Cómo utilizar ChatGPT para mejorar la productividad

«No soy multitarea», dices mientras te tomas tu segundo café, respondes correos electrónicos, planificas el almuerzo y te apresuras para cumplir con el plazo de un cliente en una reunión. Pero trabajar así te hace pasar por alto una tarea importante mientras haces malabarismos con cinco tareas de baja prioridad.

¡No tiene por qué ser así! Las herramientas de IA pueden aumentar la productividad, facilitar la gestión de tareas, mejorar la comunicación y ayudar con tareas como el análisis de datos.

Te presentamos a ChatGPT, tu compañero de productividad que no se toma descansos para el café y lo sabe casi todo sobre el mundo. Porque si 24 horas te parecen 24 minutos, lo único que necesitas es un compañero de IA.

Reuters informó de que ChatGPT cuenta con una base de usuarios activos de 200 millones de personas a la semana. ¡Está claro que su presencia se nota!

Sigue leyendo para descubrir cómo aprovechar ChatGPT para mejorar tu productividad.

Cómo usar ChatGPT para aumentar la productividad

ChatGPT es tu asistente que nunca duerme. Tanto si eres estudiante como profesional en activo, esta herramienta puede ayudarte en tus tareas diarias, como los estudios, el pensamiento creativo, los proyectos personales o incluso la recopilación y el análisis de documentos.

Pero antes de dar por sentado que siempre dice lo correcto, recuerda que ChatGPT ha sido entrenado por seres humanos utilizando conjuntos de datos. A pesar de ser potente, accesible e innovador, puede cometer errores. ¡Un truco es redactar indicaciones claras y evitar la confusión!

Una vez dicho esto, aquí tienes 15 formas e es de utilizar ChatGPT para mejorar tu productividad:

1. Redacción de contenidos

¿Te resulta muy familiar esa sensación de quedarte mirando una pantalla en blanco?

Las palabras no se escriben solas, así que ¿por qué no buscar ayuda para generar ideas? Las herramientas de IA pueden ofrecer múltiples ventajas, tanto si sufres bloqueo del escritor como si te falta tiempo.

ChatGPT puede ayudarte en:

Creación de entradas de blog o contenido para redes sociales

Redactar correos electrónicos/informes

Realizar búsquedas para tareas específicas

Realizar acciones de edición y corrección

Indicación: «Crea un [tono] [tipo de artículo] sobre [tema] con un máximo de [número de palabras]. Explica [subtítulos/puntos clave que deben destacarse]. »

📌Ejemplo: «Crea una entrada de blog divertida sobre la IA en 500 palabras. Explica los posibles beneficios de la IA, las cuestiones éticas y su impacto en el mercado laboral. »

a través de ChatGPT

2. Generación de código para programación

Desarrollar software desde cero es agotador y complejo. Usa ChatGPT para aligerar tu carga de trabajo:

Escribir fragmentos de código

Identificar y corregir errores en el código, también conocido como depuración

Aprende nuevos lenguajes de programación, sus funciones y fragmentos de código alternativos

Entender por qué un código no funciona

Traducir un código de un lenguaje de programación a otro

Nota: ChatGPT no es un revisor de código. Pide ayuda, pero comprueba siempre el resultado.

Indicación: «Necesito implementar [funcionalidad específica] en [lenguaje de programación]. Mis requisitos clave son [Requisito 1], [Requisito 2] y [Requisito 3]. Ten en cuenta las buenas prácticas para [lenguaje/marco de trabajo]. Genera el código con comentarios claros que expliquen la lógica.»

📌Ejemplo: «Necesito implementar un script de procesamiento de datos para archivos CSV de gran tamaño en Python con Flask. Mis requisitos clave son un alto rendimiento para conjuntos de datos grandes, un diseño escalable y una documentación clara y concisa. Ten en cuenta las buenas prácticas en materia de seguridad y rendimiento de Flask. Genera el código con comentarios claros que expliquen la lógica».

a través de ChatGPT

a través de ChatGPT

Lee también: 10 trucos de IA que demuestran que la IA es una aliada y no una enemiga

3. Aprender nuevos idiomas

ChatGPT puede enseñarte reglas gramaticales y estructuras sintácticas en varios idiomas. También puede señalar las diferencias entre dos idiomas para facilitar el aprendizaje.

Utiliza ChatGPT para diseñar una práctica guía lingüística para tu uso personal.

Indicación: «¿Cuál es la diferencia entre [palabra/regla] en [idioma 1] y [palabra/regla] en [idioma 2]? Explícamelo como si fuera un principiante en ambos idiomas. »

📌Ejemplo: «¿Cuál es la diferencia entre el pretérito en español y el passé composé en francés? Explícamelo como si fuera un principiante en ambos idiomas».

4. Traducción de idiomas extranjeros

¿Necesitas ver la letra de una canción en español en inglés? ¿O hay un poema en árabe que necesitas ayuda para entender? ChatGPT puede traducir de un idioma a otro en cuestión de segundos.

Indicación: «Por favor, traduce [contenido en idioma 1] a [idioma 2]. »

📌Ejemplo: «Por favor, traduce "Me gustaría hacer una reserva para dos personas a las 19:00" del inglés al francés».

5. Buscar inspiración

Todos nos hemos quedado atascados al menos una vez en la vida. A los estudiantes les puede resultar difícil elegir un tema para su tesis, mientras que a los escritores les puede costar desarrollar el esquema de la trama.

Utiliza ChatGPT para generar ideas y despertar la inspiración creativa. A continuación, puedes desarrollar las sugerencias hasta convertirlas en conceptos sólidos.

Indicación: «Ten en cuenta la [publicación en redes sociales/el tema de debate] de este chat y sugiere cinco formas diferentes de redactarlo. Mantén el tono. »

📌Ejemplo: «Piensa en esta publicación de redes sociales del chat: “¡Estamos encantados de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo producto! ¡Estad atentos a las novedades!” y sugiere cinco formas diferentes de redactarla. Mantén el tono entusiasta».

a través de ChatGPT

6. Organizar tu carga de trabajo

Los correos electrónicos sin leer, las tareas pendientes y las llamadas sin contestar pueden resultar estresantes. La falta de organización y de prácticas de gestión de tareas puede acumular trabajo y provocar retrasos. Sin embargo, ChatGPT puede ser tu gestor de proyectos, ayudándote a poner orden en el caos.

Indicación: «Soy [título]. Mi trabajo incluye [explica las tareas que debes gestionar]. Actualmente [utilizo este método], pero [explica los retos específicos a los que te enfrentas]. ¿Puedes ayudarme con [resultado deseado]?»

📌Ejemplo: «Soy director de marketing. Mi trabajo consiste en supervisar campañas, hacer un seguimiento del ROI y gestionar contenidos en diversas plataformas. Actualmente utilizo hojas de cálculo para hacer un seguimiento del rendimiento de las campañas, pero me resulta difícil analizar grandes conjuntos de datos de forma rápida y precisa. ¿Me puedes ayudar a encontrar una forma más eficiente de hacer un seguimiento y analizar los datos de las campañas?»

7. Transcripción de archivos de vídeo y audio

GPT-4 te permite subir archivos de audio o vídeo. Usa esta función para convertirlos en texto en más de 50 idiomas y guardar los resultados en diferentes formatos de archivo.

Por ejemplo, sube tu nota de voz a ChatGPT-4 y convierte el contenido en una entrada de blog o un párrafo.

Indicación: «Aquí tienes una [nota de voz/archivo de audio] de [una reunión/una entrada de blog]. Por favor, crea un archivo de texto palabra por palabra. Debes tener en cuenta que el archivo de audio tiene [número de interlocutores]. Por favor, indica sus nombres en la transcripción con formato. »

📌Ejemplo: «Aquí tienes una nota de voz de una reunión de equipo. Por favor, crea un archivo de texto palabra por palabra. Debes tener en cuenta que el archivo de audio tiene tres interlocutores. Por favor, indica sus nombres en la transcripción con formato».

8. Graba tus reflexiones

La herramienta te permite escribir un diario y registrar tus reflexiones. Lo mejor es que ChatGPT puede permanecer en silencio o responder, según tus preferencias.

También puedes utilizarlo para:

Analiza las entradas de tu diario e identifica patrones

Rótula las emociones que has expresado

Genera preguntas para enriquecer tu proceso de reflexión y pensamiento

Adquiere una perspectiva alternativa para fomentar el razonamiento constructivo

Puedes pedirle a ChatGPT que se haga pasar por un personaje histórico o literario, y responderá a tu entrada del diario tal y como lo habría hecho él o ella. Por ejemplo, ¡imagina cómo respondería Judith Butler a tu última entrada del diario!

Indicación: «Hola, ChatGPT, ¿puedes volver a las últimas [número de entradas del diario en los chats] e identificar un patrón recurrente? Por favor, sugiere formas constructivas de superarlo. »

📌Ejemplo: «Hola, ChatGPT, ¿puedes revisar las últimas cinco entradas del diario en los chats e identificar un patrón recurrente? Por favor, sugiere formas constructivas de superarlo».

9. Resumir documentos extensos

ChatGPT puede ayudarte a resumir, identificar puntos clave y estructurar grandes conjuntos de datos en cuestión de segundos.

Indicación: «Aquí tienes un. Por favor, redacta el acta de la reunión en formato de lista. »

📌Ejemplo: «Aquí tienes un archivo de audio de la reunión de hoy. Por favor, redacta el acta de la reunión en formato de lista».

10. Crear un itinerario

Utiliza ChatGPT como tu guía de visita personal. Pídele que te prepare un itinerario para un próximo viaje o para una excursión por tu ciudad natal.

Indicación: «Hola, ChatGPT, tengo planificado visitar [tu destino] en [mes y año]. Crea un itinerario de [número de días] para mí. Busco lugares [aventureros/relajantes/poco convencionales]».

📌Ejemplo: «Hola, ChatGPT, tengo planificado visitar Tokio en junio de 2025. Crea un itinerario de 5 días para mí. Busco lugares con espíritu aventurero».

a través de ChatGPT

11. Conoce tu estilo personal

¿Tienes que ir a una boda y no sabes qué ponerte aparte de un esmoquin negro? ¡Habla con ChatGPT!

Indicación: «Hola, ChatGPT, tengo [tu edad y género], mido [tu altura] y peso [tu peso]. Tengo que asistir a un [tipo de evento] en [mes]. Por favor, sugiéreme qué conjuntos y colores realzarán mis rasgos».

📌Ejemplo: «Hola, ChatGPT, soy una mujer de 28 años que mide 1,68 m y pesa 65 kg. Tengo que ir a una boda en junio. Por favor, sugiéreme qué conjuntos y colores realzarán mis rasgos».

12. Experimentar con el arte

Pídele a ChatGPT que diseñe logotipos, moodboards, carteles, etc., y inspírate en su creatividad para crear diseños únicos.

Indicación: «Estoy trabajando en un [descripción del proyecto y tipo de diseño]. Por favor, sugiera algunas ideas para [puntos que se deben destacar].»

📌Ejemplo: «Estoy trabajando en el rediseño de una página web para una plataforma de comercio electrónico. Por favor, sugiera ideas para mejorar la experiencia del usuario, agilizar el proceso de pago y mejorar el atractivo visual».

13. Aprender nuevas recetas

¿No sabes qué cocinar? A menudo necesitamos recetas que ofrezcan un buen equilibrio entre lo saludable y lo sabroso. ChatGPT puede crearlas para ti según tus instrucciones y el contenido de tu nevera.

Indicación: «Hola, ChatGPT, tengo [contenido de la nevera]. Sugiéreme 5 [tipo de recetas] que pueda preparar con estos ingredientes en menos de 30 minutos. »

📌Ejemplo: «Hola, ChatGPT, tengo pechugas de pollo, espinacas, tomates, huevos y queso en la nevera. Sugiéreme cinco recetas rápidas y fáciles que pueda preparar con estos ingredientes en menos de 30 minutos».

14. Desglosar proyectos complejos en conceptos más sencillos

Convierte la información que se te acumula en la cabeza, los objetivos complejos de los proyectos y las interminables listas de tareas pendientes en metas factibles y alcanzables.

Indicación: «[Inserta la información]. Hola, ChatGPT, por favor, estructura esta información y preséntala en formato de lista. »

📌Ejemplo: “Tengo una lista de tareas para la semana: 1. Terminar el informe del proyecto. 2. Asistir a una reunión de equipo. 3. Escribir entradas de blog para la empresa. 4. Revisar los análisis de marketing. 5. Planificar el contenido para las redes sociales. Hola, ChatGPT, por favor, estructura esta información y preséntala en formato de lista. ”

15. Crear tu rutina de entrenamiento

Pídele a ChatGPT rutinas de entrenamiento y consejos para mantener una dieta equilibrada y una buena higiene personal.

Nota: Recuerda que ChatGPT es una herramienta de IA. Aunque puede diseñar una rutina de entrenamiento, debes ser realista en cuanto a la pérdida o el aumento de peso y acudir a un nutricionista o consultar a un entrenador.

Indicación: «Hola, ChatGPT, peso [tu peso] y consumo [número de calorías] al día. Por favor, sugiéreme una rutina de ejercicios para [número de días] y una dieta equilibrada que me ayude a alcanzar mi [meta de peso]. »

📌Ejemplo: «Hola, ChatGPT, peso 72 kg y consumo 2000 calorías al día. Por favor, sugiéreme una rutina de entrenamiento de 5 días a la semana y una dieta equilibrada que me ayude a alcanzar mi meta de perder 4,5 kg».

Limitaciones del uso de ChatGPT para mejorar la productividad

Aunque ChatGPT puede ayudarte a desarrollar un plan de productividad, la supervisión humana sigue desempeñando un rol fundamental. La IA sabe bastante, pero no lo sabe todo. No tiene en cuenta el cómo ni el porqué de un concepto; en su lugar, la herramienta simplemente proporciona información basada en su interpretación de la indicación.

Por eso es importante verificar todo lo que genera la inteligencia artificial.

Por ejemplo, dos abogados estadounidenses, el Sr. Schwartz y su socio, Peter LoDuca, fueron multados con 5000 dólares por citar casos inexistentes en su escrito judicial.

Uno de los abogados, el Sr. Schwartz, explicó al juez que habían confundido ChatGPT con un «superbuscador» y que lo había conocido gracias a sus hijos.

No obstante, es fácil ver la importancia de realizar nuestra propia investigación, independientemente de lo que nos digan ChatGPT o herramientas de IA similares. Además, aquí tienes algunas limitaciones más de ChatGPT:

1. ChatGPT no puede resolver problemas matemáticos

Aunque damos por sentado el uso de ordenadores y calculadoras, no puedes dar por hecho que la IA también sea buena en matemáticas. Un debate en el foro de OpenAI reveló que ChatGPT está pensado para responder a indicaciones creativas, no para resolver ecuaciones matemáticas complejas.

a través del foro de la comunidad de OpenAI

2. Las indicaciones incorrectas pueden generar respuestas engañosas

Las indicaciones son muy importantes cuando te comunicas con ChatGPT. La herramienta de IA no sabe leer entre líneas. Por lo tanto, debes explicar tu pregunta con detalle: dile exactamente qué quieres y cómo. De lo contrario, puede resultar difícil encontrar una respuesta adecuada o útil.

3. ChatGPT no puede ajustarse a un límite de palabras

Ya conocemos los límites en matemáticas. Pero ChatGPT tampoco respeta el número de palabras indicado.

Aunque lo haga, la respuesta sigue siendo incorrecta cuando se verifica. Prácticas como estas pueden obstaculizar el funcionamiento de las organizaciones que tienen una gran dependencia de la IA para satisfacer sus necesidades de contenido.

He aquí un ejemplo:

a través de ChatGPT

4. Los sesgos inherentes dan lugar a resultados sesgados

Las respuestas de ChatGPT pueden verse influidas por los sesgos presentes en los datos con los que se ha entrenado. Esto puede dar lugar a resultados sesgados o discriminatorios.

5. ChatGPT tiene dificultades con las tareas multilingües

ChatGPT puede tener dificultades con tareas que requieran comprender y generar texto en varios idiomas.

Lee también: Las 20 mejores alternativas a ChatGPT

Uso de ClickUp para mejorar la productividad

Ya hemos visto que ChatGPT puede dar respuestas «ficticias», confundiendo suposiciones con hechos. Los usuarios deben utilizar con precaución, ya que podría ofrecer análisis erróneos o generar información engañosa.

Esto también hace que ChatGPT no sea adecuado para usos organizativos y laborales. Lo que necesitas es una herramienta de productividad con capacidades de IA. Pues bien, ClickUp cumple todos estos requisitos y mucho más.

Se integra con más de 1000 herramientas, reuniendo toda la información en un solo lugar y reduciendo los errores de transferencia de datos. En pocas palabras, dispones de una única interfaz para gestionar funciones y ofrecer visibilidad a tu equipo.

Las funciones de ClickUp reducen la confusión y ahorran tiempo al eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples plataformas. Por ejemplo, no tienes que pasar horas sentado en tu escritorio perfeccionando el resumen del proyecto: ¡solo tienes que pedirle a ClickUp Brain que lo haga por ti!

Redacta un resumen del proyecto con ClickUp Brain

Hay tres funciones principales de ClickUp Brain —AI Knowledge Manager, AI Project Manager y AI Writer— a las que todos los miembros del equipo pueden acceder para organizar su rutina diaria. Y todo ello sin la presión de tener que pensar en la indicación adecuada para dar instrucciones.

A continuación te explicamos cómo estas funciones pueden ayudarte a ahorrar tiempo, realizar la automatización de tareas rutinarias y mucho más:

AI Knowledge Manager

Encuentra respuestas contextuales y detalladas a todas tus preguntas sobre tareas, documentos y personas con la ayuda del AI Knowledge Manager.

Puedes utilizarlo para:

Recupera información de tus documentos, informes o páginas wiki en cuestión de segundos

Analiza datos en grandes conjuntos de documentos

Supervisa el progreso de tu equipo y prepárate con antelación para los retos que se avecinan.

AI Project Manager

¡Las herramientas de IA para la automatización son una bendición! El AI Project Manager elimina las tareas repetitivas, ahorrándote tiempo y energía. Ya sea la introducción de datos o la planificación de subtemas, se encarga de todo.

Algunas de sus funciones de automatización más destacadas son:

Generar resúmenes y actualizaciones de proyectos basados en el estado actual del trabajo

Destacando puntos importantes relacionados con los datos

Comprender los obstáculos y las vulnerabilidades

Optimización de la asignación de recursos

Convierte los comentarios en tareas de ClickUp o asígnalos al equipo

AI Writer for Work

Esta función te permite crear el contenido que necesitas con un asistente de redacción integrado, realizar correcciones ortográficas y mucho más. Organiza todas tus necesidades de contenido en un solo lugar:

Crea tablas sin complicaciones para analizar a la competencia o comparar reseñas

Genera diferentes tipos de plantillas para documentos, tareas o proyectos y ponlas en práctica

Convierte las notas de voz en textos y utiliza el escritor de IA para transcribir la información de tus reuniones y Clips.

ClickUp ofrece muchas funciones en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones para la lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado mucho la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes con facilidad y, gracias a las reuniones rápidas diarias para repasar el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

ClickUp ofrece muchas funciones en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones para la lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado mucho la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes con facilidad y, gracias a las reuniones rápidas diarias para repasar el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

Está claro que ClickUp puede adaptarse a las necesidades y preferencias de tu organización. Y si necesitas herramientas de IA para uso personal, ¡también hay una solución para eso!

Más allá de los grandes equipos, ClickUp también es ideal para autónomos, estudiantes y cualquier persona que desee alcanzar sus metas. Sus plantillas de productividad son totalmente personalizables y están listas para usar.

Por ejemplo, la plantilla de productividad personal de ClickUp divide tu lista de tareas en jerarquías y la convierte en tareas manejables. La función proporciona una estructura escalable para las metas y ofrece la opción de mantener la interfaz privada o pública.

Descargar esta plantilla Aumenta tu productividad con la plantilla de productividad personal de ClickUp

Esta plantilla también te permite:

Crea un único espacio para gestionar y realizar el seguimiento de tu productividad

Asigna estados personalizados a tus tareas en función de su cronograma y prioridad

Clasifica las acciones en campos personalizados para organizar la lista de tareas pendientes

Visualiza tu progreso en un informe de productividad personal

Programa tus tareas y mantente al día con tus plazos

Recibe notificaciones en tiempo real como recordatorios

También puedes visualizar los datos para medir tu productividad. Utiliza la plantilla de informe de productividad personal de ClickUp para realizar el seguimiento de tus metas diarias, semanales y mensuales.

Además, la plantilla «Usar ClickUp para mejorar la productividad» podría ser justo lo que necesitas para aumentar tu eficacia sin tener que trabajar horas extras. La plantilla te puede ayudar a filtrar las tareas importantes y a asegurarte de que no se te pase nada por alto.

Optimiza tus tareas rutinarias con una integración fluida de ClickUp

ChatGPT puede ser de gran ayuda para completar tareas monótonas y repetitivas en menos tiempo. Sin embargo, también debemos evaluar si se trata de una solución a largo plazo.

La integración de ChatGPT con diferentes entornos de trabajo requiere plugins, API y extensiones. Los usuarios tienen que alternar entre diferentes entornos de trabajo para realizar el seguimiento de la productividad y gestionar las actualizaciones.

Por el contrario, ClickUp Brain reúne todos los entornos de trabajo en una única interfaz. Puedes solicitar actualizaciones de estado y te responderá tras revisar las tareas, los documentos, los informes de progreso, etc. Las respuestas son contextuales, relevantes y útiles.

Además, ¡no hace falta que se te dé muy bien redactar indicaciones!

¡Pruébalas registrándote gratis en ClickUp!