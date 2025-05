más de 15 de los mejores GPT para marketing para automatizar su estrategia de marketing

Solo los profesionales del marketing comprenden realmente el número de sombreros que tienen que llevar: creación de contenido, estrategia de redes sociales, generación de clientes potenciales y todo lo demás que necesita la empresa, a menudo con presupuestos cada vez más reducidos.

Y hablando de presupuesto, los equipos de marketing están sufriendo la presión. Según LinkedIn, las ofertas de trabajo en marketing han caído un 42 %, lo que deja a los equipos con más trabajo pendiente.

Así es como se mantiene al día: utiliza GPT de marketing. Estos asistentes con IA pueden automatizar tareas repetitivas, mejorar la creación de contenido y ayudar a diseñar campañas de marketing de alto rendimiento.

Sin embargo, no todos los GPT personalizados son iguales. Para ayudarte a encontrar el adecuado, hemos desglosado los mejores GPT para marketing, comparando sus funciones, puntos fuertes y cómo encajan en diferentes equipos.

⏰ Resumen de 60 segundos Estos son los principales GPT que utilizan marcos de marketing reconocidos, proponen ideas y muestran una creatividad excepcional para mejorar las campañas de marketing: Director de marketing digital: ideal para los profesionales del marketing basados en datos que optimizan campañas multiplataforma Marketing GPT: Lo mejor para los especialistas en marketing estratégico que buscan información basada en IA para la creación de marca Marketer GPT Pro: ideal para empresas emergentes y pequeñas empresas que buscan estrategias de crecimiento orgánico Entrenador de escritura creativa: Lo mejor para creadores de contenido y redactores que mejoran la narración Canva: Lo mejor para los profesionales del marketing y los diseñadores que necesitan imágenes rápidas y de alta calidad VideoGPT de VEED: ideal para los especialistas en marketing de contenidos que producen vídeos para redes sociales generados por IA Video Summarizer: Lo mejor para los profesionales que condensan vídeos de larga duración en resúmenes digeribles GPT de redacción: ideal para marcas que necesitan textos de marketing persuasivos y de alta conversión Humanizar la IA: Lo mejor para los especialistas en marketing que perfeccionan el contenido generado por IA para que suene natural Investigación de mercados y análisis competitivo: Lo mejor para estrategas y analistas que realizan un seguimiento de las tendencias del sector SocialNetworkGPT: Ideal para gestores de redes sociales que elaboran estrategias específicas para cada plataforma GPT de marketing de contenidos: ideal para profesionales del marketing centrados en la creación de contenidos basados en datos GPT de marca: ideal para empresas que desean perfeccionar su identidad de marca y lograr una comunicación impactante Creador de páginas de destino de HubSpot: Lo mejor para los anunciantes que crean textos de páginas de destino de alta conversión Marketing Strategizer: ideal para empresas que necesitan planificar campañas multicanal SMMA | Agencia de marketing en redes sociales | SEO: Lo mejor para las agencias digitales que amplían sus campañas en redes sociales Director de marketing: Ideal para líderes de marketing sénior que desarrollan estrategias de marca de alto nivel Zubot: Lo mejor para estrategas publicitarios que optimizan campañas con principios de marketing conductual GPT de consenso: Lo mejor para investigadores y especialistas en marketing que extraen información creíble Marketing Mentor: Ideal para propietarios de pequeñas empresas que buscan orientación práctica SEO GPT: Ideal para especialistas en SEO que optimizan el contenido, las palabras clave y el rendimiento técnico del sitio Analizador de SEO de utilidad y calidad del contenido: Lo mejor para los especialistas en marketing que garantizan que el contenido cumple con el E-E-A-T de Google Presentación y diapositivas GPT: Lo mejor para profesionales que crean presentaciones con IA rápidamente DesignerGPT: Lo mejor para los profesionales del marketing y los empresarios que diseñan sitios web generados por IA Ask All About Marketing: Lo mejor para consultores de marketing que necesitan información personalizada basada en IA ClickUp Brain es un asistente de marketing todo en uno basado en IA que sustituye a múltiples GPT combinando conocimientos de IA con herramientas de gestión de proyectos

¿Qué son los GPT?

Así que le pedimos a ChatGPT que respondiera a esta pregunta, dado que es una pregunta. Y esto es lo que dijo el modelo de IA.

✨ Resumen: Los GPT son básicamente modelos de IA personalizados y entrenados para determinadas tareas o industrias. Estas herramientas pueden analizar las tendencias del mercado, comprender al público objetivo y crear campañas memorables en segundos.

Sin embargo, la versión de ChatGPT es bastante prolija. Aquí es donde el concepto de diferentes tipos de GPTs se vuelve relevante.

Aquí hay una tabla para desglosar las diferencias:

Tipo de GPT Descripción Caso de uso GPT de ejemplo GPT de propósito general Modelos de IA versátiles como ChatGPT que gestionan la investigación, la redacción y las consultas generales. Generación de entradas de blog, resumen de informes e intercambio de ideas sobre estrategias de marketing. ChatGPT, Claude, Gemini GPT personalizados Adaptado a sectores específicos como el marketing digital, las finanzas o la sanidad. Creación de campañas de marketing por correo electrónico con objetivos específicos y perfeccionamiento de los mensajes publicitarios. GPT personalizados en GPT Store, Jasper IA GPT creativos Especializado en narración, creación de contenido, textos publicitarios y guiones de vídeo. Desarrollo de campañas atractivas en redes sociales, vídeos promocionales y branding. Copy. ai, Writesonic, Midjourney (para imágenes) GPT técnicos y analíticos Diseñado para el análisis de tendencias de mercado, la segmentación de público objetivo y el seguimiento de campañas. Analizar el comportamiento de la audiencia, optimizar el SEO y predecir el intento correcto de una campaña de marketing. Perplexity IA, Frase. io, MarketMuse GPT de IA conversacional Centrado en chatbots, respuestas automatizadas y estrategias de participación de usuarios. Mejora del soporte al cliente con interacciones para chatear basadas en IA y automatización de la estrategia en redes sociales. Drift, Intercom, HubSpot Chatbot GPT multimodales Integra texto, imágenes y voz para la creación de contenido y la optimización de campañas publicitarias. Generación de elementos visuales con tecnología de IA, descripciones interactivas de productos y anuncios de vídeo. DALL·E, Synthesia, Runway ML de OpenAI

¿Qué debe buscar en los mejores GPT para marketing?

Dado que el marketing es muy diverso, la GPT más adecuada para usted depende realmente del uso que le vaya a dar. Sin embargo, estas son algunas de las características generales que debe buscar en cada herramienta que explore:

Crea todo tipo de contenido: Tu GPT debería ser capaz de escribir cualquier cosa: entradas de blog, páginas de destino, leyendas para redes sociales, textos publicitarios e incluso guiones de vídeos promocionales

Conoce el SEO: Un buen GPT de marketing debería ayudarte a posicionarte, no solo a escribir. Busca uno que sugiera palabras clave de alto rendimiento, optimice las meta descripciones y ayude a impulsar la creación de contenido para una mejor visibilidad en las búsquedas

Comprende el tono de tu marca: Si tu marca es divertida e ingeniosa, tu GPT no debería sonar como un documento legal. Busca uno que te permita ajustar el tono y el estilo

Seguimiento de lo que funciona (y lo que no): Tu GPT debe proporcionar información sobre las tendencias del mercado, la participación de la audiencia y los datos de rendimiento para que no te limites a adivinar lo que funciona

Se integra con tus herramientas: Si tu GPT personalizado no puede conectarse con tu software de marketing por correo electrónico, programación social o CRM, es solo trabajo extra. Encuentra uno que se adapte a tu flujo de trabajo en lugar de hacer copiar y pegar todo el día

💡 Consejo profesional: ¿Tiene dificultades para mantenerse al día con múltiples campañas, análisis e interacciones con los clientes? Cómo utilizar la IA para la automatización del marketing le muestra cómo la IA puede automatizar tareas repetitivas y optimizar campañas

Los mejores GPT para marketing

¿Busca mejorar su estrategia de marketing digital? Los GPT especializados en marketing de ChatGPT pueden ser justo lo que necesita. Hemos elaborado una guía esencial de los GPT más potentes centrados en el marketing disponibles en el ecosistema de ChatGPT.

Antes de sumergirte en la lista, ten en cuenta que estos GPT personalizados son productos de OpenAI disponibles a través de la interfaz de ChatGPT. OpenAI suele ofrecer diferentes niveles de suscripción que pueden incluir varios GPT como parte de sus paquetes, o algunos GPT especializados pueden tener su propia estructura de precios. Para conocer los detalles más actuales de los precios, puedes consultar el sitio web oficial de OpenAI o la documentación.

Ahora, exploremos los principales GPT personalizados que están transformando los flujos de trabajo de marketing digital:

1. Director de marketing digital (lo mejor para los profesionales del marketing basados en datos que optimizan campañas multiplataforma)

a través de ChatGPT

La intersección de datos, creatividad y estrategia: una vez que domines esto, tus campañas de marketing serán un éxito. Pero hasta entonces, el gestor de marketing digital se encarga de todo por ti.

Este GPT ayuda a los profesionales del marketing digital que priorizan la toma de decisiones basada en datos, la optimización del rendimiento y la ejecución fluida entre plataformas.

Las mejores funciones de Digital Marketing Manager

Reciba recomendaciones prácticas basadas en análisis de marketing en tiempo real para maximizar el rendimiento de la campaña y el ROI

Perfecciona estrategias en Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, marketing por correo electrónico y otros canales digitales clave

Analice la asignación del presupuesto para garantizar el mayor retorno de la inversión publicitaria (ROAS) en las diferentes plataformas

Evalúe imágenes publicitarias creativas, objetivos de audiencia y métricas de conversión para identificar oportunidades de mejora continua

Límites del director de marketing digital

No ejecuta campañas directamente

Requiere información y contexto para obtener recomendaciones personalizadas y eficaces

Depende del acceso a datos específicos de la plataforma y de las integraciones para obtener información más detallada

Lea también: 7 plantillas de redacción de contenido gratis para una creación de contenido más rápida

2. Marketing GPT (Lo mejor para los especialistas en marketing estratégico que buscan información basada en IA para la marca)

a través de ChatGPT

Marketing GPT está diseñado para ser el mejor estratega de marketing. Ofrece una fusión de principios clásicos de marketing y conocimientos profundos, ya sea para navegar por el posicionamiento de la marca, analizar el comportamiento del consumidor o crear campañas basadas en datos.

Las mejores funciones de Marketing GPT

Transforme los conocimientos de marketing tradicionales en estrategias viables para las marcas modernas

Utilice el análisis de datos y la IA para perfeccionar las decisiones de marketing y predecir tendencias

Proporcione información en tiempo real sobre los cambios en los mercados emergentes y la evolución del comportamiento de los consumidores

Ofrezca orientación personalizada en SEO, redes sociales, gestión de marca y marketing de contenidos

Adáptese a diversos retos de marketing, asegurando que las estrategias se alinean con las necesidades específicas de la industria

Límites de los GPT de marketing

Carece de capacidades de ejecución directa para campañas de marketing y gestión de anuncios

No accede a datos de propiedad de la empresa a menos que se proporcione explícitamente

Se requiere experiencia humana para interpretar los conocimientos y aplicar las estrategias de manera eficaz

💡 Consejo profesional: Las herramientas de escritura con IA son tan buenas como las indicaciones que les das. Las mejores indicaciones de escritura con IA para especialistas en marketing y escritores proporcionan indicaciones elaboradas por expertos para ayudarte a generar contenido atractivo y de alto impacto con facilidad.

3. MarketerGPT Pro (Ideal para empresas emergentes y pequeñas empresas que buscan estrategias de crecimiento orgánico)

a través de ChatGPT

MarketerGPT Pro ofrece información estratégica que ayuda a las marcas a destacar, escalar orgánicamente y convertir las limitaciones en ventajas competitivas.

Considere esta herramienta cuando inicie desde cero o perfeccione una estrategia existente; cada recomendación está diseñada para generar impacto.

Las mejores funciones de MarketerGPT Pro

Desarrolla planes de marketing personalizados adaptados a las metas de la marca, la audiencia y el sector

Desbloquea estrategias de crecimiento orgánico que impulsen la visibilidad sin inversión publicitaria

Mejore el alcance del contenido con tácticas basadas en SEO y estrategias de interacción de alto valor

Posicione las marcas con narrativas convincentes que las diferencien en mercados saturados

Optimizar la presencia en las redes sociales para fomentar conexiones auténticas y el crecimiento de la comunidad

Límites de MarketerGPT Pro

No ejecuta campañas publicitarias ni gestiona medios de pago directamente

Carece de control de datos en tiempo real más allá de las recomendaciones estratégicas

No puede reemplazar la experiencia práctica para una ejecución creativa en profundidad

4. Creative Writing Coach (Lo mejor para creadores de contenido y redactores que mejoran la narración)

a través de ChatGPT

Llenar esa página vacía puede ser una tarea desalentadora, por eso el Entrenador de Escritura Creativa de ChatGPT es un salvavidas. Te ayuda con la narración, la estructura y a hacer que tus palabras resuenen de verdad.

Tanto si escribes ficción, poesía o ensayos, los comentarios y la orientación de Creative Writing Coach pueden ayudarte a perfeccionar tu voz y a dar vida a tus ideas.

Mejores funciones de Creative Writing Coach

Reciba comentarios personalizados para identificar puntos fuertes y áreas de mejora

Supere el bloqueo del escritor con indicaciones creativas y asistencia para la lluvia de ideas

Mejore las técnicas de narración, como el desarrollo de los personajes, la construcción del mundo y el ritmo

Perfecciona el estilo de redacción con orientación sobre diálogo, descripción y tono

Obtenga comentarios detallados y constructivos para resaltar los puntos fuertes y sugerir mejoras

Límites del Asesor de Redacción Creativa

Requiere implementación manual de ediciones en lugar de realizar cambios directos en su documento

Proporciona comentarios analíticos en lugar de emocionales basados en patrones y principios

Carece de conexiones (a internet) en el mundo real y en la industria, pero ofrece orientación general

💡 Consejo profesional: gestionar las redes sociales sin IA es una receta para el agotamiento. Las 15 mejores herramientas de IA para redes sociales para profesionales del marketing destacan las mejores herramientas para automatizar la programación, realizar un seguimiento de la participación y optimizar su estrategia sin esfuerzo.

5. Canva (la mejor para los profesionales del marketing y los diseñadores que necesitan imágenes rápidas y de alta calidad)

a través de ChatGPT

Para aquellos que buscan dar vida a sus ideas sin esfuerzo, Canva para ChatGPT transforma conceptos en bruto en diseños pulidos. Ya sea para proyectos de empresa, de marketing o personales, esta herramienta simplifica el proceso creativo con sugerencias inteligentes y plantillas personalizables.

Las mejores funciones de Canva

Genere diseños únicos, impulsados por IA personalizados según la información del usuario

Acceda a miles de plantillas diseñadas por profesionales, así como a una amplia biblioteca de imágenes, iconos y fuentes para una creatividad ilimitada

Simplifique su proceso de diseño general con una interfaz intuitiva y fácil de usar

Habilite una colaboración fluida en tiempo real para equipos e individuos

Límites de Canva

Produce diseños generados por IA que pueden requerir ajustes manuales para mayor precisión

Ofrece opciones de personalización que dependen de las herramientas y ajustes preestablecidos disponibles de Canva

6. VideoGPT de VEED (ideal para los especialistas en marketing de contenidos que producen vídeos para redes sociales generados por IA)

a través de ChatGPT

Al igual que las imágenes, los vídeos son una parte importante del marketing exitoso, por lo que el 50 % de los especialistas en marketing de todo el mundo los incluyen en sus estrategias. VideoGPT de VEED te ayuda a convertir guiones en vídeos pulidos para redes sociales con avatares de IA y voces en off personalizadas.

VEED VideoGPT mejores funciones

Convierta los guiones en vídeos sociales pulidos con avatares y voces en off de IA

Extraiga los momentos más atractivos del contenido de formulario largo para TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts

Añada subtítulos, traducciones y doblajes automatizados para ampliar el alcance entre las audiencias globales

Personalice vídeos con eliminación de fondo , reducción de ruido y animaciones dinámicas de texto

Facilite los flujos de trabajo con la colaboración basada en la nube para la edición, revisión y finalización de proyectos

VEED VideoGPT limitaciones

Ofrece personalización limitada para imágenes generadas por IA, lo que requiere ajustes manuales para una coherencia precisa de la marca

Captura momentos con Clip automatizado que puede que no siempre sean contextualmente relevantes, necesitando el refinamiento del usuario

Genera voces de IA que, aunque naturales, carecen de un intervalo emocional completo para un contenido altamente expresivo

📮 ClickUp Insight: Tus empleados prácticamente están pidiendo ayuda para entender sus tareas Según la investigación de ClickUp, alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento se ponen en contacto con entre 1 y 3 personas al día solo para recopilar el contexto que necesitan. Pero imagínese si toda esa información ya estuviera documentada y fuera fácilmente accesible. Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain, cambiar de contexto ya no es una molestia. Solo tiene que escribir su pregunta en su entorno de trabajo y ClickUp Brain recuperará al instante la información relevante de su entorno de trabajo o de apps de terceros conectadas

7. Video Summarizer (Lo mejor para profesionales que condensan vídeos largos en resúmenes)

a través de ChatGPT

Los usuarios suelen tener problemas con el contenido extenso, lo que dificulta la localización de información relevante o la revisión de momentos cruciales sin tener que desplazarse manualmente por los cronogramas. Video Summarizer automatiza el proceso sin esfuerzo y proporciona resúmenes estructurados y con marca de tiempo que mejoran el consumo y la accesibilidad del contenido.

Las mejores funciones de Video Summarizer

Obtenga resúmenes concisos y estructurados con marcas de tiempo en las que se puede hacer clic para una navegación instantánea

Compatibilidad en varios idiomas, lo que la convierte en una herramienta versátil para diversos públicos

Gestione el contenido de formato largo segmentando las transcripciones en secciones manejables

Extraiga información clave al tiempo que conserva el contexto, garantizando la claridad sin detalles innecesarios

Identifique los metadatos de vídeo, incluida la información del canal, las vistas y la duración, para obtener una panorámica completa del contenido

Límites de la función de vídeo que resume

Requiere una conexión (a internet) activa para procesar y recuperar resúmenes

La precisión puede variar en función de la claridad del discurso del vídeo y del ruido de fondo

No se pueden resumir vídeos con contenido restringido o bloqueado por región

8. GPT de redacción publicitaria (la mejor para marcas que necesitan textos publicitarios persuasivos y de alta conversión)

a través de ChatGPT

Aunque la redacción publicitaria galardonada requiere mucho más esfuerzo, Copywriter GPT te ayuda a poner un pie en la puerta. Transforma los textos de marketing mediante la elaboración de mensajes persuasivos y de gran impacto personalizados para diversos sectores y metas de campaña.

Funciones principales de la GPT para redactores

Genere textos publicitarios convincentes con precisión y adaptabilidad

Alinee los mensajes con los objetivos de la campaña, desde el conocimiento de la marca hasta la conversión de ventas

Optimice el contenido para varias plataformas para garantizar el cumplimiento de los límites de palabras y las buenas prácticas

Perfecciona el tono, el estilo y los temas clave para que coincidan con la identidad de la marca y las expectativas de la audiencia

Mejore el rendimiento a través de la optimización SEO y los ajustes basados en la interacción

Compatibilidad con empresas de todos los sectores, desde startups hasta corporaciones, con soluciones de contenido escalables

Límites de la GPT de redacción publicitaria

Carece de la profunda intuición emocional que los escritores humanos aportan a la narración matizada

Se basa en la información proporcionada por el usuario para los matices específicos de la marca, lo que requiere una orientación clara para obtener los mejores resultados

No puede realizar estudios de mercado independientes más allá de los detalles proporcionados o búsquedas web en tiempo real

Puede requerir supervisión humana para garantizar la sensibilidad cultural y contextual en campañas altamente localizadas

9. Humanizar la IA (lo mejor para los especialistas en marketing que perfeccionan el contenido generado por IA para que suene natural)

a través de ChatGPT

Cuando el contenido generado por IA parece robótico o antinatural, puede reducir el compromiso, la credibilidad y la legibilidad.

Humanize IA es la solución ideal para aquellos que necesitan un lenguaje refinado y natural sin perder el significado, todo ello manteniendo la claridad, la coherencia y la autenticidad.

Humanizar las mejores funciones de la IA

Obtenga tecnología avanzada de paráfrasis para garantizar que el texto generado por IA tenga un flujo natural, mejorando la legibilidad y el compromiso

Escriba con reescritura sensible al contexto para perfeccionar el tono y la estructura, preservando al mismo tiempo la intención original

Integre rápidamente para transformar el contenido sin problemas y sin ediciones manuales

Genere textos pulidos y similares a los humanos para mantener la precisión y la eficiencia

Humanizar los límites de la IA

Requiere entrada externa para la optimización, ya que no genera contenido de forma independiente

Puede que no capte completamente los matices de nicho o altamente técnicos sin un refinamiento manual

Opciones de personalización limitadas para voces de marca muy específicas y preferencias estilísticas únicas

🧠 ¿Sabías que...?: 6 de cada 10 especialistas en marketing consideran que la generación de clientes potenciales es la parte más difícil de su trabajo. Cómo utilizar la IA para la generación de clientes potenciales explica cómo la IA puede simplificar el proceso.

10. Investigación de marketing y análisis competitivo (lo mejor para estrategas y analistas que realizan un seguimiento de las tendencias del sector)

a través de ChatGPT

Marketing Research and Competitive Analysis está diseñado para profesionales que necesitan información en tiempo real. Una vez que sepa con qué ha experimentado alguien, puede utilizar esta IA para obtener más información sobre los resultados y evaluaciones completas del mercado.

Las mejores funciones de investigación de marketing y análisis competitivo

Descubra los puntos fuertes, los puntos débiles y las lagunas en las estrategias de la competencia con un análisis competitivo basado en IA

Previsión de tendencias de mercado , comportamiento de los consumidores y oportunidades emergentes con análisis predictivo

Transforme investigaciones complejas en informes claros y prácticos con visualización de datos integrada

Combine datos web, investigación académica e informes de empresas para obtener una vista holística del mercado con inteligencia de múltiples fuentes

Límites de la investigación de marketing y el análisis competitivo

Límites de información si los cambios críticos del mercado no se reflejan en tiempo real debido a las dependencias de la fuente de datos

Requiere la intervención del usuario para un análisis más preciso, ya que unas indicaciones más amplias pueden conducir a conclusiones generalizadas

Necesita aclaraciones adicionales para preguntas complejas específicas del sector para garantizar la precisión y la relevancia

💡 Consejo profesional: Las conjeturas no tienen cabida en las empresas. El Top 10 de software de análisis predictivo para tomar decisiones basadas en datos le ayuda a aprovechar la IA y el aprendizaje automático para prever tendencias, minimizar riesgos y tomar decisiones más inteligentes con confianza.

11. SocialNetworkGPT (la mejor para gestores de redes sociales que elaboran estrategias específicas para cada plataforma)

a través de ChatGPT

SocialNetworkGPT es ideal para creadores, empresas y profesionales del marketing que buscan elevar su presencia en línea. Al ofrecer estrategias de contenido personalizadas, ideas para publicaciones y consejos de optimización, este GPT ayuda a los usuarios a crear narrativas atractivas en las redes sociales que impulsen el compromiso y la lealtad a la marca.

Las mejores funciones de SocialNetworkGPT

Generar ideas de contenido impulsadas por IA que se alineen con las tendencias y los algoritmos de la plataforma

Optimice los perfiles con biografías , nombres de usuario y estrategias de marca personalizados

Cree calendarios de publicación estratégicos que mejoren la coherencia y la participación

Reciba información específica de la plataforma para personalizar el contenido de Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) y más

Obtener conceptos de vídeo y subtítulos atractivos que mejoren la narración

Clasifique los hashtags y las palabras clave para mejorar la visibilidad y la segmentación de la audiencia

Límites de SocialNetworkGPT

Carece de posprogramación directa, lo que requiere que los usuarios implementen estrategias manualmente

Falta de análisis en tiempo real , lo que significa que los usuarios deben realizar un seguimiento del rendimiento a través de la información de la plataforma

Depende de los cambios en el algoritmo de la plataforma, lo que requiere que los usuarios adapten sus estrategias con el tiempo

💡 Consejo profesional: Hacer marketing sin perfiles de usuario claros es como lanzar dardos a ciegas. Crear perfiles de usuario eficaces para llegar al público objetivo le ayuda a definir su audiencia ideal, perfeccionar los mensajes y mejorar la interacción con los clientes mediante perfiles basados en datos.

12. GPT de marketing de contenidos (la mejor para los profesionales del marketing centrados en la creación de contenidos basados en datos)

a través de ChatGPT

Pero el GPT de marketing de contenidos destaca por ir más allá de la generación de ideas: refina la estrategia, mejora el SEO y garantiza que el contenido genere resultados medibles.

Con un enfoque en la información respaldada por datos y los marcos impulsados por la conversión, ayuda a los especialistas en marketing a crear contenido que no solo atraiga, sino que también retenga y convierta a las audiencias.

Las mejores funciones de GPT para marketing de contenidos

Generar recomendaciones de contenido basadas en datos para alinearse con la intención de la audiencia y la demanda de búsqueda

Proporcione información avanzada de SEO para optimizar el contenido en cuanto a visibilidad, compromiso y potencial de clasificación

Estructura el contenido utilizando marcos centrados en la conversión para impulsar la generación de clientes potenciales y la retención de clientes

Genere ideas de contenido únicas con la ideación impulsada por IA para eliminar los obstáculos creativos

Adapte la mensajería en blogs, redes sociales, correo electrónico y vídeo para garantizar la resonancia multicanal

Marketing de contenidos. Límites de las GPT

Carece de la intuición humana para los matices de la voz de la marca, lo que requiere supervisión editorial

Funciona con acceso limitado a datos en tiempo real , lo que puede afectar a la optimización de contenidos para temas de actualidad

Sirve únicamente como guía estratégica sin ejecutar directamente la creación de contenido

13. GPT de marca (ideal para empresas que deseen perfeccionar su identidad de marca y lograr una comunicación impactante)

a través de ChatGPT

Branding GPT ofrece orientación experta en todo, desde la elaboración de estrategias de marca atractivas hasta el diseño de identidades visuales de alto impacto, ayudando a las empresas a construir marcas fuertes y diferenciadas con claridad y coherencia.

Funciones de marca de GPT

Obtenga una amplia experiencia en estrategia de marca, denominación, diseño de logotipos y diseño web

Accede a marcos de trabajo patentados que estructuran la marca en procesos paso a paso

Ofrezca recomendaciones personalizadas basadas en información real del sector

Adáptese dinámicamente en tiempo real con consejos claros y prácticos, adaptados para manejar diversos desafíos de marketing

Acceso a las últimas tendencias y buenas prácticas para garantizar que las estrategias de marca sigan siendo relevantes y con visión de futuro

Límites de la marca GPT

Carece de ejecución directa de servicios de diseño o marca, lo que requiere que las empresas apliquen conocimientos o trabajen con profesionales externos

Depende de la información proporcionada por el usuario para el contexto y los detalles, ya que las soluciones personalizadas requieren información detallada de la marca y la empresa

Restringe las iteraciones de diseño visual en tiempo real o las herramientas de marca interactivas debido a un formato basado en texto

14. Creador de páginas de destino de HubSpot (el mejor para anunciantes que crean textos de páginas de destino de alta conversión)

a través de ChatGPT

La creación de páginas de destino de alta conversión es un equilibrio entre la interfaz de usuario y la experiencia de usuario y un texto atractivo que resuene en el público.

El creador de páginas de destino de HubSpot simplifica este proceso generando contenido persuasivo y estructurado adaptado a las campañas de marketing. Diseñado para los profesionales del marketing que desean eficiencia sin sacrificar la calidad, este GPT agiliza el proceso de redacción publicitaria al tiempo que garantiza claridad e impacto.

Las mejores funciones del creador de páginas de destino de HubSpot

Genere textos persuasivos para la página de destino basados en las metas de la campaña y en la información sobre la audiencia

Siga un enfoque estructurado para garantizar la claridad, el compromiso y la optimización de la conversión

Proporcione múltiples estilos de redacción para que coincidan con el tono de la marca y la intención de la campaña

Cree una vista previa de la página de destino lista para usar que se integre perfectamente con HubSpot

Elimine las conjeturas de la redacción publicitaria con la generación de contenido impulsada por IA

Límites del creador de páginas de destino de HubSpot

Pendiente de la intervención del usuario para la personalización, ya que no genera contenido sin contexto

No proporciona elementos multimedia como imágenes o diseños

Se centra únicamente en el texto de la página de destino y no es compatible con otros tipos de contenido

15. Marketing Strategizer (ideal para empresas que necesitan planificación de campañas multicanal)

a través de ChatGPT

Marketing Strategizer, con su promoción multicanal, es ideal para empresas que exigen conocimientos basados en datos y ejecución creativa, al tiempo que garantizan que las campañas se adapten para obtener el máximo retorno de la inversión.

Estratega de marketing

Desarrolle campañas integrales mediante la integración de la investigación de audiencias, la creación de contenidos y la distribución estratégica para un enfoque unificado

Permita una segmentación precisa a través de una segmentación avanzada del mercado

Identifique oportunidades emergentes con análisis de tendencias impulsados por IA para perfeccionar estrategias de marketing y mantenerse a la vanguardia de los cambios en la industria

Mejore la identidad de marca con soluciones de marca personalizadas a través de estrategias convincentes de narración, diseño y participación

Optimice las campañas en múltiples plataformas para garantizar un alto rendimiento en redes sociales, correo electrónico, SEO y publicidad de pago

Maximice la eficiencia con el seguimiento del rendimiento y los ajustes en tiempo real basados en optimizaciones continuas impulsadas por el análisis

Límites de Marketing Strategizer

Requiere información adicional para adaptar la personalización profunda a sectores muy especializados

Necesita configuración técnica para integrarse a la perfección con las herramientas de marketing existentes

🧠 ¿Sabías que...?: El 72 % de los profesionales del marketing del sector (elaboración de) informan de que el marketing ha cobrado más importancia, lo que acelera la transformación digital. Gestión de proyectos de marketing: guía para gestores de proyectos explora cómo pueden adaptarse los equipos.

16. SMMA | Agencia de marketing en redes sociales | SEO (Lo mejor para agencias digitales que amplían sus campañas en redes sociales)

a través de ChatGPT

Lo mejor de una IA personalizada es que puedes hacer que se adapte a muchos roles. Al igual que la SMMA | Agencia de marketing en redes sociales | SEO GPT.

Este modelo de IA proporciona información personalizada, herramientas de vanguardia y estrategias expertas para ayudar a las agencias a optimizar su presencia digital y maximizar el intento correcto de los clientes.

SMMA | Agencia de marketing en redes sociales | Las mejores funciones de SEO

Combina estrategias orgánicas y de pago para maximizar el impacto

Analiza los algoritmos de la plataforma, el comportamiento de la audiencia y los datos obtenidos para impulsar la interacción

Cree contenido de alto rendimiento utilizando IA, automatización y narración basada en el rendimiento

Amplíe las campañas publicitarias y optimice al mismo tiempo la inversión publicitaria

Genere y gestione clientes potenciales de alta calidad para facilitar la adquisición de clientes

SMMA | Agencia de marketing en redes sociales | Límites de SEO

Requiere una adaptación constante a los algoritmos de la plataforma que cambian rápidamente

Requiere pruebas y optimización continuas para mantener el rendimiento

Depende de herramientas externas para automatización y análisis

Se enfrenta a una mayor competencia en nichos saturados

Necesita invertir en publicidad para campañas de pago escalables

17. Director de marketing (lo mejor para líderes de marketing sénior que desarrollan estrategias de marca de alto nivel)

a través de ChatGPT

La gestión de la estrategia de marketing en sectores como la tecnología, el comercio minorista y los servicios B2B requiere una cualidad más que ninguna otra: la diferenciación.

Chief Marketing Officer es ideal para equipos que priorizan la información estratégica, la mejora de la marca y la toma de decisiones basada en datos, todo ello mientras se integran con las tendencias cambiantes del mercado para un intento correcto

Director de marketing Funciones principales de GPT

Analizar las tendencias del mercado y las previsiones de cambios para ayudar a las empresas a mantenerse a la vanguardia de los cambios del sector

Estructura, optimiza y mide campañas de marketing multicanal para obtener el máximo rendimiento

Defina la posición de la marca y garantice la coherencia de los mensajes en todos los puntos de contacto con el cliente

Mapa de los recorridos de los clientes y segmentación de las audiencias para mejorar la personalización y el compromiso

Adaptar las estrategias de marketing para alinearlas con los retos específicos del sector y las metas de la empresa

Director de marketing Límites de las GPT

Carece de capacidades de ejecución en tiempo real, lo que obliga a los equipos a implementar conocimientos a través de plataformas externas

Ofrece funciones creativas de diseño con límites, lo que requiere herramientas independientes para la creación de contenido y activos

Requiere adaptación para que las industrias de nicho se alineen con las dinámicas de mercado y las expectativas de los clientes

18. ZuBot (la mejor para estrategas publicitarios que optimizan campañas con principios de marketing conductual)

a través de Zubot

Facebook, Instagram y Google Ads: todas estas plataformas necesitan un profundo conocimiento de las técnicas de marketing conductual.

Aquí es donde ZuBot puede ayudar a los profesionales del marketing con su conocimiento integrado de principios psicológicos como la prueba social y la escasez, y crear campañas de marketing optimizadas para la conversión de clientes.

Las mejores funciones de ZuBot

Aproveche la experiencia en marketing conductual para optimizar los anuncios para la participación y las conversiones

Aplique principios psicológicos como la escasez, la prueba social y el fenómeno Baader-Meinhof para que los anuncios sean más persuasivos

Perfecciona los mensajes y los elementos visuales mediante un enfoque basado en datos para obtener el máximo rendimiento en todas las plataformas

Evalúe y mejore los anuncios existentes con recomendaciones prácticas

Adáptese a la perfección a diversos sectores y segmentos de público objetivo para crear estrategias publicitarias personalizadas

Límites de ZuBot

Se basa en la información proporcionada por el usuario para personalizar anuncios de forma eficaz

No gestiona campañas publicitarias directamente, pero proporciona orientación de nivel experto

El análisis del rendimiento requiere comentarios de los usuarios para ajustar las estrategias

💡 Consejo profesional: Planificar una campaña de marketing sin una estructura sólida conduce a la confusión y a la pérdida de oportunidades. Estas plantillas de plan de marketing gratis para crear una estrategia de marketing te ofrecen plantillas listas para usar que te ayudarán a optimizar tu estrategia, mantener a tu equipo alineado y ejecutar campañas con claridad.

19. GPT de consenso (el mejor para investigadores y especialistas en marketing que extraen información creíble)

a través de ChatGPT

Los investigadores, estudiantes y profesionales necesitan una solución que sintetice hallazgos creíbles en un solo lugar.

Consensus GPT ofrece eso al proporcionar respuestas basadas en evidencia de estudios revisados por pares. Ya sea para evaluar tratamientos médicos, explorar tendencias económicas o validar afirmaciones científicas, Consensus GPT agiliza el proceso de investigación con rigor académico y eficiencia.

Las mejores funciones de GPT de consenso

Recopile los resultados de la investigación en conclusiones claras y concisas para una toma de decisiones más rápida

Proporcione acceso a estudios revisados por pares para garantizar que los conocimientos se basan en fuentes creíbles

Filtre los estudios por relevancia, metodología y credibilidad para obtener resultados de búsqueda precisos

Genera citas automatizadas para simplificar la referenciación de trabajos académicos y profesionales

Actualícese continuamente con los últimos conocimientos de investigación para eliminar la búsqueda manual

Límites de consenso de GPT

Se basa en estudios publicados, que pueden excluir conocimientos emergentes pero no publicados

Varía en la interpretación del contexto en función de la especificidad de la consulta, que requiere entradas precisas

Sirve como herramienta de investigación en lugar de sustituir el análisis de expertos en temas complejos

🧠 ¿Sabías que...?: El 83 % de los especialistas en marketing afirman que la IA les ayuda a producir más contenido del que podrían producir sin ella. Aprende a equilibrar la eficiencia de la IA con la creatividad humana en la Guía para usar la IA en el marketing de contenidos.

20. Marketing Mentor (ideal para propietarios de pequeñas empresas que buscan orientación práctica)

a través de Marketing Mentor

Marketing Mentor ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a navegar por las complejidades del marketing con consejos sencillos y prácticos.

Marketing Mentor GPT lo hace ofreciendo estrategias prácticas que generan resultados reales. Ya sea para el crecimiento en redes sociales, campañas de correo electrónico o la posición de la marca, este GPT proporciona información fácil de entender y de implementar.

Las mejores funciones de Marketing Mentor

Traduzca conceptos de marketing complejos en estrategias simples y digeribles

Manténgase al día de las últimas tendencias para garantizar que las empresas sigan siendo competitivas

Ofrezca orientación personalizada basada en las limitaciones del sector, la audiencia y el presupuesto

Priorice la eficiencia recomendando solo los esfuerzos de marketing más impactantes

Soporte a emprendedores con experiencia de marketing limitada, proporcionando consejos claros y paso a paso

Límites de Marketing Mentor

Carece de ejecución práctica , lo que requiere que los usuarios implementen las estrategias ellos mismos

No reemplaza la creatividad humana en la creación de marcas y la narración de historias

No puede proporcionar una experiencia profunda y especializada para sectores altamente especializados

Se basa en los datos disponibles, lo que significa que la información hiperlocal o altamente específica puede estar limitada

21. SEO GPT (ideal para especialistas en SEO que optimizan el contenido, las palabras clave y el rendimiento técnico del sitio)

a través de ChatGPT

Los profesionales del marketing, las empresas y las agencias que buscan información basada en datos, recomendaciones estratégicas y optimización automatizada de contenidos pueden evitar estos errores con SEO GPT.

SEO GPT ayuda a los profesionales del marketing con estrategias y esquemas de SEO basados en IA que se adaptan a las últimas directrices de los motores de búsqueda para un crecimiento sostenible.

Las mejores funciones de SEO GPT

Optimice el contenido con IA para alinearlo con la intención de búsqueda y mejorar la clasificación

Analizar palabras clave para identificar oportunidades de alto impacto para el tráfico orgánico

Detectar problemas técnicos de SEO para mejorar la rastreabilidad, la indexación y el rendimiento

Automatización de (la elaboración de) informes y análisis para el seguimiento de clasificaciones, tráfico y tendencias de la competencia

Integración con plataformas CMS y herramientas SEO para optimizar los flujos de trabajo y la ejecución

Límites de SEO GPT

Genera contenido con creatividad limitada , que requiere un perfeccionamiento manual para la alineación de la marca

Se basa en conjuntos de datos y API existentes, lo que provoca retrasos ocasionales en las actualizaciones en tiempo real

Se requieren conocimientos de SEO para aprovechar al máximo las recomendaciones e informes avanzados

Lea también: Cómo utilizar la IA en publicidad (casos de uso y herramientas)

22. Utilidad y calidad del contenido Analizador SEO (ideal para los profesionales del marketing que garantizan que el contenido cumple con el E-E-A-T de Google)

a través de ChatGPT

Tanto si está perfeccionando el contenido existente como si lo está comparando con el de la competencia, Content Helpfulness y Quality SEO Analyzer ofrecen recomendaciones personalizadas para mejorar la credibilidad, la experiencia y la satisfacción del usuario con respecto a su contenido.

Utilidad y calidad del contenido Funciones principales del analizador SEO

Identifique las lagunas de contenido, la redundancia y las oportunidades de mejora para alinearse con las directrices de contenido útil de Google

Compare el contenido de la competencia para revelar fortalezas y debilidades para una estrategia de contenido basada en datos

Mejore la legibilidad, la estructura y la participación con recomendaciones centradas en SEO

Perfeccionar la experiencia, la fiabilidad y la autoridad para establecer credibilidad en cualquier nicho

Transforme las páginas de bajo rendimiento en activos de alta calidad que atraigan tráfico orgánico

Utilidad y calidad del contenido. Límites del analizador SEO

Requiere una entrada clara en las consultas de objetivos y las URL de la competencia para ofrecer el análisis más preciso

Proporciona orientación estratégica en lugar de automatizar la creación directa de contenido

Adapta las estrategias en función de las tendencias de búsqueda en evolución en lugar de anular los cambios algorítmicos

23. Presentación y diapositivas GPT (ideal para profesionales que crean presentaciones con IA rápidamente)

a través de ChatGPT

Las presentaciones potentes cuentan una historia convincente.

Sin embargo, crear diapositivas eficaces puede llevar mucho tiempo, ya que requiere investigación, diseño y claridad para garantizar que el mensaje tenga repercusión.

SlidesGPT simplifica este proceso, generando presentaciones estructuradas de alta calidad con investigación, elementos visuales y contenido de nivel doctoral, todo ello optimizado para causar impacto.

Presentación y diapositivas Las mejores funciones de GPT

Genera diapositivas listas para presentar con contenido conciso y denso en información adaptado al tema

Integra investigación en tiempo real para proporcionar datos, estadísticas y estudios de casos actualizados para mayor credibilidad

Encuentra imágenes e iconos relevantes automáticamente para mejorar el compromiso visual sin esfuerzo adicional

Estructura presentaciones con narrativas claras, flujo lógico y formato profesional

Compatibilidad con diversos temas , desde análisis técnicos en profundidad hasta estrategias de empresa y presentaciones académicas

Se adapta a los comentarios de los usuarios, perfeccionando las diapositivas para necesidades específicas y manteniendo la eficiencia

Presentación y diapositivas Límites de GPT

Personalización limitada del diseño, que puede requerir una edición posterior para lograr una estética específica de la marca

Requiere conexión a Internet para la investigación en tiempo real y la generación de diapositivas

El formato fijo de viñetas concisas puede no adaptarse a todos los estilos de presentación

Lea también: Cómo utilizar la IA en marketing: 10 ejemplos eficaces

24. DesignerGPT (Lo mejor para los vendedores y empresarios que diseñan sitios web generados por IA)

a través de ChatGPT

DesignerGPT ofrece soluciones para la creación sencilla de sitios web.

Ya sea para crear carteras personales, sitios web de empresas o páginas de inicio interactivas, DesignerGPT simplifica el proceso con diseños estructurados y adaptables que no requieren conocimientos de código.

Las mejores funciones de DesignerGPT

Genera HTML y CSS a la perfección para sitios web de calidad profesional

Integre un estilo moderno para lograr diseños visualmente atractivos y fáciles de usar

Automatización del diseño adaptable para garantizar una vista óptima en todos los dispositivos

Proporcione incorporación instantánea de imágenes a través de la integración de DALL-E o Unsplash

Ofrecer capacidades de exportación para un desarrollo continuo en plataformas como Replit

Garantizar la organización estructurada del contenido para una navegación y legibilidad claras

Elimine las barreras técnicas y haga que el diseño web sea accesible para todos

Límites de DesignerGPT

Opciones limitadas de personalización profunda más allá de la estructura generada

Sin funciones de backend integradas para contenido dinámico o bases de datos

Requiere alojamiento externo e implementación para acceso al sitio web en vivo

La generación de imágenes se basa en DALL-E o Unsplash, lo que limita el control creativo total

Lea también: Las mejores herramientas de IA de marketing para mantener la productividad

25. Ask All About Marketing (Lo mejor para consultores de marketing que necesitan información personalizada basada en IA)

a través de ChatGPT

Ask All About Marketing está diseñado para aquellos que exigen conocimientos prácticos, estrategias basadas en el rendimiento y un enfoque meticuloso del marketing digital.

Este GPT proporciona estrategias de marketing detalladas y paso a paso que están personalizadas para sectores específicos, casos de uso y modelos de empresa.

Pregunte por las mejores funciones de All About Marketing

Ofrezca información experta sobre las últimas tendencias de marketing, desde campañas impulsadas por IA hasta análisis avanzados

Desglose conceptos complejos de marketing digital en estrategias prácticas y ejecutables

Ofrezca análisis en tiempo real de la dinámica del mercado para garantizar que las estrategias sigan siendo adaptativas y competitivas

Integre las buenas prácticas de múltiples disciplinas de marketing, como SEO, PPC, marketing de contenidos y optimización de la conversión

Preguntar Todo sobre marketing Límites

Carece de ejecución práctica , centrándose únicamente en la orientación estratégica y la consultoría

No proporciona gestión directa de presupuestos publicitarios ni ejecución de campañas

Requiere que los usuarios apliquen las estrategias ellos mismos o trabajen con un equipo de marketing interno/externo para la implementación

Pero el problema de utilizar diferentes herramientas y plataformas para diferentes funciones es que a menudo conduce a una información dispersa y desconectada. Esta fragmentación dificulta que los especialistas en marketing tomen decisiones basadas en datos o revisen campañas que han tenido un intento correcto.

Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app de Todo para el trabajo, y una versátil plataforma de gestión de proyectos y productividad que sirve como una potente herramienta de IA para los equipos de marketing.

Al integrar la IA en la gestión de tareas, la creación de contenidos y el seguimiento de campañas, ClickUp permite a los equipos de marketing centrarse en la estrategia y la innovación, al tiempo que automatiza las tareas repetitivas.

Tanto si está planificando campañas, analizando el rendimiento o generando ideas, las capacidades de IA de ClickUp garantizan que sus esfuerzos de marketing estén basados en datos y sean impactantes.

Repasemos las funciones de ClickUp y cómo puede utilizarlas en su beneficio.

ClickUp Brain para contenido

ClickUp Brain es la IA nativa incorporada en la plataforma que facilita la creación de contenido. Ayuda a generar ideas para publicaciones de blog, subtítulos para redes sociales, campañas de correo electrónico y textos publicitarios. Reemplaza a otros GPT al refinar el contenido existente mejorando la gramática, el tono y la legibilidad, asegurando que su mensaje resuene en su audiencia.

Analice las tendencias del mercado, los conocimientos del público objetivo y las estrategias de la competencia durante su sesión de brainstorming con ClickUp Brain

💡 Consejo profesional: Antes de empezar, establezca objetivos de marketing claros. Utilice la plantilla de plan de marketing de ClickUp para desglosar las metas en pasos prácticos y hacer un seguimiento del progreso con análisis integrados.

Yvi Heimann, usuario de ClickUp y consultor de eficiencia empresarial, describió el efecto de ClickUp como:

Hemos podido reducir a la mitad el tiempo dedicado a ciertos flujos de trabajo al poder generar ideas, marcos y procesos sobre la marcha y directamente en ClickUp.

Hemos podido reducir a la mitad el tiempo dedicado a ciertos flujos de trabajo al poder generar ideas, marcos y procesos sobre la marcha y directamente en ClickUp.

¡Otra cosa! Olvídese de los correos electrónicos masivos genéricos para sus campañas de marketing por correo electrónico: ClickUp Brain personaliza la difusión en función del comportamiento de la audiencia. Optimiza los tiempos de envío, lo que garantiza mayores tasas de apertura y una mejor participación, al tiempo que automatiza los seguimientos para nutrir a los clientes potenciales sin esfuerzo.

Envíe y responda correos electrónicos directamente y elimine la necesidad de cambiar entre múltiples plataformas con la solución de gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp

Además de estas ventajas, ClickUp Brain también ayuda con la investigación de palabras clave, el análisis de mercado y las auditorías técnicas de SEO.

Crea entradas de blog, guiones de vídeo, actualizaciones de redes sociales y contenido de campañas de marketing con ClickUp Brain

¿Suena como muchas funciones interesantes juntas? Por supuesto. Pero si estás empezando, la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp es una buena idea para empezar.

Descargar esta plantilla Obtenga una estrategia clara para llegar a su público objetivo, promocionar productos y gestionar los precios utilizando la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

La plantilla ayuda a las empresas a perfilar su estrategia de marketing, incluyendo el público objetivo, las tácticas de promoción, los precios y la distribución. Sirve como hoja de ruta para garantizar que los esfuerzos de marketing estén organizados, orientados a metas y alineados con los objetivos de la empresa.

Automatización de tareas de marketing con automatizaciones de ClickUp

Esta es una de las funciones favoritas de muchos profesionales del marketing. Dado que los equipos de marketing a menudo se enfrentan a un sinfín de tareas repetitivas (correos electrónicos de seguimiento, actualizaciones del estado de las campañas, asignación de tareas), las automatizaciones de ClickUp eliminan el trabajo manual.

Flujos de trabajo desencadenantes basados en condiciones específicas y reducción del trabajo manual mediante las Automatizaciones de ClickUp

Puede establecer desencadenantes para automatizar aprobaciones, asignar tareas y programar seguimientos, lo que permite a su equipo centrarse en la estrategia en lugar del trabajo administrativo.

📌 Ejemplo: Un especialista en marketing configura una automatización en la que se desencadena una campaña de correo electrónico cada vez que se finaliza una nueva entrada de blog y la entrada se programa en las redes sociales.

Lea también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

Gestión de proyectos y progreso de tareas

Las funciones de gestión de tareas de ClickUp garantizan que todas las campañas de marketing se mantengan dentro del calendario con herramientas como:

✅ ClickUp: documentos para la planificación colaborativa de contenidos y la lluvia de ideas

✅ Tareas de ClickUp para agilizar los flujos de trabajo de marketing recurrentes

✅ Recordatorios automatizados para evitar incumplir plazos

ClickUp AI ofrece compatibilidad integral de marketing en múltiples funciones:

Analiza los datos de la campaña para obtener información útil e informes visuales

Segmenta audiencias para personalizar los esfuerzos de marketing

Facilita la lluvia de ideas creativas y la ideación

Optimiza la programación de las redes sociales en función del comportamiento de la audiencia

Mejora el marketing por correo electrónico con sugerencias de contenido y análisis de rendimiento

Prioriza las tareas en función de los plazos y la capacidad del equipo

Supervisa las campañas de la competencia para identificar oportunidades de diferenciación

Analiza los comentarios de los clientes para fundamentar las decisiones estratégicas

Funciones como asistente de IA todo en uno para la optimización del marketing basado en datos

Puede ver ClickUp Brain + ClickUp Docs en acción con la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp, que ayuda a los equipos a prepararse para cada fase de su proyecto de marketing.

Descargar esta plantilla Defina las metas de su campaña, estructure sus ideas y organice sus entregables de marketing utilizando la plantilla de informe de campaña de marketing de ClickUp

Esta plantilla permite a las empresas definir metas claras para sus campañas, con el fin de alinear su estrategia de marketing, generar ideas creativas para maximizar el impacto y el compromiso, y organizar los entregables para cada fase de la campaña de marketing.

Hablando de campañas de marketing, también puede probar a utilizar la plantilla de equipos de marketing de ClickUp para organizar sus tareas y hacer un seguimiento del progreso de los proyectos.

La IA de ClickUp llena tus lagunas de marketing

Mike Coon, director de programas de DISH, señaló:

ClickUp Brain es como un miembro a tiempo completo de nuestro equipo. Es una app, aplicación, genial. Es muy fácil y ahorra mucho tiempo. Lo único que tengo pendiente es escribir una pregunta como: «¿Qué es lo último que ha pasado en este proyecto?» y obtengo una lista con formato completo de todo lo que ha sucedido durante el periodo de tiempo que quiero ver.

ClickUp Brain es como un miembro con acceso completo a nuestro equipo. Es una app, aplicación, genial. Es muy fácil y ahorra mucho tiempo. Lo único que tengo pendiente es escribir una pregunta como: «¿Qué es lo último que ha pasado en este proyecto?», y obtengo una lista con formato completo de todo lo que ha sucedido durante el periodo de tiempo que quiero ver.

ClickUp lleva la IA para marketing a otro nivel con información basada en IA, documentación centralizada, colaboración en tiempo real y flujos de trabajo automatizados. Con todo esto, tu equipo puede trabajar de forma más inteligente, no más dura.

¡Regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a, ahora y lleva tu estrategia de marketing al siguiente nivel!