Cómo crear un agente de IA para una mejor automatización

Un informe de Capgemini revela que el 50 % de las empresas estadounidenses utilizan actualmente IA generativa para sus proyectos de marketing. Aunque estas herramientas están evolucionando, no pueden optimizar flujos de trabajo de varias fases ni gestionar datos a gran escala sin una intervención humana frecuente.

Pero, ¿y si pudieras conseguir esa ventaja competitiva hoy mismo? ¿Y si existiera una forma de realizar la automatización de procesos complejos ahora mismo?

¡Te presentamos los agentes de IA: la siguiente fase en la implementación de la IA para las empresas!

Saber cómo crear un agente de IA es fundamental a largo plazo. Una vez que sepas cómo crear un agente personalizado, podrás automatizar tareas (como la atención al cliente o el análisis de mercado) con poca intervención humana y reducir los costes generales.

En este blog, responderemos a todo lo que quieras saber sobre los agentes de IA, desde qué son hasta cómo puedes desarrollar uno. ¡No te lo pierdas hasta el final: te presentaremos un agente de IA eficiente y fluido que se adapta a tus necesidades de gestión de tareas y proyectos!

⏰Resumen de 60 segundos Los agentes de IA son herramientas de IA autónomas con capacidad de toma de decisiones Pueden interactuar con personas y herramientas tecnológicas de su entorno Los agentes de IA ya se utilizan en los sectores del comercio electrónico, la sanidad, la automatización de procesos empresariales y la computación en la nube. Puedes crear un agente de IA personalizado con la ayuda de científicos de datos, diseñadores de UX, expertos en aprendizaje automático y en desarrollo de software, o simplemente utilizar el generador sin código de ClickUp Si utilizas ClickUp para la gestión de proyectos, ya tendrás a tu disposición los agentes de IA de Autopilot, además de las herramientas para crear superagentes personalizados adaptados a tu trabajo.

Empecemos por lo básico.

¿Qué es un agente de IA y cómo funciona?

Un agente de IA es un sistema de software capaz de percibir información, tomar decisiones y realizar acciones para alcanzar una meta con una intervención humana mínima. A diferencia de la automatización simple, los agentes de IA utilizan modelos y reglas para interpretar el contexto, planear pasos e interactuar con herramientas o fuentes de datos.

Si alguna vez has chateado con un asistente de IA en una página web, ya has interactuado con un agente de IA básico. Hoy en día, los lugares más habituales donde encontrarlos son las páginas de soporte de las empresas, donde responden a las consultas de los clientes, crean tickets de soporte o coordinan llamadas con agentes de soporte en directo.

Sin embargo, las capacidades de un agente de IA no se limitan únicamente al soporte al cliente. Puede hacer mucho más, como verás a continuación.

¿Cómo se define un agente IA?

Un agente de IA es un programa autónomo que realiza funciones predefinidas con una intervención humana mínima. Es capaz de reconocer e interactuar con diferentes actores y elementos de su entorno para ayudarte a alcanzar tus metas.

📌 Por ejemplo, si quieres enviar un correo electrónico a alguien, un agente de IA puede recopilar la información necesaria que le proporciones, como la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto del correo, los adjuntos, etc. A continuación, interactúa con tu cliente de correo electrónico para redactar el correo por sí mismo utilizando IA generativa.

Una vez terminado, te muestra una vista previa del correo electrónico para que puedas modificar lo que sea necesario y enviarlo una vez realizados los cambios.

¿Cuáles son las características clave de los agentes de IA eficaces?

Esto es lo que necesitas saber sobre los agentes IA en pocas palabras:

Requisitos mínimos de intervención humana Aprendizaje y mejora continuos Conciencia del contexto y capacidad para interactuar con su entorno Capacidad para leer, extraer y modificar datos de fuentes de datos externas Comprensión del lenguaje y el comportamiento humanos Capacidad para tomar decisiones basadas en su formación y aprendizaje

¿Qué tipos de agentes de IA son más comunes en las empresas?

Los agentes de IA se pueden clasificar en función de diversos elementos (por ejemplo, diseño frente a funcionalidad). En este caso, los clasificaremos en función de su funcionalidad, lo que nos lleva a dos tipos principales de agentes que hoy en día ocupan un lugar destacado en las organizaciones:

Agentes de IA autónomos: Estos agentes suelen estar en contacto directo con los clientes y tienen un alto nivel de capacidad Estos agentes suelen estar en contacto directo con los clientes y tienen un alto nivel de capacidad de toma de decisiones autónoma . Gestionan las consultas de los clientes sin necesidad de intervención humana por parte de tus empleados Agentes de IA de asistencia: Se trata de Se trata de aplicaciones internas basadas en IA que ayudan a tus empleados a completar tareas complejas. Al ser internas, pueden tener o no una interfaz gráfica de usuario, según tus preferencias.

🧠 ¿Sabías que... Con los Superagentes de ClickUp , no necesitas crear agentes de IA desde cero con código o modelos complejos, a menos que quieras hacerlo. Puedes empezar con los agentes Autopilot para obtener resultados rápidos (como automatizar la elaboración de informes diarios o respuestas de chat para preguntas frecuentes) o crear Superagentes utilizando indicaciones en lenguaje natural, desencadenantes y acciones, sin necesidad de tener conocimientos de aprendizaje automático. ¡Aquí tienes un tutorial!

¿Cómo te ayudan los superagentes de ClickUp a crear agentes de IA sin necesidad de código?

ClickUp Super Agents te permite crear agentes de IA sin código, sustituyendo el proceso tradicional de «pila tecnológica + formación» por sencillos bloques de flujo de trabajo, para que puedas automatizar el trabajo real más rápidamente.

Define el propósito : documenta las metas como instrucciones y condiciones en lenguaje natural en el generador de agentes personalizados.

Crea un equipo : colabora con expertos en flujos de trabajo utilizando ClickUp Brain para perfeccionar las indicaciones; no se necesitan ingenieros de aprendizaje automático.

Pila tecnológica : Olvídate del código; utiliza desencadenantes integrados (p. ej., estado de las tareas), información del entorno de trabajo (Docs/tareas/Chat) e integraciones (Slack/GitHub).

Diseño : Elige patrones modulares, interfaz de usuario a través del chat, flujos de datos y bucles de retroalimentación con compatibilidad nativa.

Preparación de datos : Incorpora el contenido existente del entorno de trabajo como conocimiento; no es necesario etiquetarlo ni limpiarlo.

Entrenar/crear : Establece desencadenantes, condiciones e instrucciones; realiza iteraciones ajustando las indicaciones, no reentrenando los modelos.

Prueba : Realiza pruebas A/B sencillas sobre comportamientos directamente en los flujos de trabajo.

Implementación/supervisión: los agentes se ejecutan de forma segura en tu entorno de trabajo con controles de acceso y ajustes en tiempo real

Crear agentes de IA no es difícil, pero requiere un enfoque estructurado y un plan adecuado. ¿Necesitas ayuda con el proceso?

Pero tanto si creas un agente de IA en ClickUp como en cualquier otro lugar, la metodología básica es la misma. Estos son los ocho pasos que debes seguir al crear agentes de IA personalizados para las necesidades de tu empresa:

Paso 1: Define el propósito de tu agente

Antes de empezar a crear tu propio agente de IA, debes definir claramente qué quieres conseguir con él. Y nos referimos a documentación formal.

Seguro que tienes una idea aproximada de lo que quieres que haga el agente de IA, pero para asegurarte de que no se pase nada por alto, debes documentar todas las funciones y capacidades que deseas que tenga.

Además, se crea un documento central al que tu equipo de desarrollo puede recurrir cuando quiera comprender el entorno y las expectativas del agente.

Empieza a crear tu agente especificando su rol y su objetivo en ClickUp

Lee también: Cómo crear un agente de IA con ChatGPT para soluciones personalizadas

Paso 2: Forma un equipo

El siguiente paso (y es crucial) es formar tu equipo para crear el agente de IA. Esto se debe a que crear uno sólido requiere conocimientos especializados de diferentes campos, entre los que se incluyen:

Ciencia de datos y análisis

Aprendizaje automático (ML)

Diseño de la interfaz de usuario

Desarrollo de software

Si no cuentas con profesionales de todos estos campos, podrías acabar creando un agente de IA defectuoso. En su lugar, forma primero un equipo de expertos.

💡 Consejo profesional: En ClickUp, no necesitarás ingenieros de aprendizaje automático para crear Superagentes, pero es recomendable incluir: El experto en la materia (para definir lo que el agente debe saber)

El propietario del flujo de trabajo (para definir dónde actuará el agente)

El redactor/estratega (para decidir cómo se comunica el agente) Con ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, tu equipo puede intercambiar ideas y perfeccionar las instrucciones del agente para crearlo más rápidamente. Genera ideas sobre agentes, flujos de trabajo e instrucciones con ClickUp Brain

Paso 3: Identifica tu pila tecnológica

Una vez que hayas reunido a tu equipo, deberías debatir y decidir qué tecnologías servirán de plataforma para tu agente de IA. Esto incluye:

Lenguaje de programación (Java, Python, etc.)

Entorno de alojamiento

Bibliotecas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) (Gensim, NLTK, etc.)

Bibliotecas de análisis de datos (Plotly, SciPy, NumPy, etc.)

Modelo de aprendizaje automático (por ejemplo, GPT, BERT, Llama, etc.)

Tecnologías basadas en capacidades específicas (por ejemplo, visión artificial, reconocimiento de voz, automatización robótica de procesos, etc.)

También deberías dejar algo de margen para otras bibliotecas y marcos de trabajo que puedan ser necesarios.

Una vez que identifiques y realices la selección de todos estos elementos para la pila tecnológica de tu agente de IA, tendrás una base sólida sobre la que construir.

🔮 Pero, ¿y si te dijéramos que en ClickUp puedes ahorrarte este quebradero de cabeza? Tu «pila» queda así:

Desencadenantes (por ejemplo, cambio de estado, mensaje de chat)

Instrucciones (indicaciones personalizadas)

Conocimientos (documentos, tareas, historial de chat)

Acciones (como responder, resumir, asignar)

Incluso puedes conectar herramientas externas como Slack o GitHub a través de las integraciones de ClickUp e incluir sus datos en las fuentes de conocimiento de tu agente.

Da a tus Superagentes instrucciones claras para que puedan actuar de forma más inteligente

Paso 4: Ten en cuenta los aspectos de diseño

Además de identificar la pila tecnológica que quieres utilizar, hay aspectos de diseño que debes tener en cuenta antes de desarrollar agentes de IA. Entre ellos se incluyen:

1. Arquitectura

Hay dos enfoques que puedes adoptar para la arquitectura de tu agente de IA personalizado: modular y concurrente. En la arquitectura modular, cada parte del agente se diseña de forma secuencial y por separado antes de ensamblarlas para finalizar el agente. La arquitectura concurrente, por otro lado, es aquella en la que todas las partes se entrenan y se crean al mismo tiempo.

💡 Consejo profesional: Empieza con los agentes Autopilot de ClickUp para una automatización de tipo modular y, cuando estés listo para definir condiciones, respuestas y lógica de varios pasos, pasa a los Superagentes. ¿Quieres algo aún más personalizado y adaptado a tu equipo? Conoce a los agentes certificados. Se trata de agentes listos para la producción, creados y gestionados por expertos en ClickUp AI, especialmente para ti. Sin necesidad de ingeniería de indicaciones, sin mantenimiento y sin que tu equipo tenga que dejar de lado tareas de gran impacto.

2. Interfaz de usuario y experiencia de usuario (UI/UX)

Si quieres que tu agente de IA tenga una interfaz de usuario orientada al público, también debes tener en cuenta los elementos que deseas incluir en la UI/UX. Esto incluye tu imagen de marca, una mascota, el nombre que quieras darle, etc.

3. Gestión de datos

Otra consideración fundamental que debes tener en cuenta es cómo tu agente de IA personalizado recibe y trabaja con los datos relevantes. Esto implica definir claramente todo el flujo de datos de principio a fin, incluyendo:

Datos/información que se recibirá del usuario

Datos/información que se extraerán de tu servidor

Funciones que se realizarán con los datos extraídos

Entrega del resultado final al usuario

Cada paso del proceso de tratamiento de datos debe describirse con detalle.

Especifica fácilmente las fuentes de conocimiento y las herramientas a las que tu Superagente puede acceder en ClickUp

4. Mecanismo de retroalimentación

Considera la posibilidad de incluir un mecanismo de retroalimentación en tu sistema de agente de IA. Ya sea una encuesta, un método de valoración o un simple botón de «Me gusta»/«No me gusta». Es esencial recibir comentarios de los usuarios sobre el agente para mejorar la herramienta de forma continua.

Crea un mecanismo de retroalimentación para que tu agente pueda aprender continuamente y responder según tus preferencias

Paso 5: Rótulo y limpia tus datos de entrenamiento

Existen tres tipos de fuentes de datos que puedes utilizar para preparar y entrenar a tu agente, dependiendo de quiénes vayan a ser sus usuarios finales:

Datos operativos de tu organización

Datos externos que has recibido o adquirido de fuentes de terceros

Datos generados por los usuarios, es decir, por tus clientes o usuarios

Independientemente de los datos brutos que elijas para entrenar tu modelo, estos deben etiquetarse y limpiarse antes del entrenamiento. ¿Qué es el etiquetado y la limpieza? Bueno, aquí tienes una breve panorámica:

Etiquetado: Se refiere a la categorización, el etiquetado y la clasificación manuales de los datos por parte de personas para que tu agente de IA pueda interpretarlos. Está terminado para que el modelo de IA utilizado en tu agente pueda establecer conexiones entre los puntos de datos y reconocer correctamente lo que representa cada tipo de dato. Limpieza: Se refiere a la eliminación de cualquier anomalía de tu conjunto de datos, como filas vacías, valores erróneos o faltantes, errores, etc. Al eliminarlos, se evita que tu agente de IA se entrene con datos defectuosos.

💡Consejo profesional: Herramientas como SuperAnnotate, DataLoop y Encord te ayudan con ambos pasos.

Paso 6: Crea y entrena a tu agente

Ahora ya puedes empezar a crear y entrenar tu agente de IA. Empieza por configurar tu entorno de entrenamiento: instala todas las bibliotecas y marcos de trabajo de aprendizaje automático necesarios, inicia las herramientas de entrenamiento y carga tus datos.

⚠️ IMPORTANTE: No cargues todos tus datos de una sola vez. Divídelos en dos subconjuntos y carga solo uno. Reserva el otro conjunto para realizar pruebas.

Una vez que hayas cargado tus datos, inicializa el modelo de aprendizaje automático que seleccionaste en el paso tres. Configura los parámetros de entrenamiento (pueden variar en función del modelo elegido, por lo que es difícil entrar en detalles aquí) e inicia el proceso de entrenamiento.

Realiza un seguimiento de métricas como la pérdida y la precisión durante el proceso de entrenamiento para hacerte una idea de cómo está aprendiendo el modelo. Si no está aprendiendo bien, ajusta los parámetros de entrenamiento.

Al mismo tiempo, los desarrolladores de interfaces de usuario deben diseñar y crear la experiencia de usuario de tu agente de IA.

📌 En ClickUp, puedes crear un Superagente de tres maneras diferentes:

Generador de lenguaje natural: chatearás para explicar lo que necesitas y responderás a preguntas para crear tu Superagente

Utiliza el catálogo de Superagentes : Empieza con un agente del catálogo de Superagentes preconfigurados de ClickUp. ClickUp iniciará el generador de lenguaje natural por ti, utilizando una indicación preconfigurada. Responderás a unas preguntas para personalizar y ajustar el Superagente a tu flujo de trabajo.

ClickUp iniciará el generador de lenguaje natural por ti, utilizando una indicación predefinida.

Responderás a unas preguntas para personalizar y ajustar el Superagente a tu flujo de trabajo.

ClickUp iniciará el generador de lenguaje natural por ti, utilizando una indicación predefinida.

Responderás a unas preguntas para personalizar y ajustar el Superagente a tu flujo de trabajo.

Empieza desde cero: crea un Super Agent en blanco y configúralo manualmente para que se adapte a tus necesidades.

A la hora de adaptarlo, no es necesario volver a entrenarlo: basta con ajustar las instrucciones o las fuentes de conocimiento y volver a probarlo. La iteración rápida es lo mejor.

Paso 7: Prueba el agente

Una vez completado el proceso de entrenamiento, es el momento de probar tu modelo. Aquí es donde entrará en juego la otra mitad de tu conjunto de datos que reservaste para realizar pruebas (paso 6).

Pon en marcha tu agente de IA, ejecútalo con las consultas de tu conjunto de datos de prueba y analiza los resultados. Observa con qué precisión ha realizado la función deseada en cada punto de datos de tu conjunto de datos. Además, observa cuánto tiempo ha tardado en realizar esas acciones.

Si el agente funciona según lo previsto, hay tres tipos más de pruebas que debes realizarle. Estas son:

Pruebas unitarias: Prueba cada módulo o unidad de tu agente de IA de forma independiente para asegurarte de que funciona correctamente. Pruebas con usuarios: Invita a algunos usuarios del grupo objetivo a probar el agente bajo tu supervisión para que puedas analizar cómo lo utilizarían los usuarios y con qué precisión funciona en cada escenario. Pruebas A/B: Compara dos versiones del agente para ver cuál funciona mejor.

Cada una de estas pruebas optimizará el rendimiento de tu agente de IA y garantizará que funcione correctamente en situaciones reales. Sin embargo, si no funciona bien durante las pruebas, es posible que tengas que volver a entrenar al agente con parámetros ajustados o con un conjunto de datos más amplio.

Paso 8: Implementa y supervisa el agente

Por último, una vez que tu agente de IA funcione según lo previsto, es el momento de implementarlo. Intégralo con tus sistemas existentes e impleméntalo en tu sitio web o app. Supervisa la precisión y rapidez con la que responde a las consultas de los usuarios analizando los registros de usuarios y los comentarios que llegan a través del mecanismo de retroalimentación integrado en tu agente de IA.

Si hay margen de mejora, lanza una nueva versión del agente corrigiendo los problemas señalados por los usuarios.

🌰 En resumen: tanto si escribes código como si utilizas los Superagentes sin código de ClickUp, crear un buen agente de IA sigue requiriendo un plan minucioso, un diseño y una iteración. ¿Cuál es la diferencia? En ClickUp, la mayor parte del trabajo pesado —alojamiento de modelos, optimización de indicaciones, integración— se gestiona por ti. Así podrás centrarte en lo que realmente importa: diseñar flujos de trabajo inteligentes que realmente ahorren tiempo. Si te parece una idea estupenda, pero aún tienes dudas antes de empezar, ¡estaremos encantados de resolverlas!

📮 ClickUp Insight: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utiliza habitualmente herramientas de automatización y busca activamente nuevas oportunidades para automatizar. Esto pone de relieve una importante palanca de productividad aún sin explotar: la mayoría de los equipos siguen dependiendo de trabajos manuales que podrían optimizarse o eliminarse. Los agentes de IA de ClickUp facilitan la creación de flujos de trabajo automatizados, incluso si nunca antes has utilizado la automatización. Con plantillas listas para usar y comandos basados en lenguaje natural, ¡la automatización de tareas está al alcance de todos los miembros del equipo! 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % gracias a los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que transformó horas de trabajo manual en información en tiempo real.

¿Cuáles son los mejores casos de uso para los agentes de IA personalizados?

Los agentes de IA personalizados se están adoptando en todos los sectores para automatizar tareas que requieren muchas decisiones, mejorar la precisión y reducir el esfuerzo manual, especialmente cuando los flujos de trabajo implican grandes conjuntos de datos y acciones repetitivas.

Comercio electrónico: Realiza la previsión de la demanda utilizando datos de ventas y tendencias, y gestiona el soporte al cliente con soluciones más rápidas y precisas.

Sanidad: Supervisa los equipos médicos para evitar fallos y utiliza asistentes virtuales para recordatorios, programación de citas y apoyo en los tratamientos.

Automatización de procesos empresariales (RPA): Automatiza la tramitación de reclamaciones, la detección de fraudes y la clasificación de documentos para reducir costes y aumentar la productividad.

Computación en la nube: Predice las necesidades de recursos, supervisa las amenazas de seguridad y responde a las consultas de soporte utilizando el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y las bases de conocimiento para evitar el tiempo de inactividad.

Los casos de uso de la IA (en particular de sus agentes) son inmensos en todos los sectores. Hay cuatro áreas principales en las que actualmente están dejando huella.

1. Agentes de IA en el comercio electrónico: consultores de IA y agentes de atención al cliente

Los agentes de IA en las empresas de comercio electrónico suelen tener como objetivo alcanzar dos metas clave:

Predicción de las fluctuaciones de la demanda: Mediante el análisis de datos históricos de ventas y tendencias de mercado, los agentes de IA para el comercio electrónico predicen las fluctuaciones de la demanda y ayudan a las empresas a mantenerse a la vanguardia.

Gestión de tareas de soporte al cliente: Los agentes de IA para el comercio electrónico también analizan las interacciones con los clientes para ofrecer soluciones precisas.

Ejemplo: El asistente virtual de Shein es un excelente ejemplo del uso de un agente de IA para evaluar las tendencias cambiantes del mercado. De hecho, ofrece una lista con hasta 600 000 elementos basados en las necesidades de los consumidores, ¡todo ello para un mercado global!

2. Agentes de IA en el sector sanitario: mantenimiento predictivo y asistentes virtuales

Los agentes de IA pueden ayudar a las empresas del sector sanitario a prevenir fallos en los equipos mediante la supervisión y el análisis continuos del estado de los dispositivos médicos. Esto aumenta la vida útil de los equipos y, además, avisa a la organización cuando llega el momento de sustituir los dispositivos.

Además, los asistentes virtuales y los chatbots basados en IA están ayudando a los pacientes con recordatorios de seguimiento y la programación de citas. Incluso pueden analizar datos médicos para sugerir tratamientos y ayudar a los médicos con el diagnóstico. Descubre cómo. 👇

Ejemplo: IBM Watson Oncology actúa como un agente de IA proactivo en el campo del tratamiento del cáncer. Diseñado para ayudar a los oncólogos a tomar decisiones informadas, analiza los datos de los pacientes, una amplia bibliografía médica y ensayos clínicos relevantes para generar recomendaciones de tratamiento basadas en la evidencia. Aunque en última instancia requiere la opinión del médico, Watson Oncology presenta de forma proactiva posibles opciones de tratamiento y destaca los resultados de investigaciones pertinentes, contribuyendo así activamente al proceso de toma de decisiones al proporcionar información crucial.

3. Agentes de IA para la automatización de procesos empresariales: sistemas de recomendación y automatización robótica de procesos

Las empresas prefieren utilizar agentes de IA para la automatización de tareas cuando trabajan con herramientas de automatización robótica de procesos (RPA). Algunos ejemplos son:

Liquidación automática de siniestros por parte de las compañías de seguros mediante visión artificial y análisis de datos

Detección de fraudes y bloqueo automático de transacciones fraudulentas en empresas financieras mediante el análisis de datos históricos

Clasificación automatizada de documentos basada en IA y aprendizaje automático a partir de datos históricos

Ejemplo: Fukoku Mutual Life, una compañía de seguros de Japón, utiliza agentes de IA para tramitar las reclamaciones. Gracias a la IA, puede acceder a los datos del seguro médico y calcular automáticamente los pagos. Esto ha permitido a la empresa ahorrar casi un millón de dólares en costes y aumentar la productividad de sus empleados en un 30 %.

4. Agentes de IA en la computación en la nube y la automatización

Los agentes de IA pueden ayudar a las empresas de computación en la nube y automatización en la planificación de recursos, la supervisión de la seguridad y las actividades de soporte al cliente. Lo hacen de la siguiente manera:

Previsión de los requisitos de potencia de cálculo

Análisis y supervisión de la actividad sospechosa de los usuarios

Comprender las consultas de los clientes mediante el procesamiento del lenguaje natural (NLP) antes de responder con respuestas procedentes de una base de conocimientos de IA

Ejemplo: Amazon Web Services (AWS) es una instancia destacada del uso de agentes de IA para predecir los requisitos de potencia de cálculo. Utilizando datos históricos, sus sistemas de IA asignan los recursos de manera eficiente y ahorran costes. Esto garantiza que, incluso ante picos de uso, los sistemas de AWS no sufran interrupciones en el servicio.

¿Cuál es el mejor agente de IA para la gestión de proyectos y la automatización?

Si quieres un agente de IA que realmente impulse el trabajo en la gestión de proyectos (y no solo dé sugerencias), los Superagentes de ClickUp son una excelente opción, ya que están diseñados para actuar directamente dentro de tus flujos de trabajo.

Realizan acciones reales: supervisan los eventos del entorno de trabajo, siguen instrucciones en lenguaje natural y, de forma automática, publican en el chat, actualizan tareas, asignan propietarios, escalan los bloqueos y envían resúmenes .

Hacen que la colaboración sea más eficaz: los agentes pueden responder a preguntas repetitivas utilizando el conocimiento del entorno de trabajo (tareas/documentos), resumir hilos de conversación y crear tareas de seguimiento, lo que resulta especialmente útil junto con los agentes pueden responder a preguntas repetitivas utilizando el conocimiento del entorno de trabajo (tareas/documentos), resumir hilos de conversación y crear tareas de seguimiento, lo que resulta especialmente útil junto con ClickUp Chat ClickUp Brain («Catch me up»).

Son controlables y seguros: tú decides a qué datos pueden acceder, con quién interactúan y cuándo y cómo se ejecutan, de modo que la automatización se mantiene dentro de los límites de tu entorno de trabajo.

¿Recuerdas cuando dijimos que revelaríamos un agente de IA al final? Ya lo hemos revelado (¡si prestaste atención! 🤩)

Bueno, aquí viene lo mejor: no tienes que crearlo desde cero.

Si buscas una IA con capacidad de actuación que realmente impulse tu productividad en la gestión de proyectos del mundo real, este es tu atajo hacia una ventaja competitiva.

Te presentamos a los Superagentes de ClickUp: tus compañeros de equipo de IA personalizables y sin código que actúan en todo tu entorno de trabajo para ahorrarte tiempo, cubrir las carencias y hacer avanzar el trabajo.

🧠 No solo sugerencias. Acciones reales

Los agentes de IA de ClickUp no solo analizan, sino que actúan:

Supervisa tu entorno de trabajo en busca de eventos específicos

Sigue instrucciones en lenguaje natural para decidir qué hacer

Actúa de forma automática: publica en el chat, actualiza tareas, asigna compañeros de equipo y mucho más

Tú defines los desencadenantes, los conocimientos, las instrucciones y las herramientas. El agente se encarga del resto.

💬 Colaboración impulsada por IA: ahora con reconocimiento de contexto

Mientras que ClickUp Chat ayuda a los equipos a comunicarse en tiempo real, los agentes hacen que Chat sea útil. Los agentes pueden supervisar tus conversaciones, responder a preguntas utilizando el conocimiento del entorno de trabajo e incluso crear tareas o responder con resúmenes.

📌 Ejemplos:

El agente de respuestas automáticas responde a las preguntas del equipo extrayendo información directamente de tus tareas, documentos y otros recursos del entorno de trabajo.

Un agente personalizado puede supervisar un hilo de comentarios sobre un producto y etiquetar automáticamente al equipo de producto cuando se realicen menciones de palabras clave específicas.

💡 Consejo profesional: En Chat, utiliza la función «Ponme al día», impulsada por ClickUp Brain, para obtener resúmenes instantáneos y, a continuación, deja que un agente se encargue de los elementos a realizar.

🔐 Diseñado para el trabajo real, teniendo en cuenta la privacidad

Los Superagentes de ClickUp funcionan dentro de los límites de tu entorno de trabajo. Tú controlas:

A qué datos puede acceder el agente (por ejemplo, solo a determinadas listas o documentos)

Con quién interactúa

Cuándo y cómo actúa

El conocimiento de tu equipo mantiene la seguridad, ¡y tus agentes siguen siendo de gran ayuda!

¿Cómo pueden los agentes de IA de ClickUp facilitar el trabajo y aumentar la eficiencia de la empresa?

Es muy probable que los procesos empresariales —como la gestión de tareas o la atención al cliente— pronto sean gestionados por agentes de IA avanzados. No pasará mucho tiempo antes de que veas cómo las corporaciones implementan agentes personalizados para sus tareas rutinarias y flujos de trabajo.

¿Quieres adelantarte a la competencia, pero no quieres invertir recursos en crear agentes de IA personalizados todavía?

A diferencia de los bots de IA genéricos, los Superagentes de ClickUp están estrechamente integrados en tus flujos de trabajo. Eso significa que:

Menos cambios entre herramientas

No es necesario crear indicaciones complejas desde cero

Mayor confianza en que el trabajo adecuado se está realizando en el momento adecuado

Y con ClickUp Brain como la capa de inteligencia que impulsa la redacción, el resumen y la búsqueda con IA, puedes potenciar la forma en que los agentes se comunican y aprenden del contenido de tu entorno de trabajo.

Si estás listo para maximizar la eficiencia de tu empresa, ¡regístrate gratis en ClickUp!