuradas para trabajar en profundidad, realizar tareas de administrador y tomarte descansos

Realiza un seguimiento del tiempo dedicado a tareas ilimitadas

Arrastra y suelta tareas en franjas horarias para correlacionar visualmente tu día

Utilice tareas periódicas y automatizaciones para mantener la estructura diaria sin actualizaciones manuales

Divida las metas grandes en partes manejables con subtareas con plazos definidos

Realiza un seguimiento del progreso en tiempo real y reflexiona sobre lo que funciona (y lo que no)

Las mejores funciones de ClickUp

Control de tiempo en tiempo real integrado en las tareas para una facturación precisa y una información detallada, en comparación con otras herramientas de productividad

Paneles personalizables de ClickUp que ofrecen una vista panorámica de la carga de trabajo, los cronogramas y el rendimiento del equipo

Dependencias entre tareas y más de 15 vistas flexibles, como gráficos de Gantt, vista Kanban y vista Carga de trabajo, para visualizar el progreso del proyecto y evitar cuellos de botella

Duración estimada, recordatorios y automatizaciones para optimizar la gestión de tareas y cumplir con los plazos

Integraciones perfectas con herramientas como Google Calendar, Slack y Toggl para flujos de trabajo más fluidos

Limitaciones de ClickUp

Con sus amplias funciones y opciones de personalización, configurar flujos de trabajo de timeboxing puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

ClickUp es muy fácil de usar, incluso con todas las funciones que ofrece. Me encanta que todo esté en un solo lugar, desde la gestión de tareas hasta los documentos y la vista de calendario. El calendario me ayuda especialmente a llevar un seguimiento de los plazos y a planificar con antelación de forma eficiente. Es una herramienta estupenda para la productividad tanto personal como en equipo.

ClickUp es muy fácil de usar, incluso con todas las funciones que ofrece. Me encanta que todo esté en un solo lugar, desde la gestión de tareas hasta los documentos y la vista de calendario. El calendario me ayuda especialmente a llevar un seguimiento de los plazos y a planificar con antelación de forma eficiente. Es una herramienta estupenda tanto para la productividad personal como para la de equipos.

2. Sunsama (la mejor para la planificación diaria con integración de calendario)

vía Sunsama

¿Alguna vez has sentido que tu día es un torbellino de tareas dispersas en diferentes aplicaciones? Sunsama te ayuda a acabar con el caos extrayendo tareas de herramientas como Gmail, Slack y GitHub y organizándolas en franjas horarias fijas en tu calendario.

Con un sencillo ritual de planificación de 10-15 minutos cada mañana, puedes revisar lo que queda por hacer y establecer metas realistas para el día. En lugar de funciones abrumadoras, se centra en ayudarte a planificar con intención y propósito.

Las mejores funciones de Sunsama

Planifica tu día con estimaciones de duración basadas en IA que se ajustan a tus patrones de trabajo

Clasifica automáticamente las tareas en canales como «Trabajo para clientes» o «Reuniones de equipo»

Conéctese con herramientas como plataformas de proyectos y calendarios para una planificación diaria perfecta

Mueve los correos electrónicos que requieren atención a tu lista de tareas y bloquea tiempo para abordarlos

Limitaciones de Sunsama

El ritual de planificación diaria puede resultar exigente para los usuarios que prefieren una programación más automatizada

No es una herramienta adecuada para la gestión de proyectos complejos

Precios de Sunsama

Versión de prueba gratuita

Suscripción mensual: 20 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sunsama

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sunsama?

Una reseña de Capterra dice:

Como emprendedor en solitario, a menudo es difícil hacer frente al número de tareas que tengo que realizar en un día. Sunsama me recuerda que debo tomar descansos, me ofrece una vista realista del tiempo que me llevará una tarea y me proporciona un resumen semanal de cómo empleo mi tiempo. Puedo incorporar mis calendarios personales y de la empresa, mis actividades de bienestar y el tiempo que dedico a mi familia, todo en un solo lugar. Esto me ayuda a mantenerme alineado con mis metas e intenciones.

Como emprendedor en solitario, a menudo es difícil hacer frente al número de tareas que tengo que realizar en un día. Sunsama me recuerda que debo tomar descansos, me ofrece una vista realista del tiempo que me llevará una tarea y me proporciona un resumen semanal de cómo empleo mi tiempo. Puedo incorporar mis calendarios personales y de la empresa, mis actividades de bienestar y el tiempo que dedico a mi familia, todo en un solo lugar. Esto me ayuda a mantenerme alineado con mis metas e intenciones.

3. Todoist (la mejor para la gestión de tareas sencilla e intuitiva)

vía Todoist

Todoist aporta claridad a la gestión de tareas personales y en equipo, enseñando a los usuarios a ahorrar tiempo mediante funciones de organización innovadoras.

La interfaz limpia e intuitiva de la app hace que capturar y organizar tareas resulte natural, tanto si estás planificando tu jornada laboral como si estás gestionando proyectos complejos en equipo.

Las mejores funciones de Todoist

Utiliza el sistema de indicadores de color de cuatro niveles para clasificar las tareas por importancia

Prioriza las tareas con patrones recurrentes como «cada tercer martes» o «cada día laborable» para el trabajo repetitivo

Configura filtros personalizados para ver las tareas según fechas límite, rótulos o prioridades

Conéctese con herramientas como Google Calendar, Gmail, Slack y Zapier para sincronizar su flujo de trabajo

Limitaciones de Todoist

La versión gratuita restringe el acceso a funciones como recordatorios y rótulos

Precios de Todoist

Principiantes : Gratis, gratuito/a

Pro : 2,50 $ al mes por usuario

Business: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Todoist

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Una reseña de Capterra dice:

Todoist es la piedra angular de mi estrategia de gestión del tiempo junto con Spark Mail y Google Calendar. La integración es perfecta con estas y otras apps, y la app móvil es crucial para no perderme nada.

Todoist es la piedra angular de mi estrategia de gestión del tiempo, junto con Spark Mail y Google Calendar. La integración es perfecta con estas y otras apps, y la app móvil es crucial para no perderme nada.

📮 Información de ClickUp: El 50 % de las personas estructuran su tiempo dedicando ciertos días al trabajo administrativo frente al trabajo concentrado, pero solo el 22 % afirma que automatiza o delega tareas. La gestión manual del tiempo ayuda, pero no elimina las tareas repetitivas que siguen restando tiempo al trabajo profundo. ✔️ El Calendario, el Bloqueo de tiempo y los Agentes de IA de ClickUp trabajan juntos para proteger tu tiempo. Programa automáticamente el trabajo repetitivo, mueve las tareas según su prioridad y activa recordatorios, para que tu semana se desarrolle por sí sola. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a las automatizaciones de ClickUp, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

4. Motion (la mejor para la automatización de horarios con IA)

vía Motion

Motion aporta nuevas ideas a la técnica del timeboxing utilizando inteligencia artificial en la programación de tu día para lograr el máximo impacto. Esta herramienta de programación inteligente analiza tus tareas, reuniones y prioridades para crear un plan diario personalizado que se adapta a tu horario y estilo de trabajo.

Por ejemplo, si estás haciendo malabarismos con una reunión con un cliente y la fecha límite de un proyecto apretado, Motion priorizará estas tareas y ajustará tu horario para garantizar que ambas se completen a tiempo. La app destaca por su priorización de tareas impulsada por IA, que tiene en cuenta las dependencias, los plazos y las duraciones de los proyectos.

Las mejores funciones de Motion

Gestiona sin esfuerzo tanto las reuniones personales como las de trabajo, teniendo en cuenta la disponibilidad del equipo

Deja que la IA se encargue de la programación detectando conflictos y cambiando las reuniones a horarios óptimos

Utiliza herramientas integradas para la gestión de tareas, vistas de cronogramas y planificación de recursos

Acceda a plantillas de proyectos listas para usar que le permitirán configurar rápidamente nuevas iniciativas

Limitaciones de movimiento

Requiere adaptarse a un nuevo estilo de flujo de trabajo, ya que la IA se encarga de la programación

La integración profunda con las herramientas existentes puede llevar tiempo

Precios dinámicos

Pro IA : 29 $ al mes por asiento

Business IA : 49 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Quieres hacerte la vida más fácil? Utiliza las integraciones de ClickUp con más de 1000 herramientas. Ya sea para controlar el tiempo con Everhour o sincronizar tu Google Calendar, puedes tenerlo todo en un solo lugar y mantener tu productividad sin tener que saltar de una app a otra.

5. Akiflow (la mejor para la gestión centralizada de tareas y calendarios)

vía Akiflow

¿Quieres dejar de saltar de una app a otra para gestionar tu agenda diaria? Akiflow reúne todas tus tareas y eventos del calendario en un entorno de trabajo limpio. Esto facilita la planificación de tu día sin tener que cambiar constantemente de app.

Esta herramienta de programación destaca por recopilar tareas de plataformas populares como Google Calendar, Outlook, Gmail y Slack. Cuando actualizas una tarea en Akiflow, se sincroniza automáticamente con la app de origen, lo que mantiene todo coherente en todas tus herramientas.

Las mejores funciones de Akiflow

Captura tareas de correos electrónicos, mensajes o sitios web con la bandeja de entrada universal de Akiflow

Arrastra y suelta tareas en tu calendario para bloquear el tiempo de forma eficaz y realizar ajustes rápidos

Utiliza rituales diarios y semanales para planificar, reflexionar y mantenerte en el buen camino

Comparte tu disponibilidad para programar reuniones sin idas y venidas

Limitaciones de Akiflow

¿Echas en falta algunas herramientas populares de gestión de proyectos en comparación con las apps dedicadas a la gestión de tareas?

Requiere planificar manualmente las tareas y utilizar plantillas para bloquear el tiempo , lo que puede llevar mucho tiempo y provocar una sobrecarga de tareas si no se gestiona con cuidado

Precios de Akiflow

Versión de prueba gratis

Pro Mensual: 34 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Akiflow

G2: 5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

6. Reclaim (la mejor para bloquear el tiempo de forma inteligente y conciliar la vida laboral y personal)

vía Reclaim

Imagina una herramienta que organiza automáticamente tus tareas en función de tus reuniones sin que tengas que mover un dedo. Reclaim AI de Dropbox hace precisamente eso, ya que se sincroniza con tu calendario y ajusta los horarios en tiempo real en función de tu carga de trabajo y tus prioridades.

Tienen en cuenta los plazos y el tiempo disponible para asignar los momentos adecuados a las tareas. En lugar de perder tiempo ajustando manualmente tu día, te permiten centrarte en lo que importa, mientras que la herramienta se encarga de que tu calendario esté optimizado y libre de conflictos.

Recupera las mejores funciones

Programa tareas y reuniones según tus patrones de trabajo

Bloquea automáticamente el tiempo de concentración para trabajar en profundidad con un ritmo similar al del método Pomodoro

Unifica todos los calendarios (Google Calendar, Outlook) en una sola vista

Adáptate a los cambios cambiando automáticamente las tareas cuando surjan conflictos

Recupera tus límites

Configurar varias integraciones de calendarios requiere un esfuerzo inicial

No hay app móvil para programar sobre la marcha

La programación automática puede no siempre ajustarse a las preferencias personales

Recupera el precio

Lite : Gratis, gratuito/a

Starter : 10 $ al mes por asiento

Business: 15 $ al mes por asiento

Recupera valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: valoraciones insuficientes

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reclaim?

Un crítico de G2 dice:

Como estudiante, mi capacidad para dedicar tiempo a los proyectos es limitada. Ahora, solo tengo que añadir la tarea a mi lista de tareas pendientes y se programa automáticamente. También es fácil ver si voy muy retrasado y necesito trabajar horas extras para ponerme al día con las tareas.

Como estudiante, mi capacidad para dedicar tiempo a los proyectos pendientes es limitada. Ahora, solo tengo que añadir la tarea a mi lista de tareas pendientes y se programa automáticamente. También es fácil ver si voy muy retrasado y necesito trabajar horas extras para ponerme al día con las tareas.

7. TickTick (la mejor para la productividad personal con cronómetro Pomodoro integrado)

vía TickTick

TickTick combina la gestión inteligente de tareas, la programación de calendarios y el seguimiento de hábitos para ayudarte a planificar tu día con un propósito. Con múltiples vistas de calendario (mensual, semanal, agenda, varios días y varias semanas), puedes visualizar fácilmente toda tu programación.

Es más que una simple app de lista de tareas pendientes. Ofrece cronómetros Pomodoro y recordatorios inteligentes para mantener la concentración y la constancia. Tanto si estás creando tareas como si estás desarrollando nuevos hábitos, TickTick te ayuda a mantenerte al día con tus metas.

Las mejores funciones de TickTick

Establece recordatorios recurrentes con intervalos personalizados, notificaciones por correo electrónico y alertas basadas en la ubicación en iOS

Organiza tus tareas con filtros y etiquetas inteligentes para acceder rápidamente a ellas

Ve las tareas en formatos Lista, Kanban o Cronograma, y usa Markdown para notas detalladas

Realiza un seguimiento de tus hábitos junto con tus tareas habituales para crear rutinas coherentes

Limitaciones de TickTick

Funciones de colaboración limitadas para la gestión de tareas en equipo

Sin funciones de control de tiempo para un análisis detallado de la productividad

Opciones de personalización limitadas para determinadas vistas y diseños de tareas

Precios de TickTick

Plan anual: 35,99 $ al año

Valoraciones y opiniones sobre TickTick

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

👀 ¿Sabías que...? La matriz de Eisenhower, popularizada por el presidente Dwight D. Eisenhower, es una técnica de gestión del tiempo que te ayuda a clasificar las tareas según su urgencia e importancia. Se trata de centrarse en las tareas que son importantes, pero no necesariamente urgentes, para no perder tiempo en cosas que no son prioritarias.

8. TimeCamp (la mejor para el control de tiempo con funciones de facturación)

vía TimeCamp

¿Necesitas una hoja de horas que controle el tiempo sin complicaciones? TimeCamp trabaja silenciosamente en segundo plano, para que no tengas que adivinar ni gestionar hojas de cálculo. Registra automáticamente tus horas y convierte esos datos en información valiosa.

Ya sea para realizar un seguimiento de la productividad, gestionar proyectos o generar facturas, TimeCamp te ayuda a comprender tus hábitos de trabajo y a encontrar formas de mejorar. Además, se integra con todas tus herramientas favoritas, lo que lo convierte en un complemento perfecto para tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de TimeCamp

Realiza un seguimiento del tiempo de forma automática o manual con la detección de inactividad, la supervisión de aplicaciones y la categorización de la productividad

Genere informes para evaluar el progreso, el rendimiento y el presupuesto

Integra herramientas como Trello, Asana y ClickUp para optimizar tus flujos de trabajo

Utiliza aplicaciones móviles con seguimiento GPS y geolocalización para equipos remotos

Limitaciones de TimeCamp

Los roles de usuario están limitados en los planes de nivel inferior; la gestión avanzada de roles solo está disponible en el plan Premium

La aplicación móvil, especialmente en iOS, puede ser lenta y propensa a problemas de sincronización, lo que provoca discrepancias ocasionales en los datos

Precios de TimeCamp

plan Free

Starter : 2,99 $ al mes por usuario

Premium : 4,99 $ al mes por usuario

Ultimate : 7,99 $ al mes por usuario

Enterprise: 11,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de TimeCamp

G2: 4,7/5 (más de 340 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 590 opiniones)

9. Toggl Track (la mejor para un control de tiempo sencillo en proyectos)

a través de Toggl Track

¿Necesitas una forma clara y fiable de realizar un seguimiento de cómo pasas tu jornada laboral? Toggl Track ofrece una experiencia sencilla e intuitiva que te ayuda a estar al tanto de todas tus tareas sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Está diseñada para adaptarse a tu rutina, tanto si prefieres utilizar una aplicación de escritorio, una extensión del navegador o un dispositivo móvil.

Con funciones como la integración con aplicaciones de calendario, el seguimiento en segundo plano y cronómetros con un solo clic, estas aplicaciones te permiten disfrutar de las verdaderas ventajas del timeboxing y convertir horas dispersas en bloques de trabajo estructurados y centrados.

Toggl Track: mejores funciones

Visualiza las entradas de tiempo en Google Calendar o Outlook

Realiza un seguimiento del tiempo en tiempo real o sin conexión, sincronizando más tarde; alterna entre los modos cronómetro y manual

Utiliza el móvil para realizar un seguimiento sobre la marcha o el escritorio para un flujo de trabajo centrado

Habilita el seguimiento en segundo plano en apps y sitios web para capturar automáticamente las actividades

Toggl Limitaciones de seguimiento

Funciones de gestión de proyectos limitadas en comparación con herramientas específicas

Las opciones de (elaboración de) informes para el trabajo orientado al cliente son limitadas

Toggl Track precios

plan Free

Starter: 10 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Toggl Seguimiento de valoraciones y reseñas

G2: 4,6/5 (más de 1550 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

🧠 Dato curioso: El timeboxing comenzó en el desarrollo de software, donde los equipos asignaban periodos fijos (o «cajas») para trabajar en tareas específicas. Introducido originalmente en el contexto de las metodologías ágiles, ayudaba a mantener a los equipos centrados y encaminados. Hoy en día, es una técnica de productividad muy popular utilizada por todo el mundo, desde directores generales hasta estudiantes, para minimizar las distracciones y garantizar que las tareas se completan de forma eficiente dentro de un plazo establecido.

10. Clockwise (la mejor para optimizar el calendario del equipo y el tiempo de concentración)

vía Clockwise

¿Te sientes abrumado por las reuniones interminables y te cuesta sacar tiempo para trabajar en profundidad? Clockwise te ayuda.

Este asistente de programación basado en IA optimiza tu día programando automáticamente las reuniones, protegiendo el tiempo de concentración y sincronizándose sin esfuerzo con Google Calendar, Slack y Asana. Está diseñado para ayudarte a recuperar el control de tu calendario y aumentar la productividad.

Las mejores funciones de Clockwise

Reprogramar automáticamente las reuniones para crear bloques de tiempo de concentración sin interrupciones

Se integra con Google Calendar, Slack y otras herramientas para optimizar la programación

Proporciona análisis para medir la carga de reuniones y el tiempo de concentración en toda tu organización

Ofrece enlaces de programación para coordinar reuniones con invitados externos y varios compañeros de equipo

Limitaciones del reloj

La función flexible Reuniones está limitada a reuniones internas

No es compatible con la reprogramación automática de reuniones con asistentes externos

Precios en sentido horario

Free

Teams: 6,75 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Business: 11,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clockwise

G2: 4,7/5 (más de 65 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clockwise?

Una reseña de G2 dice:

Me ayuda a concentrarme durante el tiempo que necesito, algo que me resulta demasiado complicado de conseguir por mí mismo. Me gusta que el programador con IA responda a los cambios en mi calendario incluso antes que yo. He descubierto que ha tenido un impacto positivo en mi productividad y ha hecho que mis compañeros sean más sensibles a la hora de reservar tiempo preasignado en mi calendario. Para un solo usuario, creo que el precio también es razonable y fue fácil de integrar con las herramientas clave que ya utilizo para trabajar, como Outlook y Asana.

Me ayuda a concentrarme durante el tiempo que necesito, algo que me resulta demasiado complicado de conseguir por mí mismo. Me gusta que el programador con IA responda a los cambios en mi calendario incluso antes que yo. He descubierto que ha tenido un impacto positivo en mi productividad y ha hecho que mis compañeros sean más sensibles a la hora de reservar tiempo preasignado en mi calendario. Para un solo usuario, creo que el precio también es razonable y además ha sido fácil de integrar con herramientas clave que ya utilizo para trabajar, como Outlook y Asana.

Aprovecha cada minuto con ClickUp

El tiempo es el único recurso que no podemos multiplicar. Por eso, elegir la app de timeboxing adecuada es tan importante para tu productividad.

Cada app de nuestra lista aporta algo especial a la tabla: algunas destacan en la gestión de tareas personales, ayudándote a definir periodos de trabajo enfocados, mientras que otras brillan en ajustes de equipo.

Pero si quieres una solución completa que combine el timeboxing con sólidas funciones de gestión de proyectos, ClickUp destaca entre todas las demás. Su app de control de tiempo personalizable, sus flujos de trabajo automatizados y sus herramientas de colaboración en equipo te ayudan a hacer mucho más que gestionar el tiempo: te ayudan a sacarle el máximo partido.

Puedes configurar tareas con plazos, realizar un seguimiento del progreso en tiempo real y ajustar tu horario sobre la marcha. Además, con funciones como paneles personalizados y elaboración de informes detallados, siempre sabrás exactamente cómo está empleando el tiempo tu equipo.

¿Estás listo para tomar el control de tu tiempo y aumentar tu productividad?

Regístrese hoy mismo en ClickUp.