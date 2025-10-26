Las 10 mejores alternativas a NotebookLM para tomar notas de nota

NotebookLM puede parecer el bloc de notas digital ideal, pero sus deficiencias a veces pueden suponer un trabajo adicional y una pérdida de tiempo. Si te has enfrentado a estos retos, puede que sea el momento adecuado para explorar alternativas que hagan que la toma de nota sea más eficiente y sencilla.

Para ayudarte a encontrar la opción perfecta, hemos seleccionado las mejores alternativas a NotebookLM, desde populares aplicaciones para tomar notas hasta avanzadas herramientas basadas en IA, con el fin de mejorar tu flujo de trabajo y tu creatividad. ✅

⏰ Resumen de 60 segundos Las 10 mejores alternativas a NotebookLM para mejorar su productividad. ClickUp (la mejor opción para tomar notas y gestionar documentos con IA)

Notion (ideal para notas de texto estructuradas y organización)

Evernote (la mejor opción para acceder desde distintos dispositivos)

Obsidian (ideal para notas de Marcado y enlazar ideas)

Roam Research (la mejor para tomar notas en red)

Afforai (la mejor opción para tomar notas de forma intuitiva con IA)

Tana (la mejor para la estructuración avanzada del conocimiento)

Mem. ai (la mejor para notas dinámicas asistidas por IA)

RemNote (ideal para estudiantes y retención de conocimientos)

Microsoft OneNote (la mejor opción para tomar notas gratis, gratuitas y a todo color)

¿Qué debe buscar en una alternativa a NotebookLM?

A la hora de la selección de un software de toma de notas alternativo a NotebookLM, debe tener en cuenta varios factores que le ayudarán a mejorar su productividad y a organizar mejor sus notas. Estas funciones incluyen:

✅ Facilidad de uso: elige un software para tomar notas que tenga una interfaz intuitiva y fácil de usar, para que tardes poco en acostumbrarte a él y puedas anotar fácilmente cualquier cosa, desde el trabajo de la oficina hasta la receta de la tarta de manzana de tu madre.

✅ Facilidad de organización: elige una alternativa a NotebookLM que incluya opciones para organizar notas, como etiqueta, rótulo y opciones de carpetas.

✅ Capacidades de colaboración: elige una aplicación para tomar notas con funciones que la conviertan en tu sistema de gestión del conocimiento preferido. Esto incluye la capacidad de colaborar con los miembros del equipo, sincronizar notas con otros y compartir documentos.

✅ Integración con otras aplicaciones: prioriza una alternativa a NotebookLM que se sincronice perfectamente con tus dispositivos y otras plataformas, como software de gestión de documentos o una aplicación de productividad, para que puedas importar notas y todas tus ideas.

✅ IA y automatización: opta por una alternativa a NotebookLM que funcione con IA y simplifique procesos como resumir notas adhesivas, generar elementos de acción o incluso convertir notas de voz en texto.

🔎 ¿Sabías que...? La primera aplicación para tomar notas diseñada para ordenadores fue el Bloc de notas de Windows, presentado por Microsoft en 1983 para el sistema operativo MS-DOS.

Las 10 mejores alternativas a NotebookLM

El uso de estrategias perfectas para tomar notas le ayuda a mejorar su productividad, organizar reuniones de manera eficiente y garantizar que sus ideas siempre se pongan en práctica.

Para ayudarte con esto, hemos seleccionado una lista de las mejores aplicaciones para tomar notas que sustituyen fácilmente a NotebookLM y van un paso más allá con funciones avanzadas de IA para proteger las notas confidenciales y crear notas con función de búsqueda.

El vídeo anterior ofrece una comparación rápida de todas las herramientas, mientras que a continuación encontrarás reseñas detalladas. ¡Sigue leyendo!

ClickUp (la mejor opción para tomar notas y gestionar documentos con IA)

ClickUp es realmente la aplicación definitiva para el trabajo, y va mucho más allá de la simple toma de nota. Sus capacidades de IA mejoran la gestión de proyectos, la automatización de tareas y la colaboración del equipo, lo que la convierte en un hub centralizado para tareas, proyectos y colaboración.

Instancia, AI Notetaker de ClickUp transcribe y resume automáticamente todas sus reuniones virtuales. ¿Y lo mejor? Le ayuda a convertirlas en tareas que se pueden llevar a cabo de inmediato, para que nunca tenga que redactar minuciosamente las actas de las reuniones ni hacer un seguimiento de las medidas que se deben tomar.

Las funciones de gestión de proyectos de ClickUp, junto con la automatización y el análisis de la IA, le permiten coordinar de manera eficiente los esfuerzos de gestión de documentos. Por el contrario, el enfoque centrado en las notas de NotebookLM puede resultar insuficiente para proyectos colaborativos.

El avanzado asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain, va un paso más allá. Puede utilizarlo para transcribir notas de voz, ordenar sus notas de preparación de exámenes, crear resúmenes de sus notas de investigación e incluso transformar notas manuscritas o notas adhesivas en notas enriquecidas. Además, puede utilizarlo para combinar varias notas, crear tareas prácticas e incluso escribir contenido de alta calidad para correos electrónicos, explicaciones de tareas o documentos.

Pruebe ClickUp Brain gratis, gratuito/a. Resumir notas, cree contenido nuevo y obtenga las respuestas correctas con ClickUp Brain.

Con las opciones avanzadas de uso compartido y permiso de ClickUp, como asignaciones de tareas, comentarios y actualizaciones en tiempo real, el equipo puede revisar, comentar y actualizar documentos rápidamente en tiempo real.

Etiqueta a otras personas con comentarios, asígnales tareas y convierte el texto en tareas rastreables para estar al tanto de todas las ideas con ClickUp Docs.

A diferencia del enfoque potencialmente aislado de NotebookLM, ClickUp se integra perfectamente en su flujo de trabajo. ClickUp Notepad es un bloc de notas personal para capturar ideas, que se conecta fácilmente a tareas, proyectos y documentos.

Organiza tus notas, listas de control y tareas en un solo lugar con Clickup Notepad*.

Además, gracias a sus capacidades de integración, ClickUp establece conexión con muchas aplicaciones de terceros y ofrece opciones de colaboración flexibles, lo que facilita a los equipos la gestión de archivos, el uso compartido de recursos y la adición de comentarios, todo ello en un entorno de trabajo centralizado.

Mientras que NotebookLM se centra en la investigación dentro de un único conjunto de datos, ClickUp Brain MAX , su compañero de escritorio con IA, le ofrece una búsqueda conectada a través de ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub y la web, de modo que su «cuaderno» abarca todo su entorno de trabajo digital.

Añada Talk to Text y podrá dictar al instante notas, conclusiones de reuniones o ideas surgidas en una lluvia de ideas, que Brain MAX transcribirá, organizará y enlazará a las tareas o documentos adecuados. ¿El resultado? Un único entorno de trabajo con IA en el que todos los archivos, notas e ideas expresadas verbalmente se pueden buscar al instante, se reconocen por su contexto y están listos para actuar, sin necesidad de cambiar de herramienta.

Para las organizaciones que buscan optimizar los flujos de trabajo y mejorar la colaboración, ClickUp presenta una opción atractiva. La mejor solución debería hacerlo todo, desde tomar notas hasta ejecutar proyectos a la perfección. ¡Ahí es donde ClickUp destaca! Es una plataforma versátil que combina potentes análisis, una fácil toma de nota y visualizaciones llamativas, todo ello potenciado por la IA.

He sido más productivo porque puedo guardar todas mis notas en un solo lugar.

Las mejores funciones de ClickUp

Resuma notas, transcriba audio, cree elementos de acción e incluso genere contenido utilizando las funciones avanzadas de la herramienta impulsadas por IA.

Redacta, formaatea y comparte notas o documentos en un entorno de trabajo colaborativo con ClickUp Docs , para que nunca se pierda ninguna nota o información.

Mantenga sus notas e ideas organizadas utilizando las etiquetas de tareas de ClickUp , que le permiten personalizar carpetas, documentos y wikis con estructuras incluso anidadas para una flexibilidad máxima.

Acceda a sus notas en cualquier dispositivo con la sincronización perfecta mediante la aplicación móvil o la opción del navegador.

Integre más de 1000 herramientas y plataformas de productividad para garantizar que cada acción, desde las notas hasta su completada, se siga de forma fluida.

Límites de ClickUp

Puede resultar abrumador para los usuarios novatos debido a sus numerosas funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Solía vivir de mis notas escritas, pero después de dos días evaluando ClickUp, supe que era la solución perfecta para mí.

📮ClickUp Insight: Solo el 10 % de los encuestados utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA de conversación como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp le ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain funciona como un asistente conversacional con IA que puede ayudarle en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes con IA de los canales de ClickUp Chat pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

2. Notion (la mejor para notas de texto estructurado y organización)

a través de Notion

Notion es una potente aplicación para tomar notas que cuenta con compatibilidad con un amplio intervalo de contenidos, incluyendo texto, imágenes, vídeo, código y marcadores. Su diseño intuitivo le permite arrastrar y soltar elementos en sus notas sin esfuerzo o utilizar comando de barra inclinada para optimizar su flujo de trabajo.

Ya sea para organizar notas de reuniones, crear un wiki para el equipo o gestionar proyectos, Notion ofrece un alto grado de personalización para adaptarse a las necesidades personales y profesionales. La plataforma es la mejor valorada entre los equipos que necesitan herramientas de colaboración, ya que ofrece edición en tiempo real, comentarios y entornos de trabajo compartidos para una comunicación fluida.

También cuenta con una sólida comunidad que le ayudará a obtener plantillas para tomar notas que se adapten a todas sus necesidades: clasifique sus notas, cree tableros de inspiración o incluso gestione todos sus documentos en un solo lugar sin problemas.

Las mejores funciones de Notion

Diseña y personaliza entornos de trabajo para notas, tareas y proyectos con una interfaz de usuario muy intuitiva e instrucciones detalladas.

Añada y organice diversos tipos de contenido, incluyendo texto, imágenes, código y marcadores.

Minimice las distracciones con una experiencia de escritura inmersiva, potentes tarjetas de nota digitales y un asistente de IA avanzado.

Límites de Notion

Aunque ofrece una flexibilidad increíble, la estructura organizativa a veces puede resultar abrumadora.

Función offline con límite en comparación con la competencia.

Precios de Notion

Gratis: 0 $

Plus : 10 $ al mes por asiento.

Empresa : 15 $ al mes por asiento

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,7/5 (más de 5500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Notion es un software increíble. Permite hacer casi todo lo que se pueda imaginar en lo que respecta a organización, productividad, etc. Sin embargo, la gran profundidad y capacidad del programa crean una curva de aprendizaje inherente, algo antitético a la productividad general. *

3. Evernote (la mejor opción para acceder desde distintos dispositivos)

a través de Evernote

Otra gran herramienta para escribir notas y sincronizarlas para tenerlo todo en un solo lugar, Evernote ha sido durante mucho tiempo una de las marcadas como favoritas para las personas que buscan optimizar sus notas y la gestión del conocimiento.

Desde la creación de esquemas detallados de proyectos hasta la redacción de estrategias de contenido, las herramientas de organización y las funciones de búsqueda avanzada de Evernote ayudan a optimizar su flujo de trabajo. Esto reduce el tiempo dedicado a buscar información y aumenta el tiempo dedicado a actuar en consecuencia.

Más allá de sus funciones básicas, las capacidades de integración de Evernote lo convierten en una excelente alternativa a NotebookLM. Cuenta con compatibilidad con varias aplicaciones de terceros y ofrece opciones de colaboración flexibles, lo que permite a los equipos gestionar archivos, compartir recursos y añadir comentarios en un único entorno de trabajo centralizado.

Las mejores funciones de Evernote

Organice sus notas en cuadernos y pilas para clasificarlas y etiquetarlas, lo que le permitirá acceder a ellas rápidamente y organizarlas mejor.

Busque fácilmente notas manuscritas e imágenes utilizando su función de búsqueda avanzada, que incluye incluso fotos y bocetos.

Guarda o recorte páginas web y artículos para leerlos más tarde, incluida la posibilidad de capturar o importar artículos de investigación o documentos.

Límites de Evernote

La versión gratuita solo permite sincronizar entre dos dispositivos.

Evernote carece de funciones avanzadas impulsadas por IA, como resumir contenido o la organización automática.

Precios de Evernote

Gratis: 0 $

Personal : 14,99 $ al mes.

Profesional : 17,99 $ al mes.

Teams: 24,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Evernote:

G2 : 4,4/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

La capacidad de sincronizar perfectamente todos mis dispositivos. Puedo tomar notas en mi teléfono durante una reunión y acceder a ellas al instante en mi ordenador portátil más tarde. El sistema de etiquetado y los cuadernos facilitan la organización de todo. *

4. Obsidian (ideal para notas de Marcado y para enlazar ideas)

a través de Obsidian

Obsidian es una plataforma para tomar notas diseñada en torno al almacenamiento local y los archivos Markdown, que ofrece a los profesionales un control total sobre sus repositorios de conocimientos.

En lugar de depender únicamente de la infraestructura en la nube y las interfaces propietarias, Obsidian te permite crear un entorno de trabajo personalizado y sin conexión que crece y evoluciona con tus proyectos. Ya sea que estés trazando ideas complejas, gestionando investigaciones o planificando lanzamientos de productos, la flexibilidad de la plataforma y su enfoque local garantizan estabilidad a largo plazo y tranquilidad.

Para aquellos que encuentran el entorno de NotebookLM restrictivo, Obsidian ofrece un marco intuitivo en el que las ideas y la información no solo se almacenan, sino que también se interconectan. Este marco le permite visualizar y comprender las relaciones entre sus notas de un vistazo.

Las mejores funciones de Obsidian

Aprovecha el poder del enlazado bidireccional avanzado para lograr la conexión de las notas relacionadas y crear una red de ideas interconectadas.

Formato tus notas con Marcado para facilitar su estructuración y personalización.

Personaliza la función de Obsidian con un amplio intervalo de complementos proporcionados por un proveedor de la comunidad de desarrolladores.

Límites de Obsidian

Obsidian no está diseñado pensando en la colaboración, por lo que es menos adecuado para el trabajo en equipo.

Exportar notas a formatos más convencionales (como PDF o Word) es todo un reto.

Precios de Obsidian

Personal : Gratis, gratuito/a

Comercial : 50 $ al año por usuario.

Sincronizar : 5 $ al mes por usuario.

Publicación: 10 $ al mes por sitio web.

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 30 reseñas)

Excelente software para tomar notas con formato Marcado (Markdown). Ventajas: fácil de usar para tomar y edición de notas. Me resultó útil para importar y leer notas con formato Marcado (Markdown) que había exportado desde Mac Notes. Desventajas: la sintaxis basada en Marcado (Markdown) requiere algo de tiempo para acostumbrarse a ella.

5. Roam Research (la mejor para tomar nota en red)

a través de Roam Research

Roam Research es una potente herramienta para tomar notas que se ha ganado la fidelidad de seguidores entre trabajadores del conocimiento, investigadores y escritores. En lugar de clasificar la información en carpetas o cuadernos estáticos, ofrece un enfoque dinámico e interconectado para tomar notas que da prioridad a las relaciones entre ideas.

La herramienta adopta un enfoque único al centrarse en el pensamiento en red, en el que los usuarios crean notas que se enlazan entre sí a la perfección. Este método de toma de notas es especialmente popular entre los usuarios que prefieren un enfoque no lineal e interconectado.

Así, como alternativa a NotebookLM, Roam permite un estilo de toma de notas más dinámico y exploratorio que evoluciona con tu pensamiento y tus flujos de trabajo, en lugar de limitarlos.

Las mejores funciones de Roam

Incruste contenido de otras notas sin duplicaciones utilizando referencias en línea.

Genere notas diarias es y añádalas a su estructura existente para realizar un seguimiento de su progreso y sus ideas.

Reduzca rápidamente grandes gráficos de ideas interconectadas después de crear varias secciones dentro de notas secundarias con filtros.

Límites de Roam

La estructura y la interfaz únicas de Roam no son tan intuitivas como algunas alternativas.

Roam trabaja principalmente en la nube, y el acceso sin conexión tiene un límite.

Precios de Roam

Pro : 15 $ al mes por usuario.

Believer: 500 $ por cinco años.

Valoraciones y reseñas de Roam

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

6. Afforai (la mejor para tomar notas de forma intuitiva con IA)

a través de Afforai

Afforai es una app, aplicación para tomar notas que utiliza inteligencia artificial (IA) para mejorar tu experiencia en la toma de notas y la gestión del conocimiento. Las capacidades de IA de la plataforma ofrecen funciones inteligentes como resumen automático de notas, extracción de texto de contenido multimedia y sugerencias contextuales.

Lo que distingue a Afforai es cómo aprende de tus hábitos y se adapta al flujo y a los altibajos de tus proyectos. El tomador de notas de reunión con IA incluso te ayuda a preparar notas, enlazarlas y generar actas con precisión humana, lo que lo hace ideal para tus reuniones o sesiones de brainstorming.

Al adoptar Afforai como alternativa a NotebookLM, los profesionales obtienen una solución innovadora que se adapta a la forma en que los equipos modernos recopilan conocimientos y toman decisiones.

Las mejores funciones de Afforai

Integración con herramientas populares de gestión de proyectos para una alineación perfecta del flujo de trabajo.

Extraiga y analice información de imágenes, notas de voz y vídeos con funciones asistidas por IA.

Mantenga sus notas actualizadas y accesibles en múltiples dispositivos.

Límites de Afforai

Una mayor dependencia de las herramientas de IA puede producir ocasionalmente categorizaciones menos precisas.

Las funciones avanzadas de IA pueden requerir un periodo de aprendizaje para los usuarios que las utilicen por primera vez para escribir notas.

Precios de Afforai

Starter : Gratis, gratuito/a

Estudiantes : 4,99 $ al mes.

Profesional : 9,99 $ al mes.

Unlimited: 19,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Afforai:

G2 : 4,7/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

¡Aprovecha tus antiguos libros electrónicos y archivos PDF!En general: Mi experiencia general ha sido excelente. Buen soporte al cliente, fácil de ajustar y empezar a usar, y muy útil como herramienta de asistencia en la investigación. *

7. Tana (la mejor para la estructuración avanzada del conocimiento)

a través de Tana

Considerada como la app, aplicación de notas definitiva, Tana es una aplicación de toma de notas de última generación con una nueva perspectiva sobre cómo los profesionales capturan, establecen conexión y clasifican sus conocimientos.

Tana actúa como un ecosistema de información flexible que puedes figura para adaptarlo a la complejidad y los matices de tus proyectos. Su enfoque distintivo, basado en estructuras impulsadas por datos, lo convierte en una alternativa atractiva a NotebookLM para aquellos que necesitan algo más que un lugar donde almacenar y sincronizar notas adhesivas.

Una función clave basada en este enfoque es su capacidad para visualizar las relaciones entre los datos mediante un innovador sistema combinado de «bloques» y «nodos». Esto lo hace perfecto para personas que necesitan manejar información compleja, como investigadores, creadores de contenido y gestores de proyectos, ya que proporciona un estilo de organización intuitivo, casi similar al de los mapas mentales.

Las mejores funciones de Tana

Organice el contenido en tablas y listas flexibles y filtrables para obtener información rápida con bases de datos estructuradas.

Crea sistemas complejos de conocimiento y gestiona tu información con Supertags.

Adapta Tana a tus necesidades específicas personalizando plantillas, etiquetas y estructuras de notas.

Límites de Tana

A los nuevos usuarios les puede resultar difícil familiarizarse con la estructura flexible y las funciones avanzadas.

Menos opciones de integración con herramientas de terceros, lo que supone un límite en su utilidad en determinados ajustes profesionales.

Precios de Tana

Gratis: 0 $

Básico: 1 $ al mes

Equipos: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Tana

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: Empezar a trabajar en un proyecto de investigación a menudo puede acabar con la abrumadora sensación de que una página en blanco te frena. Las plantillas de planes de investigación eliminan este problema al guiar tu trabajo desde el principio y convertir lo que antes parecía abrumador en un comienzo ordenado y seguro.

8. Mem. ai (la mejor para notas dinámicas asistidas por IA)

a través de Mem.ai

Mem.ai es una innovadora aplicación para tomar notas que combina la simplicidad de la toma de notas tradicional con potentes capacidades de IA, lo que la convierte en una de las herramientas más avanzadas en este espacio. Diseñada pensando en el usuario moderno, su función clave organiza y categoriza automáticamente sus notas, reduciendo la fricción del etiquetado manual y la gestión de carpetas.

Basándose en algoritmos de IA, esta herramienta identifica patrones, rescata ideas clave y las presenta cuando son relevantes. Además, no solo almacena tus notas, sino que se anticipa a tus necesidades. Mem. ai perfecciona silenciosamente su comprensión de tus intereses, tareas y prioridades mientras haces trabajo.

Las mejores funciones de Mem. ai

Guarda tus notas de forma más estructurada gracias a las funciones basadas en IA que clasifican tus notas según los patrones de uso, lo que reduce la necesidad de etiquetar manualmente.

Usa compartido rápidamente notas e ideas con tus compañeros de trabajo, manteniendo a todos en la misma página sin una gran carga administrativa.

Integre a la perfección diversas herramientas, como Google Drive, Slack y otras, para centralizar toda su información.

Límites de Mem. ai

El sistema adaptativo de Mem. ai puede resultar poco convencional para quienes prefieren las carpetas y los esquemas lineales.

Al ser una app, aplicación más reciente, Mem. ai carece de la experiencia y las funciones perfeccionadas que ofrecen las aplicaciones para tomar notas más consolidadas.

Precios de Mem. ai

Mem : 14,99 $ al mes.

Mem Teams: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mem. ai

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. RemNote (ideal para estudiantes y retención de conocimientos)

a través de RemNote

RemNote se distingue por transformar el proceso de toma de notas en un sistema de construcción de conocimiento a largo plazo, en lugar de un mero almacenamiento de información. Al unir la toma de notas con la repetición espaciada y las tarjetas didácticas, RemNote garantiza que la información crucial no se pierda en el olvido. De este modo, te anima a desarrollar un repositorio vivo de ideas que evoluciona con tu pensamiento.

A diferencia de NotebookLM, RemNote adopta un enfoque basado en la vinculación de conceptos, la organización jerárquica y las técnicas de aprendizaje integradas. A medida que añades nuevas ideas, resaltas puntos clave o refinas tu comprensión de conceptos complejos, las diversas funciones de RemNote garantizan que todo siga siendo accesible y contextualizado.

Ya sea que esté esbozando un proyecto de investigación, sintetizando materiales de lectura o correlacionando un plan estratégico, RemNote ayuda a los profesionales a mantenerse organizados y a desarrollar y reforzar continuamente sus conocimientos.

Las mejores funciones de RemNote

Convierta sus notas en tarjetas didácticas utilizando la función de notas de autoaprendizaje para un aprendizaje activo y una repetición espaciada.

Consigue una estructura jerárquica para tus notas en un formato anidado, lo que facilita la gestión y la consulta de conceptos relacionados.

Sincronice todas sus notas y fichas en todos los dispositivos para estudiar y acceder a sus notas desde cualquier lugar.

Límites de RemNote

Dominar el ecosistema único de RemNote, app para tomar notas, requiere tiempo.

RemNote ofrece integraciones con límite con aplicaciones de terceros, lo que podría ser un inconveniente para los usuarios que dependen de un ecosistema tecnológico más amplio.

Precios de RemNote

Gratis : 0 $

Pro : 10 $ al mes por usuario

Pro con IA: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de RemNote

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Microsoft OneNote (la mejor para tomar notas gratis y de forma libre)

a través de OneNote

Microsoft OneNote es una alternativa sólida a NotebookLM para aquellos que están inmersos en el ecosistema de Microsoft. Como parte de la suite Office 365, OneNote se integra sin esfuerzo con otras aplicaciones de Microsoft como Word, Excel y Outlook, creando un entorno en el que las notas complementan de forma natural sus flujos de trabajo existentes.

En lugar de reinventar la toma de notas desde cero, OneNote perfecciona lo que los profesionales ya consideran eficaz: secciones jerárquicas, cuadernos intuitivos y una organización basada en páginas que resulta accesible y flexible.

Una de las funciones más destacadas de OneNote es su flexibilidad en la creación de notas. Tanto si prefiere escribir a máquina, a mano o incrustar documentos, el lienzo adaptable se adapta a varios métodos de entrada sin imponer formatos estrictos ni marcos conceptuales. La posibilidad de dibujar o anotar notas en dispositivos táctiles añade una capa adicional de comodidad para los usuarios que prefieren esbozar sus ideas o utilizar la entrada con lápiz óptico.

Las mejores funciones de Microsoft OneNote

Sincronice todas sus notas entre Windows, macOS, iOS y Android, lo que le garantiza el acceso a sus notas desde cualquier dispositivo.

Organice las notas en cuadernos, secciones y páginas para obtener una estructura clara y una navegación sencilla.

Busca en todas las imágenes incrustadas, ya que OneNote extrae el texto de las imágenes para una rápida recuperación.

Límites de Microsoft OneNote

OneNote carece de la información basada en IA que ofrecen algunos proveedores de herramientas más recientes.

Las funciones de colaboración de OneNote no son tan sólidas ni intuitivas como las que se encuentran en otras herramientas para tomar notas.

Precios de Microsoft OneNote

Incluido en la suscripción a Microsoft 365, desde 69,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (más de 1800 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 1700 opiniones)

Llevo casi tres años utilizando OneNote. Básicamente, es útil para realizar un seguimiento de nuestras tareas diarias y gestionar nuestra lista de tareas pendientes. Podemos crear varias secciones y, dentro de cada sección, varias páginas. Hay otras funciones, como resaltar el texto con diferentes color, insertar imágenes y muchas más. En general, es una buena herramienta. La utilizo con mucha frecuencia, casi a diario, ya que gestiono mi lista de tareas pendientes aquí.

¿La mejor alternativa a NotebookLM? ¡Es ClickUp!

Cuando se trata de tomar notas, cada uno tiene sus preferencias particulares: algunos buscan simplicidad, mientras que otros necesitan herramientas avanzadas de colaboración y organización.

Las aplicaciones exploradas aportan valor, desde espacios de trabajo personalizables hasta transcripción de notas con IA. Pero si buscas la combinación definitiva de toma de nota, gestión de tareas y colaboración en equipo, ClickUp destaca como la app, aplicación integral para el trabajo. ✅

ClickUp no solo sirve para tomar notas, sino para llevar tu productividad al siguiente nivel. Con Docs, Bloc de notas, Brain y amplias herramientas de gestión de proyectos, ClickUp reúne todas tus notas, tareas y proyectos en una experiencia fluida.

¿Listo para hacer tus notas de forma más inteligente?

Prueba ClickUp hoy mismo y descubre cómo puede transformar y reunir tus notas, tareas y proyectos, ¡todo en un solo lugar! 🌻