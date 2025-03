Cómo utilizar el orden de prioridad ponderado del trabajo más corto (WSJF)

¿Alguna vez ha tenido que decidir si trabajar en un proyecto grande y llamativo que promete grandes beneficios o en una tarea más pequeña y menos emocionante que se completa más rápido?

Todos los jefes de proyecto se enfrentan a este dilema, y a menudo parece que no hay una respuesta clara.

Aquí es donde entra en juego el trabajo más corto ponderado primero (WSJF). Ofrece un enfoque basado en datos para ayudarle a tomar decisiones de priorización más inteligentes.

Así que abróchese el cinturón mientras le explicamos cómo WSJF puede llevar su proceso de priorización en la dirección correcta

¿Qué es el trabajo más corto ponderado (WSJF)?

El trabajo más corto ponderado primero (WSJF) es un modelo de priorización utilizado en Agile, especialmente en el marco de trabajo Agile escalado (SAFe). Ayuda a los equipos a decidir qué tareas o funciones abordar primero.

Este técnica ágil de priorización ayuda a los equipos a centrarse en las iniciativas que aportan más valor en menos tiempo.

WSJF tiene en cuenta factores clave como el valor para el usuario y para la empresa, la sensibilidad temporal y la reducción de riesgos, lo que facilita la alineación de los esfuerzos con las metas de la empresa. WSJF garantiza que se trabaja en las tareas de mayor impacto, lo que aumenta la eficacia y reduce los retrasos.

⭐️ Dato curioso: El enfoque "El trabajo más corto primero" se utilizó por primera vez en la década de 1970, cuando los recursos eran escasos y caros. La meta era aprovecharlos al máximo de la forma más económica.

Aplicando WSJF en Entornos Ágiles y SAFe

Antes de entender cómo usar WSJF en Agile y SAFe, entendamos qué es un Ambiente SAFe.

El Scaled Agile Framework (SAFe) fue diseñado para organizaciones que ejecutan proyectos Agile complejos, con múltiples equipos, a menudo a través de departamentos o corporaciones enteras. A diferencia de las configuraciones Agile más pequeñas, SAFe proporciona un enfoque estructurado para gestionar grandes proyectos, permitiendo a los equipos trabajar en colaboración mientras mantienen las metas alineadas en múltiples niveles, como cartera, programa y equipo.

Dentro de SAFe, Weighted Shortest Job First (WSJF) prioriza el trabajo en función del impacto económico. Permite a los equipos identificar las funciones que proporcionan el mayor beneficio en el menor tiempo, maximizando el retorno del esfuerzo.

La aplicación de WSJF a varios niveles -cartera, programa y tren de soluciones- garantiza la alineación, la colaboración y el enfoque en el trabajo de mayor valor, lo que respalda directamente Pilares de Scrum como la colaboración y la transparencia.

Aunque WSJF puede aplicarse en cualquier Gestión ágil de productos es especialmente útil en SAFe debido a su escala y complejidad. En proyectos de alto riesgo o alto valor, el WSJF ayuda a los equipos a tomar decisiones de priorización basadas en datos. Esto es clave en proyectos de gran envergadura, en los que son esenciales las aportaciones de las partes interesadas, la colaboración y una priorización clara.

Algunos usos comunes de WSJF en Agile incluyen:

Planificación de la hoja de ruta del producto: Secuenciación de funciones para cumplir las metas de la empresa

Secuenciación de funciones para cumplir las metas de la empresa **Priorización de funciones: Identificación de funciones de alto valor

Cronogramas de desarrollo: Alinear el trabajo sensible al tiempo para evitar retrasos

Sabías que WSJF consume muchos recursos, por lo que es menos ideal para tareas menores como la corrección de errores. Es más adecuado para el trabajo de alto impacto que impulsa los resultados de negocio.

Beneficios del uso de WSJF para la priorización

WSJF es un potente marco de priorización que ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas y basadas en datos. A continuación le mostramos cómo puede beneficiarse de WSJF para proyectos ágiles:

Enfoque en el valor y la velocidad: Prioriza las tareas que ofrecen el mayor valor en el menor tiempo, aumentando la productividad y mejorando la satisfacción del cliente

Prioriza las tareas que ofrecen el mayor valor en el menor tiempo, aumentando la productividad y mejorando la satisfacción del cliente Asignación eficiente de recursos: Garantiza que los recursos se destinan a las tareas más valiosas mediante la evaluación del valor para el usuario y la criticidad del tiempo, lo que resulta en mejores resultados del proyecto y minimiza el tiempo dedicado a actividades de bajo impacto

Garantiza que los recursos se destinan a las tareas más valiosas mediante la evaluación del valor para el usuario y la criticidad del tiempo, lo que resulta en mejores resultados del proyecto y minimiza el tiempo dedicado a actividades de bajo impacto Transparencia y alineación del equipo: Fomenta la transparencia en el establecimiento de prioridades, ayudando a los equipos a alinearse con las metas compartidas y promoviendo la colaboración en la toma de decisiones

Fomenta la transparencia en el establecimiento de prioridades, ayudando a los equipos a alinearse con las metas compartidas y promoviendo la colaboración en la toma de decisiones Priorización basada en datos: Toma decisiones sobre el impacto económico utilizando un enfoque cuantitativo, proporcionando un proceso de priorización exhaustivo en lugar de simples métodos de clasificación

Toma decisiones sobre el impacto económico utilizando un enfoque cuantitativo, proporcionando un proceso de priorización exhaustivo en lugar de simples métodos de clasificación Reevaluación continua: Permite a los equipos adaptarse a la nueva información y reevaluar las prioridades para mantenerse alineados con los objetivos de la empresa

Permite a los equipos adaptarse a la nueva información y reevaluar las prioridades para mantenerse alineados con los objetivos de la empresa Mejora de la alineación de las partes interesadas: Fomenta la alineación de las partes interesadas estableciendo criterios de priorización claros

Fomenta la alineación de las partes interesadas estableciendo criterios de priorización claros Reducción del riesgo: Reduce la posibilidad de asignar mal el tiempo y los recursos haciendo hincapié en el trabajo de alto valor y alta urgencia, disminuyendo el riesgo de centrarse en elementos de menor impacto

Reduce la posibilidad de asignar mal el tiempo y los recursos haciendo hincapié en el trabajo de alto valor y alta urgencia, disminuyendo el riesgo de centrarse en elementos de menor impacto Alineación con los objetivos empresariales: Mantiene el desarrollo de productos alineado con la visión y los objetivos estratégicos de la empresa, garantizando que cada tarea sea compatible con los objetivos empresariales más amplios

Mantiene el desarrollo de productos alineado con la visión y los objetivos estratégicos de la empresa, garantizando que cada tarea sea compatible con los objetivos empresariales más amplios Adaptabilidad a los cambios del mercado: Fomenta la flexibilidad permitiendo a sus equipos pivotar rápidamente cuando las condiciones del mercado o las demandas de los clientes cambian, manteniendo las prioridades alineadas con las necesidades en tiempo real

Fomenta la flexibilidad permitiendo a sus equipos pivotar rápidamente cuando las condiciones del mercado o las demandas de los clientes cambian, manteniendo las prioridades alineadas con las necesidades en tiempo real Una priorización más clara de la deuda técnica: Proporciona una forma sistemática de abordar la deuda técnica mediante la asignación de prioridad en función de su impacto económico, garantizando que la deuda técnica no impida el crecimiento futuro

Proporciona una forma sistemática de abordar la deuda técnica mediante la asignación de prioridad en función de su impacto económico, garantizando que la deuda técnica no impida el crecimiento futuro Escalable para equipos grandes: Ofrece compatibilidad con equipos multifuncionales al proporcionar un lenguaje común de priorización, lo que facilita la alineación de grupos grandes en cuanto a la importancia y la secuencia de las tareas

Los componentes del FSMJ: desmenuzando la fórmula

Comprender los componentes del WSJF le ayudará a priorizar las tareas con mayor eficacia. El desglose de la fórmula muestra cómo cada factor ayuda a identificar las tareas de alto valor.

Exploremos los elementos clave de la fórmula del FSMJ y cómo funcionan juntos para optimizar la priorización de tareas.

1. Coste del retraso (CoD): El CoD capta el impacto del retraso de una tarea.

Se calcula combinando tres elementos:

Valor para el usuario/empresa: Cuánto valor aporta la tarea a los usuarios o a la empresa

Cuánto valor aporta la tarea a los usuarios o a la empresa Criticidad temporal: La urgencia de la tarea: algunas tareas pierden valor si se retrasan

La urgencia de la tarea: algunas tareas pierden valor si se retrasan Reducción de riesgos/oportunidades: Potencial para reducir futuros riesgos o abrir nuevas oportunidades

Juntos, estos elementos dan una idea clara de lo crucial que es completar pronto una tarea.

2. Tamaño de la tarea: Es el tiempo estimado o el esfuerzo necesario para completar la tarea. Normalmente se da prioridad a las tareas más pequeñas con una puntuación de CoD alta, ya que aportan valor más rápidamente

La siguiente figura muestra cómo la priorización de trabajos mediante el WSJF de Reinertsen puede influir significativamente en los resultados económicos.

Las áreas sombreadas representan la CoD total para cada escenario. Los empleos con la WSJF más alta priorizan el trabajo más valioso, lo que conduce a mejores resultados económicos. Como se muestra, la selección del siguiente mejor trabajo, en lugar del siguiente más fácil, puede tener un impacto financiero sustancial. (© Scaled Agile, Inc.)

Vía: scaledagileframework.com La puntuación WSJF se calcula dividiendo el Coste del retraso por el Tamaño del trabajo. Las tareas con puntuaciones WSJF más altas se abordan en primer lugar, lo que garantiza que los equipos se centran en el trabajo de alto impacto y rápido de completar que maximiza el valor.

💡 Consejo profesional: El nivel de esfuerzo también debe tenerse en cuenta al evaluar la CdD. Puede influir en el impacto global del retraso.

Cómo calcular WSJF

El modelo de priorización WSJF le permite sopesar varios factores, de modo que las tareas de alto valor con bajos requisitos de tiempo flotan naturalmente hacia la parte superior. He aquí una guía paso a paso para calcular el WSJF utilizando ClickUp .

Paso 1: Calcular el coste del retraso

Para calcular el CoD, puntúe cada factor -valor, criticidad temporal y reducción del riesgo- en una escala (normalmente una escala de Fibonacci). Sume estas puntuaciones para obtener un único valor de CoD.

Por ejemplo, si una tarea tiene una puntuación de 8 en valor, 5 en tiempo crítico y 7 en reducción de riesgos, la CoD sería de 20.

Puede ajustar Campos personalizados de ClickUp para introducir y calcular estos valores para cada tarea. Esto facilita el seguimiento y la actualización de la CdD a medida que evolucionan las prioridades del proyecto.

Utilice los Campos personalizados de ClickUp para ordenar las tareas por Coste del retraso, filtrar por elementos clave y mantener el trabajo pendiente centrado

Paso 2: Calcular la duración o el tamaño del trabajo

A continuación, calcule el esfuerzo o el tiempo de cada tarea. Esto se mide a menudo por 'duración del trabajo' o 'tamaño' y es clave para determinar el WSJF.

En

ClickUp Control de tiempo

función es una gran herramienta para calcular las horas trabajadas . Puede controlar el tiempo que tardan tareas similares, utilizar datos históricos o hacer estimaciones basadas en los comentarios del equipo.

Registro de horas desde escritorio, móvil o web con ClickUp Seguimiento del Tiempo

Tenga en cuenta que el uso de una escala coherente es esencial para una priorización justa. Por ejemplo, una tarea fácil puede obtener una puntuación de duración de dos, mientras que una tarea más compleja puede obtener una puntuación de 20.

**Paso 3: Divida el coste del retraso por la duración (o tamaño) de la tarea

Ahora que tiene tanto el CoD como la duración del trabajo, divida el CoD por la duración del trabajo para obtener la puntuación WSJF:

WSJF = Coste del retraso / Duración del trabajo

Por ejemplo, si una tarea tiene una CoD de 20 y una duración del trabajo de cinco, la puntuación WSJF sería de 4 puntos. **Las puntuaciones más altas indican tareas de mayor prioridad

📌 Ejemplo

Consideremos dos iniciativas:

Iniciativa A: CoD = 15, Duración del trabajo = 3. Puntuación WSJF = 15 / 3 = 5

CoD = 15, Duración del trabajo = 3. Puntuación WSJF = 15 / 3 = 5 Iniciativa B: CoD = 8, duración del trabajo = 4. Puntuación FSMJ = 8 / 4 = 2

En este caso, la Iniciativa A tiene una mayor puntuación en la WSJF, por lo que debería priorizarse por encima de la Iniciativa B.

Para facilitar este cálculo, puede utilizar Campos de fórmula ClickUp para dividir automáticamente la CoD por la duración del trabajo para cada tarea. Esta automatización garantiza que su priorización se mantenga actualizada sin cálculos manuales ni errores humanos.

Calcule fácilmente el coste de los retrasos con los campos de fórmula de ClickUp

Todo lo que tiene que hacer es:

Añadir un campo de fórmula Haga clic en el signo más en la vista Lista o Tabla

Elija Fórmula y nómbrela Ajuste la fórmula FSMJ Haga clic en el símbolo ƒx y, a continuación, seleccione campos como Coste del retraso y Duración

Utilice operadores (por ejemplo, división) para calcular WSJF. Utilice el editor avanzado para fórmulas más complejas Cálculo automático de tareas Campos de fórmula de actualización automática, que le ayudan a priorizar tareas sin esfuerzo basándose en las puntuaciones de WSJF

Además, puedes probar el Plantilla de matriz de priorización ClickUp para evaluar y priorizar tareas en función de su impacto.

Uso de WSJF para priorizar elementos en una hoja de ruta de producto

La creación de una hoja de ruta del producto con éxito requiere una cuidadosa priorización, que a menudo implica decisiones difíciles sobre qué abordar en primer lugar.

El WSJF clasifica los elementos en su hoja de ruta producto atrasado basado en el impacto y el esfuerzo, garantizando que las tareas de mayor impacto se sitúen en los primeros puestos y reciban la atención que merecen.

En Software de gestión de productos ClickUp agiliza la priorización de WSJF con puntuación personalizable, hojas de ruta visuales y herramientas de retroalimentación, ayudándole a sopesar el valor para la empresa, la criticidad temporal y el tamaño del trabajo.

Con una puntuación WSJF simplificada, ClickUp alinea las prioridades de su equipo, promoviendo decisiones más rápidas y basadas en datos que maximizan el valor. Exploremos cómo.

Utilice los cuadros de mando de ClickUp para visualizar y seguir el progreso de las tareas de alto impacto

Paso 1: Alinear WSJF con los objetivos de su empresa

Antes de sumergirse en los cálculos, alinee su marco WSJF y las metas empresariales generales dentro de una Scrum ágil entorno.

Piense en lo que su organización valora más en este momento, ya sea el aumento de los ingresos, la mejora de la satisfacción del cliente o la reducción de los costes operativos. Esta claridad garantiza que la priorización de WSJF apoye directamente los objetivos más amplios de la empresa, haciendo que su hoja de ruta sea procesable y significativa.

Identifique las principales metas de la empresa y asegúrese de que todos los miembros del equipo de producto entienden cómo afectan a la priorización.

Utilice la Plantilla de hoja de ruta de productos ClickUp para estructurar su hoja de ruta en torno a estas metas, garantizando la alineación desde el principio.

Paso 2: Recopilar información de las partes interesadas

Las partes interesadas, ya sean de marketing, ventas o éxito de clientes, tienen información valiosa que puede perfeccionar la priorización de su WSJF. Colabore con ellos para comprender qué funciones o mejoras afectarán más a sus clientes o a la empresa.

Organice un taller o utilice ClickUp Asignar comentarios para debatir y comprometer a las partes interesadas y a los responsables de la toma de decisiones para que evalúen el valor empresarial, la sensibilidad temporal y los beneficios de la reducción de riesgos de cada función. Este enfoque puede captar comentarios directamente sobre los elementos de su hoja de ruta en aras de la transparencia.

📌Ejemplo: Cuando las partes interesadas aporten información, utilice Asignar comentarios para @mencionar a los miembros del equipo pertinentes o a usted mismo. Una vez que se haya abordado el comentario o se haya tomado una decisión, resuélvelo o reasígnalo para obtener más aclaraciones.

Con todos los comentarios centralizados en una ubicación, las partes interesadas pueden refinar fácilmente la priorización de la WSJF basándose en las últimas aportaciones sin confusión.

Convertir comentarios en tareas y asignarlas al equipo con ClickUp Asignar Comentarios

Paso 3: Calcular la puntuación WSJF

Para calcular el WSJF, consulte la orientación de la sección anterior sobre los factores de puntuación.

Asigne a cada tarea una puntuación por valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgos (o habilitación de oportunidades) utilizando una escala coherente, como Fibonacci. Sume estas puntuaciones para calcular el Coste del Retraso y, a continuación, calcule el Tamaño del Trabajo basándose en el esfuerzo o los requisitos de tiempo de la tarea.

Fórmula WSJF: Puntuación WSJF = Coste del retraso/Tamaño del trabajo

📌 Ejemplo: Consideremos la hoja de ruta del producto de una app, aplicación de productividad:

Función Valor para la empresa Calidad temporal Reducción de riesgos CoD (suma) Tamaño del trabajo Puntuación WSJF Recordatorios de tareas 8 7 5 20 3 6,67 Automatización de informes 9 5 6 20 4 5,00 Herramientas de colaboración en equipo 10 8 7 25 5.00 Panel de ajuste de metas 7 6 4 17 2 8,50

Sume las puntuaciones de Valor para la empresa, Tiempo crítico y Reducción de riesgos para obtener el Coste del retraso Divida el Coste del Retraso por el Tamaño del Trabajo para obtener la Puntuación WSJF Priorice las funciones en función de la puntuación WSJF: una puntuación más alta indica una mayor prioridad

Puede utilizar este método para otros productos, servicios o tareas de proyectos.

📖 También lea: 10 Plantillas gratuitas de Product Backlog en Excel y ClickUp

Paso 4: Clasificar y priorizar los elementos de su hoja de ruta

Una vez que tenga las puntuaciones de la WSJF para cada elemento, es hora de clasificarlos. Coloque los elementos con las puntuaciones más altas en la parte superior de su hoja de ruta para obtener el máximo impacto.

Tenga en cuenta que el establecimiento de prioridades es un proceso continuo, por lo que es posible que tenga que ajustar las clasificaciones a medida que vaya recibiendo nueva información. La puntuación WSJF ayuda a su equipo a dar prioridad a las funciones que mejoran la experiencia del usuario y la colaboración en equipo.

ClickUp ofrece varias formas de visualizar la hoja de ruta priorizada por WSJF, lo que facilita que todos, desde los miembros del equipo hasta los ejecutivos, se mantengan informados.

Por ejemplo, Vista Tablero ClickUp le permite visualizar las tareas en columnas personalizables en función de su prioridad. Arrastre y suelte los elementos para ajustar el pedido, por lo que es fácil de comunicar el cambio de prioridades en un Tablero Kanban.

Clasificar y agrupar tareas con prioridades similares en la vista Tablero de ClickUp

Utilice Vista del Cronograma ClickUp para correlacionar tareas a lo largo del tiempo, lo que facilita ver dónde encajan los elementos de alta prioridad en su hoja de ruta general. Esta vista le ayuda a gestionar las dependencias, hacer un seguimiento del progreso y cumplir los hitos clave.

Supervise el progreso de los elementos de alta prioridad con la vista de cronograma de ClickUp

Paso 5: Revisar y reevaluar con regularidad

Las prioridades que ajuste hoy pueden cambiar mañana, especialmente en mercados dinámicos.

Revise periódicamente sus cálculos y clasificaciones del FSMJ para asegurarse de que reflejan las condiciones actuales, las metas de la empresa y las necesidades de los clientes. Este paso ayuda a mantener su hoja de ruta receptiva y relevante.

Plantilla de matriz de priorización multicriterio de ClickUp

En Plantilla de matriz de priorización ClickUp ofrece una forma clara de organizar tareas utilizando WSJF para planificar hojas de ruta ágiles. Es una matriz de 3×3 con Impacto y Esfuerzo como ejes, donde las tareas puntúan bajo, medio o alto. Las celdas codificadas por colores facilitan la priorización:

**Rojo: Hacer ahora

Naranja: Hacer a continuación

Hacer a continuación Verde: Pendiente

Añadir tareas como notas adhesivas a

Pizarras ClickUp

la pizarra de ClickUp le permite visualizar las tareas, evaluar su impacto y esfuerzo, y arrastrarlas a la celda adecuada. Esta vista flexible le permite enlazar tareas y documentos y añadir elementos visuales, lo que le proporciona un espacio de trabajo creativo e interactivo para la priorización de WSJF.

💡 Consejo profesional: El enfoque WSJF también mejora la colaboración entre los diferentes departamentos. Los equipos de marketing pueden ajustar sus campañas en función de las funciones prioritarias determinadas por los equipos de desarrollo, lo que conduce además a una mejor asignación de recursos y plazos.

Adoptar el WSJF en su organización

Introducir WSJF en sus equipos puede impulsar una mejor priorización y alineación en toda la organización.

En el marco ágil, WSJF ayuda a priorizar funciones y capacidades a varios niveles, garantizando que los recursos se destinan a las tareas más valiosas, alineando el desarrollo de productos con las metas de la empresa.

Estrategias para introducir WSJF en sus equipos de producto

Conseguir que su equipo se suba a bordo con WSJF (Weighted Shortest Job First) puede agilizar la priorización y crear una comprensión compartida de lo que impulsa el valor.

He aquí algunas estrategias prácticas para introducir WSJF de forma eficaz:

Organice un taller sobre el WSJF: Empiece con un taller práctico en el que explique los fundamentos del WSJF: valor para la empresa, importancia crítica del tiempo, reducción del riesgo y tamaño del trabajo. Guíe a su equipo a través de ejemplos relevantes para sus proyectos actuales para mostrar el impacto real de WSJF en la priorización

Empiece con un taller práctico en el que explique los fundamentos del WSJF: valor para la empresa, importancia crítica del tiempo, reducción del riesgo y tamaño del trabajo. Guíe a su equipo a través de ejemplos relevantes para sus proyectos actuales para mostrar el impacto real de WSJF en la priorización **Acuerde definiciones específicas para cada factor del FSMJ. ¿Qué significa "valor empresarial" para su equipo? ¿Qué hace que un elemento sea "urgente"? El ajuste de criterios coherentes alinea a los miembros del equipo en la puntuación, mejorando la equidad y la precisión

Clasifique su tarea por prioridad: Utilice Prioridades de la tarea de ClickUp para implementar WSJF marcando las tareas en función de su impacto y esfuerzo. Clasifique las tareas como urgentes, de alta, normal o baja prioridad para centrar los esfuerzos de su equipo en el trabajo de alto valor

Priorice y ordene las tareas según su urgencia con las Prioridades de Tareas de ClickUp

Involucrar a las partes interesadas desde el principio: Incluir a las partes interesadas en las sesiones iniciales del WSJF para alinear las expectativas. Contar con la opinión de otros equipos (por ejemplo, marketing, ventas o éxito del cliente) garantiza que las prioridades reflejen las metas más amplias de la empresa, lo que genera aceptación y reduce los posibles conflictos

Incluir a las partes interesadas en las sesiones iniciales del WSJF para alinear las expectativas. Contar con la opinión de otros equipos (por ejemplo, marketing, ventas o éxito del cliente) garantiza que las prioridades reflejen las metas más amplias de la empresa, lo que genera aceptación y reduce los posibles conflictos Haga hincapié en los datos en lugar de en la intuición: Haga hincapié en que el WSJF consiste en una priorización objetiva basada en datos. Destaque cómo minimiza los prejuicios y ayuda a los equipos a centrarse en el trabajo de alto impacto, creando más valor para los clientes y las partes interesadas

Haga hincapié en que el WSJF consiste en una priorización objetiva basada en datos. Destaque cómo minimiza los prejuicios y ayuda a los equipos a centrarse en el trabajo de alto impacto, creando más valor para los clientes y las partes interesadas Utilice ClickUp Docs para la colaboración: Cree documentos compartidos de tipo Documentos de ClickUp para capturar las directrices del WSJF, los criterios de puntuación y ejemplos en tiempo real. Utilícelo como un recurso central donde todos puedan revisar los fundamentos del WSJF y consultar las definiciones de cada factor

Edición colaborativa en ClickUp Docs para fomentar la alineación de todo el equipo

Desafíos comunes y cómo superarlos

Estos son algunos de los retos más comunes en WSJF y cómo superarlos

Desafío. Solución Dificultad para estimar el valor. Descomponer las grandes funciones en componentes más pequeños. Utilizar los datos, las opiniones de los clientes y los comentarios de las partes interesadas para tomar decisiones más informadas Normalizar los métodos y criterios de puntuación en todos los equipos. Organizar talleres para evaluar el valor, el riesgo y otros factores clave Equilibrar el tiempo con el valor. Priorizar tanto la velocidad a corto plazo como el impacto estratégico a largo plazo, garantizando la alineación con las metas generales de la empresa Falta de alineación con los objetivos de la empresa Revisar periódicamente la priorización del WSJF para asegurar la alineación con la evolución de las metas y la estrategia. Involucrar a las partes interesadas para la alineación utilizando /href/https://clickup.com/es-ES/blog/125641/flujo-de-trabajo-scrum/scrum workflow/%href/ Utilizar herramientas como ClickUp para correlacionar las dependencias en una fase temprana. Visualice tareas e interdependencias para evitar bloqueos y garantizar una priorización adecuada Simplifique el proceso del WSJF centrándose en los factores clave (valor, tiempo, riesgo). Mantener el modelo sencillo para facilitar una toma de decisiones más rápida Resistencia al cambio en la priorización Fomentar la flexibilidad y la mejora continua. Comunicar las ventajas del WSJF a las partes interesadas, haciendo hincapié en las tareas de alto impacto

Retos habituales y cómo superarlos

❓ ¿Sabías que? En su libro, The Principles of Product Development Flow, Don Reinertsen destaca que aproximadamente el 85% de los jefes de producto no saben la respuesta a la pregunta: "¿Cuánto costaría retrasar esto unos meses?" Las empresas que hacen un esfuerzo adicional para cuantificar "el valor total esperado con respecto al tiempo" y calculan el "coste del retraso" toman mejores decisiones

Ahora que lo sabemos, es esencial comprender el rol que desempeñan los jefes de producto en la priorización de tareas y funciones. Vamos a abordarlo juntos.

Rollo de los jefes de producto en la adopción del WSJF

Los jefes de producto juegan un rol vital en la implementación de WSJF dentro de los equipos impulsando la priorización, la comunicación y la alineación

Como gestor de producto, usted es el ancla que mantiene a su equipo centrado en lo que realmente cuenta. A la hora de priorizar tareas y funciones, tenga en cuenta el valor para la empresa, la urgencia y el riesgo de cada una de ellas. De este modo, canalizará los recursos hacia los proyectos con mayor impacto.

Además de priorizar, usted es la persona a la que hay que recurrir para mantener al equipo organizado y con energía. Sería de gran ayuda que también trataras de motivar a todo el mundo para que se mantenga alineado con las metas estratégicas, asegurándote de que la WSJF se integra sin problemas en el flujo diario.

La comunicación también es crucial: mantener informados a los equipos interfuncionales sobre el estado del producto, los cronogramas de lanzamiento y los cambios en la hoja de ruta garantiza que todos estén sincronizados con cualquier cambio.

La colaboración con los ingenieros y el control de calidad hace que las decisiones de la WSJF sean prácticas y se basen en la realidad técnica. Y no te saltes la investigación de mercado: comprender las necesidades de los clientes y las tendencias te ayuda a mantener las prioridades en el punto exacto.

Al final del día, estarás dando forma a una visión a la que todos puedan unirse, con una hoja de ruta clara y alineada que impulse el intento correcto.

¡Uf! Hemos cubierto un montón de terreno, pero antes de eso, vamos a ver también cómo WSJF se compara con otros marcos populares.

WSJF frente a otras técnicas de priorización

WSJF destaca por su enfoque en maximizar el valor y minimizar los retrasos. Sin embargo, es importante compararlo con otras técnicas populares herramientas de priorización para comprender sus ventajas.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW es más cualitativo y ayuda a los equipos a decidir qué funciones son cruciales y cuáles pueden aplazarse. A diferencia del WSJF, el MoSCoW no tiene en cuenta explícitamente el tiempo y el coste, por lo que es menos eficaz a la hora de priorizar en función del impacto en la empresa y la velocidad

MoSCoW es más cualitativo y ayuda a los equipos a decidir qué funciones son cruciales y cuáles pueden aplazarse. A diferencia del WSJF, el MoSCoW no tiene en cuenta explícitamente el tiempo y el coste, por lo que es menos eficaz a la hora de priorizar en función del impacto en la empresa y la velocidad Matriz Eisenhower: La matriz Eisenhower clasifica las tareas en urgentes e importantes. Aunque es ideal para la gestión de tareas personales, no siempre capta la complejidad del desarrollo de productos en equipos múltiples, donde el tiempo de comercialización y la entrega de valor son claves

La matriz Eisenhower clasifica las tareas en urgentes e importantes. Aunque es ideal para la gestión de tareas personales, no siempre capta la complejidad del desarrollo de productos en equipos múltiples, donde el tiempo de comercialización y la entrega de valor son claves Modelo Kano: El modelo Kano se centra en la satisfacción del cliente y en el deleite de las funciones, pero no hace hincapié en las limitaciones de tiempo y recursos como hace el WSJF. Esto lo hace útil para entender las preferencias del cliente, pero menos práctico para determinar qué función priorizar con recursos limitados

El modelo Kano se centra en la satisfacción del cliente y en el deleite de las funciones, pero no hace hincapié en las limitaciones de tiempo y recursos como hace el WSJF. Esto lo hace útil para entender las preferencias del cliente, pero menos práctico para determinar qué función priorizar con recursos limitados Matriz de valor frente a complejidad: Este método evalúa las funciones en función de su valor y complejidad. Aunque es útil para identificar los beneficios rápidos, no ofrece el mismo nivel de valor estratégico que la WSJF, que equilibra el plazo de entrega con el valor y el riesgo

Este método evalúa las funciones en función de su valor y complejidad. Aunque es útil para identificar los beneficios rápidos, no ofrece el mismo nivel de valor estratégico que la WSJF, que equilibra el plazo de entrega con el valor y el riesgo Priorización RICE: El método RICE evalúa las funciones en función de su alcance, impacto, confianza y esfuerzo. Mientras quePriorización RICE puede ayudar a los equipos a priorizar basándose en datos, el FSMJ va un paso más allá al incorporar consideraciones temporales (coste del retraso) y de valor, lo que lo convierte en un enfoque más holístico de la priorización

WSJF brilla en entornos en los que el tiempo es crítico y debe maximizarse el valor para la empresa. Permite a los equipos priorizar el trabajo que tiene la mayor relación valor-tiempo, lo que lo hace especialmente adecuado para el rápido desarrollo de productos.

Establezca sus prioridades con ClickUp

WSJF es un método eficaz para priorizar tareas y funciones en función de su valor y del esfuerzo requerido.

Tanto si está abordando la hoja de ruta de un producto como si está tomando decisiones estratégicas, WSJF le ayuda a asegurarse de que está maximizando el valor, minimizando los retrasos y optimizando los recursos.

ClickUp facilita la integración de WSJF.

Con potentes plantillas, campos personalizables para calcular el coste del retraso y la duración del trabajo, y funciones de colaboración como Documentos y Asignar comentarios, puede optimizar todo el proceso. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!