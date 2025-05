Las 10 mejores alternativas a Feathery para formularios sin código y automatización del flujo de trabajo

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a varias herramientas en un solo lugar. Se acabó cambiar entre varias apps. Ofrece un número de funciones sin precedentes en comparación con otros programas. También es altamente personalizable para adaptarse a cualquier flujo de trabajo gracias a funciones como las vistas múltiples que me permiten configurar los proyectos exactamente como necesito, los paneles que me dan una visión clara de los informes y estadísticas, y las automatizaciones que me ahorran horas al encargarse de tareas repetitivas.