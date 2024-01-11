28 casos de uso y aplicaciones de IA para equipos de corporación en 2025

La inteligencia artificial (IA) nunca deja de sorprender.

Hoy en día, existen herramientas de IA y aplicaciones para resolver cualquier problema de productividad personal y empresarial. Incluso hay un agregador de casos de uso de IA llamado «There's an AI for that» (Hay una IA para eso). ¡Se trata de una enorme base de datos con más de 10 000 IA disponibles para más de 2500 tareas!

Desde la generación de experiencias personalizadas para los clientes hasta la predicción de las necesidades de mantenimiento, las aplicaciones de la IA son ilimitadas. El ahorro de costes y tiempo que se consigue gracias a la simplificación de los flujos de trabajo, la optimización de los procesos y la obtención de información inteligente hacen que la tecnología de IA sea imprescindible para las empresas.

Si tiene curiosidad por aplicar la inteligencia artificial a su industria, sector o caso de uso, tenemos la lista perfecta para usted.

Pero antes de sumergirnos de lleno en sus casos de uso y aplicaciones para corporaciones, veamos cómo funciona la inteligencia artificial.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial es un campo de estudio que imita la inteligencia y el razonamiento humanos mediante el análisis de grandes cantidades de datos, la identificación de patrones y la realización de predicciones basadas en un conjunto predefinido de reglas complejas.

¿Cómo puede ayudar la IA a las empresas?

La IA destaca por liberarle de tareas rutinarias y administrativas para que pueda centrarse en el trabajo que genera mayor valor. Al encargarse la IA del análisis de datos, las consultas de atención al cliente y la optimización de la gestión de proyectos, que requieren mucho tiempo, sus empleados quedan libres para pensar de forma más estratégica y creativa.

El resultado es una plantilla que dedica menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a aplicar fortalezas humanas como la imaginación, la empatía y la resolución de problemas. Gracias a la IA, los equipos pueden impulsar la innovación y ayudar a impulsar la empresa.

Pero eso no es todo.

La IA también puede procesar la lógica para tomar decisiones objetivas e imparciales y realizar tareas avanzadas en distintos campos: analiza el historial médico de un paciente, utiliza análisis predictivos para la gestión de explotaciones agrícolas y optimiza campañas de marketing, todo ello más rápido que los trabajadores humanos.

Sin embargo, superar el bombo publicitario que rodea a la IA e identificar sus aplicaciones prácticas para los equipos empresariales puede resultar abrumador. Desde las ventas y el marketing hasta las operaciones y la investigación y el desarrollo (I+D), la IA está utilizando silenciosamente la automatización de procesos para transformar la forma de trabajar de los equipos.

28 casos de uso de IA para optimizar su empresa

Acortemos la distancia entre la promesa futurista de la inteligencia artificial y su impacto en el mundo real, y descubramos cómo su equipo puede utilizar esta tecnología para aumentar la eficiencia diaria en el trabajo.

1. IA para marketing

El marketing masivo ha muerto. Ya no se puede evitar enviar el mismo mensaje a todo el mundo y esperar que algo cale. El marketing en la era de la IA se basa en la precisión personalizada.

Utilice el asistente de redacción con IA de ClickUp para generar contenido de marketing eficaz.

El asistente de IA de ClickUp está diseñado específicamente para aportar las ventajas de los mensajes personalizados a sus campañas de marketing. Ofrece a los equipos de marketing un conjunto de indicaciones listas para usar que permiten agilizar la creación de contenidos, optimizar las campañas y mejorar el retorno de la inversión en marketing. Puede utilizarlo para crear rápidamente entradas de blog atractivas, escribir pies de foto interesantes para las redes sociales o generar asuntos de correo electrónico persuasivos.

También puede utilizarlo para ahorrar tiempo en la documentación de notas y próximos pasos, ya que puede generar resúmenes de actualizaciones de tareas, hilos de comentarios y notas de reuniones casi al instante.

Además de la inteligencia artificial, ClickUp potencia a los equipos de marketing con vistas y plantillas personalizables que proporcionan un enfoque estructurado para planificar campañas, organizar contenidos y gestionar tareas. Con solo unos clics, puede generar nuevas ideas para campañas, esbozar perfiles y trazar el recorrido de los clientes para reforzar sus esfuerzos de marketing.

Por último, los completos informes y paneles de ClickUp proporcionan información en tiempo real sobre el rendimiento de las campañas, lo que le permite tomar decisiones informadas y optimizar estrategias para obtener resultados tangibles y ahorros de costes.

A continuación, le mostramos algunos ejemplos de cómo las herramientas de marketing con IA pueden facilitarle la vida.

Casos de uso

Análisis predictivo: predice el comportamiento de los clientes y toma decisiones informadas sobre estrategias de marketing. Por ejemplo, Walmart utiliza la IA para realizar la previsión de la demanda de productos, lo que le ayuda a optimizar su inventario y evitar la falta de existencias, mientras que Nike utiliza la IA para predecir la pérdida de clientes, lo que le ayuda a identificar y retener a los clientes de alto valor.

Anuncios personalizados: Cosabella, una marca de lencería, utiliza la IA para crear campañas publicitarias personalizadas para sus clientes. El algoritmo de IA de la empresa analiza los datos de los clientes, incluyendo el historial de compras, el historial de navegación y las interacciones en las redes sociales. A continuación, el algoritmo genera campañas publicitarias personalizadas que se adaptan a los intereses y preferencias de cada cliente.

Gestión de redes sociales: La IA OwlyWriter de Hootsuite automatiza tareas de redes sociales como publicar actualizaciones, programar contenido y responder a comentarios. Sprinklr IA ayuda al marketing de corporación analizando datos de redes sociales, realizando el seguimiento de las menciones de la marca e identificando oportunidades de influencers.

Optimización de campañas de marketing: Adobe Sensei utiliza IA para optimizar automáticamente las campañas publicitarias en redes sociales basándose en los datos de rendimiento y la interacción de los usuarios. La IA de IBM, llamada Watson, puede identificar y dirigirse a clientes de alto valor, personalizar los mensajes de marketing y optimizar el rendimiento de las campañas.

2. IA para la redacción

La capacidad de procesamiento del lenguaje natural (NLP) de la IA la hace excelente para escribir literatura de alta calidad. Ajuste, entrene y proporcione a las herramientas de escritura de IA un conjunto completo de instrucciones a seguir, y podrá producir artículos, blogs, libros blancos e incluso novelas completas y letras de canciones originales.

Casos de uso

Servicios como Grammarly emplean la IA para detectar errores y sugerir mejoras, lo que hace que la redacción sea más eficaz y libre de errores.

El asistente de redacción Jasper IA genera entradas de blog, textos de marketing e incluso guiones basados en tus indicaciones.

Con indicaciones específicas para cada función, la herramienta de redacción con IA de ClickUp puede generar contenido pulido que se adapte a sus necesidades. Puede redactar casos prácticos de marketing, correos electrónicos de ventas y documentos técnicos, así como crear argumentos de venta y entradas de blog.

Utilice herramientas como Copyleaks para detectar contenido escrito por IA si trabaja con escritores contratados.

3. IA para ventas

La capacidad de la IA para analizar grandes cantidades de datos históricos de ventas, identificar patrones y realizar predicciones crea nuevas oportunidades para que los equipos de ventas personalicen su enfoque, optimicen sus esfuerzos y cierren más acuerdos.

Personalice su alcance comercial con ClickUp AI.

Casos de uso

Salesforce Einstein puede analizar grandes volúmenes de datos de clientes para predecir patrones de compra y sugerir las estrategias de ventas más eficaces.

Gong graba y transcribe las llamadas de ventas, utilizando la IA para identificar áreas de mejora y formar a los representantes para que cierren más acuerdos.

Drift utiliza chatbots para calificar clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que libera a los agentes humanos para que puedan dedicarse a interacciones de mayor valor.

4. IA para el servicio de atención al cliente

Las soluciones basadas en IA mejoran el servicio al cliente al permitir que los equipos gestionen más consultas de manera eficiente, personalicen las interacciones con los clientes y resuelvan los problemas de forma proactiva. Esto se traduce en una mayor satisfacción y fidelidad de los clientes.

Utilice ClickUp AI para automatizar tareas, personalizar interacciones y obtener una visión más profunda del comportamiento de los clientes.

Casos de uso

El chatbot de Domino's Pizza, Dom, toma pedidos, realiza el seguimiento de las entregas e incluso entretiene a los clientes con chistes.

Connie, la asistente de IA de Hilton Hotels, responde a las preguntas de los invitados, recomienda actividades y también reserva citas en el spa.

El peluquero virtual de L'Oreal utiliza la IA para sugerir rutinas personalizadas de cuidado del cabello basadas en una selfie.

5. IA para el turismo

El futuro del turismo está impulsado por la IA. La IA puede guiar sus aventuras de viaje, crear itinerarios personalizados e incluso ofrecer visitas de realidad virtual para transportarle a tierras lejanas.

Casos de uso

El «asistente de viaje» de Emirates, basado en IA, ayuda a los pasajeros a orientarse en los aeropuertos, reservar vuelos e incluso gestionar su equipaje.

La herramienta de IA de Trip.com, TripGen, sugiere paquetes de viaje personalizados y actividades adaptadas a sus intereses y presupuesto.

Las herramientas basadas en IA, como Hopper, utilizan algoritmos de aprendizaje automático para predecir los precios de los vuelos y recomendar el mejor momento para realizar las reservas, lo que le ayuda a ahorrar dinero y evitar el estrés.

6. IA para el entretenimiento

Desde la creación de experiencias hiperpersonalizadas hasta la ampliación de los límites creativos, la IA mejora el entretenimiento. Los algoritmos de IA seleccionan listas de reproducción musicales que se adaptan a tu estado de ánimo, recomiendan películas que te encantarán y generan historias que se adaptan a tus elecciones. La IA te permite entrar en mundos fantásticos e interactuar y jugar con los personajes en tiempo real.

Casos de uso

Industrial Light & Magic, de Lucasfilm, utiliza la IA para generar efectos especiales y dar vida a criaturas como Baby Yoda.

Netflix utiliza un motor de IA que recomienda programas y películas basándose en su historial de visualización, lo que da lugar a una experiencia de visualización atractiva.

MuseNet IA compone música en diferentes estilos, desde sinfonías clásicas hasta éxitos pop modernos, ampliando los límites de la expresión creativa.

La tecnología MetaHuman de Epic Games crea personajes virtuales realistas para juegos y películas, difuminando los límites entre el mundo real y el imaginario.

7. IA para el sector inmobiliario

Imagine visitas virtuales que le permiten explorar viviendas desde cualquier lugar, chatbots que responden preguntas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y algoritmos que predicen las tendencias del mercado con una precisión asombrosa. La inteligencia artificial dota al sector inmobiliario de conocimientos, automatización y superpoderes para optimizar su trayectoria.

Casos de uso

Zestimates, de Zillow, utiliza la IA para predecir el valor de las viviendas con una precisión impresionante, lo que permite a compradores y vendedores tomar decisiones informadas.

El motor de búsqueda basado en IA de Redfin filtra los anuncios en función de sus necesidades y presupuesto, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y reducir la frustración.

Las herramientas automatizadas de gestión inmobiliaria se encargan de tareas como el cobro de alquileres, las solicitudes de mantenimiento y la selección de inquilinos, lo que libera un tiempo valioso para los administradores de propiedades.

8. IA para la gestión de proyectos

La gestión de proyectos es una compleja red de tareas, plazos y recursos. Pero, ¿y si tuviera un asistente incansable que pudiera analizar datos, predecir riesgos y optimizar los flujos de trabajo? Ahí es donde entra en juego la IA, revolucionando la forma en que planificamos, ejecutamos, tomamos decisiones y entregamos proyectos.

Utilice ClickUp AI para organizar, planificar y ejecutar sus proyectos a la perfección.

Casos de uso

Microsoft Project Cortex utiliza la IA para extraer información de los documentos y datos de los proyectos, lo que proporciona recomendaciones prácticas y mejora la colaboración en equipo.

Wrike Analyze utiliza la IA para predecir los resultados de los proyectos, identificar posibles retrasos y sugerir medidas correctivas antes de que sea demasiado tarde.

WorkBoard utiliza la IA para visualizar el progreso de los proyectos en tiempo real, lo que le permite identificar las áreas que requieren atención y tomar decisiones basadas en datos rápidamente.

Monday.com integra funciones basadas en IA, como informes de progreso automatizados y análisis de opiniones, para mantener a los equipos informados y al día en todo momento.

9. IA para el desarrollo de software

La IA automatiza tareas como la generación de código, la revisión de código, la realización de comentarios y la corrección de errores. También proporciona asistencia en el diseño. Ahora, los desarrolladores pueden centrarse en vincular su código al panorama general, mientras que sus socios de IA se encargan de las tareas rutinarias.

Casos de uso

GitHub Copilot es un asistente de IA que sugiere código basado en su contexto actual, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los desarrolladores.

DeepCode es una herramienta de revisión de código basada en IA que identifica posibles vulnerabilidades de seguridad y errores de codificación, mejorando la calidad del código.

IntelliJ IDEA utiliza la IA para sugerir nombres de variables, refactorizar código e incluso identificar posibles errores, lo que aumenta significativamente la productividad de los desarrolladores.

10. IA para IA

El desarrollo de la inteligencia artificial requiere experiencia, una planificación meticulosa y mucho ensayo y error. Pero la propia IA puede proporcionar una valiosa ayuda en este proceso. Puede ensamblar las piezas del rompecabezas, sugerir otras nuevas, identificar las piezas que faltan y mejorar el diseño. La IA es la herramienta definitiva para crear una IA más potente.

Casos de uso

Las plataformas AutoML, como Google AutoML y Amazon SageMaker, automatizan todo el proceso de aprendizaje automático, desde la preparación de datos hasta la selección y la implementación de modelos.

OpenAI Gym proporciona un entorno simulado para entrenar y probar algoritmos de aprendizaje por refuerzo, lo que acelera la investigación y el desarrollo.

Las herramientas de IA explicable (XAI), como LIME y SHAP, ayudan a los desarrolladores a comprender cómo toman decisiones los modelos de IA, lo que les permite identificar y abordar posibles sesgos y errores.

Los modelos de IA generativa, como Stable Diffusion y Dall-E 3, crean imágenes y textos realistas, lo que proporciona datos de entrenamiento valiosos para otros modelos de IA.

11. IA para recursos humanos

Las herramientas de IA para recursos humanos automatizan las tareas tediosas, simplifican los procesos e incorporan valiosos conocimientos basados en datos en cada fase del ciclo de vida de los empleados. Los profesionales de RR. HH. pueden liberarse de las cargas administrativas y centrarse en crear una plantilla dinámica, comprometida y de alto rendimiento.

Optimice los procesos de RR. HH., optimice la adquisición de talento y mejore el compromiso de los empleados con ClickUp AI.

Casos de uso

Workday utiliza la IA para automatizar tareas como la nómina, la administración de prestaciones y las evaluaciones de rendimiento, lo que libera a los profesionales de RR. HH. para que puedan centrarse en iniciativas estratégicas.

LinkedIn Talent Insights utiliza la IA para analizar los datos de LinkedIn, lo que proporciona a las empresas información sobre su plantilla y los candidatos potenciales, y les ayuda a tomar mejores decisiones de contratación.

La IA de Eightfold empareja de manera eficiente a los candidatos con las ofertas de empleo, lo que reduce el tiempo de contratación y mejora la calidad de la misma.

12. IA para equipos jurídicos y legales

La IA facilita la investigación y la revisión de documentos. Los abogados pueden utilizarla para predecir el resultado de los casos y optimizar las estrategias legales. Esto permite a los equipos jurídicos trabajar de forma más inteligente y rápida para ofrecer mejores resultados a los clientes con herramientas jurídicas basadas en la IA.

Casos de uso

Luminance utiliza el aprendizaje automático para analizar contratos, extraer información clave e identificar riesgos potenciales, lo que reduce significativamente el tiempo de revisión y los honorarios legales.

Kira Systems destaca en el descubrimiento electrónico, ayudando a los equipos jurídicos a examinar grandes volúmenes de datos electrónicos para encontrar documentos relevantes de forma rápida y eficiente.

Lex Machina analiza vastos repositorios de jurisprudencia y opiniones legales, proporcionando a los abogados recomendaciones e información personalizadas.

13. IA para la ciberseguridad

La inteligencia artificial se ha convertido en un arma poderosa en el campo de la ciberseguridad. Analiza datos, detecta amenazas y responde a problemas de seguridad de datos en tiempo real, manteniendo seguros sus activos digitales.

Casos de uso

Darktrace utiliza la detección de anomalías para identificar y neutralizar los ciberataques en tiempo real, protegiendo a las organizaciones incluso de las amenazas más sofisticadas.

Palo Alto Networks Cortex XDR analiza los datos recopilados de toda su infraestructura de seguridad, lo que le ofrece una vista unificada de las amenazas potenciales y le permite responder de forma rápida y eficaz.

14. IA para la educación

La IA ha tenido un impacto positivo en la educación, sustituyendo los planes de estudios rígidos y las pruebas estandarizadas. Ahora ofrece experiencias de aprendizaje personalizadas y atractivas que se adaptan a las necesidades individuales.

Casos de uso

DreamBox Learning utiliza una herramienta de IA para que los estudiantes evalúen sus puntos fuertes y débiles y genera itinerarios de aprendizaje personalizados para cubrir las lagunas de conocimiento.

Kahoot! utiliza la IA para crear cuestionarios y evaluaciones atractivos, lo que hace que el aprendizaje sea interactivo y emocionante para estudiantes de todas las edades.

Minecraft Education Edition crea simulaciones inmersivas y tareas interactivas que involucran a los estudiantes en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (materias STEM) y en la resolución de problemas mediante herramientas basadas en IA.

Duolingo utiliza la IA para personalizar las lecciones en función del progreso y las metas del alumno, lo que hace que el aprendizaje de idiomas sea divertido y eficaz.

15. IA para el gobierno y la administración pública

La IA en el sector público agiliza los procesos, aumenta la transparencia y ofrece servicios públicos personalizados. Anticipa las necesidades, resuelve rápidamente problemas complejos y garantiza unos servicios gubernamentales eficientes para los ciudadanos.

Casos de uso

La policía de Dubái, equipada con IA, utiliza drones equipados con IA para analizar los patrones de tráfico y predecir los puntos conflictivos en materia de delincuencia, lo que mejora la seguridad pública.

El sistema de asistencia telefónica 311 de la ciudad de Nueva York utiliza el procesamiento del lenguaje natural para comprender las consultas de los ciudadanos y dirigirlas a los recursos adecuados, lo que mejora los tiempos de respuesta y la prestación de servicios.

16. IA para la construcción

Con la IA como aliada, puede transformar cada fase del proceso de construcción. La IA puede analizar planos, optimizar el uso de materiales y predecir riesgos. Los drones y robots equipados con visión artificial ayudan en las tareas de topografía, inspección y físicas para mejorar la seguridad y la eficiencia.

Casos de uso

Autodesk BIM 360 utiliza la IA para gestionar proyectos de construcción desde la planificación hasta la ejecución, facilitando la comunicación, la colaboración y el análisis de datos.

SiteAware utiliza drones y sensores para supervisar las obras de construcción en tiempo real, lo que mejora la seguridad, permite realizar el seguimiento del progreso e identifica posibles peligros.

BuildingConnected conecta a las empresas de construcción con soluciones de IA, incluyendo equipos robóticos y software de optimización de materiales.

17. IA para banca y finanzas

Las herramientas de contabilidad y finanzas con IA personalizan el asesoramiento financiero, agilizan las transacciones, detectan fraudes y le ayudan a tomar decisiones de inversión más inteligentes. Existen chatbots con IA para proporcionar servicio al cliente y robo-asesores para la gestión patrimonial.

Casos de uso

Intuit Mint utiliza la IA para clasificar sus gastos, realizar el seguimiento de los presupuestos y ofrecer información financiera personalizada, lo que le ayuda a controlar sus finanzas.

Upstart es una plataforma de préstamos basada en IA que utiliza puntos de datos alternativos para evaluar la solvencia crediticia, ampliando el acceso a la financiación para las comunidades desfavorecidas.

Jumio es una plataforma de verificación de identidad basada en IA que utiliza el reconocimiento facial y otras tecnologías biométricas para la detección de fraudes y la seguridad de las transacciones en línea.

18. IA para el medio ambiente

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para abordar el cambio climático, proteger la biodiversidad y optimizar la gestión de los recursos. Desempeña un rol fundamental en la creación de un futuro sostenible y resiliente para la humanidad y el planeta.

Casos de uso

La plataforma de IA de OceanMind analiza imágenes satelitales y datos oceánicos para realizar el seguimiento de la pesca ilegal y proteger los ecosistemas marinos.

El Fondo Mundial para la Naturaleza utiliza herramientas de IA para estudiar los patrones de movimiento de los animales y el uso de su hábitat, lo que sirve de base para las estrategias de conservación de especies en peligro de extinción.

Xyonix utiliza la IA para identificar y optimizar ubicaciones para el almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono con el fin de mitigar el impacto del cambio climático.

19. IA para organizaciones sin ánimo de lucro

La IA aumenta la eficiencia, mejora el alcance y maximiza el impacto de las buenas causas. Las plataformas de emparejamiento de voluntarios basadas en IA conectan a los voluntarios con las oportunidades adecuadas en función de sus habilidades e intereses, lo que aumenta significativamente la participación y la satisfacción de los voluntarios.

Casos de uso

Kindful es una plataforma de recaudación de fondos basada en IA que utiliza el aprendizaje automático para personalizar las experiencias de los donantes y optimizar las campañas de recaudación de fondos, lo que aumenta las donaciones y la retención de donantes.

Charity Navigator es una plataforma basada en IA que analiza datos financieros y prácticas de gobernanza de organizaciones sin ánimo de lucro, ayudando a los donantes a tomar decisiones informadas.

20. IA para el sector textil y de la confección

Utilice la IA para generar diseños de ropa innovadores y personalizados basados en las tendencias, las preferencias de los clientes y las medidas corporales, al tiempo que reduce los residuos mediante la optimización de la cadena de suministro.

Casos de uso

Zeekit utiliza el escaneo corporal en 3D y el aprendizaje profundo para crear avatares personalizados para pruebas virtuales y ajustes de ropa a medida, lo que ahorra tiempo y recursos.

Unspun crea vaqueros personalizados que se adaptan mejor a ti a partir de escaneos 3D de tu cuerpo realizados con un smartphone, con la meta de reducir a cero el inventario y los residuos de la industria de la moda.

Textile Exchange es una organización sin ánimo de lucro que utiliza la IA para realizar el seguimiento y analizar el impacto medioambiental de los textiles, ayudando a las marcas a tomar decisiones sostenibles.

21. IA para el transporte

Las herramientas de IA optimizan el flujo de tráfico, ayudan a planificar rutas, mejoran la seguridad y transforman nuestros viajes por tierra, aire y mar.

Casos de uso

Tesla Autopilot es un avanzado sistema de asistencia al conductor que utiliza IA para girar, acelerar y frenar, lo que hace que la conducción sea más segura y cómoda.

Waymo es una empresa pionera en el desarrollo de vehículos autónomos que utiliza IA para circular por calles y autopistas, y ofrece servicios de transporte autónomo en determinadas ubicaciones.

Siemens Mobility es un proveedor de transporte que utiliza la IA para predecir las necesidades de mantenimiento de trenes y autobuses, garantizando la seguridad y evitando averías.

22. IA para la asistencia sanitaria

La inteligencia artificial es una bendición para el sector sanitario. Proporciona diagnósticos más precisos, refuerza el descubrimiento de fármacos y optimiza los tratamientos. También puede supervisar la salud de los pacientes y predecir los resultados.

Casos de uso

AlphaFold, de DeepMind, predice con precisión las estructuras de las proteínas, lo que revoluciona el desarrollo de fármacos y la medicina personalizada.

BlueDot realiza un seguimiento en tiempo real de los brotes de enfermedades infecciosas, lo que ayuda a los sistemas sanitarios a prepararse y responder ante posibles epidemias.

Babylon Health utiliza asistentes virtuales y chatbots para proporcionar a los pacientes orientación sanitaria, prediagnóstico y soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

23. IA para la agricultura

Las soluciones basadas en IA optimizan el rendimiento de los cultivos, supervisan la salud del suelo, detectan plagas y realizan la automatización de las tareas agrícolas. Esta tecnología permite a los agricultores cultivar un futuro más eficiente, productivo y sostenible.

Casos de uso

Plantix analiza fotos de cultivos para diagnosticar enfermedades y plagas, lo que permite a los agricultores tomar medidas inmediatas para proteger sus cosechas.

HarvestAI utiliza imágenes aéreas y algoritmos de aprendizaje automático para supervisar el estado de los cultivos y predecir los rendimientos, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones sobre la gestión de las explotaciones agrícolas.

Terramera utiliza la IA para analizar datos del suelo y recomendar planes personalizados de fertilizantes y nutrientes, optimizando el crecimiento de los cultivos y minimizando el impacto medioambiental.

24. IA para la fabricación

Las herramientas de IA optimizan las líneas de producción y predicen los fallos de las máquinas para mejorar el control de calidad y realizar la automatización de las tareas. Con la IA, puede crear una planta de producción más brillante, eficiente y productiva, forjando una nueva era de excelencia en la fabricación.

Casos de uso

Siemens MindSphere es una plataforma de IA que proporciona conexión y análisis de datos de equipos de fábrica, optimizando las operaciones y permitiendo el mantenimiento predictivo.

GE Predix es una plataforma de IA industrial que utiliza datos de sensores y máquinas para predecir fallos en los equipos y optimizar los programas de mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costes.

25. IA para la minería

Con drones impulsados por IA, puede escanear con precisión paisajes y correlacionar depósitos minerales. Los modelos predictivos pueden analizar datos sísmicos y datos históricos para identificar las mejores ubicaciones mineras, lo que ahorra recursos. Los camiones autónomos operan sin descanso en intrincados túneles mineros, mejorando la eficiencia y la productividad.

Casos de uso

Los camiones de transporte autónomos de Komatsu se desplazan por las minas de forma independiente, lo que maximiza la eficiencia y minimiza los errores humanos.

Descartes Labs analiza imágenes satelitales y datos geológicos con IA para identificar posibles yacimientos minerales, mejorando así los esfuerzos de exploración.

MineSense utiliza la IA y la robótica para automatizar las tareas de minería subterránea, lo que aumenta la productividad y reduce el riesgo para los trabajadores.

26. IA para la pesca

Optimice las rutas de pesca, prediga el tamaño de las capturas, combata la pesca ilegal y proteja la vida marina utilizando la IA. Deje que la IA le ayude a cosechar los beneficios de la rentabilidad y la sostenibilidad en la pesca.

Casos de uso

Marine Stewardship Council es una organización sin ánimo de lucro que utiliza la IA para realizar el seguimiento de los barcos pesqueros y garantizar que cumplen con las normas de pesca sostenible, protegiendo así los ecosistemas marinos.

El proyecto Fully Documented Fisheries (FDF) identifica especies de peces en tiempo real, lo que evita las capturas accidentales y promueve prácticas pesqueras sostenibles.

27. IA para el sector aeroespacial

Al aprovechar la IA, la industria aeroespacial puede aumentar la seguridad y la fiabilidad de los vuelos, reducir los costes de mantenimiento, optimizar la eficiencia del combustible de las aeronaves, realizar la automatización de tareas repetitivas y liberar recursos humanos para la innovación.

Casos de uso

El helicóptero Ingenuity de la NASA, impulsado por IA, realizó un intento correcto de vuelo en Marte, demostrando el potencial de la IA para la exploración autónoma en entornos difíciles.

El sistema de detección de anomalías en el espacio profundo de la NASA supervisa los datos de las naves espaciales en busca de anomalías para proteger las sondas y garantizar el éxito de las misiones a distancias interestelares.

Airbus Skywise recopila y analiza datos de aeronaves para ayudar a las aerolíneas a mejorar el mantenimiento y las operaciones.

28. IA para la energía (generación y distribución)

La IA también es útil en la red eléctrica, ya que la hace más ecológica y resistente a las necesidades energéticas cambiantes.

Casos de uso

GridBeyond utiliza la IA para gestionar recursos energéticos distribuidos, como paneles solares y baterías, lo que permite una red más flexible y resistente.

Sentient Energy analiza los datos de los contadores inteligentes para detectar anomalías y posibles cortes, lo que permite a las empresas de servicios públicos responder de forma proactiva y garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido.

DeepMind para Google Energy predice con precisión la demanda energética, lo que ayuda a Google y otras empresas de servicios públicos a optimizar la generación de energía y reducir las emisiones de carbono.

Si bien la IA tiene aplicaciones de gran alcance y potencialmente transformadoras en todos los sectores e industrias, algunas de ellas también mejoran nuestra vida cotidiana de la forma más sencilla, pero también más impactante.

ClickUp AI: el mejor potenciador de la productividad

¿Alguna vez ha deseado tener el superpoder de terminar todas sus tareas mucho antes de la fecha límite? Nosotros también.

Los equipos de corporación buscan constantemente herramientas para simplificar los procesos y mejorar el rendimiento general.

Descubra ClickUp AI. Se trata de un potente asistente de IA integrado en la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp y es la solución ideal para aumentar la productividad a lo largo de su jornada laboral.

Aquí tienes un adelanto de cómo ClickUp AI puede proporcionarte los superpoderes que tanto deseas.

Obtenga asistencia para la redacción adaptada a su rol.

Tanto si eres un comercial que trabaja en el argumento de venta perfecto como un gestor de productos que trabaja en un plan de lanzamiento, obtén la ayuda que necesitas para redactar con ClickUp AI. Entiende el contexto de los diferentes roles y proyectos de la organización, y te ofrece ideas y sugerencias personalizadas para tus textos.

Trabaje en equipo sin problemas

Deje que ClickUp mejore la colaboración con sus capacidades de IA. Ofrece funciones de escritura generativa para redactar correos electrónicos, resumir documentos y sugerir mejores expresiones y gramática. También puede crear elementos de acción basados en el contexto de sus tareas y utilizar la herramienta para intercambiar ideas con su equipo.

Ofrezca comunicaciones personalizadas con ClickUp AI para crear relaciones duraderas con los clientes.

Rompa las barreras de comunicación.

ClickUp AI hace que la colaboración interfuncional e intercultural sea más eficaz. Úsalo para traducir mensajes a más de 10 idiomas en tiempo real. Además, detecta frases poco claras o ambiguas y ofrece sugerencias para mejorar la claridad.

Supere las barreras lingüísticas con ClickUp AI.

Automatice sus tareas repetitivas con ClickUp y libere tiempo a su equipo para que se centre en iniciativas más estratégicas. Desde generar notas de reuniones hasta resumir informes, ClickUp AI simplifica su flujo de trabajo, mejorando la eficiencia y la productividad.

Automatice las tareas repetitivas con ClickUp AI.

Incorpore la IA más inteligente a su equipo con ClickUp.

Aunque las aplicaciones y herramientas de IA son una bendición para la productividad en todos los ámbitos, a veces lo mejor que se puede hacer para ser más productivo es... utilizar menos aplicaciones. En su lugar, puede invertir en una única aplicación diseñada específicamente para este fin, como ClickUp.

ClickUp AI no es un asistente de IA cualquiera. Se adapta a su rol, con indicaciones respaldadas por investigaciones e integradas directamente en la plataforma.

Le ayudará a minimizar la sobrecarga y el cansancio que provoca la IA al centralizar todo su trabajo en una sola plataforma. Si aún necesita más soluciones, puede utilizar nuestra lista actualizada de software de IA para encontrar rápidamente las herramientas adecuadas.

P. D.: ClickUp AI está en constante evolución, impulsada por el compromiso de hacer que los equipos sean más inteligentes, rápidos y sólidos. Pruebe ClickUp ahora.