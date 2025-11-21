Las 13 mejores alternativas a ElevenLabs para una conversión de texto a voz realista

¿Alguna vez ha intentado generar voces en off que suenen humanas, pero ha terminado con un tono monótono y robótico?

Aunque ElevenLabs ha subido la barra con su función de conversión de texto a voz [TTS] realista, no es la única opción. La voz adecuada puede marcar la diferencia en su mensaje, ya sea que esté produciendo podcasts, vídeos de formación o anuncios dinámicos.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores alternativas a ElevenLabs para obtener un habla realista, expresiva y natural. 🔊

¿Por qué elegir una alternativa a ElevenLabs?

ElevenLabs es un actor importante en el espacio de la conversión de texto a voz, pero no es la opción adecuada para todos los creadores o empresas. He aquí por qué puede tener sentido explorar una alternativa a Elevenlabs:

Generación de carácter limitada: con límite de 5000 caracteres por solicitud en los planes de pago y de 2500 en el plan Free.

Estricto sistema de crédito mensual: el uso se rige por límites de crédito mensual, y superar los límites requiere la compra de créditos adicionales.

Límite de tamaño del proyecto: Los proyectos tienen un límite de 200 capítulos, cada uno de los cuales permite 400 párrafos y cada párrafo hasta 5000 carácteres.

Funciones avanzadas costosas: los proyectos con varios locutores, el audio de alta calidad (192 kbps) y la clonación de voz de nivel profesional solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Compatibilidad lingüística con límite: Las funciones clave, como ElevenReader Publishing, solo tienen compatibilidad con el inglés.

Altos costes de experimentación: se utilizan créditos en cada intento, incluidas las ediciones, los reintentos y las generaciones de pruebas.

Sin derechos de entrenamiento de modelos de IA: los resultados no se pueden reutilizar para entrenar, ajustar o desarrollar otras herramientas de IA.

Las mejores alternativas a ElevenLabs de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa de todas las alternativas a ElevanLabs. 📊

Herramienta Mejores funciones Ideal para Precios ClickUp Redacta borradores de guiones en ClickUp Documento, transcribe reuniones con ClickUp AI Notetaker, resume y enlazado de notas de reuniones con ClickUp Brain, gestiona transcripciones dentro de tareas y flujos de trabajo con una integración perfecta con herramientas de terceros. Equipos de todos los tamaños, incluyendo individuos, equipos pequeños y operaciones de corporación. plan Free disponible; personalizaciones disponibles para empresas. Murf. ai Acceda a la API de generación de voz en tiempo real, al cambiador de voz con ajuste personalizado, cree experiencias multilingües e implemente audio a gran escala. Pequeñas empresas y creadores de contenido Versión de prueba gratuita disponible; desde 29 $ al mes por usuario (Starter). PlayHT Acceda a la API de generación de voz en tiempo real, clone voces con ajustes personalizados y cree experiencias multilingües. Desarrolladores y empresas de tamaño mediano Precios personalizados Amazon Polly Genere voz realista con voces neuronales, transmita audio al instante, gestione léxicos para la pronunciación e integre aplicaciones AWS. Equipos de medianas y grandes empresas integrados con los servicios de AWS. Nivel gratuito disponible; precios personalizados. Google TTS Elija entre WaveNet o voces estándar, personalice el tono y el timbre, convierta texto en más de 40 idiomas y transmita voz en tiempo real. app, aplicación, bots y empresas globales en la infraestructura de Google Cloud. Nivel gratuito disponible; precios personalizados. Microsoft Azure Cree apps con voz en tiempo real, diseñe voces neuronales personalizadas, convierta texto con controles SSML y gestione el uso en el ecosistema Azure. Corporaciones y equipos de desarrollo avanzados Nivel gratuito disponible; personalización disponible para corporaciones. Speechify Convierta archivos PDF y documentos a audio, ajuste la velocidad de lectura, escanee imágenes con OCR, escuche en cualquier dispositivo mientras se desplaza. Particulares y equipos pequeños (Versión de) prueba gratuita disponible; precios personalizados. Descript Graba conversaciones con captura de pantalla, transcribe al instante, edición mediante la interfaz de texto y genera voces en off con Overdub. Creadores y pequeñas empresas Plan Free disponible; desde 24 $ al mes (Hobbyist). Resemble IA Clona voces con capas de emoción, convierte audio en voz en tiempo real, cambia de idioma sobre la marcha e integra la voz en app, aplicación. Desarrolladores y equipos de contenido de tamaño medio. (Versión de) prueba gratuita; desde 19 $ al mes. WellSaid Labs Seleccione voces con calidad de estudio, cree narraciones coherentes, colabore en equipos de voz en uso compartido, exporte para formación y marketing. Formación, aprendizaje y marketing en equipos de medianas empresas y grandes corporaciones. Plan Free disponible; desde 99 $ al mes (Creative). Lovo IA Escriba anuncios o narraciones, seleccione voces ajustadas para transmitir emociones, modifique el ritmo y las pausas, y obtenga un audio listo para su emisión. Pequeñas empresas y creadores de contenido Plan Free disponible; desde 10 $ al mes (básico). Listnr Convierte blogs en audio con un solo clic, publica directamente en plataformas de podcast, incrusta audio en sitios web, gestiona versiones de audio. Equipos pequeños y creadores independientes Precios personalizados Synthesia Escriba guiones dentro del editor, elija entre más de 230 avatares de IA, genere automáticamente voces en off y localice vídeos con un amplio soporte lingüístico (más de 140 idiomas). Empresas medianas y equipos de corporación Plan Free disponible; desde 29 $ al mes (Starter).

Las mejores alternativas a ElevenLabs que puedes utilizar

Estas 13 alternativas a ElevenLabs ofrecen funciones especializadas, como tecnología de clonación de voz para la creación de guiones, la transcripción y la gestión de flujos de trabajo de audio.

¡Empecemos! 💪

ClickUp (la mejor opción por sus funciones de transcripción integradas y sus notas prácticas)

La IA de ClickUp puede capturar y transcribir al instante tus notas de voz en chats y tareas, lo que permite buscarlas.

ClickUp, el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda de IA de última generación.

Los flujos de trabajo de conversión de voz a texto impulsados por IA están disponibles en toda la plataforma, lo que le ayuda a avanzar a la velocidad de sus pensamientos.

ClickUp Brain: IA ambiental que conecta tus conversaciones con los flujos de trabajo.

El núcleo de la plataforma es ClickUp Brain, un asistente de IA integrado directamente en todas las capas de su entorno de trabajo, desde ClickUp documentos hasta tareas y reuniones.

Esta herramienta de IA contextual transforma la forma en que capturas, transcribes y actúas en las conversaciones en tu entorno de trabajo. Con funciones como la transcripción de voz impulsada por IA, puedes grabar reuniones o clips de voz directamente en ClickUp, y Brain generará automáticamente transcripciones precisas, sin necesidad de buscar notas o perder detalles clave.

Pero eso no es todo: ClickUp Brain analiza de forma inteligente estas transcripciones y chats para identificar elementos de acción, convirtiéndolos al instante en tareas o recordatorios con un contexto rico, todo ello sin salir de su flujo de trabajo. Tanto si utiliza la función Talk to Text de la aplicación de escritorio para dictar sin usar las manos como si aprovecha el AI Notetaker para resumir reuniones y extraer los siguientes pasos, ClickUp Brain garantiza que todas las conversaciones sean buscables, procesables y estén perfectamente conectadas con sus proyectos. Esto significa que puedes pedirle a Brain que busque elementos de la llamada de la semana pasada, transcriba o resumir una nota de voz, o incluso cree tareas a partir de hilos de chat, lo que hace que todo tu entorno de trabajo sea más inteligente, más organizado y verdaderamente colaborativo.

Genere informes de equipo, realice un seguimiento del progreso y obtenga información al instante con ClickUp Brain.

Haz que tus reuniones sean más productivas con ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker se une automáticamente a sus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, transcribe la conversación en tiempo real e identifica los elementos de acción clave.

Después de la reunión, la herramienta de IA para tomar notas genera un resumen completo y lo adjunta directamente a las tareas o proyectos relevantes de ClickUp dentro de su entorno de trabajo. Esto garantiza que las decisiones y responsabilidades críticas queden claramente documentadas y sean fácilmente accesibles.

Instancia, estás incorporando a un nuevo cliente para un proyecto de locución o una colaboración de contenido. Puedes utilizar la IA para tomar notas de la reunión; se une a tu llamada, captura los requisitos del cliente, los plazos y las preferencias creativas, y luego crea automáticamente tareas asignadas a tu guionista, editor de sonido o desarrollador.

ClickUp documento

¿Quiere crear resúmenes creativos, guiones o especificaciones técnicas? Recurra a ClickUp Documento.

Redacta borradores de entradas de blog, guiones o documentación de desarrollo con edición en tiempo real en ClickUp Doc.

Con sus funciones de IA integradas, puede resumir al instante largos hilos de comentarios, extraer puntos de acción y sugerir los siguientes pasos, lo que resulta perfecto para gestionar aprobaciones de guiones, notas de desarrollo o revisiones internas entre equipos.

Por ejemplo, mientras redactan una nueva política de la empresa, los miembros del equipo pueden colaborar y hacer uso compartido de las notas. Solo tiene que pedirle a ClickUp Brain que le proporcione un resumen para revisarlo rápidamente en lenguaje natural, y lo obtendrá en cuestión de segundos. ¿Lo mejor de todo? Todas sus notas, transcripciones, plantillas de listas de tareas y tareas pendientes se conectan automáticamente con las tareas, los hitos y los cronogramas.

Las mejores funciones de ClickUp

Graba y comparte comentarios: captura grabaciones de pantalla con voces en off para revisar ediciones, explicar cambios de diseño o guiar a tu equipo a través de nuevas funciones utilizando captura grabaciones de pantalla con voces en off para revisar ediciones, explicar cambios de diseño o guiar a tu equipo a través de nuevas funciones utilizando ClickUp Clips

Organice sus flujos de trabajo: cree procesos adaptados a su trabajo, como revisión de guiones, entrega de audio o seguimiento de incidencias con cree procesos adaptados a su trabajo, como revisión de guiones, entrega de audio o seguimiento de incidencias con los estados de tareas personalizados de ClickUp

Visualice sus ideas: utilice utilice ClickUp Whiteboards para planear guiones, esbozar contenido de vídeo o correlacionar sprints de desarrollo en un espacio visual de formato libre creado para la lluvia de ideas.

Reúna todo en un solo lugar: conecte herramientas como Figma, Google Drive o GitHub para que sus activos, notas y código estén siempre a su alcance con conecte herramientas como Figma, Google Drive o GitHub para que sus activos, notas y código estén siempre a su alcance con las integraciones de ClickUp

ClickUp: Límites

Curva de aprendizaje pronunciada debido a sus funciones extensas y opciones de personalización.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas complementarias. […] Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos OKR sin tener que cambiar de app. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se conectan rápidamente. *

ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas de complemento. […] Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos OKR sin tener que cambiar de app. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se conectan rápidamente. *

⭐️ Bonificación: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA diseñado para flujos de trabajo basados en la voz. Sus avanzadas funciones de conversión de voz a texto te permiten expresar tus ideas, tareas o instrucciones y transcribirlas, organizarlas y ponerlas en práctica al instante. Ya sea para tomar notas en reuniones, actualizar planes de proyectos o enviar mensajes rápidos, Brain MAX te permite gestionar tu trabajo sin esfuerzo y sin usar las manos. Esta experiencia fluida centrada en la voz agiliza tus rutinas diarias, reduce el esfuerzo manual y te permite concentrarte en lo que más importa, lo que hace que la productividad sea más rápida y natural que nunca.

2. Murf. ai (la mejor para producir voces en off con IA con calidad de estudio)

a través de Murf.ai

Murf. ai es una herramienta de generación de voz con IA ideal para contenido que requiere profundidad emocional, como audiolibros, aprendizaje electrónico o campañas de promoción. La herramienta de transcripción con IA le ofrece un control total sobre el estilo de voz, el tono, la velocidad y la pronunciación, todo ello a través de una interfaz de estudio intuitiva o acceso a la API.

Los entornos de trabajo compartidos, las bibliotecas de pronunciación y los ajustes preestablecidos de voz ayudan a garantizar que el resultado sea coherente en todos los proyectos, equipos e idiomas. Además, su obtención ética de voces y su amplia biblioteca significan que no tendrá que elegir entre las mismas cinco opciones genéricas; obtendrá voces que suenan humanas y se adaptan al contexto de su público global.

Las mejores funciones de Murf. ai

Entrega directa de voz con Say It My Way para replicar su tono, ritmo y cadencia vocal, guiando la voz de la IA línea por línea.

Genere variantes de voz con Variabilidad y cree al instante múltiples opciones de tono y ritmo para la misma línea sin necesidad de repetir manualmente las grabaciones.

Resalte las palabras impactantes con énfasis a nivel de palabra para añadir énfasis a palabras específicas y conseguir una narración dramática o una mayor claridad instructiva.

Edita el audio a través del guion con su función de edición de voz, que incluye la transcripción y reescritura de voces en off grabadas directamente como texto antes de volver a renderizarlas al instante.

Límites de Murf. ai

Los planes de nivel inferior no generan voces que suenen naturales.

Los ajustes de pronunciación personalizados no siempre son eficaces ni fáciles de usar para los usuarios.

Precios de Murf. ai

Free

Creador: 29 $ al mes por usuario

Crecimiento: 99 $ al mes por usuario.

Empresa: 299 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Murf. ai

G2: 4,7/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Murf. ai?

Un breve fragmento de un usuario real:

Murf Studio es fácil de usar. Somos una clínica dental y actualmente lo utilizamos para convertir nuestra aburrida música de espera en un argumento de marketing con música para informar a nuestros pacientes sobre nuestros servicios... A veces, la voz sonaba un poco antinatural... Pero no estoy seguro de si vale la pena actualizarlo. Me gustaría poder enviar un texto a este para ver si las funciones mejoradas merecen la inversión.

Murf Studio es fácil de usar. Somos una clínica dental y actualmente lo utilizamos para convertir nuestra aburrida música de espera en un argumento de marketing con música para informar a nuestros pacientes sobre nuestros servicios... A veces, la voz sonaba un poco antinatural... Pero no estoy seguro de si vale la pena actualizarlo. Me gustaría poder enviar un texto a este para ver si las funciones mejoradas merecen la inversión.

📮 ClickUp Insight: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que el 42 % de los equipos utilizan clips grabados (21 %) o herramientas de gestión de proyectos (21 %) para el trabajo asíncrono. Sin embargo, estas herramientas suelen requerir recursos adicionales, como suscripciones independientes, inicios de sesión y curvas de aprendizaje. Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp facilita la comunicación asíncrona. Acceda a vídeos, mensajes de voz, flujos de trabajo de proyectos, documentos colaborativos y un bloc de notas con IA integrado, todo ello en un único entorno de trabajo. ¿Por qué gestionar múltiples suscripciones e información dispersa cuando una única solución puede optimizar todo su flujo de trabajo? 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

3. PlayHT (la mejor para crear contenido multilingüe)

a través de PlayHT

¿Se ha quedado bloqueado debido a la limitada flexibilidad vocal o a los cuellos de botella en la producción? PlayHT le respalda. Más allá de la simple conversión de texto a voz, PlayHT ofrece una experiencia de voz personalizada que usted desea. En lugar de limitarse a lecturas robóticas o preajustes rígidos, obtendrá voces como «Mikael», «Deedee» y «Atlas», cada una de ellas creada con una personalidad humana convincente para tonos y casos de uso específicos.

¿Quiere ajustar la entrega de un módulo de aprendizaje electrónico con muchas siglas? ¿O tal vez añadir una voz en off a un vídeo? Puede hacerlo. Su modelo Dialog aporta fluidez y matices de conversación, ideal para podcasts y asistentes de IA. Por su parte, el modelo 3. 0 Mini mantiene la ligereza y la capacidad de respuesta para aplicaciones en tiempo real, como juegos en directo o agentes interactivos.

Las mejores funciones de PlayHT

Ajuste la emoción, el ritmo, el tono, el énfasis e incluso inserte pausas intencionadas con Speech Styles e Inflections .

Utilice la vista previa a nivel de párrafo para ajustar la entrega antes de generar el audio final.

Defina cómo se pronuncian los nombres de marcas, los términos técnicos o las siglas y reutilícelos sin esfuerzo.

Cambie entre locutores utilizando el editor Multi-Voice para crear guiones ricos en diálogos con múltiples voces de IA distintas en el mismo archivo.

Límites de PlayHT

Variedad y autenticidad en límite en ciertos acentos; por ejemplo, los usuarios se quejan de que las voces australianas suenan americanas o británicas.

Interfaz de usuario torpe e inconsistente del usuario, especialmente durante las transiciones entre editores.

Precios de PlayHT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PlayHT

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: El viaje de las voces en off generadas por IA comenzó con dispositivos mecánicos como el fonógrafo de Thomas Edison en 1877, que podía grabar y reproducir sonido, pero carecía de la capacidad de sintetizar el habla humana real.

4. Amazon Polly (la mejor opción para ofrecer una síntesis de voz de alta calidad)

a través de Amazon Polly

Amazon Polly es un servicio de conversión de texto a voz basado en la nube que ofrece Amazon Web Services (AWS). Aunque no está diseñado para lecturas teatrales o personajes hiper expresivos, funciona bien cuando la escalabilidad, la compatibilidad multilingüe y la velocidad son imprescindibles.

Los desarrolladores pueden utilizar el lenguaje de marcado de síntesis de voz (SSML) para ajustar la salida de voz, modificando aspectos como la pronunciación, el volumen, el tono y la velocidad del habla para conseguir el efecto deseado. Además, para aquellos que crean app, aplicación o experiencias multimedia, los modelos de voz neuronal de baja latencia de Polly ofrecen el realismo suficiente para mantener el interés de los oyentes.

Las mejores funciones de Amazon Polly

Convierta archivos PDF, artículos y páginas web en secuencias de voz con TTS neuronal.

Utilice comillas y léxicos de pronunciación personalizados para reproducir con exactitud nombres, jerga o acrónimos.

Utilice la API de Amazon Polly para habilitar la voz en apps, aplicación, sitios web o sistemas de atención al cliente bajo demanda.

Produce miles de versiones de audio de contenido cambiante sin necesidad de contratar personal ni volver a grabar.

Límites de Amazon Polly

Se requieren conocimientos técnicos para utilizar SSML de forma eficaz y obtener funciones avanzadas de clonación de voz y habla personalizada.

Los usuarios informaron de problemas para capturar con precisión los sonidos del habla nativa o reconocer ciertas voces regionales.

Precios de Amazon Polly

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de herramientas

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon Polly?

Un usuario hizo uso compartido de esta reseña en G2:

Me gusta mucho cómo Amazon Polly hace que los ordenadores hablen como humanos. Suena muy natural y puedes elegir diferentes voces. Es ideal para hacer locuciones para vídeos o para que tu app, aplicación, hable. ¡Es muy fácil de usar! No me gusta que Amazon Polly tenga tarifas de uso, lo que significa que tienes que pagar por el número de carácteres que lee en voz alta. Puede resultar caro si lo usas mucho.

Me gusta mucho cómo Amazon Polly hace que los ordenadores hablen como humanos. Suena muy natural y puedes elegir diferentes voces. Es ideal para hacer locuciones para vídeos o para que tu app, aplicación, hable. ¡Es muy fácil de usar! No me gusta que Amazon Polly tenga tarifas de uso, lo que significa que tienes que pagar por el número de carácteres que lee en voz alta. Puede resultar caro si lo usas mucho.

5. Google TTS (la mejor para generar contenido de audio multilingüe)

a través de Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech es un servicio en la nube que transforma el texto escrito en voz humana con un sonido natural, aprovechando las avanzadas tecnologías de aprendizaje automático de Google.

Con más de 380 voces y más de 50 variantes lingüísticas, la herramienta ofrece una sólida compatibilidad, desde la ampliación del contenido global hasta la personalización hiperlocalizada de la imagen de marca en audio. Además, su transmisión de baja latencia desde Chirp 3 y el realismo respaldado por la investigación de WaveNet proporcionan un resultado pulido.

Las mejores funciones de Google TTS

Elija las voces de WaveNet para generar un habla de alta fidelidad con entonación y ritmo realistas, gracias a los modelos avanzados de DeepMind.

Utilice las voces de Neural2 para producir un habla más natural y expresiva con tecnología de red neuronal de última generación.

Implemente las voces Chirp 3 (HD) para crear audio espontáneo y de conversación con disfluencias similares a las humanas y entonaciones matizadas.

Utilice la compatibilidad con SSML para dar formato a fechas, números y pausas, y enfatizar frases clave.

Límites de Google TTS

Cada solicitud de API tiene un límite de 5000 bytes de texto, por lo que los textos más largos se dividen en varias solicitudes.

No está optimizado para escenarios de transmisión en tiempo real.

Precios de Google TTS

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google TTS

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

👋🏾 Aprenda a utilizar la IA para mejorar la productividad. ¡Vea este tutorial!

6. Microsoft Azure (la mejor opción para ejecutar aplicaciones basadas en voz)

a través de Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech ofrece una plataforma de voz completa que le permite transcribir, sintetizar, analizar y, incluso, crear voces neuronales personalizadas. Lo mejor de todo es que todo se encuentra en la nube de confianza de Microsoft, lo que le proporciona herramientas de nivel de corporación sin comprometer la escala ni el control.

Speech Studio le permite crear su propia voz de marca desde cero o mejorar las experiencias de audio utilizando modelos integrados de alta fidelidad. Las voces HD mejoran aún más esta función, ajustando los tonos de voz en tiempo real para que se adapten al sentimiento del texto introducido, lo que garantiza un resultado más expresivo y sensible al contexto.

Las mejores funciones de Microsoft Azure

Añada síntesis de voz realista aprovechando voces neuronales predefinidas con alta fidelidad (48 kHz) para obtener resultados más realistas.

Aproveche su API de síntesis por lotes para generar audio de larga duración, como audiolibros o material de formación, de forma asíncrona.

Genere datos de visemas para animar avatar o humanos digitales con sincronización labial precisa en inglés estadounidense.

Límites de Microsoft Azure

La implementación de la API TTS requiere dominio de los servicios de nube y las API.

Crear una voz neuronal personalizada requiere una inversión significativa, incluida la aprobación de Microsoft y un tiempo de formación considerable.

Precios de Microsoft Azure

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Azure?

Esto es lo que dice una reseña de Capterra:

Lo que más me gusta de Microsoft Azure es que ofrece bases de datos como SQL y que las funciones de DevOps son excelentes y muy útiles a la hora de crear sitios web y aplicaciones... Lo que menos me gusta es que, a veces, los servicios son lentos y se producen interrupciones que provocan tiempos de inactividad.

Lo que más me gusta de Microsoft Azure es que ofrece bases de datos como SQL y que las funciones de DevOps son excelentes y muy útiles a la hora de crear sitios web y apps, aplicación... Lo que menos me gusta es que, a veces, los servicios son lentos y se producen interrupciones que provocan tiempos de inactividad.

🔍 ¿Sabías que...? En la década de 1950, Bell Labs creó Audrey, un sistema capaz de reconocer los dígitos del cero al nueve. Décadas más tarde, la tecnología del habla evolucionó con el modelo oculto de Markov, que impulsó herramientas de los años 90 como Dragon Dictate, que finalmente entendía algo más que números.

7. Speechify (la mejor opción para convertir cualquier texto en audio sobre la marcha)

a través de Speechify

Speechify es una plataforma de conversión de texto a voz basada en IA que convierte el contenido escrito en audio con un sonido natural. Disponible como aplicación móvil, aplicación de escritorio y extensión de navegador, se adapta a una base de usuarios diversa, que incluye estudiantes, profesionales y personas con dificultades de lectura, como la dislexia.

Desde escanear contenido físico con su teléfono y convertirlo en audio al instante, hasta doblar contenido en varios idiomas para llegar a un público global, la plataforma está repleta de funciones que eliminan los cuellos de botella en la producción.

Las mejores funciones de Speechify

Utilice su reconocimiento óptico de carácter (OCR) para escanear documentos físicos o imágenes y reproducirlos en voz alta.

Úsela como extensión de Chrome para leer páginas web, correos electrónicos y documentos directamente en su navegador.

Aproveche la función Clonación de voz para replicar su propia voz con solo 20 segundos de audio.

Lee hasta 4,5 veces más rápido con la reproducción impulsada por IA para previsualizar guiones, documentos o contenido extenso sobre la marcha.

Límites de Speechify

El servicio puede experimentar problemas de latencia en aplicaciones de transmisión en tiempo real.

El sistema tiene dificultades para transmitir emociones matizadas o sutilezas contextuales.

Precios de Speechify

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Speechify

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Speechify?

Según un crítico de G2:

Utilicé Speechify por primera vez en uno de mis proyectos y me gustó desde el primer momento. Lo mejor es que la API es muy fácil de usar y el resultado es muy nítido y claro. Me ahorró mucho tiempo y me proporcionó el resultado correcto... La versión gratuita tiene límites en cuanto al número de texto que puede traducir a la vez. Si ofrecieran una versión premium para probar, sería muy útil para validar la herramienta. *

Utilicé Speechify por primera vez en uno de mis proyectos y me gustó desde el primer momento. Lo mejor es que la API es muy fácil de usar y el resultado es muy nítido y claro. Me ahorró mucho tiempo y me proporcionó el resultado correcto... La versión gratuita tiene límites en cuanto al número de texto que puede traducir a la vez. Si ofrecieran una versión premium para probar, sería muy útil para validar la herramienta. *

🧠 Dato curioso: Speechify fue fundada por Cliff Weitzman, quien originalmente la creó para ayudarse a sí mismo con su dislexia. Ahora, su objetivo es hacer que la lectura sea más rápida y accesible para todos.

📖 Lea también: El mejor software de conversión de voz a texto

8. Descript (la mejor para crear y edición de podcasts y tutoriales)

a través de Descript

Si la creación de locuciones, vídeos o podcasts pulidos ocupa todo tu tiempo o, lo que es peor, tu presupuesto, Descript te ofrece una solución inteligente.

Se trata de una plataforma de edición de audio y vídeo basada en IA que te ayuda en el proceso de edición, permitiéndote editar archivos multimedia a través de transcripciones basadas en texto. Diseñada para creadores de contenido, podcasters, educadores y profesionales del marketing, esta herramienta te permite eliminar los tics verbales habituales de tus grabaciones con solo unos clics, mejorando así tu contenido.

Las mejores funciones de Descript

Utilice Overdub para generar clones de voz realistas para la corrección de errores, la narración o las voces en off totalmente sintéticas.

Corta, copia, pega o regenera el habla a partir del texto utilizando el Editor de guiones y utiliza la IA para simular el contacto visual directo, incluso al leer guiones.

Utilice Regenerate para sustituir tropiezos o líneas que faltan por una voz generada por IA sin interrupciones.

Límites de Descript

La gestión de podcasts de vídeo con varios locutores o grabaciones largas provoca retrasos, audio desincronizado o fallos en la aplicación.

Si bien la edición básica es fácil, las herramientas y funciones más complejas carecen de claridad o de asistencia para la incorporación.

Precios de Descript

Free

Aficionados: 24 $ al mes por usuario

Creador: 35 $ al mes por usuario

Empresas: 35 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Esto es lo que opinó un crítico de G2:

Me gusta la voz de IA del texto a voz. Es muy fácil de usar y poder realizar cambios sobre la marcha en los guiones es increíble, en comparación con contratar a un locutor. También es genial poder grabar demostraciones de pantalla dentro del entorno... No me gustan algunas de las funciones de edición. Congelar fotogramas y acercar y alejar la imagen es un poco complicado en comparación con los programas de editor de vídeo tradicionales como Premiere Pro.

Me gusta la voz de IA del texto a voz. Es muy fácil de usar y poder realizar cambios sobre la marcha en los guiones es increíble, en comparación con contratar a un locutor. También es genial poder grabar demostraciones de pantalla dentro del entorno... No me gustan algunas de las funciones de edición. Congelar fotogramas y acercar y alejar la imagen es un poco complicado en comparación con los programas de editor de vídeo tradicionales como Premiere Pro.

9. Resemble IA (la mejor para generar aplicaciones de voz sintética en tiempo real)

a través de Resemble IA

Resemble IA ofrece un conjunto de herramientas para la conversión de texto a voz (TTS), de voz a voz (STS) y la conversión de voz en tiempo real, que se adapta a muchas aplicaciones, como procesos de creación de contenido, asistentes virtuales y medios interactivos.

¿Necesita voces que evolucionen con sus personajes, contenido o marca? La herramienta le permite generar características de voz personalizadas en segundos utilizando solo una descripción de texto. Puede ampliar e integrar aún más las funciones de voz realistas a través del paquete Python o la API para crear agentes en tiempo real y experiencias de voz interactivas.

Las mejores funciones de Resemble IA

Utilice Voice Design para crear voces únicas a partir de simples descripciones de texto sin necesidad de muestras de audio ni conocimientos técnicos.

Utilice Original Detection para proteger la integridad de la marca con la detección en tiempo real de la manipulación de audio, imágenes y vídeo.

Localice el habla en más de 142 idiomas y dialectos regionales con una entonación precisa y matices culturales.

Límites de Resemble IA

Los usuarios deben ajustar manualmente las pronunciaciones mediante controles deslizantes, lo que puede llevar mucho tiempo.

Las voces generadas pueden sonar robóticas o inquietantes, especialmente cuando se intenta imitar acentos reales.

Precios de Resemble IA

Paga por uso

Creador: 19 $ al mes por usuario

Profesional: 99 $ al mes por usuario

Empresa: 699 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Resemble IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. WellSaid Labs (la mejor opción para producir narraciones de audio de alta calidad para formación)

a través de WellSaid Labs

WellSaid Labs simplifica los procesos de doblaje con IA para equipos que se preocupan por la velocidad, la coherencia y el control. ¿Qué lo hace destacar? Está diseñado para la colaboración y la escalabilidad. Puede asignar proyectos, crear bibliotecas fonéticas compartidas y probar múltiples opciones de voz en campañas o flujos de productos.

El modelo de IA cerrada de la plataforma garantiza que sus datos, la propiedad intelectual de su marca y su trabajo creativo nunca salgan de su ecosistema. Además, puede ajustar de forma intuitiva el tono, el ritmo y el volumen con señales verbales, lo que permite un control preciso de la salida de voz sin necesidad de utilizar lenguajes de marcado complejos.

Las mejores funciones de WellSaid Labs

Colabora entre equipos en tiempo real con un entorno de trabajo compartido diseñado para proyectos de voz de gran volumen.

Busque voces con precisión utilizando filtros como dialecto, personalidad o estilo de producción para encontrar la combinación perfecta.

Realice cambios instantáneos en el audio con IA Director sin tener que reiniciar todo el flujo de trabajo.

Integre la creación de voz en su pila mediante una API de baja latencia que renderiza flujos MP3 en milisegundos.

Límites de WellSaid Labs

Las funciones como el sistema de señales (actualmente en fase beta) pueden requerir algo de tiempo para que los usuarios sin conocimientos técnicos las dominen.

Se centra principalmente en voces en inglés, lo que supone un límite en su utilidad para los creadores de contenido global.

Precios de WellSaid Labs

Free

Creativo: 55 $ al mes por usuario

Empresa: 160 $ al mes por usuario (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WellSaid Labs

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WellSaid Labs?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

La variedad de personajes/voces fue muy útil, así como la posibilidad de dividirlas por frases o párrafos. El equipo con el que trabajaba era muy específico sobre cómo querían que se pronunciara el nombre de su organización y pude asegurarme de que se anunciara correctamente... Aunque la mayoría de las veces las voces en off pronunciaban las palabras con precisión, hubo algunos problemas de pronunciación que me hicieron intentar una y otra vez deletrear la pronunciación.

La variedad de personajes/voces fue muy útil, así como la posibilidad de dividirlas por frases o párrafos. El equipo con el que trabajaba era muy específico sobre cómo querían que se pronunciara el nombre de su organización y pude asegurarme de que se anunciara correctamente... Aunque la mayoría de las veces las voces en off pronunciaban las palabras con precisión, hubo algunos problemas de pronunciación que me hicieron intentar una y otra vez deletrear la pronunciación.

11. Lovo IA (la mejor para crear locuciones publicitarias y audio de marca)

a través de Lovo IA

Lovo AI es un generador de voz con IA avanzada que convierte texto escrito en voz natural. Su herramienta estrella, Genny, combina voces generadas por IA con un editor de vídeo integrado, lo que le permite producir contenido de voz en off de alta calidad y vídeo sincronizado en un solo lugar.

Considere Genny como un estudio. Desde la redacción de guiones hasta los subtítulos y las imágenes generadas por IA, está repleto de herramientas que facilitan su proceso creativo. Tanto si está animando un vídeo explicativo, creando contenido de aprendizaje electrónico o probando opciones de voz para un prototipo de juego, la herramienta ofrece una plataforma integrada con más de 500 voces de IA en múltiples idiomas (más de 100).

Las mejores funciones de Lovo IA

Añada matices emocionales a las voces en off, como emoción o tristeza, para mejorar la narración y la participación del público.

Utilice Genny integrado para edición de contenido de audio y vídeo.

Redacta guiones de voz en off en cuestión de segundos con Genny's IA Writer, diseñado para impulsar el proceso creativo.

Límites de Lovo IA

Aunque genera voces similares a las humanas, algunos usuarios notan un ligero tono robótico, especialmente aquellos con oído entrenado.

Los usuarios no pueden ajustar completamente las pausas, los descansos y las entonaciones dentro del mismo guion, lo que supone un límite en la precisión.

Precios de Lovo IA

Básico: 10 $ al mes por usuario

Pro: 48 $ al mes por usuario

Pro +: 149 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Lovo IA

G2: 4,4/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

💡 Consejo profesional: Asegúrate de crear tu propio estilo de locución. Documenta estos estilos en una guía de estilos de voz para reutilizarlos en otros proyectos. Mantén la coherencia en: Personalidad de voz (elige un modelo de actor de voz habitual)

Tono (amistoso, profesional, sarcástico)

Ritmo (lento para tutoriales, rápido para TikToks)

12. Listnr (la mejor para generar audio TTS y alojar podcasts)

a través de Listnr

Listnr da el paso donde las locuciones tradicionales se quedan cortas, especialmente cuando el tiempo, la coherencia y la variedad lingüística se convierten en obstáculos. Ofrece una forma rápida y escalable de crear locuciones con un sonido natural en más de 142 idiomas.

Con más de 1000 voces ultrarrealistas, le ayuda a adaptar el contenido a diferentes formatos, como Reels, vídeos de YouTube, podcasts, juegos y audiolibros, sin comprometer el tono ni la claridad. ¿Una diferencia clave con respecto a ElevenLabs? Listnr le permite alojar y publicar podcasts, incrustar reproductores de audio directamente en su sitio web e incluso convertir blogs completos en episodios de audio.

Las mejores funciones de Listnr

Aloje podcasts completos y convierta contenido escrito en episodios de podcast utilizando herramientas de podcasting integradas.

Utilice la función de reproducción de audio personalizable para añadir voces en off a su sitio web, LMS o recursos de marketing.

Utilice Emotion Fine-Tuning para ajustar el tono y la expresión y conseguir narraciones o locuciones más atractivas.

Límites de Listnr

No hay función integrada de elaboración de informes de problemas a través de la API para palabras mal pronunciadas o poco comunes.

Calidad inconsistente en algunos acentos, especialmente en idiomas específicos.

Precios de Listnr

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Listnr

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Listnr?

Una reseña de G2 lo resume así:

... Lo que me gusta de Listnr es su fundador. Siempre está evolucionando, mejorando las funciones y pidiendo opiniones directas para mejorar el producto. Es fácil de ajustar y usar, y ahorra mucho tiempo a la hora de crear contenido de audio a partir de publicaciones existentes... A veces es un poco lento, con algo de retraso, pero eso también está mejorando, así que, a medida que la tecnología evolucione, esperamos que la velocidad también lo haga. La falta de distribución es algo que hay que priorizar, al igual que la programación de los podcasts.

... Lo que me gusta de Listnr es su fundador. Siempre está evolucionando, mejorando las funciones y pidiendo opiniones directas para mejorar el producto. Es fácil de ajustar y usar, y ahorra mucho tiempo a la hora de crear contenido de audio a partir de publicaciones existentes... A veces es un poco lento, con algo de retraso, pero eso también está mejorando, así que, a medida que la tecnología evolucione, esperamos que la velocidad también lo haga. La falta de distribución es algo que hay que priorizar, al igual que la programación de los podcasts.

13. Synthesia (la mejor para crear vídeos con avatar de IA y voces en off)

a través de Synthesia

Synthesia transforma el texto escrito en vídeos de calidad profesional con avatar realistas y voces en off que suenan naturales. Creada originalmente en 2017 como una alternativa basada en la investigación a la producción de vídeo tradicional, es utilizada por más de 50 000 equipos para producir formación interna, capacitación de equipo de ventas, explicaciones de productos y contenido de vídeo localizado.

Al combinar tecnología avanzada de conversión de texto a voz (TTS) con presentadores digitales personalizables, la herramienta permite a los usuarios crear contenido atractivo con cámaras, micrófonos o actores. Esto la convierte en una solución ideal para empresas, educadores, profesionales del marketing y creadores de contenido que desean producir vídeos de alta calidad de manera eficiente.

Las mejores funciones de Synthesia

Genere vídeos con más de 230 avatares realistas que funcionan como función en su mensaje de forma similar a la humana.

Incruste vídeos en su LMS, CMS, CRM o herramientas de autor sin necesidad de exportarlos.

Mejora tus vídeos con millones de imágenes, vídeos, iconos, GIF y bandas sonoras libres de derechos de autor disponibles en la plataforma.

Límites de Synthesia

Las opciones de personalización de carácter, expresión oral y pronunciación tienen un límite.

Los avatares suelen parecer robóticos y carecen de gestos naturales como girarse, utilizar accesorios o escribir.

Precios de Synthesia

Free

Starter: 29 $ al mes por usuario

Creador: 89 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 270 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Synthesia?

Esto es lo que decía una reseña de Capterra:

Con Synthesia puedo crear vídeos profesionales de gran calidad en una fracción del tiempo que me llevaba antes, aunque soy un usuario experimentado de otras herramientas de creación de vídeos, como Adobe Premiere Pro... A veces me resulta difícil establecer el ritmo adecuado para la voz en off, es decir, cuando el avatar habla, tengo que añadir bastantes pausas, etc. al guion, incluso cuando elijo deliberadamente la voz que habla despacio y con claridad. A veces también tengo problemas con la edición de texto. Por ejemplo, a menudo no puedo seleccionar el texto que deseo editar de inmediato y tengo que hacer clic o intentarlo 2, 3 o 4 veces antes de poder cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo, o la fuente en sí. No sé por qué ocurre esto. *

Con Synthesia puedo crear vídeos profesionales de gran calidad en una fracción del tiempo que me llevaba antes, aunque soy un usuario experimentado de otras herramientas de creación de vídeos, como Adobe Premiere Pro... A veces me resulta difícil establecer el ritmo adecuado para la voz en off, es decir, cuando el avatar habla, tengo que añadir bastantes pausas, etc. al guion, incluso cuando elijo deliberadamente la voz que habla despacio y con claridad. A veces también tengo problemas con la edición de texto. Por ejemplo, a menudo no puedo seleccionar el texto que deseo editar de inmediato y tengo que hacer clic o intentarlo 2, 3 o 4 veces antes de poder cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo, o la fuente en sí. No sé por qué ocurre esto. *

🧠 Dato curioso: En 1936, Bell Labs presentó Voder, el primer sintetizador de voz electrónico. No «hablaba» por sí solo, sino que necesitaba un operador capacitado que utilizara claves y pedales para producir sonidos similares al habla.

Desde locuciones hasta flujo de trabajo con ClickUp

Encontrar la herramienta de conversión de texto a voz adecuada depende de lo bien que se adapte a su flujo de trabajo general.

Aunque estas alternativas a ElevenLabs que hemos analizado ofrecen una calidad de voz y una personalización personalizada perfectas, la mayoría se limitan a la generación de voz.

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, va más allá. El tomador de notas con IA de ClickUp convierte las reuniones en transcripciones estructuradas que puedes convertir inmediatamente en material listo para TTS. Con ClickUp Brain y ClickUp Brain MAX, puedes generar contenido listo para voz e incluso automatizar las actualizaciones. Y con ClickUp Docs, puedes colaborar, organizar y finalizar guiones con tu equipo.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a! ✅