Las 10 mejores plantillas y preguntas gratuitas de entrevistas de salida para equipos de RR.HH

¿Ha notado que los empleados abandonan su empresa sin dar muchas explicaciones? Quizá no les esté haciendo las preguntas adecuadas.

Ese chatear entre un empresario y un empleado a su salida podría ser más útil de lo que cree. Por eso debe tomarse en serio las entrevistas de salida.

Es su oportunidad de sumergirse en la vida laboral de los empleados que se van, entender por qué se marchan y recoger sus valiosas sugerencias para hacer de su empresa un lugar mejor para trabajar.

Con esta información, puede hacer cambios significativos para retener a sus empleados y mejorar su marca como empleador para atraer a nuevos talentos.

Hemos elaborado una lista de plantillas de entrevistas de salida que le guiarán para realizar entrevistas de salida perspicaces.

¿En qué consiste una buena plantilla de entrevista de salida?

Una plantilla de entrevista de salida es un documento preelaborado diseñado para guiar la conversación durante la entrevista final de un empleado antes de dejar la empresa.

Piense en ella como un puente entre el pasado de un empleado y el futuro de la empresa. Es el ajuste de una acogedora sala de chat para un uso compartido honesto, que ofrece ideas para los que se quedan.

Suele incluir preguntas abiertas y cerradas agrupadas en distintas categorías para recabar información exhaustiva sobre la experiencia del empleado.

He aquí una guía rápida para que RR.HH. lleve a cabo una buena entrevista de salida:

Categorizar: Agrupa preguntas como el ambiente de trabajo, la cultura y los motivos de salida Fomente las historias: Utiliza "Por qué" o "Cuéntame más sobre" para profundizar Diversifique las preguntas: Combine consultas directas, indirectas y basadas en acciones para obtener información variada Personalizar: Incluya preguntas adaptadas a roles o departamentos específicos Mantener la confidencialidad: Garantizar el anonimato y fomentar respuestas sinceras Proporcionar escalas de valoración: Utilizar escalas para aspectos específicos como la satisfacción o la probabilidad de recomendar la empresa Ofrecer espacio para extras: Deje espacio para cualquier idea o preocupación final Hazlo accesible a todos: Ofrezca versiones digitales e impresas para adaptarse a las distintas preferencias

Recuerde que una buena plantilla es un punto de partida, no un guión. Adaptarla a cada empleado y escuchar activamente desbloqueará el verdadero valor del proceso de entrevista de salida.

10 plantillas de entrevista de salida

¿No sabe por dónde empezar con sus entrevistas de salida?

Tenemos una solución fácil: plantillas de entrevistas de salida personalizables. Estas plantillas son adecuadas para diferentes sectores y le ayudarán a obtener las respuestas que busca de los empleados que abandonan su organización.

También le ayudarán a dar el primer paso para transformar su empresa en un entorno de trabajo próspero que retenga a los mejores talentos.

¡Echa un vistazo! 👀

1. Plantilla de Formulario de Entrevista de Salida by Template.net

vía Plantilla ¿Busca una plantilla de entrevista de salida sencilla y eficaz que se adapte a casi cualquier departamento o sector? Esto es lo que estabas buscando

Obtenga información práctica sobre los motivos por los que los empleados abandonan la empresa, con cómodas casillas para marcar y secciones de comentarios abiertos.

Los empleados pueden dar valoraciones de mayor a menor para parámetros que definen la satisfacción de los empleados, como los beneficios recibidos, la utilización de habilidades, la satisfacción general en el trabajo, el ambiente de trabajo y más. Adapte la plantilla a sus necesidades específicas añadiendo o eliminando factores relevantes.

Coge un bolígrafo o pásate al formato digital Elija entre Word, Hojas de cálculo de Google, Photoshop y otros formatos para realizar entrevistas de salida a su manera.

2. Plantilla PDF de entrevista de salida por Volunteering Resource Hub

vía Volunteering Resource Hub

Los voluntarios de su organización no están obligados a participar en una entrevista de salida, pero siempre es bueno agradecerles su tiempo y solicitarles si están dispuestos a concederle una.

Esta plantilla gratuita, personalizable y con preguntas atractivas puede ayudarle a obtener información valiosa sobre los motivos por los que los voluntarios deciden marcharse, la compatibilidad de su organización, los obstáculos a los que se han enfrentado durante su voluntariado y si desean seguir en contacto con usted.

Para ser justos, esta plantilla puede ayudarle a construir un mejor programa de voluntariado para futuros talentos, y los propios voluntarios se sentirán valorados y escuchados, lo que dará lugar a recomendaciones, una mejor buena voluntad y compatibilidad en el futuro.

3. Plantilla de entrevista de salida para empleados de la construcción by Template.net

vía Plantilla Las empresas del sector de la construcción se enfrentan a menudo a una elevada rotación de personal, por lo que es crucial comprender las razones de las bajas.

Esta plantilla, un buen punto de partida para cualquier empresa de construcción, es muy adecuada para principiantes a la hora de realizar entrevistas de salida, ya que aborda factores esenciales como la retribución, la conciliación de la vida laboral y familiar, el entorno de trabajo, la seguridad y el bienestar, la formación y el desarrollo.

Redactada y diseñada por expertos en negocios de la construcción, esta plantilla cumple con los estándares de referencia de las empresas de construcción y puede personalizarse para cada empleado. Puede añadirle su marca para darle un toque personal.

4. Guía de preguntas para la entrevista de salida by People Managing People

vía Personas que gestionan personas Realizar entrevistas de salida eficaces puede cambiar las reglas del juego de su equipo de Recursos Humanos. Esta guía proporciona claves para elaborar preguntas bien estructuradas que profundicen en diversos aspectos de la experiencia del empleado.

En estas páginas encontrará simulacros de preguntas adaptables a cada miembro del equipo que se marcha. Las categorías clave incluyen los motivos de la marcha, preguntas específicas sobre el rol, el jefe y el equipo. Así como preguntas centradas en el desarrollo, la inclusión y la diversidad, y la organización.

Al centrarse en estas áreas clave, no sólo está realizando una entrevista, sino que está entablando una conversación significativa que puede iluminar vías de mejora e inspirar cambios positivos en su empresa, tanto para los empleados actuales como para los futuros.

Para descargar la plantilla gratis, tendrá que suscribirse a People Managing People.

5. Plantilla de entrevista de salida de RR.HH. de Breathe HR

vía Respirar HR Esta plantilla incluye una serie de preguntas que puede hacer a sus empleados, como "¿Cuáles fueron los motivos por los que se marchó?", "¿Qué es lo que más le gustaba de su trabajo?" "¿Qué podríamos haber hecho para retenerle?" y "Si se marcha para desempeñar otro rol, ¿cuál era el atractivo de esa posición?"

Al hacer estas preguntas, puede obtener información valiosa sobre lo que piensan y sienten sus empleados y cómo su mentalidad afecta a sus decisiones profesionales. Esta información puede utilizarse para introducir cambios que contribuyan a mejorar la cultura de la empresa.

Si busca una plantilla para sus entrevistas de salida, la de este artículo es un buen punto de partida. Sin embargo, también puede considerar la posibilidad de personalizar la plantilla para adaptarla a las necesidades específicas de su empresa.

6. Plantilla de Formulario de Entrevista de Salida por Best Templates

vía Las mejores plantillas Si desea agilizar las entrevistas de salida en todos los departamentos de su empresa, los formularios de entrevista de salida son la solución para su equipo de RRHH.

Casillas de verificación fáciles de marcar, secciones de comentarios adicionales para instar a los empleados a dar su opinión, una escala de valoración para medir lo que los empleados piensan de la empresa y las preguntas de sí o no hacen que la entrevista sea breve y perspicaz.

Al dejar la empresa, los empleados ya están preparados para seguir adelante con la siguiente oportunidad, lidiando con las despedidas en la empresa actual y atascados con el papeleo que tienen que rellenar.

Este sencillo formato de entrevista de salida no sólo es rápido y fácil de poner en práctica para todos, sino que también es fácil de estandarizar en varios equipos funcionales.

Está disponible para su compra inmediata como plantilla única o a través de una suscripción para acceder a una amplia colección adecuada para prácticamente cualquier escenario.

Esta plantilla totalmente personalizable está diseñada para su uso compartido en todas las plataformas digitales y también es compatible con lectores universales de documentos.

7. Plantilla de entrevista de salida de Word por Legal Templates

vía Plantillas legales Todas las entrevistas de salida son importantes, tanto si el empleado se marcha de forma amistosa como si no. Esto se debe a que dichas entrevistas no se producen bajo el comando directo de un empleado. Por lo tanto, el empleado puede aportar una nueva perspectiva sobre la alta dirección que puede haberse pasado por alto.

Esta plantilla de entrevista de salida de Legal Templates cubre todas las preguntas esenciales en torno a los "factores que contribuyen a la decisión del empleado de marcharse", "lo más satisfactorio del rol del empleado", "lo menos satisfactorio de este rol", "las funciones del puesto se ajustan a las expectativas del empleado" y "la sugerencia del empleado para mejorar la empresa."

Free to download and easily customizable, this template also offers an additional page on company property the leaving employee needs to submit to HR, which helps them keep a tab on items returned or yet to be returned.

8. Plantilla de preguntas de entrevista de salida de Paycor

vía Paycor Son raros los equipos de RR.HH. que ponen tanto esfuerzo en el proceso de incorporación como en el de salida. Pero gracias a su confirmación y sinceridad, a menudo consiguen transformar sus prácticas operativas para mejor.

Esta plantilla de descarga gratuita es un buen punto de partida para una entrevista de salida en profundidad, en la que cada pregunta insta al empleado a responder con datos de su auténtica experiencia. Algunas preguntas tienen varias opciones y un cuadro de comentarios adicional para que el empleado elabore su respuesta.

Los datos que obtenga de esta plantilla de entrevista de salida deben revisarse adecuadamente. Utilícela para establecer temas críticos, crear elementos de acción y ponerlos en práctica para evitar problemas legales y desastres de relaciones públicas o identificar una cultura de trabajo tóxica que pueda dañar la reputación de su empresa.

9. Plantilla de Formulario de Entrevista de Salida por CaseIQ

vía Caso IQ Con secciones editables y texto de muestra, esta plantilla de entrevista de salida, que se puede descargar gratuitamente, le ayudará a poner en marcha el proceso proceso de incorporación ¡!

Al abarcar todas las preguntas vitales de la entrevista de salida, los comentarios de los empleados que obtenga pueden utilizarse para mejorar la cultura de la empresa, identificar áreas en las que la empresa puede mejorar y realizar cambios para retener a los empleados.

Digamos que un empleado deja un comentario en la entrevista de salida sobre que no se le han dado suficientes oportunidades de desarrollo profesional. La empresa puede cambiar sus programas de formación y desarrollo basándose en el comentario.

Del mismo modo, puede personalizar las preguntas para los distintos departamentos en los que se haya impartido formación de gestión.

10. Plantilla de formato de entrevista de salida de Startup HR Toolkit

vía Startup HR Toolkit Aunque son beneficiosas para empresas de todos los tamaños, las entrevistas de salida son especialmente cruciales para las startups debido a su naturaleza dinámica, recursos limitados y enfoque en el crecimiento y la cultura.

Cuando se recogen y analizan activamente los valiosos comentarios de las entrevistas de salida, las startups pueden obtener una ventaja competitiva, mejorar la experiencia de los empleados y construir una cultura empresarial próspera.

Todos los profesionales de RR.HH. de una startup encontrarán esta plantilla gratuita fácil de personalizar, compartir y adaptar, ya que cubre todas las preguntas necesarias que pueden ayudarle a averiguar por qué la persona deja la empresa, la satisfacción que ha obtenido de su rol y su opinión sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal y los beneficios que le ha proporcionado la empresa.

Las entrevistas de salida crean un bucle de retroalimentación, que permite a su equipo de RR.HH. evaluar la eficacia de los cambios aplicados basándose en las opiniones anteriores de los empleados. Este ciclo de aprendizaje y mejora continuos permite a tu startup evolucionar y adaptarse para mejor.

Otras herramientas de RRHH

Gestionar los procesos de RR.HH. puede ser como hacer malabarismos con muchas tareas Entre el caos documental, el trabajo administrativo repetitivo y la necesidad de tomar decisiones basadas en datos, los equipos de RR.HH. a menudo luchan por optimizar su impacto.

A sistema de gestión de recursos humanos le simplificará la mayoría de estas tareas.

Aquí es donde ClickUp entra en juego.. un potente software de gestión de proyectos que integra a la perfección la gestión de documentos, herramientas de IA y plantillas de RR. HH. prediseñadas para agilizar su flujo de trabajo, desbloquear información valiosa y transformar la experiencia de sus empleados.

Gestione todos los procesos de RRHH en una única plataforma con la herramienta de gestión de RRHH de ClickUp

Utilice Plataforma de gestión de RRHH de ClickUp para gestionar la contratación y la incorporación. Además de ser una gran herramienta de contratación para gestionar las candidaturas y la divulgación, también ayuda con el compromiso y la información de los empleados.

Cree documentos, wikis y mucho más con ClickUp y conéctelos a flujos de trabajo para ejecutar ideas con su equipo de RR.HH Documentos ClickUp se convierte en el archivador digital de su equipo de RRHH. Almacene los archivos de los empleados, manuales, políticas y mucho más en una ubicación segura y accesible.

Puede utilizar Docs para colaborar en todo, desde una nueva política de dispositivos para empleados hasta un programa de formación sobre seguridad. Con la edición colaborativa en vivo, usted y su equipo pueden realizar actualizaciones en tiempo real, implementar el control de versiones y asignar y resolver comentarios para mantenerse en la misma página.

También puede crear plantillas personalizadas para paquetes de incorporación y cartas de oferta y actualizaciones de políticas, garantizando la coherencia y ahorrando tiempo.

Si combina Docs con la búsqueda basada en IA de ClickUp, que comprende el contexto y las palabras clave, podrá obtener toda la información que necesite al alcance de la mano.

Utilice ClickUp AI para editar, resumir, simplificar o parafrasear los materiales de incorporación y desvinculación de los empleados

Con Herramientas de IA de ClickUp con ClickUp, puede recopilar información inteligente y optimizar su estrategia de RR.HH. en consecuencia. Analice los datos de los empleados para identificar tendencias y patrones de rotación, compromiso y rendimiento. Indique a la IA que cree preguntas e incluso plantillas para las entrevistas de salida y edítelas en cuestión de segundos.

También puede personalizar los planes de incorporación basándose en los roles y habilidades de los empleados, mejorando el compromiso y la retención de los empleados. Genere texto para las encuestas y analice los sentimientos para comprender los sentimientos de los empleados y las áreas de mejora. Plantillas de RRHH de ClickUp convierten su rutina diaria en una actuación bien ensayada. Utilice plantillas predefinidas para la contratación, la incorporación, las revisiones del rendimiento y los despidos, garantizando la eficacia y la coherencia.

Utilice la plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp para ayudar a sus nuevos empleados a realizar las tareas de incorporación necesarias y ponerlos al día rápidamente

Personalizar Plantillas de RRHH con campos personalizados, etiquetas y estados en ClickUp. Automatice tareas repetitivas, como el envío de recordatorios de revisión del desempeño o el desencadenante de verificaciones de antecedentes. Seguimiento del progreso, gestionar empleados y supervisar todo KPI de RRHH y actividades dentro de estas plantillas, manteniendo a todos informados y rindiendo cuentas.

Haga que las entrevistas de salida sean perspicaces con ClickUp

Cada empleado que se marcha aporta experiencia y conocimientos. Dejar que se vayan sin recoger sus comentarios es como dejar que un cofre del tesoro se cierre de golpe antes de echar un vistazo en su interior.

Ahí es donde entran en juego las entrevistas de salida, que ofrecen una valiosa oportunidad para conocer el sentimiento de los empleados, identificar áreas de mejora y, en última instancia, cultivar una cultura de trabajo próspera.

Sin embargo, realizar entrevistas de salida convincentes requiere algo más que una lista de control.

Es necesario un potente software de RRHH que le permite recabar opiniones sinceras, analizarlas meticulosamente y convertirlas en información práctica. Regístrate en ClickUp hoy mismo para equipar a sus equipos de RR.HH. con las herramientas que necesitan para mejorar sus procesos de incorporación y todo el ciclo de vida de la contratación.