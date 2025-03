Las 17 mejores herramientas de gestión del equipo de ventas en 2025

Los mejores vendedores tienen éxito porque entienden las emociones de los clientes y les ofrecen algo que no pueden resistir. Lo consiguen estableciendo relaciones sólidas y sabiendo realmente lo que quiere el cliente. Ahora, imagínese hacer este nivel granular de investigación para todo su proceso de ventas. ¿Suena imposible? Ahí es donde entra en juego el software de gestión de procesos. Estas potentes herramientas permiten a los equipos de ventas hacer un seguimiento de los acuerdos, hacer previsiones de ingresos, automatizar tareas y obtener información valiosa sobre su rendimiento de ventas.

En este blog, exploraremos las 17 mejores herramientas de gestión de canalización de ventas que hemos seleccionado después de investigar y probar. ## ⏰ Resumen de 60 segundos *ClickUp: La mejor para la gestión de proyectos de ventas y relaciones con los clientes

La mejor para el marketing por correo electrónico y la automatización de ventas. *EngageBay: La mejor para ventas y marketing todo en uno asequibles. *Copper CRM: La mejor para la integración con Google Workspace. *Salesmate: La mejor para la asistencia en ventas impulsada por IA. *Capsule: La mejor para CRM simple y fácil de usar. *Close: La mejor para marcación de ventas y seguimiento de llamadas Zapier: Lo mejor para la automatización de flujos de trabajo entre apps, aplicaciones *Zendesk Sell: Lo mejor para soporte al cliente e integración de ventas *Streak: Lo mejor para la integración de Gmail y el entorno de trabajo de Google *Salesflare: Lo mejor para el seguimiento de ventas simple y automatizado undefined ¿Qué debes buscar en las herramientas de gestión del proceso de ventas?

Elegir el software de gestión de canalización de ventas adecuado puede hacer que su estrategia de ventas funcione o fracase. Con tantas opciones disponibles, es esencial saber qué funciones se adaptarán mejor a las necesidades únicas de su equipo y al proceso de ventas. Estos son algunos aspectos clave a tener en cuenta: *Opciones de personalización: Asegúrese de que la herramienta de canalización de ventas se puede personalizar según sus necesidades. Debería permitirle adaptar las fases de la canalización, los flujos de trabajo y [Herramientas de automatización de ventas /%href/ Ahorre tiempo y mejore la eficiencia al manejar tareas repetitivas como correos electrónicos de seguimiento, puntuación de clientes potenciales, entrada de datos y otras actividades de ventas *Capacidades de integración: Asegúrese de que la herramienta se integra perfectamente con su flujo de trabajo de CRM /href/ https://clickup.com/blog/crm-workflow// existente /%href/. Esto incluye herramientas de gestión de relaciones con los clientes, herramientas de automatización de marketing y plataformas de comunicación, lo que facilita la gestión de sus proyectos y relaciones de ventas! Permite a su equipo de ventas gestionar varias cuentas y realizar un seguimiento exhaustivo de las operaciones, gestionando todas las interacciones con los clientes y los datos de ventas en una sola herramienta. Mantiene todo bajo control, desde el fomento de clientes potenciales hasta el cierre de operaciones, fortaleciendo las relaciones y aumentando la productividad en cada paso. Lo que hace que ClickUp sea altamente efectivo es su extensa biblioteca de plantillas que son aptas para cada actividad en el embudo de ventas. Por ejemplo, el https://clickup.com/templates/sales-plan-t-182104374 Plantilla de plan de ventas de ClickUp /%href/ para crear un plan orientado a resultados con metas SMART, estrategias más rápidas e información organizada en un solo lugar de fácil acceso. Otra opción es la plantilla de canalización de ventas de ClickUp que proporciona un marco de trabajo listo para usar para gestionar y optimizar cada fase del canal de ventas. Esta plantilla simplifica los procesos de ventas, lo que garantiza que sus equipos de ventas puedan centrarse en lo más importante: cerrar acuerdos y establecer relaciones duraderas con los clientes. Keap (Lo mejor para la automatización integral de ventas y marketing)

Una característica destacada es su marketing por correo electrónico, que le permite crear campañas personalizadas directamente desde la plataforma. Keap se integra perfectamente con herramientas como Zapier, QuickBooks y Mailchimp, perfectas para empresas que desean alinear su marketing y ventas en una sola plataforma.

Mejores funciones de Keap:
Automatice campañas de marketing por correo electrónico, embudos de ventas y secuencias de seguimiento con facilidad
Administre contactos, realice un seguimiento de las interacciones y segmente su audiencia en función de su comportamiento y compromiso

Zendesk Sell (Lo mejor para el soporte al cliente y la integración del equipo de ventas) Zendesk Sell (Lo mejor para el soporte al cliente y la integración del equipo de ventas) _via Zendesk Sell es una herramienta de ventas que ayuda a los equipos a aumentar la productividad, gestionar clientes potenciales y mantener sus procesos optimizados. Con seguimiento de clientes potenciales, gestión de canalización y análisis en tiempo real, se trata de trabajar de forma más inteligente, no más ardua. Este software de canalización de ventas se combina perfectamente con las herramientas de servicio al cliente de Zendesk, lo que le brinda una solución fluida para ventas y soporte. Es ideal para equipos que desean unir ventas y servicio. para identificar las funciones clave que necesita para gestionar acuerdos y múltiples fases. Esto le ayudará a reducir sus opciones. ### 16. Streak (la mejor para la integración de Gmail y el entorno de trabajo de Google) _via /href/ https://www.streak.com/ Streak /%href/ Streak es un CRM ligero integrado directamente en Gmail. Es perfecto para equipos de ventas que dependen principalmente de la comunicación por correo electrónico. El software CRM permite a los usuarios realizar un seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los procesos y automatizar los flujos de trabajo de correo electrónico sin salir de sus bandejas de entrada.

La integración de Gmail y Google Workspace lo hacen perfecto para equipos pequeños y emprendedores en solitario que desean automatizar los correos electrónicos y optimizar su canal de ventas. #### Las mejores funciones de Streak Gestionar contactos, realizar un seguimiento de las ofertas y registrar las interacciones directamente en la bandeja de entrada de Gmail Realizar un seguimiento de las aperturas y los clics de los correos electrónicos para obtener información sobre la participación de los clientes Colaborar con los miembros del equipo compartiendo canales y accediendo a información de contacto compartida #### *Limitaciones de Streak

Escalabilidad limitada para equipos o empresas más grandes Al estar integrado en Gmail, la funcionalidad de Streak está limitada por las restricciones de la interfaz de Gmail #### *Precios de Streak Pro : 59 $/mes por usuario *Pro+: 89 $/mes por usuario *Enterprise: 159 $/mes por usuario #### Valoraciones y reseñas de Streak

G2: 4,5/5 (más de 200 reseñas) *Capterra: 4,5/5 (más de 450 reseñas) A /href/ https://www.g2.com/products/streak/reviews/streak-review-9333271 El usuario de G2 /%href/ dice:

Excelente herramienta de CRM para autónomos y pequeñas empresas. Me encanta crear un canal para mis ventas, y es fácil crear fragmentos para rellenar previamente plantillas de correo electrónico para diferentes tipos de clientes potenciales, y clientes potenciales en diferentes fases. Streak me ahorra literalmente 2-3 horas a la semana y su integración directa en Gmail hace que sea muy fácil de usar. También me gusta la posibilidad de exportar mi canal para poder realizar análisis de mi rendimiento.

17. Salesflare (Lo mejor para un seguimiento de ventas sencillo y automatizado) via undefined El último software de gestión de canalización de ventas de la lista es Salesflare. Es una herramienta sencilla y automatizada que realiza un seguimiento de las actividades y le ayuda a cerrar más acuerdos; además, recopila las interacciones con los clientes desde el correo electrónico, el teléfono y el Calendario para ofrecer una visión de 360 grados. ¿Lo mejor de todo? Sus funciones basadas en IA le ayudan a priorizar los clientes potenciales, pronosticar el cierre de acuerdos y recomendar los mejores pasos a seguir. #### Mejores funciones de Salesflare

Priorizar clientes potenciales e identificar oportunidades de alto valor con información basada en IA Generar informes y paneles automatizados para realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas #### *Límites de Salesflare Las funciones de IA pueden no ser tan precisas o avanzadas como las de un sistema CRM de primer nivel #### Precios de Salesflare Growth : 29 $/mes por usuario *Pro: 49 $/mes por usuario

Enterprise : 99 $/mes por usuario #### Valoraciones y reseñas de Salesflare G2: 4,8/5 (más de 250 reseñas) *Capterra: 4,7/5 (más de 130 reseñas) Menciones especiales Zoho CRM: Une marketing, ventas e intentos correctos de los clientes en una plataforma dinámica

: 99 $/mes por usuario #### Monday.com: Permite a empresas de todos los tamaños crear canales de ventas sin necesidad de un desarrollador *Lusha: Potencia al equipo de ventas con herramientas de enriquecimiento de clientes potenciales, inteligencia de ventas y generación de clientes potenciales *Nutshell: Visualiza el canal de ventas para realizar un seguimiento de los acuerdos y hacerlos avanzar por las fases para facilitar el seguimiento ## Domina tu canal de ventas con ClickUp

Hemos cubierto 17 herramientas principales de gestión de canalización de ventas, cada una con sus ventajas y peculiaridades. Teniendo en cuenta sus necesidades y presupuesto, elija la que se adapte a sus necesidades y vea cómo su canalización (y sus ventas) se disparan. Sin embargo, tenga en cuenta que ClickUp es una plataforma todo en uno que combina todo lo que necesita en un software de canalización de ventas con funciones adicionales de productividad. Con este software CRM, puede automatizar tareas, gestionar clientes potenciales, establecer flujos de trabajo y obtener todo lo que necesita en un entorno de trabajo ordenado. ¿Listo para transformar su canal de ventas? /href/ https://clickup.com/signup Regístrese en ClickUp hoy mismo /%href/ y tome el control de sus esfuerzos de ventas.