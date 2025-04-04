ClickUp vs. Clockify: ¿qué herramienta es mejor para el control de tiempo?

El tiempo. Es lo único de lo que nadie parece tener suficiente, con tareas pendientes, plazos de trabajo inminentes y compromisos personales que exigen nuestra atención constante.

Pero, ¿sabes realmente en qué empleas tu tiempo?

¿Estás haciendo estimaciones aproximadas o utilizando hojas de cálculo para registrar manualmente el tiempo dedicado a las tareas? Eso es una vía rápida hacia la confusión y la pérdida de horas. Por suerte, las modernas herramientas de control de tiempo para proyectos mantienen las cosas mucho más organizadas.

Si has estado buscando una aplicación para el control de tiempo, probablemente hayas visto ClickUp y Clockify, ambas opciones sólidas para el seguimiento del progreso de los proyectos. Pero, ¿cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo?

En esta guía, zanjaremos el debate entre ClickUp y Clockify con una comparación detallada de sus funciones y puntos fuertes.

¿Qué es ClickUp?

Empieza el seguimiento del tiempo en ClickUp Controle el tiempo, establezca duraciones estimadas, añada notas a las entradas de tiempo y acceda a los informes de tiempo desde cualquier lugar con el cronómetro global de ClickUp.

👀 ¿Sabías que...? Los cambios de contexto están mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que alternar entre plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra.

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, está diseñada para reunir todas tus tareas, con sus duraciones estimadas, en un solo lugar. Consolida tus proyectos, documentos y chats en una sola herramienta basada en inteligencia artificial.

Úsala como herramienta de gestión de tareas y de control de tiempo para proyectos para optimizar tus flujos de trabajo y alcanzar tus metas más rápidamente. Disfruta del control de tiempo nativo en la aplicación web, así como con la extensión gratuita de ClickUp para Chrome.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento utilizan estrategias personalizadas de gestión del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de flujo de trabajo aún no ofrecen funciones integradas sólidas de gestión del tiempo o priorización, lo que puede dificultar una priorización eficaz. Las funciones de programación y control de tiempo basadas en IA de ClickUp pueden ayudarte a transformar estas conjeturas en decisiones basadas en datos. Incluso puede sugerir ventanas de concentración óptimas para las tareas. ¡Crea un sistema de gestión del tiempo personalizado que se adapte a tu forma de trabajar!

Funciones de ClickUp

He aquí por qué ClickUp es una de las mejores herramientas para el control de tiempo y la gestión:

1. Control de tiempo de los proyectos con ClickUp

Realiza el control de tiempo en todas las fases del proyecto con las funciones de control de tiempo de ClickUp.

Con las funciones de control de tiempo de los proyectos de ClickUp, puedes realizar un seguimiento detallado del tiempo dedicado a cada tarea y subtarea, desde unos segundos hasta días.

Inicie y detenga los cronómetros de las tareas, registre el tiempo manualmente y clasifique las entradas para mejorar la elaboración de informes. Las funciones avanzadas, como el tiempo facturable, las duraciones estimadas y los informes detallados, ayudan a los equipos a mantener su productividad y garantizan la precisión de los presupuestos de los proyectos.

2. Gestión del tiempo con ClickUp

Ajusta la fecha límite de una tarea que está bloqueando otras, y ClickUp cambiará automáticamente las fechas límite de las tareas dependientes.

¿Por qué algunas personas gestionan mejor sus apretadas agendas que otras? El secreto suele estar en la gestión del tiempo, y ClickUp te ayuda a gestionar tu tiempo de forma más eficaz.

La suite de gestión del tiempo de ClickUp redefine la forma en que tu equipo realiza el seguimiento y asigna el tiempo dentro de los proyectos.

Empieza registrando el tiempo directamente en las tareas mediante plataformas de escritorio, móviles o navegadores para supervisar con precisión la asignación de tiempo. Establece la duración prevista de las tareas y subtareas para facilitar la planificación de la carga de trabajo y la gestión de las expectativas. Diferencia entre horas facturables y no facturables para agilizar los procesos de facturación y de elaboración de informes internos.

ClickUp te permite programar tareas fácilmente arrastrándolas y soltándolas en la interfaz del calendario de ClickUp. Admite vistas diarias, semanales y mensuales. Incluso puedes ajustar la fecha límite de una tarea, y ClickUp actualizará automáticamente cualquier subtarea dependiente para mantener los cronogramas del proyecto.

Por último, puedes generar informes personalizados y hojas de horas dentro de ClickUp para revisar las entradas de tiempo con el fin de analizar tu productividad y mejorar la asignación de recursos. ​

🧠 Dato curioso: ClickUp se integra con varias herramientas de control de tiempo de terceros, como Time Doctor, Clockify y Toggl, para consolidar tus entradas de tiempo en una sola herramienta. ¡Hablamos de eficiencia y ahorro de tiempo!

3. Calendario de ClickUp

Organiza y realiza el seguimiento de tus tareas fácilmente con ClickUp Calendar para tener una vista más clara de tu trabajo.

El calendario de ClickUp reúne todos tus compromisos en una sola vista. Úsalo para integrar tus calendarios de trabajo, personales y sociales en un solo lugar, y despídete de las reservas duplicadas, los plazos incumplidos y el cambio constante de herramientas.

¿Qué más? Puedes personalizar la vista del calendario para que te muestre agendas diarias, semanales o mensuales, de modo que puedas planificar mejor tu trabajo.

El filtrado avanzado ayuda a resaltar las tareas clave, mientras que la interfaz de arrastrar y soltar te permite reprogramar rápidamente reuniones y compromisos. Con las sugerencias de IA del Calendario de ClickUp, puedes encontrar los bloques de tiempo óptimos para abordar tus tareas pendientes, programar reuniones con tus colegas y tomarte un respiro.

Para un seguimiento avanzado del control de tiempo, ClickUp ofrece tablas, hojas de cálculo, carpetas y listas predefinidas que ayudan a las empresas a realizar un seguimiento del progreso de los proyectos. También incluye plantillas de control de tiempo y estudio del tiempo para facilitar la gestión de tareas. Estas plantillas agilizan los plazos, la asignación de tareas y el seguimiento del progreso, lo que permite mantener los proyectos al día con el mínimo esfuerzo.

Una vez registrado el tiempo, ClickUp te permite añadir rápidamente etiquetas y buscar entradas: sencillo, eficaz y diseñado para ahorrar tiempo.

📮ClickUp Insight: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que los trabajadores del conocimiento podrían estar dedicando casi 308 horas a la semana a reuniones en una organización de 100 personas. Pero, ¿y si pudieras reducir el tiempo dedicado a estas reuniones? ¡El entorno de trabajo unificado de ClickUp reduce drásticamente las reuniones innecesarias! 💫 Resultados reales: Clientes como Trinetix lograron una reducción del 50 % en las reuniones al centralizar la documentación de los proyectos, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la visibilidad entre equipos utilizando nuestra aplicación integral para el trabajo. ¡Imagina recuperar cientos de horas de productividad cada semana!

Precios de ClickUp

¿Qué es Clockify?

vía Clockify

Mientras que ClickUp reúne todas tus herramientas de productividad en una sola aplicación, Clockify se centra principalmente en las funciones de hojas de horas y horas facturables. Las grandes organizaciones suelen utilizar la plataforma por sus portales de clientes, alertas y notificaciones, que mantienen a los equipos informados sobre el progreso de los proyectos. La función de programación de empleados también simplifica mucho la planificación de turnos.

Para empresas con equipos más grandes, Clockify ayuda a realizar el seguimiento de las tareas de los empleados, asignar proyectos de forma eficaz y ofrece una vista clara del progreso. También aumenta la visibilidad de las actividades del equipo, lo que facilita mantenerse informado sobre el desarrollo de los proyectos.

💡Consejo profesional: Utiliza la matriz de Eisenhower o un marco de prioridades similar para clasificar las tareas en función de su urgencia e importancia. Céntrate en las tareas de gran impacto que impulsan el progreso y delega o programa las menos críticas. Esto te ayudará a dedicar tu tiempo a lo que realmente importa, en lugar de perderlo en tareas rutinarias.

Funciones de Clockify

A continuación, te mostramos algunas de las funciones más apreciadas de Clockify, desde el control de tiempo hasta los informes detallados, todas ellas diseñadas para aumentar la productividad y mantener los proyectos en marcha.

1. Control de tiempo

vía Clockify

El control de tiempo con Clockify es sencillo, tanto si utilizas la aplicación de escritorio, la aplicación móvil o las extensiones del navegador. También funciona perfectamente en Chrome, Firefox y Edge.

Los administradores pueden configurar dispositivos como quioscos in situ para facilitar el control de tiempo, y los gestores de proyectos pueden añadir tiempo para sus equipos directamente. Si es necesario, los usuarios pueden ajustar sus entradas de tiempo y añadir tiempo manualmente. Para mayor precisión, los administradores pueden habilitar el redondeo para fines de nómina.

Si eres empleado, solo tienes que hacer clic en el botón Reproducir ▶️ para empezar, seleccionar un cliente, un proyecto y una tarea, y pulsar el botón Detener ⏹️ cuando hayas terminado. También puedes añadir etiquetas para los informes, marcar el tiempo como facturable o no facturable y realizar el seguimiento de los descansos.

Como gerente, obtienes una vista completa de las actividades de tiempo de tu equipo, incluyendo los descansos. Sin embargo, no puedes imponer duraciones específicas para los descansos ni forzar el registro de salida directamente, a menos que crees una actividad personalizada como «Descanso» en el sistema.

2. Rastreador automático

vía Clockify

Si necesitas realizar un seguimiento automático del tiempo dedicado a tus tareas en función de la actividad del ordenador, el rastreador automático de Clockify te libera de tener que iniciar o detener los cronómetros manualmente.

Los usuarios pueden elegir aplicaciones y sitios web específicos para realizar el seguimiento y personalizar los intervalos de registro para tener aún más control sobre el control de tiempo.

3. Integraciones

vía Clockify

Con más de 80 integraciones, Clockify establece conexiones con muchas aplicaciones y herramientas populares, ¡incluido ClickUp!

La integración de Clockify con ClickUp funciona a la perfección en todos los niveles de planes. Tanto si realizas el seguimiento del tiempo en un ordenador de escritorio como a través de Google Chrome, puedes registrar fácilmente las horas dedicadas a cualquier tarea o proyecto.

🧠 Dato curioso: Un estudio de Microsoft reveló que los empleados dedican aproximadamente el 57 % de su jornada laboral a la comunicación. Eso supone unas 4 horas y 33 minutos dedicados a correos electrónicos, reuniones y chats de equipo.

Precios de Clockify

Free

Básico: 4,99 $ al mes por usuario.

Estándar : 6,99 $ al mes por usuario.

Pro : 9,99 $ al mes por usuario.

Corporación : 14,99 $ al mes por usuario.

Paquete de productividad: 15,99 $ al mes por usuario.

Comparación de las funciones de ClickUp y Clockify

Ahora, analicemos las funciones de ClickUp y Clockify para ver qué software de control de tiempo y gestión de proyectos se adapta mejor a tus necesidades. A continuación se muestra una comparación lado a lado:

Funciones ClickUp Clockify Control de tiempo Cronómetro integrado con entrada manual Control de tiempo automático y manual Gestión de tareas Gestión avanzada de tareas, tareas periódicas, dependencias. Seguimiento básico de tareas con cronómetros Seguimiento de proyectos Elige entre más de 15 vistas, incluyendo diagramas de Gantt, cronogramas y la vista Carga de trabajo. Obtén hojas de horas detalladas y personalizables. Hojas de horas, informes detallados Integraciones Más de 1000 integraciones, incluyendo Slack y Zapier. Más de 80 integraciones, incluyendo Trello y Asana. Características del equipo Usuarios ilimitados, permisos, vistas Carga de trabajo. Seguimiento básico del equipo, roles limitados. Personalización Paneles personalizados, plantillas, automatización Etiquetas básicas, rótulos de proyectos Precios Plan Free disponible; planes de pago desde 7 $ al mes. Plan Free disponible; planes de pago desde 4,99 $ al mes. Seguridad Seguridad de nivel empresarial Seguridad de rendimiento estándar

A continuación, analizamos en profundidad las funciones y los ganadores de cada categoría.

1. Opciones de control de tiempo

Clockify se centra en el control de tiempo, tanto si utilizas el cronómetro integrado como si registras las horas manualmente. Te ayuda a ver dónde se va el tiempo, realizar un seguimiento de las horas de los empleados, alcanzar los objetivos, añadir notas y verificar el trabajo, lo que resulta perfecto para mantener los proyectos dentro del presupuesto.

ClickUp, por otro lado, ofrece un control de tiempo flexible integrado directamente en tu entorno de trabajo, donde se ejecutan los proyectos. Puedes realizar un seguimiento del tiempo desde tareas, vistas, hojas de horas o la práctica extensión de Chrome.

En ClickUp, una barra de progreso muestra el tiempo registrado frente a la duración estimada; las entradas facturables están disponibles en los planes superiores. Las herramientas de elaboración de informes y los paneles de ClickUp también te proporcionan información sobre tus datos de tiempo en todos los dispositivos.

🏆 Ganador: ClickUp gana por su flexibilidad y variedad de opciones para el control de tiempo.

2. Gestión de proyectos

Clockify te ayuda a realizar un seguimiento del progreso del proyecto y de las métricas clave, al tiempo que clasifica el tiempo como facturable o no facturable. Puedes asignar tareas, comparar el tiempo registrado con el estimado y establecer tarifas personalizadas para los proyectos, lo que resulta ideal para equipos que trabajan con clientes o con plazos de entrega.

ClickUp, por otro lado, es una potente herramienta de gestión de proyectos con la capacidad de configurar flujos de trabajo personalizados, crear conocimientos compartidos a través de ClickUp Docs y crear paneles de control en tiempo real que mantienen a los equipos en movimiento y mejoran su forma de trabajar. Optimiza los proyectos personales y profesionales con automatización sin código y herramientas de escritura, gestión del conocimiento y gestión de tareas basadas en inteligencia artificial.

¡Deja que ClickUp Brain escriba por ti para ahorrar tiempo y esfuerzo!

¿Una característica destacada? ClickUp Brain, un asistente de IA que:

Encuentre respuestas rápidamente en sus tareas, documentos y chats en ClickUp.

Automatiza las actualizaciones de proyectos y los resúmenes de tareas con StandUps por IA.

Escribe y perfecciona contenidos como correos electrónicos, entradas de blog, informes de proyectos y mucho más basándose en sencillas indicaciones.

🏆 Ganador: ClickUp, la aplicación que tiene todo para el trabajo. Desde el control de tiempo hasta la captura de los datos que necesitas, cuando los necesitas, realmente lo mantiene todo en un solo lugar.

3. Elaboración de informes y análisis

Clockify y ClickUp ayudan a realizar el seguimiento y analizar los datos de tiempo, pero adoptan enfoques diferentes.

Clockify ofrece tres tipos de informes: informes de resumen con una panorámica del tiempo, la actividad y los usuarios; informes detallados que desglosan las tareas, las horas totales y los importes facturables; e informes semanales que proporcionan una instantánea del tiempo registrado. Los informes se pueden filtrar por día, actividad o usuario y se pueden compartir en formatos CSV, Excel o PDF.

ClickUp actúa como un centro de control empresarial, lo que permite a los usuarios crear paneles de control personalizados con gráficos, diagramas y tablas de datos que se pueden arrastrar y soltar. Estos paneles de control ayudan a los equipos a supervisar el progreso de los proyectos, realizar un seguimiento de las métricas clave, incluidas las tendencias temporales, y obtener información valiosa para optimizar su enfoque.

🏆 Ganador: ClickUp supera a Clockify en este aspecto gracias a sus paneles personalizables, que resumen la actividad del proyecto y te ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre estadísticas importantes, como el tiempo dedicado a las tareas.

🧠 Dato curioso: Stanley Security, un usuario de ClickUp, redujo en un 50 % el tiempo dedicado a la creación y el uso compartido de informes tras pasarse a ClickUp. En ClickUp, los números no solo se suman, ¡sino que cuentan una historia!

4. Compatibilidad de la plataforma

Tanto ClickUp como Clockify ofrecen acceso desde múltiples dispositivos, lo que te garantiza poder realizar el seguimiento del tiempo y gestionar tareas estés donde estés.

Clockify funciona en aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y extensiones de navegador para Chrome y Firefox. Tiene compatibilidad con Windows, Mac, Linux, Android e iOS, lo que facilita el registro de horas desde cualquier dispositivo.

ClickUp mantiene la productividad al alcance de la mano con sus aplicaciones para Windows, Mac y Linux. Sus aplicaciones móviles para iPhone, iPad y Android te permiten mantener la conexión y gestionar tareas sobre la marcha.

🏆 Ganador: Empate. Tanto ClickUp como Clockify tienen una sólida presencia en múltiples plataformas de dispositivos, lo que facilita el seguimiento.

ClickUp vs. Clockify en Reddit

Hemos consultado Reddit para ver qué opinan los usuarios sobre ClickUp y Clockify.

Un usuario de Reddit de la comunidad r/ClickUp elogió la plataforma por su función de seguimiento:

Me llevó un tiempo acostumbrarme al cronómetro integrado en ClickUp, pero es realmente bueno y controla el tiempo dedicado a las tareas por si los clientes quieren que se desglose la facturación. Además, un sencillo panel muestra todas las horas del mes, por espacio, que es lo que facturo.

Otro usuario del subreddit r/productividad explicó por qué se decantó por Clockify:

Clockify es fácil de usar y me encantó que fuera gratuito.

Los debates entre los usuarios de herramientas de control de tiempo ponen de relieve algunas conclusiones comunes:

Clockify es la favorita por su sencillo seguimiento y su asequibilidad.

ClickUp destaca por su enfoque integral de gestión de proyectos.

Ambas herramientas ayudan a los equipos a controlar las horas de trabajo y la productividad.

Las capacidades de personalización y elaboración de informes desempeñan un rol importante en las preferencias de los usuarios.

Esta información coincide con nuestra comparación de funciones, pero ofrece un contexto real sobre cómo cada herramienta se adapta a diferentes flujos de trabajo.

Elige ClickUp para realizar un seguimiento sencillo del tiempo dedicado a los proyectos.

El veredicto está claro: ¡ClickUp es el ganador!

Mientras que Clockify destaca por su sencillo control de tiempo, ClickUp va más allá con potentes herramientas de gestión de proyectos. Los flujos de trabajo personalizables, los paneles de control en tiempo real, las dependencias de tareas y las funciones de colaboración en equipo lo convierten en una solución más completa.

Las ventajas de ClickUp no terminan ahí. Con las potentes ClickApps, las notificaciones inteligentes y la automatización basada en IA, ayuda a los equipos a mantenerse productivos y organizados en todos los departamentos.

¿Quieres ver estas funciones en acción? ¡Prueba ClickUp hoy mismo y experimenta la diferencia!