Las 13 mejores aplicaciones de gestión del tiempo de 2026

Has tenido un día agotador en el trabajo, con múltiples tareas y reuniones. Pero cuando miras tu lista de tareas pendientes, muchas de ellas siguen sin resolverse y sientes que no has logrado nada significativo.

Esto suele ocurrir cuando tienes que hacer malabarismos con demasiadas cosas a la vez y estás constantemente distraído. Las aplicaciones de gestión del tiempo pueden ayudarte en este sentido. Al asignar franjas horarias específicas para cada tarea, puedes centrarte en una sola cosa a la vez y mejorar tu productividad.

Pero, ¿qué aplicación de gestión del tiempo deberías elegir? Veamos cuáles son las mejores aplicaciones de gestión del tiempo, sus funciones y sus precios.

⏰ Resumen en 60 segundos Estas son las 13 mejores aplicaciones de gestión del tiempo: ClickUp: La mejor para la gestión de tareas con gestión del tiempo e integración con el Calendario La mejor para la gestión de tareas con gestión del tiempo e integración con el Calendario Google Calendar: La mejor para codificar por colores las tareas personales y de trabajo Clockify: La mejor para la elaboración de informes sobre horas Sunsama: La mejor para la planificación guiada del trabajo Toggl Track: La mejor para el seguimiento del tiempo dedicado a diferentes tareas Planyway: La mejor para realizar el seguimiento de las tareas en Jira y Trello Todoist: La mejor para realizar entradas rápidas de tareas y gestionar tareas periódicas Notion: La mejor para la gestión flexible del tiempo y la gestión de flujos de trabajo TickTick: La mejor para priorizar tareas TimeBloc: La mejor para crear rutinas y bloquear el tiempo en el móvil Plan: Ideal para usuarios de GitHub Fantastical: La mejor para la planificación avanzada y la gestión de varios calendarios Clockwise: La mejor para la gestión del tiempo basada en IA

¿Qué es la gestión del tiempo por bloques?

La gestión por bloques de tiempo es un método de productividad y gestión del tiempo en el que divides tu día en bloques de tiempo dedicados a tareas o actividades específicas. En lugar de saltar de una tarea a otra o reaccionar ante las interrupciones, esta técnica de gestión del tiempo te ayuda a planificar tu agenda con antelación, asignando cada bloque de tiempo a una tarea, reunión o descanso concretos.

Ventajas de la gestión del tiempo:

🎯 Mejora la concentración: cuando estableces bloques de tiempo específicos para tareas concretas, evitas la multitarea, los cambios de contexto y las distracciones

🚀 Aumenta la productividad: Trabajas de forma más eficiente cuando sabes exactamente qué hacer y cuándo hacerlo

🌿 Evita el agotamiento: al programar descansos y tiempo para ti, mantienes un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal

🔝 Fomenta la priorización: La gestión del tiempo te obliga a planificar con antelación, lo que garantiza que las tareas más importantes estén terminadas primero

⏳ Reduce la procrastinación: cuando las tareas están programadas, hay menos margen para retrasarlas o evitarlas

🧠 ¿Sabías que...? De media, las personas dedican 12 minutos y 40 segundos a una tarea antes de que se les interrumpa. Las interrupciones frecuentes alteran el ritmo de trabajo y el estado mental, lo que resulta en una mayor duración de las tareas.

Funciones esenciales de las mejores aplicaciones de gestión del tiempo

Estas son las funciones esenciales que debes buscar en las mejores aplicaciones de gestión del tiempo:

Reajuste dinámico: Una buena aplicación de gestión del tiempo puede ayudarte a ajustar automáticamente tus bloques de tiempo cuando las reuniones se alargan o surgen tareas inesperadas. Esto garantiza que tu agenda se mantenga equilibrada sin necesidad de actualizaciones manuales constantes.

Bloques de tiempo recurrentes: Para hábitos diarios o tareas periódicas, los bloques recurrentes ahorran tiempo y fomentan la constancia. La app debería permitirte configurar horarios recurrentes fácilmente. Esto garantiza que tus rutinas esenciales y tareas largas no se olviden en un calendario apretado.

Priorización de tareas: Una aplicación completa de gestión del tiempo debería permitirte priorizar tareas para que puedas abordar primero las actividades de mayor impacto

Recordatorios y notificaciones: La app debería poder enviarte recordatorios y notificaciones oportunos para que no pierdas tu tiempo de concentración.

Integración con otras herramientas : Otra función útil es la posibilidad de sincronizarse con calendarios, listas de tareas o herramientas de gestión de proyectos. Esto garantiza un flujo de trabajo fluido y una mejor gestión de las tareas.

Colaboración y planificación compartida: En entornos de equipo, una aplicación de gestión del tiempo debería ofrecer En entornos de equipo, una aplicación de gestión del tiempo debería ofrecer calendarios compartidos o herramientas como encuestas para reuniones, con el fin de encontrar los mejores momentos para colaborar. Busca la sincronización de la disponibilidad del equipo para asegurarte de que las reuniones no se solapen con el tiempo de concentración de los miembros del equipo.

💡Consejo profesional: Programa un margen de tiempo entre bloques. Añadir entre 5 y 10 minutos entre tareas te permite terminar lo que tienes entre manos, volver a concentrarte y evitar sentirte agobiado. Esto resulta especialmente útil para reuniones consecutivas o tareas exigentes.

Las 13 mejores aplicaciones para gestionar el tiempo

Veamos las 13 mejores aplicaciones de gestión del tiempo que puedes probar para mejorar la concentración y la productividad:

1. ClickUp (La mejor para la gestión de tareas con gestión del tiempo e integración con el Calendario)

El calendario de ClickUp es una herramienta de gestión del tiempo basada en IA diseñada para mejorar la gestión de tu carga de trabajo. Imagínate tener un asistente que evalúa tu lista de tareas pendientes y prioriza tus asignaciones, asignando automáticamente bloques de tiempo para lograr la máxima productividad.

La IA de ClickUp realiza esta función identificando de forma inteligente los momentos óptimos para que abordes tus tareas más importantes, asegurándose de que cumplas con tus prioridades.

En caso de que cambien los plazos o se añadan nuevas tareas pendientes, el sistema adapta tu agenda sobre la marcha, manteniéndote en el buen camino sin necesidad de ajustes manuales. Este método mejorado con IA alivia el estrés asociado a la planificación diaria, permitiéndote concentrarte en llevar a cabo tus prioridades y abordar tus tareas pendientes de manera eficiente.

A nivel de equipo, el calendario de ClickUp ofrece información basada en IA sobre la disponibilidad general, lo que facilita una planificación más fluida del equipo y minimiza los conflictos.

La función de gestión del tiempo de ClickUp puede ayudarte a establecer bloques de tiempo adecuados mediante el seguimiento del tiempo que dedicas a cada tarea. Solo tienes que iniciar y detener el cronómetro desde tu ordenador, la aplicación móvil o el navegador y analizar la duración estimada para las diferentes tareas.

Lleva un registro del tiempo dedicado a cada tarea para establecer bloques de tiempo adecuados

También puedes recibir actualizaciones recientes y futuras sobre tus tareas desde ClickUp Brain y reservar tiempo para tareas pendientes o importantes.

Realiza resúmenes diarios con ClickUp Brain

¿Quieres empezar a usar herramientas de productividad al instante? ClickUp también ofrece plantillas de gestión del tiempo para simplificar la planificación.

Por ejemplo, la plantilla de gestión del tiempo diario de ClickUp te ayuda a dividir tus tareas en intervalos más pequeños y con plazos concretos, lo que te garantiza mantenerte al día mientras equilibras tu trabajo y tus responsabilidades personales.

Consigue una plantilla gratuita Reserva tiempo para tus actividades diarias con facilidad gracias a la plantilla de gestión del tiempo diario de ClickUp.

Si quieres planificar con más detalle, prueba la plantilla de horario por horas de ClickUp. Te permite planificar cada hora al detalle. Para reservar bloques de tiempo más largos para el trabajo concentrado o para proyectos específicos, puedes utilizar la plantilla de bloqueo de horario de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden encontrarse con una curva de aprendizaje pronunciada debido a la gran variedad de funciones.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mes por usuario

Empresas : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta herramienta es muy eficaz para el crecimiento personal y profesional. Con ella, puedes registrar tu asistencia, llevar un control de tu tiempo de trabajo y clasificar tus tareas individuales según tus necesidades. Puedes establecer la prioridad de las tareas de tu lista de tareas pendientes y la aplicación te enviará un recordatorio con la fecha límite que hayas indicado en cada una de ellas.

Esta herramienta es muy eficaz para el crecimiento personal y profesional. Con ella, puedes registrar tu asistencia, llevar a cabo el seguimiento de tu tiempo de trabajo y clasificar tus tareas individuales según tus necesidades. Puedes establecer la prioridad de las tareas de tu lista de tareas pendientes y la aplicación te enviará un recordatorio con la fecha límite que hayas indicado en cada una de ellas.

2. Google Calendar (la mejor para codificar por colores las tareas personales y de trabajo)

vía Google Calendar

Si quieres una aplicación de gestión del tiempo sencilla y familiar, elige Google Calendar. Puedes hacer clic en cualquier parte del calendario para añadir una tarea y reservar ese intervalo de tiempo. La aplicación también te permite añadir descripciones de las tareas y configurar horarios recurrentes.

Los calendarios codificados por colores te ayudan a separar las tareas completadas del trabajo, los asuntos personales y otros compromisos, y se sincronizan fácilmente con Gmail y otras aplicaciones de Google. ¿Necesitas un recordatorio para tu próxima reunión o la fecha límite de un proyecto? Configúralo en segundos. Incluso puedes compartir tu calendario con otras personas para manteneros coordinados.

Las mejores funciones de Google Calendar

Crea eventos recurrentes para ahorrar tiempo en tus horarios habituales

Añade enlaces a reuniones directamente a los eventos gracias a la integración con Google Meet

Configura notificaciones y recordatorios para estar al día con tus tareas

Crea y programa tareas de Google directamente desde el espacio «Mis tareas»

Limitaciones de Google Calendar

Acceso con límite de conexión, lo que puede resultar un inconveniente si estás de viaje

Precios de Google Calendar

De uso gratuito

Valoraciones y reseñas de Google Calendar

Capterra: 4,8/5 (más de 3400 opiniones)

G2: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Me ofrece una forma sencilla y organizada de realizar el seguimiento de todos mis eventos, citas y compromisos de trabajo sin pasos innecesarios ni software complicado. No pude sincronizar inmediatamente todos mis eventos desde mi calendario iOS actual.

Me ofrece una forma sencilla y organizada de llevar un seguimiento de todos mis eventos, citas y compromisos de trabajo sin pasos innecesarios ni software complicado. No pude sincronizar inmediatamente todos mis eventos desde mi calendario iOS actual.

📖 Leer más: Las mejores alternativas a Google Calendar

3. Clockify (la mejor para la elaboración de informes sobre el tiempo)

vía Clockify

Clockify te facilita poner en práctica tus planes de gestión del tiempo. Puedes reservar tiempo para las tareas y, a continuación, iniciar un cronómetro directamente desde cada bloque para ver cuánto tiempo llevan realmente. Es una forma estupenda de mantenerte responsable y hacer ajustes si es necesario. Con Clockify, los jefes de equipo también pueden programar tareas y reservar tiempo para los empleados en su Calendario.

Los informes semanales de Clockify son útiles para hacer un seguimiento de qué tareas requieren más tiempo y averiguar cuáles son tus horas más productivas. Esto te ayuda a planificar mejor tu agenda diaria. Además, Clockify tiene conexión con herramientas como Google Calendar y Trello, por lo que todo se mantiene sincronizado sin esfuerzo adicional.

Las mejores funciones de Clockify

Lleva un control del tiempo directamente dentro de tus bloques de tiempo para no perderte de vista tus objetivos

Genera informes para comparar el tiempo planificado con el tiempo real

Crea bloques recurrentes para las tareas que realizas habitualmente

Sincronízalas con herramientas como Google Calendar y Trello para disfrutar de un flujo de trabajo conectado

Limitaciones de Clockify

No ofrece opciones avanzadas para priorizar o enlazar tareas

Precios de Clockify

Free

Básica: 4,99 $ al mes

Estándar: 6,99 $ al mes

Pro: 9,99 $ al mes

Corporación: 14,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Clockify

Capterra: 4,8/5 (más de 9000 opiniones)

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clockify?

Me gusta su interfaz intuitiva y lo fácil que resulta llevar el seguimiento del tiempo dedicado a los distintos proyectos. Las funciones de elaboración de informes son muy completas y permiten obtener información y análisis detallados. La integración con otras herramientas es perfecta, lo que mejora la productividad. Aunque la funcionalidad es sólida, a veces la aplicación presenta retrasos al cambiar de tarea o al generar informes.

Me gusta su interfaz intuitiva y lo fácil que resulta llevar el seguimiento del tiempo dedicado a los distintos proyectos. Las funciones de elaboración de informes son muy completas y permiten obtener información y análisis detallados. La integración con otras herramientas es perfecta, lo que mejora la productividad. Aunque la funcionalidad es sólida, a veces la aplicación presenta retrasos al cambiar de tarea o al generar informes.

📖 Más información: Las mejores integraciones de Clockify

4. Sunsama (La mejor para la planificación guiada del trabajo)

vía Sunsama

Sunsama lleva la gestión del tiempo a un nuevo nivel al integrar tus tareas diarias con tu Calendario en una vista única y fluida. Comienza con una sesión guiada de planificación diaria, durante la cual puedes seleccionar las tareas que deseas abordar y asignarles franjas horarias específicas.

También puedes importar tareas desde herramientas como Trello, Asana o Notion y programarlas junto con reuniones o prioridades personales. Sunsama incluso te permite configurar un horario de trabajo diario, para que puedas terminar tu jornada a tiempo y evitar el agotamiento.

Las mejores funciones de Sunsama

Utiliza el plan diario guiado para priorizar y bloquear tus tareas con la programación automática.

Arrastra y suelta tareas desde otras herramientas como Trello, Asana o Gmail para planificarlas fácilmente

Arrastra los correos electrónicos a tu lista de tareas y reserva tiempo para responderlos

Céntrate en las tareas de prioridad sin distracciones utilizando el modo Focus.

Limitaciones de Sunsama

Las funciones premium pueden parecer innecesarias para flujos de trabajo más sencillos

Precios de Sunsama

20 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sunsama

No hay suficientes reseñas

📮Dato de ClickUp: El 60 % de los trabajadores responde a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, pero cada interrupción cuesta hasta 23 minutos de tiempo de concentración, lo que crea una paradoja de productividad. Al centralizar todas tus conversaciones, tareas y hilos de chat en tu entorno de trabajo de ClickUp, ClickUp te permite dejar de saltar de una plataforma a otra y obtener las respuestas rápidas que necesitas. ¡Nunca se pierde el contexto!

5. Toggl Track (la mejor para el seguimiento del tiempo dedicado a diferentes tareas)

vía Toggl Track

Toggl Track se adapta sin esfuerzo a tu flujo de trabajo. Puedes utilizar la vista de calendario o la vista Lista para añadir tareas y reservar franjas horarias. Toggl te permite convertir todos los eventos del calendario en entradas de tiempo, lo que facilita el seguimiento del tiempo dedicado a las diferentes tareas.

Una vez que hayas configurado tus bloques de tiempo, puedes utilizar los cronómetros integrados para llevar un registro del tiempo que realmente te lleva cada tarea. Los informes ofrecen un desglose claro de cómo empleas tu tiempo, lo que te ayuda a identificar áreas en las que puedes hacer ajustes.

Las mejores funciones de Toggl Track

Lleva un registro del tiempo real dedicado a las tareas directamente desde tus bloques de tiempo

Genera informes detallados para comprender cómo utilizas el tiempo y mejorar los flujos de trabajo

Integradas con herramientas como Google Calendar, Asana y Trello

Disfruta de compatibilidad multiplataforma con extensiones para escritorio, móvil y navegador.

Limitaciones de Toggl Track

Carece de funciones avanzadas de priorización de tareas o de dependencias

Precios de Toggl Track

Free

Starter: 10 $ por usuario al mes

Premium: 20 $ por usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Toggl Track

G2: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Toggl Track?

Me encanta lo sencillo que es poner en marcha un cronómetro, sobre todo con los cronómetros sugeridos, y luego estar al tanto de él con Live Activities y la Isla Digital en iOS. La elaboración de informes para la app es básica; tengo que ir a la web para ver informes «reales».

Me encanta lo sencillo que es poner en marcha un cronómetro, sobre todo con los cronómetros sugeridos, y luego estar al tanto de él con Live Activities y la Isla Digital en iOS. La elaboración de informes para la app es básica; tengo que ir a la web para ver informes «reales».

💡Consejo profesional: Utiliza un código de colores para diferenciar los distintos tipos de tareas. Por ejemplo, usa un color para las reuniones, otro para el trabajo de concentración y un tercero para el tiempo personal. Esta claridad visual te ayuda a comprender rápidamente cómo está estructurado tu día.

6. Planyway (la mejor para realizar el seguimiento de tareas en Jira y Trello)

vía Planyway

Planyway está diseñada principalmente para usuarios de Jira y Trello que desean combinar la gestión del tiempo con aplicaciones de gestión de tareas y de gestión de proyectos. Puedes ver tus tareas en formato de calendario y arrastrarlas y soltarlas para reservar tiempo para ellas. Esto te ayuda a crear un plan claro para tu día o tu semana.

Planyway te permite ver tus tareas junto con los eventos de Google Calendar, lo que te permite gestionar tanto tu agenda de trabajo como la personal en un solo lugar. Incluso ofrece compatibilidad con calendarios de equipo y planificación de recursos, para que puedas estar al día de los plazos mientras te coordinas con tu equipo.

Las mejores funciones de Planyway

Arrastra y suelta tareas directamente desde los tableros de Jira o Trello

Sincroniza tus tareas con Google Calendar para tener una vista global

Gestiona los cronogramas y los recursos del equipo para los proyectos

Visualiza el progreso de los proyectos y los plazos con diagramas de Gantt

Limitaciones de Planyway

Algunos usuarios han informado de retrasos o falta de soporte al cliente

Precios de Planyway

Free

Particulares: 6 $ al mes

Equipo: 5 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Planyway

No hay suficientes reseñas

7. Todoist (La mejor para realizar entradas rápidas de tareas y gestionar tareas periódicas)

vía Todoist

Todoist es una excelente opción si necesitas una herramienta que facilite la creación de tareas y mantenga tu agenda organizada. Su función más destacada, «Quick Add», te permite crear y asignar tareas en segundos utilizando lenguaje natural.

Por ejemplo, escribe «Llamar a Alex el miércoles a las 10 de la mañana» para programar una llamada.

Puedes agrupar tareas en proyectos, añadir etiquetas para proporcionar contexto adicional y establecer prioridades para centrarte en lo que más importa. La herramienta se integra con más de 80 plataformas, incluido Google Calendar, para que puedas planificar tu tiempo de forma eficaz y mantenerte al día, ya sea para metas personales o proyectos en equipo.

Las mejores funciones de Todoist

Registra tareas al instante con la entrada de lenguaje natural

Añade tareas periódicas para automatizar los horarios de las actividades repetitivas

Explora más de 80 integraciones, entre las que se incluyen Google Calendar y Slack

Añade rótulos y niveles de prioridad a las tareas para una gestión fluida de las mismas

Limitaciones de Todoist

Algunas funciones avanzadas, como los recordatorios y los rótulos, solo están disponibles en la versión premium.

Precios de Todoist

Free

Precio: 2,50 $ por usuario al mes

Empresas: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Es muy fácil de usar y puedo crear proyectos para organizar mejor las tareas. Además, me encanta ver los plazos de cada tarea, así puedo gestionar mi semana en función de ellos.

Es muy fácil de usar y puedo crear proyectos para organizar mejor las tareas. Además, me encanta ver los plazos de cada tarea, así puedo gestionar mi semana en función de ellos.

📖 Leer más: Consejos y trucos para ahorrar tiempo

8. Notion (la mejor para la gestión flexible del tiempo y la gestión de flujos de trabajo)

vía Notion

Notion te permite planificar tu día de forma eficiente. Con vistas de Calendario y bases de datos, puedes programar tareas, eventos y plazos sin perder de vista el conjunto.

¿Quieres una agenda diaria? Crea una desde cero y añade bloques de tiempo y listas de control. ¿Necesitas un gestor de proyectos? Enlaza tus tareas a páginas de proyectos detalladas para que todo esté bien organizado.

Puedes planificar tu día, revisar tu semana y hacer ajustes sobre la marcha. Además, se sincroniza con Google Calendar, por lo que tu agenda planificada se mantiene sincronizada con tus otros compromisos.

Las mejores funciones de Notion

Combina la gestión del tiempo con la toma de notas, el seguimiento y la gestión de proyectos

Reserva tiempo y organiza tus tareas de forma visual con vistas de calendario personalizables

Vincula las tareas directamente a las páginas de los proyectos para añadir contexto

Sincronízalas con Google Calendar para mantener tu agenda al día

Limitaciones de Notion

Las infinitas opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los usuarios novatos

Precios de Notion

Free

Además : 12 $ al mes por usuario

Empresas: 18 $ por usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Me encanta que todo lo que necesito —tareas, notas, calendarios (¡incluso sincroniza mi G-cal!) y bases de datos— se pueda reunir en un solo lugar. Es la herramienta perfecta para alguien como yo, que se nutre de la estructura y el orden. Las opciones de personalización me permiten crear sistemas que se adaptan perfectamente a mi flujo de trabajo, y puedo dividir las cosas en partes manejables con todos los códigos de colores y etiquetas que pueda desear. Pero a veces, me dejo llevar un poco por las infinitas posibilidades de personalización.

Me encanta que todo lo que necesito —tareas, notas, calendarios (¡incluso sincroniza mi G-cal!) y bases de datos— se pueda reunir en un solo lugar. Es la herramienta perfecta para alguien como yo, que se nutre de la estructura y el orden. Las opciones de personalización me permiten crear sistemas que se adaptan perfectamente a mi flujo de trabajo, y puedo dividir las cosas en partes manejables con todos los códigos de colores y etiquetas que pueda desear. Pero a veces, me dejo llevar un poco por las infinitas posibilidades de personalización.

9. TickTick (La mejor para priorizar tareas)

vía TickTick

TickTick es una aplicación de gestión de tareas que permite programar tareas y gestionar el tiempo fácilmente. Con la vista de calendario integrada, puedes arrastrar y soltar tareas en franjas horarias para crear un plan claro para tu día. También te permite utilizar métodos de priorización probados, como la matriz de Eisenhower, para determinar las tareas urgentes e importantes y programarlas en tu calendario.

Si te cuesta encontrar tiempo para ti, puedes reservar tiempo en el Calendario para centrarte en ti mismo. TickTick también ofrece un registro de hábitos para garantizar la constancia. Además, el cronómetro Pomodoro y el Modo Concentración te ayudan a evitar distracciones durante los bloques de tiempo programados.

Las mejores funciones de TickTick

Calendario de arrastrar y soltar para programar tareas en bloques de tiempo

Automatiza las actividades rutinarias configurando tareas periódicas

Integración con Google Calendar para sincronizar tareas y eventos

Limitaciones de TickTick

Puede resultar básica para los usuarios de la corporación debido a la falta de funciones de elaboración de informes de tiempo

Precios de TickTick

Free

Premium: 35,99 $ al año

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TickTick?

Incluye funciones fáciles de usar que nos ayudan en los casos de prueba. Por ejemplo, la función de subtareas resulta especialmente útil para desglosar casos complejos en pasos más pequeños y manejables, lo que facilita su seguimiento y ejecución eficiente. También podemos llevar a cabo el seguimiento de los documentos pertinentes y las pruebas de los resultados de las pruebas adjuntando archivos y enlaces a cada tarea. Es una aplicación estupenda para gestionar las tareas diarias, pero un inconveniente es que no cuenta con funciones sofisticadas de análisis de datos que proporcionen información detallada sobre la productividad del equipo.

Incluye funciones fáciles de usar que nos ayudan en los casos de prueba. Por ejemplo, la función de subtareas resulta especialmente útil para desglosar casos complejos en pasos más pequeños y manejables, lo que facilita su seguimiento y ejecución eficiente. También podemos llevar a cabo el seguimiento de los documentos pertinentes y las pruebas de los resultados de las pruebas adjuntando archivos y enlaces a cada tarea. Es una aplicación estupenda para gestionar las tareas diarias, pero un inconveniente es que no cuenta con funciones sofisticadas de análisis de datos que proporcionen información detallada sobre la productividad del equipo.

10. TimeBloc (la mejor para crear rutinas y gestionar el tiempo en el móvil)

vía TimeBloc

Si buscas una aplicación sencilla de gestión del tiempo que funcione a la perfección en tu teléfono, TimeBloc es la que debes probar. Te ayuda a planificar tu día y a crear rutinas, sin abrumarte con funciones innecesarias.

Puedes configurar bloques de tiempo recurrentes para tus hábitos diarios, como un entrenamiento matutino, un rato para concentrarte o incluso una rutina para relajarte, y arrastrarlos a tu cronograma.

Las mejores funciones de Time Bloc

Simplemente arrastra y suelta las tareas para reservar bloques de tiempo para ellas y para tus rutinas

Crea bloques de tiempo recurrentes para tus hábitos diarios y tareas repetitivas

Recibe recordatorios para mantenerte al día durante cada bloque

Límites de Time Bloc

No se integra con otras herramientas, lo que podría ser un inconveniente para flujos de trabajo más complejos.

Precios de Time Bloc

Free

Valoraciones y reseñas de Time Bloc

No hay suficientes reseñas en línea

11. Plan (Ideal para usuarios de GitHub)

vía Plan

Plan combina tus tareas, reuniones y proyectos en un único flujo de trabajo práctico.

Su destacada función Agenda + Calendario te permite ver tus tareas junto con los eventos programados, lo que te ofrece una visión completa de tu día de un solo vistazo. Puedes arrastrar tareas a tu cronograma, ajustar su duración e incluso vincularlas a problemas de GitHub u otros detalles del proyecto.

Para los desarrolladores o gestores de proyectos que trabajan con GitHub, Plan facilita la conversión de tus tareas pendientes en progreso real. Puedes sincronizar tareas directamente desde los repositorios e integrarlas en tu agenda diaria.

Las mejores funciones de Plan

Sincroniza problemas y conviértelos en tareas prácticas con la integración de GitHub

Recibe actualizaciones en tiempo real y mejora la colaboración con Team Feed

Visualiza los cronogramas de trabajo para tener una panorámica de las prioridades y los plazos de las tareas

Limitaciones de la planificación

Está muy orientada a los usuarios de GitHub, lo que puede no ser lo ideal para equipos sin conocimientos técnicos.

Plan de precios

Free

Premium: 10 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Plan

No hay suficientes reseñas en línea

12. Fantastical (La mejor para la planificación avanzada y la gestión de varios calendarios)

vía Fantastical

Fantastical es una aplicación de calendario para programar tareas y eventos. Lo que realmente distingue a Fantastical es su función de propuestas de reuniones. En lugar de interminables cadenas de correos electrónicos para encontrar una hora de reunión que funcione, puedes proponer varios horarios y los invitados pueden elegir el que más les convenga.

Para los usuarios de Apple, está totalmente integrada con macOS e iOS, y ofrece widgets, notificaciones y transferencia entre dispositivos. Fantastical también ofrece compatibilidad con funciones como la integración del tiempo y los ajustes de zona horaria, lo que la hace especialmente útil para quienes gestionan agendas apretadas en múltiples ubicaciones.

Las mejores funciones de Fantastical

Simplifica la programación con colaboradores externos mediante propuestas de reuniones

Disfruta de una gestión unificada de múltiples calendarios para tus horarios personales, de trabajo y familiares

Accede al soporte para zonas horarias e integración meteorológica para viajeros frecuentes o teletrabajadores

Limitaciones de Fantastical

Optimizadas exclusivamente para dispositivos Apple, lo que deja a los usuarios que no utilizan Apple con menos opciones

Precios de Fantastical

4,75 $ por usuario al mes, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de Fantastical

No hay suficientes reseñas en línea

13. Clockwise (la mejor para la gestión del tiempo basada en IA)

vía Clockwise

Clockwise es una herramienta de gestión del tiempo diseñada para resolver uno de los mayores problemas del time-blocking: encontrar tiempo para concentrarse sin interrupciones en una agenda apretada. Su herramienta de IA optimiza automáticamente tu calendario y ajusta las reuniones y tareas para minimizar las distracciones. Esto te permite disponer de más tiempo para el trabajo profundo, lo que aumenta la productividad.

Para los equipos, Clockwise destaca por sincronizar los horarios y minimizar los conflictos. Reorganiza las reuniones para reducir las horas de trabajo fragmentadas, prioriza el tiempo de concentración para todos e incluso identifica los mejores momentos para colaborar.

Otra función destacada son sus bloques de «tiempo de concentración», que se actualizan dinámicamente en función de tu disponibilidad. En lugar de bloquear el tiempo manualmente, Clockwise se va ajustando para que tengas un día con la mayor productividad posible.

Las mejores funciones de Clockwise

Reorganiza tus reuniones con una planificación inteligente para reducir la fragmentación de la jornada laboral

Coordina los horarios y minimiza los conflictos de programación al sincronizar el equipo

Ajusta dinámicamente los bloques de tiempo de concentración que se adaptan a los cambios de tu Calendario

Integralas con aplicaciones como Google Calendar, Slack y Asana para optimizar los flujos de trabajo

Límites de Clockwise

Limitado a usuarios de Google Calendar, lo que puede no ser adecuado para equipos que utilicen otras plataformas

Precios de Clockwise

Free

Teams: 6,75 $ por usuario al mes, facturado anualmente

Business: 11,50 $ por usuario al mes, facturado anualmente

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clockwise

G2: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Mejora tu productividad con ClickUp

Las aplicaciones de gestión del tiempo garantizan horas de trabajo sin interrupciones y aumentan la productividad enviando recordatorios de tareas, ajustando eventos o tareas que requieren más tiempo y proporcionando informes de tiempo. Para una gestión del tiempo sencilla con una interfaz intuitiva, puedes utilizar aplicaciones como Todoist o Google Calendar. Sin embargo, para una gestión eficiente de los datos, opta por Calendly. Si buscas una aplicación con las mejores funciones de control de tiempo, gestión de tareas y gestión de proyectos, prueba ClickUp. Su potente vista de calendario y sus funciones de gestión de tareas te permiten planificar, priorizar y ajustar tu agenda sin esfuerzo.

Tanto si creas tareas directamente a partir de eventos como si utilizas plantillas prediseñadas, como la de gestión del tiempo diario, ClickUp te facilita el control de tus metas. Además, gracias a su perfecta integración con el Calendario, es ideal para gestionar tus compromisos personales y laborales en un solo lugar.

¿Listo para tomar el control de tu tiempo? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a gestionar tu tiempo como un profesional!