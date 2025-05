Ejemplos de correos electrónicos de recordatorio amables: 12 formas de hacer un seguimiento educadamente

Envías una factura. Silencio.

Programas una reunión. Alguien se olvida.

Haces un seguimiento de un plazo. No hay respuesta.

Frustrante, ¿verdad? No es que a la gente no le importe, es solo que están haciendo malabarismos con innumerables prioridades. ¡Por eso mismo necesitas un correo electrónico de recordatorio!

Un correo electrónico de recordatorio en el momento oportuno puede convertir el silencio en un pago confirmado, una llamada programada o una tarea completada.

¿Lo mejor? No tienes que escribir uno desde cero. Esta entrada de blog tiene 12 ejemplos de correos electrónicos de recordatorio que pueden ser fácilmente editados y personalizados para tu uso profesional.

También le presentaremos una herramienta que crea correos electrónicos de recordatorio y los automatiza por usted. ¡Empecemos!

Por qué son importantes los correos electrónicos de recordatorio

Un correo electrónico de recordatorio oportuno recuerda a los empleados las tareas pendientes, los próximos eventos y los plazos cruciales, lo que ayuda a evitar en la medida de lo posible el caos y las interrupciones operativas.

He aquí por qué son necesarios los correos electrónicos de recordatorio:

Mantiene los horarios estructurados: Las reuniones, los eventos y los cronogramas de los proyectos se mantienen organizados cuando se envían recordatorios con anticipación

Aumenta las conversiones: Un recordatorio en el momento oportuno evita que las posibles transacciones se enfríen

Reduce las cancelaciones de última hora: Los correos electrónicos de recordatorio oportunos ayudan a las personas a recordar sus reuniones y les dan la oportunidad de reprogramarlas con antelación si es necesario, lo que reduce las ausencias

Evita interrupciones operativas: Las tareas internas como el envío de hojas de horas, las aprobaciones y la (elaboración de) informes pueden seguir su curso con un correo electrónico de recordatorio con indicaciones

🧠 ¿Sabías que...? El 80 % de las ventas requieren al menos cinco intentos de seguimiento después del contacto inicial antes de realizar una venta.

Cómo escribir un correo electrónico de recordatorio

Escribir un correo electrónico de recordatorio no consiste solo en hacer un seguimiento, sino en acertar con el momento, el tono y la estructura para que sea imposible ignorarlo.

1. Empiece con un asunto acertado

Evite las tonterías: mantenga su línea de asunto clara y directa, para que el propósito de su correo electrónico sea inmediatamente evidente.

Mantenga la línea de asunto corta (entre seis y ocho palabras) e incluya un verbo de acción (por ejemplo: acción requerida, recordatorio o seguimiento) para indicar atención inmediata.

✅ Buen asunto de correo electrónico de recordatorio: Recordatorio: pago pendiente de la factura n.º [número] ❌ Mala línea de asunto del correo electrónico de recordatorio: Recordatorio de factura

2. Personalice el saludo

No importa si es el primer o el centésimo correo electrónico de recordatorio al mismo cliente: siempre empieza con un saludo personalizado. ¡Marca la diferencia!

Dirigirse al destinatario por su nombre hace que el correo electrónico sea más atractivo y relevante. De hecho, crea un tono más profesional y considerado, lo que aumenta las posibilidades de obtener una respuesta.

✅ Buen saludo: Hola/Hola [Nombre] ❌ Mal saludo: Estimado cliente

3. Redactar el cuerpo de un correo electrónico

Ve directo al grano después del saludo.

La primera línea debe proporcionar suficiente contexto para que el lector no tenga que rebuscar en correos electrónicos anteriores. En tres párrafos cortos (dos líneas como máximo cada uno), exponga claramente el propósito, los detalles clave y los siguientes pasos.

✅ Buen ejemplo: Solo un recordatorio rápido de que tenemos una reunión de Zoom programada para el viernes 27 de enero a las 3:00 EST ❌ Mal ejemplo: Espero que estés pendiente. Solo un recordatorio rápido sobre la reunión de contenido que mencioné la semana pasada. Avísame si necesitas algún cambio

4. Añade una CTA clara

Si su llamada a la acción (CTA) no está en los tres primeros párrafos, ahora es el momento de añadirla.

Si necesita una respuesta, pídala. Incluya un enlace directo al portal de pago, a la carga de documentos o a la herramienta de programación si se requiere alguna acción.

✅ Buen ejemplo: Haga clic aquí para reprogramar su cita: [Enlace al Calendario] ❌ Mal ejemplo: Por favor, échale un vistazo cuando tengas oportunidad

5. Termine con comentarios finales educados

Termine con una nota educada y profesional que invite a responder, pero evite las disculpas innecesarias. Sea claro y seguro de sí mismo.

✅ Buen ejemplo: Por favor, avíseme si necesita ayuda ❌ Mal ejemplo: Esperando su respuesta

Y ahí lo tiene: la clave para crear correos electrónicos de recordatorio perfectos.

💡 Consejo profesional: No pierdas horas redactando los correos electrónicos de recordatorio perfectos. Con ClickUp Brain, simplemente introduce una indicación y genera al instante un correo electrónico bien estructurado, claro y orientado a la acción que cubre todos tus requisitos.

Utiliza ClickUp Brain para redactar un correo electrónico de recordatorio rápido y eficaz

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y del chat para comunicarse con el equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una app, aplicación, Todo para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar. Es hora de centralizar y dinamizar

12 ejemplos de correos electrónicos de recordatorio para diferentes situaciones

Las diferentes situaciones requieren diferentes tipos de recordatorios. ¡Echa un vistazo a estas 12 plantillas de correo electrónico de recordatorio eficaces, listas para su edición, personalización y adaptación a tus necesidades únicas!

1. Correo electrónico de recordatorio amistoso para una próxima reunión

¿Tienes una reunión importante con un cliente la semana que viene? ¿O una reunión mensual interdepartamental con 50 asistentes? Un correo electrónico de recordatorio, con suficiente antelación, dará a todos tiempo suficiente para gestionar su agenda y acudir puntualmente.

Aquí tienes una plantilla de recordatorio amable que puedes utilizar:

Asunto: Resumen mensual del equipo de contenido: viernes, 3:00 p. m. Hola [nombre], Solo un recordatorio rápido de que nuestra reunión mensual de contenido está programada para el [Fecha] a las [Hora] ([Zona horaria]). Cubriremos [Aspectos destacados de la Agenda], así que por favor tómese un momento para revisar cualquier material relevante de antemano. Para mantenerte organizado, asegúrate de marcar tu espacio en Google Calendar si aún no lo has hecho. Avísame si necesitas algo para preparar la reunión. ¡Estoy deseando que llegue! Saludos cordiales,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Considere la posibilidad de enviar recordatorios de reuniones con al menos 48 horas de antelación para que los asistentes tengan tiempo de prepararse.

2. Un correo electrónico de recordatorio educado para la próxima factura vencida

Incluso las empresas que pagan con regularidad pueden perder una factura entre sus bandejas de entrada desbordadas y sus tareas diarias. Un empujoncito rápido y educado llamará inmediatamente su atención sobre su factura y fomentará el pago puntual.

Aquí tiene una plantilla de correo electrónico de recordatorio de pago que puede utilizar:

Asunto: Recordatorio de pago para el número de factura # Hola [nombre del cliente], Este correo electrónico es un recordatorio rápido de que el pago de su factura n.º [número de factura] por [importe] vence el [fecha límite]. Puede encontrar la factura adjunta como referencia. Si el pago ya se ha procesado, por favor, ignore este mensaje. De lo contrario, puede completar el pago utilizando una de nuestras opciones disponibles: [Enlace de pago], transferencia bancaria o cualquier método preferido. Póngase en contacto conmigo si tiene alguna duda o pregunta al respecto. Saludos cordiales,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Envíe el primer recordatorio de pago entre tres y cinco días antes de la fecha límite para que sus clientes tengan tiempo suficiente para procesar el pago

3. Correo electrónico de recordatorio de pago atrasado

A pesar de los repetidos recordatorios, a veces las facturas siguen sin pagarse, incluso con los mejores clientes. En esta fase, el correo electrónico de recordatorio debe ser firme pero profesional. Haga hincapié en que deben tomar medidas inmediatas y resalte las posibles consecuencias legales si no se liquida el pago.

Aquí tienes un correo electrónico recordatorio final que puedes enviar:

Asunto: Urgente: Factura vencida n.º [número de factura] - Se requiere acción inmediata Hola [Nombre], Este es un recordatorio final con respecto a la factura n.º [número de factura] por [importe], que vencía el [fecha límite]. A pesar de los recordatorios anteriores, aún no hemos recibido el pago. Según nuestro contrato, si una factura se retrasa una semana, se pueden iniciar acciones legales. Para evitar cargos por demora o acciones adicionales, por favor, liquide el importe pendiente antes del [Fecha] utilizando una de las opciones de pago disponibles: [Enlace de pago] | Datos de transferencia bancaria | Otras formas de pago aceptadas Si el pago ya se ha procesado, por favor, ignore este mensaje. Póngase en contacto conmigo si tiene alguna duda o consulta al respecto. Atentamente,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Envíe recordatorios de pago atrasados entre las 9 y las 11 de la mañana, cuando es más probable que los destinatarios revisen sus correos electrónicos. Evite enviar este tipo de correos electrónicos los fines de semana, ya que su mensaje podría quedar enterrado en su bandeja de entrada.

4. Plantillas de correo electrónico de recordatorio de eventos de última hora

¿Organiza una conferencia o feria comercial? Un recordatorio de última hora ayudará a los asistentes a planificar su día, llegar a tiempo y prepararse para las sesiones clave y las oportunidades de establecer contactos.

Aquí tienes una plantilla de correo electrónico de recordatorio que puedes utilizar para tu próximo evento:

Asunto: Último recordatorio: [La conferencia anual de SEO comienza hoy] Hola [Nombre], ¡Nos complace darle la bienvenida a [nombre del evento] hoy a las [hora] ([zona horaria])! El evento comienza a las [Hora de inicio], y hemos adjuntado el LineUp del evento para que no te pierdas tu sesión marcada como favorita. Para que su llegada sea más fluida, [Enlace de registro] está disponible, y puede encontrar el mapa del lugar [Enlace] para obtener indicaciones. Si viene en coche, aquí están los detalles del estacionamiento [Enlace]. Espero verte allí. Ponte en contacto conmigo en [datos de contacto] si tienes alguna dificultad para llegar. Saludos cordiales,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Facilíteselo a los asistentes añadiendo un enlace de registro rápido, un mapa del lugar o detalles del aparcamiento para ayudarles a llegar sin complicaciones.

5. Recordatorio de cita para una próxima reunión/evento

Reservar una cita es una cosa, pero asegurarse de que el cliente acuda es otra. Un recordatorio de la cita (o un par de recordatorios antes de la fecha) les ayuda a planificar, evita cancelaciones de última hora y les da tiempo para reprogramar si es necesario.

Este es un correo electrónico de recordatorio rápido que puede utilizar en cuanto el cliente confirme la reunión:

*asunto: Confirmado: Su cita el [fecha y hora] Hola [Nombre], Solo un recordatorio amistoso de que su cita para [Nombre del servicio/reunión] está confirmada para el [Fecha] a las [Hora] ([Zona horaria]). 📍 Ubicación: [Dirección/Enlace de Zoom]⏳ Duración: [Duración de la reunión] Si necesita reprogramar, puede hacerlo con 24 horas de antelación utilizando este enlace: [Enlace de reprogramación de Google Calendar]. ¡Esperamos con interés nuestra reunión! Saludos cordiales,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Un enlace de reprogramación facilita a los clientes ajustar sus citas en lugar de saltárselas sin previo aviso. Utiliza el Calendario de ClickUp AI para programar reuniones y que no se pierdan, y no pierdas tiempo valioso.

6. Correo electrónico de recordatorio tras una incomparecencia

Las ausencias son bastante comunes en las empresas de servicios. Un seguimiento educado mantiene la conversación abierta y permite al cliente reprogramar la cita. También sirve como un recordatorio educado de que el cliente debe cumplir con las citas reservadas.

Este es un correo electrónico de recordatorio educado que puede utilizar para las primeras ausencias.

Asunto: ¿Faltó a la reunión? Reprogramemos Hola [nombre] He visto que hoy no has podido asistir a nuestra [nombre de la reunión]. Entiendo que surgen imprevistos, así que me encantaría encontrar otro momento que te venga bien. Puedes cambiar la fecha aquí: [enlace para cambiar la fecha]. Como cortesía, esta vez he renunciado al cargo por no presentarse. Sin embargo, según nuestra política, las futuras citas perdidas pueden estar sujetas a un cargo. Déjeme saber cómo le gustaría proceder. Saludos cordiales,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Plantéate enviar recordatorios automáticos un día y una hora antes de la reunión para reducir las ausencias en tu empresa.

7. Correo electrónico recordatorio para un seguimiento de la propuesta

¿Envió una propuesta pero no ha recibido respuesta? Es fácil suponer que el cliente no está interesado, pero puede que no sea el caso. Un correo electrónico de seguimiento rápido les recordará su oferta y la volverá a llamar su atención sin ser intrusivo.

Aquí tiene una plantilla de correo electrónico de recordatorio que podría utilizar:

Asunto: Seguimiento: Propuesta para [nombre del proyecto/servicio] Hola [Nombre], Solo quería saber si has podido revisar la propuesta que envié el [fecha] sobre [nombre del proyecto/servicio]. Si todavía lo está considerando, estaré encantado de hacer una llamada rápida para discutir cualquier ajuste que le funcione mejor. No dude en responder aquí o ponerse en contacto en cualquier momento si tiene alguna pregunta o necesita más detalles. Esperamos sus comentarios. Atentamente,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Los mensajes de recordatorio frecuentes pueden parecer insistentes. Espacie sus seguimientos estratégicamente: envíe el primero de 3 a 5 días después de la propuesta, luego haga un seguimiento una semana después si no hay respuesta. Sea educado y profesional.

8. Correo electrónico recordatorio para renovar la suscripción

Un recordatorio de renovación de suscripción notifica a los clientes que su acceso finalizará pronto y les ofrece una forma sencilla de renovarlo. Estos correos electrónicos suelen ser útiles para las empresas de SaaS que venden sus servicios mediante suscripciones mensuales y anuales.

Aquí tienes un correo electrónico de recordatorio rápido que puedes seguir:

Asunto: Renovar ahora: [Nombre de la empresa] La suscripción finaliza en [XX] días Hola [Nombre], Solo un recordatorio de que su suscripción al [Plan] de [Nombre de la empresa] caducará el [Fecha de caducidad]. Para evitar cualquier interrupción del servicio, puede renovar su suscripción ahora haciendo clic aquí [Enlace de renovación] No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita ayuda. Esperamos poder atenderle con nuestros excepcionales servicios. Atentamente,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Ofrezca un descuento por tiempo limitado o una oferta de renovación exclusiva para aumentar las renovaciones y retener a más clientes.

9. Correo electrónico recordatorio para completar la encuesta del cliente

Los comentarios de los clientes son valiosos, pero obtener respuestas no siempre es fácil. Un mensaje de recordatorio actúa como un seguimiento educado, animando suavemente a los clientes a compartir sus opiniones sin sentirse presionados.

Asunto: Nos encantaría recibir tu opinión. Solo te llevará un minuto Hola [Nombre], Esperamos que esté disfrutando de nuestro [nombre del producto]. Le agradeceríamos mucho que compartiera sus opiniones y experiencias con nosotros. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a seguir ofreciendo productos que le encanten. Responda la encuesta rápida aquí: [Enlace a la encuesta] Le prometemos que solo le llevará un minuto. Atentamente,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Cree una encuesta adaptada a dispositivos móviles y que sea breve y directa para aumentar las respuestas. Un pequeño descuento o incentivo animaría a más clientes a participar.

10. Correo electrónico recordatorio por incumplimiento de plazo

Gestionar un equipo grande puede ser un reto, especialmente cuando se hace un seguimiento de los plazos. Los retrasos pueden producirse por diversas razones, pero un recordatorio claro y firme puede reorientar la atención y garantizar que se dé prioridad a la tarea.

Aquí tienes una muestra de correo electrónico de recordatorio que puedes utilizar en tales situaciones:

Asunto: Acción necesaria: Plazo incumplido para [tarea/proyecto] Hola [Nombre], Estoy haciendo un seguimiento de la fecha límite para [Nombre de la tarea/proyecto] que vencía el [Fecha]. Entendemos que puede haber una razón válida para el retraso, pero necesitamos una actualización sobre el estado. Este proyecto es crítico, y cumplir con el calendario es esencial para que todo siga su curso sin problemas. Si es posible, nos gustaría completarlo para [Nueva fecha límite] para evitar más contratiempos. Por favor, háganos saber si se enfrenta a algún obstáculo o necesita compatibilidad para seguir adelante. Esperamos su actualización. Atentamente,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Cuando hagas un seguimiento de un plazo incumplido, establece un nuevo plazo realista en lugar de dejarlo abierto. Esto ayuda a evitar más retrasos y facilita al destinatario la priorización de la tarea.

11. Correo electrónico recordatorio para enviar documentos pendientes

Ya sea por cumplimiento, incorporación o procesamiento de una solicitud, la falta de documentación puede ralentizar las cosas. Un seguimiento claro y educado puede garantizar que el destinatario dé prioridad a su solicitud y actúe rápidamente.

Este es un correo electrónico de recordatorio perfecto y amable que puede enviar en tales situaciones:

Asunto: Acción requerida: Envío de documento pendiente para [Propósito] Hola [Nombre], Solo un recordatorio rápido de que seguimos esperando su [Nombre del documento]. La fecha límite para el envío es el [Fecha límite], y lo necesitamos para procesar nuestros documentos contractuales. Por favor, ignore este correo electrónico si ya lo ha enviado. Sin embargo, si aún no ha enviado los documentos, cárguelos a través de este enlace: [Enlace de carga]. No dude en ponerse en contacto conmigo si hay alguna consulta o problema en el que pueda ayudarle. Atentamente,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: Ajuste los correos electrónicos automatizados para hacer un seguimiento si los documentos no se reciben en las próximas 24 horas.

12. Correo electrónico recordatorio para una acción rápida

Cuando un proyecto se estanca porque estás esperando la aportación de un miembro del equipo, un recordatorio educado pero firme ayudará a que las cosas sigan avanzando.

Aquí le indicamos cómo hacerlo:

Asunto: Esperando su aportación para [nombre del proyecto] Hola [Nombre], Solo un recordatorio rápido: sigo esperando tu aportación para [tarea específica] en [nombre del proyecto]. Tu experiencia es esencial para que las cosas sigan avanzando y no se nos pase el plazo. Avíseme si necesita Soporte o si hay algún problema que esté causando retrasos. Si es posible, sería estupendo recibir su actualización antes del [Nueva fecha límite] para que podamos seguir adelante. Esperamos sus comentarios. Atentamente,[Su nombre][Su posición][Nombre de la empresa]

💡 Consejo profesional: mantén un tono educado y agradecido: un recordatorio amable muestra respeto por su tiempo y hace que sea más probable que respondan positivamente.

A pesar de estas muestras, escribir correos electrónicos de recordatorio no es la tarea más emocionante. Especialmente cuando hay que enviar cientos de ellos todos los días.

La automatización de correos electrónicos a través de herramientas de productividad de correo electrónico es la única manera de ahorrar tiempo manteniendo un tono educado y profesional.

Cómo ClickUp puede agilizar los recordatorios por correo electrónico

Tu bandeja de entrada no es una lista de tareas pendientes, pero seguro que lo parece. Un correo electrónico de seguimiento sigue en borrador, se acerca la fecha límite de un cliente y una factura vencida está causando retrasos. Mantenerlo todo es simplemente poco realista.

Necesitas una herramienta que automatice y organice tu flujo de trabajo de correo electrónico. Descubre ClickUp, la app Todo para el trabajo, que ofrece un sistema estructurado para transformar correos electrónicos dispersos en tareas rastreables, eliminando el caos de los seguimientos manuales y los plazos incumplidos. Con ClickUp, ¡puedes convertir tu lista de tareas pendientes en una lista ta-da! Veamos cómo.

Herramienta de gestión de proyectos por correo electrónico ClickUp

Y en el corazón de esta plataforma se encuentra la herramienta de gestión de proyectos por correo electrónico ClickUp. En lugar de tratar los correos electrónicos como algo separado de su flujo de trabajo, los integra directamente en sus tareas y proyectos.

Utilice la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp para crear tareas a partir de correos electrónicos

Ya sean seguimientos de clientes, actualizaciones de proyectos o solicitudes de aprobación, todo permanece conectado en un solo lugar, sin sobrecargar la bandeja de entrada.

Ahora, integre sus correos electrónicos con ClickUp y siga estos pasos para automatizar sus flujos de trabajo de correo electrónico:

Cree un repositorio de correos electrónicos de recordatorio con ClickUp Brain

Escribir correos electrónicos de recordatorio desde cero cada vez es tedioso e ineficiente. ClickUp Brain elimina las conjeturas de la creación de correos electrónicos al generar instantáneamente correos electrónicos profesionales para cualquier situación.

Así es como funciona:

✅ Generar correos electrónicos al instante: En la sección Comentario de cualquier tarea, simplemente introduzca el comando de barra inclinada «/Escribir correo electrónico» para abrir Brain. Puede redactar un nuevo correo electrónico o responder a uno existente, sin salir nunca de su flujo de trabajo

✅ Guardar y reutilizar plantillas de correo electrónico: Almacenar correos electrónicos de uso frecuente en ClickUp Docs para crear un repositorio estructurado de plantillas de recordatorios por correo electrónico

Utiliza ClickUp Brain para escribir correos electrónicos de recordatorio y mucho más

Plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp

Mejor aún, ahorra tiempo utilizando la plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp con más de 10 ejemplos comunes que funcionan en todos los sectores.

Obtener plantilla gratis Gestione y realice un seguimiento de las conversaciones con los clientes con la plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp

En resumen,

Centraliza todas las plantillas de correos electrónicos de seguimiento : Mantén respuestas estructuradas para diferentes escenarios: recordatorios de pago, seguimiento de reuniones o contacto con clientes

Realice el seguimiento con facilidad : sepa exactamente cuándo y con quién realizar el seguimiento, evitando perder oportunidades

Establezca recordatorios para respuestas oportunas : Nunca pierda el seguimiento de las respuestas pendientes o los mensajes atrasados

Cree un proyecto para cada meta de correo electrónico de seguimiento: Estructure y organice las tareas de seguimiento en función de las diferentes necesidades de la empresa

En lugar de reescribir los mismos correos electrónicos una y otra vez, simplemente elija una plantilla de correo electrónico relevante, modifique los detalles y envíela.

Automatizaciones ajustadas y personalizadas para agilizar el flujo de trabajo del correo electrónico

ClickUp Automations le permite configurar campos personalizados, activadores y acciones para que no tenga que realizar un seguimiento y enviar correos electrónicos de seguimiento manualmente. No importa lo que tenga entre manos, la automatización hace que sus correos electrónicos se envíen a tiempo sin esfuerzo.

Automatice sus flujos de trabajo de correo electrónico con las automatizaciones de ClickUp

A continuación, se explica cómo configurar la automatización de un correo electrónico:

Navegar a la ubicación deseada : Ir al Espacio, Carpeta o Lista donde desea que se aplique la automatización

Acceda a "Automatizaciones": En la esquina superior derecha, haga clic en "Administrador de automatizaciones"

Explorar "Automatizaciones de correo electrónico": Haga clic en "Explorar" en la parte superior y, a continuación, seleccione "Correo electrónico" en la barra lateral izquierda

Elija o cree una automatización: Seleccione una automatización de correo electrónico preexistente o cree una personalizada mediante ajustes de desencadenantes y acciones

Configurar detalles del correo electrónico: Elija la cuenta de correo electrónico desde la que desea enviar el correo y personalice el asunto y el cuerpo. Puede insertar campos dinámicos como el nombre de la tarea, la fecha límite o las personas asignadas para personalizar cada correo electrónico

Guardar y activar: Una vez configurada, guarde la automatización. Ahora se ejecutará automáticamente en función de los desencadenantes definidos

Plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp

La plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp facilita aún más las automatizaciones, ya que puede integrarlas fácilmente en su entorno de trabajo de ClickUp. Esta plantilla incluye activadores, acciones y listas de control predefinidos para realizar seguimientos y recordatorios sin problemas.

Consigue una plantilla gratis, gratuita Optimice la automatización de su correo electrónico con la plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp

Así es como te ayudarán:

Crear tareas para correos electrónicos automatizados : Organizar y gestionar correos electrónicos de seguimiento convirtiéndolos en : Organizar y gestionar correos electrónicos de seguimiento convirtiéndolos en tareas de ClickUp procesables

Establezca reglas para los desencadenantes de correo electrónico : Defina cuándo deben enviarse los correos electrónicos en función del estado de la tarea, las fechas límite o las condiciones personalizadas

Colaborar en el contenido del correo electrónico : Trabaje con su equipo para redactar, perfeccionar y personalizar los correos electrónicos automatizados antes de que se envíen

Supervisar y realizar un seguimiento del rendimiento: Manténgase al día de los correos electrónicos enviados, los seguimientos y las respuestas para asegurarse de que todo funciona correctamente

Seguimiento y optimización del rendimiento del correo electrónico

Una vez que automatices tus flujos de trabajo de correo electrónico, haz un seguimiento de su eficiencia para asegurarte de que generan resultados. Utiliza los paneles de ClickUp para supervisar los seguimientos, analizar la participación y perfeccionar las reglas de automatización. Si las respuestas son escasas, considera la posibilidad de ajustar el tiempo, las líneas de asunto o el contenido del correo electrónico para lograr un mejor impacto.

Realice un seguimiento de la eficiencia de sus Automatizaciones de correo electrónico con los paneles de ClickUp

Buenas prácticas para correos electrónicos de recordatorio

Antes de terminar este blog, aquí tienes algunas buenas prácticas para asegurarte de que tus recordatorios por correo electrónico generen el máximo compromiso:

Personalízalo con IA: Ve más allá de personalizar el nombre del destinatario. Utiliza IA para escribir correos electrónicos recordatorios basados en el comportamiento pasado, las preferencias y el historial de interacción ✅

Evite desencadenantes de spam : Palabras como «Urgente», «Oferta por tiempo limitado» y signos excesivos como !, $ o emojis pueden marcar su correo como spam ✅

Utiliza hilos de correo electrónico para mantener el contexto : en lugar de enviar un nuevo correo electrónico cada vez, responde dentro del mismo hilo para mantener la visibilidad de las interacciones pasadas ✅

Haz que tu correo electrónico sea fácil de leer : Divide el correo electrónico en viñetas y utiliza texto en negrita cuando sea necesario ✅

Elija el momento adecuado: envíe recordatorios en momentos óptimos, como 24 horas antes de un evento o unos días antes de una fecha límite ✅

Automatización de correos electrónicos de recordatorio de empresa con ClickUp

El correo electrónico de recordatorio adecuado consigue que el destinatario actúe.

Y aunque enviar recordatorios puede parecer otra tarea interminable, no tiene por qué serlo.

Con ClickUp, puede automatizar todo el proceso: integre su correo electrónico, establezca desencadenantes para diferentes escenarios y deje que la IA cree recordatorios claros y profesionales en segundos.

Se acabaron los seguimientos manuales. Se acabaron las oportunidades perdidas. Solo automatización sin esfuerzo que mantiene todo bajo control.

¡Regístrese hoy en ClickUp gratis, gratuito/a!