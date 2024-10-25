Joplin vs. Obsidian: ¿qué aplicación para tomar notas es la mejor en 2025?

Hay quien dice que tomar notas es un arte, y nosotros estamos de acuerdo. Cada uno tiene su propio estilo a la hora de tomar notas. Algunos prefieren utilizar más elementos visuales, mientras que otros se decantan por un enfoque más tradicional, con párrafos y viñetas perfectamente estructurados.

En cualquier caso, crear notas eficaces e impactantes requiere creatividad y pensamiento crítico.

Si eres de los que toman notas con regularidad (ya sea por motivos profesionales o personales), creemos que estarás buscando una herramienta para tomar notas sencilla pero funcional.

Pero si estás demasiado ocupado para probar las docenas de herramientas para tomar notas disponibles, ¡nosotros nos encargamos!

En este blog, hemos comparado dos populares herramientas para tomar notas, Joplin y Obsidian, y hemos analizado cómo cada una de ellas podría adaptarse a tus necesidades como usuario.

Como bonus, también te sugerimos la mejor alternativa a Joplin y Obsidian, una que es más divertida e interactiva.

¿Qué es Joplin?

Joplin es una aplicación de código abierto para tomar notas y crear listas de tareas que funciona en ordenadores de escritorio y dispositivos móviles.

vía Joplin

Las notas en Joplin se organizan en «cuadernos», que se pueden utilizar de forma compartida con cualquier persona que elijas. La app se puede acceder a ella desde tu ordenador, teléfono o tableta enlazándola con los servicios en la nube de Joplin.

Los equipos de gestión de proyectos suelen utilizar Joplin para crear cuadernos específicos para sus investigaciones y consolidar información de diversas fuentes en una única ubicación.

Funciones de Joplin

Joplin ofrece varias funciones que te ayudarán a gestionar de forma segura tus tareas y notas.

Función n.º 1: Notas multimedia

Crea y guarda notas extensas con el editor Markdown de Joplin. Utiliza opciones de estilo como encabezados y viñetas para dar formato a la información y que sea fácil de leer. También puedes subir imágenes, archivos de vídeo, PDF y enlaces para que tus notas sean lo más contextuales posible.

vía Joplin

Sea cual sea tu método para tomar notas, con Joplin puedes organizar las nuevas notas en cuadernos y darles rótulos según los temas de los proyectos mencionados.

Los cuadernos se pueden organizar en subcuadernos cuando se desea enlazar temas y tareas relacionados de forma estructurada.

Función n.º 2: Joplin Cloud

Joplin Cloud sincroniza tus notas entre dispositivos, que puedes compartir con tus compañeros de equipo y amigos. Los usuarios pueden colaborar, modificar o añadir información, y los cambios son visibles para aquellos que tienen acceso. Incluso puedes publicar una nota en Internet y compartir el enlace con cualquier persona para facilitar el uso compartido público de conocimientos.

Función n.º 3: gestión de listas de tareas pendientes

Joplin también sirve como herramienta de gestión de tareas, donde puedes anotar tus listas de tareas pendientes como listas de control. Permite a los usuarios establecer recordatorios y recibir notificaciones sobre las tareas pendientes a medida que se acercan las fechas límite.

Función n.º 4: Funciones de IA

Puedes utilizar el asistente de IA complementario, Jarvis, que genera información a partir de las notas, las anota, realiza la edición de textos y ayuda con la gestión del conocimiento.

vía Joplin

Precios de Joplin:

Free Forever

Básico : 2,99 € (~3,2 $)/mes

Pro: 5,99 € (~6,5 $)/mes

Teams: 7,99 € (~8,6 $)/mes

¿Qué es Obsidian?

Obsidian es una aplicación para tomar notas y gestionar conocimientos que funciona con archivos Markdown. Los usuarios pueden visualizar las conexiones entre sus notas, colaborar con equipos para realizar el uso compartido de ideas y trabajar en archivos comunes.

vía Joplin

La plataforma cuenta con varios complementos que se pueden adaptar a tu estilo de trabajo y gestión de notas. Puedes personalizar el aspecto de la aplicación para que coincida con los temas únicos de tu marca.

Funciones de Obsidian

Estas son algunas de las funciones más populares de Obsidian para la gestión del conocimiento y la toma de notas.

Función n.º 1: Editor de notas

Obsidian cuenta con un versátil editor Markdown para crear notas y capturar pensamientos e ideas. Los encabezados, las viñetas y los elementos multimedia rompen la monotonía y ayudan a visualizar las notas.

Las notas se pueden organizar en archivos Markdown y carpetas, lo que proporciona una estructura jerárquica para gestionar rápidamente la información y localizar detalles específicos. Utiliza enlaces para conectar tus notas e ideas, con el fin de mejorar la contextualización y el descubrimiento de conocimientos.

Obsidian Graphs te permite visualizar las relaciones entre las notas y encontrar conexiones entre ideas que antes no habías considerado. La herramienta también te permite trabajar con archivos de texto sin formato.

Función n.º 2: Obsidian Sync

Obsidian sincroniza las notas entre múltiples dispositivos y sistemas operativos, lo que garantiza que se actualicen en tiempo real y sean accesibles siempre que las necesites.

vía Joplin

Obsidian Sync puede recuperar archivos si los borras accidentalmente, restaurando información crítica sin comprometer la integridad de los datos.

La función Obsidian Publish te permite realizar un uso compartido público de tus notas, ideas y pensamientos en línea.

Función n.º 3: Listas de tareas pendientes

Para crear listas de tareas pendientes en Obsidian, necesitarás instalar tres complementos: Plantillas, Dataviews y Notas diarias.

Las plantillas te permiten personalizar el diseño de la interfaz de Obsidian y crear un formato estandarizado para tus listas de tareas pendientes. Por ejemplo, puedes dividir tu lista de tareas pendientes en secciones para indicar diferentes categorías de tareas.

Dataview te permite crear un índice o una tabla para determinadas tareas. Puedes enumerar las tareas que vencen en un día concreto, hacer una lista de los próximos cumpleaños y crear una tabla para realizar el seguimiento del progreso de las metas semanales.

El complemento Daily Notes es como una página con fecha en la que puedes escribir un diario o registrar tus actividades de un día concreto.

💡Consejo profesional: Clasifica tus notas de forma sistemática y coherente con la ayuda de plantillas prediseñadas para tomar notas, de modo que nunca te pierdas la información importante.

Función n.º 4: Capacidades de IA

vía Joplin

El modo chat es una aplicación de toma de notas con IA dentro de Obsidian que te ayuda a identificar automáticamente las notas relacionadas entre sí, incluso cuando no tienen palabras clave similares.

Supongamos que estás escribiendo sobre un tema concreto y recuerdas haber escrito las mismas notas o ideas similares en el pasado. Pero no recuerdas las palabras clave exactas. Smart Connections resuelve este problema mostrando información añadida anteriormente relacionada con lo que estás escribiendo.

Con Copilot for Obsidian, una interfaz LLM de código abierto, puedes incorporar ChatGPT dentro de la herramienta en una ventana de chat para resumir notas, hacer preguntas, simplificar información y reescribirla en hilos.

Precios de Obsidian:

Free Forever

Comercial: 50 $ al año por usuario.

Joplin vs. Obsidian: comparación de funciones

Tanto Joplin como Obsidian ofrecen funciones para tomar notas y para el uso compartido de conocimientos. Pero si tuvieras que elegir una sola herramienta, ¿cuál elegirías?

Para responder a tu pregunta, hemos detallado las comparaciones entre las funciones de Obsidian y Joplin, con un claro ganador en cada aspecto.

Pero antes de profundizar en ello, aquí tienes un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora.

Joplin es conocida por:

Toma de notas : un editor Markdown con opciones de estilo y formato predefinidas para registrar pensamientos e ideas.

Joplin Cloud : permite a los equipos sincronizar sus notas en la nube para que sean fácilmente accesibles.

Listas de tareas pendientes: un diseño sencillo en el que las tareas se pueden organizar en forma de listas de control.

Obsidian es conocida principalmente por:

Editor de notas : un editor flexible para crear notas, cargar archivos multimedia e insertar enlaces para registrar información.

Obsidian Sync : permite sincronizar las notas entre varios dispositivos y sistemas operativos.

Gestión de tareas pendientes: un conjunto de tres complementos que se pueden utilizar para crear listas completas de tareas pendientes.

Para obtener una vista más detallada de las funciones:

Función n.º 1: Gestión del conocimiento

La interfaz para tomar notas de Joplin es fácil de usar. El editor WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) de Joplin te permite dar formato al texto mientras escribes, sin necesidad de una vista previa separada.

Obsidian ofrece una interfaz elegante y minimalista, pero tendrás que familiarizarte con la sintaxis Markdown. La plataforma también cuenta con una función de gráficos que interconecta todas tus notas para ofrecer una representación visual de cómo se relacionan las ideas entre sí.

Ganador 🏆 Obsidian es la elección adecuada para los desarrolladores que buscan organizar sus conocimientos mediante la interconexión y la visualización.

Joplin es una mejor opción si solo necesitas tomar notas de forma sencilla.

Función n.º 2: Servicios en la nube

Joplin te permite sincronizar y exportar notas entre servicios de almacenamiento como OneDrive, Dropbox o Joplin Cloud, con cifrado de extremo a extremo para mayor seguridad.

Obsidian no tiene su propia nube, pero Obsidian Sync funciona con servicios externos de almacenamiento en la nube para sincronizar notas e incluso permite recuperar archivos con registros de sincronización detallados.

Ganador 🏆 Con Obsidian , puedes controlar la privacidad de tus archivos y notas.

Pero si lo que buscas es un almacenamiento en la nube sencillo, Joplin podría ajustarse mejor a tus necesidades.

Función n.º 3: Gestión de tareas

Joplin ofrece una función básica de lista de tareas pendientes en la que los usuarios pueden añadir tareas como listas de control. Puedes elegir el diseño «Tareas pendientes» en Joplin, añadir tareas en el orden que desees y marcarlas a medida que las completes. Joplin es una bendición para aquellos a los que les gusta la simplicidad en su flujo de trabajo de toma de notas.

La gestión de tareas en Obsidian requiere algunos pasos adicionales. No hay una función de lista de tareas integrada, pero puedes instalar complementos del ecosistema de complementos de la plataforma para gestionar tus tareas.

Ganador 🏆 Algunos usuarios pueden preferir Joplin para la gestión de tareas debido a su simplicidad y a su función integrada de lista de tareas pendientes.

Pero Obsidian sería la mejor opción si quieres una lista de tareas que ofrezca personalización y flexibilidad.

Función n.º 4: IA inteligente

La herramienta de complemento de IA de Joplin, Jarvis, te ayuda a generar texto, resalta los puntos clave de tus notas y realiza búsquedas rápidas por palabras clave en todas tus notas guardadas.

Obsidian no tiene una IA integrada, pero su ecosistema de complementos comunitarios está dando mucho que hablar. Con complementos como Copilot y Smart Connections, puedes mejorar tu flujo de trabajo de toma de notas enlazando información relacionada, sincronizando datos e incluso incorporando ChatGPT directamente a tus notas.

Ganador 🏆 Ambas herramientas ofrecen complementos de IA, pero por el momento no tienen capacidades de IA integradas.

Joplin vs. Obsidian en Reddit

Un usuario de Reddit señala que Joplin es fácil de usar, pero que carece de varias funciones esenciales que la convertirían en una aplicación para tomar notas completa. El usuario considera que Obsidian es más moderna, lo que la hace más popular.

Depende de tu perfil de usuario, como Joplin o Evernote, que tienen un estilo clásico, son fáciles de usar, pero les faltan varias opciones. (Pero al menos Joplin no tiene los defectos críticos de Evernote). Obsidian se encuentra en una categoría diferente de toma de notas, más moderna, pero aún así no tan moderna como Logseq, Workflowy, Notion, Anytipe o Capacities. Obsidian se encuentra a medio camino entre lo clásico y lo moderno, por lo que es tan popular. Yo prefiero Logseq y Emacs (vida personal - vida profesional).

Otro usuario de Reddit coincide en que Obsidian es mejor, especialmente por su biblioteca de complementos. Sin embargo, el usuario señala que el tiempo de carga podría ser mejor en comparación con Joplin.

Obsidian es bastante buena, pero con los complementos es increíble. No me arrepiento de haber cambiado, aunque la carga podría ser más rápida. En el teléfono, Joplin era casi instantánea. Obsidian tarda unos 3 segundos en cargarse. (3 segundos sigue estando bien).

De las conversaciones en Reddit se desprende claramente que, si se comparan Obsidian y Joplin, la primera sería la mejor opción para la mayoría de los usuarios.

💡Consejo profesional: Asegúrate de que la aplicación para tomar notas que elijas sea intuitiva, tenga carpetas y etiquetas para organizar la información y permita el acceso desde distintos dispositivos.

Reunión sobre ClickUp: la mejor alternativa a Joplin vs. Obsidian.

Al final, tanto Joplin como Obsidian son buenas herramientas para tomar notas de forma sencilla y gestionar el conocimiento personal. Su ecosistema de complementos mejora sin duda sus funciones, pero no se puede negar el coste adicional que ello puede suponer.

Una herramienta mejor a tener en cuenta sería ClickUp, una plataforma de productividad todo en uno. Sus funciones van más allá de la toma de notas básica e incluyen funciones para la gestión eficiente de tareas, la gestión exhaustiva del conocimiento y capacidades de IA integradas.

Empieza a usar ClickUp Lleva tus notas al siguiente nivel con la plataforma de productividad todo en uno de ClickUp.

Se trata de una solución más completa que optimiza los flujos de trabajo y es una de las mejores alternativas a Joplin y Obsidian para mejorar la productividad.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar ClickUp para tomar notas y gestionar tareas.

ClickUp's One Up #1: Documentación completa

Toma notas detalladas y crea wikis y bases de conocimiento para tu empresa con ClickUp Docs. Es muy fácil de usar y te permite crear documentos con un formato perfecto gracias a sus opciones de estilo y plantillas integradas.

Sube imágenes y vídeos, incrusta enlaces y utiliza tablas para presentar la información de la forma más lógica y contextualizada posible.

Crea documentos bien estructurados con ClickUp Docs.

¿Trabajas en equipo? No hay problema. Invita a los miembros del equipo a colaborar en documentos y compartir comentarios. Utiliza comentarios y @menciones para etiquetar a personas y asignarles tareas.

💡Consejo profesional: Crea varios documentos para crear una base de datos con diferentes temas y organízalos todos en el hub de documentos para que tus equipos puedan buscar y filtrar la información que necesitan.

Si quieres ahorrar tiempo al crear documentos desde cero, siempre puedes elegir entre más de 1000 plantillas en ClickUp para empezar.

Por ejemplo, la plantilla de estilo de notas de reuniones de ClickUp es la forma perfecta de documentar los puntos clave, los elementos a tomar y otras notas de una reunión importante.

Esta plantilla permite que todos, incluso los que no asistieron, puedan acceder a las notas de la reunión.

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de estilo de notas de reuniones de ClickUp para capturar notas y elementos pendientes de reuniones importantes.

Con esta plantilla, podrás:

Revisa todas las notas recopiladas de reuniones anteriores.

Recopila y almacena toda la información relacionada con las reuniones de forma coherente y en el mismo formato.

Realiza un seguimiento del progreso de los diferentes elementos discutidos durante una reunión.

Configura recordatorios para tareas periódicas con el fin de revisar y realizar la edición de las notas posteriores a las reuniones.

Asigna tareas a los participantes para que puedan estar preparados durante las reuniones.

ClickUp's One Up #2: Gestión de tareas

Ponte en marcha con las tareas pendientes de cualquier proyecto con las tareas de ClickUp. Divide las actividades complejas en múltiples tareas más pequeñas y asígnalas a los miembros del equipo adecuados con fechas límite y estados personalizados.

Sin duda, ¡una forma eficaz de realizar el seguimiento de los plazos y supervisar el avance de cada tarea!

Crea y asigna tareas a los miembros del equipo con tareas de ClickUp.

Para añadir más contexto, utiliza tipos de tareas, establece niveles de prioridad y añade campos personalizados para capturar información específica, como datos de contacto, presupuestos y etiquetas de categorías.

💡Consejo profesional: Las tareas de ClickUp tienen muchas funciones que te ayudan a gestionar las reuniones de equipo: Asigna comentarios para delegar elementos de reuniones a los miembros del equipo.

Añade etiquetas para organizar y llevar un seguimiento de lo que está pasando.

Utiliza listas de control para llevar a cabo el seguimiento de las tareas pendientes.

ClickUp's One Up #3: Gestión de listas de tareas pendientes

Crea listas de tareas sencillas que desglosen tareas complejas en elementos más pequeños con las listas de control de ClickUp.

Las casillas de selección junto a cada elemento de acción te dan una sensación de logro a medida que marcas cada tarea de tu lista de tareas pendientes.

Crea una lista de tareas pendientes para proyectos importantes utilizando las listas de control de ClickUp.

Crea listas de control anidadas para tareas complejas que requieran dos o más subtareas. Invita a los miembros del equipo a colaborar en la lista de control asignándoles las tareas que deben completar.

Si no quieres crear una lista de tareas desde cero, consigue plantillas de listas de control reutilizables para poder empezar rápidamente con tus tareas.

ClickUp's One Up #4: Toma de notas y gestión del conocimiento con tecnología de IA

A todos los miembros de tu equipo les vendría bien un asistente personal.

ClickUp Brain es un asistente todo en uno con tecnología de IA que realiza varias tareas para todos.

📌 Como tu gestor de conocimientos: Responde a tus preguntas relacionadas con el trabajo. Solo tienes que preguntarle a Brain lo que quieras saber y él revisará todos los documentos y notas de tu entorno de trabajo para darte las respuestas más relevantes.

📌 Como tu escritor: resumir las notas de las reuniones y te ofrece la información más útil. La herramienta también puede ayudar a automatizar la creación de contenido (borradores de correos electrónicos, informes de progreso y plantillas prellenadas), lo que garantiza una comunicación clara y concisa.

📌 Como gestor de proyectos: automatiza tareas como actualizaciones de estado, planificación de subtareas y rellenado automático de variables en campos de datos.

Resumir las notas de las reuniones con ClickUp Brain.

Las mejores indicaciones para las actas de reuniones: Genera un documento de actas de reuniones pulido y profesional que pueda tener un uso compartido con las partes interesadas, garantizando la claridad y la alineación de los elementos clave y las medidas a tomar: [Insertar detalles de la reunión]

Crea una agenda estructurada para la próxima reunión basada en los temas tratados y los problemas pendientes de la reunión actual: [Insertar detalles de la reunión].

Precios de ClickUp:

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresas: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Lleva la toma de notas un paso más allá con ClickUp.

Herramientas como Joplin y Obsidian ofrecen una interfaz sencilla y minimalista para tomar notas a diario. Ambas aplicaciones cuentan con un sistema de archivos que te permite organizar notas y carpetas de forma jerárquica para mejorar el contexto. Sin embargo, las funciones integradas de estas aplicaciones se limitan básicamente a eso.

ClickUp, por otro lado, ofrece una solución más completa, ya que combina la gestión de proyectos y la toma de notas.

ClickUp Docs te ayuda a gestionar documentos después de tomar notas. ClickUp Tasks te permite convertir agendas en tareas de ClickUp y realizar el seguimiento del progreso.

Por último, ClickUp Brain automatiza tareas redundantes como resumir reuniones, generar esquemas de proyectos, convertirlos en indicaciones prácticas y redactar informes de progreso.

Regístrate gratis en ClickUp y comienza tu viaje hacia la toma de notas eficiente.