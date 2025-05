OpenAI vs. DeepSeek: ¿Qué modelo de IA se adapta mejor a tus necesidades?

*«¿Cuál es la mejor herramienta de gestión de proyectos?», «¿Cómo crear buenos diseños?», «¿Cuáles son las mejores métricas para medir el rendimiento?». La lista de preguntas no tiene fin.

Los seres humanos están programados para ser curiosos. De hecho, este cuestionamiento y razonamiento incesantes son lo que distingue a las personas y conduce a grandes logros.

Y, sinceramente, esta misma característica es la que también está haciendo que los modelos de IA sean más inteligentes.

Pero con tantos modelos de IA ahora en el mercado, ¿cuál es el más adecuado para usted?

En este artículo, revisaremos y compararemos dos pesos pesados de la industria en la carrera de la IA: DeepSeek y OpenAI, y descubriremos qué herramienta de IA es la adecuada para sus aplicaciones basadas en IA, agentes LLM y soluciones de IA generativa.

⏰ Resumen de 60 segundos ¿No puede decidirse entre los modelos de OpenAI y DeepSeek? Aquí tiene un desglose que compara sus puntos fuertes y funciones para ayudarle a elegir: OpenAI es un laboratorio de investigación de IA líder conocido por ChatGPT, DALL·E, Sora y Codex , que ofrece comprensión avanzada del lenguaje natural, IA multimodal y soluciones listas para empresas.

Entre los puntos fuertes de OpenAI se incluyen la generación fluida de texto , la IA conversacional y la integración profunda con el ecosistema de Microsoft para la adopción de IA en corporaciones

DeepSeek es un modelo de IA de código abierto centrado en la resolución de problemas, el razonamiento lógico y la asequibilidad .

Los puntos fuertes de DeepSeek radican en la resolución de problemas estructurados, el código y el análisis financiero, ofreciendo a las empresas una alternativa rentable a los costosos modelos de IA

La comparación de precios muestra que ChatGPT Plus de OpenAI cuesta 20 dólares al mes con costes de API variables, mientras que DeepSeek ofrece costes de entrada más bajos a partir de 0,07 dólares por millón de tokens

OpenAI supera a DeepSeek en procesamiento del lenguaje natural , capacidades de IA multimodal y adopción corporativa, lo que la hace ideal para la generación de contenidos y el soporte al cliente

DeepSeek supera a OpenAI en asequibilidad , personalización y razonamiento estructurado , lo que proporciona una ventaja a los desarrolladores que necesitan un mayor control sobre los modelos de IA

ClickUp integra la gestión del conocimiento impulsada por IA , la automatización y la ejecución de proyectos directamente en los flujos de trabajo del equipo.

ClickUp Brain conecta tareas, documentos y conocimientos del equipo, ofreciendo información en tiempo real impulsada por IA sin necesidad de que los usuarios cambien de plataforma

La búsqueda conectada de ClickUp recupera datos al instante de apps, aplicaciones, como Google Drive, Slack y Salesforce, lo que elimina la pérdida de tiempo que supone buscar información

La búsqueda conectada de ClickUp recupera datos al instante de apps, aplicaciones, como Google Drive, Slack y Salesforce, lo que elimina la pérdida de tiempo en la búsqueda de información

¿Qué es OpenAI?

A estas alturas, todo el mundo ha oído hablar de OpenAI. OpenAI es un laboratorio de investigación líder en EE. UU. que se centra en el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la robótica y la visión por ordenador.

Pero su trabajo principal es desarrollar modelos de IA, de los cuales ChatGPT (transformador generativo preentrenado) es el más conocido.

OpenAI también ofrece DALL·E, Sora y Codex, que se utilizan en todo, desde la generación de imágenes y vídeos hasta el desarrollo de software.

a través de ChatGPT

A continuación, se muestra un breve desglose de lo que hace OpenAI:

✅ Los modelos de OpenAI ayudan a los usuarios con la escritura, las tareas de código, la generación de imágenes, el reconocimiento de voz y mucho más

✅ ChatGPT está integrado en los productos de Microsoft, los flujos de trabajo de las corporaciones y las industrias creativas

✅ Las organizaciones están utilizando la plataforma de IA para automatizar las operaciones de la empresa y mejorar los índices de intentos correctos de los clientes

Funciones de OpenAI

«Ayúdame a procesar este correo electrónico» o «Ayúdame a resumir este documento»—El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, utiliza la IA a diario para tareas «aburridas», pero la tecnología en sí es todo menos aburrida.

Aquí tiene una lista de las funciones más impresionantes de OpenAI:

Función n.º 1: IA que escucha y responde como un humano

Los últimos modelos de OpenAI, como GPT-4o, pueden procesar voz y texto en tiempo real, imitando conversaciones casi humanas con una latencia casi nula. Es tan bueno que Microsoft y otras gigantescas corporaciones lo están utilizando para potenciar asistentes de IA, bots de soporte al cliente e incluso herramientas de transcripción de reuniones.

a través de ChatGPT

Función n.º 2: IA más inteligente, costes más bajos

OpenAI introdujo el almacenamiento en caché de indicaciones y la destilación de modelos, lo que reduce los costes de API para las empresas hasta en un 50 %. Esto significa que las apps, aplicaciones impulsadas por IA no tienen que pagar el precio completo por indicaciones repetitivas.

Función n.º 3: Una verdadera potencia multimodal

GPT-4o ahora ve, oye y habla, lo que significa que puede interpretar imágenes, entender vídeos y generar audio en tiempo real. Los desarrolladores lo están utilizando para crear tutores con IA, asistentes de código e incluso herramientas de vigilancia inteligentes.

Función n.º 4: IA que recuerda, aprende y se adapta

A diferencia de otros modelos de IA que tratan cada indicación como una reunión por primera vez, la función de memoria de OpenAI permite a la IA retener el contexto a lo largo de múltiples conversaciones. Esto significa que recuerda su estilo de escritura o la última queja de un cliente para ofrecer una experiencia más personalizada.

a través de ChatGPT

Precios de OpenAI

Nivel gratis, gratuito

ChatGPT Plus : 20 $/mes por usuario

ChatGPT Team : 30 $/mes por usuario

ChatGPT Enterprise: Precios personalizados

¿Qué es DeepSeek?

DeepSeek es la comidilla de la ciudad porque pretende enfrentarse a OpenAI con un modelo de lenguaje amplio potente y rentable.

Y eso es lo que atrae a los usuarios: una herramienta con un proceso de pensamiento diseñado para manejar razonamientos complejos, comprensión del lenguaje y resolución de problemas, sin los enormes costes informáticos de sus competidores.

a través de DeepSeek

Esto es lo que hace que valga la pena hablar de DeepSeek:

✅ A diferencia de la mayoría de los modelos de IA, DeepSeek permite a los desarrolladores modificar y utilizar su tecnología libremente

✅ Ofrece un rendimiento similar al de los modelos GPT de primer nivel, a la vez que funciona a un coste significativamente menor

✅ Con unos requisitos de hardware más bajos, más empresas e investigadores pueden experimentar con el desarrollo de la IA sin arruinarse

✅ DeepSeek se ha posicionado rápidamente como un nuevo competidor, demostrando que los modelos más pequeños pueden seguir ofreciendo resultados impresionantes

Funciones de DeepSeek

Es la última señal de la competencia que emerge en un nuevo frente: atraer a conductores y pasajeros con herramientas de chatbot más avanzadas.

Esto es lo que Phate Zhang, fundador del proveedor de datos EV con sede en Shanghái CnEVPost, dijo sobre DeepSeek. Recientemente, más de una docena de fabricantes de automóviles, desde BYD hasta Leapmotor, se han apresurado a integrar las funciones basadas en IA de DeepSeek en sus vehículos.

Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace que DeepSeek sea tan atractivo?

Función n.º 1: La IA se pone al volante

DeepSeek está ayudando a los vehículos eléctricos inteligentes con asistencia de conducción autónoma, IA en el coche y cabinas digitales. Los fabricantes de automóviles lo están integrando para mejorar la navegación, el control por voz y una experiencia de conducción más personalizada.

Función n.º 2: Piensa antes de hablar

A diferencia de la mayoría de los modelos de IA que solo predicen la siguiente palabra, DeepSeek-R1 realmente razona. Desglosa problemas complejos, lo que lo hace útil para tareas de código, finanzas y lógica.

a través de DeepSeek

Función n.º 3: Código abierto, sin muro de pago

Mientras que OpenAI mantiene sus modelos bloqueados, el enfoque de código abierto de DeepSeek está ganando adeptos entre los desarrolladores. Las empresas pueden modificarlo, ajustarlo y desplegarlo sin costosas tarifas de licencia. Esta libertad está alimentando una comunidad en crecimiento deseosa de construir sobre sus cimientos.

Función n.º 4: IA que no cuesta una fortuna

DeepSeek está demostrando que las capacidades de IA de alta gama no requieren un presupuesto de corporación. Ofrece precios significativamente más bajos que los principales competidores, lo que facilita la adopción de la IA a empresas e investigadores.

a través de DeepSeek

Precios de DeepSeek

DeepSeek-Chat (actualizado a DeepSeek-V3) Entrada (acierto de caché) : 0,07 $ por 1 millón de tokens Entrada (error de caché) : 0,27 $ por 1 millón de tokens Salida : 1,10 $ por 1 millón de tokens

Entrada (acierto de caché) : 0,07 $ por 1 millón de tokens

Entrada (error de caché) : 0,27 $ por 1 millón de tokens

Resultado : 1,10 $ por 1 millón de tokens

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Entrada (acierto de caché) : 0,14 $ por 1 millón de tokens Entrada (error de caché) : 0,55 $ por 1 millón de tokens Salida : 2,19 $ por 1 millón de tokens

Entrada (acierto en caché) : 0,14 $ por 1 millón de tokens

Entrada (error de caché) : 0,55 $ por 1 millón de tokens

Salida: 2,19 $ por 1 millón de tokens

Entrada (acierto en caché) : 0,07 $ por 1 millón de tokens

Entrada (error de caché) : 0,27 $ por 1 millón de tokens

Resultado: 1,10 $ por 1 millón de tokens

Entrada (acierto de caché) : 0,14 $ por 1 millón de tokens

Entrada (error de caché) : 0,55 $ por 1 millón de tokens

Salida: 2,19 $ por 1 millón de tokens

DeepSeek frente a OpenAI: comparación de funciones

OpenAI y DeepSeek están ampliando los límites de la inteligencia artificial. Sin embargo, con diferentes enfoques, es mejor ver cómo se comparan entre sí:

Función n.º 1: razonamiento y resolución de problemas mediante IA

Los modelos GPT de OpenAI destacan en la comprensión del lenguaje natural, la escritura creativa y la respuesta a consultas complejas.

Sin embargo, DeepSeek toma una ruta diferente: su modelo DeepSeek-R1 está diseñado para razonar a través de problemas en lugar de solo predecir palabras. Eso lo hace especialmente poderoso para tareas que requieren lógica estructurada, como código, finanzas y toma de decisiones.

🏆 Ganador: DeepSeek por sus potentes habilidades de razonamiento.

Función n.º 2: Comprensión del lenguaje natural y generación de contenido

DeepSeek puede ser excelente en lógica, pero cuando se trata de escritura y conversación fluidas y similares a las humanas, OpenAI sigue siendo la mejor.

GPT-4o entiende los matices, adapta el tono a la perfección y te ayuda a generar texto similar al humano. Ya sea para escribir una entrada de blog atractiva, redactar textos de marketing o ayudar en el soporte al cliente, OpenAI ofrece resultados pulidos que marcan el estándar del sector.

🏆 Ganador: OpenAI por su capacidad para generar texto (casi) similar al humano.

Función n.º 3: Personalización y accesibilidad

OpenAI mantiene sus modelos detrás de muros de pago, lo que limita la personalización para los desarrolladores.

DeepSeek, por otro lado, es totalmente de código abierto, lo que permite a las empresas ajustar y modificar sus modelos según sea necesario, sin tarifas de licencia restrictivas. Esto convierte a DeepSeek en la mejor opción para empresas emergentes, equipos de investigación y empresas que desean ser dueñas de su infraestructura de IA en lugar de depender del acceso a API.

🏆 Ganador: DeepSeek, por su modelo de código abierto, que permite una personalización profunda.

Función n.º 4: IA y ecosistema de nivel corporativo

El mayor punto fuerte de OpenAI no son solo sus modelos de IA, sino su ecosistema.

Con herramientas listas para empresas, integraciones perfectas y compatibilidad con infraestructuras masivas, OpenAI es la mejor opción para las empresas que buscan herramientas de IA listas para usar.

Desde ChatGPT hasta DALL·E, OpenAI ofrece un intervalo de aplicaciones con tecnología de IA con actualizaciones continuas y una fiabilidad líder en el sector.

🏆 Ganador: OpenAI, por su perfecta integración en el ecosistema de Microsoft.

DeepSeek vs. OpenAI en Reddit

Cuando se trata de modelos de IA, pocos sitios ofrecen tanta honestidad sin filtros como Reddit.

OpenAI, específicamente ChatGPT, ha sido la fuerza dominante en el espacio de la IA, pero DeepSeek está generando un gran revuelo, especialmente entre los desarrolladores y aquellos que buscan alternativas de API asequibles.

Basándonos en los debates de Reddit, esto es lo que dicen los usuarios.

Para muchos, la experiencia con DeepSeek fue fluida, potente y eficaz, especialmente en los flujos de trabajo de código.

Una publicación de u/klippers en r/LocalLLaMA provocó un debate masivo:

Ayer pasé la mayor parte del tiempo trabajando con DeepSeek resolviendo problemas de programación a través de Open Hands (anteriormente conocido como Open Devin). Y el modelo es absolutamente sólido como una roca.

Ayer me pasé la mayor parte del tiempo trabajando con DeepSeek resolviendo problemas de programación a través de Open Hands (antes conocido como Open Devin). Y el modelo es absolutamente sólido como una roca.

Otro dato a tener en cuenta: la IA puede ser cara, especialmente cuando se utilizan API para tareas a gran escala. Los precios de OpenAI han frustrado a muchos, y la asequibilidad de DeepSeek ha sido un soplo de aire fresco, según los usuarios.

He subido 2 $ y he hecho más de 400 solicitudes. Aún me quedan 1,50 $ aparentemente.

He subido 2 $ y he hecho más de 400 solicitudes. Aún me quedan 1,50 $ aparentemente.

Sin embargo, la mayor queja es la inconsistencia. Como señaló un usuario de Reddit:

DeepSeek se atasca en un bucle a veces, ignora mis indicaciones y dice cosas sin sentido. ¿Quizás se ha ajustado para codificar y otros puntos de referencia? Parece que los programadores están entusiasmados con este modelo, pero para cosas normales (sentido común, razonamiento, etc.) parece un paso por debajo de los mejores modelos.

DeepSeek se atasca en un bucle a veces, ignora mis indicaciones y dice cosas sin sentido. ¿Quizás se ha ajustado para codificar y otros puntos de referencia? Parece que los programadores están entusiasmados con este modelo, pero para cosas normales (sentido común, razonamiento, etc.) parece un paso por debajo de los mejores modelos.

Mientras tanto, OpenAI ha sido una fuerza dominante en la industria de la IA con sus modelos GPT, que se reflejan en las experiencias de los usuarios. Y esta publicación de Reddit lo captura realmente mejor:

Oh, ChatGPT, déjame contarte las cosas increíbles que tienes pendientes para mí... planificación de eventos corporativos, lluvia de ideas, resúmenes de reuniones, esquemas para informes técnicos, expresiones regulares, objetivos de gestión, escritura de SQL... decidir qué preparar para cenar, escribir historias tontas para mis hijos, y así sucesivamente. No podría imaginarme sin él a estas alturas.

Oh, ChatGPT, déjame contar las cosas increíbles que haces por mí... planificar eventos corporativos, temas de lluvia de ideas, resúmenes de reuniones, esquemas para libros blancos, expresiones regulares, MBO, escribir SQL... averiguar qué preparar para cenar, escribir historias tontas para mis hijos, y así sucesivamente. No podría imaginarme no tenerlo en este momento.

Sin embargo, para los programadores, los modelos GPT de OpenAI también han recibido críticas mixtas. Algunos desarrolladores afirman que ha disminuido su precisión, mientras que otros siguen prefiriéndolo a las alternativas.

Además, se siente muy pobre para la programación, incluso si uso algo como GitHub Copilot o Microsoft Copilot Pro, GPT-4T todavía se siente peor para la programación que Claude 3 Opus o Claude 3. 5 Sonnet.

Además, se siente muy pobre para la programación, incluso si uso algo como GitHub Copilot o Microsoft Copilot Pro, GPT-4T todavía se siente peor para la programación que Claude 3 Opus o Claude 3. 5 Sonnet.

Conozca ClickUp: la mejor alternativa a OpenAI frente a DeepSeek

Imagine tener todas sus herramientas basadas en IA (su asistente de investigación, generador de contenido, gestor de conocimientos y optimizador de flujo de trabajo) agrupadas en una sola plataforma. Eso es ClickUp, la app, aplicación, todo para el trabajo.

El número uno de ClickUp: ClickUp Brain

En primer lugar, en lugar de cambiar entre los modelos de lenguaje de OpenAI y las capacidades de búsqueda de DeepSeek, ClickUp Brain lo hace todo en un solo lugar, integrando la IA directamente en sus flujos de trabajo para la automatización de los flujos de trabajo de IA.

Y aquí está la verdadera diferencia: con OpenAI o DeepSeek, a menudo es necesario alimentarlos con datos o pedir las indicaciones correctas para extraer información útil. ClickUp, por otro lado, ya sabe dónde reside tu trabajo y entiende en qué estás trabajando

Esto significa que obtendrá respuestas muy relevantes y específicas para cada contexto, adaptadas a su tarea actual. Se acabó tener que cambiar entre diferentes herramientas de IA y plataformas de trabajo: todo lo que necesita está en un solo lugar.

ClickUp también se conecta directamente con herramientas como Google Drive, GitHub y Salesforce a través de sus más de 1000 integraciones, para que no pierdas tiempo introduciendo datos manualmente o buscando respuestas.

📌 Ejemplo: Ahora, un investigador puede hacer preguntas complejas a ClickUp Brain a través de múltiples bases de conocimiento y recibir respuestas estructuradas en tiempo real.

Puede recuperar al instante información relevante de sus proyectos, wikis y documentos con ClickUp Brain

ClickUp Brain es una red neuronal interconectada que tiende un puente entre el conocimiento, los proyectos y las personas. Para desglosarlo aún más, las principales funciones de ClickUp Brain incluyen:

✅ Acceso unificado al conocimiento: Conecte todos sus archivos, bases de datos y tareas de proyectos en un solo lugar. No más cambios entre apps, ClickUp extrae datos de todos los lugares donde trabaje

✅ Información instantánea y precisa: ClickUp Brain ofrece respuestas precisas basadas en el contexto de su equipo, sin necesidad de rebuscar entre hilos o documentos obsoletos

✅ Información sobre el estado de IA: Se acabó la (elaboración de) informes manuales. Los resúmenes e informes basados en IA mantienen a tu equipo alineado con el mínimo esfuerzo

✅ Redacción y comunicación sin esfuerzo: ¿Necesitas redactar una propuesta de proyecto? El escritor de IA de ClickUp se adapta a tu estilo, asegurando la coherencia en documentos, correos electrónicos y mensajes de chat

Ventaja competitiva n.º 2 de ClickUp: Búsqueda conectada de ClickUp

Puesto que estamos hablando de ahorrar tiempo, la Búsqueda conectada de ClickUp optimiza la eficiencia del tiempo.

DeepSeek hace un gran trabajo recuperando información de fuentes externas, pero no puede buscar en las herramientas y proyectos internos de su empresa. OpenAI tampoco se integra de forma nativa con sus apps de trabajo, lo que significa que todavía tiene que buscar las cosas manualmente.

La Búsqueda conectada de ClickUp, por otro lado, reúne todo en un solo lugar. ¿Necesita un contrato de Google Drive, un hilo de correo electrónico de Outlook y un informe de ventas de Salesforce? La Búsqueda conectada de ClickUp lo recupera todo al instante.

Una búsqueda rápida muestra todos los documentos, correos electrónicos y mensajes de Slack relacionados con la Búsqueda conectada de ClickUp

ClickUp One Up n.º 3: gestión del conocimiento con IA

Otra ventaja es que OpenAI puede generar ideas, pero la gestión del conocimiento de ClickUp se asegura de que esas ideas se documenten, gestionen y descubran con solo hacer clic en un botón.

Las bases de conocimiento tradicionales a menudo se quedan obsoletas, lo que obliga a los equipos a rebuscar en múltiples herramientas y archivos para encontrar la información correcta. La gestión del conocimiento de ClickUp resuelve esto mediante la conexión de tareas, documentos, wikis y búsquedas basadas en IA a través de ClickUp Brain y ClickUp Connected Search en un sistema cohesionado que se integra a la perfección con su flujo de trabajo.

Además, ClickUp ofrece más de 1000 plantillas wiki predefinidas, lo que facilita la creación de bases de conocimiento estructuradas para equipos, ya sea para documentación de productos, políticas de empresa o POE de clientes.

ClickUp Uno arriba n.º 4: ClickUp Documentos y ClickUp Automatizaciones

Luego está la escritura y la comunicación. OpenAI requiere que copie y pegue el contenido generado en su entorno de trabajo, y DeepSeek le ayuda principalmente a encontrar artículos relevantes, dejando la parte de la escritura en sus manos.

ClickUp Brain se integra en sus flujos de trabajo, lo que significa que puede generar, perfeccionar e integrar contenido directamente en los documentos de ClickUp.

Utilice la IA en los documentos de ClickUp para refinar, resumir y organizar la información sin salir de su flujo de trabajo

Así es como los documentos de ClickUp eliminan la fricción entre la escritura y la ejecución:

✅ Edición de documentos en tiempo real con su equipo

✅ Cree y asigne elementos de acción de comentarios dentro del documento a través de Comentarios asignados

✅ Agrupe las subpáginas dentro de su documento principal para aportar más estructura al contenido

Por último, hay una función más de ClickUp, que es la guinda del pastel, y automatiza todas las acciones que hemos comentado hasta ahora: Automatizaciones de ClickUp.

Elimine tareas repetitivas como actualizaciones de proyectos, recordatorios y seguimientos con las Automatizaciones de ClickUp

A diferencia de OpenAI, que requiere que configure manualmente los flujos de trabajo, o de DeepSeek, que se centra en la recuperación de información, las Automatizaciones de ClickUp hacen avanzar el trabajo al manejar procesos repetitivos de forma automática.

No hay necesidad de buscar una mejor IA, solo hay que estar abierto a ClickUp

Cuando DISH Network se vio atascada por herramientas desconectadas, ClickUp Brain dio un paso al frente para centralizar la gestión de proyectos y automatizar las actualizaciones. Con acceso instantáneo a información en tiempo real, DISH eliminó la necesidad de seguimiento manual, aumentó la eficiencia en un 30 %, gestionó un 10 % más de proyectos complejos y mejoró significativamente la colaboración entre equipos.

Ese tipo de aumento de la productividad parece sacado de una fantasía del trabajo, pero con ClickUp, es una realidad.

Desde la gestión del conocimiento basada en IA y los flujos de trabajo automatizados hasta las actualizaciones de progreso en tiempo real y la búsqueda integrada en todas tus apps, ClickUp mantiene tu trabajo organizado y lo hace avanzar de forma activa.

Afortunadamente, no tienes que soñar con una mejor productividad. Regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a, ahora y hazlo realidad.