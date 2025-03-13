Los 11 mejores sistemas de gestión de tickets de RR. HH. para la gestión de solicitudes de los empleados

Los equipos de RR. HH. lo gestionan todo: contratación, incorporación, nóminas, cumplimiento normativo y un flujo interminable de solicitudes urgentes de los empleados.

«¿Puedo pasar al teletrabajo?» o «¿Cuál es nuestra política de permisos parentales?»: las preguntas más difíciles surgen en los momentos de mayor actividad.

Gestionar estas preguntas constantes a través de correos electrónicos, hojas de cálculo o notas adhesivas conduce a la ineficiencia, la frustración y el agotamiento potencial.

Un sistema de gestión de tickets de RR. HH. puede cambiar las reglas del juego. Al centralizar, realizar el seguimiento y llevar a cabo la automatización de todas las solicitudes de los empleados, mantiene a los equipos de RR. HH. organizados, receptivos y sin estrés, para que puedas centrarte en lo que más importa.

¿Le parece que es la mejora que necesita su departamento de RR. HH.? Únase a nosotros para explorar las 11 herramientas de software de gestión de tickets de RR. HH. líderes en el mercado para simplificar los flujos de trabajo y mejorar el soporte para los empleados.

¿Qué es un sistema de tickets de RR. HH.?

Un sistema de tickets de RR. HH. es una plataforma centralizada que realiza el seguimiento, gestiona y agiliza las solicitudes de los empleados. Sustituye los canales de comunicación dispersos por un flujo de trabajo estructurado, lo que garantiza que todas las solicitudes de RR. HH. se registren, asignen y resuelvan de forma rápida y eficiente.

Pero va más allá de la gestión de las consultas de los empleados. Simplifica los procesos de recursos humanos, realiza la automatización de las tareas repetitivas y genera información valiosa sobre la satisfacción de los empleados. 💯

A continuación se presentan algunos casos de uso reales de un sistema de tickets de RR. HH.:

Ejemplo 1: Problemas relacionados con las nóminas y las remuneraciones

Un empleado observa una deducción misteriosa en su nómina. En lugar de enviar correos electrónicos al departamento de RR. HH., envía un ticket. El sistema lo remite automáticamente al equipo de nóminas, lo que garantiza una resolución rápida y documentada, sin necesidad de intercambios de mensajes.

Ejemplo 2: Identificar patrones y quejas frecuentes

Los responsables de RR. HH. observan que se acumulan las quejas relacionadas con las vacaciones pagadas. En lugar de responder repetidamente a la misma consulta, el sistema de tickets del servicio de asistencia de RR. HH. la marca como un problema recurrente, lo que da lugar a una indicación al servicio de asistencia de RR. HH. para actualizar la base de conocimientos interna o impartir formación, lo que reduce el número de tickets futuros.

🔎 ¿Sabías que los sistemas de tickets de RRHH y el software de asistencia técnica son esencialmente lo mismo? Ya sea en RRHH, TI o soporte al cliente, registran, hacen un seguimiento y resuelven las solicitudes. Diferentes nombres, misma misión: gestión eficiente de tickets.

Ventajas de implementar un sistema de tickets de RR. HH.

Los recursos humanos son más que políticas y papeleo: se trata de crear una experiencia fluida para los empleados. Cuando el soporte de RR. HH. es rápido, estructurado y eficiente, todos salen ganando.

Así es como un sistema de tickets para el servicio de asistencia de RR. HH. marca la diferencia:

1. Mayor satisfacción de los empleados

Dos tercios de los responsables de RR. HH. citan el exceso de trabajo como su mayor reto, y la lentitud de los sistemas y las respuestas de RR. HH. no hace más que aumentar la frustración. Un sistema de tickets ayuda a los empleados a obtener respuestas más rápidas, una mejor visibilidad del estado y acceso a un portal de autoservicio, sin interminables seguimientos.

2. Incorporación más rápida de los empleados

Los nuevos empleados no deberían perder tiempo con configuraciones informáticas o trámites burocráticos. La asignación automatizada de tareas mantiene sincronizados a los departamentos de TI, nóminas y directivos, lo que garantiza que cada paso se gestione de forma eficiente y según lo previsto, para que los empleados puedan empezar a trabajar desde el primer día.

3. Prestación de servicios de RR. HH. estandarizada: en cualquier lugar y en cualquier momento

El apoyo a los empleados o la prestación de servicios no deben depender de la ubicación. Un sistema centralizado de prestación y gestión de servicios de RR. HH. garantiza que las políticas y los tiempos de respuesta sean coherentes, independientemente de si su equipo es remoto, híbrido o global.

4. Sin lagunas de cumplimiento, responsabilidad total

Los retos de RR. HH., desde las quejas hasta el reconocimiento de las políticas, requieren una documentación adecuada. Un sistema centralizado registra y realiza el seguimiento de cada solicitud, creando un registro listo para la auditoría que garantiza la transparencia y mantiene a su empresa en cumplimiento con las leyes laborales.

5. Conversaciones optimizadas, productividad potenciada

Se acabaron los correos electrónicos perdidos y los seguimientos interminables: un sistema de tickets mantiene todas las solicitudes y actualizaciones de RR. HH. en un solo lugar. Los flujos de trabajo automatizados y la gestión y el enrutamiento inteligentes de los tickets ayudan a sus equipos a resolver los problemas más rápidamente, mientras que la colaboración fluida garantiza que nada se pase por alto.

6. Una marca de empleador más sólida y una mayor retención

Los empleados que cuentan con un buen soporte en el lugar de trabajo son un 68 % menos propensos a abandonar la empresa. Una experiencia de RR. HH. receptiva reduce la frustración, aumenta la lealtad y retiene a los mejores talentos, al tiempo que refuerza la valoración de la empresa como empleador.

📚 Lea también: Los especialistas en RR. HH. hacen malabarismos con un sinfín de solicitudes, tareas de cumplimiento normativo y actualizaciones de políticas. ¿Le interesa conocer su secreto? Eche un vistazo entre bastidores a un día en la vida de un director de recursos humanos y descubra cómo consiguen que los procesos de RR. HH. funcionen como un reloj.

¿Qué debe buscar en un sistema de tickets de RR. HH.?

El sistema de tickets de RR. HH. adecuado se convierte en el hub de sus operaciones de RR. HH., garantizando que cada solicitud llegue a la persona adecuada, se resuelva rápidamente y se almacene para futuras consultas.

Estas son algunas de las funciones imprescindibles que debe tener en cuenta:

Capacidades de IA: clasifique los tickets, prediga tendencias y dirija automáticamente las solicitudes al equipo adecuado. clasifique los tickets, prediga tendencias y dirija automáticamente las solicitudes al equipo adecuado. El 61 % de los responsables de RR. HH. invierten en IA y utilizan la automatización inteligente para eliminar las tareas administrativas repetitivas y centrarse en las prioridades estratégicas.

Seguridad de los datos: proteja los datos confidenciales de los empleados, como nóminas, reclamaciones y documentos legales. El acceso basado en roles, el cifrado y los registros de auditoría garantizan el cumplimiento del RGPD, SOC 2 y otras normativas.

Colaboración en tiempo real: mantenga sincronizados a los equipos de nóminas, prestaciones y cumplimiento normativo con un mantenga sincronizados a los equipos de nóminas, prestaciones y cumplimiento normativo con un panel de control de RR. HH. compartido. Los hilos de discusión, el seguimiento de tareas y las notificaciones instantáneas garantizan que ninguna solicitud se quede sin atender.

Personalización: Adapte los flujos de trabajo, las categorías de tickets y los desencadenantes de escalado para que se ajusten a sus procesos de RR. HH. Un sistema flexible que se adapta al crecimiento de su empresa, sin cuellos de botella ni ineficiencias.

Portal de autoservicio: Permita a los empleados encontrar respuestas al instante con una base de conocimientos con función de búsqueda y preguntas frecuentes. Los estudios demuestran que Permita a los empleados encontrar respuestas al instante con una base de conocimientos con función de búsqueda y preguntas frecuentes. Los estudios demuestran que el 73 % de las personas prefieren las opciones de autoservicio antes que pedir ayuda, y las solicitudes de RR. HH. no son una excepción.

Facilidad de uso: Adopte una interfaz de usuario elegante e intuitiva. Cuando la navegación es sencilla, sus equipos de RR. HH. resuelven las solicitudes de los empleados más rápidamente y sin fricciones.

💡 Consejo profesional: Las empresas que utilizan análisis de RR. HH. tienen 2,4 veces más probabilidades de superar a sus competidores. Para lograrlo, realice el seguimiento de las métricas clave (volumen de tickets, tiempo de resolución y tasas de escalado) para detectar tendencias y evitar cuellos de botella. Además, el uso de herramientas de elaboración de informes para analizar estas métricas permite a los equipos de RR. HH. realizar mejoras basadas en datos y mejorar la prestación de servicios en general.

Los 11 mejores sistemas de tickets de RR. HH. que debe conocer

Elegir el sistema de tickets de RR. HH. adecuado es fundamental para optimizar las operaciones de RR. HH. y mejorar la experiencia de los empleados.

A continuación, le ofrecemos un resumen de los mejores sistemas que puede tener en cuenta:

1. ClickUp (el mejor para gestionar proyectos de RR. HH. y las relaciones con los empleados)

Pruebe ClickUp para equipos de RR. HH. Cree, realice el seguimiento, optimice y gestione su plantilla con las soluciones de gestión de RR. HH. de ClickUp.

Su departamento de RR. HH. es el pegamento que mantiene unida a su empresa, desde la contratación de los mejores talentos hasta el mantenimiento del compromiso de los empleados, pasando por todo lo demás. Sin embargo, los interminables correos electrónicos y las solicitudes de aprobación le sumergen en un caos administrativo.

Ahí es donde ClickUp cambia las reglas del juego. Como aplicación integral para el trabajo, simplifica todos los aspectos de su flujo de trabajo, y las operaciones de RR. HH. no son una excepción. Con ClickUp, puede reunir sus proyectos de RR. HH., documentos y chat de equipo en una potente herramienta impulsada por IA sensible al contexto, lo que elimina los cambios de contexto y le ahorra más de 3 horas a la semana.

¿Tiene que hacer malabarismos con múltiples candidatos en diferentes fases del proceso de selección? Con los procesos de selección personalizables de ClickUp, podrá realizar el seguimiento de todos los candidatos, programar entrevistas y almacenar comentarios, todo en un solo lugar.

Y no se trata solo de contratar personal. ClickUp le ayuda a recopilar información sobre los empleados, realizar el seguimiento de su compromiso y mejorar su moral. ¿Necesita tomar el pulso rápidamente? Realice encuestas con los formularios de ClickUp para conocer la opinión de los empleados y convertir las respuestas en tareas prácticas, luego consulte los paneles de ClickUp para visualizar el compromiso y las tendencias de los empleados y tomar medidas con objetivos específicos.

Realice un seguimiento del rendimiento y la carga de trabajo de los empleados con el panel de control personalizable de ClickUp.

Pero RR. HH. no funciona de forma aislada. Necesita una coordinación fluida con los gerentes, el departamento de TI, el departamento financiero y la dirección. ClickUp facilita la colaboración entre departamentos, ya sea para aprobar solicitudes de vacaciones, realizar el seguimiento de las evaluaciones de rendimiento o gestionar el cumplimiento normativo.

¿Y lo mejor de todo? Puede utilizar la solución de RR. HH. de ClickUp para crear una base de conocimientos totalmente integrada, que ofrece a los empleados acceso instantáneo a políticas, preguntas frecuentes y materiales de incorporación. Esto ayudará a los profesionales de RR. HH. a dedicar menos tiempo a responder preguntas repetitivas y a centrarse más en lo que realmente importa.

Además, ClickUp Docs le permite centralizar todas las políticas, recursos y bases de conocimientos de la organización en un solo lugar. Realice la edición y actualización de los documentos según sea necesario y compártalos con los equipos mediante controles de acceso personalizables.

Por último, con las plantillas gratuitas de RR. HH. de ClickUp, no tendrás que reinventar la rueda. Evita las molestias administrativas y hazte con herramientas listas para usar para la incorporación de nuevos empleados, las evaluaciones de rendimiento y mucho más.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de manuales para empleados en Word y ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Utilice las dependencias de tareas para programar revisiones periódicas, realizar el seguimiento de los bucles de retroalimentación y garantizar que todos los miembros del equipo reciban el apoyo que necesitan.

Utilice plantillas de evaluación del rendimiento para estandarizar las evaluaciones y garantizar la coherencia entre los distintos departamentos.

Configure automatizaciones inteligentes, desde alertas de cumplimiento normativo hasta aprobaciones de enrutamiento y listas de control de incorporación, para eliminar las tareas administrativas manuales de RR. HH.

Mejora la sinergia del equipo con comentarios en tiempo real, paneles con uso compartido y comunicación integrada.

Supervise las vacaciones y la disponibilidad del equipo con las vistas de Carga de trabajo de ClickUp para evitar la escasez de personal y optimizar la planificación de la plantilla.

Planifique las necesidades de contratación mediante la previsión de la demanda de mano de obra en función de los cronogramas de los proyectos y las metas empresariales.

📮 ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con ClickUp Brain como su gestor de conocimientos de referencia, el cambio de contexto pasa a ser cosa del pasado. Solo tiene que hacer una pregunta directamente desde su entorno de trabajo de ClickUp y ClickUp Brain recuperará al instante la información relevante de su entorno de trabajo o de las aplicaciones de terceros conectadas.

Limitaciones de ClickUp

Dada la amplia gama de funciones que ofrece, es posible que los nuevos usuarios necesiten tiempo y formación para dominar todas las capacidades de ClickUp.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Los usuarios elogian la adaptabilidad de ClickUp y cómo simplifica las operaciones de RR. HH., destacando su capacidad para consolidar múltiples herramientas en una única plataforma eficiente.

Desde que se implementó ClickUp en mi lugar de trabajo, ha sido una herramienta que ha ayudado enormemente en el control y la gestión de actividades, especialmente en mi departamento de RR. HH. Anteriormente, utilizábamos una herramienta para la contratación, otra para la incorporación y otra para la salida. Hoy en día, prácticamente todos nuestros procesos, formularios, actualizaciones y automatizaciones se encuentran dentro de esta herramienta.

Desde que se implementó ClickUp en mi lugar de trabajo, ha sido una herramienta que ha ayudado enormemente en el control y la gestión de actividades, especialmente en mi departamento de RR. HH. Anteriormente, utilizábamos una herramienta para la contratación, otra para la incorporación y otra para la salida. Hoy en día, prácticamente todos nuestros procesos, formularios, actualizaciones y automatizaciones se encuentran dentro de esta herramienta.

2. HappyFox Help Desk (el mejor para la automatización de RR. HH. basada en IA y el autoservicio)

a través de HappyFox

HappyFox es un popular sistema de tickets de RR. HH. que transforma las funciones de RR. HH. con automatización basada en IA y opciones de autoservicio. En lugar de tener que lidiar con consultas dispersas por correo electrónico, su sistema de tickets estructurado permite a los equipos de RR. HH. consolidar, categorizar y resolver las solicitudes más rápidamente.

Además, HappyFox ofrece sólidas funciones de elaboración de informes y análisis para descubrir información sobre el rendimiento del equipo y las tendencias de los clientes, lo que minimiza la carga de trabajo de la elaboración manual de informes. Y lo que es aún mejor, las integraciones perfectas con herramientas empresariales populares garantizan que su ecosistema de asistencia se mantenga unificado y eficiente.

Las mejores funciones de HappyFox

Gestión de tickets ilimitados en múltiples buzones de correo de RR. HH. sin límites de volumen.

Empodere a los empleados con un autoservicio instantáneo para documentos de políticas, beneficios y preguntas frecuentes.

Resuelva las solicitudes más rápidamente con sugerencias de tickets basadas en IA y recordatorios automáticos.

Obtenga información detallada sobre la plantilla con análisis en tiempo real sobre tendencias de RR. HH., tiempos de respuesta y problemas de los empleados.

Límites del servicio de asistencia técnica de HappyFox

Las reglas de automatización carecen de la flexibilidad necesaria para ejecutar varias acciones simultáneamente.

Las herramientas de elaboración de informes completas solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Precios del servicio de asistencia técnica de HappyFox

Básico: 29 $ al mes por agente

Equipo: 69 $ al mes por agente

Pro: 119 $ al mes por agente

Enterprise Pro: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones sobre HappyFox Help Desk

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

💡 Consejo profesional: cuando utilice la IA para optimizar las operaciones de RR. HH., empiece poco a poco y céntrese primero en las áreas de mayor impacto y menor riesgo, como la automatización de la selección de currículos o la respuesta a las preguntas frecuentes de los empleados con chatbots de IA. Esto genera confianza en los procesos basados en la IA y minimiza las interrupciones. Una vez que vea los intentos correctos, amplíe su uso a áreas más complejas, como la planificación de la plantilla y el análisis predictivo.

3. Zoho Desk (el mejor para operaciones de RR. HH. fluidas dentro del ecosistema Zoho)

a través de Zoho Desk

Los departamentos de RR. HH. no trabajan de forma aislada, sino que colaboran a diario con los departamentos de finanzas, TI y jurídico. Zoho Desk tiende puentes entre ellos, garantizando que todas las solicitudes de los empleados estén enlazadas con otros sistemas de RR. HH., datos, actualizaciones de nóminas y configuraciones de TI en un hub centralizado.

Gracias a su sólida integración con CRM, los equipos de RR. HH. obtienen una visibilidad completa de las interacciones de los empleados. Esta visibilidad le ayuda a anticiparse a las preocupaciones de los empleados, personalizar el soporte y mejorar la experiencia de los empleados, desde la contratación hasta las evaluaciones de rendimiento continuas.

Las mejores funciones de Zoho Desk

Dirija automáticamente las solicitudes al especialista o departamento adecuado, sin atascos ni retrasos.

Enlaza las solicitudes de servicio con los registros de los empleados para obtener un contexto completo de las interacciones pasadas.

Acelere la resolución de incidencias con sugerencias de tickets basadas en IA y la automatización de flujos de trabajo.

Reduzca la carga de trabajo de RR. HH. con una base de conocimientos de autoservicio para políticas, beneficios y preguntas frecuentes.

Limitaciones de Zoho Desk

El diseño, muy centrado en CRM, puede resultar excesivo para equipos que solo necesitan un proceso básico de gestión de tickets de RR. HH.

Las opciones de personalización avanzadas pueden requerir un tiempo de configuración adicional.

Precios de Zoho Desk

Express: 9 $ al mes por usuario.

Estándar: 20 $ al mes por usuario.

Profesional: 35 $ al mes por usuario.

Corporación: 50 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Desk

G2: 4,4/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Desk?

Muy detallado y granular. Cree campos, listas de tareas y mucho más a través de las aplicaciones del mercado. La incorporación de RR. HH. parece fluida cuando se combinan las listas con los tickets. La parte de automatización también es muy interesante.

Muy detallado y granular. Cree campos, listas de tareas y mucho más a través de las aplicaciones del mercado. La incorporación de RR. HH. parece fluida cuando se combinan las listas con los tickets. La parte de automatización también es muy interesante.

4. Hiver (el mejor para la gestión de tickets y la colaboración de RR. HH. basadas en Gmail)

a través de HiverHQ

Hiver convierte Gmail en un servicio de asistencia de RR. HH. totalmente funcional, transformando las solicitudes dispersas por correo electrónico en tickets estructurados y rastreables. En lugar de clasificar manualmente los distintos procesos y consultas de RR. HH., los equipos asignan, realizan el seguimiento y resuelven los problemas con claridad, directamente desde su bandeja de entrada.

Gracias a la automatización basada en IA, este sistema de tickets de RR. HH. permite a los equipos priorizar las solicitudes urgentes, simplificar las aprobaciones y separar las discusiones internas de las comunicaciones con los empleados, lo que garantiza un soporte claro y eficiente.

Las mejores funciones de Hiver

Convierta los correos electrónicos de RR. HH. en tickets estructurados con seguimiento en tiempo real y asignaciones claras.

Reduzca los retrasos en las respuestas con la priorización automatizada de tickets y el enrutamiento inteligente.

Mejore la colaboración en RR. HH. con notas internas y visibilidad compartida del equipo.

Mida la eficiencia con análisis en tiempo real sobre los tiempos de respuesta y las tendencias de servicio.

Limitaciones de Hiver

Diseñado principalmente para Gmail, lo que establece un límite en la flexibilidad para los equipos que utilizan otras plataformas de correo electrónico.

Carece de funciones avanzadas de gestión de RR. HH. más allá de la gestión de tickets y la colaboración.

Precios de Hiver

Free Forever

Lite: 24 $ al mes por usuario.

Crecimiento: 34 $ al mes por usuario.

Pro: 59 $ al mes por usuario

Elite: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Hiver

G2: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

💡 Consejo profesional: las plantillas de nóminas gratuitas pueden ahorrar tiempo y minimizar los errores si se utilizan de forma eficaz. A continuación te explicamos cómo sacarles el máximo partido: 📋 Realiza la automatización de los cálculos de impuestos y prestaciones para optimizar los procesos. 🕒 Realice un seguimiento de los plazos de nómina y establezca recordatorios para evitar retrasos. 🔍 Revise y actualice periódicamente las plantillas para cumplir con la normativa.

5. HelpScout (ideal para equipos de RR. HH. que necesitan un sistema de soporte fácil de usar)

a través de HelpScout

Help Scout redefine el soporte de RR. HH. con un enfoque conversacional que da prioridad a las personas. A diferencia de otros sistemas de gestión de tickets de RR. HH., esta herramienta se parece más a una bandeja de entrada compartida, lo que permite mantener las interacciones personales y, al mismo tiempo, garantizar una gestión estructurada de las solicitudes.

Gracias a la automatización integrada, los equipos de RR. HH. eliminan los retrasos, gestionan los seguimientos y dan prioridad a las tareas de mayor impacto. Por su parte, los empleados acceden al instante a las políticas y las preguntas frecuentes, lo que reduce las consultas repetitivas y el volumen de tickets.

Las mejores funciones de Help Scout

Reduzca los retrasos en RR. HH. con la automatización de los flujos de trabajo para los seguimientos y recordatorios.

Simplifique la gestión de tareas clasificando, priorizando y realizando el seguimiento de las solicitudes.

Personalice las interacciones de RR. HH. con acceso en tiempo real al historial de los empleados, las conversaciones anteriores y los registros de actividad.

Mantenga la coordinación del equipo con notas internas y detección de colisiones para evitar respuestas duplicadas.

Limitaciones de Help Scout

El precio aumenta a medida que crece el volumen de contactos, lo que puede no ser adecuado para equipos de RR. HH. más grandes con interacciones frecuentes con los empleados.

Herramientas de gestión de proyectos limitadas, como el seguimiento de plazos y la gestión del conocimiento.

Precios de Help Scout

Free Forever

Estándar: 55 $ al mes por cada 100 contactos.

Además: 83 $ al mes por cada 100 contactos.

Ventaja: Precios personalizados.

Valoraciones y opiniones sobre Help Scout

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Help Scout?

Las respuestas guardadas me ahorran un 80 % de tiempo. También me gusta ver en qué tickets están trabajando los miembros de mi equipo y cómo podemos añadir notas a los tickets. La ventaja de utilizar HelpScout en lugar de un servicio de correo electrónico genérico es que los demás miembros del equipo se coordinan automáticamente.

Las respuestas guardadas me ahorran un 80 % de tiempo. También me gusta ver en qué tickets están trabajando los miembros de mi equipo y cómo podemos añadir notas a los tickets. La ventaja de utilizar HelpScout en lugar de un servicio de correo electrónico genérico es que los demás miembros del equipo se sincronizan automáticamente.

6. HubSpot (ideal para equipos de RR. HH. que necesitan un hub de servicios todo en uno)

vía HubSpot

¿Ya utiliza HubSpot CRM? Amplíelo a RR. HH. con un sistema de tickets fluido, automatización basada en IA y una base de datos unificada de interacciones con los empleados.

Gracias a los paneles de control en tiempo real, sus equipos de RR. HH. obtienen visibilidad sobre las tendencias de servicio, los tiempos de respuesta y la distribución de la carga de trabajo, lo que les ayuda a optimizar el soporte y mejorar la prestación de servicios. La automatización basada en IA reduce las tareas manuales y agiliza las aprobaciones, el seguimiento de solicitudes y la resolución de problemas.

Las mejores funciones de HubSpot

Automatice la gestión de tickets de RR. HH. con sugerencias de respuesta basadas en IA y asistentes de flujo de trabajo.

Asigne los tickets de manera eficiente con el enrutamiento basado en habilidades al especialista de RR. HH. adecuado.

Centralice las consultas de los empleados en un servicio de asistencia técnica totalmente integrado en HubSpot CRM.

Ofrezca soporte omnicanal conectando el correo electrónico, el chat y los portales de autoservicio.

Limitaciones de HubSpot

Puede resultar prohibitivo para las pequeñas empresas, especialmente si también necesita hubs de marketing o de equipo de ventas.

Algunas funciones avanzadas (como las herramientas de elaboración de informes personalizadas) requieren planes de nivel superior.

Precios de HubSpot

Free Forever

Service Hub Starter: 20 $ al mes por asiento

Service Hub Professional: 100 $ al mes por asiento.

Service Hub Enterprise: desde 150 $ al mes por asiento.

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

💡 Consejo profesional: Un servicio de asistencia de RR. HH. bien estructurado se basa en responsabilidades claras, como un excelente soporte al cliente. Ahí es donde entra en juego la matriz RACI, que mantiene organizadas las solicitudes de la plantilla y garantiza que cada problema sea gestionado por las personas adecuadas, que son: Responsable : Representantes de Soporte: gestionan y resuelven las consultas de los empleados.

Responsable : director de RR. HH.: se asegura de que los tickets cumplan con los estándares de servicio.

Consultado : TI, legal o nóminas: proporciona experiencia en casos especializados.

Informados: los empleados se mantienen al día de sus solicitudes. ¿Quiere definir roles con precisión y optimizar los procesos de RR. HH.? Estos ejemplos de matrices RACI le muestran cómo aumentar la eficiencia de su equipo de RR. HH. 🚀

7. Zendesk (ideal para equipos de RR. HH. grandes que necesitan una automatización avanzada)

a través de Zendesk

Los grandes equipos de RR. HH. gestionan cientos de solicitudes al día, desde la incorporación de nuevos empleados y los ajustes salariales hasta la aprobación de permisos. Para gestionar este volumen sin retrasos se necesita un sistema escalable y estructurado, y ahí es donde entra en juego Zendesk.

Centraliza las consultas de RR. HH. en todos los canales, lo que garantiza que los empleados reciban un soporte preciso y rápido. Este software de gestión de tickets basado en IA automatiza las aprobaciones y las escaladas, mientras que los paneles de control en tiempo real realizan el seguimiento de los tiempos de respuesta, los retrasos en las solicitudes y las tendencias del servicio.

Las mejores funciones de Zendesk

Automatice las tareas repetitivas con el enrutamiento de tickets basado en IA, las respuestas predefinidas y los desencadenantes de flujos de trabajo.

Facilite la colaboración fluida entre equipos con notas internas, vistas compartidas y vinculación de tickets para casos complejos.

Gestión de solicitudes de cumplimiento normativo con registros de auditoría estructurados y documentación segura de seguridad.

Ofrezca soporte a los empleados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante chatbots con tecnología de IA y portales de autoservicio.

Limitaciones de Zendesk

Las vistas personalizadas requieren una configuración manual para cada usuario, lo que aumenta el esfuerzo administrativo.

Los fallos ocasionales del sistema de tickets perturban la eficiencia del flujo de trabajo.

Precios de Zendesk

Suite Team: 55 $ al mes por agente (facturado anualmente)

Suite Growth: 89 $ al mes por agente (facturado anualmente)

Suite Professional: 115 $ al mes por agente (facturado anualmente)

Suite Enterprise: Precios personalizados

IA avanzada: disponible como complemento por 50 $ al mes por agente.

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk?

Antes de Zendesk, solíamos realizar el seguimiento de todos los tickets del servicio de asistencia técnica por correo electrónico. Ahora utilizamos su sistema de tickets, por lo que no tenemos que trabajar con el correo electrónico y podemos asegurarnos de que cada ticket se asigne a un usuario, de modo que no haya más de una persona trabajando en lo mismo.

Antes de Zendesk, solíamos realizar el seguimiento de todos los tickets del servicio de asistencia técnica por correo electrónico. Ahora utilizamos su sistema de tickets, por lo que no tenemos que realizar el trabajo con el correo electrónico y podemos asegurarnos de que cada ticket se asigne a un usuario, de modo que no haya más de una persona trabajando en lo mismo.

8. Freshdesk (el mejor para la gestión de servicios de RR. HH. multicanal)

a través de Freshdesk

Freshdesk facilita la asistencia de RR. HH. al centralizar las consultas multicanal de los empleados en una plataforma estructurada. Su base de conocimientos inteligente simplifica el autoservicio, mientras que los equipos de RR. HH. gestionan la visibilidad, organizan las preguntas frecuentes y optimizan los flujos de trabajo.

¿Tiene que lidiar con problemas complejos? Asigne dependencias, eleve las solicitudes y asegúrese de que los tickets principales permanezcan abiertos hasta que se resuelvan todos los problemas. Los análisis basados en IA señalan los problemas recurrentes, lo que permite a los equipos de RR. HH. optimizar los tiempos de respuesta y resolver los cuellos de botella antes de que se agraven.

Las mejores funciones de Freshdesk

Establezca acuerdos de nivel de servicio (SLA) personalizados que se ajusten a las prioridades, los turnos y los flujos de trabajo de RR. HH.

Supervise el rendimiento de RR. HH. con informes predefinidos sobre tiempos de respuesta, volumen de tickets y satisfacción de los empleados.

Actualice artículos de conocimiento de forma masiva utilizando la API de Freshdesk para una gestión de contenido fluida.

Colabora de forma eficiente con notas privadas y debates internos, sin obstaculizar las comunicaciones entre los empleados.

Limitaciones de Freshdesk

Los análisis podrían perfeccionarse para realizar un mejor seguimiento del rendimiento de los tickets de RR. HH.

Puede ralentizarse al gestionar múltiples tickets y ediciones de documentos de gran tamaño.

Precios de Freshdesk

Free Forever

Crecimiento: 15 $/usuario al mes

Pro: 49 $/usuario al mes

Corporación: 79 $/usuario al mes

Valoraciones y opiniones sobre Freshdesk

G2: 4,4/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshdesk?

La base de conocimientos, las respuestas predefinidas y la capacidad de gestión de tickets para realizar el seguimiento y medir el soporte de RR. HH. de nuestra empresa son increíbles. Los empleados también pueden realizar la valoración del servicio que reciben. Incluso podemos crear tickets para llamadas.

La base de conocimientos, las respuestas predefinidas y la capacidad de gestión de tickets para realizar el seguimiento y medir el soporte de RR. HH. de nuestra empresa son increíbles. Los empleados también pueden realizar la valoración del servicio que reciben. Incluso podemos crear tickets para llamadas.

🧠 Dato curioso: la palabra «ticket» en el software de tickets de RR. HH. proviene de la antigua práctica de escribir las solicitudes en trozos de papel y pasárselos a otra persona. Hoy en día, todo es digital, pero la meta sigue siendo la misma: hacer llegar la solicitud adecuada a la persona adecuada, ¡rápidamente!

9. Spiceworks (el mejor software gratuito de asistencia técnica de RR. HH. para equipos pequeños)

vía Spiceworks

Spiceworks es un sistema gratuito de gestión de tickets de RR. HH. diseñado para equipos pequeños que necesitan una solución sencilla y de bajo mantenimiento. Alojado en la nube, elimina las molestias del mantenimiento del servidor y mantiene las solicitudes de RR. HH. estructuradas y fáciles de seguir.

Su intuitivo panel de control consolida la gestión de tickets, lo que ayuda a los equipos a priorizar y resolver las solicitudes de los empleados de manera eficiente. Los informes en tiempo real proporcionan información valiosa sobre las tendencias de los servicios de RR. HH., lo que facilita el seguimiento de los problemas comunes y la mejora de los flujos de trabajo de respuesta.

Las mejores funciones de Spiceworks

Automatice la asignación de tickets en función de la prioridad, la categoría y la carga de trabajo para mantener organizadas las tareas de RR. HH.

Gestione las solicitudes con paneles visuales y flujos de actividad consolidados.

Resuelva los problemas sobre la marcha con una app de asistencia técnica compatible con dispositivos móviles para Android e iOS.

Obtenga información detallada con la elaboración de informes avanzados: filtre datos, realice el seguimiento de las tendencias y realice la previsión de las necesidades de servicios de RR. HH.

Limitaciones de Spiceworks

Personalización limitada en comparación con las alternativas de pago.

La versión gratuita con publicidad puede no ser adecuada para todos los equipos.

Precios de Spiceworks

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Spiceworks

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

10. Jira Service Management (el mejor para la gestión de tickets y la automatización a nivel de corporación)

vía Atlassian

Jira Service Management ofrece un sistema de tickets y automatización de nivel corporativo para profesionales de RR. HH. Creado inicialmente para TI, sus flujos de trabajo flexibles se adaptan a sus aprobaciones, escalamientos y otras solicitudes de prestación de servicios de RR. HH. específicas.

El enrutamiento automatizado, las integraciones de Atlassian y la gestión estructurada de casos mantienen las tareas de RR. HH. organizadas y reducen la carga de trabajo manual. Para ofrecer un soporte específico, también puede crear centros de ayuda personalizados para diferentes públicos: nuevos empleados, gerentes o antiguos empleados.

Las mejores funciones de Jira Service Management

Simplifique los procesos de RR. HH. con plantillas de solicitud predefinidas para la contratación, la nómina y las prestaciones.

Automatice las aprobaciones y las escaladas para que las solicitudes de RR. HH. sigan avanzando, sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Proteja los datos confidenciales con controles de acceso basados en roles y permisos de seguridad.

Dote a los equipos de RR. HH. de un hub de autoservicio para obtener asistencia instantánea y acceso a la base de conocimientos.

Limitaciones de Jira Service Management

Puede requerir formación para equipos de recursos humanos sin conocimientos técnicos.

Las funciones premium tienen un precio más elevado.

Precios de Jira Service Management

Free Forever para hasta 3 agentes

Estándar : 19,04 $ al mes por agente.

Premium : 47,82 $ al mes por agente.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jira Service Management

G2 : 4,2/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 700 opiniones)

11. Deskpro (el mejor para la gestión personalizable de servicios de RR. HH.)

a través de Deskpro

Deskpro es un sistema de tickets de RR. HH. versátil diseñado para organizaciones medianas y grandes que necesitan flexibilidad y escalabilidad. Tanto si gestiona consultas rutinarias de RR. HH. como casos confidenciales de empleados, Deskpro centraliza todas las solicitudes en un panel estructurado y fácil de gestionar.

Con opciones tanto locales como en la nube, se adapta sin esfuerzo, lo que mantiene los flujos de trabajo de RR. HH. fluidos y los tiempos de respuesta eficientes en todos los departamentos.

Las mejores funciones de Deskpro

Realice el seguimiento de todas las solicitudes de los empleados en todos los canales desde un único panel de control estructurado.

Automatice la gestión de tickets con desencadenantes, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y escalamientos para mantener la fluidez de los flujos de trabajo de RR. HH.

Reduzca las consultas repetitivas con un portal de autoayuda y una base de conocimientos interna.

Obtenga información en tiempo real mediante la supervisión de los tiempos de respuesta, las tendencias de las solicitudes y el rendimiento de RR. HH.

Limitaciones de Deskpro

Costes adicionales por complementos como la incorporación, la formación de agentes y las certificaciones.

Integraciones complejas que pueden requerir tiempo y esfuerzo adicionales para su configuración.

Precios de Deskpro

Equipo: 29 $ al mes por agente

Profesional: 59 $ al mes por agente

Corporación: 99 $ al mes por agente

Valoraciones y reseñas de Deskpro

G2: 4,3/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deskpro?

Llevo un par de años utilizando DeskPro y, en general, mi experiencia con él ha sido muy positiva. DeskPro permite al usuario final crear sus propias listas personalizadas, ver los tickets y crear sus propias funciones a la hora de responder a los tickets o añadir notas. Creo que su Centro de ayuda y su base de conocimientos también son fáciles de usar.

Llevo un par de años utilizando DeskPro y, en general, mi experiencia con él ha sido muy positiva. DeskPro permite al usuario final crear sus propias listas personalizadas, ver los tickets y crear sus propias funciones a la hora de responder a los tickets o añadir notas. Creo que su Centro de ayuda y su base de conocimientos también son fáciles de usar.

De las solicitudes a los resultados: potencie sus procesos de RR. HH. con ClickUp

La gestión de las solicitudes de RR. HH. no debería parecer una lista interminable de tareas pendientes. Un sistema de tickets sólido no solo organiza las consultas, sino que agiliza las aprobaciones, automatiza las respuestas y garantiza que todos los empleados obtengan rápidamente el soporte que necesitan.

Sin embargo, mientras que otros sistemas de tickets de RR. HH. se centran en resolver solicitudes individuales, ClickUp va más allá de los tickets. Integra la gestión de tareas, la colaboración en documentos y la automatización basada en IA para simplificar y mejorar los flujos de trabajo de prestación de servicios de RR. HH. en todas las fases.

Con ClickUp, creará una experiencia de RR. HH. fluida y escalable que aumentará la productividad y la satisfacción de los empleados. Ofrezca a su equipo de RR. HH. el apoyo excepcional que se merece. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! 🚀