Las 10 mejores alternativas a Streamlit para explorar en 2025

Streamlit es una plataforma de creación de apps de código abierto que convierte scripts de Python en aplicaciones web interactivas. Funciona muy bien para la creación rápida de prototipos, el análisis rápido de datos y la creación de demostraciones de modelos de aprendizaje automático (ML). Por muy simple y fácil de usar que sea Streamlit, carece de las funciones necesarias para crear aplicaciones escalables con grandes conjuntos de datos. Además, los rígidos diseños de Streamlit, las opciones básicas de estilo, la personalización limitada y los problemas de rendimiento dificultan la creación de aplicaciones con muchas funciones.

Por eso, aquí están las mejores alternativas a Streamlit para ayudarte a crear aplicaciones complejas fácilmente. Estas alternativas ofrecen más flexibilidad y colaboración en tiempo real.

Panel: Lo mejor para crear paneles interactivos en Python 4. Anvil: Lo mejor para personalizaciones avanzadas de apps 5. Shiny para Python: Lo mejor para crear prototipos de aplicaciones web 6. Deepnote: Lo mejor para la colaboración en tiempo real en código 7. Mercury Framework: Lo mejor para usuarios de Jupyter Notebook 8. Taipy: Lo mejor para la visualización de datos Datalore: Lo mejor para la asistencia de código de IA 10. PixelFree Studio: Lo mejor para usuarios de Figma Para visualización de datos interactiva sin código, pruebe Al igual que Streamlit, Dash de Plotly es también una plataforma de código abierto para crear apps y paneles interactivos basados en la web. Es un marco basado en Python para científicos de datos que facilita la visualización y actualización de datos en tiempo real.

Sin embargo, Dash es más rápido que Streamlit y ofrece opciones de implementación corporativa para apps de producción. También tiene múltiples integraciones; por ejemplo, se integra con pilas de ciencia de datos de Python, incluyendo Plotly y Pandas, lo que le ayuda a crear paneles personalizados con niveles de interactividad más altos. También puede integrar Hojas de cálculo de Google con Dash para crear un panel de Hojas de cálculo de Google dentro de la aplicación Dash y actualizarlo en función de los cambios en los datos de Hojas de cálculo de Google. #### Las mejores características de Dash Ejecutar paneles con Jupyter Notebook usando la biblioteca jupyter-dash

Crear diseños atractivos utilizando el Kit de diseño de Dash Actualizar partes específicas de su app con callbacks básicos y avanzados #### Limitaciones de Dash El software tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Debes comprender los componentes, las vistas, las devoluciones de llamada, el HTML, etc. para crear apps más grandes. El diseño es restrictivo sin HTML. Por lo tanto, crear el aspecto deseado de la aplicación web puede ser un reto. #### Precios de Dash Software gratis, de código abierto. #### Valoraciones y reseñas de Dash by Plotly G2: 4,8/5 (más de 30 reseñas) *Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios sobre Dash de Plotly? > ¡Me encanta lo fácil que es usar Dash! Es muy fácil acostumbrarse y empezar a crear aplicaciones web interactivas. El hecho de que esté construido sobre Python significa que puedo usar todos los conocimientos de Python que ya tengo, lo cual es una gran ventaja. Las visualizaciones son de primera categoría, y actualizar los datos en tiempo real parece magia. Sin embargo, aunque disfruto usando Dash, encuentro que el diseño puede ser un poco restrictivo a veces. No siempre es fácil conseguir el aspecto exacto que quiero para mis aplicaciones web, especialmente cuando busco un diseño muy específico. Además, cuando las aplicaciones empiezan a ser más complejas, el rendimiento puede verse afectado, lo que puede ser un poco frustrante. Reseña de G2

💡Consejo profesional: Integra Dash con la biblioteca gráfica de Plotly para acceder a varios gráficos y mapas interactivos y a opciones de visualización enriquecidas. ### 2. Gradio (Lo mejor para crear demos de apps de aprendizaje automático) via Lo que hace popular a Gradio es su capacidad para simplificar modelos de aprendizaje automático en demostraciones o apps que un público más amplio puede entender fácilmente. Puede incrustar Gradio en su cuaderno de Python, presentarlo como una página web y usar un enlace público para compartir apps, lo que permite a los equipos interactuar con el modelo de forma remota. #### Las mejores funciones de Gradio * Cree y utilice componentes personalizados en sus apps con la biblioteca de componentes personalizados de Gradio

directamente desde los componentes del diagrama. También puede utilizar las plantillas de diagramas de contexto de ClickUp Https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Prueba ClickUp Brain gratis/gratis, gratuito/a /%cta/ Automatiza el análisis de conjuntos de datos y obtén información basada en IA con /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ . Extraiga patrones clave, identifique correlaciones y genere resúmenes de conjuntos de datos complejos. Puede pedir a la IA que explique las tendencias de los datos en un lenguaje sencillo para mayor claridad. Además, puede generar informes, obtener sugerencias basadas en tendencias históricas e identificar anomalías antes de que afecten a su proyecto. ### Colabore con las partes interesadas en tiempo real Mantenga a su equipo informado sobre las últimas actualizaciones de desarrollo en tiempo real con ClickUp Chat Aproveche undefined y /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ para colaborar en diseños de apps, código, diagramas de contexto y flujos de trabajo. Mientras que ClickUp Docs puede ayudarte a centralizar tus recursos de desarrollo de apps, solicitudes de funciones y comentarios, su funcionalidad de chat puede agilizar la comunicación entre los miembros del equipo para que nadie se pierda nada. ### Agilizar los flujos de trabajo y automatizar las tareas rutinarias

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-8.png Automatizaciones de ClickUp para agilizar los flujos de trabajo /%img/ Agilizar los flujos de trabajo con las automatizaciones de ClickUp Utilice las más de 100 undefined para gestionar trabajos rutinarios, analizar datos, crear informes estándar y gestionar la entrega de proyectos. Puede automatizar flujos de trabajo de desarrollo como la revisión de código, la aprobación de diseños, el envío de notificaciones de revisión completada, la creación de listas de control de implementación y mucho más. Con todas las sólidas funciones de ClickUp, seguro que se está preguntando por los planes de precios. Aquí tiene un vistazo rápido a los precios de ClickUp.

Free Forever Unlimited : 7 $/mes por usuario *Business: 12 $/mes por usuario *Enterprise: Contactar para precios *ClickUp AI: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ por miembro al mes ## Consigue la mejor alternativa a Streamlit para la visualización de datos y la creación de aplicaciones



Streamlit es ideal para crear aplicaciones centradas en datos. Pero, si está buscando herramientas para crear aplicaciones o paneles más dinámicos e interactivos, considere nuestra lista de alternativas a Streamlit. Aunque todas las alternativas son buenas, sirven para propósitos específicos. Por ejemplo, elija Taipy para mejores operaciones de front-end y back-end, Dash para funciones avanzadas de interactividad y Gradio para crear demostraciones.

Del mismo modo, si desea una herramienta de visualización de datos que sea sencilla pero esté equipada con potentes funciones, considere ClickUp. Le permite ver y analizar datos con sus paneles personalizados, automatizar flujos de trabajo y extraer información clave con IA, colaborar en tiempo real e integrarse con más de 1000 herramientas. ¿Desea obtener más información sobre ClickUp? undefined !