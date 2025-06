Trayectoria profesional en RR. HH.: formación, puestos de trabajo y salarios

Coordinador de RR. HH.: Eres el pilar de las operaciones. Supongamos que un nuevo empleado empieza a trabajar el Monday; tú eres el encargado de asegurarte de que su documentación esté lista, de que se le proporcionen las herramientas y de que la lista de control de incorporación esté completa. También actualizas el sistema de información de RR. HH., respondes a consultas básicas sobre prestaciones y coordinas con el departamento de TI y de nóminas para asegurarte de que no se pase nada por alto

Socio comercial de RR. HH.: El equipo de producto planifica un sprint de contratación, pero su gerente no está seguro de cómo estructurar los roles. Usted interviene, no para publicar anuncios de empleo, sino para reelaborar la arquitectura del puesto, asesorar sobre la nivelación y alinear el plan de contratación con las metas a largo plazo. No está «apoyando» a la empresa, sino ayudando a darle forma