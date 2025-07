Las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas en 2025

Excelente herramienta CRM para autónomos y pequeñas empresas. Me encanta crear un canal para mis ventas, y es fácil crear fragmentos para rellenar previamente plantillas de correo electrónico para diferentes tipos de clientes potenciales y clientes potenciales en diferentes fases. Streak me ahorra literalmente entre dos y tres horas a la semana y su integración directa en Gmail lo hace muy fácil de usar. También me gusta la posibilidad de exportar mi canal para poder realizar análisis de mi rendimiento.