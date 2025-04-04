Plantillas gratuitas imprescindibles para cuestionarios de Documentos de Google

No todas las encuestas necesitan una herramienta compleja. Si dedica más tiempo a configurar encuestas que a recopilar comentarios, las plantillas de encuestas de Documentos de Google son la solución perfecta y sin complicaciones.

Estas plantillas permiten que su cuestionario sea sencillo, tanto si es propietario de una pequeña empresa que busca obtener rápidamente información sobre sus clientes, como si es un educador que realiza encuestas a sus alumnos o alguien que recopila datos para una investigación.

A continuación, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas de encuestas de Documentos de Google para que puedas empezar. Pero si necesitas más estructura, como realizar el seguimiento de las respuestas a lo largo del tiempo u organizar las reseñas de forma más eficiente, también hemos incluido algunas plantillas avanzadas con numerosas funciones como alternativas.

Dicho esto, si los Documentos de Google son su herramienta preferida, primero veamos cómo elegir la mejor plantilla para sus necesidades.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de encuesta de Documentos de Google?

Una plantilla de encuesta eficaz de Documentos de Google es clara, atractiva y se adapta a sus necesidades. Estas son las funciones clave que debe buscar:

Diseño personalizable : elige una plantilla que te permita personalizar fácilmente los diseños, el texto y los colores para reflejar el propósito de tu encuesta.

Variedad de tipos de preguntas : busca una plantilla que tenga compatibilidad con diversos formatos de preguntas (opción múltiple, respuesta corta y escalas de valoración) para captar un amplio intervalo de respuestas.

Orientación clara : opta por una plantilla con instrucciones personalizadas para orientar a los encuestados sobre el propósito de la encuesta y cómo completarla.

Flujo lógico : seleccione una plantilla que organice las preguntas en un orden lógico, mantenga el interés de los encuestados y les facilite completar la encuesta.

Formato compatible con dispositivos móviles: elige una plantilla que sea fácil de acceder y utilizar en dispositivos móviles para que los encuestados puedan participar desde cualquier lugar.

💡 Consejo profesional: Pruebe las plantillas de Google Forms como alternativa para crear encuestas con las herramientas de Google Workspace. Google Forms ofrece un seguimiento automatizado de las respuestas y una fácil integración con las Hojas de cálculo de Google para un análisis eficiente de los datos.

Plantillas gratuitas de cuestionarios de Documentos de Google

Aunque Documentos de Google no tienen formularios integrados, crearlos es muy sencillo. Si quieres ahorrar tiempo en la configuración, hay plataformas externas que ofrecen plantillas de cuestionarios eficaces que puedes personalizar en Documentos de Google (y otras herramientas en línea). Incluso puedes descargarlas para editarlas sin conexión en Word.

Estas plantillas son versátiles, ya que le permiten realizar encuestas en línea o imprimirlas para realizar sondeos en persona.

Explora las mejores opciones gratuitas a continuación.

1. Plantilla de cuestionario de Documentos de Google de TEMPLATE. NET

La plantilla de encuesta de Documentos de Google de TEMPLATE.NET es como una charla amistosa. Se trata de un sencillo cuestionario de una página diseñado para que puedas conocer rápidamente las preferencias y experiencias de los participantes.

La plantilla tiene una tabla integrada con varios formatos de preguntas, incluyendo preguntas de opción múltiple, escalas de valoración y respuestas con escala Likert («Muy probable» a «Muy improbable») para evaluar las preferencias de los usuarios.

La plantilla flexible se puede personalizar para adaptarse a su sector específico o caso de uso. También está disponible para descargar en formato PDF.

Ideal para: Empresas locales que desean evaluar la experiencia de los clientes con comentarios rápidos.

2. Plantilla de encuesta en blanco de TEMPLATE. NET

La plantilla de encuesta en blanco de TEMPLATE.NET es un cuestionario de una página que se adapta fácilmente a sus necesidades específicas. Cuenta con prácticas funciones de marcadores de posición para agilizar la personalización.

Las preguntas existentes le proporcionan información sobre cómo interactúan los participantes con su producto. Encontrará preguntas abiertas que invitan a comentarios detallados, consultas de frecuencia para profundizar en los hábitos y el compromiso, y valoraciones para medir la satisfacción y las posibilidades de repetir compras.

Ideal para: Startups que desean recopilar comentarios de los clientes sobre el lanzamiento de nuevos productos.

3. Encuesta de evaluación de contratación basada en plantilla de TEMPLATE. NET

El cuestionario de evaluación de reclutamiento de TEMPLATE.NET le ofrece una vista clara de cómo perciben los candidatos su proceso de reclutamiento. Esta detallada encuesta de siete páginas combina preguntas cuantitativas (escalas, valoraciones, sí/no) y cualitativas (respuestas abiertas) para ayudarle a obtener una visión general.

Puede medir rápidamente la satisfacción en diversos aspectos del proceso de contratación y ajustar su enfoque de contratación para mejorar la experiencia de los candidatos.

Ideal para: equipos de RR. HH. de pequeñas organizaciones que deseen evaluar su proceso de selección de personal.

4. Plantilla de encuesta sobre las expectativas de los clientes de restaurantes de TEMPLATE. NET

Las herramientas de comentarios de los clientes son una forma inteligente de saber lo que realmente quieren tus clientes.

La plantilla de encuesta sobre las expectativas de los clientes de restaurantes de TEMPLATE.NET le da un aspecto pulido y profesional a su encuesta de comentarios, con espacio para su logotipo y encabezados y pies de página preestablecidos para la ubicación y la marca.

La encuesta se divide en secciones que abarcan tanto los aspectos humanos (como la etiqueta del servicio) como los aspectos técnicos de la comida (como la percepción de la equidad de los precios), utilizando escalas de valoración para facilitar los comentarios. También puede conocer la opinión de los clientes sobre el sabor, la calidad y la variedad de su menú.

Añadir preguntas de descubrimiento de clientes a esta plantilla le ayudará a mejorar aún más los servicios y la oferta de menús.

Ideal para: Propietarios de restaurantes independientes que buscan comentarios personalizados de sus clientes con objetivos específicos.

5. Plantilla de encuesta sobre el cumplimiento normativo de los empleados de TEMPLATE. NET

La plantilla de encuesta sobre el cumplimiento de los empleados de TEMPLATE.NET es perfecta para medir en qué medida la cultura de su lugar de trabajo se ajusta a las políticas de su empresa.

Esta encuesta de dos páginas combina preguntas con casillas de selección y comentarios abiertos para evaluar la comprensión y el cumplimiento de las directrices de la organización por parte de su equipo. Es un excelente complemento para su conjunto de herramientas de software de encuestas a empleados.

El título de cada pregunta confirma el acuerdo sobre políticas clave, como la lucha contra el acoso y la discriminación, lo que garantiza que todos estén en sintonía. Además, las preguntas relacionadas con la concienciación te ayudan a detectar posibles infracciones que pasan desapercibidas.

Gracias a la inclusión de un aviso de confidencialidad, los empleados pueden proporcionar comentarios de forma abierta y sincera.

Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que desean evaluar la comprensión de las directrices operativas por parte de los voluntarios.

Limitaciones del uso de los Documentos de Google para las plantillas de encuestas de Documentos de Google

Los formularios de encuesta de los Documentos de Google son un buen punto de partida para la investigación de usuarios. Sin embargo, plantean algunos retos, como por ejemplo:

Sin lógica avanzada para encuestas: en los formularios de Documentos de Google, todos los encuestados ven las mismas preguntas sin ramificaciones dinámicas basadas en sus respuestas anteriores.

Recopilación manual de datos: una vez publicada la encuesta, tendrás que analizar las respuestas por tu cuenta, ya que no hay análisis automáticos.

Limitaciones de formato: las opciones de diseño son básicas, por lo que es posible que tus encuestas no tengan el aspecto pulido y profesional que te gustaría.

Retos de la colaboración: la colaboración puede resultar complicada, especialmente cuando se trata de equipos grandes que intentan realizar la edición del mismo documento.

Problemas de anonimato en las respuestas: Documentos de Google no garantizan el anonimato, lo que podría hacer que los encuestados se muestren reacios al uso compartido de sus comentarios sinceros.

Problemas de integración: Documentos de Google no siempre tienen una conexión sin problemas con otras herramientas, como plataformas de marketing por correo electrónico o sistemas de gestión de datos.

Si tienes necesidades más avanzadas, explora estas alternativas a Documentos de Google y Formularios de Google.

Plantillas alternativas de cuestionarios de Documentos de Google

El éxito de su encuesta comienza con el software adecuado para crear formularios. Necesita una herramienta que convierta rápidamente las preguntas en información y esa información en medidas concretas. Y eso es más fácil cuando se pueden realizar el seguimiento y visualizar las respuestas en formatos intuitivos.

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos integral diseñada para agilizar los flujos de trabajo, incluida la realización, gestión y análisis de encuestas. Su interfaz fácil de usar le ayuda a configurar encuestas y proyectos personalizados en cuestión de minutos. El entorno de trabajo de ClickUp cuenta con una red neuronal impulsada por IA, integraciones con sus herramientas favoritas, automatización inteligente que convierte las respuestas de los formularios en tareas, y mucho más.

La vista de formulario de ClickUp es una de sus principales funciones. Simplifica la recopilación de información al mantener los comentarios organizados en un solo lugar y accesibles en diferentes formatos visuales. De esta manera, puede centrarse en analizar los datos en lugar de tener que revisarlos. Además, con la lógica condicional, las preguntas se adaptan a las respuestas anteriores, lo que garantiza que sus formularios sean siempre relevantes.

Esta vista de formulario funciona a la perfección con el resto de ClickUp. Cuando alguien envía una respuesta, puede conectarla automáticamente con las tareas y proyectos relevantes de su organización.

Configure una forma intuitiva para que las partes interesadas compartan información utilizando la vista de formulario de ClickUp.

A continuación, hemos recopilado nuestras mejores plantillas de encuestas gratuitas, perfectas para principiantes.

1. Plantilla de resultados de encuestas de opiniones sobre productos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Utilice las categorías codificadas por colores de la plantilla de resultados de la encuesta de opiniones sobre productos de ClickUp para visualizar el rendimiento de sus productos.

El software de comentarios sobre productos puede ser la clave para realizar actualizaciones de productos bien fundamentadas.

La plantilla de resultados de encuestas de opiniones sobre productos de ClickUp recopila información directamente de sus clientes sobre el rendimiento de sus productos.

El formulario de la plantilla incluye preguntas sobre todo tipo de aspectos, desde la satisfacción con el precio y la calidad hasta la facilidad de uso y el servicio de atención al cliente. Las opciones desplegables, las valoraciones con emojis y las opciones codificadas por colores lo hacen visualmente atractivo y fácil de rellenar para los clientes.

Todas las respuestas se recopilan en la vista Lista «Envíos» para que su equipo de soporte las revise en detalle. La vista Lista «Valoraciones de productos» clasifica todas las valoraciones por producto, lo que le ofrece una visión clara del rendimiento de cada producto. Incluso hay una fórmula integrada para calcular la puntuación media de cada producto.

Para obtener una panorámica rápida, el tablero «Satisfacción general» actúa como su panel de control, destacando las áreas que requieren mayor atención en función de las valoraciones más bajas.

Con ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, puede analizar rápidamente los comentarios abiertos para extraer los puntos débiles y priorizar las actualizaciones de funciones.

⚡️Ideal para: Gerentes de producto que desean recopilar información detallada de los clientes sobre una nueva función de software.

2. Plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Lanza una encuesta específica y anónima para evaluar la opinión de los empleados utilizando la plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados de ClickUp.

La plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados de ClickUp sitúa a sus empleados en el centro de los ejercicios de retroalimentación en el lugar de trabajo, lo que le ayuda a comprender lo que realmente importa a su equipo. Gracias a la participación anónima, pueden compartir sus opiniones libremente.

El formulario integrado incluye preguntas exhaustivas para la encuesta de satisfacción de los empleados, que abarcan desde la satisfacción con el rol hasta el trabajo en equipo, la conciliación de la vida laboral y personal y la cultura de la empresa. Encontrará opciones desplegables para seleccionar equipos y roles, además de divertidas valoraciones con emojis y escalas codificadas por colores para que el formulario sea fácil de responder.

Una función destacada es la pestaña «Verbatims» (Citas textuales) de la plantilla, que muestra las respuestas a las preguntas abiertas, lo que le permite obtener una visión más completa de la opinión de los empleados.

⚡️Ideal para: directores de RR. HH. de empresas que priorizan el teletrabajo y desean mejorar la moral del equipo.

3. Plantilla de plan de acción con los resultados de la encuesta de compromiso de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Centralice y analice los comentarios de sus equipos utilizando la plantilla de plan de acción de resultados de la encuesta de compromiso de ClickUp.

Con una página wiki dedicada, la plantilla de plan de acción para los resultados de la encuesta de compromiso de ClickUp le ayuda a convertir los comentarios de los empleados en mejoras prácticas.

Este hub consta de tres partes principales. Comience por la sección «Panorámica», donde puede esbozar las métricas de rendimiento de la empresa y la dinámica del equipo.

En la sección «Análisis», puede crear una tabla para visualizar su plan de acción de la encuesta. Defina los problemas (por ejemplo, baja moral en equipos específicos), identifique las causas fundamentales (por ejemplo, recursos insuficientes) y señale las áreas que se pueden mejorar (por ejemplo, ofrecer más oportunidades de crecimiento profesional).

También puede clasificar los retos utilizando la clasificación 4M1E (hombre, máquina, material, método, entorno). Además, puede asignar métricas y propietarios, y establecer plazos de objetivo.

Por último, puede resumir su plan general en la sección «Estado y recomendaciones», junto con sugerencias personalizadas, y añadir preguntas de evaluación para los gerentes con el fin de garantizar la coordinación entre los líderes de los distintos equipos.

⚡️Ideal para: directores de RR. HH. de pequeñas y medianas empresas que desean mejorar la comunicación entre equipos.

4. Plantilla de resultados de la encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Utilice las valoraciones con emojis de la plantilla de resultados de la encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp para ver rápidamente cómo ven los clientes sus productos o servicios.

La plantilla de resultados de la encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp recopila y analiza los comentarios de los clientes para identificar áreas de mejora en sus productos o servicios.

Su elemento central es un formulario de encuesta que se puede compartir. Encontrará campos para etiquetar a los agentes de soporte y valoraciones con emojis para que los clientes califiquen la utilidad, la claridad y la calidad de la resolución de los agentes. Una práctica pregunta de «sí/no» en la parte superior le indica si el problema se ha resuelto.

Todos los comentarios recopilados se muestran en varias vistas. La vista Lista «Encuestados» muestra todas las respuestas de los clientes, clasificándolas en función de si sus problemas están cerrados. Por su parte, la vista Tablero ofrece una instantánea de las valoraciones de conocimiento para obtener una panorámica rápida de la calidad de los comentarios.

Puede utilizar ClickUp Chat para iniciar debates en tiempo real con su equipo de soporte sobre las tendencias de los comentarios. Esto abre la puerta a una lluvia de ideas inmediata sobre cómo abordar cualquier preocupación de los clientes.

¿Lo mejor? El chat te permite convertir cualquier mensaje en una tarea rastreable y procesable con un solo clic. Reúne tu trabajo y tus conversaciones en una sola plataforma, lo que facilita enormemente el seguimiento.

⚡️Ideal para: Equipos de soporte al cliente que buscan identificar deficiencias en la calidad de su servicio de respuesta.

5. Plantilla de formulario ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Utilice las preguntas específicas de la plantilla de formulario de ClickUp para recopilar solicitudes, comentarios de los usuarios, opiniones y mucho más.

La plantilla de formulario de ClickUp es una herramienta de encuesta versátil para todas sus necesidades de recopilación de datos.

La plantilla incluye un formulario de registro que se puede compartir con preguntas preliminares personalizadas que puede utilizar como base. También permite a su público objetivo cargar archivos directamente desde sus dispositivos o almacenamiento en la nube (como Google Drive), lo que facilita la recopilación de documentos como fotos de identificación.

La vista Lista «Resumen» muestra los datos recopilados organizados y codificados por colores según su estado, y la vista Tablero «Fases» ofrece una instantánea de la situación de cada elemento en el proceso de revisión. Cada tarjeta de tarea incluye detalles clave, por lo que no es necesario cambiar de pestaña para obtener información.

⚡️Ideal para: equipos de investigación que desean organizar el registro de participantes para estudios.

6. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Supervise las valoraciones y sugerencias agrupadas por nivel de cliente utilizando la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp.

La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp, una versión generalizada de la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente, le ayuda a recopilar comentarios de usuarios finales, proveedores o miembros del equipo.

El formulario integrado está pensado para proveedores de servicios, pero puede personalizar fácilmente esta plantilla de formulario de comentarios para adaptarla a sus necesidades. Los menús desplegables codificados por colores para las áreas de servicio y los agentes de asistencia facilitan la clasificación. Los clientes pueden valorar su experiencia general mediante un sistema de estrellas y hay un campo de texto largo para que puedan ofrecer sugerencias.

La vista Lista «Valoración del servicio» le permite agrupar los comentarios por tipo de servicio y asignar niveles de clientes para priorizar los seguimientos en función de la importancia o el nivel de compromiso.

En la vista Lista «Valoración de proveedores», los comentarios se agrupan por miembro del equipo, lo que le permite identificar a los empleados que necesitan formación adicional.

Por último, la vista Tablero «Recomendación general» organiza los comentarios por recomendaciones de los clientes, ordenándolos de mayor a menor valoración. Esta configuración le ayuda a celebrar los éxitos con su equipo o a orientarlos durante su próxima reunión individual.

⚡️Ideal para: Entidades educativas que deseen recopilar comentarios de los alumnos sobre la eficacia de los cursos.

Con tus encuestas alojadas en ClickUp, puedes centralizar la recopilación de datos y visualizar los resultados directamente en tu ecosistema de gestión de proyectos. Puedes filtrar, etiquetar y categorizar las respuestas fácilmente, lo que simplifica el análisis de los datos.

Las plantillas de encuestas de ClickUp mencionadas anteriormente se pueden integrar directamente en sus flujos de trabajo más amplios, lo que facilita la obtención de información directamente en proyectos relacionados y la toma de medidas al respecto.

Convierta las respuestas de las encuestas en información útil con ClickUp.

Las plantillas de encuestas de Documentos de Google son ideales para investigaciones sencillas, pero cuando sus encuestas necesitan más potencia, como preguntas interactivas o seguimiento en tiempo real, ClickUp ofrece un paso más allá.

Ya sea para recopilar comentarios de los clientes, involucrar a los empleados o evaluar a los estudiantes, dispone de plantillas de encuestas que se adaptan a cualquier propósito.

Estas plantillas no dejan que los comentarios se acumulen, sino que los convierten en tareas que puedes priorizar, asignar y gestionar. Los datos se organizan automáticamente en listas y paneles, lo que te ayuda a alternar y analizar todo en una sola plataforma.

Las automatizaciones e integraciones inteligentes simplifican aún más el seguimiento y la colaboración en equipo.

¿Y lo mejor de todo? Estas plantillas son totalmente gratis. 💸

Regístrese gratis en ClickUp y transforme la forma en que recopila y actúa sobre los comentarios.