Las 10 mejores alternativas a Amie para la gestión integrada de calendarios y tareas

Amie es principalmente una app, aplicación de calendario con un diseño limpio y un enfoque sencillo, que permite a los usuarios gestionar tareas, reuniones y cronogramas.

Sugiere los mejores intervalos de tiempo para las tareas, bloquea tiempo para las prioridades y te recuerda las reuniones y las tareas pendientes para que nada se te escape.

Sin embargo, las funciones de Amie son bastante básicas. Se queda corta para los usuarios que necesitan herramientas avanzadas de gestión de proyectos. Amie tampoco está disponible en Android, lo que limita significativamente su accesibilidad. Por lo tanto, es habitual que los usuarios busquen alternativas a Amie con más funciones.

En esta publicación, hemos analizado las diez mejores alternativas a Amie, incluyendo sus mejores funciones, ventajas e inconvenientes, y precios. ¡Sigue leyendo hasta encontrar la que mejor se adapta a ti!

¿Por qué optar por alternativas a Amie?

Aunque Amie es una app minimalista y sencilla, puede resultar demasiado simple para uso empresarial. Estas son algunas desventajas que hacen que los usuarios busquen alternativas a Amie:

Funciones limitadas: Aunque Amie es buena para la planificación informal, carece de las funciones necesarias para gestionar flujos de trabajo complejos y necesidades de gestión de tareas. Además, si quieres funciones de programación avanzadas, Amie podría quedarse corta ❌

No disponible en Android: Amie solo tiene una aplicación móvil para iOS y una aplicación de escritorio para macOS, por lo que no está disponible para los usuarios de Android, lo cual es un inconveniente importante ❌

Soporte al cliente deficiente: Algunos usuarios dicen que el servicio de atención al cliente de Amie no es muy bueno. El equipo carece de los conocimientos adecuados y tarda mucho en resolver los problemas ❌

Fallos frecuentes: La aplicación de Amie para macOS, incluida la versión de escritorio, es lenta, lo que puede resultar frustrante para los usuarios ❌

Problemas de sincronización: Las listas de tareas pendientes y los correos electrónicos a veces no se sincronizan correctamente, lo que da como resultado actualizaciones perdidas ❌

Alternativas a Amie de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un adelanto de las alternativas a Amie, sus casos de uso, estructuras empresariales y precios para cada plataforma.

Alternativas a Amie Caso de uso Lo mejor para Precios* ClickUp Plataforma de productividad completa con calendario integrado Equipos de pymes y corporaciones, autónomos y profesionales que teletrabajan Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Taskade Gestión y programación de tareas con IA Grandes corporaciones Gratis; planes de pago a partir de 20 $ al mes Akiflow Planificación y gestión del tiempo Particulares, autónomos y equipos de pymes 34 $ al mes Vimcal Gestión de horarios en diferentes zonas horarias Empresas globales y profesionales que trabajan en diferentes zonas horarias Plan Free; planes de pago a partir de 15 $ al mes Motion IA Programación y gestión de tareas Trabajadores remotos y grandes corporaciones (versión de) prueba gratis; planes de pago a partir de 19 $ por asiento/mes Sunsama Equilibrar el trabajo personal y profesional Autónomos y teletrabajadores (versión de) prueba gratis durante 14 días; planes de pago a partir de 20 $ al mes Todoist Gestión de tareas personales Autónomos y teletrabajadores Gratis; planes de pago a partir de 2,50 $ al mes por usuario Reclaim. ai Seguimiento de hábitos y programación Autónomos y teletrabajadores Gratis; planes de pago a partir de 8 $ al mes por usuario Calendario Morgen Gestión de tareas diarias Pymes y equipos remotos 30 $ al mes Notion Gestión de proyectos y conocimientos Corporaciones a gran escala Gratis; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario

Las mejores alternativas a Amie

1. ClickUp (la mejor plataforma de productividad todo en uno con calendario integrado)

Programa tareas, visualiza el trabajo y crea automáticamente horarios diarios con el Calendario de ClickUp

El trabajo actual está desorganizado. Nuestros proyectos, conocimientos y comunicaciones están dispersos en herramientas desconectadas. ¿El resultado? Una productividad reducida. Si su escenario de trabajo habitual se parece a este, necesita una plataforma todo en uno para optimizar los flujos de trabajo e impulsar los resultados.

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, combina la gestión de proyectos, conocimientos y horarios en una plataforma centralizada, impulsada por IA para ayudarte a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

¿Quieres gestionar cronogramas, coordinar eventos y planificar proyectos en un solo lugar? Veamos cómo puedes usar ClickUp para aumentar la eficiencia.

Calendario ClickUp

Con el Calendario de ClickUp, sabrás qué tareas tienes pendientes, cuándo hacerlas y cuáles son tus tareas prioritarias. Crea tu agenda diaria automáticamente en función de eventos, tareas y metas.

Sincroniza calendarios, recibe recordatorios de reuniones y compara horarios con ClickUp Calendar

Además, el Calendario de ClickUp reprograma las tareas y bloquea automáticamente el tiempo de concentración para mantener todo bajo control.

Aprende a automatizar tu trabajo con el Calendario de ClickUp 👇

Tareas de ClickUp

Con ClickUp Tasks, el seguimiento y la gestión de tareas se vuelven muy fáciles. Puedes automatizar la asignación de tareas, cambiar estados y realizar un seguimiento del progreso. ClickUp Tasks también te permite priorizar tareas, establecer fechas límite, crear subtareas e incluso mencionar a los miembros del equipo con «Asignar comentarios» para que no se pierdan nada.

Crea, prioriza y gestiona tareas con ClickUp Task Management

ClickUp Brain

¿Te preguntas si debes hacer todo manualmente? No te preocupes. El agente de IA integrado de ClickUp te ayuda a hacer más en menos tiempo. ClickUp Brain, el potente asistente de IA de ClickUp, puede resumir tareas en segundos, generar resúmenes, encontrar detalles importantes de proyectos, programar automáticamente tu trabajo en función de la urgencia, los plazos y la carga de trabajo, e incluso crear tareas a partir de notas, chats y documentos.

Automatice la creación, asignación y programación de tareas, y mucho más con ClickUp Brain

Plantilla de planificador de calendario ClickUp

¿La guinda del pastel? ClickUp tiene una amplia biblioteca de plantillas para ahorrarte tu valioso tiempo. Por ejemplo, la plantilla de planificador de calendario de ClickUp reúne las tareas y los plazos en un solo lugar, lo que facilita mantenerse al día.

Obtenga una plantilla gratis Mantén el orden y gestiona proyectos de forma eficiente con la plantilla de planificador de calendario de ClickUp

Esta plantilla te ayuda a:

Manténgase al tanto de los próximos eventos y plazos

Obtenga visibilidad de los flujos de trabajo y el progreso de las tareas

Organice los proyectos en partes manejables

Asigna y gestiona los recursos de forma más eficiente

Del mismo modo, ClickUp también tiene varias plantillas de calendario mensual que te ayudan a organizar las tareas diarias de manera eficiente, asegurando que nada se pase por alto.

Las mejores funciones de ClickUp

Colaboración en tiempo real: Organiza notas, crea bases de conocimiento y colabora en tareas de proyectos con Organiza notas, crea bases de conocimiento y colabora en tareas de proyectos con ClickUp Docs

Control de tiempo: Añade duraciones estimadas a las tareas y subtareas y realiza un seguimiento del tiempo que dedicas a cada actividad con Añade duraciones estimadas a las tareas y subtareas y realiza un seguimiento del tiempo que dedicas a cada actividad con el control de tiempo de ClickUp

Paneles personalizables: Realiza un seguimiento de la productividad personal y del equipo, las cargas de trabajo, las horas facturables y mucho más con Realiza un seguimiento de la productividad personal y del equipo, las cargas de trabajo, las horas facturables y mucho más con los paneles de ClickUp

Integraciones perfectas: Conéctate con más de 1000 herramientas para trabajar sin cambiar de plataforma con Conéctate con más de 1000 herramientas para trabajar sin cambiar de plataforma con las integraciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La plataforma puede resultar abrumadora al principio debido al número de funciones

Algunas funciones tienen una curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Yo uso ClickUp para todo. Es fundamental para mi flujo de trabajo diario, mis planes de proyectos y mi base de conocimientos. Me encanta que todo esté en un solo lugar. He utilizado muchas herramientas a lo largo de los años para ayudarme a realizar un seguimiento del trabajo, y ClickUp me resuelve todos los problemas. Me gusta la flexibilidad que ofrece ClickUp: he creado tantas listas de gestión de tareas, renovaciones, gestión de proyectos, proyectos de software, inversiones inmobiliarias, actas de reuniones e información de seguimiento, que creo que es imprescindible para cualquier empresa, desde los autónomos hasta las grandes corporaciones.

Yo uso ClickUp para todo. Es fundamental para mi flujo de trabajo diario, mis planes de proyectos y mi base de conocimientos. Me encanta que todo esté en un solo lugar. He utilizado muchas herramientas a lo largo de los años para ayudarme a realizar un seguimiento del trabajo, y ClickUp me resuelve todos los problemas. Me gusta la flexibilidad que ofrece ClickUp: he creado tantas listas de gestión de tareas, renovaciones, gestión de proyectos, proyectos de software, inversiones inmobiliarias, actas de reuniones e información de seguimiento, que creo que es imprescindible para cualquier empresa, desde los autónomos hasta las grandes corporaciones.

2. Taskade (la mejor para la automatización del flujo de trabajo)

vía Taskade

Taskade es una plataforma de productividad impulsada por IA que te permite crear agentes de IA personalizados para optimizar las actividades rutinarias, como la creación de contenido, la investigación y la gestión de tareas.

Puedes automatizar la creación y priorización de tareas, encontrar información con IA y generar elementos de acción. También te permite crear flujos de trabajo con IA para automatizar tareas repetitivas como aprobaciones, cambios de estado de tareas, etc., y crear formularios compartibles para recopilar y analizar datos.

Lo mejor es que, a pesar de sus potentes funciones, Taskade es fácil de configurar y los usuarios sin conocimientos técnicos pueden adoptarlo sin necesidad de una formación intensiva.

Las mejores funciones de Taskade

Cree flujos de trabajo de automatización personalizados con IA y automatice las tareas repetitivas

Configura el rastreo web automatizado para extraer contenido, datos y enlaces en tiempo real de cualquier sitio web

Crea esquemas, convierte notas en tareas procesables, prioriza tareas automáticamente y genera mapas mentales con IA

Limitaciones de Taskade

Sin control de tiempo integrado

Ofrece personalizaciones e integraciones limitadas

Precios de Taskade

Free

Pro: 20 $ al mes

Equipo: 100 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Taskade

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Taskade?

Un usuario de Capterra dice:

La experiencia general es excelente. Fácil de empezar. Empecé en menos de una hora y la mayoría de las interfaces son bastante intuitivas. Sin embargo, se podría mejorar la edición de texto. El comportamiento de seleccionar y copiar no es estándar, no es posible mover grandes áreas de texto/tareas, y las acciones generadas por IA, como el resumen o la investigación, no tienen fuentes de referencia. Si Taskade resume el documento cargado, no proporciona un enlace que apunte a la ubicación del documento original. Supongo que con el tiempo, cuando acumule tantos documentos, será muy difícil encontrar la fuente original.

La experiencia general es excelente. Fácil de empezar. Empecé en menos de una hora y la mayoría de las interfaces son bastante intuitivas. Sin embargo, se podría mejorar la edición de texto. El comportamiento de seleccionar y copiar no es estándar, no es posible mover grandes áreas de texto/tareas, y las acciones generadas por IA, como el resumen o la investigación, no tienen fuentes de referencia. Si Taskade resume el documento cargado, no proporciona un enlace que apunte a la ubicación del documento original. Supongo que con el tiempo, cuando acumule tantos documentos, será muy difícil encontrar la fuente original.

3. Akiflow (la mejor para planificar y organizar tareas)

vía Akiflow

La plataforma de productividad Akiflow ofrece funciones de gestión del tiempo y organización de tareas. Puedes convertir correos electrónicos y mensajes en tareas, organizarlos mediante carpetas y etiquetas de proyectos, y personalizar las vistas para desglosar aún más tus flujos de trabajo.

La plataforma también te ayuda a organizar tareas en el calendario con programación de arrastrar y soltar y a reprogramar tareas en función de las prioridades cambiantes.

Lo que destaca es la función «Rituals» de Akiflow, que te permite crear flujos de trabajo estructurados y recurrentes. Promueve la planificación diaria y semanal, con rituales opcionales de planificación y cierre para ayudarte a empezar y terminar el día de forma eficaz.

Las mejores funciones de Akiflow

Convierte correos electrónicos, mensajes o textos de cualquier sitio web en tareas, planifica tu agenda y trabaja de forma eficiente

Asigna tareas automáticamente con IA basada en formación personalizada

Utiliza atajos de teclado y comandos personalizables para acelerar los flujos de trabajo

Limitaciones de Akiflow

Funciones básicas de gestión de tareas

Algunas funciones tienen una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Akiflow

Pro Mensual: 34 $ al mes

Pro Anual: 19 $ al mes, facturado anualmente

Valoraciones y opiniones sobre Akiflow

G2: 5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Akiflow?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta la posibilidad de crear tareas con asignaciones de tiempo específicas y arrastrarlas a las ranuras del calendario. Realmente me ha ayudado a tener una panorámica más realista de lo que puedo lograr en un día o una semana determinados. La función de planificación diaria es útil para planificar intencionadamente cada día con metas específicas y bloques de tiempo para completar determinados elementos. ¡Me ha ayudado a mejorar mi eficiencia general!

Me encanta la posibilidad de crear tareas con asignaciones de tiempo específicas y arrastrarlas a las franjas del calendario. Me ha ayudado mucho a tener una panorámica más realista de lo que puedo lograr en un día o una semana determinados. La función de planificación diaria es útil para planificar intencionadamente cada día con metas específicas y bloques de tiempo para completar determinados elementos. ¡Me ha ayudado a mejorar mi eficiencia general!

4. Vimcal (la mejor para gestionar reuniones en diferentes zonas horarias)

vía Vimcal

Vimcal simplifica los cálculos complejos de zonas horarias, lo que lo hace ideal para usuarios que trabajan con un equipo global. Es una plataforma de organización y gestión de calendarios que ayuda a programar reuniones de manera más eficiente. La IA de la herramienta ayuda a encontrar los mejores horarios para las reuniones y a crear eventos basados en tu información.

Vimcal también ayuda a ordenar los calendarios gestionando las reuniones innecesarias. Gestiona la programación en diferentes zonas horarias y ofrece zonas horarias individualizadas, encuestas para grupos más grandes y eliminación automática de retenciones en su nivel avanzado (Vimcal EA).

¿Lo mejor? La herramienta cuenta con un potente centro de comandos donde puedes crear eventos y establecer la disponibilidad mediante atajos de teclado o atajos de teclado.

Las mejores funciones de Vimcal

Gestiona agendas complejas en diferentes zonas horarias con la gestión de zonas horarias

Crea encuestas para encontrar los mejores momentos para reuniones o eventos, con compatibilidad para la toma de decisiones en grupo

Utiliza el modo de concentración o no molestar con un cronómetro Pomodoro para mantener la concentración durante las horas de trabajo

Limitaciones de Vimcal

Sin capacidades de gestión de tareas

Algunos usuarios han informado de problemas con la interfaz de usuario en la app para iOS, como lentitud en la selección de eventos, dificultad para acceder a los detalles de los eventos y fallos ocasionales

Precios de Vimcal

Gratis: Solo iOS

iOS y escritorio: 15 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

EA Scheduling: 75 $ al mes

EA Agency & Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Vimcal

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

5. Motion (la mejor para la programación y gestión de tareas con IA)

vía Motion

Motion te ayuda a planificar tus jornadas de trabajo, teniendo en cuenta las tareas personales y profesionales. Te ayuda a dividir el tiempo y reorganiza tu agenda automáticamente cuando tienes trabajo pendiente en tu lista de tareas. La plataforma ofrece tableros Kanban para gestionar proyectos, análisis detallados de la productividad y plantillas de horarios personalizables para ahorrar tiempo.

Lo mejor es la IA de Motion. Prioriza automáticamente las tareas, gestiona los estados, revisa documentos, toma notas, crea flujos de trabajo y encuentra todo lo que buscas: tareas, detalles de proyectos, notas y comunicaciones. Si tienes algo de tiempo libre, también rellena tu agenda con las tareas pendientes prioritarias.

Las mejores funciones de Motion

Combina Outlook, iCloud y Google Calendar en una sola vista y bloquea automáticamente las tareas con IA Calendar

Introduzca tareas, cree tareas periódicas, tome notas y elija horarios personalizados para las tareas con el gestor de tareas

Establece límites diarios y horarios preferidos para las reuniones, y deja que el asistente de reuniones de Motion gestione los calendarios

Limitaciones de movimiento

La función de IA tiene una curva de aprendizaje pronunciada

No puedes compartir tareas de Motion con partes interesadas externas. Solo funciona para el equipo interno

Precios dinámicos

Free versión de prueba

Pro IA: 19 $ por asiento/mes

Business IA: 29 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Un usuario de Capterra dice:

Me gustó que se integrara con mis calendarios, sobre todo porque tengo varios calendarios basados en diferentes clientes relacionados con el trabajo. Sin embargo, era difícil de aprender y no era fácil de usar. Los proyectos nunca se programaban porque no era intuitivo. Calendario caro.

Me gustó que se integrara con mis calendarios, sobre todo porque tengo varios calendarios basados en diferentes clientes relacionados con el trabajo. Sin embargo, era difícil de aprender y no era fácil de usar. Los proyectos nunca se programaban porque no era intuitivo. Calendario caro.

6. Sunsama (la mejor para mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal)

vía Sunsama

Sunsama se basa en la idea del equilibrio entre la vida laboral y personal. Sus funciones de planificación diaria guiada, establecimiento de metas y gestión del tiempo ayudan a los profesionales que teletrabajan a crear horarios eficaces para trabajar desde casa.

Esta herramienta de productividad, con su diseño minimalista y su modo de concentración, te ayuda a ampliar las listas de tareas para que puedas centrarte en la tarea en la que estás trabajando. Te avisa cuando te agotas con las tareas y te permite apagar el ordenador de forma razonable. Además, puedes acceder a análisis para comprender cómo empleas tu tiempo en el trabajo.

Las mejores funciones de Sunsama

Planifique su día con pasos guiados utilizando una rutina paso a paso

Programa tareas automáticamente en el calendario

Importa tareas desde correos electrónicos, tareas desde herramientas de gestión de proyectos y reuniones desde calendarios con integraciones perfectas

Limitaciones de Sunsama

Algunos usuarios dicen que la colaboración en tiempo real puede ser más fluida

No hay una función específica para tomar notas a largo plazo. Sin embargo, puedes añadir notas a las tareas

Precios de Sunsama

14 días gratis (versión de prueba)

Suscripción mensual: 20 $ al mes

Suscripción anual: 16 $ al mes, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Sunsama

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sunsama?

Un usuario de Capterra dice:

Como emprendedor en solitario, a menudo es difícil hacer frente al número de tareas que tengo en un día. Sunsama me recuerda que debo tomar descansos, me ofrece una vista realista del tiempo que me llevará una tarea y me proporciona un resumen semanal de cómo empleo mi tiempo. Puedo incorporar mis calendarios personales y de la empresa, mis actividades de bienestar y el tiempo que dedico a mi familia, todo en un solo lugar. Esto me ayuda a mantenerme alineado con mis metas e intenciones. Sin embargo, introducir tareas y subtareas podría ser más fluido.

Como emprendedor en solitario, a menudo es difícil hacer frente al número de tareas que tengo en un día. Sunsama me recuerda que debo tomar descansos, me ofrece una vista realista del tiempo que me llevará una tarea y me envía un resumen semanal de cómo empleo mi tiempo. Puedo incorporar mis calendarios personales y de la empresa, mis actividades de bienestar y el tiempo que dedico a mi familia, todo en un solo lugar. Esto me ayuda a mantenerme alineado con mis metas e intenciones. Sin embargo, introducir tareas y subtareas podría ser más fluido.

7. Todoist (la mejor para gestionar tareas personales)

vía Todoist

Todoist es una plataforma de gestión de tareas con una interfaz intuitiva que permite a los usuarios gestionar de forma eficiente las tareas diarias. A diferencia de Amie, que se centra en la gestión del calendario ejecutivo, Todoist te permite organizar, ordenar y priorizar tareas mediante filtros personalizados y múltiples vistas.

Todoist también tiene una función única de gamificación, llamada Karma, que te ayuda a realizar un seguimiento de las tendencias de productividad y acumular puntos con la finalización de tareas y el logro de metas. También puedes ver tu progreso diario con gráficos codificados por colores y comparar la productividad semanal con gráficos semana a semana.

Las mejores funciones de Todoist

Captura y organiza tareas, clasifícalas, etiquétalas y prográmalas automáticamente

Planifique proyectos, añada descripciones de tareas y subtareas, y realice un seguimiento del progreso con vistas flexibles de los proyectos

Utiliza un diseño de calendario compartido para colaborar con tu equipo y mantener tus proyectos al día

Límites de Todoist

Añadir subtareas implica varios pasos, lo que a veces puede resultar frustrante

Carece de flexibilidad para organizar el pedido de las tareas

La función de creación de texto a veces no entiende comandos específicos

Precios de Todoist

Principiantes: 0 $

Pro: 2,50 $ por usuario/mes

Business: 8 $ por usuario/mes

Valoraciones y opiniones sobre Todoist

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Un usuario de Capterra dice:

Me gusta poder enviar un correo electrónico a mi lista de tareas pendientes. Me encanta tener una lista de cosas por hacer, ya que me ayuda a organizarme, y a veces quiero retrasar mis correos electrónicos. Así que simplemente los reenvío con una fecha a mi lista de tareas pendientes y recibo una notificación en otro momento. Además, me encanta marcar los elementos cuando los termino y tacharlos como si fuera un papel. Sin embargo, la colaboración con las funciones de equipo me resulta complicada.

Me gusta poder enviar un correo electrónico a mi lista de tareas pendientes. Me encanta tener una lista de cosas por hacer, ya que me ayuda a organizarme, y a veces quiero retrasar mis correos electrónicos. Así que simplemente los reenvío con una fecha a mi lista de tareas pendientes y recibo una notificación en otro momento. Además, me encanta marcar los elementos cuando los termino y tacharlos como si fuera con lápiz y papel. Sin embargo, la colaboración con las funciones de equipo me resulta complicada.

8. Reclaim. ai (ideal para crear hábitos y programar tareas con IA)

Reclaim. ai, de Dropbox, es una plataforma de productividad que ayuda a evitar errores de planificación con funciones avanzadas de control de tiempo, programación automática de descansos, sincronización de calendarios y seguimiento inteligente de hábitos.

Con Reclaim, puedes programar automáticamente tareas en función de la prioridad y los plazos. Puedes establecer duraciones específicas para las tareas, comparar el tiempo dedicado al trabajo con el tiempo personal, realizar un seguimiento profundo o superficial del trabajo e incluso informar sobre los días más productivos.

La función más exclusiva de la herramienta es su rastreador de hábitos con IA, que reprograma automáticamente las tareas cuando el trabajo sobrepasa los hábitos, lo que favorece el crecimiento personal. También realiza un seguimiento de los tiempos de actividad personal, genera informes semanales y programa/reprograma automáticamente las reuniones según tus preferencias.

Reclaim. ai: mejores funciones

Realice un seguimiento del tiempo que dedica su equipo a las reuniones y mejore la productividad con el análisis de personas

Optimice los flujos de trabajo con enlaces de programación e incorpore estos enlaces para obtener un sistema de reservas rápido y personalizado

Programa automáticamente descansos después de reuniones o sesiones de trabajo con IA

Reclaim. ai limitaciones

La interfaz de usuario de la app móvil puede resultar complicada de usar en ocasiones

No puedes automatizar la programación de tareas dependientes

A veces, la herramienta programa demasiadas tareas, lo que hace que el calendario esté demasiado lleno

Precios de Reclaim.ai

Lite: Gratis

Starter: 8 $ por asiento/mes

Business : 12 $ por asiento/mes

Enterprise: 18 $ por asiento/mes, facturado anualmente

Valoraciones y opiniones sobre Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reclaim. ai?

Un usuario de G2 dice:

Es una solución sencilla y potente para la gestión de tareas, la priorización y la programación. En particular, funciona muy bien para mi caso de uso, que consiste en anotar elementos de acción en documentos de Google, que se sincronizan bidireccionalmente entre Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. He probado muchas otras herramientas, concretamente Smartsheet, ClickUp, Motion y Hojas de cálculo de Google, y creo que Reclaim. ai es finalmente la que voy a utilizar. Sin embargo, las funciones de gestión de proyectos de Reclaim son limitadas.

Es una solución sencilla y potente para la gestión de tareas, la priorización y la programación. En particular, funciona muy bien para mi caso de uso, que consiste en anotar elementos de acción en Documentos de Google, que se sincronizan bidireccionalmente entre Documentos de Google ⇆ Tareas de Google ⇆ Reclaim. He probado muchas otras herramientas, concretamente Smartsheet, ClickUp, Motion y Hojas de cálculo de Google, y creo que Reclaim. ai es finalmente la que voy a utilizar. Sin embargo, las funciones de gestión de proyectos de Reclaim son limitadas.

9. Morgen Calendar (ideal para tareas diarias y gestión del tiempo)

vía Morgen

Morgen es un planificador diario con capacidades avanzadas de bloqueo de tiempo y gestión básica de tareas. Su planificador IA organiza tu día priorizando las tareas y sugiriendo cuándo trabajar en ellas en función de tu capacidad y tus objetivos diarios. Puedes utilizar estos planes junto con el bloqueo manual de tiempo para programar y reprogramar tus actividades.

La gestión integrada del calendario de la plataforma permite crear un calendario de tareas específico, sincronizar tareas entre todos los calendarios e integrar herramientas de gestión de proyectos.

A diferencia de Amie, Morgen ofrece estadísticas sobre los patrones de programación personal y el tiempo dedicado a las tareas. Además, puedes crear «marcos» para diferentes tipos de tareas y supervisar el tiempo dedicado a cada una de ellas.

Las mejores funciones de Morgen Calendar

Obtenga recomendaciones sobre cuándo trabajar en cada tarea en función de sus metas y horas de mayor rendimiento con IA Planner

Resuelva los conflictos de programación, añada coanfitriones a los enlaces de programación y vea las franjas horarias actualizadas en tiempo real con la programación por franjas horarias

Crea tareas, añade plazos y clasifica listas de tareas con el gestor de tareas

Limitaciones de Morgen Calendar

Según algunos usuarios, la app móvil Morgen tiene problemas de sincronización, lo que puede resultar frustrante

La gestión de tareas puede parecer manual, con poca o ninguna automatización

Precios de Morgen Calendar

Particulares Mensual: 30 $ al mes

Particulares, anual: 15 $ al mes, facturado anualmente

Believer: 6,50 $ al mes, facturado cada cinco años

Team Monthly: 25 $ por asiento/mes

Team Yearly: 10 $ por asiento/mes

Valoraciones y opiniones sobre Morgen Calendar

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Morgen Calendar?

Un usuario de G2 dice:

Puedo ver lo que he hecho y llevar un registro de mis tareas. Puedo crear un enlace de programación en un abrir y cerrar de ojos y evitar intercambiar correos electrónicos para acordar la hora adecuada para una reunión. Además, puedo crear tareas con prioridad y combinar todos mis calendarios en uno solo. Es muy útil para comprobar las diferentes zonas horarias para las reuniones con personas de todo el mundo. Sin embargo, no se pueden enviar enlaces de programación a reuniones de más de una persona.

Puedo ver lo que he terminado y llevar un registro de mis tareas. Puedo crear un enlace de programación en un abrir y cerrar de ojos y evitar intercambiar correos electrónicos para acordar la hora adecuada para una reunión. Además, puedo crear tareas con prioridad y combinar todos mis calendarios en uno solo. Es muy útil para comprobar las diferentes zonas horarias para reuniones con personas de todo el mundo. Sin embargo, no se pueden enviar enlaces de programación a reuniones con más de una persona.

10. Notion (la mejor para la gestión del conocimiento en la corporación)

vía Notion

Notion es una app, aplicación, de productividad con calendario integrado y herramientas de gestión de proyectos que te ayudan a organizar tareas, programar reuniones, tomar notas, centralizar información y colaborar.

Mientras que Amie se centra más en el calendario, Notion satisface las diversas necesidades de las corporaciones. Su flexibilidad te permite crear flujos de trabajo personalizados, integrar herramientas, realizar un seguimiento de los proyectos y utilizar tableros Kanban interactivos y tablas para la gestión de datos.

Sin embargo, el Calendario de Notion está disponible como una app, aplicación, independiente y sus funciones de IA son limitadas.

Las mejores funciones de Notion

Utilice bases de datos flexibles para organizar la información y las tareas

Programa eventos, establece recordatorios y organiza citas y reuniones con Notion Calendar

Crea paneles personalizados para visualizar el trabajo y realizar un seguimiento del progreso

Accede a varias plantillas de listas de tareas pendientes diseñadas para la gestión diaria de tareas, el seguimiento de hitos de proyectos y mucho más

Limitaciones de Notion

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Las funciones offline limitadas dificultan la edición de notas o el acceso a información crítica sin conexión a internet

Precios de Notion

Free

Más: 12 $ por asiento/mes

Business: 24 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de G2 dice

Las bases de datos son fantásticas para organizar calendarios sociales y de producción. La integración con el calendario, la integración de la app con todas mis cosas de Google y las funciones de IA me han ayudado a ahorrar mucho tiempo en tareas tediosas. La IA todavía necesita la intervención y revisión humanas, pero es una herramienta estupenda para ser hiperproductivo en sesiones de trabajo más cortas. Sin embargo, a veces la edición de notas en Android es inconsistente. Las herramientas para modificar un bloque a veces desaparecen y tengo que cerrar la app y volver a abrirla para que funcione.

Las bases de datos son fantásticas para organizar calendarios sociales y de producción. La integración con el calendario, la integración de la app con todas mis cosas de Google y las funciones de IA me han ayudado a ahorrar mucho tiempo en tareas tediosas. La IA todavía necesita la intervención y revisión humanas, pero es una herramienta estupenda para ser hiperproductivo en sesiones de trabajo más cortas. Sin embargo, a veces la edición de notas en Android es inconsistente. Las herramientas para modificar un bloque a veces desaparecen y tengo que cerrar la app y volver a abrirla para que funcione.

