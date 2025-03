15 mejores soluciones CRM de contratación para transformar su contratación

¿Ha trabajado alguna vez en una empresa en la que el proceso de contratación parece un caos: cientos de currículos, seguimientos interminables y ninguna forma sencilla de hacer un seguimiento de los candidatos?

Como responsable de contratación, siempre iba un paso por detrás y me perdía a los mejores talentos. Por supuesto, la experiencia de contratación no fue nada fácil.

Fue entonces cuando me di cuenta de lo esencial que es un buen software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) para la contratación. Estas herramientas han transformado mi forma de gestionar el proceso de contratación, proporcionándome un sistema claro para gestionar a los candidatos, hacer un seguimiento de la comunicación y asegurarme de que no se me pasa por alto ningún gran candidato.

En este blog, le presentaré algunos de los principales sistemas CRM de contratación que pueden transformar su estrategia de contratación y ayudarle a encontrar más rápidamente a los candidatos perfectos. 🧑🏼‍💻

¿Qué debe buscar en un software CRM de contratación?

El proceso de contratación implica el seguimiento de las solicitudes, la gestión de las entrevistas y el control de los seguimientos. Pero el software CRM de contratación adecuado puede encargarse del trabajo pesado por usted.

Estas son algunas de las funciones que considero esenciales a la hora de elegir un CRM de selección de personal:

Escalabilidad: A medida que su equipo se amplía o comienza a reclutar en diferentes ubicaciones, el CRM debe ajustarse fácilmente para satisfacer esas necesidades cambiantes. Compruebe si ofrece precios flexibles y compatibilidad con integraciones esenciales a medida que evolucionan sus necesidades

A medida que su equipo se amplía o comienza a reclutar en diferentes ubicaciones, el CRM debe ajustarse fácilmente para satisfacer esas necesidades cambiantes. Compruebe si ofrece precios flexibles y compatibilidad con integraciones esenciales a medida que evolucionan sus necesidades Automatización: El CRM debe automatizar tareas clave como el registro de llamadas y correos electrónicos, el envío de actualizaciones a los candidatos y la programación de entrevistas. La automatización de tareas rutinarias libera tiempo para que su equipo se centre en lo que más importa

El CRM debe automatizar tareas clave como el registro de llamadas y correos electrónicos, el envío de actualizaciones a los candidatos y la programación de entrevistas. La automatización de tareas rutinarias libera tiempo para que su equipo se centre en lo que más importa Soporte al cliente: Busque un CRM de selección de personal que ofrezca compatibilidad fiable a través de múltiples canales como chatear, teléfono, correo electrónico y una base de conocimientos. La ayuda rápida garantiza que nunca se quede atascado

Busque un CRM de selección de personal que ofrezca compatibilidad fiable a través de múltiples canales como chatear, teléfono, correo electrónico y una base de conocimientos. La ayuda rápida garantiza que nunca se quede atascado Personalización: Un software CRM de reclutamiento personalizado le permite personalizar sus flujos de trabajo e incluso añadir su marca para mejorar la experiencia del candidato

Otras funciones clave que ofrece el software CRM de contratación adecuado son escaneado de currículos, gestión de candidatos, análisis, funciones de publicación de ofertas de empleo y programación de entrevistas para mejorar su proceso de contratación y garantizar una incorporación sin problemas.

Los 15 mejores software CRM de contratación

Aquí están mis 15 mejores opciones que creo que pueden ayudarle a encontrar el ajuste perfecto para sus necesidades de reclutamiento. 👇🏼

1. ClickUp (Mejor para la gestión integral de la contratación)

Agilice sus procesos de RRHH con ClickUp para la Gestión de Recursos Humanos

Si busca una plataforma todo en uno para gestionar su proceso de selección de personal, ClickUp destaca como una de las mejores opciones. Es conocida por sus capacidades de gestión de proyectos y destaca como CRM de contratación integral, que facilita el seguimiento de candidatos, la gestión de relaciones y la automatización de tareas, todo en una sola plataforma.

Yo elegí ClickUp para Gestión de Recursos Humanos como mi primera opción porque integra a la perfección herramientas de automatización de tareas y colaboración, que permiten a los equipos de contratación mantenerse organizados y eficientes.

ClickUp mejora la colaboración en equipo con herramientas de comunicación centralizadas y simplifica la forma en que nos relacionamos con los candidatos. Mantiene todas las conversaciones, comentarios y actualizaciones en un solo lugar, asegurando que todo el mundo está en la misma página.

Chatea con ClickUp

Por ejemplo, Chat ClickUp ayuda a mi equipo de contratación a mantenerse alineado con los comentarios sobre las tareas, las etiquetas y los canales de chat privados. La comunicación en tiempo real facilita discusiones rápidas sobre el progreso de los candidatos y el uso compartido de comentarios sin perder el contexto.

Este enfoque facilita el fomento de las relaciones y mantiene informados a todos los miembros del equipo, fomentando la transparencia.

Centralice las actualizaciones y los debates para mejorar la eficacia de los esfuerzos de contratación con ClickUp Chat

Panel de ClickUp

Prefiero las decisiones de contratación basadas en datos que en corazonadas u opiniones subjetivas, y Paneles de ClickUp ofrecen precisamente eso.

Proporcionan información detallada sobre métricas clave de RR.HH. como el tiempo transcurrido hasta la contratación, la eficacia de la contratación y el progreso de los candidatos. Estos análisis le permiten evaluar sus estrategias, controlar la productividad del equipo y mejorar continuamente sus procesos de contratación.

Identifique tendencias, haga un seguimiento de los candidatos y realice ajustes estratégicos con los paneles de ClickUp

_ClickUp nos permite publicar todas las comunicaciones entre todas las áreas de nuestra empresa en un lugar central. Hace que sea fácil y cómodo recibir notificaciones y mantener los horarios, las rutas y las entregas de nuestra empresa

Anne Thomas, Directora de RRHH de Snowville Creamery LLC

Dependencias de la tarea de ClickUp

Además, Dependencias de la tarea de ClickUp le permite gestionar candidatos con pipelines personalizados.

Puede ajustar tareas para cada fase (selección de currículos, entrevistas, ofertas e incorporación) y crear dependencias para que la siguiente fase sólo comience una vez completada la anterior.

Creación de dependencias de "bloqueo" o "espera" entre tareas para definir un flujo de trabajo claro mediante las dependencias de tareas de ClickUp

Automatizaciones de ClickUp

Partiendo de este enfoque estructurado, Automatizaciones ClickUp le permite desencadenar acciones específicas, como pasar automáticamente a los candidatos a la siguiente fase cuando una entrevista se marca como completada.

También puede crear notificaciones para recordar a los miembros del equipo las próximas tareas o fechas límite.

Cree automatizaciones personalizadas con ClickUp Automatizaciones para adaptar su proceso de reclutamiento

Por ejemplo, cuando se acepta una oferta, la automatización puede notificar instantáneamente al equipo de incorporación, agilizando la transición del nuevo empleado. Esto ahorra tiempo y minimiza los errores manuales para que su equipo pueda centrarse más en establecer relaciones con los candidatos en lugar de gestionar la logística.

En general, esta Herramienta IA HR va más allá de la contratación, convirtiéndose en un CRM holístico para gestionar todo el ciclo de vida del empleado.

Las mejores funciones de ClickUp

Panorámica clara: Visualice su proceso de contratación con Vistas de ClickUp como Listas, Tableros Kanban y Calendario. Utilice estas vistas para seguir el progreso de los candidatos, programar entrevistas y organizar cada fase del proceso de contratación

Utilice la función de arrastrar y soltar en las vistas de ClickUp para programar entrevistas, reuniones y otras tareas

Automatizar para elevar: Automatice los flujos de trabajo mediante el ajuste de Automatizaciones para tareas repetitivas de reclutamiento. Mueva a los candidatos por fases, envíe correos electrónicos de seguimiento automatizados y programe entrevistas sin esfuerzo manual, garantizando un proceso de contratación optimizado de principio a fin

Automatice los flujos de trabajo mediante el ajuste de Automatizaciones para tareas repetitivas de reclutamiento. Mueva a los candidatos por fases, envíe correos electrónicos de seguimiento automatizados y programe entrevistas sin esfuerzo manual, garantizando un proceso de contratación optimizado de principio a fin Centralice sus documentos: Gestione los documentos con Documentos ClickUp almacenando cartas de oferta, materiales de incorporación y políticas de empresa. Guarde toda la documentación necesaria en un solo lugar para acceder a ella fácilmente

Integre ClickUp Docs en sus flujos de trabajo de contratación para tener los documentos importantes al alcance de la mano

Potencie la contratación con IA: Aproveche la compatibilidad de IA con Cerebro ClickUp para redactar descripciones de puestos de trabajo, generar correos electrónicos con comentarios de los candidatos y resumir las notas de las entrevistas

Resumir hilos, notas y comentarios del equipo con ClickUp Brain

Limitaciones de ClickUp

La app para móviles puede no tener todas las funciones disponibles en la versión web

Algunos usuarios pueden sentirse abrumados al principio debido a las amplias opciones de personalización

Precios de ClickUp

Free Forever gratis/a

Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

2. HubSpot CRM (El mejor para integrar los esfuerzos de marketing y contratación)

Aunque HubSpot CRM es típicamente conocido por sus funcionalidades de ventas y marketing, tus equipos de RRHH pueden utilizarlo también para el reclutamiento. Puedes mantener tu cartera de candidatos organizada y centrarte en encontrar el talento adecuado adaptando la interfaz fácil de usar y las sólidas funciones de HubSpot.

Basándonos en nuestras pruebas, me gusta que automatice el proceso de selección y contratación mediante flujos de trabajo personalizados, reduciendo así el esfuerzo manual.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

Centraliza la comunicación con el candidato con la bandeja de entrada universal para gestionar todas las conversaciones en un solo lugar

Realice un seguimiento automático de los datos de los candidatos a través del sistema de gestión de contactos, garantizando que cada interacción quede registrada y sea accesible

Capture la información de los candidatos con formularios personalizables y páginas de destino que se integran a la perfección en su proceso de contratación

Analice las métricas de contratación con informes detallados sobre el rendimiento del equipo

Limitaciones de HubSpot CRM

Algunos de los elementos definidos están bloqueados y no se puede acceder a ellos

Los flujos de trabajo pueden ser confusos y difíciles de navegar

Precios de HubSpot CRM

Herramientas gratuitas: $0

$0 Plataforma de clientes para principiantes: 20 $/mes por asiento

20 $/mes por asiento Plataforma de clientes profesionales: 1.300 $/mes (incluye 5 asientos)

Valoraciones y comentarios de HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (más de 11.000 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (4,000+ opiniones)

💡 Consejo profesional: Es una buena práctica animar a los empleados actuales a que recomienden candidatos. Ellos ya conocen la cultura de tu empresa y a menudo pueden aportar talento de alta calidad.

3. Greenhouse (la mejor para crear una cultura de contratación que dé prioridad a las personas)

Greenhouse es un completo software CRM de contratación que le ayuda con el proceso de contratación de principio a fin, facilitando a su equipo la búsqueda y contratación de los mejores talentos.

Es más que un sistema de seguimiento de candidatos (ATS): ayuda a su organización a crear una cultura de contratación que da prioridad a las personas, lo que le permite tomar decisiones justas basadas en datos y contratar a los mejores talentos de forma eficaz.

Greenhouse le permite seguir el recorrido de cada candidato, enviar seguimientos automatizados y guardar notas detalladas de cada interacción. Ideal para grandes volúmenes de contratación, Greenhouse ofrece más de 450 integraciones preconfiguradas, que conectan a la perfección la contratación y los procesos de selección software de contratación .

Las mejores funciones de Greenhouse

Acceda a más de 30 informes predefinidos, conéctelos a Hojas de cálculo de Google y realice un seguimiento del rendimiento de la contratación con análisis detallados

Amplíe sus listas de empleo en más de 1.000 portales de empleo mientras diversifica su canal de talento con herramientas adaptadas a las metas de contratación de DE&I

Mejore la experiencia de los candidatos mediante funciones de autoprogramación, que les permiten concertar entrevistas cuando más les convenga

Limitaciones de invernadero

La gestión de permisos puede ser complicada y confusa

No hay opción de buscar candidatos similares por currículum

Precios de Invernadero

Precios personalizados

Valoraciones y críticas de los invernaderos

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

4,4/5 (más de 2000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (675+ opiniones)

📖 Lea también: 10 Software de gestión de empleados para equipos de RRHH

4. Lever (el mejor para la contratación colaborativa y el compromiso de los candidatos)

Lever es uno de los mejores sistemas de seguimiento de candidatos disponibles. Ayuda a su equipo de talento a ampliar su cartera de candidatos, establecer relaciones duraderas y tomar decisiones basadas en datos.

Me gusta que este software de gestión del talento combina automatización, análisis y un diseño fácil de usar para mejorar la contratación, lo que permite a los equipos centrarse en captar a los candidatos adecuados.

Las mejores funciones

Integrar ATS y CRM para una experiencia de reclutamiento de extremo a extremo sin fisuras

Automatización de flujos de trabajo repetitivos y optimización de procesos para centrarse en la captación de los mejores candidatos

Utilizar paneles para el seguimiento de métricas de diversidad, equidad e inclusión, garantizando estrategias de contratación más inclusivas

Mejore la visibilidad de las listas de empleo con herramientas de marketing de contratación que ayudan a llegar a un grupo de candidatos más amplio y diverso

Sin límites

Carece de sólidas herramientas nativas de investigación de antecedentes y de evaluación exhaustiva de los candidatos

Algunos usuarios opinan que el servicio de atención al cliente podría ser mejor

Precios leves

Precios personalizados

Precios y valoraciones de Lever

G2: 4,3/5 (más de 1900 opiniones)

4,3/5 (más de 1900 opiniones) Capterra: 4.6/5 (635+ opiniones)

5. Jobvite (Mejor para reclutamiento social y referencias de empleados)

Jobvite es una herramienta de adquisición de talento que integra IA en el proceso de contratación. Con su interfaz intuitiva y sus funciones especializadas, esta Herramienta de IA para la contratación de personal puede gestionar múltiples partes, desde la publicación de ofertas de empleo hasta la incorporación de candidatos.

Una función que encuentro especialmente útil es el Job Description Grader. Una vez que envías una descripción, proporciona información instantánea sobre el sentimiento, el recuento de palabras y la legibilidad, y marca cualquier palabra que pueda sugerir sesgo.

Las mejores funciones de Jobvite

Cree un sitio profesional con su marca para mostrar la cultura de su empresa y difundir ofertas de empleo

Utilice IA para identificar a los mejores candidatos en función de sus cualificaciones y experiencia

Habilite el uso compartido de referencias con un solo clic para involucrar a sus empleados en el proceso de contratación

Utilice la mensajería inteligente para preseleccionar a los candidatos y gestionar las entrevistas con herramientas de autoprogramación

Limitaciones de Jobvite

Al buscar candidatos anteriores, su fecha de solicitud cambia a la fecha actual, lo que puede resultar confuso

Los Calendarios no se actualizan automáticamente cuando se realizan cambios en la programación

Precios de Jobvite

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jobvite

G2: 4/5 (más de 600 opiniones)

4/5 (más de 600 opiniones) Capterra: 4.1/5 (560+ opiniones)

6. BambooHR (Mejor para pequeñas y medianas empresas)

BambooHR es un sistema de información de recursos humanos (HRIS) basado en la nube diseñado para simplificar y centralizar las operaciones de recursos humanos. Es una buena opción para empresas que están pasando de procesos manuales u hojas de cálculo a un sistema más organizado y eficiente.

Como herramienta de contratación CRM, BambooHR ayuda a gestionar la contratación, la incorporación, los datos de los empleados y las nóminas.

Las mejores funciones de BambooHR

Utilice las funciones de firma electrónica para simplificar los procesos de firma y aprobación de nuevas contrataciones

Envíe cartas de oferta personalizables con información autocompletada del candidato, agilizando el proceso de oferta

Automatización de la categorización de candidatos para gestionar grandes volúmenes de solicitantes de forma más eficiente

Acceder a una aplicación móvil que permite revisar las solicitudes y comunicarse con los candidatos sobre la marcha

Limitaciones de BambooHR

La falta de notificaciones para nuevas contrataciones y tiempo libre es una función clave que falta

La UX/UI se ha actualizado muy poco, lo que dificulta la navegación por la plataforma y la hace poco intuitiva

Precios de BambooHR

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BambooHR

G2: 4.4/5 (2300+ opiniones)

4.4/5 (2300+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2900+ opiniones)

👀 Bonificación: Aprenda a elegir el CRM adecuado para impulsar el crecimiento y mantener un proceso de contratación correcto.

7. SmartRecruiters (Ideal para empresas que buscan una solución de contratación fácil de usar)

SmartRecruiters es una plataforma de selección de personal basada en IA diseñada para agilizar y hacer más eficiente la contratación.

Tanto si gestiona un equipo corporativo como si maneja un gran volumen de contrataciones, SmartRecruiters simplifica el proceso con la automatización de tareas. Sus funciones de CRM le permiten gestionar entrevistas, ofertas e incorporaciones desde una plataforma central para que pueda centrarse en crear su equipo ideal.

Las mejores funciones de SmartRecruiters

Se integra perfectamente con herramientas como Zoom, LinkedIn y DocuSign para un proceso de contratación sin interrupciones

Coordina los horarios de las entrevistas automáticamente con SmartPal, garantizando una gestión fluida de los candidatos

Permite la comunicación instantánea y organizada a través de SMS y WhatsApp con SmartMessage

Limitaciones de SmartRecruiters

Configuración lenta de los cuadros de mando, especialmente cuando se adjuntan cuadros de texto a las preguntas

Muchos usuarios consideran que la interfaz es anticuada en comparación con la competencia

El ajuste de informes personalizados exige un esfuerzo considerable, mientras que los paneles preinstalados no ofrecen funciones de desglose

Precios de SmartRecruiters

Precios personalizados

Valoraciones y críticas de SmartRecruiters

G2: 4.3/5 (490+ opiniones)

4.3/5 (490+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (140+ opiniones)

8. Workable (Lo mejor para publicar ofertas de empleo y buscar candidatos)

Workable es un completo software de selección de personal que le ayuda a encontrar, atraer y gestionar candidatos de forma eficaz.

Puede crear páginas de empleo atractivas que reflejen la cultura de su empresa, y además en varios idiomas, para llegar y atender a candidatos diversos.

Las mejores funciones de Workable

Comparta sus ofertas de empleo en más de 200 sitios con un solo clic, maximizando la visibilidad

Cree experiencias de incorporación personalizadas, gestione la información de los empleados y almacene los documentos necesarios en un único lugar

Implemente un programa de recomendación estructurado que anime a los empleados actuales a recomendar candidatos

Límites de trabajo

La información sobre posiciones archivadas es inaccesible a menos que la posición no esté archivada

El sitio móvil no es muy fácil de usar

Precios viables

**Inicial:149 $/mes (hasta 20 empleados)

**Estándar:360 $/mes (hasta 20 empleados)

**Premier:599 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y opiniones

G2: 4.6/5 (430+ opiniones)

4.6/5 (430+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (460+ opiniones)

👀 Bonificación: Comprender el componentes de CRM y acérquese a sus clientes.

9. Bullhorn (Mejor para agencias de empleo con funciones de (elaboración de) informes)

Bullhorn es una sólida solución de contratación de personal diseñada para mejorar todo el ciclo de vida de la contratación. Esta herramienta de contratación permite a su agencia de colocación encontrar candidatos de forma eficaz en diversos sectores, como la industria ligera, la sanidad y los sectores profesionales.

Como proveedor de software de gestión de empleados con funciones de selección de personal, Bullhorn agiliza todo el proceso de contratación, lo que le permite centrarse en la creación de relaciones y, al mismo tiempo, adaptar rápidamente los candidatos cualificados a las necesidades de sus clientes.

Las mejores funciones de Bullhorn

Benefíciese de SourceBreaker, una tecnología de búsqueda avanzada para encontrar eficientemente el talento y descubrir nuevos clientes potenciales, todo en una sola herramienta

Aproveche la amplia automatización para la selección de currículos, la programación de entrevistas y la comunicación con los candidatos para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual

Elija entre un amplio intervalo de soluciones complementarias, incluidos análisis y búsqueda de ejecutivos, para adaptar Bullhorn a sus necesidades específicas

Enfóquese en las relaciones de alto contacto a lo largo de todo el proceso del candidato, garantizando una mejor experiencia desde la primera llamada hasta la colocación

Limitaciones de Bullhorn

La imposibilidad de ocultar plantillas de correo electrónico a usuarios específicos crea confusión de marca

La aplicación de las restricciones Off Limits se basa en una estricta jerarquía de normas, que no siempre se ajustan a las expectativas de los usuarios

Precios de Bullhorn

Precios personalizados

Precios y valoraciones de Bullhorn

G2: 4/5 (550+ opiniones)

4/5 (550+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (1000+ opiniones)

10. Recruit CRM (Mejor por sus capacidades de automatización e integración)

Olvídese de las tareas manuales y los flujos de trabajo inconexos: Recruit CRM combina ATS y CRM de forma que su proceso de contratación sea más fluido, rápido e inteligente.

Con una interfaz fácil de usar, potentes integraciones y funciones de automatización, Recruit CRM simplifica la búsqueda, seguimiento y gestión de candidatos.

Las mejores funciones de Recruit CRM

Utilice la búsqueda avanzada booleana y de radio (a través de Google Maps) para encontrar candidatos, clientes y puestos de trabajo en intervalos de ubicación específicos

Extraiga detalles clave de los currículos, agilizando la creación de perfiles de candidatos con el análisis sintáctico de currículos basado en IA

Gestione a los candidatos a través de Tableros Kanban personalizables, facilitando el movimiento de arrastrar y soltar a través de las fases de contratación

Guarde los mejores candidatos para futuras ofertas de empleo con listas directas, accesibles tanto desde el escritorio como desde la app, aplicación móvil

Limitaciones del CRM de contratación

La sección de informes carece de profundidad

Hay retrasos ocasionales en la interfaz durante las horas punta

Precios de CRM de contratación

**Profesional:85 $/mes por usuario

Business: 125 $/mes por usuario

125 $/mes por usuario Empresa: 165 $/mes por usuario

Valoraciones y comentarios sobre CRM de contratación

G2: 4.8/5 (80+ opiniones)

4.8/5 (80+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (400+ opiniones)

📖 Lea también: los 10 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad

11. Zoho Recruit (El mejor para una amplia personalización)

Zoho Recruit es un software de contratación en la nube fácil de usar que combina las funcionalidades de ATS y CRM en una sola plataforma. Se integra sin problemas con otros productos Zoho, dándole la flexibilidad para personalizar su proceso de contratación para satisfacer sus necesidades exactas.

Ya sea que esté contratando para un cliente o construyendo un equipo interno, este software de base de datos de empleados cubre todas las fases, desde la búsqueda de candidatos hasta la automatización de los flujos de trabajo. Además, con herramientas basadas en IA y un plan gratuito/a, Zoho Recruit agiliza la contratación, ayudándole a reclutar de forma más inteligente y rápida.

Las mejores funciones de Zoho Recruit

Obtén respuestas automatizadas con Zia IA Chatbot a las preguntas más frecuentes de los candidatos y actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la solicitud

Edita los procesos de contratación, codifica por colores los procesos y mantén una visión clara del progreso de los candidatos

Publica ofertas en más de 75 Tableros de Trabajo y comparte instantáneamente listas en las redes sociales para ampliar tu alcance

Limitaciones de Zoho Recruit

El diseño del software parece anticuado en comparación con otras herramientas en el mercado

La app, aplicación móvil tiene funciones limitadas

Precios de Zoho Recruit

Free Forever (gratuito/a)

**Para RRHH de empresa

**Estándar:$30/mes por reclutador

Enterprise: 60 $/mes por reclutador

**Para agencias de empleo y contratación

**Estándar:30 $/mes por usuario

**Profesional:60 $/mes por usuario

Enterprise: 90 $/mes por usuario

Zoho Recruit valoraciones y comentarios

G2: 4.4/5 (1700+ opiniones)

4.4/5 (1700+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (900+ opiniones)

¿Sabías que? Algunas empresas están utilizando evaluaciones gamificadas para evaluar las habilidades de los candidatos de una forma divertida y atractiva. Estos juegos ponen a prueba la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo, al tiempo que mantienen a los candidatos involucrados en el proceso.

12. Crelate (lo mejor para necesidades creativas de personal y contratación)

Crelate es una plataforma de selección y contratación de personal todo en uno diseñada para ayudar a las agencias y a los reclutadores a realizar más contrataciones con menos esfuerzo. Su interfaz moderna e intuitiva facilita la gestión de candidatos, el seguimiento del progreso y la comunicación con los clientes.

Esta herramienta va más allá de la contratación: incluye herramientas de ventas totalmente integradas que permiten gestionar candidatos y clientes en un solo lugar.

Las mejores funciones de Crelate

Cumpla con los procesos de acreditación y pago/facturación, y realice fácilmente el seguimiento del tiempo y los gastos tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de sobremesa

Personalice su canal de reclutamiento con funciones de arrastrar y soltar

Utilice el Portal del Cliente de Crelate para comunicarse con los clientes a través de alertas en tiempo real

Aproveche los análisis de reclutamiento para generar informes personalizados que fundamenten las decisiones, realicen un seguimiento de métricas clave y descubran oportunidades

Limitaciones de Crelate

La ausencia de una opción de un solo clic para cancelar una suscripción plantea problemas de confianza

Pasar de un documento a otro puede resultar engorroso y dar lugar a errores por parte del usuario

Precios relativos

Precios personalizados

Relacionar valoraciones y comentarios

G2: 4.4/5 (más de 200 opiniones)

4.4/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.5/5 (300+ opiniones)

13. iCIMS (Mejor para grandes corporaciones con procesos de contratación complejos)

iCIMS equipa a su equipo con las herramientas necesarias para crear conexiones significativas con los candidatos y optimizar sus esfuerzos de contratación. Está diseñado para automatizar muchos aspectos de la captación de talento, al tiempo que mantiene a los candidatos comprometidos a través de una variedad de herramientas.

ICIMS ofrece a empresas de todos los tamaños los recursos que necesitan para encontrar y retener a los mejores talentos, desde compatibilidad con la contratación internacional hasta búsqueda de candidatos basada en IA.

Las mejores funciones de iCIMS

Mantenga el contacto con los candidatos mediante una comunicación multicanal para mantenerlos informados y comprometidos durante todo el proceso

Realice campañas de marketing de contratación y gestione eventos directamente desde la plataforma

Simplificar la movilidad interna con búsqueda inteligente, IA conversacional y comunicación omnicanal, facilitando a los empleados la búsqueda y solicitud de oportunidades internas relevantes

Mida el sentimiento de los empleados con encuestas automatizadas en las fases clave del ciclo de vida

limitaciones de iCIMS

La plataforma puede ser abrumadora y difícil de navegar

Los flujos de trabajo a menudo no se integran bien

Precios de iCIMS

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de iCIMS

G2: 4.1/5 (700+ opiniones)

4.1/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (830+ opiniones)

**La tecnología, la sanidad y las finanzas son actualmente los sectores más competitivos para los reclutadores, con una demanda de profesionales cualificados a menudo superior a la oferta.

14. ATS OnDemand (Lo mejor para un seguimiento directo de los candidatos)

¿Busca una forma sencilla de gestionar su proceso de contratación? Este ATS está diseñado específicamente para nuevas empresas y equipos de tamaño pequeño y mediano.

Con opciones de correo electrónico automáticas y manuales, la comunicación con los candidatos se realiza sin esfuerzo. Las preguntas de preselección filtran eficazmente a los solicitantes, y su equipo puede colaborar enviando rápidamente los datos de los candidatos.

Las mejores funciones de ATS OnDemand

Personalice las páginas de empleo para que reflejen la identidad de su empresa y ofrezcan una experiencia fácil de usar y una mejor imagen de marca como empleador

Seleccione a los candidatos de forma eficaz con preguntas de preselección y comunicación automatizada por correo electrónico

Integre herramientas adicionales como mensajes de texto, redes de talento y capacidades de IA para mejorar su proceso de contratación

Realice el seguimiento de las actividades de contratación a través de un panel intuitivo y repleto de funciones

Limitaciones de ATS OnDemand

La función de búsqueda avanzada de candidatos puede bloquearse si el campo Fase de búsqueda se deja en blanco

La complejidad en la configuración de informes puede obstaculizar la capacidad de generar análisis y métricas perspicaces

Precios de SAT OnDemand

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SAT OnDemand

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: 4.2/5 (65+ opiniones)

⚡ Archivo de plantillas: Explore nuestra completa Plantillas ATS donde encontrará plantillas listas para usar adaptadas a cada fase del proceso de contratación.

15. ApplicantPro (lo mejor para flujos de trabajo personalizables y elaboración de informes)

ApplicantPro es una herramienta de reclutamiento que le ayuda a aumentar su flujo de solicitantes cualificados y a identificar rápidamente a los mejores candidatos.

Te ayuda a comunicarte con los candidatos por texto o correo electrónico, a descalificar automáticamente a los candidatos no cualificados y a utilizar evaluaciones integradas para seleccionar a los mejores.

Además, puede iniciar comprobaciones de antecedentes y gestionar el papeleo de las nuevas contrataciones directamente desde la plataforma.

Las mejores funciones de ApplicantPro

Utilice evaluaciones cognitivas y conductuales previas a la contratación para encontrar a los candidatos más adecuados para sus posiciones vacantes

Revisar, volver a ver y valorar entrevistas en vídeo dentro del perfil de cada candidato

Compruebe las referencias enviando solicitudes electrónicas y realizando un seguimiento de las respuestas dentro del sistema

Establezca niveles de permiso personalizados para controlar el acceso a los detalles de contratación y gestionar los roles de usuario de forma eficiente

Limitaciones de ApplicantPro

La función de correo electrónico de seguimiento ha reducido el número de solicitudes incompletas

El seguimiento del estado de los candidatos y de su posición en el proceso es complicado

Precios de ApplicantPro

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ApplicantPro

G2: 4.2/5 (85+ opiniones)

4.2/5 (85+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (370+ opiniones)

Haga de ClickUp su CRM preferido

Ahora que ha explorado las 15 mejores opciones de software CRM para la selección de personal, estará mejor preparado para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades de contratación.

Aunque cada herramienta ofrece funciones únicas para mejorar la contratación, ClickUp ofrece una experiencia todo en uno para aumentar la eficiencia del equipo y ofrecer una experiencia superior al candidato, lo que la convierte en una parte indispensable de su proceso de contratación.

Incluso se extiende a la incorporación, ayudando a sus nuevos empleados a empezar con buen pie, todo dentro de la misma plataforma. Registrarse en ClickUp y transforme hoy mismo su estrategia de contratación