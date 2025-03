Las mejores plantillas gratuitas de Excel de seguimiento de hábitos para maximizar la productividad

El hábito es un cable; tejemos un hilo de él cada día, y al final no podemos romperlo.

Horace Mann, reformador educativo estadounidense

Contrariamente a la creencia popular, se necesita 66 días para desarrollar un hábito. Eso son algo más de dos meses de confirmación inquebrantable.

Crear buenos hábitos con tanta constancia puede resultar abrumador, sobre todo cuando hay que hacer malabarismos con muchas metas y compromisos. Afortunadamente, una plantilla de seguimiento de hábitos ofrece un marco sencillo y estructurado para seguir el progreso, mantener la motivación y rendir cuentas.

Tanto si tienes una meta personal, como hacer del ejercicio un hábito diario, o profesional, como adquirir una nueva habilidad, estas plantillas ofrecen una forma visual y flexible de mantenerse al día.

Ni siquiera necesitas una elegante app de seguimiento de hábitos ¡para empezar! Si utilizas Microsoft Excel o Google Hojas de cálculo de Google, sólo necesitas la plantilla adecuada.

Para ayudarte, aquí tienes algunas de las mejores plantillas gratuitas de hojas de cálculo de seguimiento de hábitos en Excel que aumentan tu porcentaje de intentos correctos. También hemos reunido las mejores plantillas alternativas de ClickUp . ¡Vamos a empezar!

¿Qué son las plantillas de seguimiento de hábitos?

Las plantillas de seguimiento de hábitos son herramientas prediseñadas que permiten a las personas desarrollar nuevos hábitos. La mayoría de las plantillas de seguimiento de hábitos están formateadas como hojas de cálculo, lo que le permite fijar metas, registrar hábitos y realizar un seguimiento visual de su progreso.

Para facilitar esto, las plantillas le permiten registrar sus rutinas y comportamientos diarios a lo largo del tiempo. Visitar tus acciones y tu rendimiento te permite cultivar la disciplina y mantener la responsabilidad.

Puedes optar por plantillas con sencillas casillas de selección para marcar que has completado un solo hábito, o por un elaborado código de colores para los distintos hábitos, o incluso llevar un diario de tus actividades o hábitos diarios.

Una vez que empiece a llevar un registro de este tipo, le resultará más fácil observar patrones, identificar retos y celebrar pequeñas victorias, todo lo cual le ayudará a desarrollar hábitos positivos profundamente arraigados.

¿Qué hace que una plantilla de seguimiento de hábitos sea buena?

Para desarrollar buenos hábitos, necesita una buena plantilla de seguimiento de hábitos. Estas son algunas de las funciones que debe tener una buena plantilla de hoja de cálculo de seguimiento de hábitos:

Intuitiva : Seleccione plantillas que sean fáciles de usar y entender sin ninguna complejidad abrumadora

: Seleccione plantillas que sean fáciles de usar y entender sin ninguna complejidad abrumadora Personalización: Elegir plantillas que puedan modificarse para adaptarse a las metas del usuario, preferencias, diferentes categorías de hábitos, periodicidad, etc.

Elegir plantillas que puedan modificarse para adaptarse a las metas del usuario, preferencias, diferentes categorías de hábitos, periodicidad, etc. Demarcaciones: Elige plantillas que tengan secciones claramente definidas para los diferentes hábitos, sus nombres, la frecuencia de seguimiento (acciones diarias, actividades semanales, hábitos mensuales) y el registro del progreso

Elige plantillas que tengan secciones claramente definidas para los diferentes hábitos, sus nombres, la frecuencia de seguimiento (acciones diarias, actividades semanales, hábitos mensuales) y el registro del progreso Ayudas visuales: Elige plantillas con elementos como códigos de color, barra de progreso, gráficos, etc., para mostrar la información de un vistazo

Elige plantillas con elementos como códigos de color, barra de progreso, gráficos, etc., para mostrar la información de un vistazo Accesibilidad: Dé prioridad a las plantillas accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por ejemplo, debería poder acceder a ellas a través de un archivoplanificador digital app móvil o portal basado en navegador

Dé prioridad a las plantillas accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por ejemplo, debería poder acceder a ellas a través de un archivoplanificador digital app móvil o portal basado en navegador Consistencia: Decídete por plantillas con un diseño consistente que fomente el seguimiento de los hábitos con una carga cognitiva o dificultades insignificantes

Decídete por plantillas con un diseño consistente que fomente el seguimiento de los hábitos con una carga cognitiva o dificultades insignificantes Navegabilidad: Opta por secciones bien definidas y fáciles de navegar. Las plantillas con este tipo de diseño guían a los usuarios para que actúen sin confusión ni desorden

4 Plantillas gratuitas de hojas de cálculo de seguimiento de hábitos para Excel

Vamos a sumergirnos en cuatro plantillas gratuitas de seguimiento de hábitos para Excel y Hojas de cálculo de Google:

1. Plantilla de Seguimiento de Hábitos por You Exec

por favor, contacta con nosotros usted ejecuta El Plantilla de Seguimiento de Hábitos por You Exec facilita el seguimiento de los hábitos diarios y semanales. Un diseño claro te permite clasificar los diferentes hábitos en columnas específicas y marcarlos cada día a medida que los completas.

Incorpora una función de resumen semanal que calcula automáticamente y ofrece una vista previa del porcentaje de hábitos completados para realizar un seguimiento de la constancia en la creación del nuevo hábito. La plantilla también tiene una sección de valoración de los hábitos, que te permite reflexionar sobre cómo afecta cada hábito a tu bienestar general, desarrollo o productividad.

He aquí por qué te encantará:

Te permite codificar por colores los hábitos diarios, semanales y mensuales

Motívate con recompensas personalizadas por cada hábito completado

Crea y realiza un seguimiento de más de 400 tipos de hábitos diarios, semanales y mensuales durante todo un año

Caso de uso ideal: Adecuado para estudiantes y profesionales en activo que necesitan un rastreador de hábitos diario o mensual estructurado para controlar el progreso en metas personales o relacionadas con el trabajo en un formato visual.

2. Plantilla de Calendario de Seguimiento de Hábitos de You Exec

via_ usted ejecuta El Plantilla Calendario Habit Tracker by You Exec incorpora un seguidor de hábitos mensual en un diseño de calendario, lo que te permite visualizar el progreso en fechas o periodos específicos. La comprobación de los hábitos diarios le da una visión general de su rendimiento y compromiso para todo el mes.

La plantilla también cuenta con secciones codificadas por colores que te ayudan a identificar visualmente los días en los que has conseguido mantener un hábito y los que no. Es una forma estupenda de ver cómo se desarrollan tus actividades diarias cada mes.

He aquí por qué te encantará:

Visualizar una hoja de cálculo de seguimiento de hábitos como un calendario, lo que le permite planificar y revisar los hábitos en el tiempo

Automatizar los cálculos y el código de colores visuales para controlar la coherencia de forma más intuitiva

Personaliza cronogramas de seguimiento de hábitos, como hábitos diarios, semanales o mensuales, para una creación de hábitos flexible

Caso de uso ideal: Es ideal para gestores de proyectos, planificadores y cualquiera que prefiera un seguidor de hábitos mensual que se integre con un cronograma y una vista de calendario.

3. Plantilla de Excel de seguimiento de hábitos de Ultimate Printables

página de inicio última impresión La página Plantilla Excel de seguimiento de hábitos por Ultimate Printables le permite realizar un seguimiento de múltiples nuevos hábitos a través de diferentes categorías. Le permitirá personalizar el rastreador de hábitos a un nivel granular, hasta el nombre del hábito, periodo de seguimiento y estado de completado.

Por lo tanto, si desea mejorar la priorización del trabajo o asegúrate de beber agua a intervalos regulares, esta plantilla te ayudará.

He aquí por qué te encantará:

Simplifica el seguimiento de hábitos con un diseño limpio y minimalista que es fácil de actualizar diariamente

Descarga e imprime la plantilla para un seguimiento sin esfuerzo fuera de línea para un sistema de seguimiento de hábitos digitales y físicos

Cuenta con gráficos dinámicos y barras de progreso que se actualizan en tiempo real a medida que registras tu progreso, ofreciendo información visual sobre lo bien que lo estás haciendo

Caso de uso ideal: Es ideal para usuarios que desean un seguidor de hábitos minimalista e imprimible. El acceso online y offline permite a los usuarios recordar hábitos cruciales sin complejidades innecesarias.

4. Plantilla de Excel de Seguimiento de Hábitos de Silk and Sonder

vía seda y Sonder A continuación, tenemos la Plantilla Excel de Seguimiento de Hábitos de Silk y Sonder que adopta una visión holística del desarrollo de buenos hábitos. Le anima a centrarse en los hábitos que impulsan la productividad, promueven el bienestar, fomentan las relaciones y se centran en la salud.

La plantilla hace un seguimiento de los hábitos desglosándolos en tareas diarias, semanales y mensuales, lo que le permite crear un plan con metas a corto y largo plazo.

También hay una sección para ejercitar la reflexión y escribir un diario que evalúe cómo contribuye cada hábito al crecimiento general y le ayude a alcanzar el equilibrio. Esta perspectiva integral también te ayudará a sentirte satisfecho en los frentes personal y profesional.

He aquí por qué te encantará:

Vea el progreso de sus hábitos a través de una hoja de cálculo de seguimiento de hábitos estéticamente diseñada con gráficos y diagramas

Edita la plantilla para reflejar tus hábitos, como la productividad personal, la gestión mensual del dinero, las metas de ejercicio y forma física, etc.

Junto con la plantilla también está disponible un registro de hábitos circular imprimible

Caso de uso ideal: Perfecto para estudiantes visuales que prefieren una plantilla Excel de seguimiento de hábitos visualmente estética, gratis/a. Todo el mundo, desde los creativos hasta los entusiastas de la superación personal, puede utilizarla para hacer un seguimiento de todos sus hábitos.

Limitaciones del uso de Excel para el seguimiento de hábitos

Aunque cada hoja de cálculo gratuita de seguimiento de hábitos discutida anteriormente ofrece valor, está limitada por las limitaciones de la plataforma.

Aquí hay algunos desafíos que usted puede encontrar al utilizar Excel para controlar los hábitos:

Requiere una entrada de datos manual y regular , que se vuelve cada vez más tediosa y lenta a medida que aumenta el número de hábitos

, que se vuelve cada vez más tediosa y lenta a medida que aumenta el número de hábitos Carece de recordatorios integrados, notificaciones en tiempo real o funciones automatizadas de seguimiento de hábitos, por lo que es más fácil olvidarse de actualizar la hoja de cálculo

o funciones automatizadas de seguimiento de hábitos, por lo que es más fácil olvidarse de actualizar la hoja de cálculo Las integraciones limitadas con otras herramientas o aplicaciones de productividad que utilizas habitualmente dificultan la importación y el trabajo con la hoja de cálculo de seguimiento de hábitos en diferentes entornos

con otras herramientas o aplicaciones de productividad que utilizas habitualmente dificultan la importación y el trabajo con la hoja de cálculo de seguimiento de hábitos en diferentes entornos Aunque hay gráficos disponibles en Excel, las visualizaciones limitadas son menos motivadoras en comparación con los elementos dinámicos

son menos motivadoras en comparación con los elementos dinámicos Carece de elementos interactivos y atractivos , como recompensas o ludificación,notas adhesivasetc., que de otro modo aumentarían la adherencia al uso del seguidor de hábitos

, como recompensas o ludificación,notas adhesivasetc., que de otro modo aumentarían la adherencia al uso del seguidor de hábitos Aunque se puede acceder a Excel (e incluso a las Hojas de cálculo de Google) en dispositivos móviles, la experiencia no es tan fluida como la de las apps dedicadas al seguimiento de hábitos optimizadas para usuarios de smartphones

Carece de funciones sociales o de comunidad que le permitan compartir sus progresos y logros con otras personas

Recordatorio amigable: Todos los hábitos que nos proponemos crear se componen de acciones cotidianas. Por lo tanto, son los sistemas cotidianos que integras en tu vida los que marcan la verdadera diferencia.

Plantillas alternativas de Seguimiento de Hábitos

Cada acción que realizas es un voto por la persona en la que quieres convertirte.

James Borradas, autor de Hábitos atómicos

Teniendo en cuenta los límites comentados, sugerimos buscar Alternativas a Excel para facilitar el desarrollo de nuevos hábitos.

Afortunadamente, la ayuda está a la vuelta de la esquina. ClickUp es una potente herramienta de productividad que se adapta a sus necesidades de varias maneras: desde la gestión de proyectos hasta la gestión de la información seguimiento de metas . Se transforma en un sólido rastreador de hábitos y tiene más de 1000 plantillas para que empieces

He aquí un vistazo a algunas de nuestras plantillas de seguimiento de hábitos gratis, gratuitas/a:

1. Plantilla Personal de Seguimiento de Hábitos de ClickUp

Plantilla de Seguimiento de Hábitos Personales ClickUp

Su búsqueda de un rastreador de hábitos altamente versátil y personalizable finalmente termina aquí. En Plantilla Personal de Seguimiento de Hábitos por ClickUp agiliza el seguimiento de hábitos haciéndolo sencillo, flexible y cómodo.

Personaliza las diferentes secciones para introducir el hábito que elijas, define la frecuencia y controla varias facetas de tu vida, desde tu vida cotidiana hasta tus hábitos personales rutina matutina a la salud y la forma física.

La plantilla también ofrece barras de progreso dinámicas y vistas resumidas que proporcionan una visión clara del rendimiento sin abrumarle con datos.

He aquí por qué te encantará:

Ordena los hábitos por categoría o prioridad, lo que te permite centrarte en las áreas críticas de mejora

Sigue las mejoras con barras de progreso y gráficos interactivos que reflejan visualmente tu constancia

Personaliza los campos de hábitos para alinearlos con tus metas diarias y preferencias individuales

Crear recordatorios para que se adhieran a los hábitos y mantener la rendición de cuentas

Caso de uso ideal: Adecuado para personas que buscan un rastreador de hábitos completo con gestión de tareas integrada. Este rastreador de hábitos gratuito funciona mejor para empresarios, autónomos y todo aquel que busque equilibrar sus responsabilidades y metas personales y profesionales.

2. ClickUp Plantilla Pendiente de Trabajo

Manténgase organizado y productivo en el trabajo con la plantilla ClickUp Work To Do

En ClickUp Trabajo Pendiente Plantilla ayuda a gestionar los hábitos diarios en un entorno profesional. Con columnas separadas para nombres de tareas, fechas límite, prioridades y estado de completada, esta plantilla de seguimiento de hábitos convierte la gestión de tareas en un hábito.

He aquí por qué te encantará:

Organiza ypriorizar el trabajo en función de las fechas límite y la urgencia para cultivar hábitos relacionados con el trabajo de forma estratégica

Realizar un seguimiento del progreso mediante señales visuales que indiquen que se ha completado la tarea, fomentando la coherencia en la creación de hábitos en el lugar de trabajo

Personalice la plantilla para adaptarla a roles y sectores específicos y aplicarla a distintos ajustes profesionales

Colaborar con los miembros del equipo y mantener la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a las responsabilidades y los plazos de las tareas

Caso de uso ideal: Este rastreador dinámico de hábitos es perfecto para los profesionales que trabajan en un entorno de ritmo rápido. Ayuda a los individuos a gestionar las tareas relacionadas con el trabajo, por lo que es adecuado para los gestores de proyectos, jefes de equipo, y cualquier persona que maneja múltiples tareas.

3. Plantilla ClickUp de Pendientes Diarios

Plantilla de Pendientes Diarios de ClickUp

Si buscas un seguidor de hábitos diarios, Plantilla de Pendientes Diarios de ClickUp debería ser tu elección. Esta plantilla ofrece una lista de control personalizable de las actividades diarias, desde autocuidado a tareas relacionadas con el trabajo.

Además, dispones de un espacio dedicado para asignar prioridades y plazos por elemento de acción. Es una herramienta excelente para que las personas conviertan su lista de tareas pendientes en un eficiente rastreador de hábitos, manteniendo todo organizado en un solo lugar.

Esto es por lo que te encantará:

Divide las tareas más grandes en actividades manejables, por lo que es más fácil crear un hábito

Supervisar el progreso diario con claras casillas de selección y barras de progreso de tareas completadas para el seguimiento visual

Crear tareas diarias y asignar prioridades, asegurándose de que completa los hábitos críticos en primer lugar

Integrar el seguimiento de hábitos con la gestión de tareas diarias para lograr metas en un entorno cohesionado

Caso de uso ideal: Es la solución ideal para las personas que llevan varios sombreros, como estudiantes, profesionales ocupados e incluso amas de casa a las que les gusta organizar y priorizar tareas de forma eficaz.

4. plantilla de Lista de Pendientes del Calendario ClickUp

Plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp

En Plantilla de Lista de Pendientes del Calendario ClickUp combina la gestión de tareas basada en el calendario con el seguimiento de hábitos para ofrecerte una Panorámica de tus hábitos y metas en función de la fecha.

El diseño del Calendario le permite realizar un seguimiento diario, semanal, mensual y esporádico de sus hábitos. Con el seguimiento de plazos integrado y los resúmenes de progreso automatizados, esta plantilla hace que el seguimiento de los hábitos sea visual y estructurado.

He aquí por qué te encantará:

Programar hábitos con antelación, especialmente asignándolos a plazos o fechas importantes

Supervisar y correlacionar los hábitos a lo largo de un periodo en la vista Calendario para el seguimiento del progreso a corto y largo plazo

Lograr el desarrollo de hábitos y mejorar la gestión del tiempo mediante la alineación de los hábitos con plazos específicos

Sincroniza con otras aplicaciones de calendario para centralizar los compromisos y aprovechar mejor el tiempo

Caso de uso ideal: Esta plantilla es adecuada para planificadores, gestores de eventos y ejecutivos que prefieren organizar tareas y hábitos en la vista de calendario para cumplir con plazos ajustados.

5. plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Plantilla de Plan de Desarrollo Personal de ClickUp

En Plantilla de plan de desarrollo personal ClickUp mejora tu tasa de intento correcto en el ajuste, seguimiento y consecución de metas de desarrollo personal aparte de cosas pendientes en el trabajo . Ofrece secciones específicas para trazar metas a corto y largo plazo, al tiempo que proporciona herramientas para el seguimiento de hábitos relacionados con el crecimiento personal, la superación personal, el desarrollo de habilidades y mucho más.

La plantilla incluye indicadores de progreso, seguimiento de hitos e indicaciones para fijar metas que le ayudarán a mantener el rumbo de su desarrollo personal.

He aquí por qué te encantará:

Establecer hitos claros para el crecimiento personal, la estructura de préstamo y la disciplina a la auto-mejora

Evaluar el crecimiento a través de la barra de progreso incorporado, sección de revisión, etc, para reflexionar sobre las metas

Realizar un seguimiento de los hábitos de desarrollo con barras de progreso e indicadores dinámicos que le motiven y le otorguen una sensación de logro

Planificar el crecimiento continuo en diferentes aspectos de la vida para cumplir los objetivos a corto y largo plazo

Caso de uso ideal: Utilice la plantilla del plan de desarrollo personal para marcar su camino de crecimiento. Coaches de vida, mentores y otras personas comprometidas con la superación personal se benefician de la incorporación de esta plantilla a su vida diaria.

6. Plantilla ClickUp de Horario Personal Diario para Niños

daily-personal-schedule-for-kids

Los principales deben ser extremadamente atentos para que sus hijos no desarrollen malos hábitos en sus años anteriores. El Plantilla de horario personal diario para niños de ClickUp le ayuda con esto, preparando horarios estructurados para que sus hijos los sigan.

Las secciones dedicadas a las actividades diarias, las tareas, el tiempo de estudio y otros buenos hábitos se integran poco a poco en la rutina de su hijo. Gracias a su programación clara y visual, crear hábitos positivos es un juego de niños

Esto es por lo que te encantará:

Rutinas diarias estructuradas para que sus hijos cultiven buenos hábitos y los mantengan

Involucra a los niños a través de coloridos visuales y diseños interactivos para que la creación de rutinas sea divertida

Controle los hábitos diarios, semanales y mensuales con ayudas visuales como casillas de selección y diferentes colores para mantener a los niños comprometidos e implicados

Adapte el calendario a las distintas edades y dinámicas familiares

**Caso de uso ideal

Como su nombre indica, está diseñada para padres y educadores ocupados que desean cultivar rutinas diarias estructuradas para sus hijos. De este modo, los niños desarrollan y se comprometen con los buenos hábitos gracias a un horario claro y visual.

7. plantilla de productividad personal ClickUp

Plantilla de productividad personal de ClickUp

En Plantilla de productividad personal en ClickUp te ayuda a optimizar tus hábitos en un santiamén. Utilízala para categorizar las tareas en función de su urgencia e importancia, ajustar los plazos, apilar hábitos y hacer un seguimiento de los progresos para hacer más en menos tiempo.

Además, esta plantilla le ayuda a alcanzar metas de productividad, mantener la concentración y reducir la dilación para hacer de la productividad un hábito.

He aquí por qué te encantará:

Priorice las tareas en función de la urgencia y la importancia para alinear los hábitos con las actividades de alto impacto

Fijar metas de productividad utilizando campos personalizables y realizar un seguimiento del progreso a través de indicadores visuales

Aumentar la eficiencia y la productividad mediante la combinación de seguimiento de hábitos con la gestión de tareas personales

Analizar las tendencias de productividad a lo largo del tiempo con funciones de (elaboración de) informes

Caso de uso ideal: Esta plantilla mejora la eficiencia general para cualquiera que busque impulsar la productividad personal y realizar un seguimiento de los hábitos. Los autónomos, los trabajadores a distancia y los particulares deberían utilizarla para maximizar su rendimiento diario.

8. plantilla de Metas SMART de ClickUp

Plantilla de Metas ClickUp Smart

Quienes tengan experiencia con herramientas de productividad personal deberían conocer el marco SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

En Plantilla de Metas SMART de ClickUp gira en torno a esto y define los hábitos según parámetros SMART, haciéndolos más procesables. Este rastreador de hábitos es perfecto para quienes persiguen metas estratégicas a largo plazo.

Esto es por lo que te encantará:

Crear metas SMART para cada hábito

Seguimiento del progreso en todos los aspectos de las metas SMART

Revisar y ajustar las metas para que coincidan con los cambios de prioridades y progreso

Alinear los hábitos con metas estratégicas a largo plazo para que sus esfuerzos diarios contribuyan a logros mayores

Caso de uso ideal: Adecuado para equipos e individuos que buscan establecer metas claras y procesables. Excelente para los entrenadores de vida, gestores de proyectos, y cualquier persona centrada en el logro de metas SMART.

Crea buenos hábitos con ClickUp

Tanto si lo haces a diario, semanalmente o durante todo el mes, el seguimiento de hábitos es la puerta de entrada para crear coherencia y alcanzar metas personales o profesionales.

Hemos compartido algunas plantillas de hojas de cálculo de seguimiento de hábitos para su uso en Excel. Sin embargo, la falta de flexibilidad y automatización puede ser un obstáculo para el intento correcto a largo plazo. Al fin y al cabo, ¡tienes que hacerlo durante al menos 66 días!

En cambio, ClickUp facilita las cosas haciendo que el seguimiento de los hábitos sea dinámico, eficaz y atractivo. Además, dispone de una gran variedad de plantillas entre las que elegir. Una vez que elija la correcta y construya el hábito ladrillo a ladrillo, estará aún más motivado para continuar con este impulso

¿Listo para convertirte en una nueva versión de ti mismo? Registrarse en ClickUp y ¡empieza tu viaje!