las 13 mejores alternativas a Meta IA en 2025

Si has probado Meta IA y has pensado: «Está bien, pero no es exactamente lo que necesito», no eres el único. Aunque los modelos LLaMA y las herramientas de IA integradas de Meta son impresionantes, no siempre son los más adecuados para todos los flujos de trabajo.

Quizás buscas una mejor calidad de salida. Controles de privacidad más estrictos. O una herramienta que se integre con tu pila existente sin necesidad de recurrir a soluciones improvisadas. Quizás necesitas una alternativa que no requiera una cuenta Meta o que supere los precios de Meta IA.

Sea cual sea tu motivo, esta guía es para ti.

Hemos recopilado 13 de las mejores alternativas a Meta IA disponibles en 2025, cada una de ellas probada en casos de uso reales, como modelado de lenguaje, automatización de flujos de trabajo, generación de imágenes, colaboración en equipo y mucho más. Encontrarás información detallada sobre lo que mejor hace cada herramienta, sus limitaciones, precios y cómo se comparan entre sí, para que puedas elegir la plataforma de IA adecuada para tus metas, y no solo la más conocida.

Las mejores alternativas a Meta IA de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Gestión de proyectos y colaboración todo en uno con tecnología de IA Asistente de redacción con IA, automatización del flujo de trabajo, búsqueda conectada Plan Free disponible; planes de pago desde 7 $ al mes ChatGPT Chatbot de IA versátil y conversacional para uso diario Sólidas capacidades de razonamiento, compatibilidad con códigos y ecosistema de complementos Plan Free disponible; Plus desde 20 $/mes Claude Respuestas matizadas y análisis de documentos Ventana de contexto larga, procesamiento de documentos robusto, razonamiento minucioso Plan Free disponible; Pro desde 20 $/mes Jasper Creación y marketing de contenidos de nivel empresarial Personalización de la voz de la marca, funciones SEO, colaboración en equipo Planes desde 49 $ al mes Perplexity IA Recuperación e investigación de información en tiempo real Integración de búsqueda web en vivo, seguimiento de citas, capacidades multimodales Plan Free disponible; Pro desde 20 $/mes Google Gemini Razonamiento multimodal e integración con el ecosistema de Google Funcionalidad entre aplicaciones, razonamiento sólido en todos los formatos, amplio conocimiento Plan Free disponible; Advanced desde 19,99 $/mes Microsoft Copilot Flujos de trabajo profesionales e integración con Microsoft 365 Integración nativa con el ecosistema de Microsoft, asistencia contextual, seguridad para corporaciones 30 $/mes (requiere una suscripción a Microsoft 365) Hugging Face Implementación y experimentación de modelos de IA de código abierto Miles de modelos abiertos, herramientas de colaboración y ajuste de modelos Plan Free disponible; Pro desde 9 $ al mes DALL·E 3 Generación y edición avanzadas de imágenes Imágenes fotorrealistas, relleno/eliminación de elementos, seguimiento preciso de indicaciones Pago por generación a partir de 20 $ por 250 imágenes (o 0,08 $ por imagen) YouChat IA conversacional mejorada con búsqueda web Resultados de búsqueda integrados, seguimiento de citas, comprensión multimodal Plan Free disponible; Pro desde 20 $/mes Otter IA Toma de notas, transcripción y resumen de reuniones con IA Transcripción en directo, resúmenes de reuniones, elementos de acción automatizados Plan Free disponible; Pro desde 16,99 $ al mes Replit IA Desarrollo y codificación de software asistido por IA Autocompletado de código, asistencia para la depuración, soporte educativo Plan Free disponible; planes de pago desde 35 $ al mes Notion IA Gestión del conocimiento y creación de contenidos Redacción de documentos, resumen, entorno de trabajo integrado Añádalo a cualquier plan por 10 $/usuario/mes

¿Qué debes buscar en las alternativas a Meta IA?

No todas las herramientas de IA están diseñadas para el mismo trabajo, y ese es el motivo por el que se busca una alternativa. Ya sea que estés creando un chatbot, analizando imágenes, resumiendo investigaciones o automatizando flujos de trabajo, la mejor alternativa a Meta IA se ajustará a tus metas, necesidades y datos específicos.

Esto es lo que debes tener en cuenta:

Especialización : algunas herramientas son excelentes para la búsqueda en tiempo real (como Perplexity), mientras que otras destacan en flujos de trabajo de productividad (como : algunas herramientas son excelentes para la búsqueda en tiempo real (como Perplexity), mientras que otras destacan en flujos de trabajo de productividad (como ClickUp o Notion AI). Sepa qué quiere optimizar: velocidad, profundidad, creatividad o contexto

Longitud del contexto y calidad del modelo : si trabajas con documentos grandes o necesitas razonamientos matizados, elige herramientas con LLM avanzados y capacidades de contexto largo (como Claude o Gemini)

Integraciones e interfaz de usuario : la integración perfecta con tus herramientas actuales (por ejemplo, Google Workspace, Microsoft 365, IDE) puede ser determinante para la adopción

Acceso a información en tiempo real : para la investigación y la verificación de datos, prioriza las IA con conexión a internet que puedan acceder y citar información actual, en lugar de depender únicamente de datos de entrenamiento

Privacidad y control de los datos : especialmente para corporaciones, comprueba si la herramienta es compatible con la implementación local, el cifrado de extremo a extremo o los controles administrativos granulares

Transparencia en los precios : algunas herramientas se adaptan al uso, otras al número de asientos; comprender el modelo de precios te ayudará a evitar costes sorpresa

Privacidad y seguridad de los datos: examina las políticas de privacidad del proveedor, especialmente si vas a compartir información confidencial de la empresa. Busca opciones que no entrenen con tus entradas y ofrezcan seguridad de nivel empresarial (como : examina las políticas de privacidad del proveedor, especialmente si vas a compartir información confidencial de la empresa. Busca opciones que no entrenen con tus entradas y ofrezcan seguridad de nivel empresarial (como ClickUp Brain

En última instancia, la herramienta adecuada no se parece tanto a una caja negra como a un socio de confianza en tu flujo de trabajo.

Las 13 mejores alternativas a Meta IA

Basándonos en los criterios anteriores y en nuestra investigación y experimentación con múltiples herramientas, aquí tienes una lista de las mejores alternativas a Meta IA para potenciar tu productividad, creatividad y toma de decisiones este año.

1. ClickUp (la mejor herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y la colaboración basada en IA)

Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp transforma la forma en que trabajan los equipos al combinar la gestión de proyectos, la colaboración en documentos y potentes capacidades de IA en una plataforma integrada. A diferencia de Meta AI, que funciona como un chatbot de IA independiente, ClickUp Brain integra la IA directamente en tus flujos de trabajo, documentos, tareas e incluso en el chat.

Prueba la potente IA nativa de ClickUp Utiliza ClickUp Brain para incorporar un potente modelo de IA directamente en tu entorno de trabajo para la generación de contenidos, la síntesis, la gestión del conocimiento y la gestión de proyectos

Imagina que estás gestionando el lanzamiento de un producto. En lugar de cambiar entre tu software de gestión de proyectos y un asistente de IA, ClickUp te permite utilizar un asistente de IA nativo y sensible al contexto para:

Genera tu texto de marketing

Resumir las notas de la reunión

Automatiza tareas repetitivas como enviar correos electrónicos de seguimiento y recopilar las actualizaciones del equipo todos los viernes

¿Lo mejor? Aporta múltiples LLM, incluidos GPT-4o, 3o-mini, o1 y Claude 3. 7 Sonnet, a tu entorno de trabajo en una sola herramienta. Esta integración elimina el cambio de contexto que reduce la productividad.

Cambia los LLM dentro de ClickUp Brain para personalizar tu experiencia con la IA

Para equipos de contenido, ClickUp Brain puede transformar una simple indicación en una entrada de blog con formato completo, sugerir mejoras para tu redacción e incluso ayudar a planificar calendarios de contenido.

Crea todo tipo de contenido, desde entradas de blog hasta correos electrónicos, fácilmente con ClickUp Brain

Los desarrolladores aprecian cómo ClickUp Brain puede generar fragmentos de código, automatizar la documentación y ayudarles a priorizar las correcciones cuando todo parece urgente e importante al mismo tiempo.

Genera fragmentos de código en segundos con ClickUp Brain

Lo que realmente diferencia a la gestión de proyectos en ClickUp es cómo conecta todos tus datos de trabajo a través de la búsqueda impulsada por IA. A diferencia de Meta AI, que no tiene conocimiento de tus proyectos o documentos, la búsqueda conectada de ClickUp puede encontrar y conectar instantáneamente información en todo el contenido de tu entorno de trabajo.

💡 Consejo profesional: En lugar de crear manualmente las dependencias de las tareas o programar los recursos, simplemente dile a ClickUp Brain lo que estás tratando de lograr y te sugerirá flujos de trabajo optimizados, creará estructuras de tareas e incluso redactará plantillas de comunicación para tu equipo. Manténte al día con los plazos gracias a la priorización de tareas con IA en ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain : Genera contenido, perfecciona la redacción, resume documentos e hilos de chat, automatiza reuniones diarias y mucho más con sencillos comandos en lenguaje natural

ClickUp AI Notetaker : Graba, transcribe y resume reuniones. Extrae conclusiones clave y elementos de acción de las reuniones con IA sensible al contexto : Graba, transcribe y resume reuniones. Extrae conclusiones clave y elementos de acción de las reuniones con IA sensible al contexto

Búsqueda conectada de ClickUp : encuentra cualquier cosa al instante con IA que entiende consultas en lenguaje natural y conecta la información de todo tu entorno de trabajo : encuentra cualquier cosa al instante con IA que entiende consultas en lenguaje natural y conecta la información de todo tu entorno de trabajo

Automatizaciones de ClickUp : configura flujos de trabajo inteligentes que dirigen, priorizan e incluso completan tareas repetitivas automáticamente utilizando un generador de automatización sin código : configura flujos de trabajo inteligentes que dirigen, priorizan e incluso completan tareas repetitivas automáticamente utilizando un generador de automatización sin código

ClickUp Docs : Colabora en directo en documentos con herramientas de escritura, formato y edición asistidas por IA integradas directamente en la documentación de tu proyecto : Colabora en directo en documentos con herramientas de escritura, formato y edición asistidas por IA integradas directamente en la documentación de tu proyecto

Pizarras ClickUp : dibuja, esboza, haz lluvias de ideas, genera imágenes con IA y colabora para dar vida a tus ideas en un lienzo compartido : dibuja, esboza, haz lluvias de ideas, genera imágenes con IA y colabora para dar vida a tus ideas en un lienzo compartido

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios, que pueden necesitar tiempo para descubrir las herramientas más relevantes para su flujo de trabajo

Algunas funciones avanzadas de IA solo están disponibles en planes de nivel superior

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Lo más destacado de una reseña en Reddit:

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas es muy molesto. Y, sinceramente, cuando estoy concentrado en mi trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en la industria de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son muy bonitas!

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas es muy molesto. Y, sinceramente, cuando estoy concentrado en el trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en la industria de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son muy bonitas!

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz familiar de chatbot y sus versátiles capacidades (generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, el interruptor asociado y los costes de cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

2. ChatGPT (la mejor para la generación versátil de texto y la IA conversacional)

vía ChatGPT

ChatGPT es una potente alternativa a Meta IA cuando necesitas un compañero de conversación más capaz y refinado. Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas para un nuevo comunicado de prensa, depurando un código rebelde o investigando temas complejos, ChatGPT se destaca por ayudarte a pensar en los problemas desde múltiples ángulos.

A diferencia de las capacidades más limitadas de Meta IA, ChatGPT puede manejar solicitudes matizadas como «Reescribe este correo electrónico en un tono más diplomático» o «Explica la computación cuántica como si tuviera 10 años». Esta versatilidad lo hace invaluable para los profesionales que necesitan cambiar entre tareas creativas y analíticas a lo largo del día.

Además, su función Deep Research le permite navegar de forma autónoma por la web y generar informes completos sobre temas especificados por el usuario mediante el análisis y la interpretación de textos, imágenes y archivos PDF. ​

Las mejores funciones de ChatGPT

Aborda problemas complejos y de varios pasos con respuestas coherentes y lógicas

Crea y corrige código en docenas de lenguajes de programación con explicaciones

Elige entre diferentes versiones de GPT en función de si priorizas las capacidades o la velocidad

Interactúa conversacionalmente a través del habla en lugar de escribir (en la suscripción Plus)

Limitaciones de ChatGPT

La función de memoria mejorada/persistente, aunque beneficiosa para la personalización, plantea preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la posibilidad de que la IA retenga información confidencial de forma inadvertida

En ocasiones puede «alucinar» o presentar información incorrecta con total seguridad

Precios de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $ al mes

Pro : 200 $ al mes

Equipo : 30 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Una reseña de Capterra dice :

Ideal para mejorar tu trabajo, generar ideas y obtener respuestas rápidas a tus preguntas sin tener que realizar largas búsquedas en motores de búsqueda.

Ideal para mejorar tu trabajo, generar ideas y obtener respuestas rápidas a tus preguntas sin tener que realizar largas búsquedas en los motores de búsqueda.

📚 Lee también: Probamos las mejores alternativas a ChatGPT

3. Claude (ideal para razonamientos matizados y respuestas reflexivas)

vía Claude

Creado por Anthropic con un enfoque en la utilidad, la inocuidad y la honestidad, Claude destaca en situaciones que requieren análisis y explicación avanzados de datos.

Imagina que eres un investigador que intenta comprender diferentes perspectivas sobre un problema ético complejo. Mientras que Meta IA podría proporcionar respuestas simplificadas, Claude puede explorar cuidadosamente múltiples puntos de vista, reconocer las incertidumbres y ayudarte a desarrollar una comprensión más completa del tema. Esto lo hace especialmente valioso para académicos, escritores y profesionales que se ocupan de temas matizados.

La impresionante ventana de contexto de 100 000 tokens de Claude (en Claude 2 y superior) transforma la forma en que puedes interactuar con la IA. Puedes cargar un trabajo de investigación completo, un contrato comercial o la documentación de un producto y hacer preguntas específicas sobre detalles ocultos en el texto.

Las mejores funciones de Claude

Procesa hasta 100 000 tokens (aproximadamente 75 000 palabras) en una sola conversación

Minimiza los resultados perjudiciales y los sesgos gracias a su enfoque de IA constitucional

Accede a capacidades de IA agentica para realizar tareas de forma autónoma, como buscar en la web e iniciar aplicaciones a través de su API

Limitaciones de Claude

Capacidades de codificación más limitadas en comparación con algunas alternativas

Sin capacidad para generar imágenes

En ocasiones, sus respuestas son demasiado cautelosas para evitar posibles problemas

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo : 100 $ al mes

Equipo: 30 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Claude

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

📚 Lea también: Claude vs. ChatGPT: ¿cuál es mejor para programar?

4. Jasper (el mejor para marketing y creación de contenidos basados en IA)

vía Jasper

Cuando tu equipo de marketing necesita producir de forma constante contenido de alta calidad que realmente convierta, Jasper entra en acción donde Meta IA se queda corto. Este asistente de redacción especializado en IA está diseñado específicamente para profesionales del marketing que necesitan mantener la voz de la marca en múltiples canales.

A diferencia de la generación de contenido genérico de Meta IA, Jasper viene cargado con plantillas diseñadas para formatos de contenido específicos, desde secuencias de correo electrónico y textos publicitarios hasta entradas de blog y pies de foto para redes sociales. ¿La guinda del pastel? Cuando lo conectas a los activos de tu marca y a tus herramientas de SEO, obtienes contenido que no solo es creativo, sino que está estratégicamente optimizado para la búsqueda.

Las mejores funciones de Jasper

Accede a funciones SEO integradas con la integración de Surfer SEO para crear contenido que se posicione bien

Define y mantén una voz de marca coherente en todo el contenido que produces

Consigue más de 50 plantillas para tipos de contenido específicos, desde artículos largos hasta anuncios en redes sociales

Aprovecha las funciones de colaboración en equipo para flujos de trabajo de aprobación de contenido sin interrupciones

Limitaciones de Jasper

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los usuarios nuevos en la creación de contenido con IA

Precio más elevado en comparación con los asistentes de IA de uso general

Repetición ocasional en contenidos más largos que requieren edición humana

Precios de Jasper

Creador: 49 $/mes

Pro: 69 $ al mes

Business: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1250 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1840 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper?

Un usuario de G2 dice:

Soy cliente desde hace más de un año y ya ni siquiera pruebo otras herramientas porque ninguna se puede comparar. Elegir la plantilla adecuada puede llevar algo de tiempo y error, pero es muy útil para aprender

Soy cliente desde hace más de un año y ya ni siquiera pruebo otras herramientas porque ninguna se puede comparar. Elegir la plantilla adecuada puede requerir algo de prueba y error, pero es muy útil para aprender

📚 Leer también: Indicaciones de Jasper IA para mejorar tu escritura y creatividad

5. Perplexity AI (la mejor para la recuperación de información y la investigación en tiempo real)

vía Perplexity IA

Si alguna vez le has preguntado a Meta IA sobre eventos recientes y solo has recibido información desactualizada, Perplexity IA ofrece un cambio refrescante. Esta IA centrada en la investigación combina la interfaz conversacional con la que estás familiarizado, pero añade algo crucial: capacidades de búsqueda web en tiempo real con citas adecuadas.

Imagina que estás preparando una presentación de análisis de mercado que debes entregar mañana. En lugar de buscar manualmente las últimas estadísticas y tendencias del sector, puedes preguntarle a Perplexity: «¿Cuáles son las últimas tendencias en inversiones en energías renovables para este año?» Inmediatamente te proporciona información actualizada, completa con fuentes que puedes verificar y citar, algo que Meta AI simplemente no puede hacer con su límite de conocimientos fijo.

Las mejores funciones de Perplexity AI

Captura información precisa y verificada de todo Internet en tiempo real

Obtenga fuentes citadas para cada dato, lo que facilita la verificación cruzada de los datos y la exploración más profunda de las fuentes

Procesa textos, imágenes y archivos PDF para realizar investigaciones exhaustivas

Crea contexto para proyectos de investigación complejos con una memoria de conversaciones fiable

Limitaciones de Perplexity IA

Los resultados de búsqueda a veces pueden ocultar la respuesta que estás buscando

El plan gratuito tiene un número limitado de consultas diarias y funciones reducidas

Es menos eficaz para la generación de contenido creativo en comparación con otras alternativas

Precios de Perplexity AI

Gratis : consultas diarias limitadas

Pro : 20 $ al mes

Equipos y empresas: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Perplexity IA

G2: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity AI?

Un usuario de Reddit comparte:

Para mí es una herramienta de búsqueda increíble y creo que en el futuro será aún mejor. Muy rápida y precisa. Ofrece una respuesta completa para mi contexto exacto.

Para mí es una herramienta de búsqueda increíble y creo que en el futuro será aún mejor. Muy rápida y precisa. Ofrece una respuesta completa para mi contexto exacto.

📚 Leer también: Las mejores alternativas a Perplexity AI

6. Google Gemini (la mejor para capacidades multimodales e integración con el ecosistema de Google)

a través de Google Gemini

El uso de Google Gemini ofrece algo que Meta IA no puede igualar: una integración perfecta con el entorno de trabajo de Google y unas capacidades multimodales realmente impresionantes.

Supongamos que estás planificando una actualización del diseño de un producto. Puedes mostrar a Gemini imágenes de tu producto actual, bocetos de tus ideas y descripciones de texto, todo a la vez, y él comprenderá las relaciones entre todos estos elementos. Prueba a preguntar: «¿Qué mejoras podríamos introducir en este diseño basándonos en las tendencias actuales?», mientras compartes tanto las imágenes como la investigación de la competencia. Gemini procesa todo junto y te ofrece información contextual.

Para las empresas que ya utilizan las apps de Google, la integración es especialmente potente. Gemini puede ayudar a redactar correos electrónicos en Gmail, crear presentaciones en Slides, analizar datos en Sheets e incluso ayudar con la codificación en Colab.

Las mejores funciones de Google Gemini

Utiliza un razonamiento multimodal avanzado que entiende texto, imágenes y código simultáneamente

Accede al vasto gráfico de conocimiento de Google para obtener información precisa y actualizada

Genera material para vídeos de YouTube a partir de indicaciones de texto o anima imágenes estáticas con funciones como Veo 2

Limitaciones de Google Gemini

Algunas funciones para corporaciones aún están en desarrollo

Requiere acceso a una cuenta de Google, lo que puede no funcionar para todas las políticas de seguridad de las organizaciones

Precios de Google Gemini

Gemini Free : funciones básicas sin coste alguno

Gemini Advanced : 19,99 $/mes (incluido en Google One IA Premium)

Enterprise: precios personalizados a través de Google Workspace

Valoraciones y opiniones sobre Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

📚 Leer también: Google Gemini vs. ChatGPT

7. Microsoft Copilot (ideal para la productividad empresarial y la integración en el ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft

Copilot está profundamente integrado en la suite Microsoft 365, lo que aporta inteligencia contextual a las herramientas que tu equipo ya utiliza a diario.

Imagina esto: estás preparando una presentación para un cliente que debes entregar mañana. En lugar de cambiar de app, puedes pedirle a Copilot que «resuma todos los correos electrónicos recientes del cliente X, redacte una presentación basada en las tres últimas actualizaciones del proyecto y cree una agenda para la reunión», todo ello mientras accede a los datos reales de tu ecosistema Microsoft. Para equipos que compaginan varios proyectos, Copilot puede analizar tu calendario de Outlook y sugerir cómo priorizar las tareas en función de los próximos plazos y horarios de reuniones.

A diferencia de otras alternativas más orientadas al consumidor, Copilot se ha diseñado con los estándares de seguridad para empresas de Microsoft, lo que garantiza que los datos y las indicaciones de tu empresa se mantengan privados y cumplan con las políticas de la organización.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Crea contenido contextual directamente en Word, PowerPoint, Excel y Outlook basándote en los datos de tu organización

Optimice la productividad de las reuniones generando notas, elementos de acción y seguimientos automáticamente

Responda a preguntas sobre los documentos, presentaciones y hojas de cálculo de su empresa utilizando un acceso seguro a su entorno Microsoft

Limitaciones de Microsoft Copilot

Requiere una suscripción a Microsoft 365 para disfrutar de todas las funciones

El rendimiento depende de lo bien que tu organización haya estructurado su entorno Microsoft

Personalización limitada en comparación con las alternativas de código abierto

Precios de Microsoft Copilot

30 $/usuario/mes (requiere una suscripción a Microsoft 365)

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Hugging Face (la mejor para el desarrollo y la implementación de IA de código abierto personalizable)

vía Hugging Face

La postura abierta y orientada a la comunidad de Hugging Face ofrece una experiencia totalmente diferente al enfoque cerrado y universal de Meta AI. Esta plataforma de código abierto sirve tanto como hub comunitario como kit de herramientas para crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados que se adaptan a tus necesidades específicas.

Para equipos técnicos que necesitan soluciones de IA para tareas específicas del sector, Hugging Face es transformador. Imagina que tu empresa de atención sanitaria necesita un asistente de IA que entienda la terminología médica: puedes encontrar un modelo preentrenado entre miles de opciones de código abierto o ajustar uno específicamente para tus necesidades. Los equipos de desarrollo pueden colaborar directamente en la plataforma, probando diferentes modelos antes de integrarlos en aplicaciones de producción.

Las mejores funciones de Hugging Face

Accede a miles de modelos preentrenados para diferentes tareas de IA, desde la generación de texto hasta el reconocimiento de imágenes

Crea y muestra demostraciones de IA sin una configuración de infraestructura extensa

Accede a una red de investigadores y profesionales de IA que comparten códigos, modelos y soluciones cuando te sientas atascado en un reto de implementación

Limitaciones de Hugging Face

Se requieren conocimientos técnicos para aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma

El nivel gratuito tiene limitaciones de computación para entrenar modelos personalizados

Precios de Hugging Face

HF Hub : Gratis, gratuito/a

Cuenta Pro : 9 $/usuario/mes

Enterprise Hub: desde 20 $/usuario/mes

Valoraciones y opiniones sobre Hugging Face

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hugging Face?

Un usuario de Reddit comparte:

Acabo de aprender a usar huggingface y sus puntos finales dedicados. Creo que es bastante rentable porque solo pagas por el tiempo de uso, lo que significa que puedes ejecutar todo tu trabajo en potentes GPU rápidamente y luego no pagar nada más, lo que evita que mi pobre portátil se esfuerce demasiado.

Acabo de aprender a usar huggingface y sus puntos finales dedicados. Creo que es bastante rentable porque solo pagas por el tiempo de uso, lo que significa que puedes ejecutar todo tu trabajo en potentes GPU rápidamente y luego no pagar nada más, lo que evita que mi pobre portátil se esfuerce demasiado.

9. DALL·E 3 (La mejor para la generación de imágenes de IA de alta calidad)

vía ChatGPT

Creado por OpenAI, DALL·E 3 destaca por generar imágenes originales que van desde representaciones fotorrealistas hasta conceptos artísticos abstractos.

La última versión ofrece un control impresionante sobre el estilo y la composición de las imágenes, e incluso la posibilidad de ampliar las imágenes existentes más allá de sus límites originales.

Lo que hace que DALL·E 3 sea especialmente valioso es su capacidad para generar imágenes que respetan las directrices de la marca. Los profesionales del marketing pueden crear imágenes coherentes en todas las campañas sin el gasto que supone la fotografía o la ilustración personalizadas para cada recurso.

Las 3 mejores funciones de DALL·E

Crea imágenes fotorrealistas a partir de descripciones detalladas de texto con una precisión extraordinaria

Edita imágenes generadas para modificar imágenes existentes o ampliar sus límites

Experimenta con varios estilos artísticos e imita enfoques estéticos específicos

Limitaciones de DALL·E 3

Capacidades de edición limitadas en comparación con el software de diseño profesional

No se pueden generar determinados tipos de contenido debido a restricciones de seguridad

Los resultados de mayor calidad requieren la compra de créditos más allá de la asignación gratuita

Precios de DALL·E 3

DALL·E 3 (OpenAI) : Disponible a través de ChatGPT Plus (20 $ al mes) con generaciones gratuitas limitadas

API DALL·E 3 : Pago por uso a partir de aproximadamente 0,08 $ por imagen

Enterprise: Precios personalizados para necesidades de gran volumen

Valoraciones y opiniones sobre DALL·E 3

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📚 Leer también: Alternativas y competidores de DALL-E (gratis y de pago)

10. YouChat (la mejor para conversaciones con IA basadas en búsquedas con información actualizada)

¿Quieres combinar la IA conversacional con la búsqueda web en tiempo real? YouChat te ayuda a hacerlo.

Cuando le preguntas a YouChat sobre «las últimas regulaciones de IA en Europa», no se limita a adivinar, sino que busca en la web y te muestra exactamente dónde ha encontrado la información. Este enfoque centrado en la búsqueda diferencia a YouChat de las limitaciones de los datos de entrenamiento de Meta AI, lo que lo hace perfecto para investigadores, estudiantes y profesionales que necesitan información fiable y actualizada.

Las mejores funciones de YouChat

Comprueba la actualidad de la información con las marcas de tiempo junto a los resultados de búsqueda

Cambia fácilmente entre modos especializados: pídele que analice un código en un momento y que investigue sobre la Revolución Francesa para un trabajo de Historia al siguiente

Guarda todo tu proceso de investigación con enlaces a conversaciones que puedes compartir con tus compañeros

Integra YouCode y YouWrite para completar el flujo de trabajo, desde la investigación hasta la implementación

Controla las apps y los sitios web de los que extrae YouChat, valora la fiabilidad de las fuentes y filtra los resultados por fecha o región

Limitaciones de YouChat

A veces, muestra resultados de búsqueda tangencialmente relacionados que requieren un filtrado adicional

Precios de YouChat

Gratis : Preguntas y respuestas básicas

Pro : 20 $ al mes

Equipo : 30 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre YouChat

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre YouChat?

Una reseña de G2 dice:

La búsqueda por chat con IA proporciona información breve y los sitios web más recientes con resultados de calidad, a diferencia de la competencia. Lo utilizo como un motor de búsqueda fiable para temas específicos..

La búsqueda por chat con IA proporciona información breve y los sitios web más recientes con resultados de calidad, a diferencia de la competencia. Lo utilizo como un motor de búsqueda fiable para temas específicos..

11. Otter AI (la mejor para la transcripción de reuniones y la inteligencia de conversaciones con tecnología de IA)

¿Alguna vez has estado en una reunión crucial con un cliente discutiendo los requisitos de un proyecto y alguien ha dicho algo brillante, pero estabas demasiado ocupado tomando notas para procesarlo completamente? Otter AI resuelve este problema habitual en el lugar de trabajo transcribiendo y resumiendo automáticamente tus conversaciones en tiempo real.

¿Esa llamada de ventas en la que el cliente mencionó su presupuesto? Otter no solo la transcribe, sino que también resalta la cifra clave y la añade a tu resumen. ¿Estás organizando una reunión híbrida con tres personas en la sala de conferencias y dos a distancia? Otter identifica quién ha dicho qué, captura las diapositivas compartidas en pantalla y organiza todo en un formato fácil de buscar.

Las mejores funciones de Otter AI

Convierte la reunión de 60 minutos con tu equipo en un resumen fácil de leer con elementos de acción, decisiones y preguntas extraídos automáticamente

Permite a los participantes de la reunión resaltar momentos importantes y añadir comentarios en tiempo real, como si se tratara de documentos colaborativos de Google para conversaciones

Consíguelo para que reconozca términos técnicos de tu sector, como «EBITDA» o «API endpoint», con un entrenamiento de vocabulario personalizado

Únete automáticamente a tus llamadas de Zoom, Teams o Google Meet cuando te conectes a tu calendario

Crea una base de conocimientos con función de búsqueda donde podrás encontrar en segundos esa discusión sobre una función específica de hace tres semanas

Limitaciones de Otter IA

Dificultades para mantener la precisión en cafeterías ruidosas o cuando varios miembros del equipo hablan al mismo tiempo

Puede resultar lento al editar transcripciones largas de sesiones de talleres que duran todo el día

Precios de Otter IA

Free

Pro : 16,99 $/mes/usuario

Business : 30 $/mes/usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter IA

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

12. Replit (la mejor para asistencia en codificación colaborativa y desarrollo en tiempo real)

vía Replit

Imagina tener un compañero de programación que conoce tu proyecto al dedillo y puede terminar tus funciones antes incluso de que termines de escribirlas. Eso es Replit AI. Mientras que Meta AI puede ayudarte con fragmentos de código aislados, Replit AI vive dentro de tu entorno de desarrollo y entiende el contexto de tu proyecto.

Tanto si eres un estudiante que está creando su primer proyecto en Python como si eres un equipo de desarrolladores que colabora en una aplicación web compleja, Replit AI acelera tu flujo de trabajo de codificación y te enseña mejores prácticas sobre la marcha.

Las mejores funciones de Replit

Deja que te observe mientras programas y te sugiera cómo completar esa consulta de base de datos complicada o la lógica de una función con Ghost Pair Programming

Convierte código heredado/a críptico en explicaciones sencillas en inglés

Implementa tu aplicación al instante con un solo clic, ya que Replit se encarga de toda la configuración del alojamiento en segundo plano

Permite a todo tu equipo programar juntos en tiempo real con edición simultánea y asistencia de IA para todos

Convierte tu script de Python a JavaScript (o a cualquiera de los más de 50 lenguajes disponibles) manteniendo la misma funcionalidad

Limitaciones de Replit

Puede ralentizarse al trabajar con funciones de IA que consumen muchos recursos en bases de código más grandes

Las restricciones de la computación gratuita se hacen evidentes cuando se crea algo más complejo que una simple aplicación

Precios de Replit

Starter : Gratis

Básico : 35 $ al mes

Teams : 40 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Replit

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

13. Notion IA (la mejor para asistencia contextual en documentos e inteligencia en entornos de trabajo)

vía Notion

¿Alguna vez te has quedado mirando una página en blanco de Notion, preguntándote cómo empezar a redactar esa importante propuesta para un cliente? Notion IA es como tener un compañero de redacción que ha leído todos los documentos de tu entorno de trabajo.

A diferencia de la experiencia desconectada de Meta AI, Notion AI funciona justo donde tu equipo ya colabora. ¿Estás empezando un nuevo briefing de campaña de marketing? Notion AI puede extraer información relevante de tus campañas anteriores, incorporar la voz de tu marca a partir de materiales existentes y generar un primer borrador que realmente suena como si lo hubiera escrito tu equipo.

Cuando tu sesión de planificación trimestral se alargue, simplemente pide a Notion AI que transforme esas notas desordenadas de la discusión en un plan de proyecto organizado con cronogramas y responsabilidades, manteniendo el contexto de las metas y los recursos de tu empresa.

Las mejores funciones de Notion AI

Convierte las ideas dispersas de una sesión de brainstorming en un documento coherente y estructurado en cuestión de segundos

Crea resúmenes ejecutivos personalizados de informes extensos

Extraiga los siguientes pasos concretos de las notas de las reuniones de su equipo y organícelos en tareas asignables

Cambia el tono de tus borradores de correo electrónico de «pasivo-agresivo» a «diplomático y firme» con la transformación del tono

Traduce al instante la documentación de tus productos a los idiomas que necesita tu equipo internacional sin perder precisión técnica

Limitaciones de Notion IA

Funciona mejor cuando ya tienes páginas de Notion bien organizadas de las que pueda aprender

En ocasiones, no capta los matices de la terminología específica de la empresa que no ha aparecido con frecuencia en tu entorno de trabajo

Precios de Notion IA

Añádela a cualquier plan de Notion por 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Una reseña de G2 dice:

Como cualquier herramienta de IA, tiene sus limitaciones naturales, pero en el contexto de cómo la utilizo, satisface perfectamente mis necesidades.

Como cualquier herramienta de IA, tiene sus limitaciones naturales, pero en el contexto de cómo la utilizo, satisface perfectamente mis necesidades.

¿Listo para sustituir Meta AI? Aquí tienes por qué ClickUp debería ser tu primera opción

Si has llegado hasta aquí, una cosa está clara: no hay escasez de herramientas de IA capaces en el mercado. Tanto si estás inmerso en la investigación con Perplexity, creando campañas de marca en Jasper o analizando los flujos de trabajo de tu equipo con Claude, hay una herramienta para cada nicho.

Pero si lo que quieres es simplificar en lugar de acumular apps, ClickUp es tu mejor opción.

¿Por qué? A diferencia de ChatGPT o Meta AI, la plataforma todo en uno de ClickUp lo reúne todo bajo un mismo techo. Obtienes redacción mejorada con IA, automatización de tareas, creación de documentos y colaboración en tiempo real impulsada por IA, todo en una única plataforma que se adapta a tu equipo. A diferencia de Meta AI, ClickUp está diseñado específicamente para el trabajo, con funciones de IA que mejoran tus flujos de trabajo diarios, no solo las conversaciones.

En lugar de saltar de una app, aplicación o servicio a otro, o esperar a la próxima actualización de LLM, puedes organizarte, automatizar el trabajo pesado y centrarte en lo que realmente importa, empezando hoy mismo.

👉 Prueba la versión gratuita de ClickUp y descubre cómo es tener una IA que no solo te ayuda, sino que realmente hace el trabajo por ti.