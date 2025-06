Cómo elegir e implementar los arquetipos de tu marca (+ejemplos)

Los 12 arquetipos básicos de marca son: Inocente: encarna la pureza y el optimismo (por ejemplo, Dove). Explorador: fomenta la aventura y el descubrimiento (por ejemplo, The North Face). Sabio: se centra en el conocimiento y la experiencia (por ejemplo, TED Talks). Héroe: inspira fuerza y logros (por ejemplo, Nike). Forajido: Desafía las normas y abraza la rebelión (por ejemplo, Harley-Davidson) Mago: Ofrece creatividad y transformación (por ejemplo, Disney) Hombre común: Identificable y confiable (por ejemplo, IKEA) Amante: Celebra la pasión y la conexión (a internet) (por ejemplo, Tiffany & Co. ) Bufón: Aporta humor y diversión (por ejemplo, Old Spice). Cuidador: Se centra en el cuidado y el soporte (por ejemplo, Pampers). Gobernante: Transmite autoridad y liderazgo (por ejemplo, Rolex). Creador: Fomenta la imaginación y la innovación (por ejemplo, Apple)