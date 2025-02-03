Las 50 mejores aplicaciones de IA para optimizar los flujos de trabajo en 2025.

En los últimos dos años, la mayoría de nosotros hemos pasado de sorprendernos por lo que GPT-3 podía hacer y preocuparnos por lo que significaba para nuestras carreras, a utilizar aplicaciones de IA para facilitarnos la vida. Probablemente haya probado algunas de las aplicaciones de IA más populares, pero se están lanzando tantas nuevas que es difícil mantenerse al día.

Sin embargo, una cosa está clara: la IA puede revolucionar nuestra forma de trabajar. Desde asistentes virtuales y chatbots hasta soluciones de gestión de tareas y creación de contenidos, las aplicaciones de IA mejoran día a día y han llegado para quedarse.

Si no utiliza aplicaciones de IA para ser más productivo en 2024, se está perdiendo una gran oportunidad. Por lo tanto, actualice sus conocimientos sobre las herramientas de IA con nuestro resumen de 50 increíbles aplicaciones de IA que pueden ayudarle a usted y a sus equipos a completar esas listas de tareas pendientes en el lugar de trabajo.

Los principales tipos de aplicaciones de IA más populares en la actualidad

La IA ahora puede hacer cosas que superan con creces lo que antes podíamos imaginar. Ya no es solo una herramienta para resolver problemas matemáticos complejos o realizar la edición de contenido. Las aplicaciones de IA ahora son amplias y diversas, y se expanden constantemente a nuevos territorios. Algunas de las categorías populares de IA incluyen:

IA generativa

La IA generativa es un tipo de tecnología de IA que puede ayudarle a generar nuevos contenidos, como texto, imágenes, música, audio, vídeo e incluso avatares de IA. Estos modelos generativos pueden proporcionar resultados muy útiles y precisos utilizando simples indicaciones de texto. Las herramientas de IA generativa para profesionales del marketing y creadores de contenidos pueden reducir drásticamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para la creación de nuevos contenidos.

Algunos usos populares de la IA generativa se pueden ver en:

Generación de imágenes : cree imágenes y obras de arte únicas utilizando indicaciones basadas en texto. Algunos ejemplos : cree imágenes y obras de arte únicas utilizando indicaciones basadas en texto. Algunos ejemplos son DALL-E , Midjourney, etc.

Asistentes de contenido o redacción : redacte textos atractivos para correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y guiones. Algunos ejemplos son : redacte textos atractivos para correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y guiones. Algunos ejemplos son ClickUp Brain , Jasper, Rytr , Copy. ai, Writesonic , Chatsonic, etc.

Asistentes de diseño e imagen: genere elementos de diseño como logotipos, diseños y maquetas, y realice la edición de imágenes. Algunas de las herramientas más populares de esta categoría son Descript, Facetune, Kraftful y muchas más.

Productividad y flujo de trabajo

Una aplicación de IA también puede ayudar en la planificación de proyectos, la gestión de proyectos y la automatización de flujos de trabajo, de modo que las empresas puedan optimizar sus tareas cotidianas. Entre las herramientas y los asistentes virtuales más populares de esta categoría se incluyen:

Herramientas de gestión de proyectos : ClickUp Brain, Asana, Notion AI, etc.

Asistentes personales : Siri, Google Gemini, Alexa, etc.

Aplicaciones para tomar notas: Fireflies, Supernormal, Botsonic y otras.

Chatbots personales

Con la creciente popularidad de las herramientas de IA generativa, hemos visto el auge de varias soluciones de IA basadas en chat que se pueden utilizar para un intervalo más amplio de actividades. Entre ellas se incluyen productos como ChatGPT, Bing, Gemini y otras excelentes aplicaciones de IA que permiten a los usuarios proporcionar indicaciones sencillas y chatear con el asistente de IA. Muchas de ellas también pueden traducir contenidos en varios idiomas al idioma del usuario.

Estos modelos también se pueden implementar para uso empresarial con el fin de analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar respuestas a preguntas específicas. Entre las herramientas de esta categoría se incluyen ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT y otras.

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de IA?

No todas las aplicaciones de IA son iguales, y encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades es fundamental para mejorar su productividad. Por lo tanto, tenga en cuenta estas consideraciones fundamentales al explorar sus opciones:

Conozca su objetivo: antes de adoptar aplicaciones de IA en su flujo de trabajo, aclare sus objetivos. ¿Qué quiere hacer con la IA? ¿Desea automatizar tareas, mejorar la comunicación, impulsar la colaboración o cualquier otra cosa? Elija las aplicaciones que aborden directamente el problema específico.

Busque integraciones: imagine tener que manejar varias herramientas desconectadas entre sí durante su ajetreada jornada laboral. No es muy divertido, ¿verdad? Para evitarlo, busque aplicaciones que se integren fácilmente en su ecosistema actual, ya sean plataformas de gestión de proyectos, canales de comunicación o software de diseño.

Facilidad de uso: si la nueva aplicación de IA tiene una curva de aprendizaje pronunciada, no podrás ver resultados inmediatos. En su lugar, opta por aplicaciones con interfaces intuitivas y funciones fáciles de usar. La aplicación de IA que elijas debe ser fácil y rápida de adoptar y aprender para todos los miembros de tu equipo.

Seguridad y privacidad de los datos: asegúrate de que las aplicaciones de IA que adoptes, especialmente para el trabajo, sigan estrictos protocolos de protección de datos y protejan tu información. Una violación de datos podría ser desastrosa para tu marca.

Calidad de los resultados: no todas las aplicaciones de IA proporcionan resultados precisos a los usuarios. Antes de decidirte por una solución, prueba la precisión de cada aplicación de IA y elige según tu experiencia personal.

Escalabilidad: sus necesidades evolucionan y sus aplicaciones de IA también deberían hacerlo. Elija aplicaciones que se adapten y crezcan con usted, tanto si es una startup como si dirige un gran equipo.

Precio: el valor de la relación calidad-precio es importante. Ten en cuenta tu presupuesto y elige una app con un modelo de precios que se adapte a tus necesidades.

Las 50 mejores aplicaciones de IA para usar en 2024

1. ClickUp: la mejor herramienta de gestión de proyectos con IA.

ClickUp encabeza nuestra lista por ser la plataforma de productividad todo en uno que ayuda a los equipos a planificar, organizar y colaborar en las tareas. Pero puedes aumentar aún más tu productividad con ClickUp Brain, nuestro asistente virtual basado en IA.

Además, con ClickUp, puedes acceder a tu trabajo desde cualquier lugar a través de la extensión de Chrome, la aplicación de escritorio y la aplicación móvil para usuarios de iOS y Android.

Obtenga respuestas instantáneas a todas sus preguntas sobre su trabajo en ClickUp con ClickUp Brain

Las mejores funciones de ClickUp

Cree contenido atractivo, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y mucho más con sencillas indicaciones.

Resuma o reformule rápidamente textos y extraiga información útil de contenidos extensos.

Obtenga respuestas contextuales a todas sus preguntas relacionadas con su trabajo en cualquier lugar en ClickUp.

Trabaje más rápido con actualizaciones generadas por IA, reuniones diarias, tomas de notas con IA para reuniones y mucho más.

Rompa las barreras lingüísticas y comuníquese de forma eficaz con un equipo diverso en varios idiomas.

Obtenga sugerencias basadas en IA para maquetas de sitios web, gráficos para redes sociales y otros recursos visuales.

Optimice su proceso de desarrollo con sugerencias de código inteligentes y comentarios automáticos.

Aproveche la IA para extraer información valiosa e identificar patrones a partir de sus datos dentro de ClickUp.

Acceda a más de 100 herramientas de IA basadas en funciones, cada una de ellas diseñada para satisfacer las necesidades específicas de los flujos de trabajo.

Realice el trabajo directamente en ClickUp, sin necesidad de cambiar entre diferentes plataformas.

Limitaciones de ClickUp

La interfaz requiere un poco de tiempo para acostumbrarse.

La amplitud de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. ChatGPT: la mejor aplicación de IA para la conversación para Android e iOS.

Otra de las aplicaciones punteras en la lista de las mejores aplicaciones de IA es ChatGPT, un módulo impulsado por OpenAI que ha revolucionado el mundo de la IA conversacional. Diseñada para generar respuestas similares a las humanas para los usuarios a partir de simples indicaciones de texto y generación de lenguaje natural, esta versátil aplicación de IA se puede utilizar para la creación de contenidos, el soporte al cliente, la generación de código, la asistencia y mucho más.

Vista rápida a través de ChatGPT

Las mejores funciones de ChatGPT

Úsalas ampliamente para múltiples casos de uso, como redacción publicitaria, generación de ideas y codificación de código.

Acceda a ChatGPT desde cualquier lugar utilizando la aplicación ChatGPT para móviles y haga que todos sus demás dispositivos estén enlazados.

Obtenga respuestas útiles incluso para consultas complejas.

Úsala como marco para otras aplicaciones o chatbots gracias a su compatibilidad multiplataforma y la flexibilidad de su API.

Limitaciones de ChatGPT

La versión gratuita puede experimentar ralentizaciones o fallos durante periodos de alta actividad.

Es posible que el contenido generado por IA no sea totalmente preciso en todo momento.

Tono robótico, especialmente si se utiliza el modelo GPT 3. 5.

Precios de ChatGPT

Versión gratuita

Además : 20 $ al mes.

Equipos: 25 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

3. Bing (Copilot)

Panel y casos de uso de Copilot a través de Bing

Copilot, el asistente de IA de Bing, es una extensión del motor de búsqueda Bing de Microsoft. Integra inteligencia artificial para mejorar las capacidades de búsqueda y la experiencia del usuario. Aprovecha el modelo GPT 4.0 y puede proporcionar resultados de búsqueda interactivos y detallados, así como generar texto e imágenes en cuestión de segundos. Bing y Copilot están disponibles por separado para usuarios de Android e iOS.

Las mejores funciones de Bing (Copilot)

Obtenga resultados de búsqueda más precisos y contextualmente relevantes gracias a los sofisticados algoritmos de Bing IA.

Realice búsquedas mediante imágenes, aprovechando la capacidad de Bing IA para analizar contenido visual.

Vaya más allá de la IA generativa tradicional y genere imágenes, contenido de texto y mucho más con Bing Co-Pilot.

Límites de Bing (Copilot)

Bing IA puede tener una cuota de mercado menor en comparación con otros motores de búsqueda, lo que podría afectar a la disponibilidad de algunas funciones.

A pesar de utilizar el modelo GPT 4.0, los resultados no son tan potentes y precisos en comparación con el modelo GPT 4.0 de OpenAI.

Precios de Bing

Free

Valoraciones y reseñas de Bing

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

4. Facetune

Facetune es una potente aplicación de edición fotográfica con IA que se encuentra entre las aplicaciones de fotografía más vendidas en Google Play Store. Te ayuda a mejorar y perfeccionar retratos u otras imágenes mediante herramientas de edición intuitivas y otras valiosas funciones. Está disponible tanto para usuarios de Android como de iOS.

Vista de la página de inicio a través de Facetune

Las mejores funciones de Facetune

Perfecciona el aspecto de tus sujetos utilizando algoritmos avanzados de IA, como suavizar la piel, blanquear los dientes, realzar los ojos y mucho más.

Mejora tus fotos para conseguir un aspecto profesional u otras mejoras utilizando filtros inteligentes de IA y efectos creativos.

Limitaciones de Facetune

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada, lo que la hace abrumadora para la mayoría de los usuarios.

No es la opción ideal para ajustar paisajes u otros formatos fotográficos.

Precios de Facetune

Plan Free

Plan VIP disponible bajo petición.

Valoraciones y reseñas de Facetune

G2: No disponible

Capterra: No hay suficientes reseñas

5. Lensa

Lensa aporta un toque de IA a la fotografía móvil con su plataforma intuitiva. Úsala para capturar y editar imágenes impresionantes sin esfuerzo. La aplicación de IA para la edición de imágenes todo en uno de Prism Labs utiliza redes neuronales, visión artificial y aprendizaje profundo para ayudarte a retocar fotos y generar retratos.

Interfaz de Lensa a través de Prisma Labs

Las mejores funciones de Lensa IA

Mejora automáticamente las fotos ajustando los ajustes para obtener un brillo, contraste y color óptimos.

Introduce atractivos efectos de desenfoque de fondo, añade un toque profesional a los retratos y mucho más utilizando las indicaciones de IA.

Limitaciones de Lensa IA

Los usuarios que busquen un control manual exhaustivo sobre los ajustes fotográficos pueden encontrar restrictivo el enfoque de automatización de Lensa.

Precios de Lensa IA

4 $ para subir hasta 20 fotos para la edición.

Valoraciones y reseñas de Lensa IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No disponible

6. Alexa

Alexa, el potente asistente virtual generado por IA de Amazon, es el complemento perfecto para su entorno, ya sea en dispositivos controlados por hogares inteligentes u otras aplicaciones.

Pasos para añadir Alexa a través de Amazon Alexa

Las mejores funciones de Alexa

Controle todos sus dispositivos domésticos inteligentes, como luces, termostatos y aires acondicionados, que se sincronizan a la perfección con Alexa.

Utilice el asistente de IA Alexa para realizar acciones mediante comandos de voz, como reproducir música, leer las noticias, obtener datos de tráfico en tiempo real y mucho más.

Límites de Alexa

Aunque Alexa cuenta con una amplia biblioteca de habilidades, algunos usuarios pueden encontrar límites en ciertas integraciones de aplicaciones de terceros.

Funciona mejor con dispositivos compatibles con Alexa, lo que limita su usabilidad.

Precios de Alexa

Es gratuito con los dispositivos compatibles con Alexa, pero tendrás que desembolsar más de 1500 dólares para conseguir todos los dispositivos compatibles con Alexa.

Valoraciones y reseñas de Alexa

G2: 4,1/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

7. Siri: la mejor para iOS.

Al igual que Amazon, el asistente de voz con IA de Apple, Siri, se ha labrado una reputación notable gracias a su nivel de personalización, contextualización y facilidad de uso. Desde entonces, ha sido una parte integral de los dispositivos iOS, ofreciendo asistencia activada por voz para una amplia gama de tareas.

Funciones de Siri a través de Apple

Las mejores funciones de Siri

Automatice tareas, realice búsquedas y obtenga respuestas a preguntas específicas mediante consultas mejoradas en lenguaje natural.

Trabaje con cualquier dispositivo Apple o plataforma compatible sin problemas utilizando el control manos libres de Siri.

Limitaciones de Siri

Siri está diseñada principalmente para dispositivos Apple y no está disponible para usuarios de Android.

Precios de Siri

Gratis con dispositivos Apple.

Valoraciones y reseñas de Siri

G2: NA

Capterra: NA

8. Socratic

¿Le cuesta comprender conceptos complejos o necesita ayuda para prepararse para los exámenes? Socratic es su compañero de aprendizaje basado en IA, que le ofrece orientación personalizada y explicaciones interactivas para consolidar sus conocimientos.

Función explicativa a través de Socratic

Las mejores funciones de Socratic

Haga preguntas en lenguaje natural y reciba explicaciones paso a paso adaptadas a sus necesidades específicas.

Acceda a una amplia biblioteca de explicaciones, diagramas y problemas prácticos creados por educadores y expertos en la materia.

Limitaciones socráticas

Se centra principalmente en materias de matemáticas, ciencias e historia.

Soporte limitado para preguntas abiertas o creativas.

Precios socráticos

Plan Free

Ventaja: Desde 10 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Socratic

G2: NA

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Cleo

Cleo es una aplicación de IA conversacional que ofrece soporte personalizado para tu bienestar financiero. Te ayuda a realizar el seguimiento de tu presupuesto, establecer metas financieras y proporciona información útil sobre tus gastos.

Chatbot para la gestión de las finanzas personales a través de Cleo IA

Las mejores funciones de Cleo

Realice un seguimiento de las finanzas y las metas para comprender el progreso y utilice indicaciones sencillas para obtener recomendaciones basadas en IA.

Transfiere automáticamente una cantidad fija a tu cuenta de ahorros con la herramienta de ahorro automatizado.

Administre su dinero de forma más inteligente utilizando una billetera integrada en la aplicación que se conecta con su cuenta de ahorros.

Limitaciones de Cleo

Sin versión de prueba gratuita ni versión gratuita.

Las integraciones limitadas resultan inconvenientes para quienes desean realizar el seguimiento tanto de los gastos profesionales como de los personales.

Precios de Cleo

Cleo Plus : 5,99 $ al mes.

Cleo Builder: 14,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Cleo

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Youper

Youper, una de las mejores aplicaciones de IA en el ámbito de la salud mental, es un amigo virtual que te escucha sin juzgarte y te ofrece soporte para mejorar tu estado de ánimo. A través de conversaciones interesantes y actividades personalizadas, te ayuda a gestionar el estrés, reforzar tu autoestima y desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables.

Chatbot y rastreador de salud mental a través de Youper

Las mejores funciones de Youper

Habla con Youper sobre cualquier cosa que te preocupe y recibe respuestas empáticas y palabras de ánimo.

Juega, completa ejercicios creativos y practica mindfulness para levantar el ánimo y controlar el estrés.

Reciba afirmaciones personalizadas basadas en su estado de ánimo y sus metas para aumentar su autoestima y confianza.

Controle sus patrones de estado de ánimo y realice el seguimiento de su progreso hacia sus metas de bienestar emocional.

Limitaciones de Youper

Limitado a interacciones basadas en texto.

Puede que no sea adecuado para personas con condiciones mentales graves.

Precios de Youper

plan Free

Youper Premium: 69,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Youper

G2: NA

Capterra: NA

11. Otter. IA

¿Demasiadas reuniones o entrevistas? Otter.ai te ayuda con su potente asistente de transcripción con IA que captura el audio en tiempo real y lo convierte en un formato de texto preciso y con capacidad de búsqueda.

Asistente de reuniones a través de Otter.ai

Las mejores funciones de Otter.ai

Obtenga transcripciones instantáneas de cualquier grabación de audio, incluyendo reuniones, conferencias y entrevistas.

Identifica automáticamente a los diferentes interlocutores en una conversación para facilitar la consulta.

Entrene a Otter para que reconozca términos y jerga específicos relevantes para su campo.

Busca fácilmente en transcripciones, resalta puntos clave y realiza edición para mayor precisión.

Limitaciones de Otter.ai

La precisión puede variar en función de la calidad del audio y el ruido de fondo.

El plan Free tiene límites en cuanto a minutos de transcripción y funciones.

Precios de Otter.ai

Plan Free

Plan Pro: 10 $ al mes por usuario.

Plan Business: 20 $ al mes por usuario.

Planes Enterprise: bajo petición.

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,2/5 (172 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (80 opiniones)

12. Google Gemini

Google Gemini es una familia de modelos de lenguaje grandes (LLM) desarrollados por Google AI. Se trata de una IA multimodal, lo que significa que puede comprender y generar texto, código, audio, imágenes y vídeo. A diferencia de los modelos de IA anteriores, Gemini puede procesar y combinar diferentes tipos de información, lo que lo hace más versátil y capaz de completar tareas complejas.

Las mejores funciones de Google Gemini:

Comprensión multimodal: Gemini puede procesar y comprender diversas formas de datos, incluyendo texto, imágenes, audio y código.

Capacidades generativas: puede generar texto, código, imágenes y otros contenidos basándose en las indicaciones o entradas que recibe.

Razonamiento y resolución de problemas: Gemini puede razonar sobre problemas complejos y encontrar soluciones.

Comprensión contextual: puede mantener el contexto y comprender las relaciones entre diferentes fragmentos de información.

Traducción de idiomas: Gemini puede traducir textos entre diferentes idiomas.

Generación de código: puede generar código basado en descripciones en lenguaje natural.

Gemini está diseñado para ser un modelo de IA versátil y potente que se puede utilizar para un amplio intervalo de aplicaciones, desde el servicio de atención al cliente hasta la escritura creativa. Google ha implementado Gemini en toda su suite de aplicaciones, lo que lo hace cada vez más útil en el día a día.

Limitaciones de Google Gemini

Limitaciones de datos

Alucinaciones

Coste computacional

Consideraciones éticas

Limitaciones del mundo real

Precios de Google Gemini

Gratis con nivel de pago disponible.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5

Capterra: NA

13. Brilliant

Brilliant es una plataforma interactiva en línea que enseña materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a través de historias, simulaciones y retos atractivos.

Página de registro a través de Brilliant

Las mejores funciones

Aprenda con lecciones interactivas que combinan vídeos, simulaciones y retos.

Reciba recomendaciones y retos personalizados, ya que la plataforma se adapta a su ritmo y estilo de aprendizaje.

Conecta con otros estudiantes y debate conceptos en el foro de la comunidad.

Descarga lecciones y retos para acceder a ellos incluso cuando no estés conectado a Internet.

Limitaciones brillantes

Se requiere una suscripción para acceder a todas las funciones.

Algunos conceptos pueden resultar demasiado difíciles para los alumnos más jóvenes.

Enfoque limitado en las humanidades y las ciencias sociales.

Precios excelentes

Plan Free

Plan Premium: Desde 13,49 $ al mes.

Excelentes valoraciones y reseñas

G2: NA

Capterra: NA

14. Mem

Mem es un asistente de investigación basado en IA que le ayuda a capturar, compartir y organizar información de la web.

Función de chatbot a través de Mem

Las mejores funciones de Mem

Utilice consultas en lenguaje natural para encontrar información de diversas fuentes, como revistas académicas, artículos de noticias y sitios web.

Organice su investigación con carpetas, etiquetas y notas.

Genere automáticamente citas en los estilos MLA, APA y Chicago.

Comparte tu investigación con otros y colabora en proyectos.

Límites de memoria

Se requiere una suscripción para acceder a todas las funciones.

Puede que no siempre encuentre la información más relevante.

No es tan completa como otras bases de datos de investigación.

Precio de memoria

Individual : 14,99 $ al mes.

Equipos: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Mem

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

15. Browse IA

Browse IA es una herramienta de automatización web que le permite extraer y supervisar datos de cualquier sitio web.

Opciones de integración a través de Browse IA

Explora las mejores funciones de la IA

Obtenga recomendaciones personalizadas de artículos, vídeos y otros contenidos basados en sus intereses.

Crea mapas mentales para organizar tu investigación y explorar diferentes temas en tantos sitios web como desees.

Ahorre tiempo extrayendo datos de múltiples sitios web y supervisando los cambios que se producen en ellos con solo unos clics.

Explora las limitaciones de la IA

Se requiere una suscripción para acceder a todas las funciones.

Enfoque limitado en la investigación académica.

Consulte los precios de la IA

Starter : 48,75 $ al mes.

Profesional : 123,75 $ al mes.

Equipo: 311,25 $ al mes.

Explora las valoraciones y reseñas sobre IA.

G2: 4,8/5 (32 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (42 opiniones)

16. Seamless IA

Seamless IA es un motor de búsqueda B2B basado en IA que le ayuda a encontrar clientes potenciales y otra información relacionada con los clientes.

Función de búsqueda a través de Seamless IA

Las mejores funciones de Seamless IA

Captura fácilmente información sobre clientes potenciales y prospectos utilizando su extensión de IA para Chrome.

Redacta guiones para llamadas en frío, correos electrónicos, mensajes de LinkedIn, publicaciones en redes sociales y mucho más con su función de redacción generativa basada en IA.

Trabaje sin problemas con HubSpot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator y otros CRM líderes utilizando integraciones API.

Limitaciones de la IA sin fisuras

Requiere conocimientos técnicos para su configuración y uso.

Puede que no sea adecuado para todas las empresas.

Precios de IA sin fisuras

Free

Básico: 39 $ al mes por usuario.

Ventaja: Precios personalizados.

Enterprise: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de IA sin fisuras

G2: 4,2/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 3,7/5 (122 opiniones)

17. Read IA

Read AI es una aplicación de IA que le ayuda a generar transcripciones, resúmenes y reproducir momentos importantes de cualquier reunión en línea.

Función de resúmenes de reuniones a través de IA

Lea las mejores funciones de la IA

Comprenda automáticamente los momentos más impactantes de las reuniones utilizando IA Highlights.

Obtenga resúmenes, temas y elementos pendientes de la reunión con Meeting Notes.

Conviértase en un mejor comunicador y obtenga información sobre cómo mejorar su expresión oral con IA Assisted Speaker Coach.

Lea los límites de la IA

Algunas opciones de personalización avanzadas requieren un plan de pago.

Es posible que no capte perfectamente todos los matices del lenguaje humano.

Leer precios de IA

Free

Pro : 19,75 $ al mes.

Enterprise : 29,75 $ al mes.

Enterprise+: 39,75 $ al mes.

Lea las valoraciones y reseñas sobre IA.

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: NA

18. Grain

Grain es una plataforma de toma de notas y registro basada en IA que captura información de reuniones y elementos pendientes, y le ayuda a dedicar su tiempo a lo que más importa.

Función de ofertas disponibles a través de Grain

Las mejores funciones de Grain

Cree reuniones, capture notas automáticamente y sincronice fácilmente con sus contactos.

Incorpore y forme a los empleados más rápidamente utilizando el coaching basado en IA.

Optimice sus flujos de trabajo y cierre acuerdos más rápidamente con Deal Insights.

Límites de Grain

Algunas funciones avanzadas requieren un plan de pago.

No es compatible con algunos CRM y herramientas.

Precio de los cereales

Básico : 0 $

Starter : 15 $ al mes por asiento.

Empresa : 29 $ al mes por asiento.

Enterprise: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Grain

G2: 4,6/5 (273 opiniones)

Capterra: NA

19. Fathom

Fathom es un asistente para reuniones basado en IA que le ayuda a grabar reuniones y obtener transcripciones, resúmenes y aspectos destacados de las mismas, lo que le permite mejorar la comunicación interna y la productividad.

Función de resumen de reuniones a través de Fathom

Las mejores funciones de Fathom

Úsala sin problemas con aplicaciones de comunicación por vídeo como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.

Reciba transcripciones y grabaciones de llamadas, con todos los momentos cruciales resaltados.

Aproveche su soporte multilingüe, que abarca siete idiomas, entre ellos inglés, español, francés, italiano, alemán y portugués.

Comprenda los límites

Funciones limitadas para grabar videollamadas, notas de reuniones y otras tareas en comparación con sus competidores.

Funciones avanzadas solo con opciones de pago.

Precios de Fathom

Free

Estándar : 32 $ al mes.

Pro: 39 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 5/5 (más de 100 opiniones)

20. Chatbase

Chatbase es una plataforma de desarrollo de chatbots que le ayuda a crear y gestionar chatbots para diversas plataformas de mensajería.

Vista de la página de inicio a través de Chatbase

Las mejores funciones de Chatbase

Cree chatbots en varios idiomas utilizando una interfaz de arrastrar y soltar sin necesidad de escribir código.

Integre con plataformas de mensajería populares como Messenger, WhatsApp y Telegram.

Entrene a su chatbot para que comprenda y responda a consultas en lenguaje natural.

Realice el seguimiento del rendimiento y la interacción de los chatbots.

Limitaciones de Chatbase

Las funciones e integraciones avanzadas de PLN requieren un plan de pago.

Puede requerir algunos conocimientos técnicos para diseños complejos de chatbots.

Precios de Chatbase

Free

Afición : 19 $ al mes.

Estándar : 99 $ al mes.

Ilimitado: 399 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Chatbase

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,3/5 (70 opiniones)

21. Descript

Descript es una herramienta de edición de audio y vídeo todo en uno con potentes funciones de IA para la transcripción, la edición y la colaboración.

Editor basado en IA a través de Descript

Las mejores funciones de Descript

Transcribe automáticamente grabaciones de audio y vídeo con gran precisión gracias a la transcripción basada en IA.

Graba fácilmente voces en off y capturas de pantalla.

Realiza la edición de audio y vídeo con herramientas y efectos intuitivos.

Comparte proyectos con otras personas y trabajad juntos en tiempo real.

Crea y publica podcasts con las herramientas integradas de Descript.

Límites de Descript

Las funciones avanzadas y las integraciones requieren un plan de pago.

Puede que no sea adecuada para proyectos complejos de edición de vídeo.

Precios de Descript

Free

Creador : 15 $ al mes.

Pro: 30 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,5/5 (344 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (164 opiniones)

22. HeyGen

HeyGen es una plataforma de creación de vídeo y voz basada en IA que te permite crear potentes avatares y voces generados por IA.

Editor de vídeo a través de HeyGen

Las mejores funciones de HeyGen

Genere vídeos innovadores basados en IA para formación, marketing de productos, redes sociales y mucho más.

Amplíe la creación de contenido de vídeo utilizando la interfaz intuitiva de la herramienta.

Traduce automáticamente tus vídeos creados a varios idiomas.

Limitaciones de HeyGen

Aunque HeyGen destaca en la generación de contenido, es posible que los usuarios tengan que revisar y perfeccionar los resultados para garantizar su originalidad y su adecuación a requisitos específicos.

Precios de HeyGen

Free

Creador : 29 $ al mes.

Empresa: 89 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de HeyGen

G2: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (41 opiniones)

23. Copy. IA

Copy. ai es una conocida plataforma de contenido y textos generados por IA que ofrece una opción gratuita para crear contenido empresarial atractivo y cautivador.

Flujo de trabajo de generación de contenido de correo electrónico a través de Copy.ai

Las mejores funciones de Copy.ai

Cree textos de marketing persuasivos para diversos fines, mejorando los mensajes y la comunicación de la marca.

Convierta sus ideas en artículos completos, entradas de blog y contenido para redes sociales con una mínima inversión.

Amplíe las operaciones de contenido sin tener que contratar grandes equipos.

Limitaciones de Copy.ai

Aunque es muy eficaz a la hora de generar contenido, Copy.ia puede requerir ajustes ocasionales para comprender plenamente los requisitos contextuales más sutiles.

Precios de Copy.ai

Free

Pro : 49 $ al mes

Equipo : 249 $ al mes.

Corporación: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Copy.ai

G2 : 4,7/5 (177 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (60 opiniones)

24. Supernormal

Supernormal es un escritor de notas de reuniones con IA todo en uno que le ayuda a escribir, pulir y compartir notas de reuniones en cuestión de minutos.

Creador de notas de reuniones a través de Supernormal

Las mejores funciones de Supernormal

Automatice las tareas repetitivas de toma de notas, ahorrando tiempo y permitiendo a los equipos centrarse en elementos específicos.

Mejora los flujos de trabajo y la colaboración del equipo utilizando un rastreador de actividades basado en IA, que fomenta una comunicación fluida y el progreso de los proyectos.

Límites de Supernormal

Funciones limitadas para el plan Free.

Las notas de las reuniones pueden no ser precisas dependiendo del ruido de fondo y la comprensión de la app.

Precios supernormales

Free

Pro : 18 $ al mes.

Empresa: 29 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Supernormal

G2: 4,4/5 (16 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

25. CustomGPT

CustomGPT es una plataforma que le permite crear un chatbot GPT personalizado en cuestión de minutos. Puede ayudar a automatizar tareas repetitivas, responder a las consultas de los clientes y realizar otras tareas que liberan tiempo al personal humano.

Vista de la página de inicio a través de CustomGPT

Las mejores funciones de CustomGPT

Entrene modelos de IA basados en conjuntos de datos y requisitos únicos, garantizando la relevancia y la precisión.

Adapta CustomGPT a tus sectores específicos, como la sanidad, las finanzas y muchos más.

Límites de CustomGPT

Sin plan Free.

Las funciones más avanzadas y los modelos de IA más sofisticados requieren la versión premium.

Precios de CustomGPT

Estándar : 99 $ al mes.

Premium : 499 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de CustomGPT

G2: NA

Capterra: No hay suficientes reseñas.

26. Feathery

Feathery es un creador de formularios y flujos de trabajo sin código generado por IA que le permite crear formularios en cuestión de minutos. Centrado en mejorar las interacciones con los clientes, le ayuda a crear formularios personalizados y a capturar interacciones al instante.

Creador de formularios a través de Feathery

Las mejores funciones de Feathery

Recopile y analice datos de usuarios mediante IA, lo que garantiza que las empresas puedan obtener información valiosa para personalizar sus interacciones.

Utilice análisis avanzados para comprender el comportamiento de los usuarios, lo que permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos.

Limitaciones insignificantes

Los usuarios pueden encontrarse con una curva de aprendizaje al integrar Feathery en los sistemas existentes, especialmente en el caso de empresas con estructuras de datos complejas.

Precios muy asequibles

Free

Básico : 49 $ al mes.

Además: 99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Feathery

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: NA

27. IA personal

Personal AI es un asistente personal basado en IA que ofrece una plataforma para optimizar las tareas diarias y mejorar la productividad.

Chatbot de IA a través de IA personal

Las mejores funciones de la IA personal

Libere tiempo con textos y correos electrónicos redactados por IA.

Crea tu propio asistente de IA y entrénalo con tus datos y mensajes, controlando tú mismo el acceso.

Limitaciones de la IA personal

Precios elevados y curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de IA personal

Premium: 40 $ al mes para uso personal o profesional.

Elevate: precios personalizados para uso empresarial.

Valoraciones y reseñas personales sobre IA

G2: NA

Capterra: NA

28. Growbots

Growbots es una herramienta de IA todo en uno para automatizar las ventas salientes, que incluye prospección, divulgación e incluso ventas salientes terminadas a través de Concierge.

Planes para la automatización de los procesos de ventas a través de Growbots

Las mejores funciones de Growbots

Automatice el proceso de generación de clientes potenciales mediante flujos de trabajo avanzados, lo que permitirá a sus equipos de ventas centrarse en establecer relaciones y cerrar acuerdos.

Utilice la IA para dirigirse a los clientes potenciales con mayor probabilidad de conversión, optimizando los esfuerzos de divulgación.

Limitaciones de Growbots

Es posible que los usuarios tengan que ajustar los parámetros de las campañas para adaptarlos a la dinámica específica del sector y a las preferencias del público objetivo.

Precios de Growbots

Outreach : 49 $ al mes.

Todo en uno: 199 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Growbots

G2: 4,5/5 (138 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (47 opiniones)

29. Cody

Cody es una plataforma de asistente virtual basada en IA que ayuda a las empresas a simplificar los flujos de trabajo y mejorar los procesos empresariales.

Automatización basada en IA a través de Cody

Las mejores funciones de Cody

Entrene al chatbot con sus propios datos y base de conocimientos para que pueda proporcionar respuestas contextuales a todas sus preguntas y ahorrarle tiempo.

Asegúrese de la autenticidad de los resultados generados con las citas incluidas.

Limitaciones de Cody

Los clientes informan de la necesidad de seguimiento y de la lentitud en la respuesta a las solicitudes de servicio.

Precios de Cody

Básico : 29 $ al mes.

Premium : 99 $ al mes.

Avanzado: 249 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Cody

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: NA

30. Chatbots de Zapier

Zapier, una herramienta de automatización que conecta múltiples aplicaciones y servicios, también cuenta con un chatbot. Esta herramienta le permite conectar diferentes aplicaciones, incluidos los chatbots, para crear flujos de trabajo sin interrupciones.

Creación de chatbots e integración del flujo de trabajo a través de Zapier

Las mejores funciones de Zapier

Integre chatbots con otras aplicaciones, lo que permite respuestas y acciones automatizadas basadas en las interacciones de los usuarios.

Crea chatbots personalizados y establece conexiones con tus Zaps, optimizando los procesos y mejorando la eficiencia.

Limitaciones de Zapier

Gestionar varios chatbots y garantizar la precisión y la integridad puede resultar difícil.

Funciones limitadas para el plan Free.

Precios de Zapier

Free

Premium : 20 $ al mes.

Avanzado: 100 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

31. Anthropic (Claude)

Con su herramienta de vanguardia Claude, Anthropic se utiliza para crear modelos de IA avanzados y éticos, lo que permite a los desarrolladores crear sistemas inteligentes centrados en la seguridad y la fiabilidad. Claude también puede ser un asistente virtual para simplificar muchas tareas de la vida cotidiana.

Automatización de flujos de trabajo y funciones de PLN a través de Claude

Las mejores funciones de Claude

Genere texto y obtenga respuestas precisas a sus preguntas en una interfaz fácil de usar para usuarios.

Cree sofisticados modelos de IA con especial énfasis en la comprensión a nivel humano.

Limitaciones de Claude

Dada la naturaleza avanzada de las herramientas de IA de Anthropic, los usuarios pueden encontrarse con una curva de aprendizaje, especialmente si son nuevos en el desarrollo ético de la IA.

Su conjunto de datos está actualizado hasta 2022, por lo que no puede ofrecer respuestas precisas sobre eventos más recientes.

Precios de Claude

Claude instant : 0,80 $ por millón de tokens.

Claude 2. 0: 8,00 $ por millón de tokens.

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,7/5 (120 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

32. Airparser

Airparser es una herramienta de extracción de datos basada en GPT que ayuda a extraer datos de archivos PDF, correos electrónicos, páginas HTML, sitios web y otros documentos, y a exportarlos en tiempo real a cualquier app, aplicación.

Funciones de extracción de datos a través de Airparser

Las mejores funciones de Airparser

Utilice la extracción de datos de precisión para extraer y analizar datos con exactitud de diversos documentos y fuentes de datos.

Aproveche las reglas de análisis personalizables para adaptarse a diferentes estructuras y formatos de documentos.

Acceda a los datos extraídos en sus aplicaciones favoritas, ya que la herramienta se integra con Hojas de cálculo de Google, Zapier, etc.

Limitaciones de Airparser

Aunque son altamente personalizables, los ajustes para las reglas de análisis sintáctico pueden requerir ajustes iniciales basados en tipos de documentos específicos, lo que supone un proceso complicado.

Precios de Airparser

Starter : 39 $ al mes.

Crecimiento : 59 $ al mes.

Empresa : 179 $ al mes.

Premium: 249 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Airparser

G2: NA

Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic es un asistente robótico intuitivo que se puede utilizar para crear bots de soporte versátiles utilizando el marco ChatGPT de Open AI. Se entrena con sus datos para resolver consultas relacionadas con el soporte al cliente y mucho más.

El chatbot basado en IA está entrenado para interactuar con los clientes a través de Botsonic

Las mejores funciones de Botsonic

Utilice algoritmos basados en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para comprender y responder a las consultas de los usuarios con un alto grado de precisión.

Implemente chatbots con tecnología Botsonic en diversos canales, como Slack, Telegram y WhatsApp, mejorando la accesibilidad para los usuarios.

Limitaciones de Botsonic

Los casos de uso extremadamente complejos pueden requerir un ajuste y una personalización adicionales, lo que podría prolongar los cronogramas de desarrollo.

Precios de Botsonic

Free

Además : 20 $ al mes.

Empresa: 49 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Botsonic

G2: 4,8/5 (33 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (11 opiniones)

34. Dante IA

Dante AI es una plataforma para crear chatbots de IA personalizados diseñados a partir de sus datos.

Creador de chatbots con integraciones personalizadas a través de Dante IA

Las mejores funciones de Dante IA

Integre la herramienta con más de 5000 aplicaciones para que los flujos de trabajo existentes sean más eficientes.

Aumente la productividad utilizando la IA para analizar datos y textos, crear copias, depurar códigos, realizar un seguimiento de la opinión en las redes sociales y mucho más.

Limitaciones de Dante IA

Es posible que los usuarios tengan que revisar y adaptar las respuestas generadas por IA para alinearlas con estilos de escritura específicos de la marca o personales en las primeras instancias.

Precios de Dante IA

Free

Entrada : 9 $ al mes.

Premium : 99 $ al mes.

Profesional : 199 $ al mes.

Empresa: 399 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Dante IA

G2: NA

Capterra: NA

35. Writesonic

Otra plataforma de creación de contenido basada en IA, Writesonic, le ayuda a crear cualquier tipo de contenido 10 veces más rápido. Se puede utilizar para crear y realizar la edición del contenido, publicar artículos optimizados para SEO, blogs, anuncios, páginas de destino, descripciones de productos de comercio electrónico, publicaciones en redes sociales y mucho más.

Función de redacción de blogs con IA a través de Writesonic

Las mejores funciones de Writesonic

Utilice sus funciones de redacción publicitaria con IA para generar textos persuasivos y atractivos para marketing, redes sociales y otras necesidades de contenido.

Cree textos para páginas de destino optimizados para la búsqueda en más de 25 idiomas para mejorar las conversiones.

Límites de Writesonic

Aunque es eficiente, el contenido generado por IA puede requerir la revisión y el perfeccionamiento por parte del usuario para adaptarse a matices y contextos específicos.

Precios de Writesonic

Free

Equipo pequeño : 19 $ al mes.

Enterprise : desde 500 $ al mes.

Freelancer: 20 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

36. Chatsonic

Chatsonic, una alternativa a la aplicación ChatGPT para la creación de contenido, cuenta con funciones avanzadas como integración de búsqueda, chat con PDF, generación de imágenes con IA y otras opciones que le ayudarán a crear contenido de forma más eficiente.

Funciones de creación de contenido con IA a través de Chatsonic

Las mejores funciones de Chatsonic

Analice las tendencias del mercado, redacte anuncios y realice la edición de textos utilizando indicaciones avanzadas de IA centradas en el marketing.

Investiga y recopila datos de todas tus aplicaciones conectadas junto con Google para obtener información significativa.

Límites de Chatsonic

Algunos contenidos de creación y redacción pueden ser incorrectos y carecer de comprensión contextual.

Precios de Chatsonic

Free

Valoraciones y reseñas de Chatsonic

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: NA

37. AssemblyAI

AssemblyAI es una herramienta de reconocimiento automático de voz (ACR) que utiliza algoritmos avanzados de IA para convertir el lenguaje hablado en texto preciso y utilizable.

Herramienta de transcripción ACR a través de AssemblyAI

Las mejores funciones de AssemblyAI

Aprovéchala para tus necesidades de transcripción y resumen en tiempo real, optimizando los flujos de trabajo que requieren acceso inmediato a contenido hablado y altos índices de precisión.

Cree sus propios productos de IA basados en voz mediante la integración con la API de Assembly AI.

Limitaciones de AssemblyAI

Aunque es precisa, el rendimiento de AssemblyAI puede variar con ciertos acentos, lo que requiere una revisión manual ocasional para garantizar la precisión.

Precios de AssemblyAI

Conversión de voz a texto : 0,37 $/hora.

Transcripción en tiempo real : 0,47 $/hora.

Audio Intelligence y LeMUR: Precio por token.

Valoraciones y reseñas de AssemblyAI

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: NA

38. Timely

Timely es una herramienta de control de tiempo basada en IA que le ayuda a controlar el tiempo dedicado a múltiples proyectos. Su aplicación para escritorio y móvil puede realizar un seguimiento de reuniones, tareas, proyectos y mucho más.

Cronómetro con vista de múltiples proyectos a través de Timely

Las mejores funciones oportunas

Automatice el control de tiempo para múltiples proyectos y tareas.

Controle el presupuesto y otras métricas relacionadas con sus proyectos.

Utilice la elaboración de informes avanzados con previsiones y análisis de proyectos para ayudarle a planificar sus proyectos de manera eficiente.

Limitaciones temporales

Es posible que sea necesario mejorar las funciones de facturación.

Pueden producirse fallos si realiza el seguimiento de varios proyectos simultáneamente.

Precios oportunos

Starter : 11 $ al mes.

Premium : 20 $ al mes.

Unlimited: 28 $ al mes.

Valoraciones y reseñas oportunas

G2: 4,8/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

39. Superpowered

Superpowered es otra aplicación de IA para tomar notas que figura en la lista, pero con una diferencia. No hay bots que se unan a tus videollamadas o llamadas de voz. No hay grabaciones. Hace lo que se supone que debe hacer: ¡tomar buenas notas!

Función de toma de notas con IA a través de Superpowered

Las mejores funciones superpotentes

Separe automáticamente las notas en «resumen» y «tareas pendientes».

Aprovecha las plantillas de IA para ayudarte a tener reuniones impactantes para llamadas de ventas individuales, entrevistas y mucho más.

Límites superpoderosos

No tener bots significa que debe dar permiso explícito a Superpowered para unirse a las reuniones.

Precios superpotentes

Free

Básico : 36 $ al mes.

Pro: 108 $ al mes

Valoraciones y reseñas superpotentes

G2: NA

Capterra: NA

40. Jasper

Jasper es una potente herramienta de creación de contenido con IA que ayuda a los equipos de marketing a optimizar y acelerar sus procesos.

Copiloto de IA para equipos de marketing a través de Jasper

Las mejores funciones de Jasper

Reciba sugerencias lingüísticas contextuales que garantizan una comunicación escrita precisa y natural.

Personaliza Jasper de manera personalizada para que se adapte a estilos de escritura y preferencias específicos.

Limitaciones de Jasper

No hay plan Free. Dispone de una versión de prueba gratuita de 7 días para probar la solución y, a continuación, debe optar por un plan pro o creador.

Algunos usuarios pueden considerar que ciertas sugerencias estilísticas son subjetivas y requieren una aprobación manual basada en las preferencias individuales.

Precios de Jasper

Creador : 49 $ al mes.

Pro: 69 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1300 opiniones)

41. Relevance IA

Relevance AI es una herramienta de automatización y gestión de flujos de trabajo que se integra con todos sus procesos y plataformas existentes. Utilice recomendaciones basadas en IA para automatizar flujos de trabajo, crear flujos LLM y generar plantillas para simplificar las tareas.

Bot de ventas a través de Relevance IA

Las mejores funciones de Relevance IA

Cree una plantilla de IA para centrarse en áreas específicas de la empresa y realizar tareas similares a las de los trabajadores humanos.

Integre la aplicación con proveedores de LLM como OpenAI, Google, Meta y Anthropic para optimizar los procesos.

Limitaciones de la IA en cuanto a relevancia

Es posible que los usuarios deban prever un periodo de formación inicial, ya que la plataforma se adapta a las preferencias y el comportamiento específicos de cada usuario.

Precios de Relevance IA

Free

Equipo : 199 $ al mes.

Empresa : 599 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Relevance IA

G2: NA

Capterra: NA

42. TalkNotes

TalkNotes, una aplicación destacada en el espacio de la transcripción de voz y la toma de notas, tiene como objetivo optimizar el proceso de captura y utilización de la información hablada. Utiliza una plataforma de procesamiento del lenguaje natural basada en IA para convertir las palabras habladas en notas organizadas y útiles.

Función de toma de notas con IA a través de TalkNotes

Las mejores funciones de TalkNotes

Transcriba audio a texto utilizando herramientas de escucha con IA de alta precisión, entrenadas para proporcionar transcripciones precisas y sin errores.

Organice y clasifique sus transcripciones para facilitar a los equipos el acceso a la información esencial.

Limitaciones de TalkNotes

Los usuarios pueden experimentar variaciones en la precisión en presencia de ruido de fondo significativo, lo que requiere tener en cuenta las condiciones óptimas de grabación.

Precios de TalkNotes

Además: 11,97 $ al mes.

Pro: 49 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de TalkNotes

G2: NA

Capterra: NA

43. Leap IA

Leap IA te ayuda a diseñar flujos de trabajo sin necesidad de escribir código. Puedes utilizar su intuitivo panel para realizar la selección de acciones y ejecutarlas directamente.

Generador de flujos de trabajo automatizado a través de Leap IA

Las mejores funciones de Leap IA

Consigue todos los modelos en un solo lugar, incluidos modelos avanzados de IA como GPT-4 y Llama-2 para tareas lingüísticas, modelos de imagen y vídeo como Stable Diffusion XL y Dalle-3, y modelos de voz y música como Whisper, Bark, MusicLM y muchos más.

Intégralo con múltiples herramientas y dispositivos gracias a sus API y modelos flexibles.

Supera los límites de la IA

Aunque le ofrece la potencia de múltiples herramientas en una sola plataforma, los resultados de las herramientas individuales suelen ser más precisos y refinados en comparación con los resultados de Leap.

Precios de Leap IA

Plan Free

Pro: desde 29 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Leap IA

G2: NA

Capterra: NA

44. Blaze. IA

Blaze. ai es una plataforma de creación de contenidos y narración basada en IA que convierte los contenidos de su marca en entradas de blog, contenidos para redes sociales, textos publicitarios, informes de marketing y mucho más.

Panel de control para la generación y planificación de contenidos a través de Blaze.ai

Las mejores funciones de Blaze.ai

Cree múltiples voces y perfiles adaptados a su marca y cree contenido contextual.

Utilice la plataforma ilimitada de creación de contenido generado por IA para múltiples requisitos relacionados con el contenido, incluyendo análisis de plagio, comprobaciones de SEO, recomendaciones de palabras clave y mucho más.

Cree, investigue, genere ideas, programe y publique sus activos de contenido utilizando una única solución.

Limitaciones de Blaze.ia

Los usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje al integrar Blaze.ai en las herramientas y flujos de trabajo de marketing existentes.

Precios de Blaze.ia

Creador : 25 $ al mes.

Equipo : 59 $ al mes.

Enterprise: 500 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Blaze. ai

G2: NA

Capterra: NA

45. Vowel

Vowel es una plataforma virtual de colaboración y videoconferencia que le ayuda a organizar reuniones increíbles, resumir debates, buscar información relacionada con las reuniones y realizar el uso compartido de vídeos, sin necesidad de complementos.

Función de resumen de reuniones a través de Vowel

Las mejores funciones de Vowel

Aproveche la IA para realizar transcripciones en tiempo real durante las reuniones, mejorando la accesibilidad y facilitando las revisiones posteriores a las reuniones.

Utilice funciones de análisis avanzadas que le ayudarán a mejorar la eficacia de las reuniones, incluyendo información como la participación en las reuniones, el nivel de compromiso y otros datos.

Limitaciones vocálicas

Los usuarios de zonas con conexiones a Internet inestables pueden experimentar interrupciones en las funciones en tiempo real, por lo que es necesario tener en cuenta las condiciones óptimas de uso.

Precios de Vowel

Free

Empresa: 19,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Vowel

G2: 4,6/5 (188 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

46. SemblyAI

SemblyAI es un asistente de equipo de IA todo en uno que puede ayudarte a tomar notas, generar ideas y transcribir reuniones para garantizar que estas sean óptimas y orientadas a los resultados.

Notas de reuniones basadas en IA y funciones de automatización a través de Sembly

Las mejores funciones de Sembly

Mejora la interacción en las reuniones con notas en directo, resúmenes de interacciones generados por IA y detalles sobre cada asistente.

Aproveche la IA para personalizar las recomendaciones de contenido de las reuniones, asegurándose de que los asistentes reciban información relevante y atractiva.

Limitaciones de Sembly

Es posible que los usuarios tengan que dedicar tiempo a comprender y configurar las opciones de personalización para adaptarlas a las metas específicas del evento.

Precios de Sembly

Personal : Plan Free

Profesional : 15 $ al mes.

Equipo: 29 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Sembly

G2: 4,5/5 (más de 25 reseñas)

Capterra: NA

47. Kraftful

Kraftful es una plataforma basada en IA que recopila opiniones de los usuarios y genera información valiosa a partir de estos datos.

Función de escucha con IA a través de Kraftful

Las mejores funciones de Kraftful

Realice un seguimiento de los comentarios y las quejas de los clientes mediante análisis cualitativos de IA, encuestas personalizadas y funciones de escucha.

Convierta automáticamente la información sobre los usuarios en historias de usuario para sus flujos de trabajo de gestión de proyectos.

Limitaciones de Kraftful

Requiere una entrada clara y concisa para obtener resultados óptimos.

Funciones limitadas con el plan Free.

Precios de Kraftful

Free

Pro: 15 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Kraftful

G2: NA

Capterra: NA

48. Synthesis

Synthesis ofrece una app de IA para generar datos sintéticos, que ayuda a entrenar modelos de aprendizaje automático y puede utilizarse como datos de prueba para nuevos productos. Por ejemplo, puede utilizarse en la investigación médica para entrenar a la IA a identificar patrones de enfermedades y en modelos financieros para estimar el impacto de eventos como una interrupción a gran escala en la cadena de suministro global.

Casos de uso a través de Synthesis IA

Las mejores funciones de Synthesis

Obtenga datos generados por ordenador para desarrollar modelos robustos y sofisticados para casos de uso de aprendizaje automático.

Desarrolle una IA más capaz y ética con unos costes y un esfuerzo significativamente menores.

Introduzca datos más diversos en el entrenamiento de IA y reduzca también cualquier sesgo involuntario.

Limitaciones de la síntesis

Los datos sintéticos pueden carecer del realismo y la complejidad de los datos del mundo real, y los modelos entrenados exclusivamente con los primeros pueden no generalizarse de manera eficaz a situaciones del mundo real.

Precios de Synthesis

Precio a consultar.

Valoraciones y reseñas de Synthesis

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: NA

49. Fireflies. /IA

¿Tiene demasiadas reuniones? Deje que Fireflies.IA sea su salvador. Puede asistir a reuniones, transcribir o resumir debates e incluso comprender conversaciones de voz para captar quién dijo qué.

Funciones de transcripción de reuniones y toma de notas a través de Fireflies.ai

Las mejores funciones de Fireflies. IA

Captura automáticamente transcripciones de audio y vídeo de cada reunión y resúmelas.

Aprovecha las funciones avanzadas de Notetaker, que incluso comprenden los matices de la voz para determinar quién dijo qué en una reunión.

Comparte las notas de las reuniones con otras aplicaciones como Slack.

Limitaciones de Fireflies.ai

Las integraciones con CRM y otras herramientas a veces pueden estar desincronizadas.

Dado que asiste y transcribe automáticamente todas las reuniones de su calendario, podría plantear problemas de privacidad, lo que le obligaría a pausarla manualmente para determinadas reuniones.

Precios de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $ al mes.

Empresa : 29 $ al mes por asiento.

Corporación: 39 $ al mes por asiento.

Valoraciones y reseñas de Fireflies. IA

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

50. Flowise

Flowise es un creador de aplicaciones LLM de código abierto y bajo código que permite a los desarrolladores crear chatbots de IA y flujos de trabajo de orquestación LLM.

Creador de flujos de trabajo LLM a través de Flowise

Las mejores funciones de Flowise

Aproveche los asistentes de IA abiertos, los bots personalizados y el aprendizaje automático para automatizar tareas y flujos de trabajo.

Cree rápidamente chatbots LLM sin necesidad de código.

Integre asistentes de chat con IA en sus aplicaciones mediante API, SDK y opciones de chat integradas.

Utilice la orquestación avanzada para establecer la conexión entre los LLM y la memoria, los cargadores de datos, la caché, la moderación y otras aplicaciones.

Limitaciones de Flowise

Es posible que los usuarios tengan que revisar los LLM y otros flujos de trabajo para comprobar su corrección, ya que pueden ser inexactos dependiendo del contexto y los datos utilizados.

Precios de Flowise

Free

Valoraciones y reseñas de Flowise

G2: NA

Capterra: NA

Aumente su productividad utilizando la inteligencia artificial

Hemos explorado 50 de las mejores aplicaciones de IA con un gran potencial, pero aún queda mucho por descubrir. Desde la creación de contenido hasta la gestión de flujos de trabajo, pasando por el descubrimiento de información oculta en sus datos, las plataformas de IA para desarrolladores, especialistas en marketing y gestores de proyectos están revolucionando nuestro trabajo.

A medida que la IA siga mejorando, también lo hará su adopción para nuevos casos de uso. Pero ya puede utilizar muchas aplicaciones de IA para alcanzar sus metas empresariales más rápidamente. Así que experimente, explore y encuentre las mejores aplicaciones de IA para sus casos de uso específicos.

El asistente de IA generador de texto de ClickUp en acción

Si quieres ahorrar tiempo y esfuerzo en tu trabajo diario, te encantará ClickUp Brain. Es una de las mejores aplicaciones de IA para realizar la automatización de flujos de trabajo y optimizar la productividad, de modo que puedas centrarte en lo que realmente importa.

Regístrese hoy mismo para obtener una versión de prueba gratuita de ClickUp.