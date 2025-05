DeepSeek IA Vs ChatGPT: ¿Qué modelo de IA se adapta mejor a tus necesidades?

Los chatbots de IA están en todas partes. Y se han convertido en una parte indispensable de nuestro flujo de trabajo en muchos sentidos. Ya sea depurando código, generando contenido, analizando grandes cantidades de datos o automatizando tareas repetitivas, la IA se ha integrado a la perfección en nuestra forma de trabajar.

Desde hace unos años, ChatGPT ha estado dominando este espacio como el asistente de IA de referencia. Sin embargo, tiene un nuevo competidor: DeepSeek AI R1.

Ahora la pregunta es: ¿DeepSeek o ChatGPT? ¿Cuál de ellos se adapta mejor a tus necesidades?

Con el fin de decidir un ganador en esta carrera de IA, vamos a desglosar sus fortalezas, debilidades y rendimiento en el mundo real para que pueda elegir la IA que mejor funcione para usted.

¿Qué es DeepSeek IA?

DeepSeek IA es un modelo de lenguaje extenso (LLM) de código abierto desarrollado como alternativa de código abierto a ChatGPT.

Destaca en la creación de contenidos, la generación de código, la investigación y el razonamiento avanzado, y se ocupa de todo, desde consultas sencillas hasta la resolución de problemas complejos.

Accesible tanto a través del móvil como de la web, DeepSeek IA ofrece soluciones API personalizables que pueden adaptarse a necesidades específicas.

Al ser un modelo de código abierto, usted tiene control total sobre la implementación y personalización de la plataforma.

¿Sabías que...? Apenas una semana después de su lanzamiento, DeepSeek-R1 se convirtió en la app, aplicación, gratuita, gratis más descargada en EE. UU.

Funciones de DeepSeek IA

DeepSeek AI se ha posicionado rápidamente como un fuerte competidor de algunas de las principales herramientas de IA, hasta tal punto que muchos usuarios activos de IA se están planteando sustituir ChatGPT por ella. Veamos las funciones que distinguen a DeepSeek AI.

Función n.º 1: arquitectura MoE

DeepSeek IA utiliza un modelo de mezcla de expertos (MoE) para generar respuestas a las consultas de los usuarios.

Esto significa que, en lugar de utilizar una red neuronal gigante para todo, divide las tareas entre modelos «expertos» especializados que se centran en diferentes problemas.

MoE es como tener un equipo de especialistas para cada categoría de tarea en lugar de una sola persona haciendo todo el trabajo. Esto permite que DeepSeek IA trabaje de manera más eficiente con menos recursos y brinde a los usuarios las respuestas más precisas.

Función n.º 2: Modelo de código abierto

DeepSeek utiliza un modelo de IA totalmente de código abierto. Cualquiera puede descargar DeepSeek-R1 gratis, de forma gratuita, y ejecutarlo localmente, todo ello mientras tiene acceso sin restricciones a su arquitectura y datos de entrenamiento.

Con DeepSeek, los desarrolladores y las empresas pueden modificar, optimizar e implementar la IA en sus sistemas sin depender de proveedores externos.

Función n.º 3: Razonamiento de cadena de pensamiento

a través de DeepSeek IA

DeepSeek IA utiliza el aprendizaje por refuerzo (RL) y la lógica para responder a las consultas de los usuarios. Sigue un proceso de razonamiento paso a paso para descomponer problemas complejos de forma lógica en lugar de basarse en patrones para obtener respuestas rápidas.

Este razonamiento mejorado hace que Deepseek sea muy eficaz para matemáticas, código y tareas analíticas, donde la precisión y las explicaciones estructuradas son importantes.

Función n.º 4: procesamiento avanzado de texto

El procesamiento de texto de DeepSeek se nutre de la adaptabilidad entrenada en el dominio. Recupera información de textos densos, con mucha investigación y llenos de jerga con gran precisión y exactitud, superando a los chatbots de IA estándar.

Las ventanas de contexto multicapa pueden realizar un seguimiento de las conexiones (a internet) entre diferentes bloques de texto en documentos largos, lo que las convierte en una herramienta poderosa para la investigación académica, los documentos legales y los informes técnicos.

Leer más: Cómo utilizar la IA para la productividad (casos de uso y herramientas)

Precios de DeepSeek IA

Los precios de DeepSeek trabajan en un modelo de pago por uso, lo que significa que solo pagas por lo que usas. En lugar de una suscripción fija, el precio se basa en el número de tokens procesados.

Plan Free: Gratis para siempre

DeepSeek IA Chatear: DeepSeek IA Chatear cobra 0,07 $ si la respuesta se recupera de la caché (acceso a caché), 0,27 $ si requiere un nuevo procesamiento (no hay acceso a caché) y 1,10 $ por la salida

Razonador de IA de DeepSeek: Este plan cuesta 0,14 $ por aciertos de caché, 0,55 $ por fallos de caché y 2,19 $ por salida

Nota: Estos precios se calculan por cada millón de tokens procesados*

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es un chatbot de IA que utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para entablar conversaciones similares a las humanas con los usuarios.

La plataforma funciona actualmente con el modelo de lenguaje amplio (LLM) GPT-4o, que ofrece capacidades mejoradas para comprender el contexto, recordar interacciones pasadas y generar respuestas detalladas.

Desde el soporte al cliente hasta la resolución de problemas técnicos y la creación de contenidos, la versatilidad de ChatGPT puede con casi todo. Se ha convertido en una piedra angular de la innovación impulsada por la IA en las empresas modernas, ayudando a empresas y desarrolladores a crear y desplegar herramientas basadas en IA con facilidad.

🔎¿Lo sabías? Lanzada en noviembre de 2022 por OpenAI, ChatGPT se convirtió en la aplicación de software de consumo de más rápido crecimiento de la historia, ganando más de 100 millones de usuarios en dos meses.

Funciones de ChatGPT

ChatGPT es un asistente de IA muy utilizado por un número de profesionales. Estas son algunas de sus funciones más destacadas:

Función n.º 1: Arquitectura basada en transformadores

ChatGPT de OpenAI se basa en una arquitectura basada en transformadores. En lugar de activar vías neuronales seleccionadas, utiliza toda su base de conocimientos (1,8 billones de parámetros) para responder a la consulta de un usuario de forma más coherente.

ChatGPT utiliza un mecanismo de autoatención para comprender las relaciones entre las palabras, lo que lo hace muy eficaz para manejar largas discusiones, seguir instrucciones complejas y generar con precisión texto similar al humano.

Función n.º 2: GPT personalizados

ChatGPT permite a los usuarios crear lo que se conoce como GPT personalizados. Puede utilizar estas versiones personalizadas de ChatGPT para ayudarle con tareas específicas.

Los GPT personalizados le permiten ajustar las respuestas del bot, integrar conocimientos específicos y automatizar ciertas tareas sin necesidad de código.

Puede crear un GPT personalizado entrenado en las políticas de la empresa para gestionar consultas internas e implementar uno entrenado en su estilo de escritura único para la asistencia de contenido. O incluso puede configurar un GPT para depurar código utilizando un marco específico. ¡Las posibilidades son infinitas!

Los GPT personalizados funcionan independientemente de la memoria que ChatGPT utiliza en las interacciones estándar. Cada GPT personalizado puede tener sus propias instrucciones y archivos de referencia, pero no recuerda las interacciones pasadas de forma predeterminada.

Función n.º 3: capacidades multimodales

ChatGPT no está limitado a respuestas de texto. Sus capacidades multimodales le permiten procesar y generar texto, imágenes e incluso contenido de audio.

Esto significa que puedes subir imágenes, capturas de pantalla o clips de audio, y ChatGPT puede extraer información, identificar objetos, transcribir palabras habladas y proporcionar explicaciones o resúmenes basados en el contenido.

Función n.º 4: Memoria de conversación

ChatGPT puede recordar las preferencias del usuario, las conversaciones pasadas y las tareas en curso a través de múltiples interacciones. A diferencia de los modelos de IA que se reinician después de cada sesión, ChatGPT puede recordar detalles a lo largo del tiempo, lo que lo hace ideal para proyectos a largo plazo, flujos de trabajo personalizados y automatización de empresas.

Los usuarios de pago pueden entrenar la memoria de ChatGPT para retener información específica, como detalles de proyectos, estilo de escritura o instrucciones específicas del usuario. Así, en lugar de ofrecer instrucciones detalladas cada vez, las empresas pueden continuar las tareas sin problemas, mantener la coherencia y automatizar los flujos de trabajo repetitivos.

Precios de ChatGPT

Aunque ChatGPT ofrece un plan Free, las personas que lo utilizan de forma constante y frecuente pueden beneficiarse más de su plan de pago.

Free Forever

Además: 20 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Teams : 30 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Leer más: ChatGPT vs. ClickUp: ¿Qué herramienta de IA generativa es la mejor?

DeepSeek IA vs. ChatGPT: comparación de funciones

Tanto DeepSeek IA como ChatGPT tienen puntos fuertes distintos.

Mientras que ChatGPT es una herramienta de IA bien establecida y fiable, que destaca en las interacciones de conversación, DeepSeek AI es muy rentable y está optimizada para tareas técnicas y razonamiento lógico.

A continuación, se muestra un resumen de las diferencias entre ambos modelos de IA:

Funciones DeepSeek ChatGPT Rendimiento Rendimiento superior para tareas estructuradas Rendimiento constante en un intervalo más amplio de temas Casos de uso Tareas técnicas, investigación, análisis de datos estructurados Redacción creativa, lluvia de ideas y tareas generales de IA Interfaz de usuario Centrado en el desarrollador Intuitiva y fácil de seguir Tiempo de inactividad Cortes frecuentes del servidor Salida constante del servidor Coste de formación 5,5 millones de dólares 100 millones de dólares Personalización Permite una personalización avanzada y un ajuste preciso Dependiendo de las actualizaciones de datos de Open AI Análisis de datos Sólo compatibilidad con texto Extracción multimodal de información de texto, imágenes y audio

Analicemos ahora en detalle las diferencias clave.

Función n.º 1: creación de contenido

Tanto DeepSeek AI como ChatGPT son modelos de IA conversacional capaces de producir contenido similar al humano para su audiencia. Sin embargo, cuando se prueban de cerca sus capacidades de generación de contenido, cada uno sobresale en diferentes aspectos, atendiendo a distintos casos de uso y estilos de escritura.

DeepSeek

DeepSeek IA hace un mejor trabajo en la redacción técnica que ChatGPT. Produce contenido estructurado y basado en hechos, centrándose en explicaciones en profundidad sobre el flujo de la conversación.

Esto no significa que carezca de capacidades de escritura creativa. Simplemente es más adecuado para documentos formales, explicaciones técnicas y resúmenes de investigación que requieren información contextual, bien organizada y precisa, sin florituras.

Le pedimos a DeepSeek IA que explicara los principios de funcionamiento de la tecnología LiDAR en vehículos autónomos, y su respuesta, aunque concisa y directa, proporcionó un desglose claro y estructurado del concepto, lo que lo hizo increíblemente fácil de entender.

ChatGPT

Por otro lado, ChatGPT tiene una ventaja en la escritura creativa y técnica, centrándose en mantenerla conversacional y atractiva.

Desde la lluvia de ideas creativas hasta el desarrollo de esquemas de blogs, textos para redes sociales, correos electrónicos y todo lo demás, la fuerza de ChatGPT radica en la narración fluida, la generación de ideas y la producción de contenido con un flujo natural y humano.

Esto no quiere decir que ChatGPT no pueda escribir contenido técnico. A diferencia de DeepSeek IA, que se centra en la exactitud y la precisión, ChatGPT se centra en simplificar ideas técnicas complejas con analogías, ejemplos y puntos de datos para hacerlos digeribles para usuarios no técnicos.

Para poner a prueba sus capacidades de lluvia de ideas, le pedimos a ChatGPT que explicara la computación cuántica como lo haría a un niño de 10 años. Como puede ver, desglosa el complejo tema para facilitar su comprensión. Sin embargo, no acierta en cuanto a la precisión en puntos de datos específicos.

🏆Ganador: ChatGPT destaca por su escritura creativa y conversacional. Sin embargo, si buscas algo para documentación técnica y resúmenes de investigación, DeepSeek es mejor.

Leer más: Las mejores indicaciones de escritura con IA para especialistas en marketing y escritores

Función n.º 2: Capacidades matemáticas y de código

Ambos modelos de IA, DeepSeek y ChatGPT, tienen capacidades impresionantes que ayudan con las matemáticas y los códigos. Comparemos.

DeepSeek

La IA de DeepSeek destaca en la realización de tareas técnicas, ya sean problemas matemáticos avanzados, cálculos estadísticos, desarrollo de código o incluso depuración de códigos complejos.

Obtuvo una puntuación de 97,3 % en la prueba de referencia MATH-500 y ha mostrado una clasificación de percentil alta en los desafíos de Codeforces, superando a ChatGPT y Gemini de Google.

DeepSeek IA prioriza las respuestas directas sobre las explicaciones paso a paso. Está diseñado para programadores, ingenieros e investigadores que necesitan resultados rápidos y precisos sin tener que examinar largas explicaciones.

ChatGPT

ChatGPT también funciona excepcionalmente bien en razonamiento matemático y desarrollo de código. No solo genera respuestas a tus consultas matemáticas, sino que te guía a través del razonamiento, explicando todos los puntos principales de manera simplificada.

Además, ChatGPT ofrece asistencia integral para el código, sugiere mejoras y ayuda a depurar errores. Es perfecto para estudiantes, desarrolladores y profesionales, especialmente para aquellos que se inician en la programación o en las matemáticas avanzadas y necesitan una guía estructurada paso a paso.

🏆Ganador: Aunque ambas herramientas ayudan con las matemáticas y el código, DeepSeek gana por su precisión y capacidad para manejar algoritmos complejos rápidamente.

Función n.º 3: visualización de datos y capacidades analíticas

Veamos cómo DeepSeek IA y ChatGPT ayudan con el análisis de datos.

DeepSeek

DeepSeek IA destaca en la recuperación y búsqueda de datos. Procesa grandes conjuntos de datos de manera eficiente y genera resultados estructurados sin perder precisión.

Sin embargo, no puede extraer información de imágenes ni es compatible con la búsqueda por voz. Tampoco dispone de herramientas de visualización integradas, por lo que no puede crear tablas, diagramas o gráficos, esenciales para el análisis de datos, la (elaboración de) informes y la visualización de tendencias.

ChatGPT

A diferencia de DeepSeek, ChatGPT es compatible con el análisis de imágenes y la extracción de texto de capturas de pantalla, lo que permite a los usuarios procesar datos visuales directamente. Esto lo hace útil para escanear documentos, extraer tablas y analizar contenido gráfico sin necesidad de herramientas de terceros.

🏆Ganador: ChatGPT se lleva la palma en esta ronda. Sus capacidades multimodales le permiten extraer e interpretar información de texto, imágenes e incluso gráficos, mientras que DeepSeek solo puede extraer información de texto.

Leer más: El mejor software de gestión de documentos para organizarse

Función n.º 4: privacidad, consideraciones éticas y censura

La privacidad, la ética y la censura son factores clave a la hora de elegir una herramienta de IA. Entre las dos, ChatGPT es más fiable por sus políticas estándar de protección de datos.

DeepSeek

DeepSeek IA almacena los datos de los usuarios en servidores seguros en China, pero sus políticas de uso de datos siguen sin estar claras. Esta falta de transparencia suscita preocupación en las empresas que manejan información sensible, ya que no se sabe con certeza cómo se procesan o conservan los datos de los usuarios.

Además, DeepSeek IA aplica una censura estricta sobre temas políticamente delicados, en particular la geopolítica y los eventos históricos.

ChatGPT

Sin embargo, ChatGPT sigue los estándares occidentales de protección de datos, en consonancia con el cumplimiento del RGPD y la CCPA. Ofrece una mayor transparencia en el tratamiento de los datos, lo que lo convierte en una opción más segura para las empresas que gestionan información sensible. Los clientes de las corporaciones también pueden tener un mayor control sobre su privacidad al optar por no participar en el seguimiento de datos.

Aunque OpenAI aplica moderación de contenidos y filtros de seguridad, estas medidas no eliminan por completo los sesgos. Hay que implementar manualmente controles de sesgo para garantizar resultados justos y equilibrados en aplicaciones sensibles.

Le hicimos a ChatGPT la misma pregunta sobre los derechos humanos que le hicimos a DeepSeek, pero en lugar de bloquear la respuesta, proporcionó una respuesta detallada y matizada, reconociendo la complejidad.

🏆Ganador: ChatGPT gana por su cumplimiento de las normas del RGPD y la CCPA, lo que lo hace mejor para la protección de datos y la transparencia.

DeepSeek IA vs. ChatGPT en Reddit

Acudimos a Reddit para ver qué opinaba la gente sobre el debate entre DeepSeek IA y ChatGPT. Cuando buscas DeepSeek IA vs. ChatGPT en Reddit, muchos usuarios coinciden en que DeepSeek IA es más eficiente (y más barato) para consultas matemáticas y de código.

Un usuario de Reddit dijo:

Dos cosas que GPT se equivoca continuamente son las matrices y las sentencias if else. Por muchas veces que corrija GPT, no recuerda la corrección. DeepSeek IA y Copilot, que son gratis, tienen su primera oportunidad. Por no mencionar que es 17 veces más barato que GPT 4o

Dos cosas que GPT se equivoca continuamente son las matrices y las sentencias «if else». No importa las millones de veces que corrija GPT, no recuerda la corrección. DeepSeek IA y Copilot, que son gratis, tienen su primera oportunidad. Sin mencionar que es 17 veces más barato que GPT 4o

Otro usuario de Reddit dijo:

La gente no entiende que es tan bueno como O1, pero cuesta 1/50 parte. Puedes usarlo todo el día y gastar la misma cantidad de dinero que con O1

La gente no entiende que es tan bueno como O1, pero cuesta 1/50 parte. Puedes usarlo todo el día y gastar la misma cantidad de dinero que con O1

Otro usuario de Reddit dijo esto a favor de DeepSeek IA:

R1 definitivamente brilla por encima de o1 en el aspecto de la vista de su proceso de pensamiento. OpenAI nos ocultó esta función, así que me gusta que R1 muestre todos los pasos que dio para llegar a esa respuesta.

R1 definitivamente brilla por encima de o1 en el aspecto de la vista de su proceso de pensamiento. OpenAI nos ocultó esta función, así que me gusta que R1 muestre todos los pasos que dio para llegar a esa respuesta.

Otros usuarios de Reddit notan que ChatGPT es más útil para tareas que requieren respuestas detalladas y de conversación:

ChatGPT destaca en la comprensión de matices contextuales y en la generación de respuestas similares a las humanas, lo que lo hace muy adaptable a diversas tareas. - Reseña de Reddit

ChatGPT destaca en la comprensión de matices contextuales y en la generación de respuestas similares a las humanas, lo que lo hace muy adaptable a diversas tareas. - Reseña de Reddit

los modelos de o1 o ChatGPT comprenden mejor las imágenes en general, creo que DeepSeek solo extrae algo de texto, pero tiene problemas para entender qué ocurre con el texto si se trata de un diagrama o algo así. - Reseña de Reddit

los modelos o1 o ChatGPT comprenden mejor las imágenes en general, creo que DeepSeek solo extrae algo de texto, pero tiene problemas para entender qué ocurre con el texto si se trata de un diagrama o algo así. - Reseña de Reddit

ChatGPT parece ser mejor para hacer preguntas sobre temas. DeepSeek parece no saber sobre muchos temas y alucina. - Reseña de Reddit

ChatGPT parece ser mejor para hacer preguntas sobre temas. DeepSeek parece no saber sobre muchos temas y alucina. - Reseña de Reddit

Conozca ClickUp: la mejor alternativa a DeepSeek AI frente a ChatGPT

Los motores de búsqueda con IA como ChatGPT y DeepSeek AI son excelentes para generar contenido, resumir texto, ayudar con código e incluso para compatibilidad con la investigación. Pero ahí es donde termina su trabajo.

No hacen un seguimiento de su progreso, no almacenan las conversaciones ni ayudan a mantener a su equipo alineado. No recordarán las notas de la reunión de la semana pasada, la fecha límite que reprogramó o la tarea que aún está pendiente de aprobación. Una vez que terminan de chatear, también lo hace su memoria.

Ahí es donde entra en juego ClickUp, tu hub definitivo de productividad impulsado por IA. Combina la IA con flujos de trabajo estructurados, colaboración en tiempo real y organización perfecta para que puedas trabajar de forma más inteligente.

El número uno de ClickUp: ClickUp Brain

ClickUp Brain es más que IA. Entiende sus flujos de trabajo, rastrea información y recupera información relevante de su entorno de trabajo, ya sea el cronograma de un proyecto, una discusión anterior o un archivo específico.

En lugar de cambiar entre múltiples herramientas para buscar información dispersa, ClickUp Brain le ofrece todo lo que necesita en un solo lugar. Conecta a la perfección la documentación, las tareas, las personas y los conocimientos de la empresa con la IA, para que pueda trabajar en todo desde un único entorno de trabajo unificado.

Cree políticas empresariales amplias y relevantes con ClickUp Brain

Y eso no es todo. ClickUp Brain actúa como asistente de productividad, encargándose de tareas repetitivas como el uso compartido de actualizaciones de proyectos, el cambio de estados de tareas y otras tareas mundanas pero importantes que mantienen el trabajo en marcha. De esta manera, puede concentrarse en proyectos de alto impacto sin que el trabajo tedioso lo frene.

Por ejemplo, digamos que necesita enviar una actualización semanal del proyecto a su equipo. En lugar de redactarla manualmente, ClickUp Brain puede analizar el progreso de su proyecto, extraer los aspectos clave y generar una actualización clara y profesional en segundos.

Leer más: Dentro de ClickUp Brain para Teams: Las mejores herramientas para el uso compartido de conocimientos, la automatización de proyectos y la escritura

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

¿Cuántas veces ha pasado horas buscando un solo archivo, una discusión antigua o una actualización crucial de un proyecto, saltando entre correos electrónicos, Slack, Google Drive y un sinfín de pestañas, solo para darse cuenta de que ha perdido la mitad del día?

Los flujos de trabajo fragmentados perjudican la productividad. Según un estudio de Harvard Business Review, los trabajadores cambian entre apps, aplicaciones, 1200 veces al día, lo que lleva a lo que se denomina el «impuesto de interruptor», que cuesta a las empresas el 9 % del tiempo de trabajo anual de sus empleados.

Eso es lo que la Búsqueda conectada de ClickUp ayuda a eliminar. Centraliza tus datos, haciendo que todo sea fácilmente accesible y fácil de buscar. En lugar de buscar manualmente a través de múltiples herramientas, puedes recuperar al instante exactamente lo que necesitas.

Arregle los flujos de trabajo fragmentados con la búsqueda conectada de ClickUp

Además, todos los cambios en ClickUp y en las apps de terceros integradas se actualizan automáticamente, lo que garantiza que siempre disponga de la información más reciente.

💡 Consejo profesional: Aproveche los filtros integrados para ordenar los resultados de la búsqueda por tareas, documentos o comentarios. Mencione combinaciones de palabras clave específicas, por ejemplo, «notas de la reunión» + «Q4» para obtener resultados rápidos y precisos

One Up n.º 3 de ClickUp: gestión del conocimiento de ClickUp

Centralice el conocimiento de su empresa con ClickUp Knowledge Management

El conocimiento de su empresa es tan valioso como su accesibilidad. Si la información importante está enterrada en correos electrónicos, perdida en documentos obsoletos o repartida en múltiples herramientas, es como si se hubiera olvidado.

ClickUp Knowledge Management mantiene toda la información de su empresa en un hub centralizado, estructurado y con capacidad de búsqueda.

Ya se trate de documentación interna, POE, políticas o wikis, su equipo obtiene un fácil acceso a información actualizada con herramientas de gestión del conocimiento.

Convierta cualquier documento en una wiki al instante : Convierta : Convierta los documentos de ClickUp en una base de conocimientos interactiva con plantillas prediseñadas, formato enriquecido y colaboración en tiempo real ✅

Colaboración y actualización de la información : Los miembros del equipo pueden editar, comentar y compartir conocimientos en tiempo real ✅

Cree una red conectada con vínculos de retroceso : Enlace fácilmente documentos, políticas y recursos relacionados para construir un hub de conocimiento totalmente interconectado de modo que ninguna información quede aislada ✅

Integración perfecta : incorpore hojas de cálculo, documentos y notas de otras herramientas para consolidar conocimientos sin perder el seguimiento del trabajo anterior ✅

Plantillas de base de conocimientos: Plantillas de base de conocimientos prediseñadas para agilizar el uso compartido y la recuperación de conocimientos ✅

📮ClickUp Insight: Recientemente descubrimos que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre una y tres personas al día para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuviera toda la información documentada y disponible? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a su lado, el cambio de contexto se convierte en cosa del pasado. Simplemente haga la pregunta directamente desde su entorno de trabajo, y ClickUp Brain extraerá la información de su entorno de trabajo y/o de las apps de terceros conectadas

Leer más: Plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

Lleve la IA más allá de las respuestas: potencie su flujo de trabajo con ClickUp

A medida que DeepSeek AI y ChatGPT continúan evolucionando y compitiendo, el espacio de la IA está preparado para grandes avances. Pero al fin y al cabo, ambos siguen siendo herramientas independientes centradas en generar respuestas, no en gestionar flujos de trabajo.

Con ClickUp, no solo obtienes una herramienta de IA para responder consultas, sino que también obtienes un centro centralizado que conecta la información almacenada en documentos, tareas, base de conocimientos y conversaciones, automatiza los flujos de trabajo y convierte la información dispersa en conocimientos prácticos.

Regístrese en ClickUp gratis, gratuito/a.