Cómo responder a la pregunta "¿Por qué busca un nuevo empleo?

Estás a mitad de la entrevista, sintiéndote seguro de ti mismo, cuando de repente el entrevistador te pregunta: "¿Por qué buscas un nuevo trabajo?" Esta pregunta puede pillarte desprevenido, incluso cuando estás totalmente preparado.

Es algo más que una conversación trivial: es una prueba sutil de tu motivación, profesionalidad y honestidad. La forma en que respondas configurará el resto de la conversación.

Pero esta pregunta no es sólo eso. También es una oportunidad para ajustar el tono de cómo te ven como candidato.

En este blog, repasaremos cómo responder a esta pregunta de la entrevista cuidadosamente y causar una impresión duradera sin parecer ensayado. Preparado para impresionar? 💁

La perspectiva del entrevistador: Por qué los empleadores hacen esta pregunta

Cuando los empleadores preguntan: "¿Por qué buscas un nuevo trabajo? ", están tratando de medir qué te motiva, qué tan comprometido estarás y si encajarás en su cultura de trabajo.

Esta pregunta da a los empresarios una idea de lo que buscas en tu próximo rol. ¿Buscas más crecimiento? ¿Un mejor equilibrio entre vida laboral y personal? ¿O incluso una mejor remuneración? Entender tus motivaciones les ayuda a ver si pueden cumplir tus metas.

📌 Ejemplo: Si tu principal motivación es un salario más alto, los empresarios podrían preguntarse si te mantendrá comprometido o si renunciarás cuando llegue una oferta mejor.

Veamos otras razones por las que esta es una pregunta recurrente. 📝

Comprobación de compromiso

Contratar y formar a nuevos empleados lleva tiempo y recursos, por lo que los empleadores son naturalmente cautelosos con los candidatos que cambian de trabajo con frecuencia. Un candidato centrado en crecimiento vertical y lateral y el desarrollo a largo plazo suele destacar

Medir el ajuste cultural

Los empleadores quieren evaluar si te adaptarás bien a la cultura de la empresa. Su respuesta debe reflejar su aprecio por el trabajo en equipo y la colaboración, así como valores que coincidan con la misión de la empresa, como la innovación o la comunidad

Mirando hacia el futuro

Les interesan los candidatos con visión de futuro. Si esboza metas profesionales que incluyan el crecimiento con la empresa, demuestra ambición y confirmación de su desarrollo profesional

🔍 ¿Sabías que? El concepto de "ajuste cultural" cobró fuerza en la década de 1980, y las investigaciones sugieren que contratar a personas cuya personalidad y valores coinciden con los de una organización conduce a un mayor adjunto y retención en el puesto de trabajo.

Sin embargo, para evitar la discriminación, las empresas también recurren al enfoque de "cultura añadida", que consiste en formar a los entrevistadores para que se centren en cómo los candidatos pueden mejorar la cultura existente.

Entender el por qué de esta pregunta puede ayudarle a elaborar una respuesta que juegue a su favor. He aquí cómo. 📂

Destaca las habilidades relevantes: Menciona las habilidades que encajan perfectamente con el rol

Menciona las habilidades que encajan perfectamente con el rol Explica tus motivaciones: Comparte por qué te interesa un nuevo trabajo más allá del sueldo

Comparte por qué te interesa un nuevo trabajo más allá del sueldo Expresa tus metas a largo plazo: Habla de cómo te ves creciendo con la empresa

Con este enfoque, te mostrarás como un candidato reflexivo, comprometido y dispuesto a hacer contribuciones significativas.

¿Cómo responder a la pregunta "Por qué busca nuevas oportunidades de empleo "?

¿La clave para responder a esta (in)famosa pregunta? Enmarca tu respuesta para mostrar ambición, valores y disposición para algo nuevo, sin que suene como si estuvieras huyendo de tus empleadores actuales o pasados.

Repasemos algunas estrategias. 🗒️

1. Evaluar tus razones para querer un cambio

Cuando pienses por qué buscas un nuevo rol, reflexiona sobre qué te está indicando dejar tu posición actual.

¿Por qué quieres marcharte? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Existen desafíos diarios, estancamiento en el aprendizaje y el crecimiento, o relaciones tensas con los compañeros?

También debes fijarte en lo que buscas en tu nuevo rol, incluido el crecimiento profesional, el entorno de trabajo preferido y los valores.

Ofrecer un motivo honesto ayuda a establecer la confianza con el responsable de contratación y fomenta la credibilidad.

Veamos algunas razones habituales:

Despidos: Su empresa anterior sufrió despidos que afectaron a su rol

Su empresa anterior sufrió despidos que afectaron a su rol Seguridad laboral: Tu empresa actual se enfrenta a problemas financieros y no estás seguro de tu posición

Tu empresa actual se enfrenta a problemas financieros y no estás seguro de tu posición Oportunidades de crecimiento: Está buscando más responsabilidades y crecimiento

Está buscando más responsabilidades y crecimiento Cambio de carrera: Desea cambiar a un nuevo campo o sector que se ajuste mejor a sus objetivos a largo plazometas profesionales Conciliación de la vida laboral y familiar : Necesita una mejor conciliación de la vida laboral y familiar o acuerdos laborales más flexibles

Desea cambiar a un nuevo campo o sector que se ajuste mejor a sus objetivos a largo plazometas profesionales

2. Prepare su respuesta

El siguiente paso es reflexionar sobre su trayectoria profesional y comprender qué le impulsa a cambiar de profesión . Conecta estas motivaciones con el rol que solicitas y prepara una respuesta directa.

He aquí cómo hacerlo. 🎯

Reflexiona sobre tu trayectoria profesional: Repasa tus anteriores roles para identificar lo que te ha gustado, lo que has echado en falta y lo que has aprendido. Piensa en tus habilidades, logros y metas profesionales. También debes detectar patrones y temas en tus elecciones profesionales, como tu predilección por los retos

Repasa tus anteriores roles para identificar lo que te ha gustado, lo que has echado en falta y lo que has aprendido. Piensa en tus habilidades, logros y metas profesionales. También debes detectar patrones y temas en tus elecciones profesionales, como tu predilección por los retos Identifique las motivaciones para cambiar de trabajo: Como ya hemos dicho, saber por qué quiere avanzar le ayudará a dar una respuesta clara y segura

Como ya hemos dicho, saber por qué quiere avanzar le ayudará a dar una respuesta clara y segura Alinea tu respuesta con el rol: Resume brevemente tu trayectoria profesional y explica tus motivaciones para explorar nuevos roles. Concluye tu respuesta conectando tus metas con los valores o la misión de la empresa

Tareas de ClickUp

Utilice las tareas de ClickUp para reflejar las diferentes fases de su proceso de búsqueda de empleo ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno para gestionar tu trabajo y tus proyectos personales. Todo lo que necesitas para mantenerte organizado y al día de tus tareas. Tareas de ClickUp puede ser una herramienta estratégica para organizar y alinear tus respuestas con el rol del posible puesto.

Empiece por crear un proyecto de ClickUp dedicado a este fin, en el que podrá utilizar tareas para describir los requisitos esenciales de la descripción del puesto. En la sección de descripción de tareas puedes detallar tus habilidades, logros y proyectos relevantes asociados a cada requisito.

Esta herramienta es muy eficaz para el crecimiento personal y profesional. A través de ella, usted puede marcar su asistencia y hacer un seguimiento de su tiempo de trabajo también y segregar sus tareas individuales de acuerdo a sus necesidades. Puede ajustar la prioridad de las tareas en su pendiente y puede recordatorio de la fecha límite mencionada por usted en sus tasks.

Fahad Khan, Analista de Desarrollo de Negocios Listas de control de la tarea de ClickUp estructure sus logros, asegurándose de abordar todos los puntos vitales. Por ejemplo, si la posición destaca la gestión de proyectos, incluya una lista de control de herramientas, metodologías y retos que ha superado con éxito.

Por último, para cualificaciones más complejas, utilice subtareas para detallar instancias específicas de liderazgo o gestión de equipos. Este método le permite elaborar una respuesta estructurada y relevante para la entrevista.

3. Estructuración de la respuesta

Al preparar tu respuesta a la pregunta para una entrevista, es vital equilibrar la sinceridad con la profesionalidad. También es posible que te hagan esta pregunta durante una entrevista de salida .

Estos son algunos puntos clave que conviene recordar para evitar los errores más comunes. ⚠️

Enmarque su respuesta positivamente

Destaque su deseo de progresar profesionalmente y de enfrentarse a nuevos retos. Evite criticar a su empleador actual o anterior. En lugar de ello, enmarque su respuesta de forma positiva para reflejar una mentalidad proactiva

📌 Ejemplo: En lugar de decir: 'Estoy frustrado con mi trabajo actual porque carece de oportunidades de crecimiento profesional', intenta responder: _'Aunque he apreciado el tiempo que he pasado en mi trabajo actual, siento que la dirección de la empresa ya no coincide con mis aspiraciones profesionales. Quiero trabajar en una empresa que comparta mis valores y se centre en la innovación

Ser auténtico

Asegúrate de que tu respuesta refleja genuinamente tus motivaciones. La autenticación resuena en los entrevistadores y hace que tu respuesta sea más cercana

📌 Ejemplo: _'Tras haber trabajado en el sector sanitario durante varios años, me apasiona mejorar la atención a los pacientes. Me atrae su organización por su confirmación de soluciones sanitarias innovadoras que realmente marcan la diferencia en la vida de las personas"

Discuta sus aspiraciones futuras

Comparta lo que le entusiasma de la nueva empresa y del nuevo rol. Incluso puede expresar su entusiasmo por trabajar en proyectos innovadores que coincidan con sus pasiones

📌 Ejemplo:"Me entusiasma esta posición porque me ofrece la oportunidad de trabajar en proyectos innovadores que se alinean con mi pasión por la tecnología y el desarrollo de productos, especialmente en la mejora de la experiencia del usuario.'"

Proporcione ejemplos concretos

Las respuestas vagas pueden parecer poco preparadas. Prepara ejemplos concretos que ilustren tus motivaciones y aspiraciones profesionales para que tu respuesta sea más convincente

📌 Ejemplo:'Como coordinadora de marketing, dirigí una campaña que impulsó nuestra participación en las redes sociales en un 30%. Ahora estoy deseando centrarme en el análisis y la investigación de mercado, y este rol me entusiasma porque se alinea con mis habilidades y ofrece proyectos innovadores que aprovechan los datos para la toma de decisiones de la empresa.'

💡 Pro Tip: Cómo abordar la entrevista de salida como un momento de aprendizaje. Reconocer qué aspectos de tu rol te llevaron a buscar nuevas oportunidades puede ayudarte a detectar señales de alarma o "elementos imprescindibles" en futuras perspectivas laborales para obtener información valiosa.

Respuestas de muestra

Debes elaborar respuestas personalizadas en función de las distintas circunstancias.

Ahora que ya sabes lo básico sobre cómo responder a "¿Por qué buscas un nuevo trabajo?", veamos algunas muestras de respuestas para lo siguiente:

1. Busco crecimiento y desarrollo profesional

Aquí tienes algunas respuestas si buscas crecimiento profesional:

estoy deseando dar el siguiente paso en mi carrera y desarrollar mis capacidades. Mi trabajo anterior era gratificante, pero estoy listo para pasar a una posición que ofrezca una vía más directa de crecimiento y desarrollo

busco un rol que me ofrezca oportunidades de crecimiento y retos acordes con mi trayectoria profesional. Aunque mi posición actual ha sido una gran base, estoy preparado para ampliar mi conjunto de habilidades y contribuir más ampliamente al éxito de la empresa_

👀 Bonificación: Mira plantillas de mapas de carreras profesionales para correlacionar tu trayectoria profesional si estás buscando oportunidades de crecimiento.

2. Desea un rol acorde con sus pasiones e intereses

Veamos algunas respuestas si deseas un rol que se alinee con tus intereses:

estoy en un momento de mi carrera en el que es esencial alinear mi trabajo con mis principales intereses, como la innovación. Estoy deseando aportar mi experiencia en gestión de proyectos y resolución creativa de problemas a una empresa que priorice estos valores, lo que me permitiría tener un impacto más significativo a diario_

he disfrutado mucho con mi rol, pero me he dado cuenta de que mi pasión es trabajar en el ámbito de la salud y el bienestar. Estoy buscando un rol que se alinee más estrechamente con mis fortalezas en la planificación de la nutrición y la gestión de programas y que me permita contribuir a un equipo dedicado a promover un estilo de vida más saludable_

3. Traslado debido a cambios en la empresa o inestabilidad

Aquí tienes algunas respuestas de muestra si quieres cambiar de empresa debido a la inestabilidad:

Con los recientes cambios estructurales y las prioridades cambiantes de mi organización actual, busco una oportunidad para aportar mis conocimientos a una empresa con una dirección clara y una confirmación del crecimiento

los recientes cambios en la dirección han desviado la atención de mi empresa actual de los valores que me atrajeron inicialmente. Ahora busco un rol en una organización que esté comprometida con su misión y que ofrezca la oportunidad de contribuir a la consecución de objetivos estables y de uso compartido_

4. Busco un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal

Veamos algunas respuestas cuando quieras un mejor equilibrio entre trabajo y vida privada:

en mi rol actual, las exigencias no han dejado de aumentar, lo que dificulta mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida privada. Busco una posición que me permita seguir realizando un trabajo de alta calidad y que, al mismo tiempo, sea compatible con mi bienestar. Creo que un entorno equilibrado me permitirá ser más productivo y estar más comprometido con mi trabajo_

en mi posición actual, las altas exigencias y los horarios prolongados han hecho que sea difícil mantener un estilo de vida equilibrado. Busco una empresa que valore el equilibrio entre la vida laboral y personal como parte de su cultura, ya que creo que esto me permitirá contribuir de forma significativa y prosperar a largo plazo_

**A diferencia de las entrevistas de salida, que se realizan cuando un empleado deja la empresa, las entrevistas de permanencia se realizan cuando un empleado deja la empresa entrevistas se llevan a cabo mientras el empleado sigue comprometido con la empresa. El objetivo es identificar los aspectos positivos de la experiencia del empleado, descubrir posibles problemas y explorar cómo la organización puede mejorar la compatibilidad del crecimiento y la satisfacción laboral del empleado.

¿Cómo no responder a la pregunta "Por qué busca nuevas oportunidades de empleo "?

La respuesta a la pregunta de por qué desea cambiar de trabajo influye en la percepción que el entrevistador tiene de usted. Aunque la honestidad es esencial, determinados enfoques pueden hacer que parezcas poco profesional o desinteresado.

Veamos algunos errores comunes que debes evitar. 👇

Hablar mal del empleador anterior

No hables negativamente de tu empleador; criticar a tu empresa actual o la reputación de la empresa puede suscitar dudas sobre tu capacidad para gestionar los conflictos laborales de forma constructiva

❌ En lugar de: No valoran mi duro trabajo y me pagan mal por todo lo que hago.

✅ Diga: Me entusiasma unirme a una organización que reconoce y recompensa el trabajo duro. Estoy deseando contribuir de forma significativa y formar parte de un equipo que valora el crecimiento y el impacto.

Quejarse de los compañeros

No culpe a sus compañeros de su decisión de cambiar de trabajo. Es mejor que te centres en tu crecimiento personal y tus aspiraciones en lugar de señalar a otros

❌ En lugar de: Mis compañeros son unos vagos y yo hago todo el trabajo. Quiero un trabajo en el que no tenga que cargar con todo el equipo.

✅ Decir: Busco un entorno en el que la colaboración sea un valor fundamental y pueda trabajar junto a compañeros de equipo motivados y solidarios para alcanzar metas compartidas.

Discutir problemas personales

Evite mencionar los retos de su vida personal como motivo principal para buscar un nuevo rol. Compartir demasiado sus motivaciones personales puede desviar la atención de sus cualificaciones y metas profesionales

❌ En lugar de: Estoy lidiando con muchas cosas en este momento, y mi trabajo actual no me está ayudando. Necesito un trabajo en el que no esté tan estresado.

✅ Decir: Busco una posición que compatibilice el trabajo y la vida personal. Un entorno equilibrado me permitirá dar lo mejor de mí profesional y personalmente.

El mejor consejo para no responder a esta pregunta de forma poco profesional es hacer hincapié en tus futuras metas personales y profesionales en lugar de centrarte en frustraciones laborales del pasado.

Este enfoque ayuda a los entrevistadores a ver cómo tus aspiraciones se alinean con el nuevo rol, presentándote como un candidato positivo y motivado.

Consejos y buenas prácticas

Ya hemos establecido lo que hay que hacer y lo que no a la hora de responder: "¿Por qué busca un nuevo empleo?"

Veamos, pues, algunos consejos esenciales y buenas prácticas que te ayudarán a superar con éxito la entrevista. 💼

Adapta tu respuesta : Conecta tu respuesta directamente con la oportunidad. Di algo como, 'Estoy entusiasmado con este rol porque se alinea con mi interés en el diseño centrado en el usuario y me permitirá contribuir a su misión de crear experiencias digitales intuitivas y fáciles de usar'

: Conecta tu respuesta directamente con la oportunidad. Di algo como, 'Estoy entusiasmado con este rol porque se alinea con mi interés en el diseño centrado en el usuario y me permitirá contribuir a su misión de crear experiencias digitales intuitivas y fáciles de usar' Muestre confianza a través del lenguaje corporal: Mantenga un contacto visual constante para mostrar compromiso, siéntese erguido e inclínese ligeramente para transmitir interés, y utilice gestos abiertos para reforzar sus ideas y entusiasmo

Mantenga un contacto visual constante para mostrar compromiso, siéntese erguido e inclínese ligeramente para transmitir interés, y utilice gestos abiertos para reforzar sus ideas y entusiasmo Adáptate a la reacción del entrevistador: Si asiente o muestra interés, amplía la información. Si parece cerrado, simplifique su respuesta

Si asiente o muestra interés, amplía la información. Si parece cerrado, simplifique su respuesta Termina con una nota optimista: Termine expresando su agradecimiento por su rol actual y por cómo le ha preparado para el siguiente paso. Por ejemplo, 'Mis experiencias aquí me han preparado para tener un impacto significativo en mi próximo rol, y estoy entusiasmado por lo que me espera'

💡 Consejo profesional: Las empresas que dan prioridad a la planificación de la sucesión suelen dedicarse a cultivar el talento desde dentro. Si estás buscando un nuevo empleo, preguntar sobre este tema durante las entrevistas puede ayudarte a evaluar si la empresa ofrece oportunidades de crecimiento acordes con tus ambiciones profesionales.

También puede utilizar herramientas de gestión de proyectos como ClickUp para ayudarle a organizar su investigación y sus respuestas para los distintos roles.

Documentos de ClickUp

Edita y da formato a tus respuestas e investigaciones con ClickUp Docs Documentos de ClickUp es una herramienta excelente para preparar entrevistas, ya que proporciona estructura y flexibilidad.

Para ensayar tus respuestas con eficacia, puedes crear un documento específico para las preguntas habituales de las entrevistas y organizar tus respuestas en función de categorías, como metas profesionales o conocimiento de la empresa, para mantener las cosas racionalizadas.

Gracias a funciones como las pancartas con códigos de color y las numerosas opciones de formato, tus respuestas pueden organizarse visualmente, lo que facilita destacar los puntos clave para una revisión rápida. Además, su función de comentarios te permite recibir información en tiempo real de tus tutores o compañeros directamente en el documento, lo que te ayudará a perfeccionar tus respuestas a partir de aportaciones constructivas.

Enlazar las tareas a tu documento también te permite seguir el progreso de tu preparación, asegurándote de que cada parte de tu respuesta está pulida y completa.

Con el historial de versiones, puedes revisar borradores anteriores, observar cómo evolucionan tus respuestas y mantenerte alineado con las particularidades de cada rol.

Cerebro ClickUp

Indicar a ClickUp Brain que redacte una respuesta para usted

También puede utilizar IA para la preparación de entrevistas . Cerebro ClickUp es un potente asistente basado en IA que facilita la redacción y el perfeccionamiento de las respuestas a las entrevistas. Con funciones como el AI Knowledge Manager, ClickUp Brain te permite hacer preguntas y recibir respuestas rápidas y contextualmente relevantes, ayudándote a organizar tus pensamientos y articular tu interés en un rol.

**También puedes redactar tu respuesta "¿Por qué buscas un nuevo trabajo?" y utilizar la función AI Writer for Work de ClickUp Brain para pulirla

Esta función puede alinear tu respuesta con la misión de la empresa resumiendo información sobre el nuevo rol o extrayendo detalles de otras notas del equipo, lo que garantiza que tu respuesta suene meditada y adaptada.

Para facilitar las cosas, ClickUp ofrece varias plantillas, como la siguiente Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp . Esta plantilla le ayuda a mantenerse organizado y al tanto de su búsqueda de empleo, proporcionándole todo lo que necesita en un solo lugar. Simplifica el seguimiento de las ofertas de empleo procedentes de diversas fuentes, garantizando que todos los posibles roles estén centralizados y sean fáciles de encontrar.

La respuesta correcta está a sólo un 'clic'(Up) de distancia

Responder a la pregunta "¿Por qué busca un nuevo empleo?" puede parecer difícil, pero con el enfoque adecuado, puede ser una oportunidad para destacar sus aspiraciones y el valor que aporta.

Recuerda que tu respuesta debe ser positiva, centrarse en el crecimiento y mostrar cómo el nuevo rol se alinea con tus metas.

ClickUp puede ayudarte a simplificar y agilizar este proceso. Centraliza tu búsqueda de empleo organizando la investigación sobre posibles empleadores y redactando respuestas personalizadas. Gracias a las funciones potenciadas por IA, las herramientas de gestión de tareas y las plantillas personalizadas, podrá realizar un seguimiento de los plazos con facilidad y mantenerse preparado durante todo el proceso. Regístrate en ClickUp ¡hoy mismo!