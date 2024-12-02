Cómo utilizar la IA para revisar documentos

La revisión de documentos a menudo parece un proceso interminable: borrador tras borrador, revisiones que se acumulan y detalles importantes que se pasan por alto en el camino.

Para los equipos jurídicos y los profesionales corporativos, esto no es solo una pérdida de tiempo, sino un reto de alto riesgo en el que la precisión es fundamental.

Seamos sinceros. El proceso puede seguir pareciendo lento y propenso a errores, incluso con listas de control o control de versiones. A medida que aumenta la complejidad y el volumen de los documentos, los métodos tradicionales simplemente no son suficientes.

Aquí es donde la IA puede marcar la diferencia.

Las herramientas de IA agilizan y precisan la automatización de documentos de empresas y legales al detectar matices, señalar problemas, sugerir un lenguaje más adecuado y garantizar el cumplimiento normativo, todo ello mientras se ahorra un tiempo valioso.

En esta guía, exploraremos cómo puede utilizar la IA para revisar documentos, de modo que su equipo pueda centrarse en tareas de alto valor con confianza.

¿Qué es la revisión de documentos basada en IA?

La revisión de documentos basada en IA utiliza tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la IA generativa para analizar y revisar grandes conjuntos de documentos. Las tareas que tradicionalmente requerían horas o días de esfuerzo manual ahora se pueden completar en cuestión de minutos.

Los equipos jurídicos, especialmente los dedicados al eDiscovery, se benefician considerablemente de este proceso de revisión de documentación. Les permite examinar extensas colecciones de información almacenada electrónicamente (ESI) para encontrar materiales relevantes para los procedimientos.

Del mismo modo, los equipos corporativos confían en la IA para acelerar la revisión de contratos con proveedores, políticas y documentos financieros. Estas herramientas mejoran la eficiencia y ayudan a garantizar el cumplimiento de normativas como el RGPD y la SOX, al tiempo que señalan posibles riesgos o discrepancias.

¿Cómo mejora la IA el proceso de revisión de documentos?

El uso de la IA para la revisión de documentación ofrece varias ventajas clave:

Rapidez y eficiencia : la IA automatiza tareas repetitivas como la extracción de datos (nombres, direcciones y fechas) y organiza los documentos en diferentes categorías para acceder a ellos rápidamente. Esto reduce el tiempo y el esfuerzo, agiliza la revisión de documentos y mejora la eficiencia : la IA automatiza tareas repetitivas como la extracción de datos (nombres, direcciones y fechas) y organiza los documentos en diferentes categorías para acceder a ellos rápidamente. Esto reduce el tiempo y el esfuerzo, agiliza la revisión de documentos y mejora la eficiencia del flujo de trabajo de gestión documental

Funciones de búsqueda avanzadas : mediante el procesamiento del lenguaje natural (NLP), la IA comprende el contexto del documento, lo que permite identificar con precisión las palabras clave o frases relevantes, superando a las búsquedas tradicionales por palabras clave.

Mayor precisión : las herramientas de IA minimizan los errores humanos y garantizan que no se pase por alto ninguna información importante. Estas herramientas también pueden señalar inconsistencias, lo que hace que el proceso de revisión sea más exhaustivo.

Algoritmos personalizables : las herramientas de IA se pueden adaptar a necesidades de revisión específicas. Por ejemplo, los equipos jurídicos pueden programar la IA para analizar cláusulas contractuales o terminología específica de cada caso, mientras que los equipos corporativos pueden centrarse en comprobaciones de cumplimiento, como los requisitos del RGPD o la ley SOX.

Identificación de riesgos y cumplimiento normativo : la revisión de documentos legales mediante IA señala los documentos que presentan riesgos potenciales, como cláusulas no conformes, problemas de seguridad de los datos o responsabilidades legales, lo que evita descuidos críticos.

Reducción de costes: al acelerar el proceso de revisión y reducir el trabajo manual, la IA disminuye los costes relacionados con el análisis de documentos, lo que lo hace más asequible para los equipos y ayuda a reducir los costes asociados al análisis de documentos legales.

🔎¿Sabías que...? Un estudio de 500 casos de eDiscovery reveló que el uso de un enfoque «human-in-the-loop», en el que expertos humanos revisan las sugerencias de la IA, dio como resultado índices de precisión un 22 % más altos que las revisiones totalmente automatizadas o manuales. Esto demuestra que, aunque la IA es potente, la supervisión humana aumenta su precisión, especialmente en asuntos legales complejos.

Ejemplos de revisión de documentos generados por IA

La IA generativa está transformando el proceso de revisión de documentos en sectores como el jurídico y el de cumplimiento normativo, especialmente en áreas con un gran volumen de trabajo, como los litigios y la gestión de contratos. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo la IA está aumentando la productividad:

1. eDiscovery

El descubrimiento electrónico es el proceso de recopilar, revisar y categorizar información almacenada electrónicamente (ESI) para procedimientos legales. Esto incluye datos valiosos de dispositivos, correos electrónicos corporativos, almacenamiento en la nube, redes sociales y otras fuentes digitales que pueden contener pruebas relacionadas con un caso.

Las herramientas de IA ayudan a los equipos jurídicos a identificar rápidamente las pruebas críticas mediante la clasificación de los documentos por relevancia. Esto les permite centrarse primero en la información más importante. Además, estos sistemas simplifican tareas como la evaluación temprana de casos, las investigaciones internas y la gestión de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

2. Análisis de contratos

Las herramientas de IA generativa resumen automáticamente los contratos resaltando puntos esenciales como las condiciones de pago, los plazos y las obligaciones. Esto permite a los equipos identificar rápidamente las áreas que requieren atención, como cláusulas que faltan o términos arriesgados.

Además, los sistemas de IA identifican el lenguaje obsoleto en los documentos de proceso que puede no ajustarse a las normas legales o los requisitos reglamentarios actuales. Esto ayuda a los equipos jurídicos a mitigar el riesgo y garantizar el cumplimiento de las leyes en constante evolución, como las normativas de privacidad de datos o las nuevas normas del sector.

3. Cumplimiento normativo y gestión de riesgos

Los sistemas de IA realizan un seguimiento de los requisitos de cumplimiento, como el RGPD o las leyes contra el blanqueo de capitales, y detectan posibles problemas en tiempo real. Este enfoque proactivo garantiza el cumplimiento y ofrece soluciones para subsanar las deficiencias, evitando multas o problemas legales.

Con la gran cantidad de herramientas de gestión de documentos con IA disponibles, elegir la adecuada puede resultar abrumador. Independientemente de la elección, asegúrese de que la herramienta cuente con estas funciones esenciales:

Categorización automatizada de documentos: la herramienta debe identificar patrones para clasificar, categorizar y priorizar los documentos por tipo, relevancia o contenido, reduciendo el esfuerzo manual y resaltando la información crítica.

Procesamiento de datos en tiempo real: el sistema de IA debe procesar grandes conjuntos de datos en tiempo real. Esto permite a los equipos jurídicos realizar el seguimiento y analizar documentos de múltiples fuentes de datos, desde correos electrónicos hasta publicaciones en redes sociales.

Verificación del cumplimiento normativo: debe garantizar que los documentos escaneados cumplan con las leyes y normativas pertinentes, como el RGPD o la HIPAA, identificando la información confidencial y señalando posibles problemas de cumplimiento.

Registros de auditoría: la herramienta de revisión de documentos con IA debe mantener un registro de los cambios para facilitar la colaboración y permitir volver a versiones anteriores cuando sea necesario.

En general, su meta debe ser seleccionar un software basado en IA que permita a los equipos jurídicos centrarse en análisis de mayor prioridad y tomar decisiones más informadas en casos complejos.

➡️ Más información: Las 10 mejores herramientas de IA para la creación de contenidos

¿Cómo implementar la IA para la revisión de documentos?

Ahora que ya sabe cómo la IA puede mejorar su proceso de revisión de documentos y la importancia de elegir las herramientas adecuadas basadas en IA, es hora de pasar a la acción.

ClickUp, una plataforma integral de gestión de proyectos, mejora los flujos de trabajo de revisión de documentos de principio a fin con plantillas predefinidas, automatización avanzada, integraciones y el poder de la IA.

Sus herramientas de colaboración en tiempo real y automatización de documentos eliminan la necesidad de revisar interminables archivos o dedicar horas a la revisión manual de documentos. ClickUp puede ayudarte a organizar, categorizar y señalar errores en contenidos críticos para que puedas centrarte en el panorama general.

¿Quiere ver cómo funciona? Echemos un vistazo. 👀

Organiza tus documentos con ClickUp Docs.

ClickUp Docs actúa como un hub centralizado para todos sus documentos, lo que facilita su organización, almacenamiento y uso compartido con las partes interesadas durante todo el proceso de revisión.

Organice y realice el uso compartido de documentos en ClickUp Docs para optimizar los flujos de trabajo de revisión.

Le permite colaborar en tiempo real, añadir comentarios, realizar ediciones y realizar el seguimiento de las revisiones. El control de versiones de los documentos facilita a los equipos jurídicos el seguimiento de las actualizaciones de los contratos y las revisiones de los casos, lo que garantiza que no se pase nada por alto.

Del mismo modo, proporciona a los equipos corporativos un registro detallado y cronológico de cada cambio, incluyendo marcas de tiempo y nombres de los colaboradores. Este nivel de transparencia elimina la confusión, especialmente en proyectos en los que participan múltiples partes interesadas.

Puede optimizar aún más su proceso de revisión mediante las tareas de ClickUp utilizando estados personalizados como «en curso», «completada» y «rechazada», junto con sencillas listas de control en ClickUp para cada actividad (terminada o no terminada).

Esto le permite:

Realice el seguimiento del progreso sin esfuerzo: ya sea para estar al tanto de las novedades de un caso legal o de las aprobaciones de documentos corporativos, siempre sabrá lo que está sucediendo.

Cubre todas las bases: desde revisiones de contratos hasta actualizaciones de políticas, los estados claros y las listas de control ayudan a garantizar que todas las tareas se completen y que no se pase por alto ningún detalle.

Mejora la colaboración: ya sea un equipo jurídico que se ocupa de expedientes judiciales o equipos corporativos que revisan documentos financieros, todos estarán sincronizados y en sintonía.

Promueva la responsabilidad: con las funciones avanzadas de gestión de tareas, puede asegurarse de que cada miembro del equipo tenga una comprensión clara de los roles, responsabilidades, cronogramas y dependencias.

Simplifique la delegación y supervisión de tareas mediante las listas de control de ClickUp.

➡️ Más información: Cómo documentar los requisitos del proyecto de forma eficaz con ejemplos

Mejora la revisión de documentos con ClickUp Brain.

ClickUp Brain le ayuda a revisar documentos más rápidamente al generar automáticamente resúmenes claros y concisos. Esto permite a las partes interesadas acceder rápidamente a los elementos que deben tomarse y crear tareas para los miembros del equipo adecuados.

Automatice la creación de tareas, genere resúmenes y mejore la calidad de los documentos con ClickUp Brain.

ClickUp Brain también mejora tus documentos corrigiendo la gramática, sugiriendo mejoras y perfeccionando las frases para que sean más claras y tengan un tono más adecuado. Por ejemplo, si estás preparando una actualización del proyecto para las partes interesadas, se asegura de que las métricas y los resultados clave estén bien resaltados para ayudar a las partes interesadas a comprender rápidamente la información más importante.

Al revisar documentos, también puede formular preguntas específicas sobre el documento, las tareas o las personas involucradas. Proporciona respuestas instantáneas y precisas que le ayudarán a tomar decisiones informadas sin tener que buscar en varias herramientas.

Aquí tienes algunas preguntas que puedes probar: 📌 ¿Cuáles son las principales conclusiones de este documento? 📌 ¿A quién se le asigna la revisión de esta tarea o documento? 📌 ¿Hay algún elemento pendiente relacionado con este proyecto? 📌 ¿Cuál es la fecha límite para revisar este documento? 📌 ¿Este documento está alineado con las últimas actualizaciones del proyecto?

Optimice los flujos de trabajo de revisión de documentos con ClickUp Automatización.

Las más de 100 automatizaciones de ClickUp te ayudan a optimizar aún más tus flujos de trabajo de revisión de documentos. Con automatizaciones predefinidas y personalizadas, puedes asignar tareas automáticamente, actualizar estados y mantener todo funcionando sin problemas.

Automatice la asignación de tareas, las actualizaciones de estado y los recordatorios de seguimiento en ClickUp.

Por ejemplo, puede configurar una regla de automatización personalizada para crear una tarea cuando se carga un documento. Cuando el revisor lo marca como «En curso», el estado se actualiza automáticamente y se crea una tarea de seguimiento para las revisiones. También puede activar un recordatorio para que el revisor compruebe el documento en 48 horas.

A continuación, le mostramos algunas formas inteligentes de optimizar aún más la revisión de documentos mediante la automatización:

Creación instantánea de tareas : cree tareas automáticamente cuando se carguen documentos, lo que garantiza que las revisiones se asignen automáticamente.

Actualización automática de estados : configura el sistema para que actualice el estado del documento a medida que avanza por las diferentes fases, desde «En curso» hasta «Revisado».

Recordatorios programados : activa automáticamente recordatorios para hacer un seguimiento de los documentos después de un número determinado de días.

Desencadenantes de tareas de revisión : una vez que un documento se marca como «Revisado», cree una tarea para cualquier revisión necesaria y asígnela a la persona adecuada.

Seguimiento de plazos : establezca y actualice automáticamente los plazos para garantizar que las revisiones se completen a tiempo.

Notificaciones de aprobación: una vez aprobado, notifique automáticamente al siguiente equipo o a las partes interesadas para garantizar un traspaso fluido.

Revisión de documentos generativa basada en IA: retos y soluciones

Si bien la revisión de documentos generativa impulsada por IA ofrece numerosas ventajas, también presenta desafíos que deben abordarse para una implementación eficaz.

1. Precisión y fiabilidad

Los modelos de IA generativa son tan buenos como los datos utilizados para entrenarlos. Si los conjuntos de datos de entrenamiento son deficientes o incompletos, la IA puede producir resultados inexactos, especialmente cuando se trata de documentos legales complejos o contratos con un lenguaje matizado.

Para evitar esto: ✅ Elija herramientas de IA que se entrenen regularmente con conjuntos de datos diversos y de alta calidad. ✅ Asóciese con proveedores de IA que trabajen en estrecha colaboración con profesionales del ámbito jurídico para perfeccionar el sistema y captar las complejidades del lenguaje jurídico a lo largo del tiempo.

2. Privacidad y cumplimiento normativo de los datos

Los documentos legales suelen contener datos confidenciales, como información de identificación personal (PII) o información confidencial de la empresa. Un manejo incorrecto de estos datos puede acarrear graves sanciones legales y dañar la reputación.

Para abordar este problema, los equipos jurídicos deben elegir sistemas de IA que tengan: ✅ Cumplimiento integrado de las normativas de protección de datos, como el RGPD, la HIPAA o la CCPA, cifrado robusto, almacenamiento seguro y controles de acceso estrictos. ✅ Funciones de anonimización de datos para proteger aún más la información confidencial de los clientes y las empresas.

3. Adaptabilidad

Los contratos legales y comerciales varían mucho entre sectores y jurisdicciones, lo que dificulta que los sistemas de IA se adapten de forma coherente a los nuevos requisitos y a los cambios que se producen.

Esto es lo que está pendiente: ✅ Emplee sistemas con intervención humana para superar este reto combinando la automatización de la IA con la supervisión humana. Esto garantiza que la IA se adapte a diferentes contextos jurídicos, mientras que los expertos humanos proporcionan orientación sobre problemas complejos o específicos de cada jurisdicción.

4. Asignación de costes y recursos

El alto coste inicial que supone implementar y mantener sistemas de revisión de documentos con IA puede suponer un obstáculo para muchos equipos jurídicos, especialmente para bufetes pequeños o departamentos jurídicos corporativos con presupuestos limitados.

Para evitar esto: ✅ Busque soluciones de IA que ofrezcan planes de precios flexibles, en los que los equipos más pequeños puedan empezar con funciones básicas y ampliar sus necesidades a medida que estas evolucionen. ✅ Evalúa el retorno de la inversión a largo plazo de adoptar la IA, centrándote en el aumento de la eficiencia, la reducción del trabajo manual y la mejora de la precisión con el tiempo.

Consigue una revisión de documentos más rápida e inteligente con ClickUp.

La revisión de documentos es fundamental para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo. Sin embargo, sin IA, se convierte en una pesadilla lenta y propensa a errores. Los procesos manuales dan lugar a errores, detalles omitidos y costosos retrasos que podrían descarrilar su empresa.

Pero con las funciones basadas en IA de ClickUp, puedes automatizar la categorización, generar resúmenes, sugerir mejoras y habilitar la colaboración en tiempo real para realizar revisiones más rápidas y precisas. ¿Lo mejor de todo? La automatización de ClickUp se encarga de las tareas repetitivas y realiza un seguimiento del progreso, lo que libera a tu equipo para que se centre en lo que más importa.

Pruebe ClickUp y regístrese gratis para simplificar el complejo proceso de revisión de documentos.