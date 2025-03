Cómo redactar un código de conducta para los empleados + Ejemplos

Una persona recién contratada en un ajuste remoto empieza a compartir documentos internos con proveedores externos, sin conocer las políticas de confidencialidad de la empresa. Sin un código de conducta claro, infringen involuntariamente los protocolos, lo que provoca riesgos potenciales para la seguridad y tensiones en las relaciones profesionales.

Esta situación subraya la importancia de un código de conducta para los empleados: establece expectativas claras, minimiza los riesgos y garantiza que los comportamientos se ajusten a los valores de la empresa.

En este blog, exploraremos por qué es importante un código de conducta sólido y cómo puede alinearse con los valores de su empresa para compatibilizarlo con un entorno de trabajo respetuoso y responsable. 👥

⏰ Resumen de 60 segundos

Para crear un código de conducta para empleados, siga los pasos que se indican a continuación:

1: Identificar el contenido

Describa temas clave como las obligaciones laborales, los valores de la empresa, las normas de comunicación y el uso de los recursos

Incluya políticas importantes sobre el horario de trabajo, el manejo de la propiedad de la empresa, el código de vestimenta, etc

2: Redactar el código de conducta del empleado

Redacte un borrador claro y conciso con ejemplos de la vida real

Utiliza un lenguaje directo para que las expectativas sean fáciles de entender

3: Colaborar con las partes interesadas

Utilice ClickUp Docs para crear y editar el borrador con las aportaciones de los miembros del equipo

Asigne comentarios a personas concretas para que los reciban

4: Perfeccionar el documento

Utilice ClickUp Brain para perfeccionar el lenguaje, la gramática y el estilo en aras de la claridad y la profesionalidad

5: Utilizar plantillas para mayor eficacia y precisión

Empieza con las plantillas de RR.HH. de ClickUp para tener una base sólida

Personalice la plantilla para reflejar las políticas exclusivas de su empresa

6: Realice revisiones finales y solicite comentarios

Comparta el borrador en ClickUp Docs para recibir comentarios de las partes interesadas

Realice revisiones directamente en el documento para una colaboración transparente

7: Finalizar el documento y actualizarlo periódicamente

Establezca un calendario para revisar y actualizar el documento según sea necesario mediante las tareas de ClickUp

Distribuya el código de conducta definitivo a los empleados utilizando ClickUp Docs

Entendiendo el código de conducta del empleado

Un código de conducta para empleados es un conjunto de directrices que describen los comportamientos, valores y normas éticas que se esperan de los empleados dentro de una empresa

Piense en él como su recurso para mantener la profesionalidad, resolver conflictos y salvaguardar los activos de la empresa. Un código de conducta sólido aporta claridad, reduce los riesgos y fomenta una cultura de respeto y responsabilidad.

Normalmente, el departamento de Recursos Humanos, en colaboración con la alta dirección, redacta el código de conducta de los empleados. Los profesionales de RR.HH. se aseguran de que el documento legal esté en consonancia con los valores de la empresa y los requisitos legales, mientras que los directivos aportan información sobre la cultura y las normas de comportamiento de la empresa.

Dependiendo del tamaño de la empresa, puede participar un equipo interdisciplinar para garantizar que el código de conducta refleja todas las perspectivas.

¿Qué debe incluir un código de conducta?

Un código de conducta bien elaborado debe abarcar varias áreas clave:

Expectativas de comportamiento: Describe las acciones que se esperan de los empleados en términos de profesionalidad, respeto e integridad

Describe las acciones que se esperan de los empleados en términos de profesionalidad, respeto e integridad Valores y cultura de la empresa: Define cómo los empleados deben encarnar los principios básicos que dan figura a la organización

Define cómo los empleados deben encarnar los principios básicos que dan figura a la organización Resolución de conflictos: Proporciona a los empleados métodos constructivos para resolver desacuerdos y disputas

Proporciona a los empleados métodos constructivos para resolver desacuerdos y disputas Confidencialidad: Establece directrices para salvaguardar la información confidencial, la propiedad intelectual y los activos de la empresa

Establece directrices para salvaguardar la información confidencial, la propiedad intelectual y los activos de la empresa Cumplimiento y obligaciones legales: Establece expectativas claras de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas de la empresa

Dato curioso: Las "Directrices de Conducta Empresarial" de IBM son uno de los códigos de conducta más antiguos del mundo empresarial, establecido por primera vez en 1960.

¿Cuáles son las principales ventajas de implantar un código de conducta?

Disponer de un código de conducta exhaustivo aporta varias ventajas tanto a los empleados como a la empresa:

Promueve un entorno de trabajo positivo: Ayuda a los empleados a comprender y respetar los valores del lugar de trabajo, lo que refuerza el trabajo en equipo y la moral

Ayuda a los empleados a comprender y respetar los valores del lugar de trabajo, lo que refuerza el trabajo en equipo y la moral Reduce los riesgos: Previene comportamientos poco éticos y reduce los riesgos legales garantizando el cumplimiento de las leyes y reglamentos

Previene comportamientos poco éticos y reduce los riesgos legales garantizando el cumplimiento de las leyes y reglamentos Clarifica las expectativas: Proporciona directrices claras que ayudan a los empleados a entender lo que se espera de ellos, reduciendo la confusión y la ambigüedad

Pasos para redactar un código de conducta eficaz para los empleados

Un buen código de conducta para empleados refleja los valores de su empresa y establece directrices claras de comportamiento.

Si se pregunta cómo empezar, los Software de recursos humanos ClickUp puede facilitar todo el proceso. Con ClickUp puedes organizar fácilmente tus ideas, recibir comentarios de los jefes de equipo y asegurarte de que tu borrador final es accesible para todos.

A continuación te explicamos cómo redactar un código de conducta que sea eficaz y realmente esté alineado con tu equipo. 👇

Identifique el contenido a incluir

Empieza por hacer una lista de los elementos clave de tu código de conducta. Piense en los valores y comportamientos que definen la cultura de su empresa.

Los temas pueden incluir comunicación respetuosa, gestión de conflictos, confidencialidad protección y uso adecuado de los recursos de la empresa.

Puede utilizar Documentos de ClickUp para recoger las aportaciones de varios miembros del equipo y crear un borrador colaborativo de este esquema.

Redacte el código de conducta en colaboración utilizando ClickUp Docs

Dado que los Docs son documentos vivos, puede realizar actualizaciones fácilmente a medida que evoluciona el borrador.

🔍 ¿Sabía que...? Amgen integra sus valores organizativos en su código de conducta, haciendo hincapié en la transparencia y la toma de decisiones éticas. El código también contiene preguntas y respuestas basadas en escenarios para ayudar a los empleados a aplicar los principios éticos en situaciones del mundo real.

Crear un borrador

Una vez esbozados los temas principales, empiece a redactar el código de conducta de la empresa.

Utilice un lenguaje claro y directo para asegurarse de que todo el mundo entiende lo que se espera de él. Procure ser conciso pero exhaustivo, dando ejemplos concretos de comportamientos aceptables.

Utilice ClickUp Brain para refinar el lenguaje y la claridad de su borrador Cerebro ClickUp puede ser una herramienta muy valiosa. Se trata de un asistente con IA integrado en tu entorno de trabajo que analiza tu escritura y te ofrece sugerencias para mejorar la claridad, la gramática y el estilo.

Esta herramienta pule tu borrador para que sea profesional pero accesible, garantizando que el documento sea fácil de leer y entender para los empleados.

👀 Bonificación: Más información sobre el uso de la IA para la documentación para agilizar la creación de contenidos, mejorar la precisión y ahorrar tiempo.

Utilizar una plantilla para la estructura

Si lo que busca es un punto de partida, considere la posibilidad de utilizar Plantillas de RRHH . Estas plantillas le proporcionan una base sólida, ya que cubren las políticas y directrices esenciales, al tiempo que le permiten adaptar cada sección a la cultura única de su empresa.

Empezando con un plantilla del manual del empleado le ahorra tiempo y le ayuda a no pasar por alto detalles importantes.

Plantilla de manual del empleado de ClickUp

En Plantilla del Manual del Empleado de ClickUp facilita la incorporación de nuevos empleados al tiempo que establece las políticas esenciales de la empresa. Está estructurado para ayudarle a crear un documento completo que se adapte a las necesidades de su empresa.

La plantilla cubre todos los aspectos esenciales, como las Normas de conducta, las Políticas de equipo y el Código de vestimenta, junto con temas que a menudo se pasan por alto, como las Horas de trabajo y las Políticas de comunicación. Puede copiar y pegar directamente sus políticas existentes o modificarlas añadiendo o eliminando secciones.

Una función destacada es la posibilidad de aumentar la participación con elementos visuales. Añade GIF, gráficos o imágenes para hacer el manual más atractivo y fácil de navegar.

También puede crear una Tabla de Contenidos que permita a los lectores saltar a secciones específicas, perfecta para los nuevos empleados que buscan respuestas rápidas.

👀 Bonificación: Explorar ejemplos de manuales del empleado para entender mejor cómo estructurar el suyo propio.

Revisar y perfeccionar el borrador

Una vez que tengas un borrador, utiliza Docs para compartirlo con las partes interesadas para que te den su opinión.

Utilice las funciones de uso compartido de ClickUp Docs para mejorar la colaboración entre equipos

Dado que los documentos se pueden compartir, podrá recopilar información rápidamente y realizar los ajustes necesarios. De este modo, podrá mantener a todos alineados y asegurarse de que el código de conducta representa fielmente las normas de su empresa.

Puedes hacer revisiones directamente en el documento; todos los cambios serán objeto de seguimiento automático. Esto ayuda a mantener a todo el mundo en la misma página y permite una colaboración eficaz y transparente.

Pruebe ClickUp asignar comentarios para proporcionar retroalimentación centrada en los documentos

Para agilizar aún más la retroalimentación, pruebe ClickUp Asignar comentarios . Permite asignar comentarios o tareas específicas directamente a los compañeros dentro del documento.

Si una sección necesita aportaciones o revisiones adicionales, puede etiquetar al miembro del equipo en cuestión y éste recibirá una notificación directa para que la revise o la aborde. De este modo, todos son responsables y se evitan errores de comunicación o retrasos, sobre todo cuando se colabora con varios departamentos.

Consejo profesional: Para mantener la coherencia, crear procedimientos operativos estándar (POE) que estén en consonancia con su código de conducta. Por ejemplo, si su código hace hincapié en la comunicación respetuosa, incluya pasos en sus POE para gestionar los conflictos de forma profesional.

Entregue la versión final a los empleados

Una vez finalizado el código de conducta, es hora de distribuirlo.

Comparta fácilmente la versión final del código de conducta con su equipo mediante ClickUp Docs

Con Docs, puede compartir el documento con su equipo con sólo unos clics. También puede hacer un seguimiento de quién ha visto o reconocido el código, asegurándose de que todos los empleados conocen las expectativas.

💡 Pro Tip: Los equipos de RRHH deberían añadir un voz del empleado al código de conducta. De este modo, los empleados dispondrán de una vía clara para compartir sus preocupaciones, ofrecer su opinión y contribuir a la figuración de la cultura del lugar de trabajo.

Reevalúe y actualice periódicamente el documento

Su código de conducta nunca debe ser estático.

A medida que su empresa evoluciona, también deben hacerlo las directrices que establece para el comportamiento. Revise periódicamente el documento para asegurarse de que se ajusta a la cultura de la empresa y a cualquier cambio legal o del sector.

Para hacer un seguimiento de las actualizaciones y garantizar que todo el mundo se mantiene alineado, utilice Tareas de ClickUp .

Configure las tareas de ClickUp para organizar y seguir el proceso de revisión y actualización

Cree tareas para revisar y actualizar periódicamente el código de conducta. Asigne a los miembros del equipo tareas específicas, establezca fechas límite y realice un seguimiento del progreso para mantener el proceso de revisión organizado y puntual.

Puede adjuntar la versión más reciente del código de conducta directamente a la tarea para facilitar el acceso.

Los empleados pueden tener dudas o confusiones sobre determinadas directrices del código. Abordarlas de forma proactiva fomenta la confianza.

Ejemplo: Incluya en el documento una sección de preguntas frecuentes que responda a consultas habituales como:

"¿Qué ocurre si incumplo el código sin saberlo?"

"¿Cómo puedo informar de una incidencia de forma anónima?"

Elaboración de la lista de control del código de conducta

Defina los valores y comportamientos fundamentales en consonancia con la cultura de su empresa

Colabore con la dirección y los departamentos clave para obtener información exhaustiva

Utilice un lenguaje claro, gratuito/a y fácil de entender

Incluya ejemplos del mundo real para facilitar su comprensión

Añada políticas específicas para los retos actuales (por ejemplo, teletrabajo, ciberseguridad)

Utilice plantillas ClickUp y herramientas de IA para estructurar y perfeccionar el borrador

Recopile los comentarios de las partes interesadas antes de finalizar

Haga que el documento sea accesible y fácil de compartir con los empleados

Ejemplos de código de conducta del empleado

Un código de conducta para empleados sólido establece expectativas claras en varias áreas clave, ayudando a las empresas a mantener un lugar de trabajo positivo y productivo.

He aquí algunos ejemplos de políticas que pueden marcar la diferencia. 🙌🏼

Conflicto de intereses

Una política de código de conducta sobre conflictos de intereses establece límites claros para evitar que los empleados tomen decisiones que puedan beneficiar sus intereses personales por encima de los de la empresa. Esto garantiza que las decisiones de Business se basen en los intereses de la empresa y no en influencias externas.

📌 Ejemplo: Una empresa de servicios financieros puede establecer una política de empresa que exija a los empleados revelar cualquier interés financiero en las empresas con las que hacen negocios, como poseer acciones o tener un miembro de la familia empleado en una organización asociada.

Profesionalidad

Una política de profesionalidad va más allá de la puntualidad. Se trata de crear un entorno de trabajo respetuoso y productivo.

Un código de conducta puede referirse a respetar a los compañeros, evitar comportamientos perturbadores y mantener una actitud positiva, incluso en situaciones de tensión.

Ejemplo: Una oficina corporativa puede incluir directrices sobre estilos de comunicación apropiados, expectativas de puntualidad y código de vestimenta, especificando que los empleados deben responder a los correos electrónicos en 24 horas y vestir con ropa informal de empresa a menos que asistan a reuniones formales.

Anti-acoso

Una política firme contra el acoso protege a los empleados de la discriminación o los comportamientos inadecuados. El código de conducta puede incluir una postura clara de tolerancia cero frente al acoso por razón de sexo, raza, orientación sexual u otros factores.

Ejemplo: Una empresa tecnológica podría aplicar una estricta política contra el acoso, especificando que cualquier tipo de acoso -verbal, físico o digital- dará lugar a medidas disciplinarias inmediatas. La política también proporcionaría recursos para que los empleados informen de incidencias de forma anónima y reciban compatibilidad.

¿Sabías que...? Código de conducta de Starbucks hace hincapié en una cultura de respeto, integridad y responsabilidad. Describe las expectativas para ética del trabajo como la honradez, el respeto a la diversidad y el cumplimiento de las leyes.

Confidencialidad

Las políticas de confidencialidad protegen la información sensible de empresas y clientes. Un código de conducta sólido especificaría que los empleados deben mantener la confidencialidad de los datos de propiedad y no revelarlos a partes no autorizadas. Esto podría incluir información sobre clientes, documentos internos y secretos comerciales.

También se puede pedir a los empleados que sigan protocolos específicos cuando manejen archivos digitales o en papel para mantener la privacidad y la seguridad.

Ejemplo: Una empresa de consultoría puede incluir una cláusula de confidencialidad en su código de conducta, exigiendo a todos los empleados que firmen un acuerdo de no divulgación (NDA) y estableciendo sanciones estrictas en caso de violación de la información del cliente.

Errrores comunes al redactar un código de conducta

Cuando se elabora un código de conducta para empleados, es fácil cometer errores que podrían socavar su eficacia.

He aquí algunos escollos comunes que conviene evitar. ⚠️

Ajustar el tono

El tono de su código de conducta es importante. Un tono duro o excesivamente formal puede disuadir a los empleados de comprometerse con el documento.

✅ Solución: Busque un tono amable pero profesional que refleje los valores de su empresa.

Escenarios de ejemplo para los retos del lugar de trabajo moderno

Amplíe la sección de ejemplos con situaciones reales, especialmente para ajustes de trabajo híbrido o teletrabajo:

Ejemplo para la confidencialidad: "Durante una reunión de Zoom en equipo, evita compartir en pantalla cualquier dato sensible a menos que sea necesario y esté aprobado para la discusión."

"Durante una reunión de Zoom en equipo, evita compartir en pantalla cualquier dato sensible a menos que sea necesario y esté aprobado para la discusión." Ejemplo para la comunicación: "En los canales de Slack del equipo, mantén la profesionalidad evitando los argumentos personales o el humor inapropiado que puedan ofender a tus compañeros."

Ser poco realista en las expectativas

Ajustar expectativas demasiado estrictas o poco realistas puede hacer que los empleados sientan que las directrices son imposibles de seguir.

✅ Solución: Asegúrese de que su código de conducta es alcanzable y refleja lo que es razonable para el lugar de trabajo.

No proporcionar suficiente orientación

El lenguaje vago deja demasiado margen a la interpretación. Los empleados deben entender fácilmente lo que se espera de ellos.

✅ Solución: Proporcione ejemplos concretos de comportamientos aceptables e inaceptables.

Por ejemplo, 'Los empleados deben mantener una vestimenta adecuada en el trabajo' es vago. He aquí cómo puede ser más evidente:

Se espera que los empleados vistan ropa informal de empresa durante las horas de trabajo. He aquí algunos ejemplos:

Aceptable: Camisas con cuello, blusas, pantalones, faldas hasta la rodilla, zapatos cerrados

Camisas con cuello, blusas, pantalones, faldas hasta la rodilla, zapatos cerrados Inaceptable: Camisetas con logotipos o eslóganes, vaqueros rotos, pantalones cortos, chanclas

No alinearse con la cultura y los objetivos de la empresa

Su código de conducta debe reflejar la cultura y la misión de su empresa. Si no se ajusta a la realidad cotidiana de su lugar de trabajo, es posible que los empleados no se lo tomen en serio.

✅ Solución: Utilice un lenguaje y unos ejemplos que se ajusten a las experiencias cotidianas de los empleados y a su Metas de RR.HH .

Por ejemplo, en lugar de prohibir totalmente el uso de Internet, céntrate en un uso responsable que anime a los empleados a acceder a valiosos recursos en línea al tiempo que mantienen la productividad y el respeto por el tiempo de la empresa.

Pasar por alto actividades clave de la empresa

Un buen código de conducta aborda todas las áreas de la empresa. No cubrir actividades críticas, como el manejo de información confidencial o la gestión de conflictos de interés, puede crear lagunas y dar lugar a confusión más adelante.

✅ Solución: Colabore con los departamentos pertinentes para identificar las áreas críticas y, a continuación, cree directrices claras con ejemplos reales que cubran todos los aspectos necesarios de la empresa.

📖 Lea también: los 10 mejores software de manuales del empleado para equipos de RRHH

Comunicar y hacer cumplir el código de conducta

Tener un código de conducta claro es sólo el primer paso. ¿El verdadero reto? Asegurarse de que todo el mundo lo entiende y lo cumple sistemáticamente.

Veamos cómo hacer que el código de conducta forme parte de la cultura diaria de tu organización. 🤝

Comunicación eficaz

Empiece por presentar el código durante la incorporación y facilite el acceso al mismo. Fomente las conversaciones continuas en las reuniones de equipo y proporcione recordatorios periódicos a través de correos electrónicos o comunicaciones internas.

La clave es la claridad y asegurarse de que todo el mundo entiende lo que se espera de él.

Estrategias de aplicación

La coherencia es esencial a la hora de hacer cumplir el código. Establecer procedimientos claros para la (elaboración de) informes sobre infracciones y garantizar que las medidas disciplinarias sean coherentes y justas.

Cree un proceso que garantice que los empleados saben qué esperar cuando se produce una infracción.

**El concepto de código de conducta se remonta a las civilizaciones antiguas. El código más antiguo que se conoce es el Código de Ur-Nammu de Mesopotamia, que establecía normas de conducta justa entre los ciudadanos en torno al año 2100 a. C.

Tratamiento de las infracciones

Cuando se produzca una infracción, trátela con prontitud y transparencia. Investigue a fondo, centrándose en las medidas correctivas.

Debe asegurarse de que los empleados sepan que el proceso es justo e imparcial para mantener la confianza dentro de la organización.

📖 Lea también: Cómo redactar un manual del empleado

Sus Próximos Pasos para un Código de Conducta Sólido con ClickUp

Elaborar un código de conducta para los empleados ayuda a sentar las bases de un lugar de trabajo respetuoso y conectado. Cuando todos comprenden las expectativas y ven cómo se alinean con los valores fundamentales de la empresa, se sienten más seguros y motivados para dar lo mejor de sí mismos.

Con ClickUp, redactar, perfeccionar y compartir este documento se convierte en un proceso más sencillo y colaborativo. Sus herramientas de edición de documentos permiten a los equipos de RR.HH. redactar y actualizar las directrices, recabar opiniones en tiempo real y compartir fácilmente la versión final con toda la organización. Regístrate ¡gratis/a hoy mismo! 🚀