10 plantillas gratuitas de revisión por pares para optimizar su proceso de retroalimentación

Las revisiones por pares son los héroes olvidados del crecimiento profesional. Ofrecen ideas constructivas que perfeccionan las habilidades, elevan la moral y estimulan la innovación.

Una encuesta reciente de Gallup afirma que el 80 % de los empleados que reciben comentarios constructivos semanalmente están plenamente comprometidos con su lugar de trabajo.

Pero seamos realistas: empezar desde cero es tedioso, especialmente cuando el tiempo es escaso y las expectativas son altas. ¡Ahí es donde entra en juego una plantilla de revisión por pares lista para usar!

Este blog presenta 10 plantillas gratuitas de revisión por pares para simplificar su proceso, promover la equidad y fomentar conversaciones significativas.

¡Descubra cómo estas plantillas pueden ayudarle a optimizar la retroalimentación y lograr resultados impactantes!

¿Qué son las plantillas de revisión por pares?

Una plantilla de evaluación por pares es un documento personalizable y listo para usar que se utiliza para formular preguntas abiertas a las personas de su lugar de trabajo. Ayuda a recopilar comentarios constructivos para evaluar su propio rendimiento, habilidades y productividad, así como los de los demás.

La revisión por pares o la retroalimentación por pares se refiere al proceso de que tus compañeros revisen tu trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, dado que pertenecen al mismo campo y comprenden el rol de trabajo de la misma manera, tienden a ofrecer sugerencias que funcionan. 😎

➡️ Más información: Ejemplos de comentarios entre compañeros para un rendimiento eficaz

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de revisión por pares?

Una plantilla de revisión por pares imita en muchos aspectos a un formulario de comentarios típico.

Por lo tanto, si no sabe qué atributos buscar en el primero, vuelva a revisar el diseño de cualquier formulario de retroalimentación que haya completado en el pasado y compruebe lo siguiente: 🧐

Estructura equilibrada: elige una plantilla con un formato completo. Debe permitirte proporcionar comentarios y añadir observaciones abiertas tanto sobre los puntos fuertes como sobre los puntos débiles de un empleado.

Claridad: elige una plantilla con un diseño claro. Esto facilitará al supervisor la revisión del rendimiento de los empleados.

Personalización: busque una plantilla que se pueda personalizar hasta el más mínimo detalle. De esta forma, las organizaciones podrán adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas de evaluación del rendimiento.

Flexibilidad: seleccione una plantilla que le permita revisar su trabajo como gerente y el trabajo de los miembros de su equipo. Esto ayuda a facilitar evaluaciones exhaustivas.

Aplicabilidad: Elija una plantilla que le permita actuar en función de los comentarios constructivos proporcionados. Esto garantiza que el empleado pueda mejorar realmente su trabajo, en lugar de recibir comentarios generales.

10 plantillas de revisión por pares

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que también puede ayudarte a diseñar formularios de evaluación entre compañeros.

Echa un vistazo a estas diez plantillas gratuitas que puedes utilizar para proporcionar comentarios constructivos y mejorar el rendimiento de los empleados de forma eficaz:

1. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Descargar esta plantilla Recopile reseñas y comentarios exhaustivos de compañeros, clientes y partes interesadas con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp.

La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp es una herramienta sencilla para crear formularios de comentarios básicos.

Con una estructura clara y completa, esta plantilla permite a los compañeros evaluar a una persona en cuanto a habilidades, expectativas, resultados, etc. Además, permite a los gerentes clasificar las revisiones y utilizar códigos de colores para diferenciarlas entre sí. Esto ayuda enormemente a simplificar todo el proceso y centralizar la retroalimentación.

Y eso no es todo: también puede utilizar la plantilla para recopilar comentarios de clientes y partes interesadas. Así que, la próxima vez que necesite datos de investigación de los compradores o quiera evaluar la eficacia de la presentación, ¡utilice esta plantilla!

🌟 Por qué te encantará

Simplifica el seguimiento creando tareas con estados personalizados como Completada y Pendiente .

Mejora la organización con herramientas de gestión de proyectos como etiquetas y control de tiempo.

Mejore el conocimiento de los clientes utilizando funciones detalladas de visualización de datos.

Ideal para: Gerentes y jefes de equipo que buscan un formulario básico de evaluación por pares.

➡️ Más información: Cómo solicitar comentarios y revisiones para mejorar tus habilidades

2. Plantilla de formulario de comentarios de los empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Descubra todo lo que necesita saber sobre la experiencia de los empleados en su organización con la plantilla de formulario de comentarios de los empleados de ClickUp.

Diseñada específicamente para recopilar comentarios esenciales de los empleados, la plantilla de formulario de comentarios de los empleados de ClickUp es una herramienta imprescindible para cualquier gerente o supervisor que se esfuerce por mejorar sus procesos.

Desde la gestión hasta la estructura salarial: descubre lo que piensa tu plantilla sobre cada aspecto de su lugar de trabajo con esta plantilla.

Además de ser compacto y versátil, es muy flexible. Si quieres abordar cuestiones específicas, puedes modificar fácilmente las preguntas para centrar la atención en esos aspectos.

Lo más importante es que esta plantilla contiene campos específicos para departamentos y conexiones. Así, si surge algún problema, podrá determinar rápidamente el origen y tomar medidas correctivas para resolverlo de forma eficaz.

🌟 Por qué te encantará

Recopile comentarios matizados con 16 atributos personalizados, entre los que se incluyen la claridad del rol y las oportunidades de desarrollo.

Organice las respuestas sin esfuerzo mediante vistas como la vista Tabla de la encuesta de comentarios de los empleados.

Ahorre tiempo con automatizaciones, etiquetado y herramientas de gestión de proyectos mejoradas con IA.

Ideal para: equipos que buscan un formulario de comentarios que recopile de forma exhaustiva la experiencia de cada empleado.

🧠 Dato curioso: al contrario de lo que pensamos, la comunicación no es totalmente verbal. El 55 % se basa en el lenguaje corporal, lo que significa que casi el 93 % de lo que dices no depende de tus palabras. Así que, ¡empieza a prestar atención a tu postura! 😉

3. Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea formularios de evaluación del rendimiento completos y fáciles de leer con la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp.

A nadie le gusta rellenar un formulario de evaluación por pares extenso, ¿verdad? Por eso, hazlo breve pero completo con la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp.

Esta plantilla de evaluación por pares es perfecta para realizar evaluaciones de 360 grados y ayuda a condensar todo el ciclo de evaluación. Úsela para crear un formulario que registre las evaluaciones por pares, las autoevaluaciones y los logros, todo en un solo lugar. Esto facilita la creación de un plan de desarrollo integral del personal.

Además, le permite añadir nuevos criterios de evaluación para juzgar a un empleado de forma más detallada. Así, para comprender el comportamiento de un miembro del equipo, personalice los campos y añada métricas como profesionalidad, comunicación o adaptabilidad.

🌟 Por qué te encantará

Mantenga las revisiones al día con estados personalizables para cada fase de revisión.

Mantenga la precisión de las revisiones con una categorización detallada y atributos personalizados.

Acceda a los datos a través de vistas dinámicas como el diagrama de Gantt y la vista de Carga de trabajo para un mejor análisis.

Ideal para: Empresas que buscan formularios de evaluación por pares especializados específicamente en la realización de evaluaciones de 360 grados.

4. Plantilla completa de evaluación del rendimiento de ClickUp

Descargar esta plantilla Evalúa cada aspecto del rendimiento de un empleado con todo detalle utilizando la plantilla de evaluación de rendimiento exhaustiva de ClickUp.

Aunque los formularios de evaluación del rendimiento compactos son útiles, a menudo resultan ineficaces para los equipos que buscan revisiones y comentarios exhaustivos. Ahí es donde entra en juego la plantilla de revisión exhaustiva del rendimiento de ClickUp.

Este documento le permite proporcionar comentarios detallados y constructivos. Además de la valoración y puntuación básicas, puede añadir comentarios adicionales para abordar los puntos fuertes y débiles de un empleado y sugerir consejos de mejora.

¿Lo mejor? Gracias a su diseño cuidadoso, el formulario no parece tener mucho texto a pesar de ser detallado.

🌟 Por qué te encantará

Equilibre la profundidad con la legibilidad para evitar abrumar a los empleados con texto.

Fomente una mayor participación con comentarios adicionales y opciones de puntuación personalizadas.

Simplifique el proceso de revisión con un diseño intuitivo y fácil de navegar para usuarios.

Ideal para: Gerentes y jefes de equipo que buscan plantillas de formularios de retroalimentación que permitan documentar revisiones detalladas y ofrecer orientación entre compañeros.

5. Plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp

Descargar esta plantilla Revise el rendimiento de su plantilla cada trimestre con la plantilla de revisión trimestral del rendimiento de ClickUp.

¿Busca una plantilla que promueva el desarrollo constante de los empleados? ¡Elija la plantilla de evaluación trimestral del rendimiento de ClickUp!

Imagina realizar revisiones por pares una vez cada tres meses. Aunque sabes que es una buena idea, es posible que aún dudes en implementarla debido a lo laborioso del proceso.

Sin embargo, esta plantilla lo hace muy fácil al desarrollar un formulario que lo hace todo: capturar evaluaciones de rendimiento, realizar el seguimiento de las metas y supervisar el progreso.

Supongamos que un empleado tiene dificultades con sus habilidades comunicativas. Con esta plantilla de evaluación por pares, puede ajustar los objetivos y resultados clave (OKR) para mejorar esa habilidad, proporcionar contexto adicional para ayudar y supervisar cuánto han mejorado las cosas.

🌟 Por qué te encantará

Realice un seguimiento del rendimiento sin esfuerzo utilizando estados personalizados para evaluaciones continuas.

Obtenga información más detallada con atributos categorizados y campos de seguimiento de la evaluación.

Simplifique el análisis con múltiples vistas del flujo de trabajo, incluyendo Calendario y Carga de trabajo.

Ideal para: Organizaciones que buscan un formulario de evaluación por pares que facilite las revisiones trimestrales del rendimiento.

🔍¿Sabías que...? Solo el 74 % de los empleados, tres de cada cuatro, reciben evaluaciones por pares una vez al año o nunca. Además, la mayoría de ellos no obtienen ningún feedback adicional. 🙄

6. Plantilla de formulario de evaluación de empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice evaluaciones de empleados que vayan más allá de la valoración habitual de habilidades con la plantilla de formulario de evaluación de empleados de ClickUp.

¿Cuál es la receta para unas evaluaciones de rendimiento excelentes? ¿El número de criterios de valoración?

¡No! La diferencia entre una buena y una excelente evaluación del rendimiento radica en aceptar la dualidad del proceso. Eso es algo que puede hacer con la plantilla de formulario de evaluación de empleados de ClickUp.

Aunque la mayoría de los formularios solo le permiten realizar valoraciones de los empleados, puede personalizar uno para recibir comentarios de ellos y mejorar los ajustes del entorno laboral.

Puede pedir a los empleados que rellenen el formulario y describan cualquier preocupación que no se sientan cómodos discutiendo en voz alta. Esto ayuda a abordar cualquier problema latente que obstaculice su rendimiento y a cultivar un ambiente de trabajo positivo.

🌟 Por qué te encantará

Supervise el progreso de la evaluación utilizando estados personalizados como Abierto y Completada .

Evalúa a los empleados de forma exhaustiva con diez atributos detallados, como Áreas a mejorar .

Organice los datos mediante vistas flexibles, incluyendo Formulario de evaluación y Empiece aquí.

Ideal para: responsables y directores de RR. HH. que buscan plantillas de evaluación por pares que faciliten la retroalimentación bidireccional.

➡️ Más información: Las 10 mejores herramientas de software para la retroalimentación de los empleados

💡 Consejo profesional: Describa las expectativas antes de que su equipo complete los formularios de revisión por pares. Infórmeles sobre el propósito de la revisión, ya sea sobre deficiencias en la gestión, mala administración del tiempo o cómo convertirse en los mejores profesionales. Aunque las críticas son útiles, asegúrate de que tu equipo elogie para levantar la moral y hacer que sus compañeros de trabajo se sientan más comprometidos.

7. Plantilla de informe semanal de empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea informes semanales sobre el rendimiento y el progreso de los empleados con la plantilla de informe semanal de empleados de ClickUp.

La evaluación por pares no es suficiente: también debe supervisar de cerca el rendimiento de cada empleado para reforzar la responsabilidad y la mejora. Ahí es donde entra en juego la plantilla de informe semanal de empleados de ClickUp.

Utilice esta plantilla para establecer tareas semanales, realizar un seguimiento del progreso y fomentar la constancia. También le permite documentar consejos esenciales y explicar cómo pueden mejorar los empleados. Al final del trimestre, reconozca a los empleados que más han progresado y recompénselos.

🌟 Por qué te encantará

Realice un seguimiento semanal del progreso con estados personalizados adaptados a los hitos de rendimiento.

Visualice los resultados del equipo con campos personalizados categorizados para la elaboración de informes detallados.

Analice la productividad a través de vistas versátiles como la vista Gantt y el Calendario.

Ideal para: Equipos y empresas en expansión que buscan un formulario de evaluación entre compañeros que permita realizar un seguimiento semanal del progreso.

8. Plantilla de comunicación para empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree una ubicación única para todas las revisiones y evaluaciones entre pares con la plantilla de comunicación entre empleados de ClickUp.

Si no se comunica adecuadamente, la retroalimentación entre compañeros puede generar resentimiento y malentendidos entre los empleados. Sin embargo, la plantilla de comunicación entre empleados de ClickUp ayuda a evitarlo.

Esta plantilla le permite centralizar todas las revisiones y comentarios, tal y como son. Ya se trate de aportaciones constructivas de los clientes o de consejos de los compañeros de trabajo, los empleados pueden acceder fácilmente y revisar todos los comentarios en este formulario.

La plantilla también es muy completa. Como gerente, puede basar su retroalimentación en diferentes criterios para proporcionar una comprensión global de su vista sobre el trabajo de un empleado.

¡Este formulario también se puede guardar en Google Drive!

🌟 Por qué te encantará

Organice las tareas utilizando estados personalizados como «Pendiente» y «Completada» para un mejor seguimiento.

Acceda a estrategias a través de diversas vistas, como planes de comunicación y actualizaciones.

Gestiona tareas con funciones avanzadas como etiquetado, control de tiempo y dependencias.

Ideal para: Organizaciones y equipos que buscan una plantilla de revisión por pares que les permita almacenar y centralizar todas las revisiones y comentarios.

💡 Consejo profesional: Asegúrate de que las evaluaciones entre pares sean anónimas. El anonimato total garantizará que tus empleados sean abiertos y honestos con las evaluaciones sin temor a represalias. Esto también evitará que sean demasiado amables. Sin embargo, siempre hay que ser respetuoso y mantener la profesionalidad para garantizar que el proceso de revisión sea lo más objetivo posible.

9. Plantilla «Start Stop Continue» de ClickUp

Descargar esta plantilla Dale vida a las revisiones por pares: utiliza la plantilla «Start Stop Continue» de ClickUp para ayudar a los empleados a sacar el máximo partido a cada comentario.

Puede realizar un sinfín de revisiones por pares, pero la mejora real solo se producirá si se toman medidas. Aquí es donde se necesita la plantilla «Iniciar, detener, continuar» de ClickUp.

Diseñada en formato de pizarra, esta plantilla de evaluación por pares presenta visualmente el progreso de un empleado. Se divide en tres categorías: empezar, parar y continuar.

Supongamos que la tarea de un empleado es mejorar sus habilidades de trabajo en equipo. Se visualizarán las actividades que debe iniciar, detener y continuar para contribuir más al equipo y mejorar sus habilidades. Esto le ayuda a mantenerse al día con su progreso y fomenta el desarrollo constante.

🌟 Por qué te encantará

Optimice los procesos identificando las actividades que se deben iniciar, detener y continuar.

Fomente la toma de decisiones centrada con un análisis sencillo pero estructurado.

Adapta la plantilla para usos versátiles, como mejoras del equipo y revisiones de clientes.

Ideal para: Empleados que buscan una herramienta visual para realizar el seguimiento y mejorar su rendimiento.

10. Plantilla de informe de rendimiento de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree informes completos sobre el rendimiento de los empleados con la plantilla de informes de rendimiento de ClickUp.

La plantilla de informe de rendimiento de ClickUp simplifica el seguimiento del rendimiento de un empleado en cualquier tarea, ¡proporcionándole información útil de un solo vistazo!

Esta plantilla de evaluación por pares está diseñada para abordar los KPI específicos del proyecto. Para una evaluación holística, puede realizar valoraciones sobre las habilidades, los conocimientos, el comportamiento, etc. de un empleado. Basándose en estos elementos, cree una hoja de comentarios que subraye los problemas y establezca metas para resolverlos.

También le permite generar informes automatizados para alinearse con el progreso del empleado.

🌟 Por qué te encantará

Realice un seguimiento del progreso de los informes con estados personalizados diseñados para establecer hitos claros.

Analice los resultados con campos personalizados para visualizar el rendimiento de los empleados y los equipos.

Aprovecha potentes vistas como diagrama de Gantt, lista y Calendario para la elaboración de informes organizados.

Ideal para: responsables y directores de RR. HH. que buscan un formulario de evaluación por pares que ayude a evaluar el rendimiento y, al mismo tiempo, fomente la mejora.

Cree una cultura de mejora continua en su lugar de trabajo

Realizar evaluaciones entre pares no es una tarea fácil. Pero, ¿crear formularios de evaluación entre pares eficaces? Eso es mucho más difícil. Probablemente sea la parte más difícil del trabajo, especialmente si no tienes experiencia previa en la creación de formularios e informes.

Con el completo conjunto de plantillas de revisión por pares prediseñadas y personalizables de ClickUp, ahora puede diseñar fácilmente formularios de revisión por pares eficientes y orientados a los resultados para su equipo, ¡todo en cuestión de minutos!

Para obtener más información, echa un vistazo a ClickUp o regístrate para obtener un entorno de trabajo gratuito.